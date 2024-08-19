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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 19. Стадион: . Зрители: 1522
Санднес
1:3
Конец матча
Стабек
0'
53' Желтая карточка
Несс Николай
1:0
65' Гол
Хейланн Томми
1:1
68' Гол
Bassekou Diabate
1:2
71' Гол
Bassekou Diabate
72' Желтая карточка
Espen Hammer Berger
1:3
78' Гол
Sebastian Olderheim
90'+4
30
Мбайе
Серинье
24
Асанте
Эйрик
3
Espen
Hammer
Berger
4
Багер
Мэдс
2
Herman
Kleppa
22
Сакор
Важебах
18
Эбю
Олав
31
Йортесет
Исак
25
Endre
Osenbroch
19
Daniel
Braut
10
Хейланн
Томми
1
Россбах
Сондре
26
Joachim
Nysveen
4
Несс Николай
5
Шельвик
Йорген
20
Андресен
Александр
6
Кристенсен
Магнус
24
Костадинов
Калоян
10
Геэльмуйден
Херман
17
Sebastian
Olderheim
7
Rasmus
Eggen
Vinge
9
Bassekou
Diabate
Санднес
3-5-2
Стабек
4-2-3-1

История личных встреч

Санднес
Стабек

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

ПД
3:0
ПД
2:2
ПД
0:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
2:1
Э
2:1

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

2
0.75

Среднее время на гол

45
120

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.71
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

52
90

Бомбардиры внутри турнира

Санднес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейланн Томми 8 0.42
Daniel Braut 3 0.16
Сакор Важебах 1 0.05
Нюхаген Андреас 1 0.05
Herman Kleppa 1 0.05
Markus Aanesland 1 0.05
Бркич Харис 1 0.05
Matias Belli Moldskred 1 0.05
Эбю Олав 1 0.05
Artan Memedov 1 0.05
Noah Bertelsen 1 0.05
Jarmund Oeyen Kvernstuen 0 0
Багер Мэдс 0 0
Йортесет Исак 0 0
Endre Osenbroch 0 0
Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bassekou Diabate 11 (1) 0.58
Oskar Spiten-Nysaether 9 0.47
Sebastian Olderheim 5 0.26
Робертс Томас 3 (1) 0.16
Педерсен Каспер 3 0.16
Rasmus Eggen Vinge 3 0.16
Андресен Александр 2 0.11
William Wendt 2 0.11
Вальстад Николас 1 0.05
Несс Николай 1 0.05
Геэльмуйден Херман 1 0.05
Andreas Victorio 1 0.05
Упсет Кристиан 1 (1) 0.05
Кристенсен Магнус 0 0
Fillip Riise 0 0
Костадинов Калоян 0 0
Лиллеорен-Веум Олав 0 0
Joachim Nysveen 0 0

Карточки

Санднес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нюхаген Андреас 5 0
Бркич Харис 4 0
Gullbrandur Oeregaard 4 0
Хейланн Томми 3 0
Endre Osenbroch 3 0
Сакор Важебах 2 0
Espen Hammer Berger 2 0
Markus Aanesland 2 0
Jarmund Oeyen Kvernstuen 2 0
Herman Kleppa 1 0
Matias Belli Moldskred 1 0
Sander Loenning 1 0
Artan Memedov 1 0
Дервискадич Эмир 1 0
Солхейм Вегард 1 0
Daniel Braut 1 0
Henrik Bjoergen Jensen 1 0
Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Несс Николай 3 0
Россбах Сондре 3 0
Вальстад Николас 3 0
Робертс Томас 2 0
Oskar Spiten-Nysaether 2 0
Кристенсен Магнус 1 0
Хегардт Кристофер 1 0
Андресен Александр 1 0
William Wendt 1 0
Brage Tobiassen 1 0
Боб Брадлей 1 0

Результаты матчей

Санднес
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Стабек
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

11
10
Санднес
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
78% (7)
22% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Стабек
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

25
9

Упущенные победы

3
19
Санднес
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
58% (11)
32% (6)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
Стабек
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (4)
26% (5)
53% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

26
13

Упущенные победы

14
29

Голы по времени матча

Забито

15
19
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
1
7%
3
16%
1-15
3
20%
1
5%
16-30
3
20%
2
11%
31-45
1
7%
3
16%
46-60
6
40%
4
21%
61-75
1
7%
6
32%
76-90

Пропущено

23
24
7 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
3
13%
4
17%
1-15
1
4%
3
13%
16-30
3
13%
5
21%
31-45
3
13%
3
13%
46-60
9
39%
5
21%
61-75
4
17%
4
17%
76-90

Забито

5
24
1 В 1-м тайме 15
4 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 8
14 Не забивали 10
0
0%
8
33%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
1
20%
3
13%
31-45
1
20%
4
17%
46-60
1
20%
3
13%
61-75
2
40%
2
8%
76-90

Пропущено

27
13
16 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 4
4
15%
1
8%
1-15
7
26%
3
23%
16-30
5
19%
0
0%
31-45
2
7%
0
0%
46-60
4
15%
4
31%
61-75
5
19%
5
38%
76-90

Забито

20
43
8 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 22
5 Забивали первыми 11
7 Не забивали 2
1
5%
11
26%
1-15
3
15%
5
12%
16-30
4
20%
5
12%
31-45
2
10%
7
16%
46-60
7
35%
7
16%
61-75
3
15%
8
19%
76-90

Пропущено

50
37
23 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 13
7
14%
5
14%
1-15
8
16%
6
16%
16-30
8
16%
5
14%
31-45
5
10%
3
8%
46-60
13
26%
9
24%
61-75
9
18%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Санднес
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Санднес - Олесунн 0:2 Мьёндален - Санднес 0:1 Санднес - Осане 0:3 Стабек - Санднес 3:0
Брюне - Санднес 1:1 Волеренга - Санднес 8:0 Санднес - Мьёндален 2:3 Осане - Санднес 1:0 Санднес - Конгсвингер 0:2 Люн - Санднес 5:0 Санднес - Брюне 2:1 Согндаль - Санднес 5:1 Эйдсвольд - Санднес 3:5 Санднес - Мосс 3:3 Санднес - Одд 5:4 Санднес - Левангер 2:2 Вард Хёугесунн - Санднес 0:4 ИК Старт - Санднес 1:1 Санднес - Рёуфосс 2:0 Бродд - Санднес 1:3
Стабек
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Стабек - Ранхейм 3:0 Люн - Стабек 7:1 Стабек - Санднес 3:0 Стабек - Мосс 1:4
Рёуфосс - Стабек 0:0 Стабек - Согндаль 3:3 Стабек - Левангер 1:0 ИК Старт - Стабек 4:3 Стабек - Мьёндален 4:2 Согндаль - Стабек 2:3 Стабек - Эгерсунд 4:5 Ранхейм - Стабек 3:0 Стабек - Люн 2:2 Мосс - Стабек 3:3 Стабек - Брюне 5:1 Стабек - Конгсвингер 5:0 Альта - Стабек 3:4 Осане - Стабек 2:2 Берум - Стабек 0:5 Волеренга - Стабек 1:3

Результаты матчей

Санднес
Стабек

Точный счет

0:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
4:5
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
8:0
1 раз 11%
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
7:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
4 раза 44%
3
5 раз 50%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%
3:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
4:5
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
7:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 37%
1
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
3
7 раз 37%
1
5 раз 26%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Санднес
Стабек

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
4
1.5
6
3
2
8
2.5
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
8
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
17
2
6
13
1.5
12
7
2
17
2.5
10
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 19 13 3 3 50 - 21 42
2.
Брюне
 19 11 2 6 29 - 19 35
3.
Мосс
 19 11 2 6 33 - 27 35
4.
Стабек
 19 9 5 5 43 - 37 32
5.
Эгерсунд
 19 9 5 5 41 - 37 32
6.
Согндаль
 19 8 6 5 30 - 21 30
7.
Люн
 19 7 8 4 41 - 26 29
8.
Конгсвингер
 19 7 8 4 33 - 34 29
9.
Рёуфосс
 19 6 5 8 18 - 23 23
10.
Ранхейм
 19 5 6 8 29 - 32 21
11.
Левангер
 19 4 9 6 31 - 28 21
12.
Олесунн
 18 5 3 10 23 - 34 18
13.
Мьёндален
 19 4 6 9 26 - 34 18
14.
Осане
 18 4 5 9 24 - 33 17
15.
ИК Старт
 19 4 5 10 24 - 39 17
16.
Санднес
 19 3 4 12 20 - 50 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 10 7 2 1 18 - 9 23
2.
Мосс
 10 7 1 2 17 - 9 22
3.
Волеренга
 9 6 1 2 25 - 9 19
4.
Стабек
 9 6 1 2 24 - 13 19
5.
Согндаль
 9 5 3 1 21 - 9 18
6.
Люн
 10 4 5 1 25 - 11 17
7.
Конгсвингер
 9 4 4 1 19 - 17 16
8.
Ранхейм
 9 4 2 3 16 - 12 14
9.
ИК Старт
 9 4 2 3 15 - 17 14
10.
Рёуфосс
 10 4 1 5 9 - 12 13
11.
Эгерсунд
 9 3 3 3 12 - 13 12
12.
Левангер
 9 2 4 3 15 - 11 10
13.
Осане
 9 2 4 3 11 - 19 10
14.
Мьёндален
 10 2 4 4 15 - 18 10
15.
Санднес
 10 2 2 6 15 - 23 8
16.
Олесунн
 10 2 2 6 14 - 22 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 10 7 2 1 25 - 12 23
2.
Эгерсунд
 10 6 2 2 29 - 24 20
3.
Мосс
 9 4 1 4 16 - 18 13
4.
Конгсвингер
 10 3 4 3 14 - 17 13
5.
Стабек
 10 3 4 3 19 - 24 13
6.
Брюне
 9 4 0 5 11 - 10 12
7.
Люн
 9 3 3 3 16 - 15 12
8.
Согндаль
 10 3 3 4 9 - 12 12
9.
Левангер
 10 2 5 3 16 - 17 11
10.
Олесунн
 8 3 1 4 9 - 12 10
11.
Рёуфосс
 9 2 4 3 9 - 11 10
12.
Мьёндален
 9 2 2 5 11 - 16 8
13.
Осане
 9 2 1 6 13 - 14 7
14.
Ранхейм
 10 1 4 5 13 - 20 7
15.
Санднес
 9 1 2 6 5 - 27 5
16.
ИК Старт
 10 0 3 7 9 - 22 3
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Левангер Sanel Bojadzic 13 (2)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 11 (7)
Стабек Bassekou Diabate 11 (2)
Брюне Duarte Moreira 10 (3)
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Топ нарушителей
ИК Старт Jesper Gregersen 6
Конгсвингер Eric Taylor 6
Брюне Christian Landu Landu 5
Олесунн Грогард Томас 5
Санднес Нюхаген Андреас 5
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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