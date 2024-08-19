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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 19. Стадион: .
Рёуфосс
2:0
Перерыв
Эгерсунд

Ход матча

2'
Ротихеуг Оливер
(Нюланд-Эрсаль Якоб)
1:0
13'
Форс Виктор
Ротихеуг Оливер
 
31'
Нюланд-Эрсаль Якоб
(Форс Виктор)
2:0
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Рёуфосс
Ничья
Эгерсунд
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1
Ole
Kristian
Gjefle
Lauvli
15
Kristoffer
Hey
14
Jamal
Deen
Haruna
26
Хаджич
Аднан
5
Ротихеуг
Оливер
16
Нюланд-Эрсаль
Якоб
8
Ryan
Nelson
6
Эмсис
Эдуард
17
Sander
Nordboe
4
Jan
Inge
Solemsloekk
Lynum
9
Хустад
Эрленд
31
Скьярштейн
Кнут-Андре
5
Keivan
Ghaedamini
4
Фальхенер
Хенрик
3
Меланн
Бьёрн
12
Robert
Williams2
22
Таддесе
Хоренус
8
Chris
Sleveland
26
Салмон
Джастин
9
Magnus
Lankhof-Dahlby
99
Joacim
Holtan
7
Лане
Джек
Рёуфосс
5-4-1
Эгерсунд
4-3-3

История личных встреч

Рёуфосс
Эгерсунд

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ПД
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Рёуфосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хустад Эрленд 4 0.21
Нюланд-Эрсаль Якоб 2 0.11
Jan Inge Solemsloekk Lynum 2 0.11
Ротихеуг Оливер 2 0.11
Ryan Nelson 1 0.05
Kristoffer Hey 1 0.05
Kodjo Somesi 1 0.05
Баджие Кебба 1 0.05
Хансен Адриан Александер 1 0.05
Andreas Osterud 1 0.05
Форс Виктор 0 0
Torjus Engebakken 0 0
Эгерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хельмерсен Андреас 13 (1) 0.68
Stian Rokaas Michalsen 5 0.26
Magnus Lankhof-Dahlby 5 0.26
Heine Larsen 4 0.21
Ingvald Halgunset 3 0.16
Салмон Джастин 3 0.16
Henrik Elvevold 2 0.11
Chris Sleveland 1 0.05
Фальхенер Хенрик 1 0.05
Magnus Sandvik Hoeiseth 1 0.05
Joacim Holtan 1 0.05
Таддесе Хоренус 0 0
Joergen Voilaas 0 0
Jo Staalesen 0 0
Robert Williams2 0 0
Fanuel Yrga-Alem 0 0

Карточки

Рёуфосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хустад Эрленд 5 0
Форс Виктор 5 0
Jamal Deen Haruna 5 0
Torjus Engebakken 3 1
Kristoffer Hey 4 0
Marius Svanberg Alm 4 0
Andreas Osterud 2 1
Эмсис Эдуард 3 0
Jan Inge Solemsloekk Lynum 3 0
Хансен Адриан Александер 3 0
Nicolai Fremstad 2 0
Йорген Велемарк 2 0
Ротихеуг Оливер 1 0
Нюланд-Эрсаль Якоб 1 0
Kodjo Somesi 1 0
Эгерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фальхенер Хенрик 4 0
Салмон Джастин 4 0
Chris Sleveland 3 0
Aadne Midtskogen 3 0
Jo Staalesen 3 0
Heine Larsen 3 0
Хельмерсен Андреас 2 0
Ingvald Halgunset 2 0
Таддесе Хоренус 2 0
Magnus Lankhof-Dahlby 2 0
Keivan Ghaedamini 1 0
Robert Williams2 1 0
Madiodio Dia 1 0

Результаты матчей

Рёуфосс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Эгерсунд
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

1
12

Упущенные победы

1
9
Рёуфосс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Эгерсунд
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

10
11
Рёуфосс
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Эгерсунд
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

7
18

Упущенные победы

11
20

Голы по времени матча

Забито

5
28
3 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 19
2 Забивали первыми 4
14 Не забивали 9
0
0%
2
7%
1-15
0
0%
3
11%
16-30
3
60%
4
14%
31-45
1
20%
2
7%
46-60
1
20%
11
39%
61-75
0
0%
6
21%
76-90

Пропущено

11
20
7 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
4
36%
4
20%
1-15
2
18%
4
20%
16-30
1
9%
2
10%
31-45
1
9%
3
15%
46-60
2
18%
4
20%
61-75
1
9%
3
15%
76-90

Забито

10
12
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 2
13 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
1
8%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
1
10%
4
33%
61-75
3
30%
4
33%
76-90

Пропущено

10
13
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
1
10%
4
31%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
1
10%
3
23%
31-45
2
20%
2
15%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
2
20%
2
15%
76-90

Забито

15
40
8 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 28
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 2
0
0%
2
5%
1-15
3
20%
4
10%
16-30
5
33%
6
15%
31-45
2
13%
3
8%
46-60
2
13%
15
38%
61-75
3
20%
10
25%
76-90

Пропущено

21
33
11 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 17
5
24%
8
24%
1-15
4
19%
5
15%
16-30
2
10%
5
15%
31-45
3
14%
5
15%
46-60
4
19%
5
15%
61-75
3
14%
5
15%
76-90

Результаты последних матчей

Рёуфосс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Волеренга - Рёуфосс 3:0 Рёуфосс - Олесунн 0:2 Осане - Рёуфосс 0:0 Рёуфосс - Левангер 0:3
Рёуфосс - Стабек 0:0 Рёуфосс - ИК Старт 2:1 Ранхейм - Рёуфосс 1:0 Эгерсунд - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Люн 1:0 Согндаль - Рёуфосс 1:1 Рёуфосс - Мосс 0:2 Конгсвингер - Рёуфосс 1:1 Рёуфосс - Фредрикстад 2:3 Рёуфосс - Осане 1:0 Ранхейм - Рёуфосс 1:2 Олесунн - Рёуфосс 1:4 Скейд - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Брюне 0:1 Санднес - Рёуфосс 2:0 Скрейя - Рёуфосс 0:8
Эгерсунд
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Эгерсунд - ИК Старт 3:2 Эгерсунд - Согндаль 0:2 Олесунн - Эгерсунд 2:3 Эгерсунд - Брюне 0:2
Мьёндален - Эгерсунд 0:3 Эгерсунд - Волеренга 1:1 Согндаль - Эгерсунд 2:2 Эгерсунд - Осане 1:0 Эгерсунд - Рёуфосс 1:2 Стабек - Эгерсунд 4:5 Эгерсунд - Левангер 2:2 ИК Старт - Эгерсунд 4:3 Ранхейм - Эгерсунд 1:3 Эгерсунд - Люн 1:1 Эгерсунд - Хам-Кам 1:3 Мосс - Эгерсунд 1:2 Флеккерёй - Эгерсунд 0:1 Эгерсунд - Олесунн 3:1 Конгсвингер - Эгерсунд 3:3 Видар - Эгерсунд 0:1

Результаты матчей

Рёуфосс
Эгерсунд

Точный счет

0:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
4:5
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
3
5 раз 56%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:5
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 50%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
4
1 раз 6%
3
7 раз 39%
1
4 раза 22%
2
3 раза 17%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Рёуфосс
Эгерсунд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
7
2
1
8
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
2
7
1.5
1
8
2.5
7
2
1
8
3.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
9
0.5
Больше Меньше
16
2
3
15
1.5
12
6
1
17
2.5
9
9
1
17
3.5
2
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 19 13 3 3 50 - 21 42
2.
Брюне
 0:0 19 11 2 6 28 - 18 35
3.
Мосс
 0:0 19 10 3 6 30 - 27 33
4.
Эгерсунд
 0:2 19 9 5 5 40 - 35 32
5.
Согндаль
 0:0 19 8 7 4 30 - 18 31
6.
Стабек
 0:0 19 8 6 5 40 - 36 30
7.
Конгсвингер
 0:0 19 7 8 4 32 - 33 29
8.
Люн
 0:1 19 7 7 5 39 - 25 28
9.
Рёуфосс
 2:0 19 6 5 8 16 - 22 23
10.
Ранхейм
 0:0 19 5 7 7 29 - 31 22
11.
Левангер
 19 4 9 6 31 - 28 21
12.
ИК Старт
 1:0 19 5 4 10 23 - 37 19
13.
Олесунн
 18 5 3 10 23 - 34 18
14.
Осане
 18 4 5 9 24 - 33 17
15.
Мьёндален
 0:0 19 3 7 9 25 - 34 16
16.
Санднес
 0:0 19 3 5 11 19 - 47 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 0:0 10 7 2 1 17 - 8 23
2.
Мосс
 0:0 10 6 2 2 14 - 9 20
3.
Волеренга
 9 6 1 2 25 - 9 19
4.
Стабек
 0:0 9 6 1 2 24 - 13 19
5.
Согндаль
 0:0 9 5 3 1 21 - 9 18
6.
Конгсвингер
 0:0 9 4 4 1 19 - 17 16
7.
Люн
 0:1 10 4 4 2 23 - 10 16
8.
Ранхейм
 0:0 9 4 3 2 16 - 11 15
9.
ИК Старт
 1:0 9 4 2 3 15 - 17 14
10.
Рёуфосс
 2:0 10 4 1 5 7 - 11 13
11.
Эгерсунд
 0:2 9 3 3 3 12 - 13 12
12.
Левангер
 9 2 4 3 15 - 11 10
13.
Осане
 9 2 4 3 11 - 19 10
14.
Мьёндален
 0:0 10 2 4 4 15 - 18 10
15.
Санднес
 0:0 10 2 3 5 14 - 20 9
16.
Олесунн
 10 2 2 6 14 - 22 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 10 7 2 1 25 - 12 23
2.
Эгерсунд
 0:2 10 6 2 2 28 - 22 20
3.
Мосс
 0:0 9 4 1 4 16 - 18 13
4.
Согндаль
 0:0 10 3 4 3 9 - 9 13
5.
Конгсвингер
 0:0 10 3 4 3 13 - 16 13
6.
Брюне
 0:0 9 4 0 5 11 - 10 12
7.
Люн
 0:1 9 3 3 3 16 - 15 12
8.
Левангер
 10 2 5 3 16 - 17 11
9.
Стабек
 0:0 10 2 5 3 16 - 23 11
10.
Олесунн
 8 3 1 4 9 - 12 10
11.
Рёуфосс
 2:0 9 2 4 3 9 - 11 10
12.
Осане
 9 2 1 6 13 - 14 7
13.
Ранхейм
 0:0 10 1 4 5 13 - 20 7
14.
Мьёндален
 0:0 9 1 3 5 10 - 16 6
15.
Санднес
 0:0 9 1 2 6 5 - 27 5
16.
ИК Старт
 1:0 10 1 2 7 8 - 20 5
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Левангер Sanel Bojadzic 13 (2)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 11 (7)
Брюне Duarte Moreira 10 (3)
Стабек Oskar Spiten-Nysaether 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ИК Старт Jesper Gregersen 6
Брюне Christian Landu Landu 5
Олесунн Грогард Томас 5
Санднес Нюхаген Андреас 5
Мосс Странде Кристиан 5
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  • Первый тайм
  • 31'
    Форс Виктор сделал результативную передачу.
  • 31'
    Г О О О О Л - Нюланд-Эрсаль Якоб бьет в цель!
  • 13'
    Ротихеуг Оливер уходит с поля. Форс Виктор выходит вместо него
  • 2'
    Нюланд-Эрсаль Якоб сделал результативную передачу.
  • 2'
    Г О О О О Л - Ротихеуг Оливер бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 50% завершится победой Эгерсунд.
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Рёуфосс
Ничья
Эгерсунд
3.80
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4.10
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