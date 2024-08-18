Тур: 11.
3:1
Второй тайм: 90+'
0'
0:1
20' ПенальтиВомбергар Андрес
25' Желтая карточкаБланко Себастьян
49' Желтая карточкаИрала Элиан
1:1
50' ГолMilton Gimenez
2:1
54' ГолСараччи Марсело
71' Желтая карточкаСараччи Марсело
75' Желтая карточкаФернандес Пол
81' Желтая карточкаМерентиель Мигель
87' Желтая карточкаЛухан Гонсало
3:1
90' ГолМерентиель Мигель
Ход матча
20'
0:1
25'
49'
50'
54'
71'
75'
87'
90'
12
Брей
Леандро
22
Сенон
Кевин
- Основной состав
-
12 Брей ЛеандроВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сенон КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Elias BaezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Гомес ГастонВратарь
- Защитник
-
22 Кампи ГастонЗащитник
-
20 Порра ТомашПолузащитник
-
17 Ирала ЭлианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Leandro Romagnoli
История личных встреч
Бока Хуниорс
Сан-Лоренсо Альмагро
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 11 побед
30 матчей
33.3%
26.7%
40%
10 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
30%
46.7%
23.3%
9 побед 14 ничьих 7 побед
Второй тайм
30%
33.3%
36.7%
9 побед 10 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
1.29
0.81
Среднее время на гол
70
110
Всего голов
19
15
Голов в среднем за матч
1.19
1.07
Среднее время на гол
75
84
Всего голов
37
28
Голов в среднем за матч
1.23
0.93
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
11
Больше 37%
Меньше 63%
19
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
Среднее время на гол
72
96
Бомбардиры внутри турнира
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мерентиель Мигель
|5 (1)
|0.45
|Фернандес Игнасио
|2
|0.18
|Milton Gimenez
|2
|0.18
|Кавани Эдинсон
|2
|0.18
|Медина Кристиан
|1
|0.09
|Сараччи Марсело
|1
|0.09
|Jabes Saralegui
|1
|0.09
|Адвинкула Луис
|0
|0
|Сенон Кевин
|0
|0
|Бланко Лаутаро
|0
|0
|Агирре Брайан I
|0
|0
|Aaron Anselmino
|0
|0
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кампи Гастон
|1
|0.1
|Таррагона Кристиан
|1
|0.1
|Бланко Себастьян
|1
|0.1
|Куэльо Алексис
|1
|0.1
|Феррейра Кристиан I
|1
|0.1
|Гиай Агустин
|1
|0.1
|Вомбергар Андрес
|1 (1)
|0.1
|Ремеди Эрик
|0
|0
Карточки
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Пол
|6
|0
|Фигаль Хорхе
|4
|0
|Бланко Лаутаро
|3
|0
|Рохо Маркос
|1
|1
|Медель Гари
|2
|0
|Фернандес Игнасио
|2
|0
|Лема Кристиан
|2
|0
|Сараччи Марсело
|2
|0
|Мерентиель Мигель
|2
|0
|Кавани Эдинсон
|0
|1
|Ромеро Серхио
|1
|0
|Адвинкула Луис
|1
|0
|Дженсон Лукас
|1
|0
|Tomas Belmonte
|1
|0
|Медина Кристиан
|1
|0
|Агирре Брайан I
|1
|0
|Ди Лолло Лаутаро
|1
|0
|Горосито Дилан
|1
|0
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браида Малком
|3
|0
|Кампи Гастон
|2
|0
|Таррагона Кристиан
|2
|0
|Ремеди Эрик
|2
|0
|Феррейра Кристиан I
|2
|0
|Романа Джохан
|2
|0
|Ариас Нахуэль
|2
|0
|Бланко Себастьян
|1
|0
|Карлос Санчес
|1
|0
|Куэльо Алексис
|1
|0
|Diego Herazo
|1
|0
|Лухан Гонсало
|1
|0
|Перуцци Франсиско
|1
|0
|Ирала Элиан
|1
|0
Результаты матчей
Бока Хуниорс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Бока Хуниорс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сан-Лоренсо Альмагро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
6
3
Бока Хуниорс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Сан-Лоренсо Альмагро
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
7
4
Голы по времени матча
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
6
3
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
50%
1
33%
76-90
Пропущено
8
5
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
25%
1
20%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
1
13%
1
20%
76-90
Забито
11
5
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
2
40%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
1
20%
61-75
4
36%
1
20%
76-90
Пропущено
9
8
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
3
33%
2
25%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
1
11%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Бока Хуниорс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Бока Хуниорс - Крузейро 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Барракас Сентраль 1:1 Бока Хуниорс - Банфилд 3:0
Институто Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Индепендьенте дель Валле 1:0 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 2:2 Индепендьенте дель Валле - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Альмиранте Браун 2:1 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Платенсе - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Насьональ Потоси 4:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 2:4 Бока Хуниорс - Форталеза Сеара 1:1 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:0 Спортиво Триниденсе - Бока Хуниорс 1:2 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Форталеза Сеара - Бока Хуниорс 4:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:3
Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Минейро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Тукуман 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 1:3 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0
Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Пеньяроль - Сан-Лоренсо Альмагро 0:2 Прогресс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Чакарита Хуниорс 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ливерпуль Монтевидео 3:2 Депортиво Риестра - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте дель Валле 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Индепендьенте дель Валле - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0
Результаты матчей
Бока Хуниорс
Сан-Лоренсо Альмагро
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
3 раза 60%
0:1
2 раза 40%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:1
3 раза 33%
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
5 раз 56%
0
4 раза 44%
Тоталы голов в матче
Бока Хуниорс
Сан-Лоренсо Альмагро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
32
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
22
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
54
37
28
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|6
|3
|2
|17 - 8
|21
|2.
|10
|5
|5
|0
|11 - 4
|20
|3.
|11
|6
|2
|3
|18 - 9
|20
|4.
|11
|5
|5
|1
|17 - 12
|20
|5.
|10
|5
|4
|1
|10 - 5
|19
|6.
|10
|5
|4
|1
|11 - 7
|19
|7.
|11
|5
|3
|3
|13 - 8
|18
|8.
|3:1
|11
|4
|5
|2
|15 - 9
|17
|9.
|10
|4
|4
|2
|14 - 14
|16
|10.
|11
|4
|4
|3
|15 - 10
|16
|11.
|11
|4
|4
|3
|16 - 17
|16
|12.
|10
|5
|0
|5
|11 - 10
|15
|13.
|10
|4
|3
|3
|13 - 9
|15
|14.
|11
|4
|3
|4
|13 - 11
|15
|15.
|11
|4
|3
|4
|8 - 7
|15
|16.
|11
|4
|2
|5
|13 - 13
|14
|17.
|11
|3
|5
|3
|8 - 9
|14
|18.
|10
|4
|1
|5
|8 - 12
|13
|19.
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|20.
|10
|3
|3
|4
|8 - 9
|12
|21.
|11
|3
|3
|5
|8 - 11
|12
|22.
|11
|3
|2
|6
|6 - 12
|11
|23.
|10
|2
|4
|4
|9 - 14
|10
|24.
|10
|2
|3
|5
|10 - 17
|9
|25.
|11
|1
|5
|5
|5 - 12
|8
|26.
|1:3
|10
|1
|4
|5
|7 - 12
|7
|27.
|10
|0
|5
|5
|7 - 17
|5
|28.
|11
|1
|2
|8
|10 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|9 - 3
|15
|2.
|6
|4
|2
|0
|13 - 4
|14
|3.
|6
|4
|2
|0
|11 - 7
|14
|4.
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|5.
|5
|4
|1
|0
|6 - 1
|13
|6.
|6
|4
|1
|1
|11 - 8
|13
|7.
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|8.
|5
|4
|0
|1
|9 - 2
|12
|9.
|3:1
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|10.
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|11.
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|12.
|5
|3
|2
|0
|5 - 1
|11
|13.
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|14.
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|15.
|6
|2
|3
|1
|5 - 5
|9
|16.
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|17.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|18.
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|19.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|20.
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|21.
|5
|1
|4
|0
|7 - 5
|7
|22.
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|23.
|5
|1
|2
|2
|1 - 3
|5
|24.
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|25.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|26.
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|27.
|1:3
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|28.
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|2.
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|3.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|4.
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|5.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|6.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|7.
|6
|2
|1
|3
|5 - 5
|7
|8.
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|9.
|6
|2
|1
|3
|5 - 5
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|11.
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|12.
|3:1
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|13.
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|14.
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|15.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|16.
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|17.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|18.
|1:3
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|19.
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|20.
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|21.
|5
|1
|0
|4
|2 - 9
|3
|22.
|5
|0
|3
|2
|5 - 9
|3
|23.
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|24.
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|25.
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|26.
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|27.
|4
|0
|0
|4
|2 - 7
|0
|28.
|4
|0
|0
|4
|0 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|6 (2)
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|6 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|6 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|5 (1)
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|7
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 5
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 5
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|6