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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 19. Стадион: .
Броммапойкарна
0:2
Второй тайм: 69'
Хеккен
0'
3' Желтая карточка
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
0:1
40' Гол
Рюгор Миккель
41' Желтая карточка
Юссеф Али
50' Желтая карточка
Adam Jakobsen
0:2
54' Гол
Юссеф Али

Ход матча

3'
 
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
40'
0:1
Рюгор Миккель
(Густафссон Симон)
41'
 
Юссеф Али
50'
Adam Jakobsen
 
54'
0:2
Юссеф Али
(Jeremy Agbonifo)
65'
Кристенсен Фредерик
Hlynur Karlsson
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Лучшие коэффициенты
Броммапойкарна
Ничья
Хеккен
6.20
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9.34
2.38
Все Коэффициенты
12
Мрозек
Фабиан
26
Чалышир
Андре
2
Hlynur
Karlsson
3
Абрахамссон
Александер
17
Alexander
Jensen
13
Фрицсон
Людвиг
10
Wilmer
Odefalk
16
Adam
Jakobsen
19
Ирандуст
Далехо
21
Тимосси-Андерссон
Алекс
9
Васич
Никола
26
Абрахамссон
Петер
12
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
3
Хаммар
Юхан
4
Лоде
Мариус
21
Лундквист
Адам
18
Рюгор
Миккель
14
Густафссон
Симон
27
Ромео
Аман
23
Jeremy
Agbonifo
10
Юссеф
Али
29
Инусса
Зейдан
Броммапойкарна
3-5-2
Хеккен
4-3-3

История личных встреч

Броммапойкарна
Хеккен

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

18 матчей

33.3%
16.7%
50%
6 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

11.1%
61.1%
27.8%
2 победы 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

27.8%
22.2%
50%
5 побед 4 ничьи 9 побед

История матчей

А
4:3
К
1:1
А
2:1
А
4:2
К
1:0
А
6:0
А
2:0
К
0:0
А
1:5
А
3:1
А
1:0
А
1:0
А
5:0
А
2:1
А
5:1
А
2:0
С
1:2
С
0:0

Голы

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.43
0.91

Среднее время на гол

63
99

Всего голов

31
7

Голов в среднем за матч

2.82
1

Среднее время на гол

31
90

Всего голов

41
17

Голов в среднем за матч

2.28
0.94

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

39
95

Бомбардиры внутри турнира

Броммапойкарна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васич Никола 11 0.58
Фрицсон Людвиг 4 0.21
Adam Jakobsen 3 0.16
Кристенсен Фредерик 2 0.11
Ирандуст Далехо 1 0.05
Тимосси-Андерссон Алекс 1 0.05
Wilmer Odefalk 1 0.05
Торбьерн Эггем 1 0.05
Эрквист Расмус 1 0.05
Барслунд Каре 1 0.05
Evans Botchway 1 0.05
Сёдерстрём Тим 0 0
Hlynur Karlsson 0 0
Alexander Jensen 0 0
Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Инусса Зейдан 6 0.33
Хрстич Срджан 5 0.28
Густафссон Симон 4 (1) 0.22
Лаюни Амор 4 0.22
Рюгор Миккель 3 0.17
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 3 0.17
Юссеф Али 3 0.17
Линдберг Юлиус 3 0.17
Чилуфя Эдвард 2 0.11
Ромео Аман 1 0.06
Ховланд Эвен 1 0.06
Лундквист Адам 0 0
Дабо Понтус 0 0
Северин Ниуль 0 0
Jeremy Agbonifo 0 0

Карточки

Броммапойкарна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васич Никола 3 0
Бьёркандер Эрик 1 1
Чалышир Андре 2 0
Фрицсон Людвиг 2 0
Adam Jakobsen 2 0
Тимосси-Андерссон Алекс 2 0
Барслунд Каре 2 0
Абрахамссон Александер 1 0
Эрквист Расмус 1 0
Alexander Jensen 1 0
Wilmer Odefalk 1 0
Filip Sidklev 1 0
Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рюгор Миккель 3 0
Лундквист Адам 3 0
Густафссон Симон 3 0
Лаюни Амор 2 0
Чилуфя Эдвард 2 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 2 0
Линдаль Аксель 2 0
Юссеф Али 2 0
Линдберг Юлиус 2 0
Инусса Зейдан 2 0
Ховланд Эвен 1 0
Лоде Мариус 1 0
Линде Андреас 1 0
Абдулразак Исхак 1 0
Ромео Аман 1 0
Дабо Понтус 1 0
Jeremy Agbonifo 1 0

Результаты матчей

Броммапойкарна
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Хеккен
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

5
5
Броммапойкарна
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
Хеккен
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

14
19
Броммапойкарна
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
22% (4)
61% (11)
Хеккен
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

9
10

Упущенные победы

19
24

Голы по времени матча

Забито

11
10
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
13 Не забивали 11
1
9%
1
10%
1-15
2
18%
3
30%
16-30
4
36%
2
20%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
2
18%
1
10%
76-90

Пропущено

17
16
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
3
18%
5
31%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
5
29%
29%
4
25%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
4
24%
4
25%
76-90

Забито

17
23
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
2
12%
2
9%
1-15
2
12%
3
13%
16-30
3
18%
4
17%
31-45
3
18%
6
26%
46-60
5
29%
29%
4
17%
61-75
2
12%
4
17%
76-90

Пропущено

19
16
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
4
21%
1
6%
1-15
5
26%
5
31%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
1
5%
5
31%
46-60
3
16%
1
6%
61-75
4
21%
3
19%
76-90

Забито

28
33
14 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
3
11%
3
9%
1-15
4
14%
6
18%
16-30
7
25%
6
18%
31-45
4
14%
8
24%
46-60
6
21%
5
15%
61-75
4
14%
5
15%
76-90

Пропущено

36
32
16 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 15
7
19%
6
19%
1-15
7
19%
6
19%
16-30
2
6%
3
9%
31-45
6
17%
9
28%
46-60
6
17%
1
3%
61-75
8
22%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Броммапойкарна
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Хаммарбю - Броммапойкарна 3:3 Броммапойкарна - Хальмстад 4:1 Гётеборг - Броммапойкарна 3:4 Броммапойкарна - Хаммарбю 0:2
Кальмар - Броммапойкарна 0:1 Эльфсборг - Броммапойкарна 3:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 3:1 Броммапойкарна - Мальмё 2:2 Вестерос - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:1 Броммапойкарна - Юргорден 0:5 Вернаму - Броммапойкарна 1:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - Гётеборг 0:3 Броммапойкарна - Сириус 1:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Хеккен - Броммапойкарна 4:3 Броммапойкарна - АИК 2:2 ГАИС - Броммапойкарна 0:4 Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0
Хеккен
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Пайде Линнамеесконд - Хеккен 1:1 Хеккен - Пайде Линнамеесконд 6:1 Хеккен - Дюделанж 6:1 Хеккен - Вестерос 4:0
Дюделанж - Хеккен 2:6 Вернаму - Хеккен 2:2 Хеккен - Эльфсборг 3:5 Вестерос - Хеккен 1:2 Хеккен - Хальмстад 4:2 Кальмар - Хеккен 3:2 Хеккен - АИК 4:1 Мьельбю - Хеккен 2:1 ГАИС - Хеккен 3:0 Хеккен - Мальмё 2:2 Хальмстад - Хеккен 3:0 Хеккен - Кальмар 3:1 Сириус - Хеккен 0:3 Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2 Гётеборг - Хеккен 0:1 Хеккен - Хаммарбю 2:1

Результаты матчей

Броммапойкарна
Хеккен

Точный счет

2:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:5
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
4
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%

Точный счет

1:1
4 раза 22%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
4
3 раза 17%
3
2 раза 11%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%
1
3 раза 18%
4
3 раза 18%

Тоталы голов в матче

Броммапойкарна
Хеккен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
8
1
4
4
1.5
7
2
1
7
2.5
5
4
1
7
3.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
6
2
5
5
1.5
4
4
4
6
2.5
2
6
2
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
14
3
9
9
1.5
11
6
5
13
2.5
7
10
3
15
3.5
3
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 19 14 2 3 47 - 17 44
2.
Юргорден
 0:1 18 11 2 5 32 - 17 35
3.
Хаммарбю
 19 11 2 6 36 - 20 35
4.
Хеккен
 2:0 18 9 3 6 37 - 30 30
5.
Мьельбю
 1:1 19 9 3 7 29 - 26 30
6.
Эльфсборг
 1:1 19 9 2 8 36 - 28 29
7.
АИК
 1:0 19 9 2 8 30 - 34 29
8.
ГАИС
 18 9 1 8 21 - 23 28
9.
Сириус
 19 8 4 7 33 - 29 28
10.
Броммапойкарна
 0:2 19 6 7 6 31 - 35 25
11.
ИФК Норрчепинг
 19 7 2 10 24 - 40 23
12.
Хальмстад
 18 7 0 11 21 - 32 21
13.
Гётеборг
 19 5 6 8 20 - 28 21
14.
Вернаму
 19 5 4 10 21 - 30 19
15.
Кальмар
 19 5 1 13 24 - 42 16
16.
Вестерос
 19 4 3 12 16 - 27 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 9 8 0 1 23 - 4 24
2.
Эльфсборг
 1:1 10 7 1 2 25 - 10 22
3.
Мьельбю
 1:1 10 6 3 1 20 - 12 21
4.
Хаммарбю
 9 6 1 2 20 - 9 19
5.
ГАИС
 9 6 1 2 13 - 8 19
6.
АИК
 1:0 9 6 0 3 19 - 10 18
7.
Юргорден
 0:1 10 5 2 3 12 - 9 17
8.
Хеккен
 2:0 9 5 1 3 23 - 16 16
9.
Хальмстад
 9 5 0 4 13 - 9 15
10.
ИФК Норрчепинг
 9 5 0 4 13 - 17 15
11.
Сириус
 9 4 2 3 19 - 13 14
12.
Вестерос
 10 3 1 6 9 - 14 10
13.
Гётеборг
 10 2 4 4 9 - 15 10
14.
Броммапойкарна
 0:2 9 2 3 4 11 - 19 9
15.
Кальмар
 9 2 1 6 12 - 19 7
16.
Вернаму
 10 1 2 7 10 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 10 6 2 2 24 - 13 20
2.
Юргорден
 0:1 8 6 0 2 20 - 8 18
3.
Хаммарбю
 10 5 1 4 16 - 11 16
4.
Броммапойкарна
 0:2 10 4 4 2 20 - 16 16
5.
Вернаму
 9 4 2 3 11 - 7 14
6.
Хеккен
 2:0 9 4 2 3 14 - 14 14
7.
Сириус
 10 4 2 4 14 - 16 14
8.
Гётеборг
 9 3 2 4 11 - 13 11
9.
АИК
 1:0 10 3 2 5 11 - 24 11
10.
Мьельбю
 1:1 9 3 0 6 9 - 14 9
11.
ГАИС
 9 3 0 6 8 - 15 9
12.
Кальмар
 10 3 0 7 12 - 23 9
13.
ИФК Норрчепинг
 10 2 2 6 11 - 23 8
14.
Эльфсборг
 1:1 9 2 1 6 11 - 18 7
15.
Хальмстад
 9 2 0 7 8 - 23 6
16.
Вестерос
 9 1 2 6 7 - 13 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 12 (4)
Броммапойкарна Васич Никола 11 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 9 (5)
АИК Питтас Яннис 9 (3)
Сириус Салех Юсеф 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 9
ГАИС Axel Henriksson 7
Юргорден Сабович Бесард 6
Сириус Кастегрен Хенрик 6
АИК Беширович Дино 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 65'
    Hlynur Karlsson уходит с поля. Кристенсен Фредерик выходит вместо него
  • 54'
    Jeremy Agbonifo сделал результативную передачу.
  • 54'
    Г О О О О Л - Юссеф Али бьет в цель!
  • 50'
    Адам Якобсен получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Юссеф Али получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
Броммапойкарна
Ничья
Хеккен
6.20
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9.34
2.38
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Где смотреть матч Броммапойкарна 0:2 Хеккен онлайн

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Броммапойкарна
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