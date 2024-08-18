Тур: 1. Стадион: Виклоф Холдинг Арена.
0'
13' Желтая карточкаPedro Machado
40' Желтая карточкаНиссинен Йири
42' Желтая карточкаИванович Люк
90'+4
Ход матча
13'
40'
42'
11
Рид
Джейден
17
Сид
Робин
77
Hugo
Cardoso
26
Кастро
Пабло
15
Иванович
Люк
22
Lucas
Morais
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Рид ДжейденПолузащитник
-
17 Сид РобинПолузащитник
-
77 Hugo CardosoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
10 Ойяла МатиасПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gary Williams
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Кастро ПаблоПолузащитник
-
15 Иванович ЛюкНападающий
- Нападающий
-
22 Lucas MoraisНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Duarte
История личных встреч
Мариехамн
Лахти
22 матча
63.6%
36.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
59.1%
50%
13 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед
26 матчей
26.9%
73.1%
0 побед 7 ничьих 19 побед
Первый тайм
42.3%
57.7%
0 побед 11 ничьих 13 побед
Второй тайм
19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 21 победа
48 матчей
29.2%
31.3%
39.5%
14 побед 15 ничьих 19 побед
Первый тайм
27.1%
45.8%
27.1%
13 побед 22 ничьи 13 побед
Второй тайм
33.3%
22.9%
43.8%
16 побед 11 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
40
22
Голов в среднем за матч
1.48
1.05
Среднее время на гол
60
85
Всего голов
32
37
Голов в среднем за матч
1.52
1.37
Среднее время на гол
59
65
Всего голов
72
59
Голов в среднем за матч
1.5
1.23
Тотал матчей
2.5
44
Больше 92%
Меньше 8%
4
37
Больше 77%
Меньше 23%
11
23
Больше 48%
Меньше 52%
25
13
Больше 27%
Меньше 73%
35
6
Больше 13%
Меньше 88%
42
5
Больше 10%
Меньше 90%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
47
Среднее время на гол
60
73
Бомбардиры внутри турнира
Мариехамн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларссон Адам
|6 (1)
|0.32
|Дальстрем Себастьян
|3
|0.16
|Саллинен Оскари
|3
|0.16
|Олавале Мухамед
|3
|0.16
|Daniel Enqvist
|1
|0.05
|Hugo Cardoso
|1
|0.05
|Ойяла Матиас
|0
|0
|Аувинен Ээро-Матти
|0
|0
|Ниссинен Йири
|0
|0
|Райтанен Патрик
|0
|0
Лахти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лопес Майкл
|9 (2)
|0.45
|Иванович Люк
|5
|0.25
|Colin Odutayo
|3 (1)
|0.15
|Кастро Пабло
|3
|0.15
|Lucas Morais
|1
|0.05
|Julius Tauriainen
|1 (1)
|0.05
|Bruno Jordao2
|1
|0.05
|Samuel Pasanen
|1
|0.05
|Коскинен Отсо
|1
|0.05
|Benjamin Mulahalilovic
|0
|0
|Akseli Puukko
|0
|0
|Бабикер Асаад
|0
|0
|Marius Koenkkoelae
|0
|0
|Osku Maukonen
|0
|0
Карточки
Мариехамн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Райтанен Патрик
|5
|2
|Pedro Machado
|7
|0
|Дальстрем Себастьян
|5
|1
|Олавале Мухамед
|6
|0
|Emmanuel Patut
|6
|0
|Michael Fonsell
|3
|1
|Ойяла Матиас
|2
|0
|Аувинен Ээро-Матти
|2
|0
|Ниссинен Йири
|2
|0
|Hugo Cardoso
|2
|0
|Саллинен Оскари
|1
|0
|Рийконен Матиас
|1
|0
|Daniel Enqvist
|1
|0
Лахти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вийтикко Микко
|4
|1
|Кастро Пабло
|4
|0
|Коскинен Отсо
|4
|0
|Samuel Pasanen
|4
|0
|Riku Selander
|3
|0
|Colin Odutayo
|3
|0
|Benjamin Mulahalilovic
|2
|0
|Вирта Эмели
|2
|0
|Julius Tauriainen
|2
|0
|Lucas Morais
|2
|0
|Иванович Люк
|2
|0
|Вайнионпяя Матиас
|2
|0
|Бабикер Асаад
|2
|0
|Akseli Puukko
|2
|0
|Фокс Дилан
|1
|0
|Лопес Майкл
|1
|0
|Bruno Jordao2
|1
|0
|Олувайеми Джош
|1
|0
|Osku Maukonen
|1
|0
Результаты матчей
Мариехамн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Лахти
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
5
9
Мариехамн
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
78% (7)
22% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Лахти
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
13
9
Упущенные победы
5
15
Мариехамн
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Лахти
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
26% (5)
58% (11)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
16
9
Упущенные победы
10
24
Голы по времени матча
Забито
11
9
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 0
12 Не забивали 15
2
18%
1
11%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
3
33%
31-45
3
27%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
18%
1
11%
76-90
Пропущено
15
21
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 8
2
13%
3
14%
1-15
4
27%
2
10%
16-30
1
7%
4
19%
31-45
2
13%
4
19%
46-60
2
13%
6
29%
61-75
4
27%
2
10%
76-90
Забито
8
16
1 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
0
0%
3
19%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
13%
3
19%
31-45
3
38%
4
25%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
3
38%
3
19%
76-90
Пропущено
15
16
9 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
13%
4
25%
1-15
3
20%
5
31%
16-30
4
27%
3
19%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
1
7%
3
19%
76-90
Забито
19
25
7 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
2
11%
4
16%
1-15
3
16%
1
4%
16-30
2
11%
6
24%
31-45
6
32%
7
28%
46-60
1
5%
3
12%
61-75
5
26%
4
16%
76-90
Пропущено
30
37
16 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 16
4
13%
7
19%
1-15
7
23%
7
19%
16-30
5
17%
7
19%
31-45
5
17%
4
11%
46-60
4
13%
7
19%
61-75
5
17%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Мариехамн
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ильвес - Мариехамн 2:0 Интер Турку - Мариехамн 3:0 ВПС - Мариехамн 2:1 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:4
Мариехамн - Хака 0:3 Мариехамн - ХИК 1:2 ЕИФ Экенас - Мариехамн 1:2 Мариехамн - КуПС 1:3 Мариехамн - ВПС 0:0 Хака - Мариехамн 2:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Гнистан 1:1 Оулу - Мариехамн 1:1 Лахти - Мариехамн 3:0 ЛПС - Мариехамн 0:5 Мариехамн - Интер Турку 3:1 Мариехамн - Ильвес 0:1 ХИК - Мариехамн 2:1 Мариехамн - КуПС 2:2 Мариехамн - ЕИФ Экенас 3:2
Лахти
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Лахти - ЕИФ Экенас 4:0 Лахти - ХИК 2:1 СЯК Сейнайоки - Лахти 5:5 КуПС - Лахти 1:0
Лахти - Оулу 1:2 Интер Турку - Лахти 3:0 Лахти - Ильвес 2:2 КПВ Кокола - Лахти 2:1 Лахти - Гнистан 3:3 Эспоон Паллосеура - Лахти 2:2 Оулу - Лахти 2:2 Лахти - Интер Турку 0:2 Гнистан - Лахти 2:1 Лахти - СЯК Сейнайоки 0:4 ЕИФ Экенас - Лахти 1:1 Лахти - Мариехамн 3:0 Культсу - Лахти 0:7 ВПС - Лахти 3:0 Лахти - КуПС 0:1 Лахти - Хака 1:1
Результаты матчей
Мариехамн
Лахти
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:5
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:5
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 44%
1
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
0
8 раз 42%
1
4 раза 21%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Мариехамн
Лахти
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
73
36
55
27
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
45
27
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
108
Больше Меньше
118
513
712
216
415
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|10 (4)
|ВПС
|Mads Borchers
|10 (3)
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|Лахти
|Лопес Майкл
|9 (3)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|9 (2)
|Оулу
|Коффей Эшли
|2 6
|Мариехамн
|Райтанен Патрик
|2 5
|Гнистан
|Ояла Юхани
|8
|Хака
|Guilherme Morais
|8
|ЕИФ Экенас
|Кабаши Ариан
|1 6