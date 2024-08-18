Тур: 11.
Ход матча
12
Thyago
Ayala
28
Joaquin
Gho
22
Brian
Leizza
30
Пас
Нехуэн
18
Армоа
Блез
- Основной состав
-
12 Thyago AyalaВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Joaquin GhoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Gabriel DiazЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Моралес ИванНападающий
- Нападающий
-
-
-
16 Juan Guasone
-
-
-
Главный тренер: Israel Damonte
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Brian LeizzaЗащитник
-
30 Пас НехуэнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Армоа БлезНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Alan Sosa
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Себастьян Домингес
История личных встреч
Сармьенто
Тигре
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
10 матчей
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
0
Голов в среднем за матч
1.14
0
Среднее время на гол
78
0
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1
0.86
Среднее время на гол
90
105
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.1
0.6
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
81
150
Бомбардиры внутри турнира
Сармьенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Мануэль
|2
|0.18
|Joaquin Gho
|1
|0.09
|Emiliano Mendez
|1
|0.09
|Gabriel Gudino
|1
|0.09
|Naya Ezequeil
|1
|0.09
|Agustin Fontana
|1 (1)
|0.09
|Sergio Quiroga
|0
|0
|Valentin Burgoa
|0
|0
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марони Гонсало
|2 (1)
|0.18
|Гальван Томас
|1
|0.09
|Рамирес Эрик
|1
|0.09
|Florian Monzon
|1
|0.09
|Феррейра Факундо
|1
|0.09
|Армоа Блез
|1
|0.09
|Nahuel Banegas
|1
|0.09
|Ортега Мартин
|1
|0.09
|Кардосо Агустин
|0
|0
Карточки
Сармьенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инсаурральде Хуан
|3
|0
|Yair Arismendi
|3
|0
|Nahuel Gallardo
|1
|1
|Годой Фернандо
|2
|0
|Гарсия Мануэль
|2
|0
|Акоста Лукас II
|2
|0
|Matias Rosales
|2
|0
|Juan Andrada
|2
|0
|Emiliano Mendez
|1
|0
|Gabriel Diaz
|1
|0
|Agustin Fontana
|1
|0
|Gabriel Gudino
|1
|0
|Лисандро Лопес III
|1
|0
|Моралес Иван
|1
|0
|Valentin Burgoa
|1
|0
|Emanuel Hernandez
|1
|0
|Elias Sebastian Lopez
|1
|0
|Joaquin Gho
|1
|0
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brian Leizza
|2
|1
|Leonel Ariel Miranda
|2
|0
|Kevin Lomonaco
|2
|0
|Ezequiel Forclaz
|2
|0
|Фернандес Томас
|1
|0
|Контин Леандро
|1
|0
|Марони Гонсало
|1
|0
|Кардосо Агустин
|1
|0
|Рамирес Эрик
|1
|0
|Nahuel Banegas
|1
|0
|Florian Monzon
|1
|0
|Нарделли Джан
|1
|0
|Ортега Мартин
|1
|0
|Angelo Marchese
|1
|0
Результаты матчей
Сармьенто
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Тигре
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Сармьенто
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Тигре
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
2
4
Сармьенто
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Тигре
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
2
7
Голы по времени матча
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
2
40%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
8
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
2
50%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
25%
2
25%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
2
50%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
6
10
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
17%
3
30%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
33%
2
20%
76-90
Забито
7
9
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
0
0%
4
44%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
2
22%
61-75
1
14%
1
11%
76-90
Пропущено
10
18
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
1
10%
4
22%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
3
17%
31-45
2
20%
4
22%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
3
30%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Сармьенто
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Архентинос Хуниорс - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:0
Росарио Сентраль - Сармьенто 4:2 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Институто Кордоба 1:2 Сармьенто - Платенсе 0:1 Годой Крус - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Расинг Авельянеда - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:2 Сармьенто - Темперлей 1:1 Сармьенто - Барракас Сентраль 0:0 Бельграно - Сармьенто 4:1
Тигре
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Тигре - Годой Крус 0:2 Ланус - Тигре 3:2 Тигре - Депортиво Риестра 2:1 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1
Архентинос Хуниорс - Тигре 0:2 Тигре - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Тигре 3:1 Тигре - Расинг Авельянеда 0:4 Росарио Сентраль - Тигре 1:1 Тигре - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Тигре - Чакарита Хуниорс 1:1 Тигре - Унион Санта-Фе 0:1 Платенсе - Тигре 3:1 Тигре - Бельграно 1:4 Годой Крус - Тигре 1:0 Тигре - Ланус 2:3 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Велес Сарсфилд - Тигре 2:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Тигре 2:0
Результаты матчей
Сармьенто
Тигре
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Тоталы голов в матче
Сармьенто
Тигре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
33
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
73
28
37
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|11
|6
|4
|1
|12 - 7
|22
|2.
|11
|6
|3
|2
|17 - 8
|21
|3.
|10
|5
|5
|0
|11 - 4
|20
|4.
|11
|6
|2
|3
|18 - 9
|20
|5.
|11
|5
|5
|1
|17 - 12
|20
|6.
|10
|5
|4
|1
|10 - 5
|19
|7.
|11
|5
|3
|3
|13 - 8
|18
|8.
|11
|4
|5
|2
|15 - 10
|17
|9.
|10
|4
|4
|2
|14 - 14
|16
|10.
|11
|4
|4
|3
|15 - 10
|16
|11.
|11
|4
|4
|3
|16 - 17
|16
|12.
|10
|5
|0
|5
|11 - 10
|15
|13.
|0:1
|11
|4
|3
|4
|13 - 10
|15
|14.
|11
|4
|3
|4
|13 - 11
|15
|15.
|11
|4
|3
|4
|8 - 7
|15
|16.
|11
|4
|2
|5
|13 - 13
|14
|17.
|11
|3
|5
|3
|8 - 9
|14
|18.
|10
|4
|1
|5
|8 - 12
|13
|19.
|0:0
|11
|3
|4
|4
|8 - 9
|13
|20.
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|21.
|11
|3
|3
|5
|8 - 11
|12
|22.
|11
|3
|2
|6
|6 - 12
|11
|23.
|10
|2
|4
|4
|9 - 14
|10
|24.
|0:0
|11
|2
|4
|5
|10 - 17
|10
|25.
|11
|1
|5
|5
|5 - 12
|8
|26.
|10
|1
|4
|5
|8 - 12
|7
|27.
|10
|0
|5
|5
|7 - 17
|5
|28.
|11
|1
|2
|8
|10 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|9 - 3
|15
|2.
|6
|4
|2
|0
|13 - 4
|14
|3.
|6
|4
|2
|0
|11 - 7
|14
|4.
|1:0
|6
|4
|2
|0
|7 - 3
|14
|5.
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|6.
|5
|4
|1
|0
|6 - 1
|13
|7.
|6
|4
|1
|1
|11 - 8
|13
|8.
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|9.
|5
|4
|0
|1
|9 - 2
|12
|10.
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|11.
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|12.
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|13.
|5
|3
|2
|0
|5 - 1
|11
|14.
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|15.
|6
|2
|3
|1
|5 - 5
|9
|16.
|0:1
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|17.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|18.
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|19.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|4 - 3
|8
|20.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|21.
|5
|1
|4
|0
|7 - 5
|7
|22.
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|23.
|5
|1
|2
|2
|1 - 3
|5
|24.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|25.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|26.
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|27.
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|28.
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|2.
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|3.
|1:0
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|4.
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|5.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|6.
|6
|2
|1
|3
|5 - 5
|7
|7.
|0:1
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|8.
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|9.
|6
|2
|1
|3
|5 - 5
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|11.
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|12.
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|13.
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|14.
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|15.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|16.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|17.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|18.
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|19.
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|20.
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|21.
|5
|1
|0
|4
|2 - 9
|3
|22.
|5
|0
|3
|2
|5 - 9
|3
|23.
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|24.
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|25.
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|26.
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|27.
|4
|0
|0
|4
|2 - 7
|0
|28.
|4
|0
|0
|4
|0 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|6 (2)
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|6 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|6 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|5 (1)
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|7
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 5
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 5
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|6