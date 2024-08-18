  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 11.
Бока Хуниорс
3:2
Конец матча
Сан-Лоренсо Альмагро
0'
0:1
20' Пенальти
Вомбергар Андрес
25' Желтая карточка
Бланко Себастьян
50' Желтая карточка
Ирала Элиан
1:1
50' Гол
Milton Gimenez
2:1
54' Гол
Сараччи Марсело
71' Желтая карточка
Сараччи Марсело
75' Желтая карточка
Фернандес Пол
82' Желтая карточка
Мерентиель Мигель
87' Желтая карточка
Лухан Гонсало
3:1
90' Гол
Мерентиель Мигель
90' Вторая желтая карточка
Сараччи Марсело
3:2
90' Пенальти
Ivan Leguizamon
90' Желтая карточка
Адвинкула Луис
90'+8
12
Брей
Леандро
4
Фигаль
Хорхе
6
Рохо
Маркос
38
Aaron
Anselmino
3
Сараччи
Марсело
19
Мартеджани
Агустин
30
Tomas
Belmonte
21
Мирамон
Игнасио
22
Сенон
Кевин
7
Себальос
Эсекиэль
9
Milton
Gimenez
13
Альтамирано
Факундо
35
Лухан
Гонсало
4
Романа
Джохан
36
Daniel
Herrera
37
Elias
Baez
24
Nicolas
Tripicchio
40
Соса
Сантьяго
7
Ezequiel
Cerutti
29
Бланко
Себастьян
10
Барриос
Кристиан
9
Вомбергар
Андрес
Бока Хуниорс
4-4-2
Сан-Лоренсо Альмагро
4-2-3-1

История личных встреч

Бока Хуниорс
Сан-Лоренсо Альмагро

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 11 побед

30 матчей

33.3%
26.7%
40%
10 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

30%
46.7%
23.3%
9 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

30%
33.3%
36.7%
9 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

КПЛ
2:1
КПЛ
1:1
ЛП
1:0
ЛП
2:1
ЛП
0:2
С
0:2
С
3:0
С
1:1
ТМК
2:2
П
1:2
ТМК
2:0
С
0:4
П
0:1
П
2:0
П
0:0
П
1:0
П
3:0
П
3:1
ПА
0:2
ПА
1:1
ПА
1:0
ПА
1:2
ПА
2:0
ПА
3:0
ПА
1:1
TPDV
0:0
ПА
1:3
ПА
1:0
ПА
1:0
TPDV
1:1

Голы

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

1.29
0.81

Среднее время на гол

70
110

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

1.19
1.07

Среднее время на гол

75
84

Всего голов

37
28

Голов в среднем за матч

1.23
0.93

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
11
Больше 37%
Меньше 63%
19
4
Больше 13%
Меньше 87%
26

Среднее время на гол

72
96

Бомбардиры внутри турнира

Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мерентиель Мигель 5 (1) 0.45
Фернандес Игнасио 2 0.18
Milton Gimenez 2 0.18
Кавани Эдинсон 2 0.18
Медина Кристиан 1 0.09
Сараччи Марсело 1 0.09
Jabes Saralegui 1 0.09
Aaron Anselmino 0 0
Адвинкула Луис 0 0
Сенон Кевин 0 0
Бланко Лаутаро 0 0
Агирре Брайан I 0 0
Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампи Гастон 1 0.1
Таррагона Кристиан 1 0.1
Бланко Себастьян 1 0.1
Куэльо Алексис 1 0.1
Феррейра Кристиан I 1 0.1
Гиай Агустин 1 0.1
Вомбергар Андрес 1 (1) 0.1
Ivan Leguizamon 1 (1) 0.1
Ремеди Эрик 0 0

Карточки

Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Пол 6 0
Фигаль Хорхе 4 0
Сараччи Марсело 2 1
Бланко Лаутаро 3 0
Рохо Маркос 1 1
Адвинкула Луис 2 0
Медель Гари 2 0
Фернандес Игнасио 2 0
Лема Кристиан 2 0
Мерентиель Мигель 2 0
Кавани Эдинсон 0 1
Ромеро Серхио 1 0
Дженсон Лукас 1 0
Tomas Belmonte 1 0
Медина Кристиан 1 0
Агирре Брайан I 1 0
Ди Лолло Лаутаро 1 0
Горосито Дилан 1 0
Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браида Малком 3 0
Кампи Гастон 2 0
Таррагона Кристиан 2 0
Ремеди Эрик 2 0
Феррейра Кристиан I 2 0
Романа Джохан 2 0
Ариас Нахуэль 2 0
Бланко Себастьян 1 0
Карлос Санчес 1 0
Куэльо Алексис 1 0
Diego Herazo 1 0
Лухан Гонсало 1 0
Перуцци Франсиско 1 0
Ирала Элиан 1 0

Результаты матчей

Бока Хуниорс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
3
Бока Хуниорс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сан-Лоренсо Альмагро
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

6
3
Бока Хуниорс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Сан-Лоренсо Альмагро
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

7
6

Голы по времени матча

Забито

8
4
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
50%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
25%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
50%
76-90

Забито

6
3
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
50%
1
33%
76-90

Пропущено

8
5
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
25%
1
20%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Забито

14
7
3 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
3
43%
16-30
1
7%
1
14%
31-45
5
36%
0
0%
46-60
1
7%
1
14%
61-75
5
36%
2
29%
76-90

Пропущено

11
11
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
3
27%
2
18%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
2
18%
1
9%
31-45
1
9%
2
18%
46-60
1
9%
1
9%
61-75
2
18%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Бока Хуниорс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Бока Хуниорс - Крузейро 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Барракас Сентраль 1:1 Бока Хуниорс - Банфилд 3:0
Институто Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Индепендьенте дель Валле 1:0 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 2:2 Индепендьенте дель Валле - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Альмиранте Браун 2:1 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Платенсе - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Насьональ Потоси 4:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 2:4 Бока Хуниорс - Форталеза Сеара 1:1 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:0 Спортиво Триниденсе - Бока Хуниорс 1:2 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Форталеза Сеара - Бока Хуниорс 4:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:3
Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Минейро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Тукуман 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 1:3 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0
Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Пеньяроль - Сан-Лоренсо Альмагро 0:2 Прогресс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Чакарита Хуниорс 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ливерпуль Монтевидео 3:2 Депортиво Риестра - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте дель Валле 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Индепендьенте дель Валле - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0

Результаты матчей

Бока Хуниорс
Сан-Лоренсо Альмагро

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
3 раза 60%
0:1
2 раза 40%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:1
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Бока Хуниорс
Сан-Лоренсо Альмагро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
2
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
2
2
4
1.5
1
4
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
6
4
4
7
1.5
1
9
3
8
2.5
1
10
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Тукуман
 1:0 11 6 4 1 12 - 7 22
2.
Велес Сарсфилд
 11 6 3 2 17 - 8 21
3.
Уракан
 10 5 5 0 11 - 4 20
4.
Расинг Авельянеда
 11 6 2 3 18 - 9 20
5.
Тальерес Кордоба
 11 5 5 1 17 - 12 20
6.
Унион Санта-Фе
 10 5 4 1 10 - 5 19
7.
Институто Кордоба
 11 5 3 3 13 - 8 18
8.
Бока Хуниорс
 11 4 5 2 15 - 10 17
9.
Бельграно
 10 4 4 2 14 - 14 16
10.
Ривер Плейт
 11 4 4 3 15 - 10 16
11.
Ланус
 11 4 4 3 16 - 17 16
12.
Депортиво Риестра
 10 5 0 5 11 - 10 15
13.
Эстудиантес Ла-Плата
 0:1 11 4 3 4 13 - 10 15
14.
Росарио Сентраль
 11 4 3 4 13 - 11 15
15.
Индепендьенте Ривадавия
 11 4 3 4 8 - 7 15
16.
Химнасия Ла-Плата
 11 4 2 5 13 - 13 14
17.
Индепендьенте Авельянеда
 11 3 5 3 8 - 9 14
18.
Архентинос Хуниорс
 10 4 1 5 8 - 12 13
19.
Сармьенто
 0:0 11 3 4 4 8 - 9 13
20.
Годой Крус
 9 3 3 3 8 - 9 12
21.
Платенсе
 11 3 3 5 8 - 11 12
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 3 2 6 6 - 12 11
23.
Банфилд
 10 2 4 4 9 - 14 10
24.
Тигре
 0:0 11 2 4 5 10 - 17 10
25.
Барракас Сентраль
 11 1 5 5 5 - 12 8
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 10 1 4 5 8 - 12 7
27.
Дефенса и Хустисия
 10 0 5 5 7 - 17 5
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 1 2 8 10 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 6 5 0 1 9 - 3 15
2.
Ривер Плейт
 6 4 2 0 13 - 4 14
3.
Бельграно
 6 4 2 0 11 - 7 14
4.
Атлетико Тукуман
 1:0 6 4 2 0 7 - 3 14
5.
Велес Сарсфилд
 5 4 1 0 9 - 1 13
6.
Унион Санта-Фе
 5 4 1 0 6 - 1 13
7.
Ланус
 6 4 1 1 11 - 8 13
8.
Архентинос Хуниорс
 6 4 1 1 8 - 5 13
9.
Расинг Авельянеда
 5 4 0 1 9 - 2 12
10.
Институто Кордоба
 5 3 2 0 8 - 3 11
11.
Бока Хуниорс
 5 3 2 0 8 - 3 11
12.
Тальерес Кордоба
 5 3 2 0 8 - 4 11
13.
Уракан
 5 3 2 0 5 - 1 11
14.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 9 - 5 10
15.
Индепендьенте Авельянеда
 6 2 3 1 5 - 5 9
16.
Эстудиантес Ла-Плата
 0:1 5 2 2 1 7 - 4 8
17.
Росарио Сентраль
 5 2 2 1 7 - 5 8
18.
Индепендьенте Ривадавия
 5 2 2 1 3 - 2 8
19.
Сармьенто
 0:0 6 2 2 2 4 - 3 8
20.
Годой Крус
 4 2 1 1 5 - 4 7
21.
Банфилд
 5 1 4 0 7 - 5 7
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 1 3 4 - 7 7
23.
Платенсе
 5 1 2 2 1 - 3 5
24.
Тигре
 0:0 6 1 2 3 4 - 10 5
25.
Дефенса и Хустисия
 4 0 3 1 4 - 6 3
26.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 1 0 4 6 - 12 3
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 0 3 2 3 - 5 3
28.
Барракас Сентраль
 5 0 2 3 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 5 2 3 0 6 - 3 9
2.
Тальерес Кордоба
 6 2 3 1 9 - 8 9
3.
Атлетико Тукуман
 1:0 5 2 2 1 5 - 4 8
4.
Расинг Авельянеда
 6 2 2 2 9 - 7 8
5.
Велес Сарсфилд
 6 2 2 2 8 - 7 8
6.
Институто Кордоба
 6 2 1 3 5 - 5 7
7.
Эстудиантес Ла-Плата
 0:1 6 2 1 3 6 - 6 7
8.
Росарио Сентраль
 6 2 1 3 6 - 6 7
9.
Индепендьенте Ривадавия
 6 2 1 3 5 - 5 7
10.
Платенсе
 6 2 1 3 7 - 8 7
11.
Унион Санта-Фе
 5 1 3 1 4 - 4 6
12.
Бока Хуниорс
 6 1 3 2 7 - 7 6
13.
Барракас Сентраль
 6 1 3 2 3 - 5 6
14.
Индепендьенте Авельянеда
 5 1 2 2 3 - 4 5
15.
Тигре
 0:0 5 1 2 2 6 - 7 5
16.
Сармьенто
 0:0 5 1 2 2 4 - 6 5
17.
Годой Крус
 5 1 2 2 3 - 5 5
18.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 1 1 3 5 - 7 4
19.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 1 1 3 2 - 5 4
20.
Химнасия Ла-Плата
 5 1 1 3 4 - 8 4
21.
Банфилд
 5 1 0 4 2 - 9 3
22.
Ланус
 5 0 3 2 5 - 9 3
23.
Бельграно
 4 0 2 2 3 - 7 2
24.
Ривер Плейт
 5 0 2 3 2 - 6 2
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 0 2 4 4 - 10 2
26.
Дефенса и Хустисия
 6 0 2 4 3 - 11 2
27.
Депортиво Риестра
 4 0 0 4 2 - 7 0
28.
Архентинос Хуниорс
 4 0 0 4 0 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 6 (2)
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 6 (1)
Банфилд Milton Gimenez 6 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Индепендьенте Ривадавия Tiago Palacios 7
Унион Санта-Фе Пас Николас 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 5
Банфилд Alejandro Maciel 1 5
Бока Хуниорс Фернандес Пол 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Бока Хуниорс 3:2 Сан-Лоренсо Альмагро онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный