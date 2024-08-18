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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Сагги Рохит
Фредрикстад
0:1
Перерыв
Бранн
0'
43' Желтая карточка
Селанн-Хеггебе Эуне
0:1
44' Гол
Картум Сандер Эрик

Ход матча

43'
 
Селанн-Хеггебе Эуне
44'
0:1
Картум Сандер Эрик
(Хорн Майер)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 132 Количество передач 370
  • 27 Владение мячом, % 73
Лучшие коэффициенты
Фредрикстад
Ничья
Бранн
8.50
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2.65
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Все Коэффициенты
30
Jonathan
Fischer
6
Philip
Sandvik
Aukland
17
Квиле
Сигур
22
Воледзи
Максвелл
16
Daniel
Eid
19
Магнуссон
Юлиус
12
Меткалф
Патрик
4
Stian
Stray
Molde
13
Sondre
Soerloekk
23
Скогволд
Хенрик
10
Бьёрло
Мортен
1
Дингеланд
Матиас
23
Педерсен
Торе
3
Кнудсен
Фредрик
21
Кристиансен
Рубен
17
Солтведт
Йоахим
18
Картум
Сандер
Эрик
10
Корнвиг
Эмиль
8
Хорн
Майер
16
Бломберг
Оле-Дидрик
20
Селанн-Хеггебе
Эуне
9
Кастро
Никлас
Фредрикстад
3-4-3
Бранн
4-3-3

История личных встреч

Фредрикстад
Бранн

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

16 матчей

31.3%
6.3%
62.4%
5 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

31.3%
12.5%
56.2%
5 побед 2 ничьи 9 побед

История матчей

Э
0:2
ПД
1:3
К
6:0
ПД
3:0
ПД
5:1
ПД
1:1
Э
3:4
Э
2:0
КН
0:2
Э
4:2
Э
0:1
ТМС
3:0
Э
2:1
Э
2:4
Э
1:0
Э
4:2

Голы

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

1.88
0.88

Среднее время на гол

48
102

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

2.75
2

Среднее время на гол

32
45

Всего голов

37
23

Голов в среднем за матч

2.31
1.44

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

38
62

Бомбардиры внутри турнира

Фредрикстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьёрло Мортен 8 (2) 0.42
Stian Stray Molde 4 0.21
Sondre Soerloekk 2 0.11
Траоре Маи 2 0.11
Хельсруд-Юхансен Хенрик 2 0.11
Кьяер Йеппе 2 0.11
Ага Оскар 2 (1) 0.11
Магнуссон Юлиус 1 0.05
Квиле Сигур 1 0.05
Ludvig Begby 0 0
Меткалф Патрик 0 0
Ольсен Брандур 0 0
Скарет Браге 0 0
Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селанн-Хеггебе Эуне 6 0.32
Солтведт Йоахим 5 (3) 0.26
Финне Бор 4 0.21
Бломберг Оле-Дидрик 3 0.16
Нильсен Сиверт 2 0.11
Картум Сандер Эрик 2 0.11
Корнвиг Эмиль 2 (1) 0.11
Кастро Никлас 1 0.05
Хорн Майер 1 0.05
Варминг Магнус 1 0.05
Кнудсен Фредрик 1 0.05
Кристиансен Рубен 0 0
Кроне Свенн 0 0
Матисен Ульрик 0 0

Карточки

Фредрикстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Stian Stray Molde 3 1
Philip Sandvik Aukland 4 0
Воледзи Максвелл 4 0
Квиле Сигур 3 0
Бьёрло Мортен 1 1
Mikkjal Thomassen 2 0
Траоре Маи 2 0
Ольсен Брандур 1 0
Ага Оскар 1 0
Магнуссон Юлиус 1 0
Скарет Браге 1 0
Меткалф Патрик 1 0
Jonathan Fischer 1 0
Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нильсен Сиверт 3 1
Кроне Свенн 3 0
Селанн-Хеггебе Эуне 3 0
Корнвиг Эмиль 3 0
Сери Яфет 3 0
Кристиансен Рубен 2 0
Кастро Никлас 2 0
Хорн Майер 2 0
Финне Бор 0 1
Eirik Horneland 1 0
Кнудсен Фредрик 1 0
Картум Сандер Эрик 1 0
Варминг Магнус 1 0
Бломберг Оле-Дидрик 1 0

Результаты матчей

Фредрикстад
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Бранн
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

4
5
Фредрикстад
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Бранн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

14
12
Фредрикстад
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Бранн
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

6
11

Упущенные победы

18
17

Голы по времени матча

Забито

10
15
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 10
3
30%
2
13%
1-15
1
10%
3
20%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
1
10%
4
27%
61-75
2
20%
4
27%
76-90

Пропущено

7
15
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
3
43%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
14%
3
20%
46-60
3
43%
2
13%
61-75
0
0%
4
27%
76-90

Забито

16
13
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
10 Не забивали 11
4
25%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
25%
2
15%
31-45
1
6%
2
15%
46-60
2
13%
3
23%
61-75
5
31%
4
31%
76-90

Пропущено

8
7
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
1
14%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
0
0%
4
57%
61-75
1
13%
1
14%
76-90

Забито

26
28
14 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 11
5 Не забивали 3
7
27%
3
11%
1-15
1
4%
4
14%
16-30
6
23%
2
7%
31-45
2
8%
4
14%
46-60
3
12%
7
25%
61-75
7
27%
8
29%
76-90

Пропущено

15
22
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
4
27%
1
5%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
3
20%
3
14%
31-45
3
20%
4
18%
46-60
3
20%
6
27%
61-75
1
7%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Фредрикстад
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Фредрикстад - Хёугесунн 1:0 Фредрикстад - КФУМ Осло 0:0 Фредрикстад - Русенборг 2:2 Хам-Кам - Фредрикстад 0:1
Фредрикстад - Мольде 0:0 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 3:1 Эльфсборг - Фредрикстад 0:0 Саннефьёрд - Фредрикстад 4:2 Русенборг - Фредрикстад 1:1 Тромсё - Фредрикстад 3:0 Фредрикстад - Тромсё 0:0 Лиллестрём - Фредрикстад 0:3 Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4 Рёуфосс - Фредрикстад 2:3 Одд - Фредрикстад 0:2 Фредрикстад - Русенборг 1:0 Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0 Эик-Тенсберг - Фредрикстад 2:5 Викинг - Фредрикстад 1:1
Бранн
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Бранн - Сент-Миррен 3:1 Сент-Миррен - Бранн 1:1 Стрёмсгодсет - Бранн 2:3 Бранн - Гоу Эхед Иглс 2:1
Гоу Эхед Иглс - Бранн 0:0 Сарпсборг-08 - Бранн 1:1 Бранн - Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт - Бранн 5:1 Бранн - Стрёмсгодсет 0:0 Бранн - ФК Кристиансунн 5:0 Хам-Кам - Бранн 1:2 Бранн - ФК Кристиансунн 2:1 Бранн - Мольде 1:3 ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Бранн - Саннефьёрд 2:1 Лиллестрём - Бранн 0:2 Бранн - Русенборг 3:0 Левангер - Бранн 1:0 КФУМ Осло - Бранн 0:0 Аской - Бранн 2:5

Результаты матчей

Фредрикстад
Бранн

Точный счет

0:0
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:0
3 раза 17%
0:2
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Фредрикстад
Бранн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
4
5
1
8
2.5
1
8
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
1
4
5
1.5
5
4
2
7
2.5
2
7
1
8
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
15
3
7
11
1.5
9
9
3
15
2.5
3
15
2
16
3.5
1
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 19 12 5 2 42 - 17 41
2.
Бранн
 1:0 19 10 6 3 29 - 22 36
3.
Викинг
 18 9 6 3 31 - 21 33
4.
Мольде
 18 9 4 5 34 - 21 31
5.
Фредрикстад
 0:1 19 8 7 4 25 - 17 31
6.
КФУМ Осло
 18 6 8 4 24 - 23 26
7.
Стрёмсгодсет
 19 6 5 8 23 - 29 23
8.
Сарпсборг-08
 18 6 4 8 27 - 34 22
9.
Русенборг
 17 6 3 8 23 - 30 21
10.
ФК Кристиансунн
 17 5 6 6 23 - 25 21
11.
Хам-Кам
 18 5 6 7 22 - 21 21
12.
Лиллестрём
 18 6 2 10 24 - 33 20
13.
Тромсё
 18 5 3 10 18 - 25 18
14.
Одд
 18 4 6 8 19 - 31 18
15.
Хёугесунн
 18 5 2 11 18 - 28 17
16.
Саннефьёрд
 18 4 5 9 27 - 32 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 9 6 3 0 22 - 8 21
2.
Викинг
 10 6 3 1 17 - 10 21
3.
Бранн
 1:0 9 5 2 2 12 - 8 17
4.
Русенборг
 8 5 1 2 11 - 9 16
5.
ФК Кристиансунн
 8 4 3 1 15 - 11 15
6.
Мольде
 9 4 2 3 20 - 14 14
7.
Фредрикстад
 0:1 10 3 5 2 10 - 8 14
8.
Саннефьёрд
 9 4 1 4 17 - 16 13
9.
Стрёмсгодсет
 9 3 3 3 12 - 11 12
10.
Сарпсборг-08
 9 3 1 5 11 - 18 10
11.
Тромсё
 10 3 1 6 14 - 16 10
12.
Одд
 10 2 4 4 13 - 18 10
13.
Хёугесунн
 9 3 0 6 6 - 11 9
14.
Лиллестрём
 9 2 2 5 11 - 20 8
15.
КФУМ Осло
 9 1 5 3 9 - 14 8
16.
Хам-Кам
 8 1 3 4 7 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 10 6 2 2 20 - 9 20
2.
Бранн
 1:0 10 5 4 1 17 - 14 19
3.
КФУМ Осло
 9 5 3 1 15 - 9 18
4.
Мольде
 9 5 2 2 14 - 7 17
5.
Фредрикстад
 0:1 9 5 2 2 15 - 9 17
6.
Хам-Кам
 10 4 3 3 15 - 11 15
7.
Викинг
 8 3 3 2 14 - 11 12
8.
Лиллестрём
 9 4 0 5 13 - 13 12
9.
Сарпсборг-08
 9 3 3 3 16 - 16 12
10.
Стрёмсгодсет
 10 3 2 5 11 - 18 11
11.
Тромсё
 8 2 2 4 4 - 9 8
12.
Одд
 8 2 2 4 6 - 13 8
13.
Хёугесунн
 9 2 2 5 12 - 17 8
14.
ФК Кристиансунн
 9 1 3 5 8 - 14 6
15.
Русенборг
 9 1 2 6 12 - 21 5
16.
Саннефьёрд
 9 0 4 5 10 - 16 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эриксен Кристиан I 9 (3)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 8 (4)
Мольде Эйкрем Магнус 8 (2)
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 8 (2)
Фредрикстад Бьёрло Мортен 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Одд Миеттинен Тони 1 5
Одд Хуссейн Эцаз 6
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 4
Саннефьёрд Амин Симон 5
Бранн Нильсен Сиверт 1 3
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  • Первый тайм
  • 49'
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  • 44'
    Хорн Майер сделал результативную передачу.
  • 44'
    Г О О О О Л - Картум Сандер Эрик забивает с левой ноги!
  • 43'
    Селанн-Хеггебе Эуне получает желтую карточку за неспортивное поведение
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