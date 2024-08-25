Тур: 1. Стадион: Банк оф Америка стадиум.
1:1
Конец матча
0'
1:0
13' ПенальтиСвидерски Кароль
1:1
37' ГолМаноэль Элиас
69' Желтая карточкаБиэл Пеп
90' Желтая карточкаУрсо Жуниор
90'+4
Ход матча
13'
1:0
37'
1:1
69'
90'
14
Бёрн
Натан
3
Рим
Тим
21
Уронен
Йере
11
Абада
Лиэль
15
Нилис
Шон
3
Эйле
Ноа
47
Толкин
Джон
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Бёрн НатанЗащитник
- Защитник
-
3 Рим ТимЗащитник
-
21 Уронен ЙереЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Абада ЛиэльПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Бингэм ДэвидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Бендер БенПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Тавареш ЮриПолузащитник
-
30 Урсо ЖуниорПолузащитник
-
10 Биэл ПепПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Смит Дин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
-
3 Эйле НоаЗащитник
-
47 Толкин ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
-
12 Нилис ДиланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Холл ДжулианНападающий
-
-
Главный тренер: Шварц Сандро
История личных встреч
Шарлотт
Нью-Йорк Ред Буллз
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
7 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1.5
1.2
Среднее время на гол
60
75
Всего голов
15
1
Голов в среднем за матч
3
0.5
Среднее время на гол
30
180
Всего голов
18
7
Голов в среднем за матч
2.57
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
35
90
Бомбардиры внутри турнира
Шарлотт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агьеманг Патрик
|7
|0.27
|Варгас Кервин Кальдерон
|5
|0.19
|Абада Лиэль
|4
|0.15
|Тавареш Юри
|3
|0.12
|Вествуд Эшли
|2
|0.08
|Свидерски Кароль
|2 (2)
|0.08
|Деягере Брехт
|1
|0.04
|Петкович Никола
|1
|0.04
|Бронико Брандт
|1
|0.04
|Копетти Энцо
|1
|0.04
|Диани Джибриль
|1 (1)
|0.04
|Маланда Адилсон
|1
|0.04
|Бендер Бен
|1
|0.04
|Уронен Йере
|0
|0
|Бёрн Натан
|0
|0
|Педро Жоао
|0
|0
|Линдси Джейлин
|0
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морган Льюис
|12 (1)
|0.46
|Форсберг Эмиль
|6 (3)
|0.23
|Маноэль Элиас
|6 (1)
|0.23
|Харпер Кэмерон
|5
|0.19
|Кармона Викельман
|3
|0.12
|Ванзейр Данте
|2
|0.08
|Амайя Фрэнки
|1
|0.04
|Толкин Джон
|1
|0.04
|Бёрк Кори
|1
|0.04
|Данкан Кайл
|1
|0.04
|Рейес Андрес
|1
|0.04
|Гьенгор Деннис
|1
|0.04
|Холл Джулиан
|1
|0.04
|Нилис Шон
|0
|0
|Нилис Дилан
|0
|0
|Эйле Ноа
|0
|0
Карточки
Шарлотт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вествуд Эшли
|7
|0
|Варгас Кервин Кальдерон
|6
|0
|Агьеманг Патрик
|4
|1
|Бёрн Натан
|5
|0
|Деягере Брехт
|5
|0
|Приветт Эндрю
|5
|0
|Урсо Жуниор
|4
|0
|Диани Джибриль
|4
|0
|Тавареш Юри
|4
|0
|Арфилд Скотт
|2
|1
|Петкович Никола
|3
|0
|Кахлина Кристиян
|3
|0
|Бронико Брандт
|3
|0
|Tyger Smalls
|3
|0
|Уронен Йере
|2
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Копетти Энцо
|1
|0
|Биэл Пеп
|1
|0
|Линдси Джейлин
|1
|0
|Абада Лиэль
|1
|0
|Маланда Адилсон
|1
|0
|Бендер Бен
|1
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдельман Даниэль
|8
|1
|Эйле Ноа
|5
|1
|Нилис Шон
|2
|2
|Данкан Кайл
|4
|0
|Амайя Фрэнки
|4
|0
|Харпер Кэмерон
|3
|0
|Рейес Андрес
|1
|1
|Бёрк Кори
|2
|0
|Толкин Джон
|2
|0
|Нилис Дилан
|2
|0
|Кармона Викельман
|2
|0
|Sandro Schwarz
|1
|0
|Ванзейр Данте
|1
|0
|Маноэль Элиас
|1
|0
|Нгома Серж
|1
|0
|Страуд Питер
|1
|0
|Донкор Рональд
|1
|0
Результаты матчей
Шарлотт
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Нью-Йорк Ред Буллз
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
5
11
Шарлотт
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Нью-Йорк Ред Буллз
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
12
24
Шарлотт
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (8)
62% (16)
8% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
46% (12)
31% (8)
Нью-Йорк Ред Буллз
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
27% (7)
38% (10)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
27% (7)
54% (14)
Сухие победы
8
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
17
35
Голы по времени матча
Забито
15
19
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 4
16 Не забивали 16
3
20%
0
0%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
3
20%
5
26%
31-45
3
20%
4
21%
46-60
1
7%
2
11%
61-75
5
33%
5
26%
76-90
Пропущено
11
21
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
0
0%
7
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
5%
31-45
3
27%
3
14%
46-60
1
9%
7
33%
61-75
4
36%
3
14%
76-90
Забито
15
24
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 8
16 Не забивали 16
1
7%
3
13%
1-15
2
13%
4
17%
16-30
3
20%
2
8%
31-45
4
27%
6
25%
46-60
3
20%
4
17%
61-75
2
13%
5
21%
76-90
Пропущено
18
11
11 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 7
2
11%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
9
50%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
6%
3
27%
61-75
6
33%
3
27%
76-90
Забито
30
43
12 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 26
14 Забивали первыми 12
6 Не забивали 6
4
13%
3
7%
1-15
2
7%
7
16%
16-30
6
20%
7
16%
31-45
7
23%
10
23%
46-60
4
13%
6
14%
61-75
7
23%
10
23%
76-90
Пропущено
29
32
14 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 17
2
7%
9
28%
1-15
1
3%
1
3%
16-30
11
38%
2
6%
31-45
3
10%
4
13%
46-60
2
7%
10
31%
61-75
10
34%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Шарлотт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Шарлотт - Крус Асуль 0:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Остин - Шарлотт 2:2 Коламбус Крю - Шарлотт 1:1
Цинциннати - Шарлотт 1:3 Шарлотт - Интер Майами 1:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 0:2 Шарлотт - Орландо Сити 2:2 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Шарлотт - Филадельфия Юнион 0:0 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Чикаго Файр - Шарлотт 0:1 Шарлотт - Нэшвилл 1:0 Шарлотт - Портленд Тимберс 2:0 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 2:1 Шарлотт - Миннесота Юнайтед 0:3 Шарлотт - Торонто 3:2
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Пачука - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:2
Колорадо Рэпидс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 6:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:0
Результаты матчей
Шарлотт
Нью-Йорк Ред Буллз
Точный счет
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
6 раз 23%
1:1
4 раза 15%
0:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
2:2
4 раза 15%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 46%
0
6 раз 23%
2
5 раз 19%
3
3 раза 12%
2
8 раз 31%
0
6 раз 23%
1
6 раз 23%
3
3 раза 12%
4
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Шарлотт
Нью-Йорк Ред Буллз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
102
49
84
112
57
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
104
49
68
211
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
206
Больше Меньше
206
818
1412
323
620
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|27
|14
|8
|5
|50 - 36
|50
|2.
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|48 - 30
|47
|3.
|0:2 Заявка
|26
|12
|8
|6
|51 - 36
|44
|4.
|Заявка
|26
|12
|5
|9
|50 - 43
|41
|5.
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|37 - 31
|40
|6.
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|43 - 35
|38
|7.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|35 - 31
|37
|8.
|0:2 Заявка
|26
|10
|6
|10
|50 - 44
|36
|9.
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|30 - 37
|34
|10.
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|42 - 42
|33
|11.
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|42 - 44
|33
|12.
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|44 - 52
|27
|13.
|2:0 Заявка
|26
|5
|11
|10
|34 - 46
|26
|14.
|2:0 Заявка
|26
|5
|2
|19
|33 - 61
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|17
|5
|4
|58 - 39
|56
|2.
|Заявка
|26
|15
|3
|8
|44 - 35
|48
|3.
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|47 - 22
|43
|4.
|Заявка
|26
|10
|12
|4
|43 - 32
|42
|5.
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|38 - 32
|39
|6.
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|31 - 28
|38
|7.
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|39 - 41
|34
|8.
|Заявка
|27
|10
|3
|14
|35 - 47
|33
|9.
|0:0 Заявка
|26
|7
|8
|11
|35 - 36
|29
|10.
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|45 - 42
|27
|11.
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|34 - 54
|27
|12.
|Заявка
|24
|8
|2
|14
|28 - 47
|26
|13.
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|32 - 44
|26
|14.
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|26 - 41
|26
|15.
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|38 - 54
|26
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|14
|9
|4
|1
|31 - 20
|31
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 14
|30
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 17
|27
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|26 - 17
|26
|5.
|0:2 Заявка
|12
|8
|1
|3
|28 - 14
|25
|6.
|0:2 Заявка
|13
|7
|3
|3
|30 - 20
|24
|7.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 11
|23
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 19
|22
|9.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|29 - 26
|19
|10.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 20
|19
|11.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 19
|17
|12.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 11
|17
|13.
|2:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|14.
|2:0 Заявка
|13
|3
|1
|9
|13 - 25
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|35 - 18
|30
|2.
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|25 - 10
|26
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 16
|26
|4.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|15 - 11
|23
|5.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 7
|22
|6.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 16
|20
|7.
|Заявка
|12
|6
|0
|6
|23 - 21
|18
|8.
|0:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|25 - 20
|18
|9.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 22
|17
|10.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 19
|17
|11.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 20
|15
|12.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|23 - 30
|15
|13.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 24
|14
|14.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 15
|13
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|21 - 19
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 16
|21
|2.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|22 - 20
|20
|3.
|0:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 16
|19
|4.
|0:2 Заявка
|14
|4
|7
|3
|23 - 22
|19
|5.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 16
|17
|6.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 20
|17
|7.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 24
|14
|8.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|22 - 26
|14
|9.
|0:2 Заявка
|13
|3
|3
|7
|20 - 24
|12
|10.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|8 - 18
|12
|11.
|2:0 Заявка
|13
|1
|6
|6
|20 - 30
|9
|12.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|15 - 26
|8
|13.
|2:0 Заявка
|13
|2
|1
|10
|20 - 36
|7
|14.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|16 - 25
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|24 - 19
|28
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 21
|26
|3.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|26 - 15
|21
|4.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 26
|21
|5.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|18 - 22
|16
|6.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 17
|15
|7.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 26
|15
|8.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|24 - 23
|14
|9.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|10.
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|15 - 23
|12
|11.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 24
|11
|12.
|0:0 Заявка
|13
|2
|5
|6
|10 - 16
|11
|13.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 24
|11
|14.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 32
|10
|15.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 22
|9
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|17 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|16 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|14 (5)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|14 (1)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 10
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 8
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 8