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  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
Ильвес
5:0
Второй тайм: 88'
ЕИФ Экенас
0'
1:0
11' Гол
Риски Роопе
2:0
18' Гол
Риски Роопе
3:0
31' Гол
Миеттунен Тату
4:0
34' Гол в свои ворота
Хьертстранд Бенджамин
5:0
52' Гол
Ала-Мюллюмяки Лаури
63' Желтая карточка
Арифи Дони
72' Желтая карточка
Хьертстранд Бенджамин
84' Желтая карточка
Abdoulaye Kante
1
Виртанен
Отсо
16
Миеттунен
Тату
44
Акпудже
Джошуа
5
Пиккарайнен
Юханэ
17
Marius
Soederbaeck
14
Попович
Антон
6
Арифи
Дони
3
Luis
Pereira
de
Sousa
Jorge1
15
Ала-Мюллюмяки
Лаури
10
Риски
Роопе
7
Ветели
Йоона
77
Копонен
Ере
2
Йоэль
Лехтонен
5
Катц
Калле
24
Kingsley
Gyamfi
6
Хьертстранд
Бенджамин
22
Мохаммед
Насиру
8
Аду
Энох
14
Simon
Lindholm
30
Emil
Pallas
73
Фофана
Тиемоко
9
Ойала
Саломо
Ильвес
ЕИФ Экенас

История личных встреч

Ильвес
ЕИФ Экенас

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

В
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Ильвес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаарала Сантери 10 (3) 0.48
Риски Роопе 8 0.38
Oiva Jukkola 4 0.19
Ала-Мюллюмяки Лаури 4 0.19
Попович Антон 3 0.14
Maksim Stjopin 3 0.14
Ветели Йоона 2 (1) 0.1
Арифи Дони 2 0.1
Миеттунен Тату 2 0.1
Улунду Винсент 2 0.1
Luis Pereira de Sousa Jorge1 1 0.05
Аспегрен Фелипе 1 0.05
Мяенпя Аапо 1 0.05
Marius Soederbaeck 0 0
Пиккарайнен Юханэ 0 0
Matias Kivikko 0 0
ЕИФ Экенас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ойала Саломо 4 (2) 0.19
Кауфманн Лукас 3 (3) 0.14
Фофана Тиемоко 2 0.1
Vaino Vehkonen 2 0.1
Noah Lundstroem 2 0.1
Мохаммед Насиру 1 0.05
Кабаши Ариан 1 0.05
Simon Lindholm 1 0.05
Abdoulaye Kante 1 0.05
Emil Pallas 1 0.05
Йоэль Лехтонен 0 0
Катц Калле 0 0

Карточки

Ильвес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арифи Дони 7 1
Ветели Йоона 7 0
Пиккарайнен Юханэ 6 0
Попович Антон 5 0
Хаарала Сантери 3 1
Ала-Мюллюмяки Лаури 3 0
Виртанен Отсо 1 1
Luis Pereira de Sousa Jorge1 1 1
Миеттунен Тату 2 0
Риски Роопе 2 0
Oiva Jukkola 2 0
Аспегрен Фелипе 1 0
Мяенпя Аапо 1 0
Атанга Исаак 1 0
Улунду Винсент 1 0
Joonas Rantanen 1 0
Matias Kivikko 1 0
ЕИФ Экенас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабаши Ариан 6 1
Abdoulaye Kante 4 2
Катц Калле 6 0
Кауфманн Лукас 3 1
Vaino Vehkonen 4 0
Ramilson Almeida 4 0
Йоэль Лехтонен 4 0
Мохаммед Насиру 3 0
Eetu Puro 3 0
Emil Pallas 3 0
Аду Энох 2 0
Лекселль Александр 2 0
Simon Lindholm 2 0
Фофана Тиемоко 2 0
Ойала Саломо 1 0
Fahad Mohamed 1 0
Roni Pietsalo 1 0
Gabriel Garcia Xatart 1 0

Результаты матчей

Ильвес
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
ЕИФ Экенас
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
90% (9)
0% (0)
10% (1)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

7
6
Ильвес
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
ЕИФ Экенас
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

6
20

Упущенные победы

10
3
Ильвес
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
15% (3)
35% (7)
ЕИФ Экенас
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
15% (3)
45% (9)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
20% (4)
30% (6)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

10
23

Упущенные победы

17
9

Голы по времени матча

Забито

26
11
13 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
5
19%
1
9%
1-15
2
8%
3
27%
16-30
6
23%
2
18%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
4
15%
3
27%
61-75
7
27%
2
18%
76-90

Пропущено

14
23
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
2
14%
4
17%
1-15
1
7%
2
9%
16-30
2
14%
4
17%
31-45
1
7%
3
13%
46-60
3
21%
3
13%
61-75
5
36%
7
30%
76-90

Забито

13
7
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
2
29%
16-30
4
31%
3
43%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
3
23%
1
14%
76-90

Пропущено

10
22
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
5%
16-30
2
20%
3
14%
31-45
1
10%
3
14%
46-60
2
20%
7
32%
61-75
3
30%
8
36%
76-90

Забито

39
18
19 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 7
12 Забивали первыми 8
3 Не забивали 6
6
15%
1
6%
1-15
3
8%
5
28%
16-30
10
26%
5
28%
31-45
5
13%
0
0%
46-60
5
13%
4
22%
61-75
10
26%
3
17%
76-90

Пропущено

24
45
9 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 31
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 18
3
13%
4
9%
1-15
2
8%
3
7%
16-30
4
17%
7
16%
31-45
2
8%
6
13%
46-60
5
21%
10
22%
61-75
8
33%
15
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ильвес
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
КуПС - Ильвес 1:0 Юргорден - Ильвес 3:1 Ильвес - Мариехамн 2:0 Ильвес - Юргорден 1:1
Оулу - Ильвес 0:1 Аустрия Вена - Ильвес 4:3 Ильвес - Аустрия Вена 2:1 Ильвес - ВПС 3:2 Хака - Ильвес 4:3 Ильвес - ХИК 3:0 Лахти - Ильвес 2:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:4 Интер Турку - Ильвес 0:2 ВПС - Ильвес 1:1 Ильвес - КуПС 1:2 ХИК - Ильвес 1:1 Ильвес - Интер Турку 3:0 Ильвес - Хака 5:0 ЕИФ Экенас - Ильвес 0:2
ЕИФ Экенас
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
ЕИФ Экенас - ХИК 0:3 Лахти - ЕИФ Экенас 4:0 ЕИФ Экенас - Хака 1:2 ЕИФ Экенас - КуПС 1:2
Оулу - ЕИФ Экенас 2:0 ЕИФ Экенас - Интер Турку 0:7 ВПС - ЕИФ Экенас 2:3 ЕИФ Экенас - КуПС 0:2 Гнистан - ЕИФ Экенас 1:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:0 ЕИФ Экенас - Мариехамн 1:2 Палло-Поят Юниорит - ЕИФ Экенас 1:2 СЯК Сейнайоки - ЕИФ Экенас 3:1 ЕИФ Экенас - Гнистан 1:0 ЕИФ Экенас - ВПС 1:2 КуПС - ЕИФ Экенас 4:1 ЕИФ Экенас - Лахти 1:1 ЕИФ Экенас - Ильвес 0:2 СалПа - ЕИФ Экенас 2:2 ХИК - ЕИФ Экенас 0:0

Результаты матчей

Ильвес
ЕИФ Экенас

Точный счет

3:0
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:6
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:2
4 раза 40%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:7
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%

Точное количество голов

3
4 раза 40%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
7 раз 70%
0
3 раза 30%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
4:6
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:2
5 раз 25%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:7
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
5 раз 25%
2
5 раз 25%
3
5 раз 25%
0
3 раза 15%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
11 раз 55%
0
6 раз 30%
2
2 раза 10%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Ильвес
ЕИФ Экенас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
3
8
2
1.5
6
4
2.5
2
8
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
3
4
6
1.5
3
7
1
9
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
3
0.5
Больше Меньше
14
6
12
8
1.5
3
17
7
13
2.5
1
19
2
18
3.5
1
19
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 20 12 5 3 35 - 20 41
2.
Ильвес
 5:0 21 11 5 5 44 - 24 38
3.
ХИК
 20 11 4 5 37 - 20 37
4.
СЯК Сейнайоки
 20 10 5 5 39 - 31 35
5.
Хака
 1:0 21 10 4 7 34 - 31 34
6.
ВПС
 20 9 4 7 33 - 33 31
7.
Интер Турку
 20 8 4 8 36 - 27 28
8.
Гнистан
 20 7 5 8 30 - 33 26
9.
Оулу
 0:1 21 5 6 10 25 - 34 21
10.
Мариехамн
 20 4 5 11 18 - 34 17
11.
Лахти
 20 3 8 9 25 - 37 17
12.
ЕИФ Экенас
 0:5 21 3 3 15 18 - 50 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 9 8 0 1 20 - 7 24
2.
ХИК
 10 7 2 1 21 - 6 23
3.
Ильвес
 5:0 11 7 2 2 31 - 14 23
4.
СЯК Сейнайоки
 10 6 3 1 23 - 16 21
5.
Интер Турку
 11 6 3 2 23 - 12 21
6.
ВПС
 10 5 3 2 20 - 15 18
7.
Хака
 1:0 10 5 3 2 19 - 14 18
8.
Гнистан
 10 5 1 4 12 - 13 16
9.
Оулу
 0:1 11 4 3 4 11 - 10 15
10.
Лахти
 10 3 3 4 16 - 16 12
11.
Мариехамн
 10 2 4 4 10 - 16 10
12.
ЕИФ Экенас
 0:5 10 1 2 7 7 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 11 4 5 2 15 - 13 17
2.
Хака
 1:0 11 5 1 5 15 - 17 16
3.
Ильвес
 5:0 10 4 3 3 13 - 10 15
4.
ХИК
 10 4 2 4 16 - 14 14
5.
СЯК Сейнайоки
 10 4 2 4 16 - 15 14
6.
ВПС
 10 4 1 5 13 - 18 13
7.
Гнистан
 10 2 4 4 18 - 20 10
8.
Интер Турку
 9 2 1 6 13 - 15 7
9.
Мариехамн
 10 2 1 7 8 - 18 7
10.
ЕИФ Экенас
 0:5 11 2 1 8 11 - 28 7
11.
Оулу
 0:1 10 1 3 6 14 - 24 6
12.
Лахти
 10 0 5 5 9 - 21 5
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Ильвес Хаарала Сантери 10 (4)
ВПС Mads Borchers 10 (3)
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
Лахти Лопес Майкл 9 (3)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оулу Коффей Эшли 2 6
Ильвес Арифи Дони 1 7
ЕИФ Экенас Abdoulaye Kante 2 5
Мариехамн Райтанен Патрик 2 5
Гнистан Ояла Юхани 8
Весь список
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    • 46'
      Ойала Саломо уходит с поля. Фрэнк Овусу выходит вместо него
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