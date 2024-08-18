Тур: 1. Стадион: Хиеталахти.
0'
4' Желтая карточкаФриберг Никлас
35' Желтая карточкаNicolas Gianini Dantas
0:1
50' ГолОлусанья Антони
0:2
56' ГолСейдиу Арлинд
64' Красная карточкаNikolas Talo
Ход матча
50'
56'
0:2
64'
28
Roni
Hudd
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Roni HuddНападающий
- Запасные игроки
-
23 Ниеми МийкаЗащитник
-
77 Аланко СамуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Jussi Nuorela
- Основной состав
-
12 Лепола АнтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Магута РайанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Oliver WhyteНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Oliver Heino
-
-
23 Maissa Fall
-
Главный тренер: Энди Смит
История личных встреч
ВПС
Хака
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
75%
4 победы 9 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
22 матча
36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
22.7%
63.6%
13.7%
5 побед 14 ничьих 3 победы
Второй тайм
18.2%
59.1%
22.7%
4 победы 13 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
1.17
1
Среднее время на гол
77
90
Всего голов
9
14
Голов в среднем за матч
0.9
1.17
Среднее время на гол
100
77
Всего голов
23
24
Голов в среднем за матч
1.05
1.09
Тотал матчей
2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
86
82
Бомбардиры внутри турнира
ВПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mads Borchers
|10 (5)
|0.5
|Teemu Hytoenen
|6
|0.3
|Хасселбайнк Глеофило
|3
|0.15
|Хаукиоя Мартти
|3 (1)
|0.15
|Башкиров Евгений
|2
|0.1
|Antti-Ville Raeisaenen
|1
|0.05
|Alfie Cicale
|1
|0.05
|Ниеми Мийка
|1
|0.05
|Mikko Pitkaenen
|1
|0.05
|Antonio Almen
|1
|0.05
|Вахтера Йонас
|0
|0
|Prosper Ahiabu
|0
|0
Хака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Патулидис Эвангелос
|7
|0.35
|Maissa Fall
|6
|0.3
|Imani Lanquedoc
|4
|0.2
|Juho Kilo
|3
|0.15
|Marko Bacanin
|3
|0.15
|Oliver Whyte
|2
|0.1
|Сейдиу Арлинд
|2
|0.1
|Магута Райан
|1
|0.05
|Фриберг Никлас
|1
|0.05
|Nicolas Gianini Dantas
|1
|0.05
|Олусанья Антони
|1
|0.05
|Guilherme Morais
|1
|0.05
|Haymenn Bah-Traore
|0
|0
|Мастокангас Элиас
|0
|0
Карточки
ВПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mikko Pitkaenen
|3
|1
|Prosper Ahiabu
|3
|1
|Antti-Ville Raeisaenen
|4
|0
|Башкиров Евгений
|3
|0
|Аланко Саму
|3
|0
|Pedro Justiniano
|3
|0
|Энгстрем Йеспер
|2
|0
|Хаукиоя Мартти
|2
|0
|Ниеми Мийка
|1
|0
|Вахтера Йонас
|1
|0
|Хасселбайнк Глеофило
|1
|0
|Riku Jaaska
|1
|0
|Josep Nuorela
|1
|0
|Lauri-Eemil Vetri
|1
|0
|Юсси Нуорела
|1
|0
|Alfie Cicale
|1
|0
Хака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Guilherme Morais
|7
|0
|Nikolas Talo
|5
|1
|Nicolas Gianini Dantas
|6
|0
|Maissa Fall
|6
|0
|Магута Райан
|4
|1
|Oliver Whyte
|5
|0
|Мастокангас Элиас
|4
|0
|Haymenn Bah-Traore
|3
|0
|Патулидис Эвангелос
|3
|0
|Сийра Тууре
|2
|0
|Фриберг Никлас
|2
|0
|Juho Kilo
|2
|0
|Лепола Антон
|1
|0
|Маседо Родриго
|1
|0
|Энди Смит
|1
|0
|Imani Lanquedoc
|1
|0
Результаты матчей
ВПС
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Хака
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
6
3
ВПС
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Хака
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
0% (0)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
14
4
Упущенные победы
8
17
ВПС
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Хака
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
42% (8)
5% (1)
53% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
19
6
Упущенные победы
14
20
Голы по времени матча
Забито
16
11
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
1
6%
2
18%
1-15
4
25%
3
27%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
3
19%
2
18%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
3
19%
3
27%
76-90
Пропущено
14
15
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
3
21%
2
13%
16-30
1
7%
6
40%
31-45
4
29%
2
13%
46-60
3
21%
3
20%
61-75
3
21%
1
7%
76-90
Забито
13
19
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
1
8%
2
11%
1-15
2
15%
2
11%
16-30
2
15%
2
11%
31-45
1
8%
4
21%
46-60
5
38%
4
21%
61-75
2
15%
5
26%
76-90
Пропущено
18
14
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
2
11%
2
14%
1-15
4
22%
2
14%
16-30
1
6%
3
21%
31-45
3
17%
1
7%
46-60
4
22%
2
14%
61-75
4
22%
4
29%
76-90
Забито
29
30
13 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 9
2 Не забивали 3
2
7%
4
13%
1-15
6
21%
5
17%
16-30
5
17%
2
7%
31-45
4
14%
6
20%
46-60
7
24%
5
17%
61-75
5
17%
8
27%
76-90
Пропущено
32
29
11 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 14
2
6%
3
10%
1-15
7
22%
4
14%
16-30
2
6%
9
31%
31-45
7
22%
3
10%
46-60
7
22%
5
17%
61-75
7
22%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
ВПС
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
СЯК Сейнайоки - ВПС 3:1 Гнистан - ВПС 3:0 ВПС - Мариехамн 2:1 Ильвес - ВПС 3:2
Жальгирис - ВПС 1:0 ВПС - Жальгирис 1:2 ВПС - ЕИФ Экенас 2:3 Интер Турку - ВПС 3:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 5:1 ВПС - Оулу 1:1 Интер Турку (до 19 лет) - ВПС 1:5 Мариехамн - ВПС 0:0 ВПС - Ильвес 1:1 ЕИФ Экенас - ВПС 1:2 ВПС - Интер Турку 3:1 ВПС - КуПС 1:3 ХИК - ВПС 1:2 КуПС - ВПС 2:1 ВПС - Лахти 3:0 Оулу - ВПС 1:2
Хака
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Хака - КуПС 2:2 ЕИФ Экенас - Хака 1:2 Хака - Гнистан 1:2 ХИК - Хака 2:0
Хака - Ильвес 4:3 Мариехамн - Хака 0:3 КПВ Кокола - Хака 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 Хака - ПК-35 Хельсинки 0:0 Хака - Интер Турку 0:0 Эсбо Боллклубб - Хака 1:5 КуПС - Хака 0:1 Хака - Мариехамн 2:0 Интер Турку - Хака 3:1 Хака - Оулу 4:3 Ильвес - Хака 5:0 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0 Рейпас - Хака 1:5 Гнистан - Хака 0:3 Хака - ХИК 1:1
Результаты матчей
ВПС
Хака
Точный счет
1:1
3 раза 33%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
4:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Точный счет
1:2
4 раза 40%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:2
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
3:1
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
1:2
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
4:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 37%
1
7 раз 37%
3
3 раза 16%
0
2 раза 11%
1
7 раз 37%
2
5 раз 26%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
ВПС
Хака
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
64
36
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
72
55
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
172
Больше Меньше
163
109
910
316
415
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|12
|5
|3
|35 - 20
|41
|2.
|20
|11
|4
|5
|37 - 20
|37
|3.
|20
|10
|5
|5
|39 - 24
|35
|4.
|20
|10
|5
|5
|39 - 31
|35
|5.
|2:0
|20
|10
|4
|6
|33 - 28
|34
|6.
|20
|8
|4
|8
|36 - 27
|28
|7.
|0:2
|20
|8
|4
|8
|30 - 33
|28
|8.
|19
|6
|5
|8
|28 - 32
|23
|9.
|20
|5
|6
|9
|25 - 33
|21
|10.
|0:0
|19
|4
|5
|10
|17 - 32
|17
|11.
|0:0
|20
|3
|8
|9
|25 - 37
|17
|12.
|20
|3
|3
|14
|18 - 45
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|0
|1
|20 - 7
|24
|2.
|10
|7
|2
|1
|21 - 6
|23
|3.
|10
|6
|3
|1
|23 - 16
|21
|4.
|11
|6
|3
|2
|23 - 12
|21
|5.
|10
|6
|2
|2
|26 - 14
|20
|6.
|2:0
|10
|5
|3
|2
|19 - 14
|18
|7.
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|8.
|0:2
|10
|4
|3
|3
|17 - 15
|15
|9.
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|10.
|0:0
|10
|3
|3
|4
|16 - 16
|12
|11.
|0:0
|10
|2
|4
|4
|10 - 16
|10
|12.
|10
|1
|2
|7
|7 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|4
|5
|2
|15 - 13
|17
|2.
|2:0
|10
|5
|1
|4
|14 - 14
|16
|3.
|10
|4
|3
|3
|13 - 10
|15
|4.
|10
|4
|2
|4
|16 - 14
|14
|5.
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|6.
|0:2
|10
|4
|1
|5
|13 - 18
|13
|7.
|10
|2
|4
|4
|18 - 20
|10
|8.
|9
|2
|1
|6
|13 - 15
|7
|9.
|0:0
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|10.
|10
|2
|1
|7
|11 - 23
|7
|11.
|10
|1
|3
|6
|14 - 24
|6
|12.
|0:0
|10
|0
|5
|5
|9 - 21
|5
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|10 (4)
|ВПС
|Mads Borchers
|10 (3)
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|Лахти
|Лопес Майкл
|9 (3)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|9 (2)
|Оулу
|Коффей Эшли
|2 6
|Мариехамн
|Райтанен Патрик
|2 5
|Гнистан
|Ояла Юхани
|8
|ЕИФ Экенас
|Кабаши Ариан
|1 6
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 6