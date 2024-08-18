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  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 11.
Сармьенто
0:0
Второй тайм: 58'
Тигре
0'
40' Желтая карточка
Nahuel Banegas

Ход матча

40'
 
Nahuel Banegas
46'
Elias Sebastian Lopez
Ронкалья Факундо
 
46'
Manuel Monaco
Гайтан Николас
 
Лучшие коэффициенты
Сармьенто
Ничья
Тигре
4.40
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3.05
3.40
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Все Коэффициенты
12
Thyago
Ayala
14
Ронкалья
Факундо
32
Franco
Paredes
2
Инсаурральде
Хуан
26
Yair
Arismendi
52
Emiliano
Mendez
5
Гарсия
Мануэль
28
Joaquin
Gho
10
Гайтан
Николас
20
Gabriel
Gudino
9
Naya
Ezequeil
12
Сенобио
Фелипе
4
Ортега
Мартин
22
Brian
Leizza
30
Пас
Нехуэн
3
Nahuel
Banegas
23
Florian
Monzon
33
Leonel
Ariel
Miranda
5
Кардосо
Агустин
20
Гальван
Томас
10
Марони
Гонсало
18
Армоа
Блез
Сармьенто
4-2-3-1
Тигре
4-4-1-1

История личных встреч

Сармьенто
Тигре

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

10 матчей

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

КПЛ
0:0
КПЛ
2:0
ЛП
1:0
ЛП
2:2
ПБНПАЗБ
1:1
ПНЗB
1:1
П
2:0
П
0:1
П
2:0
П
0:1

Голы

Всего голов

8
0

Голов в среднем за матч

1.14
0

Среднее время на гол

78
0

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1
0.86

Среднее время на гол

90
105

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.1
0.6

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

81
150

Бомбардиры внутри турнира

Сармьенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Мануэль 2 0.18
Joaquin Gho 1 0.09
Emiliano Mendez 1 0.09
Gabriel Gudino 1 0.09
Naya Ezequeil 1 0.09
Agustin Fontana 1 (1) 0.09
Sergio Quiroga 0 0
Valentin Burgoa 0 0
Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марони Гонсало 2 (1) 0.18
Гальван Томас 1 0.09
Рамирес Эрик 1 0.09
Florian Monzon 1 0.09
Феррейра Факундо 1 0.09
Армоа Блез 1 0.09
Nahuel Banegas 1 0.09
Ортега Мартин 1 0.09
Кардосо Агустин 0 0

Карточки

Сармьенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инсаурральде Хуан 3 0
Yair Arismendi 3 0
Nahuel Gallardo 1 1
Годой Фернандо 2 0
Гарсия Мануэль 2 0
Акоста Лукас II 2 0
Matias Rosales 2 0
Juan Andrada 2 0
Emiliano Mendez 1 0
Gabriel Diaz 1 0
Agustin Fontana 1 0
Gabriel Gudino 1 0
Лисандро Лопес III 1 0
Моралес Иван 1 0
Valentin Burgoa 1 0
Emanuel Hernandez 1 0
Elias Sebastian Lopez 1 0
Joaquin Gho 1 0
Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brian Leizza 2 1
Leonel Ariel Miranda 2 0
Kevin Lomonaco 2 0
Ezequiel Forclaz 2 0
Фернандес Томас 1 0
Контин Леандро 1 0
Марони Гонсало 1 0
Кардосо Агустин 1 0
Рамирес Эрик 1 0
Nahuel Banegas 1 0
Florian Monzon 1 0
Нарделли Джан 1 0
Ортега Мартин 1 0
Angelo Marchese 1 0

Результаты матчей

Сармьенто
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Тигре
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Сармьенто
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Тигре
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

2
4
Сармьенто
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Тигре
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
2
40%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
8
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
2
50%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
25%
2
25%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
2
50%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

6
10
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
17%
3
30%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
33%
2
20%
76-90

Забито

7
9
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
0
0%
4
44%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
2
22%
61-75
1
14%
1
11%
76-90

Пропущено

10
18
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
1
10%
4
22%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
3
17%
31-45
2
20%
4
22%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
3
30%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Сармьенто
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Архентинос Хуниорс - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:0
Росарио Сентраль - Сармьенто 4:2 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Институто Кордоба 1:2 Сармьенто - Платенсе 0:1 Годой Крус - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Расинг Авельянеда - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:2 Сармьенто - Темперлей 1:1 Сармьенто - Барракас Сентраль 0:0 Бельграно - Сармьенто 4:1
Тигре
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Тигре - Годой Крус 0:2 Ланус - Тигре 3:2 Тигре - Депортиво Риестра 2:1 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1
Архентинос Хуниорс - Тигре 0:2 Тигре - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Тигре 3:1 Тигре - Расинг Авельянеда 0:4 Росарио Сентраль - Тигре 1:1 Тигре - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Тигре - Чакарита Хуниорс 1:1 Тигре - Унион Санта-Фе 0:1 Платенсе - Тигре 3:1 Тигре - Бельграно 1:4 Годой Крус - Тигре 1:0 Тигре - Ланус 2:3 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Велес Сарсфилд - Тигре 2:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Тигре 2:0

Результаты матчей

Сармьенто
Тигре

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Тоталы голов в матче

Сармьенто
Тигре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1
4
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
7
3
2
8
1.5
3
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Тукуман
 1:0 11 6 4 1 12 - 7 22
2.
Велес Сарсфилд
 11 6 3 2 17 - 8 21
3.
Уракан
 10 5 5 0 11 - 4 20
4.
Расинг Авельянеда
 11 6 2 3 18 - 9 20
5.
Тальерес Кордоба
 11 5 5 1 17 - 12 20
6.
Унион Санта-Фе
 10 5 4 1 10 - 5 19
7.
Институто Кордоба
 11 5 3 3 13 - 8 18
8.
Бока Хуниорс
 11 4 5 2 15 - 10 17
9.
Бельграно
 10 4 4 2 14 - 14 16
10.
Ривер Плейт
 11 4 4 3 15 - 10 16
11.
Ланус
 11 4 4 3 16 - 17 16
12.
Депортиво Риестра
 10 5 0 5 11 - 10 15
13.
Эстудиантес Ла-Плата
 0:1 11 4 3 4 13 - 10 15
14.
Росарио Сентраль
 11 4 3 4 13 - 11 15
15.
Индепендьенте Ривадавия
 11 4 3 4 8 - 7 15
16.
Химнасия Ла-Плата
 11 4 2 5 13 - 13 14
17.
Индепендьенте Авельянеда
 11 3 5 3 8 - 9 14
18.
Архентинос Хуниорс
 10 4 1 5 8 - 12 13
19.
Сармьенто
 0:0 11 3 4 4 8 - 9 13
20.
Годой Крус
 9 3 3 3 8 - 9 12
21.
Платенсе
 11 3 3 5 8 - 11 12
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 3 2 6 6 - 12 11
23.
Банфилд
 10 2 4 4 9 - 14 10
24.
Тигре
 0:0 11 2 4 5 10 - 17 10
25.
Барракас Сентраль
 11 1 5 5 5 - 12 8
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 10 1 4 5 8 - 12 7
27.
Дефенса и Хустисия
 10 0 5 5 7 - 17 5
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 1 2 8 10 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 6 5 0 1 9 - 3 15
2.
Ривер Плейт
 6 4 2 0 13 - 4 14
3.
Бельграно
 6 4 2 0 11 - 7 14
4.
Атлетико Тукуман
 1:0 6 4 2 0 7 - 3 14
5.
Велес Сарсфилд
 5 4 1 0 9 - 1 13
6.
Унион Санта-Фе
 5 4 1 0 6 - 1 13
7.
Ланус
 6 4 1 1 11 - 8 13
8.
Архентинос Хуниорс
 6 4 1 1 8 - 5 13
9.
Расинг Авельянеда
 5 4 0 1 9 - 2 12
10.
Институто Кордоба
 5 3 2 0 8 - 3 11
11.
Бока Хуниорс
 5 3 2 0 8 - 3 11
12.
Тальерес Кордоба
 5 3 2 0 8 - 4 11
13.
Уракан
 5 3 2 0 5 - 1 11
14.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 9 - 5 10
15.
Индепендьенте Авельянеда
 6 2 3 1 5 - 5 9
16.
Эстудиантес Ла-Плата
 0:1 5 2 2 1 7 - 4 8
17.
Росарио Сентраль
 5 2 2 1 7 - 5 8
18.
Индепендьенте Ривадавия
 5 2 2 1 3 - 2 8
19.
Сармьенто
 0:0 6 2 2 2 4 - 3 8
20.
Годой Крус
 4 2 1 1 5 - 4 7
21.
Банфилд
 5 1 4 0 7 - 5 7
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 1 3 4 - 7 7
23.
Платенсе
 5 1 2 2 1 - 3 5
24.
Тигре
 0:0 6 1 2 3 4 - 10 5
25.
Дефенса и Хустисия
 4 0 3 1 4 - 6 3
26.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 1 0 4 6 - 12 3
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 0 3 2 3 - 5 3
28.
Барракас Сентраль
 5 0 2 3 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 5 2 3 0 6 - 3 9
2.
Тальерес Кордоба
 6 2 3 1 9 - 8 9
3.
Атлетико Тукуман
 1:0 5 2 2 1 5 - 4 8
4.
Расинг Авельянеда
 6 2 2 2 9 - 7 8
5.
Велес Сарсфилд
 6 2 2 2 8 - 7 8
6.
Институто Кордоба
 6 2 1 3 5 - 5 7
7.
Эстудиантес Ла-Плата
 0:1 6 2 1 3 6 - 6 7
8.
Росарио Сентраль
 6 2 1 3 6 - 6 7
9.
Индепендьенте Ривадавия
 6 2 1 3 5 - 5 7
10.
Платенсе
 6 2 1 3 7 - 8 7
11.
Унион Санта-Фе
 5 1 3 1 4 - 4 6
12.
Бока Хуниорс
 6 1 3 2 7 - 7 6
13.
Барракас Сентраль
 6 1 3 2 3 - 5 6
14.
Индепендьенте Авельянеда
 5 1 2 2 3 - 4 5
15.
Тигре
 0:0 5 1 2 2 6 - 7 5
16.
Сармьенто
 0:0 5 1 2 2 4 - 6 5
17.
Годой Крус
 5 1 2 2 3 - 5 5
18.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 1 1 3 5 - 7 4
19.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 1 1 3 2 - 5 4
20.
Химнасия Ла-Плата
 5 1 1 3 4 - 8 4
21.
Банфилд
 5 1 0 4 2 - 9 3
22.
Ланус
 5 0 3 2 5 - 9 3
23.
Бельграно
 4 0 2 2 3 - 7 2
24.
Ривер Плейт
 5 0 2 3 2 - 6 2
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 0 2 4 4 - 10 2
26.
Дефенса и Хустисия
 6 0 2 4 3 - 11 2
27.
Депортиво Риестра
 4 0 0 4 2 - 7 0
28.
Архентинос Хуниорс
 4 0 0 4 0 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 6 (2)
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 6 (1)
Банфилд Milton Gimenez 6 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Индепендьенте Ривадавия Tiago Palacios 7
Унион Санта-Фе Пас Николас 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 5
Банфилд Alejandro Maciel 1 5
Бока Хуниорс Фернандес Пол 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Науэль Банегас получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сармьенто
Ничья
Тигре
4.40
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3.05
3.40
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