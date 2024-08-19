Тур: 11.
0'
18' Желтая карточкаДельгадо Рафаэль
29' Желтая карточкаGabriel Compagnucci
1:0
36' ГолАларкон Вильям
41' Желтая карточкаLucas Carrizo
52' Желтая карточкаGuillermo Benitez1
Ход матча
18'
36'
1:0
41'
Прогноз на матч от Liveresult
48
Lucas
Bustos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Cesar IbanezЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
26 Alejo Toledo
-
-
-
Главный тренер: Frank Kudelka
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
48 Lucas BustosПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
11 Рейна БрайанНападающий
-
-
43 Franco Rami
-
52 Maximo Oses
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Cruz Real
История личных встреч
Уракан
Бельграно
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
6 матчей
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Среднее время на гол
180
180
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
0.83
0.5
Тотал матчей
0.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
Среднее время на гол
108
180
Бомбардиры внутри турнира
Уракан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пуссетто Игнасио
|5 (2)
|0.45
|Фертоли Эктор
|3
|0.27
|Аларкон Вильям
|2
|0.18
|Walter Mazzanti
|1
|0.09
|Эчеверрия Родриго
|1
|0.09
|Cesar Ibanez
|0
|0
|Federico Fattori
|0
|0
|Lucas Carrizo
|0
|0
|Francisco Ramirez
|0
|0
Бельграно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хара Франко
|5
|0.45
|Рейна Брайан
|2
|0.18
|Суарес Матиас
|2
|0.18
|Эстебан Ролон
|1
|0.09
|Баринага Хуан
|1
|0.09
|Mariano Troilo
|1
|0.09
|Geronimo Heredia
|1
|0.09
|Метильи Франсиско Гонсалес
|0
|0
|Факундо-Томас Киньон
|0
|0
|Марин Матиас
|0
|0
|Ленциони Факундо
|0
|0
Карточки
Уракан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Carrizo
|6
|0
|Аларкон Вильям
|3
|1
|Frank Kudelka
|2
|1
|Cesar Ibanez
|3
|0
|Pablo Siles
|2
|0
|Francisco Ramirez
|2
|0
|Rodrigo Cabral
|2
|0
|Пуссетто Игнасио
|1
|0
|Federico Fattori
|1
|0
|Walter Mazzanti
|1
|0
|Guillermo Benitez1
|1
|0
|Lucas Souto
|1
|0
Бельграно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mariano Troilo
|5
|0
|Лонго Сантьяго
|3
|0
|Чаварриа Пабло
|1
|1
|Морено Матиас
|1
|1
|Хара Франко
|2
|0
|Дельгадо Рафаэль
|2
|0
|Agustin Baldi
|2
|0
|Факундо-Томас Киньон
|1
|0
|Эстебан Ролон
|1
|0
|Ребола Алехандро
|1
|0
|Gabriel Compagnucci
|1
|0
|Марин Матиас
|1
|0
|Рейна Брайан
|1
|0
|Фачелло Франсиско
|1
|0
|Juan Cruz Real
|1
|0
Результаты матчей
Уракан
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Бельграно
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
3
Уракан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Бельграно
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
12
Уракан
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Бельграно
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
6
15
Голы по времени матча
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
7 Не забивали 8
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
40%
1
33%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
3
43%
76-90
Забито
6
12
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
17%
2
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
1
17%
4
33%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
11
15
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
2
18%
2
13%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
2
13%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
0
0%
5
33%
61-75
3
27%
5
33%
76-90
Пропущено
4
13
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
25%
1
8%
1-15
1
25%
1
8%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
50%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Уракан
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Архентинос Хуниорс - Уракан 1:1 Ривер Плейт - Уракан 1:1 Уракан - Расинг Авельянеда 0:0 Росарио Сентраль - Уракан 0:1
Уракан - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Уракан - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Платенсе - Уракан 0:0 Барракас Сентраль - Уракан 0:2 Уракан - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Уракан 1:1 Уракан - Дефенса и Хустисия 3:1 Уракан - Атлетико Тукуман 4:0 Депортиво Риестра - Уракан 0:0 Уракан - Вилла Митре 0:0 Уракан - Ривер Плейт 1:0 Барракас Сентраль - Уракан 1:0 Уракан - Архентинос Хуниорс 1:1 Институто Кордоба - Уракан 2:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0
Бельграно
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Атлетико Паранаэнсе - Бельграно 2:1 Бельграно - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Бельграно 0:0 Бельграно - Годой Крус 1:0
Ланус - Бельграно 3:2 Бельграно - Депортиво Риестра 2:1 Тигре - Бельграно 1:1 Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Бельграно 1:2 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Ривер Плейт - Бельграно 3:0 Бельграно - Реал Томайпо 1:0 Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4 Бельграно - Дельфин 1:1 Реал Томайпо - Бельграно 0:2 Бельграно - Расинг Авельянеда 0:4 Дельфин - Бельграно 1:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 1:2 Бельграно - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Тигре - Бельграно 1:4
Результаты матчей
Уракан
Бельграно
Точный счет
0:0
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
3:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
4:4
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Уракан
Бельграно
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
33
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
82
28
46
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|11
|6
|5
|0
|12 - 4
|23
|2.
|11
|6
|4
|1
|13 - 7
|22
|3.
|11
|6
|3
|2
|17 - 8
|21
|4.
|11
|6
|2
|3
|18 - 9
|20
|5.
|11
|5
|5
|1
|17 - 12
|20
|6.
|10
|5
|4
|1
|10 - 5
|19
|7.
|11
|5
|3
|3
|13 - 8
|18
|8.
|11
|4
|5
|2
|15 - 10
|17
|9.
|11
|4
|4
|3
|15 - 10
|16
|10.
|0:1
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|11.
|11
|4
|4
|3
|16 - 17
|16
|12.
|10
|5
|0
|5
|11 - 10
|15
|13.
|11
|4
|3
|4
|13 - 11
|15
|14.
|11
|4
|3
|4
|13 - 11
|15
|15.
|11
|4
|3
|4
|8 - 7
|15
|16.
|11
|4
|2
|5
|13 - 13
|14
|17.
|11
|3
|5
|3
|8 - 9
|14
|18.
|10
|4
|1
|5
|8 - 12
|13
|19.
|11
|3
|4
|4
|8 - 9
|13
|20.
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|21.
|11
|3
|3
|5
|8 - 11
|12
|22.
|11
|3
|2
|6
|6 - 12
|11
|23.
|10
|2
|4
|4
|9 - 14
|10
|24.
|11
|2
|4
|5
|10 - 17
|10
|25.
|11
|1
|5
|5
|5 - 12
|8
|26.
|10
|1
|4
|5
|8 - 12
|7
|27.
|10
|0
|5
|5
|7 - 17
|5
|28.
|11
|1
|2
|8
|10 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|9 - 3
|15
|2.
|6
|4
|2
|0
|13 - 4
|14
|3.
|6
|4
|2
|0
|8 - 3
|14
|4.
|1:0
|6
|4
|2
|0
|6 - 1
|14
|5.
|0:1
|6
|4
|2
|0
|11 - 7
|14
|6.
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|7.
|5
|4
|1
|0
|6 - 1
|13
|8.
|6
|4
|1
|1
|11 - 8
|13
|9.
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|10.
|5
|4
|0
|1
|9 - 2
|12
|11.
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|12.
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|13.
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|14.
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|15.
|6
|2
|3
|1
|5 - 5
|9
|16.
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|17.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|18.
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|19.
|6
|2
|2
|2
|4 - 3
|8
|20.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|21.
|5
|1
|4
|0
|7 - 5
|7
|22.
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|23.
|5
|1
|2
|2
|1 - 3
|5
|24.
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|25.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|26.
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|27.
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|28.
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|2.
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|3.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|4.
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|5.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|6.
|6
|2
|1
|3
|5 - 5
|7
|7.
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|8.
|6
|2
|1
|3
|5 - 5
|7
|9.
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|11.
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|12.
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|13.
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|14.
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|15.
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|16.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|17.
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|18.
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|19.
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|20.
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|21.
|5
|1
|0
|4
|2 - 9
|3
|22.
|5
|0
|3
|2
|5 - 9
|3
|23.
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|24.
|0:1
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|25.
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|26.
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|27.
|4
|0
|0
|4
|2 - 7
|0
|28.
|4
|0
|0
|4
|0 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|6 (2)
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|6 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|6 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|5 (1)
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|7
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 5
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 5
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|6