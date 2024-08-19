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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 19. Стадион: . Зрители: 1453
Брюне
1:1
Конец матча
Конгсвингер
0'
1:0
19' Гол
Sjur Jonassen
1:1
33' Гол
Уильямс Ноа
57' Желтая карточка
Andreas Dybevik
90' Желтая карточка
Eric Taylor
90' Желтая карточка
Axel Kryger
90'+4
99
Igor
Spiridonov
2
Luis
Goerlich
5
Хор
Якоб
20
Sondre
Norheim
I
14
Eirik
Saunes
11
Скривен
Альфред
26
Axel
Kryger
9
Содаль
Ларс-Эрик
15
Твейта
Йон-Хельге
18
Duarte
Moreira
32
Sjur
Jonassen
1
Стрёмберг
Август
17
Mathias
Berg
Gjerstroem
5
Холме
Фредрик
3
Торкельссон
Роберт-Орри
2
Нильссон
Джоэл
27
Andreas
Dybevik
6
Harald
Holter
7
Eric
Taylor
11
Уильямс
Ноа
14
Lucas
Ravn-Haren
9
Adem
Gueven
Брюне
4-4-2
Конгсвингер
4-4-2

История личных встреч

Брюне
Конгсвингер

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 7 побед

18 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
8 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

38.9%
22.2%
38.9%
7 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

ПД
3:1
ТМК
2:2
ПД
1:3
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
1:2
А
0:2
А
0:2
А
1:0
А
1:0
А
2:1
А
0:1

Голы

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.22
1.22

Среднее время на гол

73
73

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.22
1.11

Среднее время на гол

73
81

Всего голов

22
21

Голов в среднем за матч

1.22
1.17

Тотал матчей

2.5
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
3
Больше 17%
Меньше 83%
15

Среднее время на гол

73
77

Бомбардиры внутри турнира

Брюне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Duarte Moreira 10 0.53
Luis Goerlich 3 0.16
Eirik Saunes 3 0.16
Sjur Jonassen 3 0.16
Скривен Альфред 2 0.11
Содаль Ларс-Эрик 2 0.11
Andreas Dybevik 2 0.11
Твейта Йон-Хельге 1 0.05
Robert Undheim 1 0.05
Christian Landu Landu 1 0.05
Axel Kryger 1 0.05
Хор Якоб 0 0
Конгсвингер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Ravn-Haren 8 0.42
Уильямс Ноа 5 0.26
Моберг Вегар 4 (1) 0.21
Adem Gueven 4 0.21
Нильссон Джоэл 3 0.16
Jesper Grundt 3 0.16
Harald Holter 2 0.11
Ludvig Langrekken 1 0.05
Emil Adrendrup Nielsen 1 0.05
Eric Taylor 1 0.05
Albert Leer Sandstad 1 0.05
Daniel Lysgaard 0 0
Холме Фредрик 0 0

Карточки

Брюне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Christian Landu Landu 5 0
Andreas Dybevik 5 0
Содаль Ларс-Эрик 4 0
Luis Goerlich 3 0
Duarte Moreira 3 0
Axel Kryger 2 0
Скривен Альфред 2 0
Хор Якоб 2 0
Ole Kevin Knappen 2 0
Твейта Йон-Хельге 1 0
Robert Undheim 1 0
Igor Spiridonov 1 0
Sondre Norheim I 1 0
Jens Huseboe 1 0
Мненей Ноа 1 0
Sjur Jonassen 1 0
Kristian Skurve Haaland 1 0
Конгсвингер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eric Taylor 6 0
Harald Holter 2 1
Холме Фредрик 2 1
Lucas Ravn-Haren 3 0
Нильссон Джоэл 3 0
Ludvig Langrekken 2 0
Торкельссон Роберт-Орри 2 0
Emil Adrendrup Nielsen 2 0
Герсон Ларс 1 0
Моберг Вегар 1 0
Adem Gueven 1 0
Стрёмберг Август 1 0
Jesper Grundt 1 0
Marius Trengereid 1 0
Мбоу Мапенда 1 0

Результаты матчей

Брюне
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Конгсвингер
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

2
9
Брюне
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Конгсвингер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

9
19
Брюне
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Конгсвингер
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

13
6

Упущенные победы

11
28

Голы по времени матча

Забито

19
15
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
3
16%
3
20%
1-15
3
16%
1
7%
16-30
2
11%
5
33%
31-45
4
21%
1
7%
46-60
2
11%
4
27%
61-75
5
26%
1
7%
76-90

Пропущено

8
16
5 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
13%
1
6%
1-15
1
13%
6
38%
16-30
3
38%
3
19%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
38%
2
13%
76-90

Забито

11
19
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
2
18%
1
5%
1-15
1
9%
3
16%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
3
27%
4
21%
46-60
5
45%
4
21%
61-75
0
0%
4
21%
76-90

Пропущено

10
17
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
3
30%
2
12%
1-15
1
10%
4
24%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
3
18%
46-60
2
20%
4
24%
61-75
2
20%
4
24%
76-90

Забито

30
34
11 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 8
4 Не забивали 4
5
17%
4
12%
1-15
4
13%
4
12%
16-30
2
7%
8
24%
31-45
7
23%
5
15%
46-60
7
23%
8
24%
61-75
5
17%
5
15%
76-90

Пропущено

18
33
9 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 16
4
22%
3
9%
1-15
2
11%
10
30%
16-30
3
17%
3
9%
31-45
2
11%
6
18%
46-60
2
11%
5
15%
61-75
5
28%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Брюне
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Осане - Брюне 2:5 Левангер - Брюне 0:1 Брюне - Санднес 1:1 Эгерсунд - Брюне 0:2
Брюне - Люн 5:3 Мосс - Брюне 1:0 Брюне - Осане 1:0 Конгсвингер - Брюне 3:1 Брюне - Ранхейм 3:2 Брюне - Олесунн 2:0 Санднес - Брюне 2:1 Брюне - Мьёндален 1:0 Стабек - Брюне 5:1 Волеренга - Брюне 1:0 Арендаль - Брюне 0:1 Брюне - Согндаль 1:0 Мандалскамератене - Брюне 0:7 Рёуфосс - Брюне 0:1 Брюне - Левангер 0:1 Форус и Гаусель - Брюне 0:10
Конгсвингер
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Конгсвингер - Люн 1:1 Ранхейм - Конгсвингер 2:2 Конгсвингер - Левангер 3:3 Мосс - Конгсвингер 1:0
Согндаль - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Осане 0:5 Олесунн - Конгсвингер 4:4 Конгсвингер - Брюне 3:1 Санднес - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Мьёндален 3:2 Волеренга - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Рёуфосс 1:1 Стабек - Конгсвингер 5:0 Конгсвингер - ИК Старт 3:0 Хьельсос - Конгсвингер 3:2 Левангер - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Эгерсунд 3:3 Нюбергсунд - Конгсвингер 0:8 Люн - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:1

Результаты матчей

Брюне
Конгсвингер

Точный счет

1:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
3:3
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:5
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%
3
5 раз 56%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:0
6 раз 32%
0:1
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
0:2
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
0
4 раза 21%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%
2
5 раз 26%
3
5 раз 26%
0
4 раза 21%
1
4 раза 21%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Брюне
Конгсвингер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
1
4
6
1.5
6
3
3
7
2.5
5
4
1
9
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
3
2
7
1.5
5
5
1
8
2.5
1
9
1
8
3.5
1
9
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
15
4
6
13
1.5
11
8
4
15
2.5
6
13
2
17
3.5
1
18
2
17
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 19 13 3 3 50 - 21 42
2.
Брюне
 19 11 2 6 29 - 19 35
3.
Мосс
 19 11 2 6 33 - 27 35
4.
Стабек
 19 9 5 5 43 - 37 32
5.
Эгерсунд
 19 9 5 5 41 - 37 32
6.
Согндаль
 19 8 6 5 30 - 21 30
7.
Люн
 19 7 8 4 41 - 26 29
8.
Конгсвингер
 19 7 8 4 33 - 34 29
9.
Рёуфосс
 19 6 5 8 18 - 23 23
10.
Ранхейм
 19 5 6 8 29 - 32 21
11.
Левангер
 19 4 9 6 31 - 28 21
12.
Олесунн
 18 5 3 10 23 - 34 18
13.
Мьёндален
 19 4 6 9 26 - 34 18
14.
Осане
 18 4 5 9 24 - 33 17
15.
ИК Старт
 19 4 5 10 24 - 39 17
16.
Санднес
 19 3 4 12 20 - 50 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 10 7 2 1 18 - 9 23
2.
Мосс
 10 7 1 2 17 - 9 22
3.
Волеренга
 9 6 1 2 25 - 9 19
4.
Стабек
 9 6 1 2 24 - 13 19
5.
Согндаль
 9 5 3 1 21 - 9 18
6.
Люн
 10 4 5 1 25 - 11 17
7.
Конгсвингер
 9 4 4 1 19 - 17 16
8.
Ранхейм
 9 4 2 3 16 - 12 14
9.
ИК Старт
 9 4 2 3 15 - 17 14
10.
Рёуфосс
 10 4 1 5 9 - 12 13
11.
Эгерсунд
 9 3 3 3 12 - 13 12
12.
Левангер
 9 2 4 3 15 - 11 10
13.
Осане
 9 2 4 3 11 - 19 10
14.
Мьёндален
 10 2 4 4 15 - 18 10
15.
Санднес
 10 2 2 6 15 - 23 8
16.
Олесунн
 10 2 2 6 14 - 22 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 10 7 2 1 25 - 12 23
2.
Эгерсунд
 10 6 2 2 29 - 24 20
3.
Мосс
 9 4 1 4 16 - 18 13
4.
Конгсвингер
 10 3 4 3 14 - 17 13
5.
Стабек
 10 3 4 3 19 - 24 13
6.
Брюне
 9 4 0 5 11 - 10 12
7.
Люн
 9 3 3 3 16 - 15 12
8.
Согндаль
 10 3 3 4 9 - 12 12
9.
Левангер
 10 2 5 3 16 - 17 11
10.
Олесунн
 8 3 1 4 9 - 12 10
11.
Рёуфосс
 9 2 4 3 9 - 11 10
12.
Мьёндален
 9 2 2 5 11 - 16 8
13.
Осане
 9 2 1 6 13 - 14 7
14.
Ранхейм
 10 1 4 5 13 - 20 7
15.
Санднес
 9 1 2 6 5 - 27 5
16.
ИК Старт
 10 0 3 7 9 - 22 3
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 13 (4)
Левангер Sanel Bojadzic 13 (2)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 11 (7)
Стабек Bassekou Diabate 11 (2)
Брюне Duarte Moreira 10 (3)
Весь список

Топ нарушителей
ИК Старт Jesper Gregersen 6
Конгсвингер Eric Taylor 6
Брюне Christian Landu Landu 5
Олесунн Грогард Томас 5
Санднес Нюхаген Андреас 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 33'
    Лукас Равн-Харен сделал результативную передачу.
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