  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
Мариехамн
0:0
Конец матча
Лахти
0'
13' Желтая карточка
Pedro Machado
40' Желтая карточка
Ниссинен Йири
42' Желтая карточка
Иванович Люк
90'+4
32
Рийконен
Матиас
20
Emmanuel
Patut
22
Pedro
Machado
14
Michael
Fonsell
28
Ниссинен
Йири
33
Daniel
Enqvist
19
Moustapha
Amadou
Sabo
11
Рид
Джейден
17
Сид
Робин
77
Hugo
Cardoso
7
Ларссон
Адам
31
Osku
Maukonen
32
Felix
Strauss
21
Вайнионпяя
Матиас
4
Вийтикко
Микко
13
Bruno
Jordao2
8
Riku
Selander
27
Benjamin
Mulahalilovic
26
Кастро
Пабло
15
Иванович
Люк
9
Лопес
Майкл
22
Lucas
Morais
Мариехамн
Лахти

История личных встреч

Мариехамн
Лахти

22 матча

63.6%
36.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

59.1%
50%
13 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед

26 матчей

26.9%
73.1%
0 побед 7 ничьих 19 побед

Первый тайм

42.3%
57.7%
0 побед 11 ничьих 13 побед

Второй тайм

19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 21 победа

48 матчей

29.2%
31.3%
39.5%
14 побед 15 ничьих 19 побед

Первый тайм

27.1%
45.8%
27.1%
13 побед 22 ничьи 13 побед

Второй тайм

33.3%
22.9%
43.8%
16 побед 11 ничьих 21 победа

История матчей

В
3:0
В
0:0
В
0:2
В
2:3
В
6:0
В
0:2
В
0:0
В
0:3
В
1:1
В
0:3
В
3:1
В
2:2
В
0:1
В
0:1
К
3:1
К
1:0
В
3:0
В
2:0
В
1:2
В
0:1
В
6:2
В
0:2
В
0:2
В
1:1
В
3:0
К
1:2
КЛ
2:2
В
0:2
В
0:0
В
0:1
В
1:1
В
0:1
В
0:0
В
5:1
В
2:1
В
2:2
В
2:2
В
2:0
В
2:0
В
1:1
В
2:2
КЛ
2:1
В
2:0
В
1:1
КЛ
3:3
В
2:1
В
0:1
КЛ
3:4

Голы

Всего голов

40
22

Голов в среднем за матч

1.48
1.05

Среднее время на гол

60
85

Всего голов

32
37

Голов в среднем за матч

1.52
1.37

Среднее время на гол

59
65

Всего голов

72
59

Голов в среднем за матч

1.5
1.23

Тотал матчей

2.5
44
Больше 92%
Меньше 8%
4
37
Больше 77%
Меньше 23%
11
23
Больше 48%
Меньше 52%
25
13
Больше 27%
Меньше 73%
35
6
Больше 13%
Меньше 88%
42
5
Больше 10%
Меньше 90%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
47

Среднее время на гол

60
73

Бомбардиры внутри турнира

Мариехамн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларссон Адам 6 (1) 0.32
Дальстрем Себастьян 3 0.16
Саллинен Оскари 3 0.16
Олавале Мухамед 3 0.16
Daniel Enqvist 1 0.05
Hugo Cardoso 1 0.05
Ойяла Матиас 0 0
Аувинен Ээро-Матти 0 0
Ниссинен Йири 0 0
Райтанен Патрик 0 0
Лахти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопес Майкл 9 (2) 0.45
Иванович Люк 5 0.25
Colin Odutayo 3 (1) 0.15
Кастро Пабло 3 0.15
Lucas Morais 1 0.05
Julius Tauriainen 1 (1) 0.05
Bruno Jordao2 1 0.05
Samuel Pasanen 1 0.05
Коскинен Отсо 1 0.05
Benjamin Mulahalilovic 0 0
Akseli Puukko 0 0
Бабикер Асаад 0 0
Marius Koenkkoelae 0 0
Osku Maukonen 0 0

Карточки

Мариехамн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райтанен Патрик 5 2
Pedro Machado 7 0
Дальстрем Себастьян 5 1
Олавале Мухамед 6 0
Emmanuel Patut 6 0
Michael Fonsell 3 1
Ойяла Матиас 2 0
Аувинен Ээро-Матти 2 0
Ниссинен Йири 2 0
Hugo Cardoso 2 0
Саллинен Оскари 1 0
Рийконен Матиас 1 0
Daniel Enqvist 1 0
Лахти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вийтикко Микко 4 1
Кастро Пабло 4 0
Коскинен Отсо 4 0
Samuel Pasanen 4 0
Riku Selander 3 0
Colin Odutayo 3 0
Benjamin Mulahalilovic 2 0
Вирта Эмели 2 0
Julius Tauriainen 2 0
Lucas Morais 2 0
Иванович Люк 2 0
Вайнионпяя Матиас 2 0
Бабикер Асаад 2 0
Akseli Puukko 2 0
Фокс Дилан 1 0
Лопес Майкл 1 0
Bruno Jordao2 1 0
Олувайеми Джош 1 0
Osku Maukonen 1 0

Результаты матчей

Мариехамн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Лахти
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
9
Мариехамн
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
78% (7)
22% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Лахти
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

13
9

Упущенные победы

5
15
Мариехамн
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Лахти
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
26% (5)
58% (11)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

16
9

Упущенные победы

10
24

Голы по времени матча

Забито

11
9
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 0
12 Не забивали 15
2
18%
1
11%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
3
33%
31-45
3
27%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
18%
1
11%
76-90

Пропущено

15
21
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 8
2
13%
3
14%
1-15
4
27%
2
10%
16-30
1
7%
4
19%
31-45
2
13%
4
19%
46-60
2
13%
6
29%
61-75
4
27%
2
10%
76-90

Забито

8
16
1 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
0
0%
3
19%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
13%
3
19%
31-45
3
38%
4
25%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
3
38%
3
19%
76-90

Пропущено

15
16
9 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
13%
4
25%
1-15
3
20%
5
31%
16-30
4
27%
3
19%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
1
7%
3
19%
76-90

Забито

19
25
7 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
2
11%
4
16%
1-15
3
16%
1
4%
16-30
2
11%
6
24%
31-45
6
32%
7
28%
46-60
1
5%
3
12%
61-75
5
26%
4
16%
76-90

Пропущено

30
37
16 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 16
4
13%
7
19%
1-15
7
23%
7
19%
16-30
5
17%
7
19%
31-45
5
17%
4
11%
46-60
4
13%
7
19%
61-75
5
17%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Мариехамн
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ильвес - Мариехамн 2:0 Интер Турку - Мариехамн 3:0 ВПС - Мариехамн 2:1 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:4
Мариехамн - Хака 0:3 Мариехамн - ХИК 1:2 ЕИФ Экенас - Мариехамн 1:2 Мариехамн - КуПС 1:3 Мариехамн - ВПС 0:0 Хака - Мариехамн 2:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Гнистан 1:1 Оулу - Мариехамн 1:1 Лахти - Мариехамн 3:0 ЛПС - Мариехамн 0:5 Мариехамн - Интер Турку 3:1 Мариехамн - Ильвес 0:1 ХИК - Мариехамн 2:1 Мариехамн - КуПС 2:2 Мариехамн - ЕИФ Экенас 3:2
Лахти
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Лахти - ЕИФ Экенас 4:0 Лахти - ХИК 2:1 СЯК Сейнайоки - Лахти 5:5 КуПС - Лахти 1:0
Лахти - Оулу 1:2 Интер Турку - Лахти 3:0 Лахти - Ильвес 2:2 КПВ Кокола - Лахти 2:1 Лахти - Гнистан 3:3 Эспоон Паллосеура - Лахти 2:2 Оулу - Лахти 2:2 Лахти - Интер Турку 0:2 Гнистан - Лахти 2:1 Лахти - СЯК Сейнайоки 0:4 ЕИФ Экенас - Лахти 1:1 Лахти - Мариехамн 3:0 Культсу - Лахти 0:7 ВПС - Лахти 3:0 Лахти - КуПС 0:1 Лахти - Хака 1:1

Результаты матчей

Мариехамн
Лахти

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:5
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:5
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 44%
1
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
0
8 раз 42%
1
4 раза 21%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Мариехамн
Лахти

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
3
3
6
1.5
5
5
2
7
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
4
5
2
7
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
0.5
Больше Меньше
11
8
5
13
1.5
7
12
2
16
2.5
4
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 20 12 5 3 35 - 20 41
2.
ХИК
 20 11 4 5 37 - 20 37
3.
Ильвес
 20 10 5 5 39 - 24 35
4.
СЯК Сейнайоки
 20 10 5 5 39 - 31 35
5.
Хака
 20 9 4 7 33 - 31 31
6.
ВПС
 20 9 4 7 33 - 33 31
7.
Интер Турку
 20 8 4 8 36 - 27 28
8.
Гнистан
 19 6 5 8 28 - 32 23
9.
Оулу
 20 5 6 9 25 - 33 21
10.
Мариехамн
 19 4 5 10 17 - 32 17
11.
Лахти
 20 3 8 9 25 - 37 17
12.
ЕИФ Экенас
 20 3 3 14 18 - 45 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 9 8 0 1 20 - 7 24
2.
ХИК
 10 7 2 1 21 - 6 23
3.
СЯК Сейнайоки
 10 6 3 1 23 - 16 21
4.
Интер Турку
 11 6 3 2 23 - 12 21
5.
Ильвес
 10 6 2 2 26 - 14 20
6.
ВПС
 10 5 3 2 20 - 15 18
7.
Хака
 10 5 3 2 19 - 14 18
8.
Оулу
 10 4 3 3 11 - 9 15
9.
Гнистан
 9 4 1 4 10 - 12 13
10.
Лахти
 10 3 3 4 16 - 16 12
11.
Мариехамн
 10 2 4 4 10 - 16 10
12.
ЕИФ Экенас
 10 1 2 7 7 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 11 4 5 2 15 - 13 17
2.
Ильвес
 10 4 3 3 13 - 10 15
3.
ХИК
 10 4 2 4 16 - 14 14
4.
СЯК Сейнайоки
 10 4 2 4 16 - 15 14
5.
Хака
 10 4 1 5 14 - 17 13
6.
ВПС
 10 4 1 5 13 - 18 13
7.
Гнистан
 10 2 4 4 18 - 20 10
8.
Интер Турку
 9 2 1 6 13 - 15 7
9.
Мариехамн
 9 2 1 6 7 - 16 7
10.
ЕИФ Экенас
 10 2 1 7 11 - 23 7
11.
Оулу
 10 1 3 6 14 - 24 6
12.
Лахти
 10 0 5 5 9 - 21 5
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Ильвес Хаарала Сантери 10 (4)
ВПС Mads Borchers 10 (3)
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
Лахти Лопес Майкл 9 (3)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оулу Коффей Эшли 2 6
Мариехамн Райтанен Патрик 2 5
Гнистан Ояла Юхани 8
Хака Guilherme Morais 8
ЕИФ Экенас Кабаши Ариан 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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