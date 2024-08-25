Тур: 1. Стадион: Банк оф Америка стадиум.
1:1
Второй тайм: 51'
Ход матча
13'
1:0
37'
1:1
14
Бёрн
Натан
3
Рим
Тим
21
Уронен
Йере
11
Абада
Лиэль
15
Нилис
Шон
3
Эйле
Ноа
47
Толкин
Джон
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Бёрн НатанЗащитник
- Защитник
-
3 Рим ТимЗащитник
-
21 Уронен ЙереЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Абада ЛиэльПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Бингэм ДэвидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Бендер БенПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Тавареш ЮриПолузащитник
-
30 Урсо ЖуниорПолузащитник
-
10 Биэл ПепПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Смит Дин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
-
3 Эйле НоаЗащитник
-
47 Толкин ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
-
12 Нилис ДиланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Холл ДжулианНападающий
-
-
Главный тренер: Шварц Сандро
История личных встреч
Шарлотт
Нью-Йорк Ред Буллз
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
7 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1.5
1.2
Среднее время на гол
60
75
Всего голов
15
1
Голов в среднем за матч
3
0.5
Среднее время на гол
30
180
Всего голов
18
7
Голов в среднем за матч
2.57
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
35
90
Бомбардиры внутри турнира
Шарлотт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агьеманг Патрик
|7
|0.27
|Варгас Кервин Кальдерон
|5
|0.19
|Абада Лиэль
|4
|0.15
|Тавареш Юри
|3
|0.12
|Вествуд Эшли
|2
|0.08
|Свидерски Кароль
|2 (2)
|0.08
|Деягере Брехт
|1
|0.04
|Петкович Никола
|1
|0.04
|Бронико Брандт
|1
|0.04
|Копетти Энцо
|1
|0.04
|Диани Джибриль
|1 (1)
|0.04
|Маланда Адилсон
|1
|0.04
|Бендер Бен
|1
|0.04
|Уронен Йере
|0
|0
|Бёрн Натан
|0
|0
|Педро Жоао
|0
|0
|Линдси Джейлин
|0
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морган Льюис
|12 (1)
|0.46
|Форсберг Эмиль
|6 (3)
|0.23
|Маноэль Элиас
|6 (1)
|0.23
|Харпер Кэмерон
|5
|0.19
|Кармона Викельман
|3
|0.12
|Ванзейр Данте
|2
|0.08
|Амайя Фрэнки
|1
|0.04
|Толкин Джон
|1
|0.04
|Бёрк Кори
|1
|0.04
|Данкан Кайл
|1
|0.04
|Рейес Андрес
|1
|0.04
|Гьенгор Деннис
|1
|0.04
|Холл Джулиан
|1
|0.04
|Нилис Шон
|0
|0
|Нилис Дилан
|0
|0
|Эйле Ноа
|0
|0
Карточки
Шарлотт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вествуд Эшли
|7
|0
|Варгас Кервин Кальдерон
|6
|0
|Агьеманг Патрик
|4
|1
|Бёрн Натан
|5
|0
|Деягере Брехт
|5
|0
|Приветт Эндрю
|5
|0
|Диани Джибриль
|4
|0
|Тавареш Юри
|4
|0
|Арфилд Скотт
|2
|1
|Петкович Никола
|3
|0
|Кахлина Кристиян
|3
|0
|Урсо Жуниор
|3
|0
|Бронико Брандт
|3
|0
|Tyger Smalls
|3
|0
|Уронен Йере
|2
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Копетти Энцо
|1
|0
|Линдси Джейлин
|1
|0
|Абада Лиэль
|1
|0
|Маланда Адилсон
|1
|0
|Бендер Бен
|1
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдельман Даниэль
|8
|1
|Эйле Ноа
|5
|1
|Нилис Шон
|2
|2
|Данкан Кайл
|4
|0
|Амайя Фрэнки
|4
|0
|Харпер Кэмерон
|3
|0
|Рейес Андрес
|1
|1
|Бёрк Кори
|2
|0
|Толкин Джон
|2
|0
|Нилис Дилан
|2
|0
|Кармона Викельман
|2
|0
|Sandro Schwarz
|1
|0
|Ванзейр Данте
|1
|0
|Маноэль Элиас
|1
|0
|Нгома Серж
|1
|0
|Страуд Питер
|1
|0
|Донкор Рональд
|1
|0
Результаты матчей
Шарлотт
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Нью-Йорк Ред Буллз
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
4
10
Шарлотт
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Нью-Йорк Ред Буллз
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
12
24
Шарлотт
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (8)
60% (15)
8% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
44% (11)
32% (8)
Нью-Йорк Ред Буллз
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
28% (7)
36% (9)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
24% (6)
56% (14)
Сухие победы
8
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
16
34
Голы по времени матча
Забито
14
18
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 4
16 Не забивали 16
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
3
21%
4
22%
31-45
3
21%
4
22%
46-60
1
7%
2
11%
61-75
5
36%
5
28%
76-90
Пропущено
10
20
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
0
0%
6
30%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
5%
31-45
3
30%
3
15%
46-60
1
10%
7
35%
61-75
4
40%
3
15%
76-90
Забито
15
24
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 8
15 Не забивали 15
1
7%
3
13%
1-15
2
13%
4
17%
16-30
3
20%
2
8%
31-45
4
27%
6
25%
46-60
3
20%
4
17%
61-75
2
13%
5
21%
76-90
Пропущено
18
11
11 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 7
2
11%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
9
50%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
6%
3
27%
61-75
6
33%
3
27%
76-90
Забито
29
42
11 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 26
13 Забивали первыми 12
6 Не забивали 6
3
10%
3
7%
1-15
2
7%
7
17%
16-30
6
21%
6
14%
31-45
7
24%
10
24%
46-60
4
14%
6
14%
61-75
7
24%
10
24%
76-90
Пропущено
28
31
13 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 16
2
7%
8
26%
1-15
1
4%
1
3%
16-30
10
36%
2
6%
31-45
3
11%
4
13%
46-60
2
7%
10
32%
61-75
10
36%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Шарлотт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Шарлотт - Крус Асуль 0:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Остин - Шарлотт 2:2 Коламбус Крю - Шарлотт 1:1
Цинциннати - Шарлотт 1:3 Шарлотт - Интер Майами 1:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 0:2 Шарлотт - Орландо Сити 2:2 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Шарлотт - Филадельфия Юнион 0:0 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Чикаго Файр - Шарлотт 0:1 Шарлотт - Нэшвилл 1:0 Шарлотт - Портленд Тимберс 2:0 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 2:1 Шарлотт - Миннесота Юнайтед 0:3 Шарлотт - Торонто 3:2
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Пачука - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:2
Колорадо Рэпидс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 6:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:0
Результаты матчей
Шарлотт
Нью-Йорк Ред Буллз
Точный счет
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
6 раз 24%
1:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:2
4 раза 16%
0:0
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 44%
0
6 раз 24%
2
5 раз 20%
3
3 раза 12%
2
8 раз 32%
0
6 раз 24%
1
5 раз 20%
3
3 раза 12%
4
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Шарлотт
Нью-Йорк Ред Буллз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
102
48
84
111
57
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
94
49
67
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
196
Больше Меньше
196
817
1411
322
619
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|50 - 36
|49
|2.
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|48 - 30
|47
|3.
|Заявка
|25
|12
|8
|5
|51 - 34
|44
|4.
|Заявка
|26
|12
|5
|9
|50 - 43
|41
|5.
|3:2 Заявка
|26
|11
|7
|8
|37 - 31
|40
|6.
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|43 - 35
|38
|7.
|0:0 Заявка
|25
|10
|8
|7
|35 - 30
|38
|8.
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|50 - 42
|36
|9.
|4:3 Заявка
|26
|9
|6
|11
|42 - 42
|33
|10.
|2:3 Заявка
|26
|9
|6
|11
|42 - 44
|33
|11.
|0:0 Заявка
|26
|8
|8
|10
|28 - 37
|32
|12.
|0:0 Заявка
|27
|6
|7
|14
|41 - 52
|25
|13.
|Заявка
|25
|4
|11
|10
|32 - 46
|23
|14.
|Заявка
|25
|4
|2
|19
|31 - 61
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|26
|17
|5
|4
|58 - 39
|56
|2.
|0:2 Заявка
|26
|15
|3
|8
|44 - 35
|48
|3.
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|47 - 22
|43
|4.
|1:1 Заявка
|26
|10
|12
|4
|43 - 32
|42
|5.
|2:0 Заявка
|26
|12
|5
|9
|38 - 30
|41
|6.
|1:1 Заявка
|26
|10
|8
|8
|31 - 28
|38
|7.
|0:0 Заявка
|26
|9
|8
|9
|39 - 38
|35
|8.
|0:0 Заявка
|27
|9
|4
|14
|34 - 47
|31
|9.
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|35 - 36
|28
|10.
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|45 - 42
|27
|11.
|0:0 Заявка
|26
|6
|9
|11
|26 - 39
|27
|12.
|0:2 Заявка
|26
|6
|9
|11
|34 - 51
|27
|13.
|2:0 Заявка
|24
|8
|2
|14
|25 - 47
|26
|14.
|3:4 Заявка
|26
|6
|8
|12
|38 - 54
|26
|15.
|0:2 Заявка
|26
|6
|7
|13
|30 - 44
|25
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 14
|30
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 20
|30
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 17
|27
|4.
|4:3 Заявка
|13
|8
|2
|3
|26 - 17
|26
|5.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|28 - 12
|25
|6.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|30 - 18
|24
|7.
|3:2 Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 11
|23
|8.
|0:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 19
|22
|9.
|2:3 Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 20
|19
|10.
|0:0 Заявка
|12
|4
|6
|2
|13 - 10
|18
|11.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 19
|17
|12.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|13.
|0:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|26 - 26
|17
|14.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|13 - 25
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|14
|9
|3
|2
|35 - 18
|30
|2.
|2:0 Заявка
|13
|9
|1
|3
|27 - 14
|28
|3.
|1:1 Заявка
|12
|7
|5
|0
|25 - 10
|26
|4.
|1:1 Заявка
|13
|6
|5
|2
|15 - 11
|23
|5.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 7
|22
|6.
|0:2 Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 16
|20
|7.
|0:0 Заявка
|12
|6
|0
|6
|23 - 21
|18
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|25 - 20
|18
|9.
|0:0 Заявка
|14
|4
|6
|4
|18 - 17
|18
|10.
|0:2 Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 19
|17
|11.
|0:2 Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 20
|15
|12.
|3:4 Заявка
|14
|4
|3
|7
|23 - 30
|15
|13.
|2:0 Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 24
|14
|14.
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 15
|13
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|21 - 19
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 16
|21
|2.
|0:0 Заявка
|13
|6
|2
|5
|22 - 20
|20
|3.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 16
|19
|4.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|23 - 22
|19
|5.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 16
|17
|6.
|3:2 Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 20
|17
|7.
|2:3 Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 24
|14
|8.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|22 - 26
|14
|9.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|20 - 24
|12
|10.
|0:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|6 - 18
|10
|11.
|0:0 Заявка
|13
|2
|2
|9
|15 - 26
|8
|12.
|4:3 Заявка
|13
|1
|4
|8
|16 - 25
|7
|13.
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|18 - 30
|6
|14.
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|18 - 36
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2 Заявка
|13
|9
|1
|3
|24 - 19
|28
|2.
|2:0 Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 21
|26
|3.
|0:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 23
|22
|4.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|26 - 15
|21
|5.
|1:1 Заявка
|14
|3
|7
|4
|18 - 22
|16
|6.
|1:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 17
|15
|7.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|24 - 23
|14
|8.
|2:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|9.
|0:0 Заявка
|15
|3
|4
|8
|11 - 26
|13
|10.
|2:0 Заявка
|11
|4
|0
|7
|12 - 23
|12
|11.
|3:4 Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 24
|11
|12.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 16
|10
|13.
|0:2 Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 32
|10
|14.
|0:2 Заявка
|14
|2
|4
|8
|15 - 24
|10
|15.
|0:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 22
|9
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|17 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|16 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|14 (5)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|14 (1)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 10
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 7
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 8