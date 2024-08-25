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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Шарлотт
1:1
Второй тайм: 51'
Нью-Йорк Ред Буллз
0'
1:0
13' Пенальти
Свидерски Кароль
1:1
37' Гол
Маноэль Элиас

Ход матча

13'
Свидерски Кароль
1:0
37'
1:1
Маноэль Элиас
(Ванзейр Данте)
Лучшие коэффициенты
Шарлотт
Ничья
Нью-Йорк Ред Буллз
2.95
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3.55
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6.90
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Все Коэффициенты
1
Кахлина
Кристиян
14
Бёрн
Натан
29
Маланда
Адилсон
3
Рим
Тим
21
Уронен
Йере
8
Вествуд
Эшли
28
Диани
Джибриль
18
Варгас
Кервин
Кальдерон
13
Бронико
Брандт
11
Абада
Лиэль
9
Свидерски
Кароль
31
Карлос
Мигел
Коронел
6
Данкан
Кайл
15
Нилис
Шон
3
Эйле
Ноа
47
Толкин
Джон
2
Гьенгор
Деннис
48
Донкор
Рональд
75
Эдельман
Даниэль
9
Морган
Льюис
13
Ванзейр
Данте
11
Маноэль
Элиас
Шарлотт
4-2-3-1
Нью-Йорк Ред Буллз
4-4-2

История личных встреч

Шарлотт
Нью-Йорк Ред Буллз

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

М
3:1
М
5:2
М
2:2
М
1:1
М
2:0
М
2:0
ОК
3:1

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.2

Среднее время на гол

60
75

Всего голов

15
1

Голов в среднем за матч

3
0.5

Среднее время на гол

30
180

Всего голов

18
7

Голов в среднем за матч

2.57
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

35
90

Бомбардиры внутри турнира

Шарлотт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агьеманг Патрик 7 0.27
Варгас Кервин Кальдерон 5 0.19
Абада Лиэль 4 0.15
Тавареш Юри 3 0.12
Вествуд Эшли 2 0.08
Свидерски Кароль 2 (2) 0.08
Деягере Брехт 1 0.04
Петкович Никола 1 0.04
Бронико Брандт 1 0.04
Копетти Энцо 1 0.04
Диани Джибриль 1 (1) 0.04
Маланда Адилсон 1 0.04
Бендер Бен 1 0.04
Уронен Йере 0 0
Бёрн Натан 0 0
Педро Жоао 0 0
Линдси Джейлин 0 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морган Льюис 12 (1) 0.46
Форсберг Эмиль 6 (3) 0.23
Маноэль Элиас 6 (1) 0.23
Харпер Кэмерон 5 0.19
Кармона Викельман 3 0.12
Ванзейр Данте 2 0.08
Амайя Фрэнки 1 0.04
Толкин Джон 1 0.04
Бёрк Кори 1 0.04
Данкан Кайл 1 0.04
Рейес Андрес 1 0.04
Гьенгор Деннис 1 0.04
Холл Джулиан 1 0.04
Нилис Шон 0 0
Нилис Дилан 0 0
Эйле Ноа 0 0

Карточки

Шарлотт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вествуд Эшли 7 0
Варгас Кервин Кальдерон 6 0
Агьеманг Патрик 4 1
Бёрн Натан 5 0
Деягере Брехт 5 0
Приветт Эндрю 5 0
Диани Джибриль 4 0
Тавареш Юри 4 0
Арфилд Скотт 2 1
Петкович Никола 3 0
Кахлина Кристиян 3 0
Урсо Жуниор 3 0
Бронико Брандт 3 0
Tyger Smalls 3 0
Уронен Йере 2 0
Педро Жоао 1 0
Копетти Энцо 1 0
Линдси Джейлин 1 0
Абада Лиэль 1 0
Маланда Адилсон 1 0
Бендер Бен 1 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдельман Даниэль 8 1
Эйле Ноа 5 1
Нилис Шон 2 2
Данкан Кайл 4 0
Амайя Фрэнки 4 0
Харпер Кэмерон 3 0
Рейес Андрес 1 1
Бёрк Кори 2 0
Толкин Джон 2 0
Нилис Дилан 2 0
Кармона Викельман 2 0
Sandro Schwarz 1 0
Ванзейр Данте 1 0
Маноэль Элиас 1 0
Нгома Серж 1 0
Страуд Питер 1 0
Донкор Рональд 1 0

Результаты матчей

Шарлотт
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Нью-Йорк Ред Буллз
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

4
10
Шарлотт
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Нью-Йорк Ред Буллз
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

12
24
Шарлотт
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (8)
60% (15)
8% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
44% (11)
32% (8)
Нью-Йорк Ред Буллз
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
28% (7)
36% (9)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
24% (6)
56% (14)

Сухие победы

8
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

16
34

Голы по времени матча

Забито

14
18
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 4
16 Не забивали 16
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
3
21%
4
22%
31-45
3
21%
4
22%
46-60
1
7%
2
11%
61-75
5
36%
5
28%
76-90

Пропущено

10
20
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
0
0%
6
30%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
5%
31-45
3
30%
3
15%
46-60
1
10%
7
35%
61-75
4
40%
3
15%
76-90

Забито

15
24
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 8
15 Не забивали 15
1
7%
3
13%
1-15
2
13%
4
17%
16-30
3
20%
2
8%
31-45
4
27%
6
25%
46-60
3
20%
4
17%
61-75
2
13%
5
21%
76-90

Пропущено

18
11
11 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 7
2
11%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
9
50%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
6%
3
27%
61-75
6
33%
3
27%
76-90

Забито

29
42
11 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 26
13 Забивали первыми 12
6 Не забивали 6
3
10%
3
7%
1-15
2
7%
7
17%
16-30
6
21%
6
14%
31-45
7
24%
10
24%
46-60
4
14%
6
14%
61-75
7
24%
10
24%
76-90

Пропущено

28
31
13 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 16
2
7%
8
26%
1-15
1
4%
1
3%
16-30
10
36%
2
6%
31-45
3
11%
4
13%
46-60
2
7%
10
32%
61-75
10
36%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Шарлотт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Шарлотт - Крус Асуль 0:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Остин - Шарлотт 2:2 Коламбус Крю - Шарлотт 1:1
Цинциннати - Шарлотт 1:3 Шарлотт - Интер Майами 1:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 0:2 Шарлотт - Орландо Сити 2:2 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Шарлотт - Филадельфия Юнион 0:0 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Чикаго Файр - Шарлотт 0:1 Шарлотт - Нэшвилл 1:0 Шарлотт - Портленд Тимберс 2:0 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 2:1 Шарлотт - Миннесота Юнайтед 0:3 Шарлотт - Торонто 3:2
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Пачука - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:2
Колорадо Рэпидс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 6:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:0

Результаты матчей

Шарлотт
Нью-Йорк Ред Буллз

Точный счет

1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
6 раз 24%
1:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:2
4 раза 16%
0:0
4 раза 16%
1:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 44%
0
6 раз 24%
2
5 раз 20%
3
3 раза 12%
2
8 раз 32%
0
6 раз 24%
1
5 раз 20%
3
3 раза 12%
4
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Шарлотт
Нью-Йорк Ред Буллз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
2
4
8
1.5
8
4
1
11
2.5
5
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
4
4
9
1.5
6
7
2
11
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
6
0.5
Больше Меньше
19
6
8
17
1.5
14
11
3
22
2.5
6
19

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 26 14 7 5 50 - 36 49
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 24 14 5 5 48 - 30 47
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 25 12 8 5 51 - 34 44
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 26 12 5 9 50 - 43 41
5.
Сиэтл Саундерс
 3:2 Заявка 26 11 7 8 37 - 31 40
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 24 11 5 8 43 - 35 38
7.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 25 10 8 7 35 - 30 38
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 25 10 6 9 50 - 42 36
9.
Даллас
 4:3 Заявка 26 9 6 11 42 - 42 33
10.
Миннесота Юнайтед
 2:3 Заявка 26 9 6 11 42 - 44 33
11.
Остин
 0:0 Заявка 26 8 8 10 28 - 37 32
12.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 27 6 7 14 41 - 52 25
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 25 4 11 10 32 - 46 23
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 25 4 2 19 31 - 61 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 2:0 Заявка 26 17 5 4 58 - 39 56
2.
Цинциннати
 0:2 Заявка 26 15 3 8 44 - 35 48
3.
Коламбус Крю
 Заявка 23 12 7 4 47 - 22 43
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:1 Заявка 26 10 12 4 43 - 32 42
5.
Нью-Йорк Сити
 2:0 Заявка 26 12 5 9 38 - 30 41
6.
Шарлотт
 1:1 Заявка 26 10 8 8 31 - 28 38
7.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 26 9 8 9 39 - 38 35
8.
Торонто
 0:0 Заявка 27 9 4 14 34 - 47 31
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 25 7 7 11 35 - 36 28
10.
Филадельфия Юнион
 Заявка 25 6 9 10 45 - 42 27
11.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 26 6 9 11 26 - 39 27
12.
ФК Монреаль
 0:2 Заявка 26 6 9 11 34 - 51 27
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:0 Заявка 24 8 2 14 25 - 47 26
14.
Ди Си Юнайтед
 3:4 Заявка 26 6 8 12 38 - 54 26
15.
Чикаго Файр
 0:2 Заявка 26 6 7 13 30 - 44 25

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 9 3 1 31 - 14 30
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 9 3 1 31 - 20 30
3.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 13 8 3 2 28 - 17 27
4.
Даллас
 4:3 Заявка 13 8 2 3 26 - 17 26
5.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 8 1 2 28 - 12 25
6.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 7 3 2 30 - 18 24
7.
Сиэтл Саундерс
 3:2 Заявка 13 6 5 2 19 - 11 23
8.
Остин
 0:0 Заявка 13 6 4 3 22 - 19 22
9.
Миннесота Юнайтед
 2:3 Заявка 14 5 4 5 22 - 20 19
10.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 12 4 6 2 13 - 10 18
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 11 5 2 4 22 - 19 17
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 4 5 4 14 - 16 17
13.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 14 4 5 5 26 - 26 17
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 3 1 9 13 - 25 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 2:0 Заявка 14 9 3 2 35 - 18 30
2.
Нью-Йорк Сити
 2:0 Заявка 13 9 1 3 27 - 14 28
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:1 Заявка 12 7 5 0 25 - 10 26
4.
Шарлотт
 1:1 Заявка 13 6 5 2 15 - 11 23
5.
Коламбус Крю
 Заявка 11 6 4 1 21 - 7 22
6.
Цинциннати
 0:2 Заявка 13 6 2 5 20 - 16 20
7.
Торонто
 0:0 Заявка 12 6 0 6 23 - 21 18
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 5 3 5 25 - 20 18
9.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 14 4 6 4 18 - 17 18
10.
ФК Монреаль
 0:2 Заявка 13 4 5 4 19 - 19 17
11.
Чикаго Файр
 0:2 Заявка 12 4 3 5 15 - 20 15
12.
Ди Си Юнайтед
 3:4 Заявка 14 4 3 7 23 - 30 15
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:0 Заявка 13 4 2 7 13 - 24 14
14.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 12 3 4 5 17 - 15 13
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 3 4 6 21 - 19 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 6 3 4 21 - 16 21
2.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 13 6 2 5 22 - 20 20
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 5 4 4 19 - 16 19
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 14 4 7 3 23 - 22 19
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 5 2 4 17 - 16 17
6.
Сиэтл Саундерс
 3:2 Заявка 13 5 2 6 18 - 20 17
7.
Миннесота Юнайтед
 2:3 Заявка 12 4 2 6 20 - 24 14
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 13 4 2 7 22 - 26 14
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 3 3 7 20 - 24 12
10.
Остин
 0:0 Заявка 13 2 4 7 6 - 18 10
11.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 13 2 2 9 15 - 26 8
12.
Даллас
 4:3 Заявка 13 1 4 8 16 - 25 7
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 0 6 6 18 - 30 6
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 1 1 10 18 - 36 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:2 Заявка 13 9 1 3 24 - 19 28
2.
Интер Майами
 2:0 Заявка 12 8 2 2 23 - 21 26
3.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 14 6 4 4 22 - 23 22
4.
Коламбус Крю
 Заявка 12 6 3 3 26 - 15 21
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:1 Заявка 14 3 7 4 18 - 22 16
6.
Шарлотт
 1:1 Заявка 13 4 3 6 16 - 17 15
7.
Филадельфия Юнион
 Заявка 12 3 5 4 24 - 23 14
8.
Нью-Йорк Сити
 2:0 Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
9.
Торонто
 0:0 Заявка 15 3 4 8 11 - 26 13
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:0 Заявка 11 4 0 7 12 - 23 12
11.
Ди Си Юнайтед
 3:4 Заявка 12 2 5 5 15 - 24 11
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 12 2 4 6 10 - 16 10
13.
ФК Монреаль
 0:2 Заявка 13 2 4 7 15 - 32 10
14.
Чикаго Файр
 0:2 Заявка 14 2 4 8 15 - 24 10
15.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 12 2 3 7 8 - 22 9
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 16 (9)
Интер Майами Суарес Луис 14 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 14 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 10
Торонто Бернардески Федерико 2 7
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 8
Весь список
Лучшие коэффициенты
Шарлотт
Ничья
Нью-Йорк Ред Буллз
2.95
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3.55
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6.90
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Где смотреть матч Шарлотт 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз онлайн

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Нью-Йорк Ред Буллз
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