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  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
ВПС
0:2
Второй тайм: 70'
Хака
0'
4' Желтая карточка
Фриберг Никлас
35' Желтая карточка
Nicolas Gianini Dantas
0:1
50' Гол
Олусанья Антони
0:2
56' Гол
Сейдиу Арлинд
64' Красная карточка
Nikolas Talo

Ход матча

4'
 
Фриберг Никлас
35'
 
Nicolas Gianini Dantas
50'
0:1
Олусанья Антони
(Imani Lanquedoc)
56'
0:2
Сейдиу Арлинд
58'
Аланко Саму
Энгстрем Йеспер
 
64'
 
Nikolas Talo
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ВПС
Ничья
Хака
3.90
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Все Коэффициенты
1
Teppo
Marttinen
5
Mikko
Pitkaenen
29
Pedro
Justiniano
19
Хаукиоя
Мартти
7
Alfie
Cicale
34
Antti-Ville
Raeisaenen
44
Башкиров
Евгений
4
Энгстрем
Йеспер
16
Teemu
Hytoenen
30
Вахтера
Йонас
28
Roni
Hudd
12
Лепола
Антон
5
Nicolas
Gianini
Dantas
3
Фриберг
Никлас
2
Nikolas
Talo
18
Магута
Райан
11
Imani
Lanquedoc
6
Guilherme
Morais
13
Саллинен
Оскари
17
Сейдиу
Арлинд
77
Oliver
Whyte
27
Олусанья
Антони
ВПС
Хака

История личных встреч

ВПС
Хака

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
75%
4 победы 9 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

22 матча

36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

22.7%
63.6%
13.7%
5 побед 14 ничьих 3 победы

Второй тайм

18.2%
59.1%
22.7%
4 победы 13 ничьих 5 побед

История матчей

В
1:2
В
4:1
В
2:2
В
1:2
В
0:3
В
3:3
В
0:2
В
0:1
В
2:1
В
1:0
В
1:2
В
1:1
В
0:0
В
1:1
В
2:1
КЛ
1:0
В
0:1
В
0:1
КЛ
2:0
В
1:0
В
0:0
КЛ
0:0

Голы

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.17
1

Среднее время на гол

77
90

Всего голов

9
14

Голов в среднем за матч

0.9
1.17

Среднее время на гол

100
77

Всего голов

23
24

Голов в среднем за матч

1.05
1.09

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

86
82

Бомбардиры внутри турнира

ВПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mads Borchers 10 (5) 0.5
Teemu Hytoenen 6 0.3
Хасселбайнк Глеофило 3 0.15
Хаукиоя Мартти 3 (1) 0.15
Башкиров Евгений 2 0.1
Antti-Ville Raeisaenen 1 0.05
Alfie Cicale 1 0.05
Ниеми Мийка 1 0.05
Mikko Pitkaenen 1 0.05
Antonio Almen 1 0.05
Вахтера Йонас 0 0
Prosper Ahiabu 0 0
Хака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Патулидис Эвангелос 7 0.35
Maissa Fall 6 0.3
Imani Lanquedoc 4 0.2
Juho Kilo 3 0.15
Marko Bacanin 3 0.15
Oliver Whyte 2 0.1
Сейдиу Арлинд 2 0.1
Магута Райан 1 0.05
Фриберг Никлас 1 0.05
Nicolas Gianini Dantas 1 0.05
Олусанья Антони 1 0.05
Guilherme Morais 1 0.05
Haymenn Bah-Traore 0 0
Мастокангас Элиас 0 0

Карточки

ВПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mikko Pitkaenen 3 1
Prosper Ahiabu 3 1
Antti-Ville Raeisaenen 4 0
Башкиров Евгений 3 0
Аланко Саму 3 0
Pedro Justiniano 3 0
Энгстрем Йеспер 2 0
Хаукиоя Мартти 2 0
Ниеми Мийка 1 0
Вахтера Йонас 1 0
Хасселбайнк Глеофило 1 0
Riku Jaaska 1 0
Josep Nuorela 1 0
Lauri-Eemil Vetri 1 0
Юсси Нуорела 1 0
Alfie Cicale 1 0
Хака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Guilherme Morais 7 0
Nikolas Talo 5 1
Nicolas Gianini Dantas 6 0
Maissa Fall 6 0
Магута Райан 4 1
Oliver Whyte 5 0
Мастокангас Элиас 4 0
Haymenn Bah-Traore 3 0
Патулидис Эвангелос 3 0
Сийра Тууре 2 0
Фриберг Никлас 2 0
Juho Kilo 2 0
Лепола Антон 1 0
Маседо Родриго 1 0
Энди Смит 1 0
Imani Lanquedoc 1 0

Результаты матчей

ВПС
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Хака
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

6
3
ВПС
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Хака
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
0% (0)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

14
4

Упущенные победы

8
17
ВПС
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Хака
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
42% (8)
5% (1)
53% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

19
6

Упущенные победы

14
20

Голы по времени матча

Забито

16
11
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
1
6%
2
18%
1-15
4
25%
3
27%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
3
19%
2
18%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
3
19%
3
27%
76-90

Пропущено

14
15
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
3
21%
2
13%
16-30
1
7%
6
40%
31-45
4
29%
2
13%
46-60
3
21%
3
20%
61-75
3
21%
1
7%
76-90

Забито

13
19
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
1
8%
2
11%
1-15
2
15%
2
11%
16-30
2
15%
2
11%
31-45
1
8%
4
21%
46-60
5
38%
4
21%
61-75
2
15%
5
26%
76-90

Пропущено

18
14
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
2
11%
2
14%
1-15
4
22%
2
14%
16-30
1
6%
3
21%
31-45
3
17%
1
7%
46-60
4
22%
2
14%
61-75
4
22%
4
29%
76-90

Забито

29
30
13 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 9
2 Не забивали 3
2
7%
4
13%
1-15
6
21%
5
17%
16-30
5
17%
2
7%
31-45
4
14%
6
20%
46-60
7
24%
5
17%
61-75
5
17%
8
27%
76-90

Пропущено

32
29
11 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 14
2
6%
3
10%
1-15
7
22%
4
14%
16-30
2
6%
9
31%
31-45
7
22%
3
10%
46-60
7
22%
5
17%
61-75
7
22%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

ВПС
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
СЯК Сейнайоки - ВПС 3:1 Гнистан - ВПС 3:0 ВПС - Мариехамн 2:1 Ильвес - ВПС 3:2
Жальгирис - ВПС 1:0 ВПС - Жальгирис 1:2 ВПС - ЕИФ Экенас 2:3 Интер Турку - ВПС 3:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 5:1 ВПС - Оулу 1:1 Интер Турку (до 19 лет) - ВПС 1:5 Мариехамн - ВПС 0:0 ВПС - Ильвес 1:1 ЕИФ Экенас - ВПС 1:2 ВПС - Интер Турку 3:1 ВПС - КуПС 1:3 ХИК - ВПС 1:2 КуПС - ВПС 2:1 ВПС - Лахти 3:0 Оулу - ВПС 1:2
Хака
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Хака - КуПС 2:2 ЕИФ Экенас - Хака 1:2 Хака - Гнистан 1:2 ХИК - Хака 2:0
Хака - Ильвес 4:3 Мариехамн - Хака 0:3 КПВ Кокола - Хака 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 Хака - ПК-35 Хельсинки 0:0 Хака - Интер Турку 0:0 Эсбо Боллклубб - Хака 1:5 КуПС - Хака 0:1 Хака - Мариехамн 2:0 Интер Турку - Хака 3:1 Хака - Оулу 4:3 Ильвес - Хака 5:0 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0 Рейпас - Хака 1:5 Гнистан - Хака 0:3 Хака - ХИК 1:1

Результаты матчей

ВПС
Хака

Точный счет

1:1
3 раза 33%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
4:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Точный счет

1:2
4 раза 40%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:2
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
3:1
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
1:2
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
4:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 37%
1
7 раз 37%
3
3 раза 16%
0
2 раза 11%
1
7 раз 37%
2
5 раз 26%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

ВПС
Хака

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
1.5
Больше Меньше
6
4
3
6
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
2
5
5
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
2
0.5
Больше Меньше
16
3
10
9
1.5
9
10
3
16
2.5
4
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 20 12 5 3 35 - 20 41
2.
ХИК
 20 11 4 5 37 - 20 37
3.
Ильвес
 20 10 5 5 39 - 24 35
4.
СЯК Сейнайоки
 20 10 5 5 39 - 31 35
5.
Хака
 2:0 20 10 4 6 33 - 28 34
6.
Интер Турку
 20 8 4 8 36 - 27 28
7.
ВПС
 0:2 20 8 4 8 30 - 33 28
8.
Гнистан
 19 6 5 8 28 - 32 23
9.
Оулу
 20 5 6 9 25 - 33 21
10.
Мариехамн
 0:0 19 4 5 10 17 - 32 17
11.
Лахти
 0:0 20 3 8 9 25 - 37 17
12.
ЕИФ Экенас
 20 3 3 14 18 - 45 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 9 8 0 1 20 - 7 24
2.
ХИК
 10 7 2 1 21 - 6 23
3.
СЯК Сейнайоки
 10 6 3 1 23 - 16 21
4.
Интер Турку
 11 6 3 2 23 - 12 21
5.
Ильвес
 10 6 2 2 26 - 14 20
6.
Хака
 2:0 10 5 3 2 19 - 14 18
7.
Оулу
 10 4 3 3 11 - 9 15
8.
ВПС
 0:2 10 4 3 3 17 - 15 15
9.
Гнистан
 9 4 1 4 10 - 12 13
10.
Лахти
 0:0 10 3 3 4 16 - 16 12
11.
Мариехамн
 0:0 10 2 4 4 10 - 16 10
12.
ЕИФ Экенас
 10 1 2 7 7 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 11 4 5 2 15 - 13 17
2.
Хака
 2:0 10 5 1 4 14 - 14 16
3.
Ильвес
 10 4 3 3 13 - 10 15
4.
ХИК
 10 4 2 4 16 - 14 14
5.
СЯК Сейнайоки
 10 4 2 4 16 - 15 14
6.
ВПС
 0:2 10 4 1 5 13 - 18 13
7.
Гнистан
 10 2 4 4 18 - 20 10
8.
Интер Турку
 9 2 1 6 13 - 15 7
9.
Мариехамн
 0:0 9 2 1 6 7 - 16 7
10.
ЕИФ Экенас
 10 2 1 7 11 - 23 7
11.
Оулу
 10 1 3 6 14 - 24 6
12.
Лахти
 0:0 10 0 5 5 9 - 21 5
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Ильвес Хаарала Сантери 10 (4)
ВПС Mads Borchers 10 (3)
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
Лахти Лопес Майкл 9 (3)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оулу Коффей Эшли 2 6
Мариехамн Райтанен Патрик 2 5
Гнистан Ояла Юхани 8
ЕИФ Экенас Кабаши Ариан 1 6
Ильвес Арифи Дони 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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ВПС
Ничья
Хака
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Где смотреть матч ВПС 0:2 Хака онлайн

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