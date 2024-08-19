  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 11.
Уракан
1:0
Конец матча
Бельграно
0'
18' Желтая карточка
Дельгадо Рафаэль
29' Желтая карточка
Gabriel Compagnucci
1:0
36' Гол
Аларкон Вильям
41' Желтая карточка
Lucas Carrizo
52' Желтая карточка
Guillermo Benitez1
63' Желтая карточка
Рейна Брайан
75' Вторая желтая карточка
Guillermo Benitez1
85' Желтая карточка
Agustin Baldi
90'+6
1
Галиндес
Эрнан
29
Де
ла
Фуэнте
Эрнан
6
Fabio
Pereyra
3
Lucas
Carrizo
13
Guillermo
Benitez1
24
Federico
Fattori
20
Эчеверрия
Родриго
5
Аларкон
Вильям
10
Walter
Mazzanti
9
Абила
Рамон
16
Rodrigo
Cabral
25
Эспинола
Хуан
8
Gabriel
Compagnucci
33
Дельгадо
Рафаэль
45
Agustin
Baldi
35
Фачелло
Франсиско
26
Ленциони
Факундо
34
Geronimo
Heredia
21
Ignacio
Tapia
48
Lucas
Bustos
7
Суарес
Матиас
19
Чаварриа
Пабло
Уракан
4-3-3
Бельграно
3-4-1-2

История личных встреч

Уракан
Бельграно

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

ЛП
2:0
С
0:1
С
1:0
П
0:0
К
1:1
П
1:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

0.83
0.5

Тотал матчей

0.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3

Среднее время на гол

108
180

Бомбардиры внутри турнира

Уракан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пуссетто Игнасио 5 (2) 0.45
Фертоли Эктор 3 0.27
Аларкон Вильям 2 0.18
Walter Mazzanti 1 0.09
Эчеверрия Родриго 1 0.09
Cesar Ibanez 0 0
Federico Fattori 0 0
Lucas Carrizo 0 0
Francisco Ramirez 0 0
Бельграно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хара Франко 5 0.45
Рейна Брайан 2 0.18
Суарес Матиас 2 0.18
Эстебан Ролон 1 0.09
Баринага Хуан 1 0.09
Mariano Troilo 1 0.09
Geronimo Heredia 1 0.09
Метильи Франсиско Гонсалес 0 0
Факундо-Томас Киньон 0 0
Марин Матиас 0 0
Ленциони Факундо 0 0

Карточки

Уракан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Carrizo 6 0
Аларкон Вильям 3 1
Guillermo Benitez1 2 1
Frank Kudelka 2 1
Cesar Ibanez 3 0
Pablo Siles 2 0
Francisco Ramirez 2 0
Rodrigo Cabral 2 0
Пуссетто Игнасио 1 0
Federico Fattori 1 0
Walter Mazzanti 1 0
Lucas Souto 1 0
Бельграно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mariano Troilo 5 0
Лонго Сантьяго 3 0
Agustin Baldi 3 0
Чаварриа Пабло 1 1
Морено Матиас 1 1
Хара Франко 2 0
Дельгадо Рафаэль 2 0
Рейна Брайан 2 0
Факундо-Томас Киньон 1 0
Эстебан Ролон 1 0
Ребола Алехандро 1 0
Gabriel Compagnucci 1 0
Марин Матиас 1 0
Фачелло Франсиско 1 0
Juan Cruz Real 1 0

Результаты матчей

Уракан
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Бельграно
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3
Уракан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Бельграно
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
12
Уракан
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Бельграно
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

6
15

Голы по времени матча

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
7 Не забивали 9
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
33%
1
33%
76-90

Пропущено

1
8
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
3
38%
76-90

Забито

6
12
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
17%
2
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
1
17%
4
33%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

12
15
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
2
17%
2
13%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
42%
2
13%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
0
0%
5
33%
61-75
3
25%
5
33%
76-90

Пропущено

4
14
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
1
25%
1
7%
1-15
1
25%
1
7%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
50%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Уракан
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Архентинос Хуниорс - Уракан 1:1 Ривер Плейт - Уракан 1:1 Уракан - Расинг Авельянеда 0:0 Росарио Сентраль - Уракан 0:1
Уракан - Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Уракан - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Платенсе - Уракан 0:0 Барракас Сентраль - Уракан 0:2 Уракан - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Уракан 1:1 Уракан - Дефенса и Хустисия 3:1 Уракан - Атлетико Тукуман 4:0 Депортиво Риестра - Уракан 0:0 Уракан - Вилла Митре 0:0 Уракан - Ривер Плейт 1:0 Барракас Сентраль - Уракан 1:0 Уракан - Архентинос Хуниорс 1:1 Институто Кордоба - Уракан 2:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0
Бельграно
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Атлетико Паранаэнсе - Бельграно 2:1 Бельграно - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Бельграно 0:0 Бельграно - Годой Крус 1:0
Ланус - Бельграно 3:2 Бельграно - Депортиво Риестра 2:1 Тигре - Бельграно 1:1 Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Бельграно 1:2 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Ривер Плейт - Бельграно 3:0 Бельграно - Реал Томайпо 1:0 Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4 Бельграно - Дельфин 1:1 Реал Томайпо - Бельграно 0:2 Бельграно - Расинг Авельянеда 0:4 Дельфин - Бельграно 1:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 1:2 Бельграно - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Тигре - Бельграно 1:4

Результаты матчей

Уракан
Бельграно

Точный счет

1:0
3 раза 50%
0:0
2 раза 33%
3:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
4:4
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Уракан
Бельграно

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
3
3
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
3
2
9
1.5
4
7
1
10
2.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 11 6 5 0 12 - 4 23
2.
Атлетико Тукуман
 11 6 4 1 13 - 7 22
3.
Велес Сарсфилд
 11 6 3 2 17 - 8 21
4.
Расинг Авельянеда
 11 6 2 3 18 - 9 20
5.
Тальерес Кордоба
 11 5 5 1 17 - 12 20
6.
Унион Санта-Фе
 10 5 4 1 10 - 5 19
7.
Институто Кордоба
 11 5 3 3 13 - 8 18
8.
Бока Хуниорс
 11 4 5 2 15 - 10 17
9.
Ривер Плейт
 11 4 4 3 15 - 10 16
10.
Бельграно
 11 4 4 3 14 - 15 16
11.
Ланус
 11 4 4 3 16 - 17 16
12.
Депортиво Риестра
 10 5 0 5 11 - 10 15
13.
Росарио Сентраль
 11 4 3 4 13 - 11 15
14.
Эстудиантес Ла-Плата
 11 4 3 4 13 - 11 15
15.
Индепендьенте Ривадавия
 11 4 3 4 8 - 7 15
16.
Химнасия Ла-Плата
 11 4 2 5 13 - 13 14
17.
Индепендьенте Авельянеда
 11 3 5 3 8 - 9 14
18.
Архентинос Хуниорс
 10 4 1 5 8 - 12 13
19.
Сармьенто
 11 3 4 4 8 - 9 13
20.
Годой Крус
 9 3 3 3 8 - 9 12
21.
Платенсе
 11 3 3 5 8 - 11 12
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 3 2 6 6 - 12 11
23.
Банфилд
 10 2 4 4 9 - 14 10
24.
Тигре
 11 2 4 5 10 - 17 10
25.
Барракас Сентраль
 11 1 5 5 5 - 12 8
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 10 1 4 5 8 - 12 7
27.
Дефенса и Хустисия
 10 0 5 5 7 - 17 5
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 1 2 8 10 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 6 5 0 1 9 - 3 15
2.
Ривер Плейт
 6 4 2 0 13 - 4 14
3.
Атлетико Тукуман
 6 4 2 0 8 - 3 14
4.
Уракан
 6 4 2 0 6 - 1 14
5.
Бельграно
 6 4 2 0 11 - 7 14
6.
Велес Сарсфилд
 5 4 1 0 9 - 1 13
7.
Унион Санта-Фе
 5 4 1 0 6 - 1 13
8.
Ланус
 6 4 1 1 11 - 8 13
9.
Архентинос Хуниорс
 6 4 1 1 8 - 5 13
10.
Расинг Авельянеда
 5 4 0 1 9 - 2 12
11.
Институто Кордоба
 5 3 2 0 8 - 3 11
12.
Бока Хуниорс
 5 3 2 0 8 - 3 11
13.
Тальерес Кордоба
 5 3 2 0 8 - 4 11
14.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 9 - 5 10
15.
Индепендьенте Авельянеда
 6 2 3 1 5 - 5 9
16.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 2 2 1 7 - 4 8
17.
Росарио Сентраль
 5 2 2 1 7 - 5 8
18.
Индепендьенте Ривадавия
 5 2 2 1 3 - 2 8
19.
Сармьенто
 6 2 2 2 4 - 3 8
20.
Годой Крус
 4 2 1 1 5 - 4 7
21.
Банфилд
 5 1 4 0 7 - 5 7
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 1 3 4 - 7 7
23.
Платенсе
 5 1 2 2 1 - 3 5
24.
Тигре
 6 1 2 3 4 - 10 5
25.
Дефенса и Хустисия
 4 0 3 1 4 - 6 3
26.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 1 0 4 6 - 12 3
27.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 0 3 2 3 - 5 3
28.
Барракас Сентраль
 5 0 2 3 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 5 2 3 0 6 - 3 9
2.
Тальерес Кордоба
 6 2 3 1 9 - 8 9
3.
Атлетико Тукуман
 5 2 2 1 5 - 4 8
4.
Расинг Авельянеда
 6 2 2 2 9 - 7 8
5.
Велес Сарсфилд
 6 2 2 2 8 - 7 8
6.
Институто Кордоба
 6 2 1 3 5 - 5 7
7.
Росарио Сентраль
 6 2 1 3 6 - 6 7
8.
Индепендьенте Ривадавия
 6 2 1 3 5 - 5 7
9.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 2 1 3 6 - 7 7
10.
Платенсе
 6 2 1 3 7 - 8 7
11.
Унион Санта-Фе
 5 1 3 1 4 - 4 6
12.
Бока Хуниорс
 6 1 3 2 7 - 7 6
13.
Барракас Сентраль
 6 1 3 2 3 - 5 6
14.
Индепендьенте Авельянеда
 5 1 2 2 3 - 4 5
15.
Тигре
 5 1 2 2 6 - 7 5
16.
Годой Крус
 5 1 2 2 3 - 5 5
17.
Сармьенто
 5 1 2 2 4 - 6 5
18.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 1 1 3 5 - 7 4
19.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 1 1 3 2 - 5 4
20.
Химнасия Ла-Плата
 5 1 1 3 4 - 8 4
21.
Банфилд
 5 1 0 4 2 - 9 3
22.
Ланус
 5 0 3 2 5 - 9 3
23.
Ривер Плейт
 5 0 2 3 2 - 6 2
24.
Бельграно
 5 0 2 3 3 - 8 2
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 0 2 4 4 - 10 2
26.
Дефенса и Хустисия
 6 0 2 4 3 - 11 2
27.
Депортиво Риестра
 4 0 0 4 2 - 7 0
28.
Архентинос Хуниорс
 4 0 0 4 0 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 6 (2)
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 6 (1)
Банфилд Milton Gimenez 6 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 5 (1)
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Топ нарушителей
Индепендьенте Ривадавия Tiago Palacios 7
Унион Санта-Фе Пас Николас 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 5
Банфилд Alejandro Maciel 1 5
Бока Хуниорс Фернандес Пол 6
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