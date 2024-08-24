  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
Оулу
0:1
Конец матча
Хака
0'
2' Желтая карточка
Саллинен Оскари
0:1
19' Гол
Олусанья Антони
31' Желтая карточка
Ндам Хассан
43' Желтая карточка
Эло Айето Хосе
70' Желтая карточка
Данвуди Джейк
88' Желтая карточка
Магута Райан
90'+5
35
Уорд
Каллум
20
Juho
Lehtiranta
2
Samuli
Hoelttae
5
Эло
Айето
Хосе
29
Simon
Bengtsson
8
Каллинен
Йере
19
Паананен
Алекси
22
Данвуди
Джейк
10
Daniel
Barrow
9
Коффей
Эшли
15
Алсанати
Андре
12
Лепола
Антон
13
Саллинен
Оскари
5
Nicolas
Gianini
Dantas
4
Ндам
Хассан
18
Магута
Райан
6
Guilherme
Morais
8
Сийра
Тууре
23
Maissa
Fall
10
Патулидис
Эвангелос
17
Сейдиу
Арлинд
27
Олусанья
Антони
Оулу
Хака

История личных встреч

Оулу
Хака

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.9%
38.5%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
69.2%
8 побед 9 ничьих 0 побед

22 матча

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед

35 матчей

25.7%
31.4%
42.9%
9 побед 11 ничьих 15 побед

Первый тайм

28.6%
37.1%
34.3%
10 побед 13 ничьих 12 побед

Второй тайм

22.9%
45.7%
31.4%
8 побед 16 ничьих 11 побед

История матчей

В
4:3
В
1:1
В
3:0
К
1:1
В
2:2
В
3:2
В
3:0
В
0:0
В
0:1
В
0:1
И
0:1
И
2:1
И
0:0
К
2:1
И
2:2
И
0:1
И
2:0
И
0:1
И
1:5
И
1:0
И
1:1
И
3:1
И
2:2
И
1:2
И
1:1
И
1:0
И
2:4
И
0:0
И
0:0
И
4:0
И
0:1
И
3:0
В
1:1
В
2:0
КЛ
2:0

Голы

Всего голов

16
25

Голов в среднем за матч

1
1.32

Среднее время на гол

90
68

Всего голов

34
11

Голов в среднем за матч

1.79
0.69

Среднее время на гол

50
130

Всего голов

50
36

Голов в среднем за матч

1.43
1.03

Тотал матчей

2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
23
Больше 66%
Меньше 34%
12
15
Больше 43%
Меньше 57%
20
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

63
87

Бомбардиры внутри турнира

Оулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коффей Эшли 10 (4) 0.48
Ренникс Джастин 5 0.24
Йокелайнен Никлас 3 (1) 0.14
Julius Koerkkoe 2 0.1
Yassin Daoussi 2 0.1
Данвуди Джейк 1 0.05
Метаксас Димитрис 1 0.05
Daniel Barrow 0 0
Андре Маркос 0 0
Каллинен Йере 0 0
Juho Lehtiranta 0 0
Хака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Патулидис Эвангелос 7 0.33
Maissa Fall 6 0.29
Imani Lanquedoc 4 0.19
Juho Kilo 3 0.14
Marko Bacanin 3 0.14
Oliver Whyte 2 0.1
Олусанья Антони 2 0.1
Сейдиу Арлинд 2 0.1
Магута Райан 1 0.05
Фриберг Никлас 1 0.05
Nicolas Gianini Dantas 1 0.05
Guilherme Morais 1 0.05
Haymenn Bah-Traore 0 0
Мастокангас Элиас 0 0

Карточки

Оулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коффей Эшли 6 2
Данвуди Джейк 4 1
Konstantinos Bratsos 2 2
Samuli Hoelttae 4 0
Yassin Daoussi 4 0
Каллинен Йере 4 0
Метаксас Димитрис 4 0
Йокелайнен Никлас 3 0
Liiban Abdirahman Abadid 2 0
Эло Айето Хосе 2 0
Daniel Barrow 2 0
Julius Koerkkoe 2 0
Паананен Алекси 1 0
Андре Маркос 1 0
Хухтала Джесси 1 0
Ренникс Джастин 1 0
Simon Bengtsson 1 0
Juho Lehtiranta 1 0
Eelis Taskila 1 0
Jowin Radzinski 1 0
Otto Salmensuu 1 0
Роопе Сало 1 0
Хака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Guilherme Morais 8 0
Магута Райан 5 1
Nikolas Talo 5 1
Nicolas Gianini Dantas 6 0
Maissa Fall 6 0
Oliver Whyte 5 0
Мастокангас Элиас 4 0
Haymenn Bah-Traore 3 0
Патулидис Эвангелос 3 0
Сийра Тууре 2 0
Фриберг Никлас 2 0
Juho Kilo 2 0
Лепола Антон 1 0
Ндам Хассан 1 0
Саллинен Оскари 1 0
Маседо Родриго 1 0
Энди Смит 1 0
Imani Lanquedoc 1 0

Результаты матчей

Оулу
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Хака
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

6
5
Оулу
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Хака
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

18
4

Упущенные победы

6
17
Оулу
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (9)
48% (10)
10% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
52% (11)
24% (5)
Хака
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
43% (9)
10% (2)
48% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
33% (7)
43% (9)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

18
6

Упущенные победы

12
22

Голы по времени матча

Забито

11
14
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
3
27%
2
14%
1-15
1
9%
4
29%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
2
18%
1
7%
61-75
3
27%
3
21%
76-90

Пропущено

10
18
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
1
10%
2
11%
16-30
4
40%
6
33%
31-45
3
30%
2
11%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
2
20%
3
17%
76-90

Забито

13
19
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 13
1 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
1
8%
2
11%
1-15
2
15%
2
11%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
2
15%
4
21%
46-60
4
31%
4
21%
61-75
4
31%
5
26%
76-90

Пропущено

24
14
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
5
21%
2
14%
1-15
1
4%
2
14%
16-30
4
17%
3
21%
31-45
4
17%
1
7%
46-60
6
25%
2
14%
61-75
4
17%
4
29%
76-90

Забито

24
33
9 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 11
4 Не забивали 3
4
17%
4
12%
1-15
3
13%
6
18%
16-30
2
8%
2
6%
31-45
2
8%
8
24%
46-60
6
25%
5
15%
61-75
7
29%
29%
8
24%
76-90

Пропущено

34
32
15 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 15
5
15%
3
9%
1-15
2
6%
4
13%
16-30
8
24%
9
28%
31-45
7
21%
3
9%
46-60
6
18%
6
19%
61-75
6
18%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Оулу
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гнистан - Оулу 2:0 Оулу - Интер Турку 1:0 Оулу - Ильвес 0:1 ХИК - Оулу 3:0
Оулу - ЕИФ Экенас 2:0 Лахти - Оулу 1:2 Оулу - СЯК Сейнайоки 1:2 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:0 Оулу - КуПС 1:0 Вантаан Ялкапаллосеура - Оулу 0:2 ВПС - Оулу 1:1 Оулу - КяПа 5:1 Оулу - Лахти 2:2 КуПС - Оулу 4:1 Оулу - ХИК 1:0 Хака - Оулу 4:3 Оулу - Мариехамн 1:1 Оулу - Гнистан 1:1 ГБК - Оулу 0:3 Ильвес - Оулу 3:2
Хака
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Хака - Интер Турку 1:2 ВПС - Хака 3:2 Хака - КуПС 2:2 ЕИФ Экенас - Хака 1:2
Хака - Гнистан 1:2 ХИК - Хака 2:0 Хака - Ильвес 4:3 Мариехамн - Хака 0:3 КПВ Кокола - Хака 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 Хака - ПК-35 Хельсинки 0:0 Хака - Интер Турку 0:0 Эсбо Боллклубб - Хака 1:5 КуПС - Хака 0:1 Хака - Мариехамн 2:0 Интер Турку - Хака 3:1 Хака - Оулу 4:3 Ильвес - Хака 5:0 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0 Рейпас - Хака 1:5

Результаты матчей

Оулу
Хака

Точный счет

1:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
4:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
0:1
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

1:1
4 раза 19%
1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:2
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
4:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
11 раз 52%
0
4 раза 19%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%
1
8 раз 38%
2
6 раз 29%
0
3 раза 14%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Оулу
Хака

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
1
2
9
1.5
6
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
2
4
6
1.5
4
7
2
8
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
4
0.5
Больше Меньше
18
3
6
15
1.5
10
11
2
19
2.5
4
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 20 12 5 3 35 - 20 41
2.
Ильвес
 21 11 5 5 44 - 24 38
3.
ХИК
 20 11 4 5 37 - 20 37
4.
СЯК Сейнайоки
 20 10 5 5 39 - 31 35
5.
Хака
 21 10 4 7 34 - 31 34
6.
ВПС
 20 9 4 7 33 - 33 31
7.
Интер Турку
 20 8 4 8 36 - 27 28
8.
Гнистан
 20 7 5 8 30 - 33 26
9.
Оулу
 21 5 6 10 25 - 34 21
10.
Мариехамн
 20 4 5 11 18 - 34 17
11.
Лахти
 20 3 8 9 25 - 37 17
12.
ЕИФ Экенас
 21 3 3 15 18 - 50 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 9 8 0 1 20 - 7 24
2.
ХИК
 10 7 2 1 21 - 6 23
3.
Ильвес
 11 7 2 2 31 - 14 23
4.
СЯК Сейнайоки
 10 6 3 1 23 - 16 21
5.
Интер Турку
 11 6 3 2 23 - 12 21
6.
ВПС
 10 5 3 2 20 - 15 18
7.
Хака
 10 5 3 2 19 - 14 18
8.
Гнистан
 10 5 1 4 12 - 13 16
9.
Оулу
 11 4 3 4 11 - 10 15
10.
Лахти
 10 3 3 4 16 - 16 12
11.
Мариехамн
 10 2 4 4 10 - 16 10
12.
ЕИФ Экенас
 10 1 2 7 7 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 11 4 5 2 15 - 13 17
2.
Хака
 11 5 1 5 15 - 17 16
3.
Ильвес
 10 4 3 3 13 - 10 15
4.
ХИК
 10 4 2 4 16 - 14 14
5.
СЯК Сейнайоки
 10 4 2 4 16 - 15 14
6.
ВПС
 10 4 1 5 13 - 18 13
7.
Гнистан
 10 2 4 4 18 - 20 10
8.
Интер Турку
 9 2 1 6 13 - 15 7
9.
Мариехамн
 10 2 1 7 8 - 18 7
10.
ЕИФ Экенас
 11 2 1 8 11 - 28 7
11.
Оулу
 10 1 3 6 14 - 24 6
12.
Лахти
 10 0 5 5 9 - 21 5
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Ильвес Хаарала Сантери 10 (4)
ВПС Mads Borchers 10 (3)
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
Лахти Лопес Майкл 9 (3)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оулу Коффей Эшли 2 6
Ильвес Арифи Дони 1 7
ЕИФ Экенас Abdoulaye Kante 2 5
Мариехамн Райтанен Патрик 2 5
Гнистан Ояла Юхани 8
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Эло Айето Хосе получил желтую карточку от судьи
  • 31'
    Ндам Хассан получил желтую карточку от судьи
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