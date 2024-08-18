Тур: 19. Стадион: Фредрикстад. Зрители: 9147 Главный судья: Сагги Рохит
0:4
Конец матча
0'
43' Желтая карточкаСеланн-Хеггебе Эуне
0:1
44' ГолКартум Сандер Эрик
49' Желтая карточкаКвиле Сигур
0:2
69' ГолСанде Мадс
0:3
80' ГолМатисен Ульрик
0:4
83' ГолФинне Бор
85' Желтая карточкаPhilip Sandvik Aukland
90' Желтая карточкаВоледзи Максвелл
90'+6
Ход матча
44'
0:1
49'
69'
80'
0:3
83'
0:4
84'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 4
-
4 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 7
-
7 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
323 Количество передач 694
-
33 Владение мячом, % 67
17
Квиле
Сигур
16
Daniel
Eid
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Квиле СигурЗащитник
- Защитник
-
16 Daniel EidПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Фолл ФаллуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ludvig BegbyПолузащитник
-
11 Траоре МаиНападающий
-
20 Кьяер ЙеппеНападающий
-
Главный тренер: Andreas Hagen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Санде МадсПолузащитник
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фредрикстад
Бранн
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
16 матчей
31.3%
6.3%
62.4%
5 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
31.3%
12.5%
56.2%
5 побед 2 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
1.88
0.88
Среднее время на гол
48
102
Всего голов
22
16
Голов в среднем за матч
2.75
2
Среднее время на гол
32
45
Всего голов
37
23
Голов в среднем за матч
2.31
1.44
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
38
62
Бомбардиры внутри турнира
Фредрикстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бьёрло Мортен
|8 (2)
|0.42
|Stian Stray Molde
|4
|0.21
|Sondre Soerloekk
|2
|0.11
|Траоре Маи
|2
|0.11
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|2
|0.11
|Кьяер Йеппе
|2
|0.11
|Ага Оскар
|2 (1)
|0.11
|Магнуссон Юлиус
|1
|0.05
|Квиле Сигур
|1
|0.05
|Ludvig Begby
|0
|0
|Меткалф Патрик
|0
|0
|Ольсен Брандур
|0
|0
|Скарет Браге
|0
|0
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селанн-Хеггебе Эуне
|6
|0.32
|Финне Бор
|5
|0.26
|Солтведт Йоахим
|5 (3)
|0.26
|Бломберг Оле-Дидрик
|3
|0.16
|Нильсен Сиверт
|2
|0.11
|Картум Сандер Эрик
|2
|0.11
|Корнвиг Эмиль
|2 (1)
|0.11
|Кастро Никлас
|1
|0.05
|Хорн Майер
|1
|0.05
|Варминг Магнус
|1
|0.05
|Матисен Ульрик
|1
|0.05
|Кнудсен Фредрик
|1
|0.05
|Санде Мадс
|1
|0.05
|Кристиансен Рубен
|0
|0
|Кроне Свенн
|0
|0
|Педерсен Торе
|0
|0
Карточки
Фредрикстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Philip Sandvik Aukland
|5
|0
|Воледзи Максвелл
|5
|0
|Stian Stray Molde
|3
|1
|Квиле Сигур
|4
|0
|Бьёрло Мортен
|1
|1
|Mikkjal Thomassen
|2
|0
|Траоре Маи
|2
|0
|Ольсен Брандур
|1
|0
|Ага Оскар
|1
|0
|Магнуссон Юлиус
|1
|0
|Скарет Браге
|1
|0
|Меткалф Патрик
|1
|0
|Jonathan Fischer
|1
|0
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нильсен Сиверт
|3
|1
|Кроне Свенн
|3
|0
|Селанн-Хеггебе Эуне
|3
|0
|Корнвиг Эмиль
|3
|0
|Сери Яфет
|3
|0
|Кристиансен Рубен
|2
|0
|Кастро Никлас
|2
|0
|Хорн Майер
|2
|0
|Финне Бор
|0
|1
|Eirik Horneland
|1
|0
|Кнудсен Фредрик
|1
|0
|Картум Сандер Эрик
|1
|0
|Варминг Магнус
|1
|0
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0
Результаты матчей
Фредрикстад
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Бранн
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
4
5
Фредрикстад
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Бранн
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
14
12
Фредрикстад
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Бранн
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
6
11
Упущенные победы
18
17
Голы по времени матча
Забито
10
19
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 10
3
30%
2
11%
1-15
1
10%
3
16%
16-30
2
20%
1
5%
31-45
1
10%
2
11%
46-60
1
10%
5
26%
61-75
2
20%
6
32%
76-90
Пропущено
11
15
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
3
27%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
9%
2
13%
31-45
1
9%
3
20%
46-60
4
36%
2
13%
61-75
2
18%
4
27%
76-90
Забито
16
13
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
11 Не забивали 12
4
25%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
25%
2
15%
31-45
1
6%
2
15%
46-60
2
13%
3
23%
61-75
5
31%
4
31%
76-90
Пропущено
8
7
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
1
14%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
0
0%
4
57%
61-75
1
13%
1
14%
76-90
Забито
26
32
14 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 12
6 Не забивали 3
7
27%
3
9%
1-15
1
4%
4
13%
16-30
6
23%
3
9%
31-45
2
8%
4
13%
46-60
3
12%
8
25%
61-75
7
27%
10
31%
76-90
Пропущено
19
22
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
4
21%
1
5%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
4
21%
3
14%
31-45
3
16%
4
18%
46-60
4
21%
6
27%
61-75
3
16%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Фредрикстад
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Фредрикстад - Хёугесунн 1:0 Фредрикстад - КФУМ Осло 0:0 Фредрикстад - Русенборг 2:2 Хам-Кам - Фредрикстад 0:1
Фредрикстад - Мольде 0:0 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 3:1 Эльфсборг - Фредрикстад 0:0 Саннефьёрд - Фредрикстад 4:2 Русенборг - Фредрикстад 1:1 Тромсё - Фредрикстад 3:0 Фредрикстад - Тромсё 0:0 Лиллестрём - Фредрикстад 0:3 Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4 Рёуфосс - Фредрикстад 2:3 Одд - Фредрикстад 0:2 Фредрикстад - Русенборг 1:0 Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0 Эик-Тенсберг - Фредрикстад 2:5 Викинг - Фредрикстад 1:1
Бранн
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Бранн - Сент-Миррен 3:1 Сент-Миррен - Бранн 1:1 Стрёмсгодсет - Бранн 2:3 Бранн - Гоу Эхед Иглс 2:1
Гоу Эхед Иглс - Бранн 0:0 Сарпсборг-08 - Бранн 1:1 Бранн - Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт - Бранн 5:1 Бранн - Стрёмсгодсет 0:0 Бранн - ФК Кристиансунн 5:0 Хам-Кам - Бранн 1:2 Бранн - ФК Кристиансунн 2:1 Бранн - Мольде 1:3 ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Бранн - Саннефьёрд 2:1 Лиллестрём - Бранн 0:2 Бранн - Русенборг 3:0 Левангер - Бранн 1:0 КФУМ Осло - Бранн 0:0 Аской - Бранн 2:5
Результаты матчей
Фредрикстад
Бранн
Точный счет
0:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:0
3 раза 16%
0:2
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
6 раз 32%
1
6 раз 32%
2
4 раза 21%
4
2 раза 11%
3
1 раз 5%
2
6 раз 32%
1
6 раз 32%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Фредрикстад
Бранн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
72
37
45
19
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
91
45
64
27
37
18
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
163
712
109
316
415
217
217
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|12
|5
|2
|42 - 17
|41
|2.
|19
|10
|6
|3
|32 - 22
|36
|3.
|18
|9
|6
|3
|31 - 21
|33
|4.
|18
|9
|4
|5
|34 - 21
|31
|5.
|19
|8
|7
|4
|25 - 20
|31
|6.
|0:0
|19
|6
|9
|4
|24 - 23
|27
|7.
|19
|6
|5
|8
|23 - 29
|23
|8.
|1:1
|19
|6
|5
|8
|28 - 35
|23
|9.
|0:0
|19
|5
|7
|7
|22 - 21
|22
|10.
|17
|6
|3
|8
|23 - 30
|21
|11.
|17
|5
|6
|6
|23 - 25
|21
|12.
|18
|6
|2
|10
|24 - 33
|20
|13.
|0:0
|19
|5
|4
|10
|18 - 25
|19
|14.
|0:0
|19
|4
|7
|8
|19 - 31
|19
|15.
|1:1
|19
|5
|3
|11
|19 - 29
|18
|16.
|18
|4
|5
|9
|27 - 32
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|3
|0
|22 - 8
|21
|2.
|10
|6
|3
|1
|17 - 10
|21
|3.
|9
|5
|2
|2
|12 - 8
|17
|4.
|8
|5
|1
|2
|11 - 9
|16
|5.
|8
|4
|3
|1
|15 - 11
|15
|6.
|9
|4
|2
|3
|20 - 14
|14
|7.
|10
|3
|5
|2
|10 - 11
|14
|8.
|9
|4
|1
|4
|17 - 16
|13
|9.
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|10.
|1:1
|10
|3
|2
|5
|12 - 19
|11
|11.
|0:0
|10
|3
|1
|6
|14 - 16
|10
|12.
|0:0
|10
|2
|4
|4
|13 - 18
|10
|13.
|1:1
|9
|3
|0
|6
|6 - 11
|9
|14.
|0:0
|10
|1
|6
|3
|9 - 14
|9
|15.
|9
|2
|2
|5
|11 - 20
|8
|16.
|0:0
|9
|1
|4
|4
|7 - 10
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|2
|2
|20 - 9
|20
|2.
|10
|5
|4
|1
|20 - 14
|19
|3.
|0:0
|9
|5
|3
|1
|15 - 9
|18
|4.
|9
|5
|2
|2
|14 - 7
|17
|5.
|9
|5
|2
|2
|15 - 9
|17
|6.
|0:0
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|7.
|8
|3
|3
|2
|14 - 11
|12
|8.
|9
|4
|0
|5
|13 - 13
|12
|9.
|1:1
|9
|3
|3
|3
|16 - 16
|12
|10.
|10
|3
|2
|5
|11 - 18
|11
|11.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|4 - 9
|9
|12.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|6 - 13
|9
|13.
|1:1
|10
|2
|3
|5
|13 - 18
|9
|14.
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|15.
|9
|1
|2
|6
|12 - 21
|5
|16.
|9
|0
|4
|5
|10 - 16
|4
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|9 (3)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|8 (4)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|8 (2)
|Будё-Глимт
|Грёнбек Альберт
|8 (2)
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|8 (1)
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 5
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|6
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 4
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|5
|Саннефьёрд
|Амин Симон
|5