Тур: 1. Стадион: Хиеталахти.
0'
4' Желтая карточкаФриберг Никлас
35' Желтая карточкаNicolas Gianini Dantas
0:1
50' ГолОлусанья Антони
0:2
56' ГолСейдиу Арлинд
64' Красная карточкаNikolas Talo
1:2
71' ГолВахтера Йонас
86' Желтая карточкаGuilherme Morais
2:2
90' ПенальтиХаукиоя Мартти
3:2
90' ГолАланко Саму
90'+6
Ход матча
50'
56'
0:2
64'
71'
1:2
86'
90'
2:2
90'
3:2
28
Roni
Hudd
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Roni HuddНападающий
- Запасные игроки
-
23 Ниеми МийкаЗащитник
-
77 Аланко СамуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Jussi Nuorela
- Основной состав
-
12 Лепола АнтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Магута РайанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Oliver WhyteНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Oliver Heino
-
-
23 Maissa Fall
-
Главный тренер: Энди Смит
История личных встреч
ВПС
Хака
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
75%
4 победы 9 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
22 матча
36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
22.7%
63.6%
13.7%
5 побед 14 ничьих 3 победы
Второй тайм
18.2%
59.1%
22.7%
4 победы 13 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
1.17
1
Среднее время на гол
77
90
Всего голов
9
14
Голов в среднем за матч
0.9
1.17
Среднее время на гол
100
77
Всего голов
23
24
Голов в среднем за матч
1.05
1.09
Тотал матчей
2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
86
82
Бомбардиры внутри турнира
ВПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mads Borchers
|10 (5)
|0.5
|Teemu Hytoenen
|6
|0.3
|Хаукиоя Мартти
|4 (2)
|0.2
|Хасселбайнк Глеофило
|3
|0.15
|Башкиров Евгений
|2
|0.1
|Antti-Ville Raeisaenen
|1
|0.05
|Alfie Cicale
|1
|0.05
|Вахтера Йонас
|1
|0.05
|Ниеми Мийка
|1
|0.05
|Mikko Pitkaenen
|1
|0.05
|Аланко Саму
|1
|0.05
|Antonio Almen
|1
|0.05
|Prosper Ahiabu
|0
|0
Хака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Патулидис Эвангелос
|7
|0.35
|Maissa Fall
|6
|0.3
|Imani Lanquedoc
|4
|0.2
|Juho Kilo
|3
|0.15
|Marko Bacanin
|3
|0.15
|Oliver Whyte
|2
|0.1
|Сейдиу Арлинд
|2
|0.1
|Магута Райан
|1
|0.05
|Фриберг Никлас
|1
|0.05
|Nicolas Gianini Dantas
|1
|0.05
|Олусанья Антони
|1
|0.05
|Guilherme Morais
|1
|0.05
|Haymenn Bah-Traore
|0
|0
|Мастокангас Элиас
|0
|0
Карточки
ВПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mikko Pitkaenen
|3
|1
|Prosper Ahiabu
|3
|1
|Antti-Ville Raeisaenen
|4
|0
|Башкиров Евгений
|3
|0
|Аланко Саму
|3
|0
|Pedro Justiniano
|3
|0
|Энгстрем Йеспер
|2
|0
|Хаукиоя Мартти
|2
|0
|Ниеми Мийка
|1
|0
|Вахтера Йонас
|1
|0
|Хасселбайнк Глеофило
|1
|0
|Riku Jaaska
|1
|0
|Josep Nuorela
|1
|0
|Lauri-Eemil Vetri
|1
|0
|Юсси Нуорела
|1
|0
|Alfie Cicale
|1
|0
Хака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Guilherme Morais
|8
|0
|Nikolas Talo
|5
|1
|Nicolas Gianini Dantas
|6
|0
|Maissa Fall
|6
|0
|Магута Райан
|4
|1
|Oliver Whyte
|5
|0
|Мастокангас Элиас
|4
|0
|Haymenn Bah-Traore
|3
|0
|Патулидис Эвангелос
|3
|0
|Сийра Тууре
|2
|0
|Фриберг Никлас
|2
|0
|Juho Kilo
|2
|0
|Лепола Антон
|1
|0
|Маседо Родриго
|1
|0
|Энди Смит
|1
|0
|Imani Lanquedoc
|1
|0
Результаты матчей
ВПС
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Хака
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
6
5
ВПС
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Хака
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
14
4
Упущенные победы
8
17
ВПС
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (7)
45% (9)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
Хака
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
40% (8)
10% (2)
50% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
30% (6)
45% (9)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
21
6
Упущенные победы
14
22
Голы по времени матча
Забито
19
13
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
1
5%
2
15%
1-15
4
21%
3
23%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
3
16%
4
31%
46-60
3
16%
1
8%
61-75
5
26%
3
23%
76-90
Пропущено
16
18
4 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
3
19%
2
11%
16-30
1
6%
6
33%
31-45
6
38%
2
11%
46-60
3
19%
4
22%
61-75
3
19%
3
17%
76-90
Забито
13
19
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
1
8%
2
11%
1-15
2
15%
2
11%
16-30
2
15%
2
11%
31-45
1
8%
4
21%
46-60
5
38%
4
21%
61-75
2
15%
5
26%
76-90
Пропущено
18
14
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
2
11%
2
14%
1-15
4
22%
2
14%
16-30
1
6%
3
21%
31-45
3
17%
1
7%
46-60
4
22%
2
14%
61-75
4
22%
4
29%
76-90
Забито
32
32
13 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 10
2 Не забивали 3
2
6%
4
13%
1-15
6
19%
5
16%
16-30
5
16%
2
6%
31-45
4
13%
8
25%
46-60
8
25%
5
16%
61-75
7
22%
8
25%
76-90
Пропущено
34
32
11 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 15
2
6%
3
9%
1-15
7
21%
4
13%
16-30
2
6%
9
28%
31-45
9
26%
3
9%
46-60
7
21%
6
19%
61-75
7
21%
7
22%
76-90
Результаты последних матчей
ВПС
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
СЯК Сейнайоки - ВПС 3:1 Гнистан - ВПС 3:0 ВПС - Мариехамн 2:1 Ильвес - ВПС 3:2
Жальгирис - ВПС 1:0 ВПС - Жальгирис 1:2 ВПС - ЕИФ Экенас 2:3 Интер Турку - ВПС 3:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 5:1 ВПС - Оулу 1:1 Интер Турку (до 19 лет) - ВПС 1:5 Мариехамн - ВПС 0:0 ВПС - Ильвес 1:1 ЕИФ Экенас - ВПС 1:2 ВПС - Интер Турку 3:1 ВПС - КуПС 1:3 ХИК - ВПС 1:2 КуПС - ВПС 2:1 ВПС - Лахти 3:0 Оулу - ВПС 1:2
Хака
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Хака - КуПС 2:2 ЕИФ Экенас - Хака 1:2 Хака - Гнистан 1:2 ХИК - Хака 2:0
Хака - Ильвес 4:3 Мариехамн - Хака 0:3 КПВ Кокола - Хака 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 Хака - ПК-35 Хельсинки 0:0 Хака - Интер Турку 0:0 Эсбо Боллклубб - Хака 1:5 КуПС - Хака 0:1 Хака - Мариехамн 2:0 Интер Турку - Хака 3:1 Хака - Оулу 4:3 Ильвес - Хака 5:0 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0 Рейпас - Хака 1:5 Гнистан - Хака 0:3 Хака - ХИК 1:1
Результаты матчей
ВПС
Хака
Точный счет
1:1
3 раза 30%
3:2
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
4:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
3
4 раза 40%
2
2 раза 20%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Точный счет
1:2
4 раза 40%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
1:2
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
3:1
3 раза 15%
3:2
3 раза 15%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
1:2
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
0:3
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
4:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 35%
1
7 раз 35%
3
4 раза 20%
0
2 раза 10%
1
7 раз 35%
2
6 раз 30%
0
3 раза 15%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
ВПС
Хака
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
64
46
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
82
55
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
182
Больше Меньше
173
119
1010
416
416
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|10 (4)
|ВПС
|Mads Borchers
|10 (3)
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|Лахти
|Лопес Майкл
|9 (3)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|9 (2)
|Оулу
|Коффей Эшли
|2 6
|Мариехамн
|Райтанен Патрик
|2 5
|Гнистан
|Ояла Юхани
|8
|Хака
|Guilherme Morais
|8
|ЕИФ Экенас
|Кабаши Ариан
|1 6