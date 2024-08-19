Тур: 19. Стадион: EXTRA Arena. Зрители: 1470
0'
13' Желтая карточкаСлёрдаль Филип
59' Желтая карточкаLucas Kolstad
62' Желтая карточкаЭверби Сиверт
0:1
66' ГолОльсен Мейнхард
90' Желтая карточкаAndreas Heredia-Randen
90'+7
Ход матча
13'
59'
62'
66'
15
Erik
Toenne
17
Vetle
Wenaas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Erik ToenneЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Vetle WenaasНападающий
- Запасные игроки
-
11 Солли СивертЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Tor Solvoll
-
-
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Бренден ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Моберг ВегарНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Вогт ПедерЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
20 Alie Conteh
-
Главный тренер: Kevin Nicol
История личных встреч
Ранхейм
Мьёндален
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
24 матча
37.5%
29.2%
33.3%
9 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
20.8%
50%
29.2%
5 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
41.7%
33.3%
25%
10 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
21
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
24
13
Голов в среднем за матч
1.71
1.3
Среднее время на гол
52
69
Всего голов
39
34
Голов в среднем за матч
1.63
1.42
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
55
63
Бомбардиры внутри турнира
Ранхейм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сетер Йон-Хоу
|11 (3)
|0.58
|Бюэ Бендик
|9
|0.47
|Gustav Mogensen
|3
|0.16
|Dennis Gaustad
|2
|0.11
|Sander Amble Haugen
|1
|0.05
|Vetle Wenaas
|1
|0.05
|Erik Toenne
|1
|0.05
|Йонсен Микаэль-Терсет
|0
|0
|Oliver Kvendbo Holden
|0
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|0
|0
|Солли Сиверт
|0
|0
|Jacob Tromsdal
|0
|0
|Квигстад Лассе
|0
|0
Мьёндален
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольсен Мейнхард
|6 (1)
|0.32
|Брингакер Матиас
|4
|0.21
|Mats Pedersen
|3
|0.16
|Бренден Эрик
|3
|0.16
|Alie Conteh
|3
|0.16
|Холтен Расмус
|2
|0.11
|Эверби Сиверт
|1
|0.05
|Свеен Оле
|1
|0.05
|Вогт Педер
|1
|0.05
|Скоген Сондре
|1
|0.05
|Keerat Singh
|1
|0.05
|Love Reuterswaerd
|0
|0
|Овенстад Мартин
|0
|0
|Brinder Singh
|0
|0
|Andreas Heredia-Randen
|0
|0
Карточки
Ранхейм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сетер Йон-Хоу
|4
|0
|Erik Toenne
|4
|0
|Nikolai Skuseth
|4
|0
|Йонсен Микаэль-Терсет
|3
|0
|Слёрдаль Филип
|3
|0
|Sander Amble Haugen
|2
|0
|Джонсруд Эмилсен Матиас
|2
|0
|Lucas Kolstad
|2
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|1
|0
|Jacob Tromsdal
|1
|0
|Gustav Mogensen
|1
|0
|Видтун-Нильсен Симен
|1
|0
|Ростен Хокон
|1
|0
|Dennis Gaustad
|1
|0
|Vetle Wenaas
|1
|0
Мьёндален
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скоген Сондре
|4
|0
|Холтен Расмус
|4
|0
|Бренден Эрик
|2
|1
|Сольберг Йоаким
|3
|0
|Ольсен Мейнхард
|3
|0
|Andreas Heredia-Randen
|3
|0
|Свеен Оле
|2
|0
|Вогт Педер
|2
|0
|Хольст-Ларсен Фабиан
|2
|0
|Mats Pedersen
|2
|0
|Simon Appiah
|2
|0
|Alie Conteh
|0
|1
|Kevin Nicol
|1
|0
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|Овенстад Мартин
|1
|0
|Thomas Kinn
|1
|0
|Эверби Сиверт
|1
|0
|Johannes Dahlby
|1
|0
|Eivind Helgeland
|1
|0
|Jesper Svenungsen Skau
|1
|0
Результаты матчей
Ранхейм
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Мьёндален
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
5
7
Ранхейм
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Мьёндален
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
13
7
Упущенные победы
8
13
Ранхейм
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
58% (11)
32% (6)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
Мьёндален
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
16% (3)
32% (6)
53% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
14
9
Упущенные победы
13
20
Голы по времени матча
Забито
15
11
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
3
20%
2
18%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
4
27%
1
9%
31-45
4
27%
1
9%
46-60
1
7%
4
36%
61-75
2
13%
2
18%
76-90
Пропущено
13
16
2 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
0
0%
4
25%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
7
54%
3
19%
61-75
3
23%
2
13%
76-90
Забито
13
16
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
0
0%
4
25%
1-15
2
15%
2
13%
16-30
3
23%
4
25%
31-45
2
15%
4
25%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
5
38%
1
6%
76-90
Пропущено
20
17
12 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
3
15%
1
6%
1-15
2
10%
3
18%
16-30
7
35%
3
18%
31-45
2
10%
3
18%
46-60
1
5%
4
24%
61-75
5
25%
3
18%
76-90
Забито
28
27
13 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 8
3 Не забивали 3
3
11%
6
22%
1-15
3
11%
3
11%
16-30
7
25%
5
19%
31-45
6
21%
5
19%
46-60
2
7%
5
19%
61-75
7
25%
3
11%
76-90
Пропущено
33
33
14 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 18
3
9%
5
15%
1-15
2
6%
6
18%
16-30
9
27%
5
15%
31-45
3
9%
5
15%
46-60
8
24%
7
21%
61-75
8
24%
5
15%
76-90
Результаты последних матчей
Ранхейм
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Стабек - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Конгсвингер 2:2 Волеренга - Ранхейм 3:1 Ранхейм - Согндаль 3:0
Олесунн - Ранхейм 1:2 Ранхейм - Рёуфосс 1:0 Мьёндален - Ранхейм 3:3 Ранхейм - Волеренга 1:3 Брюне - Ранхейм 3:2 Ранхейм - Стабек 3:0 Левангер - Ранхейм 2:2 Ранхейм - Эгерсунд 1:3 ИК Старт - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Рёуфосс 1:2 Люн - Ранхейм 1:1 Мельхус - Ранхейм 1:5 Ранхейм - Осане 2:2 Мосс - Ранхейм 2:1 Тиллербьен - Ранхейм 0:3 Ранхейм - Санднес 3:1
Мьёндален
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Левангер - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Санднес 0:1 ИК Старт - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Люн 1:2
Мьёндален - Эгерсунд 0:3 Санднес - Мьёндален 2:3 Стабек - Мьёндален 4:2 Мьёндален - Ранхейм 3:3 Люн - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Мосс 1:2 Конгсвингер - Мьёндален 3:2 Мьёндален - Осане 2:1 Брюне - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Олесунн 1:1 Мьёндален - Волеренга 5:3 Эйдсвольд - Мьёндален 1:0 Мьёндален - ИК Старт 1:1 Эрн-Хортен - Мьёндален 0:3 Согндаль - Мьёндален 3:1 Мьёндален - Рёуфосс 1:1
Результаты матчей
Ранхейм
Мьёндален
Точный счет
1:3
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
3:0
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:1
5 раз 26%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 37%
2
5 раз 26%
3
4 раза 21%
0
3 раза 16%
1
9 раз 47%
0
4 раза 21%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Ранхейм
Мьёндален
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
82
54
37
36
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
72
46
36
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
163
Больше Меньше
154
910
613
415
316
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|13 (2)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|11 (7)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|11 (2)
|Брюне
|Duarte Moreira
|10 (3)
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|6
|Конгсвингер
|Eric Taylor
|6
|Брюне
|Christian Landu Landu
|5
|Олесунн
|Грогард Томас
|5
|Санднес
|Нюхаген Андреас
|5