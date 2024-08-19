Тур: 19. Стадион: Oester Hus Arena. Зрители: 1522
0'
53' Желтая карточкаНесс Николай
1:0
65' ГолХейланн Томми
1:1
68' ГолBassekou Diabate
1:2
71' ГолBassekou Diabate
72' Желтая карточкаEspen Hammer Berger
1:3
78' ГолSebastian Olderheim
90'+4
Ход матча
53'
65'
1:0
68'
1:1
71'
1:2
78'
24
Асанте
Эйрик
18
Эбю
Олав
19
Daniel
Braut
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Асанте ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Эбю ОлавПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Daniel BrautНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Бркич ХарисПолузащитник
-
-
-
23 Erik Berland
-
-
-
-
13 Tord Flolid
-
-
Главный тренер: Стейнар Нильсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
23 Marius Ulla
-
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
История личных встреч
Санднес
Стабек
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
2
0.75
Среднее время на гол
45
120
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Среднее время на гол
60
67
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1.71
1
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
52
90
Бомбардиры внутри турнира
Санднес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хейланн Томми
|8
|0.42
|Daniel Braut
|3
|0.16
|Сакор Важебах
|1
|0.05
|Нюхаген Андреас
|1
|0.05
|Herman Kleppa
|1
|0.05
|Markus Aanesland
|1
|0.05
|Бркич Харис
|1
|0.05
|Matias Belli Moldskred
|1
|0.05
|Эбю Олав
|1
|0.05
|Artan Memedov
|1
|0.05
|Noah Bertelsen
|1
|0.05
|Jarmund Oeyen Kvernstuen
|0
|0
|Багер Мэдс
|0
|0
|Йортесет Исак
|0
|0
|Endre Osenbroch
|0
|0
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bassekou Diabate
|11 (1)
|0.58
|Oskar Spiten-Nysaether
|9
|0.47
|Sebastian Olderheim
|5
|0.26
|Робертс Томас
|3 (1)
|0.16
|Педерсен Каспер
|3
|0.16
|Rasmus Eggen Vinge
|3
|0.16
|Андресен Александр
|2
|0.11
|William Wendt
|2
|0.11
|Вальстад Николас
|1
|0.05
|Несс Николай
|1
|0.05
|Геэльмуйден Херман
|1
|0.05
|Andreas Victorio
|1
|0.05
|Упсет Кристиан
|1 (1)
|0.05
|Кристенсен Магнус
|0
|0
|Fillip Riise
|0
|0
|Костадинов Калоян
|0
|0
|Лиллеорен-Веум Олав
|0
|0
|Joachim Nysveen
|0
|0
Карточки
Санднес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нюхаген Андреас
|5
|0
|Бркич Харис
|4
|0
|Gullbrandur Oeregaard
|4
|0
|Хейланн Томми
|3
|0
|Endre Osenbroch
|3
|0
|Сакор Важебах
|2
|0
|Espen Hammer Berger
|2
|0
|Markus Aanesland
|2
|0
|Jarmund Oeyen Kvernstuen
|2
|0
|Herman Kleppa
|1
|0
|Matias Belli Moldskred
|1
|0
|Sander Loenning
|1
|0
|Artan Memedov
|1
|0
|Дервискадич Эмир
|1
|0
|Солхейм Вегард
|1
|0
|Daniel Braut
|1
|0
|Henrik Bjoergen Jensen
|1
|0
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Несс Николай
|3
|0
|Россбах Сондре
|3
|0
|Вальстад Николас
|3
|0
|Робертс Томас
|2
|0
|Oskar Spiten-Nysaether
|2
|0
|Кристенсен Магнус
|1
|0
|Хегардт Кристофер
|1
|0
|Андресен Александр
|1
|0
|William Wendt
|1
|0
|Brage Tobiassen
|1
|0
|Боб Брадлей
|1
|0
Результаты матчей
Санднес
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Стабек
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
11
10
Санднес
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
78% (7)
22% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Стабек
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
25
9
Упущенные победы
3
19
Санднес
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
58% (11)
32% (6)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
Стабек
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (4)
26% (5)
53% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
26
13
Упущенные победы
14
29
Голы по времени матча
Забито
15
19
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
1
7%
3
16%
1-15
3
20%
1
5%
16-30
3
20%
2
11%
31-45
1
7%
3
16%
46-60
6
40%
4
21%
61-75
1
7%
6
32%
76-90
Пропущено
23
24
7 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
3
13%
4
17%
1-15
1
4%
3
13%
16-30
3
13%
5
21%
31-45
3
13%
3
13%
46-60
9
39%
5
21%
61-75
4
17%
4
17%
76-90
Забито
5
24
1 В 1-м тайме 15
4 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 8
14 Не забивали 10
0
0%
8
33%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
1
20%
3
13%
31-45
1
20%
4
17%
46-60
1
20%
3
13%
61-75
2
40%
2
8%
76-90
Пропущено
27
13
16 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 4
4
15%
1
8%
1-15
7
26%
3
23%
16-30
5
19%
0
0%
31-45
2
7%
0
0%
46-60
4
15%
4
31%
61-75
5
19%
5
38%
76-90
Забито
20
43
8 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 22
5 Забивали первыми 11
7 Не забивали 2
1
5%
11
26%
1-15
3
15%
5
12%
16-30
4
20%
5
12%
31-45
2
10%
7
16%
46-60
7
35%
7
16%
61-75
3
15%
8
19%
76-90
Пропущено
50
37
23 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 13
7
14%
5
14%
1-15
8
16%
6
16%
16-30
8
16%
5
14%
31-45
5
10%
3
8%
46-60
13
26%
9
24%
61-75
9
18%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Санднес
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Санднес - Олесунн 0:2 Мьёндален - Санднес 0:1 Санднес - Осане 0:3 Стабек - Санднес 3:0
Брюне - Санднес 1:1 Волеренга - Санднес 8:0 Санднес - Мьёндален 2:3 Осане - Санднес 1:0 Санднес - Конгсвингер 0:2 Люн - Санднес 5:0 Санднес - Брюне 2:1 Согндаль - Санднес 5:1 Эйдсвольд - Санднес 3:5 Санднес - Мосс 3:3 Санднес - Одд 5:4 Санднес - Левангер 2:2 Вард Хёугесунн - Санднес 0:4 ИК Старт - Санднес 1:1 Санднес - Рёуфосс 2:0 Бродд - Санднес 1:3
Стабек
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Стабек - Ранхейм 3:0 Люн - Стабек 7:1 Стабек - Санднес 3:0 Стабек - Мосс 1:4
Рёуфосс - Стабек 0:0 Стабек - Согндаль 3:3 Стабек - Левангер 1:0 ИК Старт - Стабек 4:3 Стабек - Мьёндален 4:2 Согндаль - Стабек 2:3 Стабек - Эгерсунд 4:5 Ранхейм - Стабек 3:0 Стабек - Люн 2:2 Мосс - Стабек 3:3 Стабек - Брюне 5:1 Стабек - Конгсвингер 5:0 Альта - Стабек 3:4 Осане - Стабек 2:2 Берум - Стабек 0:5 Волеренга - Стабек 1:3
Результаты матчей
Санднес
Стабек
Точный счет
0:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
4:5
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
8:0
1 раз 11%
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
7:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
4 раза 44%
3
5 раз 50%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Точный счет
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%
3:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
4:5
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
7:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 37%
1
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
3
7 раз 37%
1
5 раз 26%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Санднес
Стабек
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
64
63
28
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
82
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
127
Больше Меньше
172
613
127
217
109
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|13 (2)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|11 (7)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|11 (2)
|Брюне
|Duarte Moreira
|10 (3)
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|6
|Конгсвингер
|Eric Taylor
|6
|Брюне
|Christian Landu Landu
|5
|Олесунн
|Грогард Томас
|5
|Санднес
|Нюхаген Андреас
|5