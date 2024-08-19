  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 19. Стадион: . Зрители: 1470
Ранхейм
0:1
Конец матча
Мьёндален
0'
13' Желтая карточка
Слёрдаль Филип
59' Желтая карточка
Lucas Kolstad
62' Желтая карточка
Эверби Сиверт
0:1
66' Гол
Ольсен Мейнхард
90' Желтая карточка
Andreas Heredia-Randen
90'+7
1
Видтун-Нильсен
Симен
5
Sander
Amble
Haugen
4
Nikolai
Skuseth
2
Слёрдаль
Филип
15
Erik
Toenne
7
Шелбред
Пер-Сильян
25
Lucas
Kolstad
10
Сетер
Йон-Хоу
19
Dennis
Gaustad
9
Бюэ
Бендик
17
Vetle
Wenaas
1
Thomas
Kinn
22
Хольст-Ларсен
Фабиан
8
Свеен
Оле
5
Эверби
Сиверт
6
Сольберг
Йоаким
19
Бренден
Эрик
25
Andreas
Heredia-Randen
24
Mats
Pedersen
9
Брингакер
Матиас
10
Моберг
Вегар
11
Ольсен
Мейнхард
Ранхейм
4-3-3
Мьёндален
4-3-3

История личных встреч

Ранхейм
Мьёндален

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

24 матча

37.5%
29.2%
33.3%
9 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

20.8%
50%
29.2%
5 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

41.7%
33.3%
25%
10 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

ПД
3:3
ПД
1:2
ПД
2:3
ПД
2:1
ПД
1:2
Э
3:1
Э
1:1
ТПМ
1:2
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
6:2
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
0:1
Э
1:4
ПД
0:0
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
1:2
А
1:2
А
3:0
ТМС
1:1
А
1:0
А
2:1

Голы

Всего голов

15
21

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

24
13

Голов в среднем за матч

1.71
1.3

Среднее время на гол

52
69

Всего голов

39
34

Голов в среднем за матч

1.63
1.42

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

55
63

Бомбардиры внутри турнира

Ранхейм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сетер Йон-Хоу 11 (3) 0.58
Бюэ Бендик 9 0.47
Gustav Mogensen 3 0.16
Dennis Gaustad 2 0.11
Sander Amble Haugen 1 0.05
Vetle Wenaas 1 0.05
Erik Toenne 1 0.05
Йонсен Микаэль-Терсет 0 0
Oliver Kvendbo Holden 0 0
Шелбред Пер-Сильян 0 0
Солли Сиверт 0 0
Jacob Tromsdal 0 0
Квигстад Лассе 0 0
Мьёндален
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольсен Мейнхард 6 (1) 0.32
Брингакер Матиас 4 0.21
Mats Pedersen 3 0.16
Бренден Эрик 3 0.16
Alie Conteh 3 0.16
Холтен Расмус 2 0.11
Эверби Сиверт 1 0.05
Свеен Оле 1 0.05
Вогт Педер 1 0.05
Скоген Сондре 1 0.05
Keerat Singh 1 0.05
Love Reuterswaerd 0 0
Овенстад Мартин 0 0
Brinder Singh 0 0
Andreas Heredia-Randen 0 0

Карточки

Ранхейм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сетер Йон-Хоу 4 0
Erik Toenne 4 0
Nikolai Skuseth 4 0
Йонсен Микаэль-Терсет 3 0
Слёрдаль Филип 3 0
Sander Amble Haugen 2 0
Джонсруд Эмилсен Матиас 2 0
Lucas Kolstad 2 0
Шелбред Пер-Сильян 1 0
Jacob Tromsdal 1 0
Gustav Mogensen 1 0
Видтун-Нильсен Симен 1 0
Ростен Хокон 1 0
Dennis Gaustad 1 0
Vetle Wenaas 1 0
Мьёндален
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скоген Сондре 4 0
Холтен Расмус 4 0
Бренден Эрик 2 1
Сольберг Йоаким 3 0
Ольсен Мейнхард 3 0
Andreas Heredia-Randen 3 0
Свеен Оле 2 0
Вогт Педер 2 0
Хольст-Ларсен Фабиан 2 0
Mats Pedersen 2 0
Simon Appiah 2 0
Alie Conteh 0 1
Kevin Nicol 1 0
Токстад Кристоффер 1 0
Овенстад Мартин 1 0
Thomas Kinn 1 0
Эверби Сиверт 1 0
Johannes Dahlby 1 0
Eivind Helgeland 1 0
Jesper Svenungsen Skau 1 0

Результаты матчей

Ранхейм
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Мьёндален
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

5
7
Ранхейм
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Мьёндален
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
7

Упущенные победы

8
13
Ранхейм
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
58% (11)
32% (6)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
Мьёндален
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
16% (3)
32% (6)
53% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

14
9

Упущенные победы

13
20

Голы по времени матча

Забито

15
11
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
3
20%
2
18%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
4
27%
1
9%
31-45
4
27%
1
9%
46-60
1
7%
4
36%
61-75
2
13%
2
18%
76-90

Пропущено

13
16
2 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
0
0%
4
25%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
7
54%
3
19%
61-75
3
23%
2
13%
76-90

Забито

13
16
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
0
0%
4
25%
1-15
2
15%
2
13%
16-30
3
23%
4
25%
31-45
2
15%
4
25%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
5
38%
1
6%
76-90

Пропущено

20
17
12 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
3
15%
1
6%
1-15
2
10%
3
18%
16-30
7
35%
3
18%
31-45
2
10%
3
18%
46-60
1
5%
4
24%
61-75
5
25%
3
18%
76-90

Забито

28
27
13 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 8
3 Не забивали 3
3
11%
6
22%
1-15
3
11%
3
11%
16-30
7
25%
5
19%
31-45
6
21%
5
19%
46-60
2
7%
5
19%
61-75
7
25%
3
11%
76-90

Пропущено

33
33
14 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 18
3
9%
5
15%
1-15
2
6%
6
18%
16-30
9
27%
5
15%
31-45
3
9%
5
15%
46-60
8
24%
7
21%
61-75
8
24%
5
15%
76-90

Результаты последних матчей

Ранхейм
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Стабек - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Конгсвингер 2:2 Волеренга - Ранхейм 3:1 Ранхейм - Согндаль 3:0
Олесунн - Ранхейм 1:2 Ранхейм - Рёуфосс 1:0 Мьёндален - Ранхейм 3:3 Ранхейм - Волеренга 1:3 Брюне - Ранхейм 3:2 Ранхейм - Стабек 3:0 Левангер - Ранхейм 2:2 Ранхейм - Эгерсунд 1:3 ИК Старт - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Рёуфосс 1:2 Люн - Ранхейм 1:1 Мельхус - Ранхейм 1:5 Ранхейм - Осане 2:2 Мосс - Ранхейм 2:1 Тиллербьен - Ранхейм 0:3 Ранхейм - Санднес 3:1
Мьёндален
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Левангер - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Санднес 0:1 ИК Старт - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Люн 1:2
Мьёндален - Эгерсунд 0:3 Санднес - Мьёндален 2:3 Стабек - Мьёндален 4:2 Мьёндален - Ранхейм 3:3 Люн - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Мосс 1:2 Конгсвингер - Мьёндален 3:2 Мьёндален - Осане 2:1 Брюне - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Олесунн 1:1 Мьёндален - Волеренга 5:3 Эйдсвольд - Мьёндален 1:0 Мьёндален - ИК Старт 1:1 Эрн-Хортен - Мьёндален 0:3 Согндаль - Мьёндален 3:1 Мьёндален - Рёуфосс 1:1

Результаты матчей

Ранхейм
Мьёндален

Точный счет

1:3
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

3:0
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:1
5 раз 26%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 37%
2
5 раз 26%
3
4 раза 21%
0
3 раза 16%
1
9 раз 47%
0
4 раза 21%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Ранхейм
Мьёндален

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
2
5
4
1.5
3
7
3
6
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
2
4
6
1.5
3
6
1
9
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
15
4
9
10
1.5
6
13
4
15
2.5
3
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 19 13 3 3 50 - 21 42
2.
Брюне
 19 11 2 6 29 - 19 35
3.
Мосс
 19 11 2 6 33 - 27 35
4.
Стабек
 19 9 5 5 43 - 37 32
5.
Эгерсунд
 19 9 5 5 41 - 37 32
6.
Согндаль
 19 8 6 5 30 - 21 30
7.
Люн
 19 7 8 4 41 - 26 29
8.
Конгсвингер
 19 7 8 4 33 - 34 29
9.
Рёуфосс
 19 6 5 8 18 - 23 23
10.
Ранхейм
 19 5 6 8 29 - 32 21
11.
Левангер
 19 4 9 6 31 - 28 21
12.
Олесунн
 18 5 3 10 23 - 34 18
13.
Мьёндален
 19 4 6 9 26 - 34 18
14.
Осане
 18 4 5 9 24 - 33 17
15.
ИК Старт
 19 4 5 10 24 - 39 17
16.
Санднес
 19 3 4 12 20 - 50 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 10 7 2 1 18 - 9 23
2.
Мосс
 10 7 1 2 17 - 9 22
3.
Волеренга
 9 6 1 2 25 - 9 19
4.
Стабек
 9 6 1 2 24 - 13 19
5.
Согндаль
 9 5 3 1 21 - 9 18
6.
Люн
 10 4 5 1 25 - 11 17
7.
Конгсвингер
 9 4 4 1 19 - 17 16
8.
Ранхейм
 9 4 2 3 16 - 12 14
9.
ИК Старт
 9 4 2 3 15 - 17 14
10.
Рёуфосс
 10 4 1 5 9 - 12 13
11.
Эгерсунд
 9 3 3 3 12 - 13 12
12.
Левангер
 9 2 4 3 15 - 11 10
13.
Осане
 9 2 4 3 11 - 19 10
14.
Мьёндален
 10 2 4 4 15 - 18 10
15.
Санднес
 10 2 2 6 15 - 23 8
16.
Олесунн
 10 2 2 6 14 - 22 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 10 7 2 1 25 - 12 23
2.
Эгерсунд
 10 6 2 2 29 - 24 20
3.
Мосс
 9 4 1 4 16 - 18 13
4.
Конгсвингер
 10 3 4 3 14 - 17 13
5.
Стабек
 10 3 4 3 19 - 24 13
6.
Брюне
 9 4 0 5 11 - 10 12
7.
Люн
 9 3 3 3 16 - 15 12
8.
Согндаль
 10 3 3 4 9 - 12 12
9.
Левангер
 10 2 5 3 16 - 17 11
10.
Олесунн
 8 3 1 4 9 - 12 10
11.
Рёуфосс
 9 2 4 3 9 - 11 10
12.
Мьёндален
 9 2 2 5 11 - 16 8
13.
Осане
 9 2 1 6 13 - 14 7
14.
Ранхейм
 10 1 4 5 13 - 20 7
15.
Санднес
 9 1 2 6 5 - 27 5
16.
ИК Старт
 10 0 3 7 9 - 22 3
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Левангер Sanel Bojadzic 13 (2)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 11 (7)
Стабек Bassekou Diabate 11 (2)
Брюне Duarte Moreira 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ИК Старт Jesper Gregersen 6
Конгсвингер Eric Taylor 6
Брюне Christian Landu Landu 5
Олесунн Грогард Томас 5
Санднес Нюхаген Андреас 5
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 13'
      Слёрдаль Филип получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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