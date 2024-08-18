Тур: 19. Стадион: Гримста.
0:2
Второй тайм: 69'
0'
3' Желтая карточкаФридрикссон Вальгейр-Люнддаль
0:1
40' ГолРюгор Миккель
41' Желтая карточкаЮссеф Али
50' Желтая карточкаAdam Jakobsen
0:2
54' ГолЮссеф Али
Ход матча
40'
41'
50'
54'
0:2
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 2
-
6 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
27
Ромео
Аман
10
Юссеф
Али
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Пичках ПайяПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ромео АманПолузащитник
- Нападающий
-
10 Юссеф АлиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
35 Янссон СиггеЗащитник
- Полузащитник
-
15 Samuel HolmПолузащитник
-
16 Дабо ПонтусПолузащитник
- Нападающий
-
24 Лаюни АморНападающий
-
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
История личных встреч
Броммапойкарна
Хеккен
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
18 матчей
33.3%
16.7%
50%
6 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
11.1%
61.1%
27.8%
2 победы 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
27.8%
22.2%
50%
5 побед 4 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1.43
0.91
Среднее время на гол
63
99
Всего голов
31
7
Голов в среднем за матч
2.82
1
Среднее время на гол
31
90
Всего голов
41
17
Голов в среднем за матч
2.28
0.94
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
39
95
Бомбардиры внутри турнира
Броммапойкарна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васич Никола
|11
|0.58
|Фрицсон Людвиг
|4
|0.21
|Adam Jakobsen
|3
|0.16
|Кристенсен Фредерик
|2
|0.11
|Ирандуст Далехо
|1
|0.05
|Тимосси-Андерссон Алекс
|1
|0.05
|Wilmer Odefalk
|1
|0.05
|Торбьерн Эггем
|1
|0.05
|Эрквист Расмус
|1
|0.05
|Барслунд Каре
|1
|0.05
|Evans Botchway
|1
|0.05
|Сёдерстрём Тим
|0
|0
|Hlynur Karlsson
|0
|0
|Alexander Jensen
|0
|0
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Инусса Зейдан
|6
|0.33
|Хрстич Срджан
|5
|0.28
|Густафссон Симон
|4 (1)
|0.22
|Лаюни Амор
|4
|0.22
|Рюгор Миккель
|3
|0.17
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|3
|0.17
|Юссеф Али
|3
|0.17
|Линдберг Юлиус
|3
|0.17
|Чилуфя Эдвард
|2
|0.11
|Ромео Аман
|1
|0.06
|Ховланд Эвен
|1
|0.06
|Лундквист Адам
|0
|0
|Дабо Понтус
|0
|0
|Северин Ниуль
|0
|0
|Jeremy Agbonifo
|0
|0
Карточки
Броммапойкарна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Васич Никола
|3
|0
|Бьёркандер Эрик
|1
|1
|Чалышир Андре
|2
|0
|Фрицсон Людвиг
|2
|0
|Adam Jakobsen
|2
|0
|Тимосси-Андерссон Алекс
|2
|0
|Барслунд Каре
|2
|0
|Абрахамссон Александер
|1
|0
|Эрквист Расмус
|1
|0
|Alexander Jensen
|1
|0
|Wilmer Odefalk
|1
|0
|Filip Sidklev
|1
|0
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рюгор Миккель
|3
|0
|Лундквист Адам
|3
|0
|Густафссон Симон
|3
|0
|Лаюни Амор
|2
|0
|Чилуфя Эдвард
|2
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|2
|0
|Линдаль Аксель
|2
|0
|Юссеф Али
|2
|0
|Линдберг Юлиус
|2
|0
|Инусса Зейдан
|2
|0
|Ховланд Эвен
|1
|0
|Лоде Мариус
|1
|0
|Линде Андреас
|1
|0
|Абдулразак Исхак
|1
|0
|Ромео Аман
|1
|0
|Дабо Понтус
|1
|0
|Jeremy Agbonifo
|1
|0
Результаты матчей
Броммапойкарна
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Хеккен
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
5
5
Броммапойкарна
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
Хеккен
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
14
19
Броммапойкарна
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
22% (4)
61% (11)
Хеккен
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
9
10
Упущенные победы
19
24
Голы по времени матча
Забито
11
10
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
13 Не забивали 11
1
9%
1
10%
1-15
2
18%
3
30%
16-30
4
36%
2
20%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
2
18%
1
10%
76-90
Пропущено
17
16
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
3
18%
5
31%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
5
29%
29%
4
25%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
4
24%
4
25%
76-90
Забито
17
23
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
2
12%
2
9%
1-15
2
12%
3
13%
16-30
3
18%
4
17%
31-45
3
18%
6
26%
46-60
5
29%
29%
4
17%
61-75
2
12%
4
17%
76-90
Пропущено
19
16
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
4
21%
1
6%
1-15
5
26%
5
31%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
1
5%
5
31%
46-60
3
16%
1
6%
61-75
4
21%
3
19%
76-90
Забито
28
33
14 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
3
11%
3
9%
1-15
4
14%
6
18%
16-30
7
25%
6
18%
31-45
4
14%
8
24%
46-60
6
21%
5
15%
61-75
4
14%
5
15%
76-90
Пропущено
36
32
16 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 15
7
19%
6
19%
1-15
7
19%
6
19%
16-30
2
6%
3
9%
31-45
6
17%
9
28%
46-60
6
17%
1
3%
61-75
8
22%
7
22%
76-90
Результаты последних матчей
Броммапойкарна
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Хаммарбю - Броммапойкарна 3:3 Броммапойкарна - Хальмстад 4:1 Гётеборг - Броммапойкарна 3:4 Броммапойкарна - Хаммарбю 0:2
Кальмар - Броммапойкарна 0:1 Эльфсборг - Броммапойкарна 3:0 Броммапойкарна - Хаммарбю 3:1 Броммапойкарна - Мальмё 2:2 Вестерос - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - ИФК Норрчепинг 2:1 Броммапойкарна - Юргорден 0:5 Вернаму - Броммапойкарна 1:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - Гётеборг 0:3 Броммапойкарна - Сириус 1:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Хеккен - Броммапойкарна 4:3 Броммапойкарна - АИК 2:2 ГАИС - Броммапойкарна 0:4 Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0
Хеккен
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Пайде Линнамеесконд - Хеккен 1:1 Хеккен - Пайде Линнамеесконд 6:1 Хеккен - Дюделанж 6:1 Хеккен - Вестерос 4:0
Дюделанж - Хеккен 2:6 Вернаму - Хеккен 2:2 Хеккен - Эльфсборг 3:5 Вестерос - Хеккен 1:2 Хеккен - Хальмстад 4:2 Кальмар - Хеккен 3:2 Хеккен - АИК 4:1 Мьельбю - Хеккен 2:1 ГАИС - Хеккен 3:0 Хеккен - Мальмё 2:2 Хальмстад - Хеккен 3:0 Хеккен - Кальмар 3:1 Сириус - Хеккен 0:3 Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2 Гётеборг - Хеккен 0:1 Хеккен - Хаммарбю 2:1
Результаты матчей
Броммапойкарна
Хеккен
Точный счет
2:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:5
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
4
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
Точный счет
1:1
4 раза 22%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
4
3 раза 17%
3
2 раза 11%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%
1
3 раза 18%
4
3 раза 18%
Тоталы голов в матче
Броммапойкарна
Хеккен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
81
44
72
17
54
17
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
62
55
44
46
26
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
143
99
116
513
710
315
314
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|14
|2
|3
|47 - 17
|44
|2.
|0:1
|18
|11
|2
|5
|32 - 17
|35
|3.
|19
|11
|2
|6
|36 - 20
|35
|4.
|2:0
|18
|9
|3
|6
|37 - 30
|30
|5.
|1:1
|19
|9
|3
|7
|29 - 26
|30
|6.
|1:1
|19
|9
|2
|8
|36 - 28
|29
|7.
|1:0
|19
|9
|2
|8
|30 - 34
|29
|8.
|18
|9
|1
|8
|21 - 23
|28
|9.
|19
|8
|4
|7
|33 - 29
|28
|10.
|0:2
|19
|6
|7
|6
|31 - 35
|25
|11.
|19
|7
|2
|10
|24 - 40
|23
|12.
|18
|7
|0
|11
|21 - 32
|21
|13.
|19
|5
|6
|8
|20 - 28
|21
|14.
|19
|5
|4
|10
|21 - 30
|19
|15.
|19
|5
|1
|13
|24 - 42
|16
|16.
|19
|4
|3
|12
|16 - 27
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|0
|1
|23 - 4
|24
|2.
|1:1
|10
|7
|1
|2
|25 - 10
|22
|3.
|1:1
|10
|6
|3
|1
|20 - 12
|21
|4.
|9
|6
|1
|2
|20 - 9
|19
|5.
|9
|6
|1
|2
|13 - 8
|19
|6.
|1:0
|9
|6
|0
|3
|19 - 10
|18
|7.
|0:1
|10
|5
|2
|3
|12 - 9
|17
|8.
|2:0
|9
|5
|1
|3
|23 - 16
|16
|9.
|9
|5
|0
|4
|13 - 9
|15
|10.
|9
|5
|0
|4
|13 - 17
|15
|11.
|9
|4
|2
|3
|19 - 13
|14
|12.
|10
|3
|1
|6
|9 - 14
|10
|13.
|10
|2
|4
|4
|9 - 15
|10
|14.
|0:2
|9
|2
|3
|4
|11 - 19
|9
|15.
|9
|2
|1
|6
|12 - 19
|7
|16.
|10
|1
|2
|7
|10 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|2
|2
|24 - 13
|20
|2.
|0:1
|8
|6
|0
|2
|20 - 8
|18
|3.
|10
|5
|1
|4
|16 - 11
|16
|4.
|0:2
|10
|4
|4
|2
|20 - 16
|16
|5.
|9
|4
|2
|3
|11 - 7
|14
|6.
|2:0
|9
|4
|2
|3
|14 - 14
|14
|7.
|10
|4
|2
|4
|14 - 16
|14
|8.
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|9.
|1:0
|10
|3
|2
|5
|11 - 24
|11
|10.
|1:1
|9
|3
|0
|6
|9 - 14
|9
|11.
|9
|3
|0
|6
|8 - 15
|9
|12.
|10
|3
|0
|7
|12 - 23
|9
|13.
|10
|2
|2
|6
|11 - 23
|8
|14.
|1:1
|9
|2
|1
|6
|11 - 18
|7
|15.
|9
|2
|0
|7
|8 - 23
|6
|16.
|9
|1
|2
|6
|7 - 13
|5
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|12 (4)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|11 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|9 (5)
|АИК
|Питтас Яннис
|9 (3)
|Сириус
|Салех Юсеф
|9 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|9
|ГАИС
|Axel Henriksson
|7
|Юргорден
|Сабович Бесард
|6
|Сириус
|Кастегрен Хенрик
|6
|АИК
|Беширович Дино
|6