Тур: 19. Стадион: NAMMO Stadion.
Ход матча
2'
31'
26
Хаджич
Аднан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Хаджич АднанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Форс ВикторПолузащитник
-
-
21 Yaw Agyeman
-
20 James Ampofo
-
18 Kodjo Somesi
-
-
Главный тренер: Joergen Waalemark
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
14 Jo Staalesen
-
-
-
Главный тренер: Кьелл Андре Ту
История личных встреч
Рёуфосс
Эгерсунд
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Рёуфосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хустад Эрленд
|4
|0.21
|Нюланд-Эрсаль Якоб
|2
|0.11
|Jan Inge Solemsloekk Lynum
|2
|0.11
|Ротихеуг Оливер
|2
|0.11
|Ryan Nelson
|1
|0.05
|Kristoffer Hey
|1
|0.05
|Kodjo Somesi
|1
|0.05
|Баджие Кебба
|1
|0.05
|Хансен Адриан Александер
|1
|0.05
|Andreas Osterud
|1
|0.05
|Форс Виктор
|0
|0
|Torjus Engebakken
|0
|0
Эгерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хельмерсен Андреас
|13 (1)
|0.68
|Stian Rokaas Michalsen
|5
|0.26
|Magnus Lankhof-Dahlby
|5
|0.26
|Heine Larsen
|4
|0.21
|Ingvald Halgunset
|3
|0.16
|Салмон Джастин
|3
|0.16
|Henrik Elvevold
|2
|0.11
|Chris Sleveland
|1
|0.05
|Фальхенер Хенрик
|1
|0.05
|Magnus Sandvik Hoeiseth
|1
|0.05
|Joacim Holtan
|1
|0.05
|Таддесе Хоренус
|0
|0
|Joergen Voilaas
|0
|0
|Jo Staalesen
|0
|0
|Robert Williams2
|0
|0
|Fanuel Yrga-Alem
|0
|0
Карточки
Рёуфосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хустад Эрленд
|5
|0
|Форс Виктор
|5
|0
|Jamal Deen Haruna
|5
|0
|Torjus Engebakken
|3
|1
|Kristoffer Hey
|4
|0
|Marius Svanberg Alm
|4
|0
|Andreas Osterud
|2
|1
|Эмсис Эдуард
|3
|0
|Jan Inge Solemsloekk Lynum
|3
|0
|Хансен Адриан Александер
|3
|0
|Nicolai Fremstad
|2
|0
|Йорген Велемарк
|2
|0
|Ротихеуг Оливер
|1
|0
|Нюланд-Эрсаль Якоб
|1
|0
|Kodjo Somesi
|1
|0
Эгерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фальхенер Хенрик
|4
|0
|Салмон Джастин
|4
|0
|Chris Sleveland
|3
|0
|Aadne Midtskogen
|3
|0
|Jo Staalesen
|3
|0
|Heine Larsen
|3
|0
|Хельмерсен Андреас
|2
|0
|Ingvald Halgunset
|2
|0
|Таддесе Хоренус
|2
|0
|Magnus Lankhof-Dahlby
|2
|0
|Keivan Ghaedamini
|1
|0
|Robert Williams2
|1
|0
|Madiodio Dia
|1
|0
Результаты матчей
Рёуфосс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Эгерсунд
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
1
12
Упущенные победы
1
9
Рёуфосс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Эгерсунд
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
10
11
Рёуфосс
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Эгерсунд
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
7
18
Упущенные победы
11
20
Голы по времени матча
Забито
5
28
3 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 19
2 Забивали первыми 4
14 Не забивали 9
0
0%
2
7%
1-15
0
0%
3
11%
16-30
3
60%
4
14%
31-45
1
20%
2
7%
46-60
1
20%
11
39%
61-75
0
0%
6
21%
76-90
Пропущено
11
20
7 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
4
36%
4
20%
1-15
2
18%
4
20%
16-30
1
9%
2
10%
31-45
1
9%
3
15%
46-60
2
18%
4
20%
61-75
1
9%
3
15%
76-90
Забито
10
12
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 2
13 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
1
8%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
1
10%
4
33%
61-75
3
30%
4
33%
76-90
Пропущено
10
13
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
1
10%
4
31%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
1
10%
3
23%
31-45
2
20%
2
15%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
2
20%
2
15%
76-90
Забито
15
40
8 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 28
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 2
0
0%
2
5%
1-15
3
20%
4
10%
16-30
5
33%
6
15%
31-45
2
13%
3
8%
46-60
2
13%
15
38%
61-75
3
20%
10
25%
76-90
Пропущено
21
33
11 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 17
5
24%
8
24%
1-15
4
19%
5
15%
16-30
2
10%
5
15%
31-45
3
14%
5
15%
46-60
4
19%
5
15%
61-75
3
14%
5
15%
76-90
Результаты последних матчей
Рёуфосс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Волеренга - Рёуфосс 3:0 Рёуфосс - Олесунн 0:2 Осане - Рёуфосс 0:0 Рёуфосс - Левангер 0:3
Рёуфосс - Стабек 0:0 Рёуфосс - ИК Старт 2:1 Ранхейм - Рёуфосс 1:0 Эгерсунд - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Люн 1:0 Согндаль - Рёуфосс 1:1 Рёуфосс - Мосс 0:2 Конгсвингер - Рёуфосс 1:1 Рёуфосс - Фредрикстад 2:3 Рёуфосс - Осане 1:0 Ранхейм - Рёуфосс 1:2 Олесунн - Рёуфосс 1:4 Скейд - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Брюне 0:1 Санднес - Рёуфосс 2:0 Скрейя - Рёуфосс 0:8
Эгерсунд
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Эгерсунд - ИК Старт 3:2 Эгерсунд - Согндаль 0:2 Олесунн - Эгерсунд 2:3 Эгерсунд - Брюне 0:2
Мьёндален - Эгерсунд 0:3 Эгерсунд - Волеренга 1:1 Согндаль - Эгерсунд 2:2 Эгерсунд - Осане 1:0 Эгерсунд - Рёуфосс 1:2 Стабек - Эгерсунд 4:5 Эгерсунд - Левангер 2:2 ИК Старт - Эгерсунд 4:3 Ранхейм - Эгерсунд 1:3 Эгерсунд - Люн 1:1 Эгерсунд - Хам-Кам 1:3 Мосс - Эгерсунд 1:2 Флеккерёй - Эгерсунд 0:1 Эгерсунд - Олесунн 3:1 Конгсвингер - Эгерсунд 3:3 Видар - Эгерсунд 0:1
Результаты матчей
Рёуфосс
Эгерсунд
Точный счет
0:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
4:5
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
3
5 раз 56%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:5
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 50%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
4
1 раз 6%
3
7 раз 39%
1
4 раза 22%
2
3 раза 17%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Рёуфосс
Эгерсунд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
72
18
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
27
18
72
18
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
99
Больше Меньше
162
315
126
117
99
117
216
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|13
|3
|3
|50 - 21
|42
|2.
|0:0
|19
|11
|2
|6
|28 - 18
|35
|3.
|0:0
|19
|10
|3
|6
|30 - 27
|33
|4.
|0:2
|19
|9
|5
|5
|40 - 35
|32
|5.
|0:0
|19
|8
|7
|4
|30 - 18
|31
|6.
|0:0
|19
|8
|6
|5
|40 - 36
|30
|7.
|0:0
|19
|7
|8
|4
|32 - 33
|29
|8.
|0:1
|19
|7
|7
|5
|39 - 25
|28
|9.
|2:0
|19
|6
|5
|8
|16 - 22
|23
|10.
|0:0
|19
|5
|7
|7
|29 - 31
|22
|11.
|19
|4
|9
|6
|31 - 28
|21
|12.
|1:0
|19
|5
|4
|10
|23 - 37
|19
|13.
|18
|5
|3
|10
|23 - 34
|18
|14.
|18
|4
|5
|9
|24 - 33
|17
|15.
|0:0
|19
|3
|7
|9
|25 - 34
|16
|16.
|0:0
|19
|3
|5
|11
|19 - 47
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|10
|7
|2
|1
|17 - 8
|23
|2.
|0:0
|10
|6
|2
|2
|14 - 9
|20
|3.
|9
|6
|1
|2
|25 - 9
|19
|4.
|0:0
|9
|6
|1
|2
|24 - 13
|19
|5.
|0:0
|9
|5
|3
|1
|21 - 9
|18
|6.
|0:0
|9
|4
|4
|1
|19 - 17
|16
|7.
|0:1
|10
|4
|4
|2
|23 - 10
|16
|8.
|0:0
|9
|4
|3
|2
|16 - 11
|15
|9.
|1:0
|9
|4
|2
|3
|15 - 17
|14
|10.
|2:0
|10
|4
|1
|5
|7 - 11
|13
|11.
|0:2
|9
|3
|3
|3
|12 - 13
|12
|12.
|9
|2
|4
|3
|15 - 11
|10
|13.
|9
|2
|4
|3
|11 - 19
|10
|14.
|0:0
|10
|2
|4
|4
|15 - 18
|10
|15.
|0:0
|10
|2
|3
|5
|14 - 20
|9
|16.
|10
|2
|2
|6
|14 - 22
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|25 - 12
|23
|2.
|0:2
|10
|6
|2
|2
|28 - 22
|20
|3.
|0:0
|9
|4
|1
|4
|16 - 18
|13
|4.
|0:0
|10
|3
|4
|3
|9 - 9
|13
|5.
|0:0
|10
|3
|4
|3
|13 - 16
|13
|6.
|0:0
|9
|4
|0
|5
|11 - 10
|12
|7.
|0:1
|9
|3
|3
|3
|16 - 15
|12
|8.
|10
|2
|5
|3
|16 - 17
|11
|9.
|0:0
|10
|2
|5
|3
|16 - 23
|11
|10.
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|11.
|2:0
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|12.
|9
|2
|1
|6
|13 - 14
|7
|13.
|0:0
|10
|1
|4
|5
|13 - 20
|7
|14.
|0:0
|9
|1
|3
|5
|10 - 16
|6
|15.
|0:0
|9
|1
|2
|6
|5 - 27
|5
|16.
|1:0
|10
|1
|2
|7
|8 - 20
|5
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|13 (2)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|11 (7)
|Брюне
|Duarte Moreira
|10 (3)
|Стабек
|Oskar Spiten-Nysaether
|9 (2)
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|6
|Брюне
|Christian Landu Landu
|5
|Олесунн
|Грогард Томас
|5
|Санднес
|Нюхаген Андреас
|5
|Мосс
|Странде Кристиан
|5