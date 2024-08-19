Тур: 19. Стадион: Брине. Зрители: 1453
1:1
Конец матча
0'
1:0
19' ГолSjur Jonassen
1:1
33' ГолУильямс Ноа
57' Желтая карточкаAndreas Dybevik
90' Желтая карточкаEric Taylor
90' Желтая карточкаAxel Kryger
90'+4
Ход матча
19'
33'
1:1
57'
89'
90'
90'
5
Хор
Якоб
14
Eirik
Saunes
26
Axel
Kryger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 Хор ЯкобЗащитник
- Защитник
-
14 Eirik SaunesЗащитник
- Полузащитник
-
26 Axel KrygerПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
24 Jens Huseboe
-
Главный тренер: Ole Kevin Knappen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уильямс НоаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Манде СаюбаВратарь
-
10 Герсон ЛарсЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Йохан Веннберг
История личных встреч
Брюне
Конгсвингер
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 7 побед
18 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
8 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
38.9%
22.2%
38.9%
7 побед 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.22
1.22
Среднее время на гол
73
73
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.22
1.11
Среднее время на гол
73
81
Всего голов
22
21
Голов в среднем за матч
1.22
1.17
Тотал матчей
2.5
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
Среднее время на гол
73
77
Бомбардиры внутри турнира
Брюне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Duarte Moreira
|10
|0.53
|Luis Goerlich
|3
|0.16
|Eirik Saunes
|3
|0.16
|Sjur Jonassen
|3
|0.16
|Скривен Альфред
|2
|0.11
|Содаль Ларс-Эрик
|2
|0.11
|Andreas Dybevik
|2
|0.11
|Твейта Йон-Хельге
|1
|0.05
|Robert Undheim
|1
|0.05
|Christian Landu Landu
|1
|0.05
|Axel Kryger
|1
|0.05
|Хор Якоб
|0
|0
Конгсвингер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Ravn-Haren
|8
|0.42
|Уильямс Ноа
|5
|0.26
|Моберг Вегар
|4 (1)
|0.21
|Adem Gueven
|4
|0.21
|Нильссон Джоэл
|3
|0.16
|Jesper Grundt
|3
|0.16
|Harald Holter
|2
|0.11
|Ludvig Langrekken
|1
|0.05
|Emil Adrendrup Nielsen
|1
|0.05
|Eric Taylor
|1
|0.05
|Albert Leer Sandstad
|1
|0.05
|Daniel Lysgaard
|0
|0
|Холме Фредрик
|0
|0
Карточки
Брюне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Christian Landu Landu
|5
|0
|Andreas Dybevik
|5
|0
|Содаль Ларс-Эрик
|4
|0
|Luis Goerlich
|3
|0
|Duarte Moreira
|3
|0
|Axel Kryger
|2
|0
|Скривен Альфред
|2
|0
|Хор Якоб
|2
|0
|Ole Kevin Knappen
|2
|0
|Твейта Йон-Хельге
|1
|0
|Robert Undheim
|1
|0
|Igor Spiridonov
|1
|0
|Sondre Norheim I
|1
|0
|Jens Huseboe
|1
|0
|Мненей Ноа
|1
|0
|Sjur Jonassen
|1
|0
|Kristian Skurve Haaland
|1
|0
Конгсвингер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eric Taylor
|6
|0
|Harald Holter
|2
|1
|Холме Фредрик
|2
|1
|Lucas Ravn-Haren
|3
|0
|Нильссон Джоэл
|3
|0
|Ludvig Langrekken
|2
|0
|Торкельссон Роберт-Орри
|2
|0
|Emil Adrendrup Nielsen
|2
|0
|Герсон Ларс
|1
|0
|Моберг Вегар
|1
|0
|Adem Gueven
|1
|0
|Стрёмберг Август
|1
|0
|Jesper Grundt
|1
|0
|Marius Trengereid
|1
|0
|Мбоу Мапенда
|1
|0
Результаты матчей
Брюне
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Конгсвингер
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
2
9
Брюне
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Конгсвингер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
9
19
Брюне
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Конгсвингер
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
13
6
Упущенные победы
11
28
Голы по времени матча
Забито
19
15
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
3
16%
3
20%
1-15
3
16%
1
7%
16-30
2
11%
5
33%
31-45
4
21%
1
7%
46-60
2
11%
4
27%
61-75
5
26%
1
7%
76-90
Пропущено
8
16
5 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
13%
1
6%
1-15
1
13%
6
38%
16-30
3
38%
3
19%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
38%
2
13%
76-90
Забито
11
19
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
2
18%
1
5%
1-15
1
9%
3
16%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
3
27%
4
21%
46-60
5
45%
4
21%
61-75
0
0%
4
21%
76-90
Пропущено
10
17
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
3
30%
2
12%
1-15
1
10%
4
24%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
3
18%
46-60
2
20%
4
24%
61-75
2
20%
4
24%
76-90
Забито
30
34
11 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 8
4 Не забивали 4
5
17%
4
12%
1-15
4
13%
4
12%
16-30
2
7%
8
24%
31-45
7
23%
5
15%
46-60
7
23%
8
24%
61-75
5
17%
5
15%
76-90
Пропущено
18
33
9 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 16
4
22%
3
9%
1-15
2
11%
10
30%
16-30
3
17%
3
9%
31-45
2
11%
6
18%
46-60
2
11%
5
15%
61-75
5
28%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Брюне
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Осане - Брюне 2:5 Левангер - Брюне 0:1 Брюне - Санднес 1:1 Эгерсунд - Брюне 0:2
Брюне - Люн 5:3 Мосс - Брюне 1:0 Брюне - Осане 1:0 Конгсвингер - Брюне 3:1 Брюне - Ранхейм 3:2 Брюне - Олесунн 2:0 Санднес - Брюне 2:1 Брюне - Мьёндален 1:0 Стабек - Брюне 5:1 Волеренга - Брюне 1:0 Арендаль - Брюне 0:1 Брюне - Согндаль 1:0 Мандалскамератене - Брюне 0:7 Рёуфосс - Брюне 0:1 Брюне - Левангер 0:1 Форус и Гаусель - Брюне 0:10
Конгсвингер
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Конгсвингер - Люн 1:1 Ранхейм - Конгсвингер 2:2 Конгсвингер - Левангер 3:3 Мосс - Конгсвингер 1:0
Согндаль - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Осане 0:5 Олесунн - Конгсвингер 4:4 Конгсвингер - Брюне 3:1 Санднес - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Мьёндален 3:2 Волеренга - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Рёуфосс 1:1 Стабек - Конгсвингер 5:0 Конгсвингер - ИК Старт 3:0 Хьельсос - Конгсвингер 3:2 Левангер - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Эгерсунд 3:3 Нюбергсунд - Конгсвингер 0:8 Люн - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:1
Результаты матчей
Брюне
Конгсвингер
Точный счет
1:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
3:3
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:5
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%
3
5 раз 56%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:0
6 раз 32%
0:1
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
0:2
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
0
4 раза 21%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%
2
5 раз 26%
3
5 раз 26%
0
4 раза 21%
1
4 раза 21%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Брюне
Конгсвингер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
81
46
63
37
54
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
73
27
55
18
19
18
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
154
613
118
415
613
217
118
217
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|13 (4)
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|13 (2)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|11 (7)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|11 (2)
|Брюне
|Duarte Moreira
|10 (3)
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|6
|Конгсвингер
|Eric Taylor
|6
|Брюне
|Christian Landu Landu
|5
|Олесунн
|Грогард Томас
|5
|Санднес
|Нюхаген Андреас
|5