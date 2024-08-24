Тур: 1. Стадион: Raatin stadion.
0'
2' Желтая карточкаСаллинен Оскари
0:1
19' ГолОлусанья Антони
31' Желтая карточкаНдам Хассан
43' Желтая карточкаЭло Айето Хосе
70' Желтая карточкаДанвуди Джейк
Ход матча
19'
31'
43'
70'
35
Уорд
Каллум
- Основной состав
-
35 Уорд КаллумВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
21 Роопе Сало
-
-
-
-
-
Главный тренер: Konstantinos Bratsos
- Основной состав
-
12 Лепола АнтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Магута РайанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Maissa FallПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Oliver Heino
-
-
77 Oliver Whyte
-
-
-
Главный тренер: Энди Смит
История личных встреч
Оулу
Хака
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.9%
38.5%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
69.2%
8 побед 9 ничьих 0 побед
22 матча
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед
35 матчей
25.7%
31.4%
42.9%
9 побед 11 ничьих 15 побед
Первый тайм
28.6%
37.1%
34.3%
10 побед 13 ничьих 12 побед
Второй тайм
22.9%
45.7%
31.4%
8 побед 16 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
25
Голов в среднем за матч
1
1.32
Среднее время на гол
90
68
Всего голов
34
11
Голов в среднем за матч
1.79
0.69
Среднее время на гол
50
130
Всего голов
50
36
Голов в среднем за матч
1.43
1.03
Тотал матчей
2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
23
Больше 66%
Меньше 34%
12
15
Больше 43%
Меньше 57%
20
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
63
87
Бомбардиры внутри турнира
Оулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коффей Эшли
|10 (4)
|0.48
|Ренникс Джастин
|5
|0.24
|Йокелайнен Никлас
|3 (1)
|0.14
|Julius Koerkkoe
|2
|0.1
|Yassin Daoussi
|2
|0.1
|Данвуди Джейк
|1
|0.05
|Метаксас Димитрис
|1
|0.05
|Daniel Barrow
|0
|0
|Андре Маркос
|0
|0
|Каллинен Йере
|0
|0
|Juho Lehtiranta
|0
|0
Хака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Патулидис Эвангелос
|7
|0.33
|Maissa Fall
|6
|0.29
|Imani Lanquedoc
|4
|0.19
|Juho Kilo
|3
|0.14
|Marko Bacanin
|3
|0.14
|Oliver Whyte
|2
|0.1
|Олусанья Антони
|2
|0.1
|Сейдиу Арлинд
|2
|0.1
|Магута Райан
|1
|0.05
|Фриберг Никлас
|1
|0.05
|Nicolas Gianini Dantas
|1
|0.05
|Guilherme Morais
|1
|0.05
|Haymenn Bah-Traore
|0
|0
|Мастокангас Элиас
|0
|0
Карточки
Оулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коффей Эшли
|6
|2
|Данвуди Джейк
|4
|1
|Konstantinos Bratsos
|2
|2
|Samuli Hoelttae
|4
|0
|Yassin Daoussi
|4
|0
|Каллинен Йере
|4
|0
|Метаксас Димитрис
|4
|0
|Йокелайнен Никлас
|3
|0
|Liiban Abdirahman Abadid
|2
|0
|Эло Айето Хосе
|2
|0
|Daniel Barrow
|2
|0
|Julius Koerkkoe
|2
|0
|Паананен Алекси
|1
|0
|Андре Маркос
|1
|0
|Хухтала Джесси
|1
|0
|Ренникс Джастин
|1
|0
|Simon Bengtsson
|1
|0
|Juho Lehtiranta
|1
|0
|Eelis Taskila
|1
|0
|Jowin Radzinski
|1
|0
|Otto Salmensuu
|1
|0
|Роопе Сало
|1
|0
Хака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Guilherme Morais
|8
|0
|Nikolas Talo
|5
|1
|Nicolas Gianini Dantas
|6
|0
|Maissa Fall
|6
|0
|Магута Райан
|4
|1
|Oliver Whyte
|5
|0
|Мастокангас Элиас
|4
|0
|Haymenn Bah-Traore
|3
|0
|Патулидис Эвангелос
|3
|0
|Сийра Тууре
|2
|0
|Фриберг Никлас
|2
|0
|Juho Kilo
|2
|0
|Лепола Антон
|1
|0
|Ндам Хассан
|1
|0
|Саллинен Оскари
|1
|0
|Маседо Родриго
|1
|0
|Энди Смит
|1
|0
|Imani Lanquedoc
|1
|0
Результаты матчей
Оулу
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Хака
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
6
5
Оулу
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Хака
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
18
4
Упущенные победы
6
17
Оулу
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (9)
50% (10)
5% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
Хака
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
40% (8)
10% (2)
50% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
30% (6)
45% (9)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
18
6
Упущенные победы
12
22
Голы по времени матча
Забито
11
13
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
3
27%
2
15%
1-15
1
9%
3
23%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
3
27%
3
23%
76-90
Пропущено
9
18
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
4
44%
6
33%
31-45
3
33%
2
11%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
2
22%
3
17%
76-90
Забито
13
19
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 13
1 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
1
8%
2
11%
1-15
2
15%
2
11%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
2
15%
4
21%
46-60
4
31%
4
21%
61-75
4
31%
5
26%
76-90
Пропущено
24
14
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
5
21%
2
14%
1-15
1
4%
2
14%
16-30
4
17%
3
21%
31-45
4
17%
1
7%
46-60
6
25%
2
14%
61-75
4
17%
4
29%
76-90
Забито
24
32
9 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 10
3 Не забивали 3
4
17%
4
13%
1-15
3
13%
5
16%
16-30
2
8%
2
6%
31-45
2
8%
8
25%
46-60
6
25%
5
16%
61-75
7
29%
29%
8
25%
76-90
Пропущено
33
32
14 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 15
5
15%
3
9%
1-15
1
3%
4
13%
16-30
8
24%
9
28%
31-45
7
21%
3
9%
46-60
6
18%
6
19%
61-75
6
18%
7
22%
76-90
Результаты последних матчей
Оулу
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гнистан - Оулу 2:0 Оулу - Интер Турку 1:0 Оулу - Ильвес 0:1 ХИК - Оулу 3:0
Оулу - ЕИФ Экенас 2:0 Лахти - Оулу 1:2 Оулу - СЯК Сейнайоки 1:2 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:0 Оулу - КуПС 1:0 Вантаан Ялкапаллосеура - Оулу 0:2 ВПС - Оулу 1:1 Оулу - КяПа 5:1 Оулу - Лахти 2:2 КуПС - Оулу 4:1 Оулу - ХИК 1:0 Хака - Оулу 4:3 Оулу - Мариехамн 1:1 Оулу - Гнистан 1:1 ГБК - Оулу 0:3 Ильвес - Оулу 3:2
Хака
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Хака - Интер Турку 1:2 ВПС - Хака 3:2 Хака - КуПС 2:2 ЕИФ Экенас - Хака 1:2
Хака - Гнистан 1:2 ХИК - Хака 2:0 Хака - Ильвес 4:3 Мариехамн - Хака 0:3 КПВ Кокола - Хака 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 Хака - ПК-35 Хельсинки 0:0 Хака - Интер Турку 0:0 Эсбо Боллклубб - Хака 1:5 КуПС - Хака 0:1 Хака - Мариехамн 2:0 Интер Турку - Хака 3:1 Хака - Оулу 4:3 Ильвес - Хака 5:0 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0 Рейпас - Хака 1:5
Результаты матчей
Оулу
Хака
Точный счет
1:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
4:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
7 раз 70%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
0:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
1:1
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
2:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:2
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
0:3
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
4:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
11 раз 55%
2
4 раза 20%
0
3 раза 15%
3
2 раза 10%
1
7 раз 35%
2
6 раз 30%
0
3 раза 15%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Оулу
Хака
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
91
28
64
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
82
46
46
28
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
173
Больше Меньше
173
614
1010
218
416
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|12
|5
|3
|35 - 20
|41
|2.
|5:0
|21
|11
|5
|5
|44 - 24
|38
|3.
|20
|11
|4
|5
|37 - 20
|37
|4.
|20
|10
|5
|5
|39 - 31
|35
|5.
|1:0
|21
|10
|4
|7
|34 - 31
|34
|6.
|20
|9
|4
|7
|33 - 33
|31
|7.
|20
|8
|4
|8
|36 - 27
|28
|8.
|20
|7
|5
|8
|30 - 33
|26
|9.
|0:1
|21
|5
|6
|10
|25 - 34
|21
|10.
|20
|4
|5
|11
|18 - 34
|17
|11.
|20
|3
|8
|9
|25 - 37
|17
|12.
|0:5
|21
|3
|3
|15
|18 - 50
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|0
|1
|20 - 7
|24
|2.
|10
|7
|2
|1
|21 - 6
|23
|3.
|5:0
|11
|7
|2
|2
|31 - 14
|23
|4.
|10
|6
|3
|1
|23 - 16
|21
|5.
|11
|6
|3
|2
|23 - 12
|21
|6.
|10
|5
|3
|2
|20 - 15
|18
|7.
|1:0
|10
|5
|3
|2
|19 - 14
|18
|8.
|10
|5
|1
|4
|12 - 13
|16
|9.
|0:1
|11
|4
|3
|4
|11 - 10
|15
|10.
|10
|3
|3
|4
|16 - 16
|12
|11.
|10
|2
|4
|4
|10 - 16
|10
|12.
|0:5
|10
|1
|2
|7
|7 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|4
|5
|2
|15 - 13
|17
|2.
|1:0
|11
|5
|1
|5
|15 - 17
|16
|3.
|5:0
|10
|4
|3
|3
|13 - 10
|15
|4.
|10
|4
|2
|4
|16 - 14
|14
|5.
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|6.
|10
|4
|1
|5
|13 - 18
|13
|7.
|10
|2
|4
|4
|18 - 20
|10
|8.
|9
|2
|1
|6
|13 - 15
|7
|9.
|10
|2
|1
|7
|8 - 18
|7
|10.
|0:5
|11
|2
|1
|8
|11 - 28
|7
|11.
|0:1
|10
|1
|3
|6
|14 - 24
|6
|12.
|10
|0
|5
|5
|9 - 21
|5
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|10 (4)
|ВПС
|Mads Borchers
|10 (3)
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|Лахти
|Лопес Майкл
|9 (3)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|9 (2)
|Оулу
|Коффей Эшли
|2 6
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 7
|ЕИФ Экенас
|Abdoulaye Kante
|2 5
|Мариехамн
|Райтанен Патрик
|2 5
|Гнистан
|Ояла Юхани
|8