Тур: 1. Стадион: Таммела.
5:0
Второй тайм: 88'
0'
1:0
11' ГолРиски Роопе
2:0
18' ГолРиски Роопе
3:0
31' ГолМиеттунен Тату
4:0
34' Гол в свои воротаХьертстранд Бенджамин
5:0
52' ГолАла-Мюллюмяки Лаури
63' Желтая карточкаАрифи Дони
72' Желтая карточкаХьертстранд Бенджамин
84' Желтая карточкаAbdoulaye Kante
Ход матча
11'
1:0
18'
31'
3:0
34'
63'
84'
10
Риски
Роопе
77
Копонен
Ере
8
Аду
Энох
30
Emil
Pallas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Риски РоопеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Ville SeppaeВратарь
-
20 Атанга ИсаакНападающий
-
-
19 Oiva Jukkola
-
-
-
-
Главный тренер: Joonas Rantanen
- Основной состав
-
77 Копонен ЕреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Аду ЭнохПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Emil PallasПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
- Нападающий
-
-
16 Фрэнк Овусу
-
18 _Arttu S.
-
-
-
Главный тренер: Christian Sund
История личных встреч
Ильвес
ЕИФ Экенас
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Бомбардиры внутри турнира
Ильвес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хаарала Сантери
|10 (3)
|0.48
|Риски Роопе
|8
|0.38
|Oiva Jukkola
|4
|0.19
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|4
|0.19
|Попович Антон
|3
|0.14
|Maksim Stjopin
|3
|0.14
|Ветели Йоона
|2 (1)
|0.1
|Арифи Дони
|2
|0.1
|Миеттунен Тату
|2
|0.1
|Улунду Винсент
|2
|0.1
|Luis Pereira de Sousa Jorge1
|1
|0.05
|Аспегрен Фелипе
|1
|0.05
|Мяенпя Аапо
|1
|0.05
|Marius Soederbaeck
|0
|0
|Пиккарайнен Юханэ
|0
|0
|Matias Kivikko
|0
|0
ЕИФ Экенас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ойала Саломо
|4 (2)
|0.19
|Кауфманн Лукас
|3 (3)
|0.14
|Фофана Тиемоко
|2
|0.1
|Vaino Vehkonen
|2
|0.1
|Noah Lundstroem
|2
|0.1
|Мохаммед Насиру
|1
|0.05
|Кабаши Ариан
|1
|0.05
|Simon Lindholm
|1
|0.05
|Abdoulaye Kante
|1
|0.05
|Emil Pallas
|1
|0.05
|Йоэль Лехтонен
|0
|0
|Катц Калле
|0
|0
Карточки
Ильвес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арифи Дони
|7
|1
|Ветели Йоона
|7
|0
|Пиккарайнен Юханэ
|6
|0
|Попович Антон
|5
|0
|Хаарала Сантери
|3
|1
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|3
|0
|Виртанен Отсо
|1
|1
|Luis Pereira de Sousa Jorge1
|1
|1
|Миеттунен Тату
|2
|0
|Риски Роопе
|2
|0
|Oiva Jukkola
|2
|0
|Аспегрен Фелипе
|1
|0
|Мяенпя Аапо
|1
|0
|Атанга Исаак
|1
|0
|Улунду Винсент
|1
|0
|Joonas Rantanen
|1
|0
|Matias Kivikko
|1
|0
ЕИФ Экенас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабаши Ариан
|6
|1
|Abdoulaye Kante
|4
|2
|Катц Калле
|6
|0
|Кауфманн Лукас
|3
|1
|Vaino Vehkonen
|4
|0
|Ramilson Almeida
|4
|0
|Йоэль Лехтонен
|4
|0
|Мохаммед Насиру
|3
|0
|Eetu Puro
|3
|0
|Emil Pallas
|3
|0
|Аду Энох
|2
|0
|Лекселль Александр
|2
|0
|Simon Lindholm
|2
|0
|Фофана Тиемоко
|2
|0
|Ойала Саломо
|1
|0
|Fahad Mohamed
|1
|0
|Roni Pietsalo
|1
|0
|Gabriel Garcia Xatart
|1
|0
Результаты матчей
Ильвес
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
ЕИФ Экенас
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
90% (9)
0% (0)
10% (1)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
7
6
Ильвес
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
ЕИФ Экенас
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
6
20
Упущенные победы
10
3
Ильвес
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (7)
40% (8)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
15% (3)
35% (7)
ЕИФ Экенас
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
15% (3)
45% (9)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
20% (4)
30% (6)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
10
23
Упущенные победы
17
9
Голы по времени матча
Забито
26
11
13 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
5
19%
1
9%
1-15
2
8%
3
27%
16-30
6
23%
2
18%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
4
15%
3
27%
61-75
7
27%
2
18%
76-90
Пропущено
14
23
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
2
14%
4
17%
1-15
1
7%
2
9%
16-30
2
14%
4
17%
31-45
1
7%
3
13%
46-60
3
21%
3
13%
61-75
5
36%
7
30%
76-90
Забито
13
7
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
2
29%
16-30
4
31%
3
43%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
3
23%
1
14%
76-90
Пропущено
10
22
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
5%
16-30
2
20%
3
14%
31-45
1
10%
3
14%
46-60
2
20%
7
32%
61-75
3
30%
8
36%
76-90
Забито
39
18
19 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 7
12 Забивали первыми 8
3 Не забивали 6
6
15%
1
6%
1-15
3
8%
5
28%
16-30
10
26%
5
28%
31-45
5
13%
0
0%
46-60
5
13%
4
22%
61-75
10
26%
3
17%
76-90
Пропущено
24
45
9 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 31
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 18
3
13%
4
9%
1-15
2
8%
3
7%
16-30
4
17%
7
16%
31-45
2
8%
6
13%
46-60
5
21%
10
22%
61-75
8
33%
15
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ильвес
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
КуПС - Ильвес 1:0 Юргорден - Ильвес 3:1 Ильвес - Мариехамн 2:0 Ильвес - Юргорден 1:1
Оулу - Ильвес 0:1 Аустрия Вена - Ильвес 4:3 Ильвес - Аустрия Вена 2:1 Ильвес - ВПС 3:2 Хака - Ильвес 4:3 Ильвес - ХИК 3:0 Лахти - Ильвес 2:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:2 Ильвес - СЯК Сейнайоки 2:4 Интер Турку - Ильвес 0:2 ВПС - Ильвес 1:1 Ильвес - КуПС 1:2 ХИК - Ильвес 1:1 Ильвес - Интер Турку 3:0 Ильвес - Хака 5:0 ЕИФ Экенас - Ильвес 0:2
ЕИФ Экенас
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
ЕИФ Экенас - ХИК 0:3 Лахти - ЕИФ Экенас 4:0 ЕИФ Экенас - Хака 1:2 ЕИФ Экенас - КуПС 1:2
Оулу - ЕИФ Экенас 2:0 ЕИФ Экенас - Интер Турку 0:7 ВПС - ЕИФ Экенас 2:3 ЕИФ Экенас - КуПС 0:2 Гнистан - ЕИФ Экенас 1:2 ЕИФ Экенас - ХИК 0:0 ЕИФ Экенас - Мариехамн 1:2 Палло-Поят Юниорит - ЕИФ Экенас 1:2 СЯК Сейнайоки - ЕИФ Экенас 3:1 ЕИФ Экенас - Гнистан 1:0 ЕИФ Экенас - ВПС 1:2 КуПС - ЕИФ Экенас 4:1 ЕИФ Экенас - Лахти 1:1 ЕИФ Экенас - Ильвес 0:2 СалПа - ЕИФ Экенас 2:2 ХИК - ЕИФ Экенас 0:0
Результаты матчей
Ильвес
ЕИФ Экенас
Точный счет
3:0
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:6
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:2
4 раза 40%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:7
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
Точное количество голов
3
4 раза 40%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
7 раз 70%
0
3 раза 30%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
4:6
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:2
5 раз 25%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:7
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
5 раз 25%
2
5 раз 25%
3
5 раз 25%
0
3 раза 15%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
11 раз 55%
0
6 раз 30%
2
2 раза 10%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Ильвес
ЕИФ Экенас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
73
82
64
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
73
46
37
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
173
Больше Меньше
146
128
317
713
119
218
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|12
|5
|3
|35 - 20
|41
|2.
|5:0
|21
|11
|5
|5
|44 - 24
|38
|3.
|20
|11
|4
|5
|37 - 20
|37
|4.
|20
|10
|5
|5
|39 - 31
|35
|5.
|1:0
|21
|10
|4
|7
|34 - 31
|34
|6.
|20
|9
|4
|7
|33 - 33
|31
|7.
|20
|8
|4
|8
|36 - 27
|28
|8.
|20
|7
|5
|8
|30 - 33
|26
|9.
|0:1
|21
|5
|6
|10
|25 - 34
|21
|10.
|20
|4
|5
|11
|18 - 34
|17
|11.
|20
|3
|8
|9
|25 - 37
|17
|12.
|0:5
|21
|3
|3
|15
|18 - 50
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|0
|1
|20 - 7
|24
|2.
|10
|7
|2
|1
|21 - 6
|23
|3.
|5:0
|11
|7
|2
|2
|31 - 14
|23
|4.
|10
|6
|3
|1
|23 - 16
|21
|5.
|11
|6
|3
|2
|23 - 12
|21
|6.
|10
|5
|3
|2
|20 - 15
|18
|7.
|1:0
|10
|5
|3
|2
|19 - 14
|18
|8.
|10
|5
|1
|4
|12 - 13
|16
|9.
|0:1
|11
|4
|3
|4
|11 - 10
|15
|10.
|10
|3
|3
|4
|16 - 16
|12
|11.
|10
|2
|4
|4
|10 - 16
|10
|12.
|0:5
|10
|1
|2
|7
|7 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|4
|5
|2
|15 - 13
|17
|2.
|1:0
|11
|5
|1
|5
|15 - 17
|16
|3.
|5:0
|10
|4
|3
|3
|13 - 10
|15
|4.
|10
|4
|2
|4
|16 - 14
|14
|5.
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|6.
|10
|4
|1
|5
|13 - 18
|13
|7.
|10
|2
|4
|4
|18 - 20
|10
|8.
|9
|2
|1
|6
|13 - 15
|7
|9.
|10
|2
|1
|7
|8 - 18
|7
|10.
|0:5
|11
|2
|1
|8
|11 - 28
|7
|11.
|0:1
|10
|1
|3
|6
|14 - 24
|6
|12.
|10
|0
|5
|5
|9 - 21
|5
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|10 (4)
|ВПС
|Mads Borchers
|10 (3)
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|Лахти
|Лопес Майкл
|9 (3)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|9 (2)
|Оулу
|Коффей Эшли
|2 6
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 7
|ЕИФ Экенас
|Abdoulaye Kante
|2 5
|Мариехамн
|Райтанен Патрик
|2 5
|Гнистан
|Ояла Юхани
|8