Начинается второй тайм. Посмотрим, как сейчас будет действовать в меньшинстве "Интер" и сможет ли "Цинциннати" показать качественный футбол в атаке, чтобы попытаться забрать очки в Майами.

Защитник "Цинциннати" Чидозье Авазьем получил жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля против Суареса.

Угловой у ворот "Цинциннати". Рохас выполнил подачу в центр к линии вратарской, Авазьем хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч за пределы штрафной площади, подбор был за игроками гостей.

Кубо совершил рывок по левой половине поля, Бускетс отлично сыграл в обороне и перехватил мяч.

Суарес в борьбе за мяч на левом фланге нарушил правила против Йедлина. После этого Луис стал активно спорить с Армандо Вильярреалом и в итоге получил жёлтую карточку за неспортивное поведение.

Валенсуэла при входе в штрафную площадь с левого фланга отмахнулся от Бускетса, Армандо Вильярреал дал справедливый свисток в пользу "Интера".

Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Интер" за счёт двух быстрых голов пока что уверенно переигрывает "Цинциннати" со счётом 2:0. Однако, "Интер" остался в меньшинстве и конечно же у "Цинциннати" будут неплохие шансы вытащить игру.

Авилес в центральном круге влетел в Келси, оба футболиста в итоге получили повреждения. Авилес при этом пошёл в подкат, но быстро понял, что не успевает к мячу и убрал ногу до контакта с соперником.

Удаление в составе "Интера". Томас Авилес получил вторую жёлтую карточку за грубую игру против Келси и в итоге второй тайм "Цинциннати" проведёт в большинстве.

Угловой у ворот "Интера". Кубо выполнил подачу на дальний угол вратарской, мяч полетел высоковато, Авазьем не смог за него зацепиться.

Девять минут добавил Армандо Вильярреал к основному времени первого тайма.

Келси при развитии атаки по левой половине поля выполнил хорошую передачу на ближний угол штрафной площади на ход Кубо, но Коллендер прочитал момент и перехватил мяч выскочив из ворот.

Джоаккини при входе в штрафную площадь по левой половине поля наткнулся на Бускетса и оказался на газоне, Армандо Вильярреал справедливо показал, что нужно играть дальше.

Орельяно со входа в штрафную площадь по правой половине поля пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Орельяно на правом фланге раскачал Альбу и затем выполнил прострел в центр к линии вратарской, Келси в касание пробил по воротам, Коллендер проявил отличную реакцию и перевёл мяч на угловой.

Орельяно с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Интера" не стали рисковать и выбили мяч на повторный корнер.

Орельяно с углового на этот раз выполнил подачу на дальний угол вратарской, мяч полетел слишком высоко и ушёл за лицевую линию поля.

Брайт из центра поля выполнил слишком сильную передачу на ход Мартинесу по левому флангу, мяч в итоге улетел в аут.

Бускетс в центре поля нарушил правила против Валенсуэлы. Игрокам "Цинциннати" не удалось быстро разыграть стандарт.

Рохас из центра поля теперь уже выполнил слишком сильный заброс на ход Гомесу по левому флангу, вновь мяч улетел в аут.

Келси из центра поля выполнил хорошую передачу на ход Кубо по левому флангу, Юя ворвался в штрафную площадь, но под давлением соперника сделать прострел в центр штрафной ему уже не удалось.

Орельяно с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, защитники "Интера" вновь сыграли внимательно и перехватили мяч.

Заканчивается у нас постепенно первый тайм, сейчас для "Интера" конечно же самое главное не пропустить до перерыва.

Гомес с правой половины поля выполнил подачу в штрафную площадь, защитники "Цинциннати" сыграли максимально внимательно и спокойно перехватили мяч.

33' Авилес и Вейгандт попытались разогнать атаку по правому флангу, но Марсело забрался в офсайд при передаче на ход.

32' Угловой у ворот "Интера". Орельяно выполнил подачу в центр к линии вратарской, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

31' Бускетс из центра поля выполнил хороший заброс на ход Альбе к левому углу штрафной площади, Жорди от боковой линии штрафной в касание выполнил перевод на дальний угол вратарской, Челентано грамотно сыграл на выходе и перехватил мяч.

30' Джоаккини в центре поля нарушил правила против Альбы. В очередной раз "Интер" максимально долго разыгрывал стандарт.

29' Удалось "Интеру" провести ещё одну атаку по правому флангу, Вейгандт с фланга сделал прострел к центру штрафной площади, Суарес на исполнение в касание пробил по воротам, Челентано спокойно выловил мяч.

28' Вернулся в игру Диего Гомес, но запасные игроки "Интера" уже на всякий случай стали разминаться.

27' Дэвид Бекхэм сегодня пригласил легендарного игрока в американский футбол Тома Бреди, пока что он вполне может быть доволен развитием событий на поле.

26' Гомес почувствовал недомогание и присел на газон. Вышли на поле врачи "Интера", пауза в игре.

25' Авазьем теперь уже нарушил правила в центре поля против Суареса. "Интер" не стал торопиться при розыгрыше мяча.

24' Валенсуэла слишком рьяно боролся за мяч на левом фланге у штрафной площади "Интера", правила в итоге были нарушены против Бускетса.

23' Кубо перехватил мяч на половине поля "Интера" и с левого фланга выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Джоаккини под давлением Мартинеса не смог завершить момент ударом по воротам.

22' "Интер" перестроился на игру от соперника в середине тайма и на данный момент ждёт, что способен предложить "Цинциннати".

21' Кубо, Валенсуэла и Буха разыграли между собой неплохую комбинацию при развитии атаки по левой половине поля, в завершении эпизода Павел под давлением соперника с левого угла штрафной площади в касание пробил в ближний угол ворот, Коллендер хорошо сыграл по позиции и выловил мяч.

20' Из глубины поля последовал заброс на ход Гомесу по правой половине поля, Диего забрался в офсайд.

19' Валенсуэла в борьбе с Авилесом при развитии атаки по левой половине поля оказался на газоне, Армандо Вильярреал показал, что нужно играть дальше.

18' Робинсон перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Рохаса.

17' Орельяно с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Интера" сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч.

16' Пауза порядком подзатянулась, но в итоге Буха поднялся и попытается вернуться в игру.

15' Буха по итогам прошлого эпизода получил повреждение, вышли на поле врачи "Цинциннати", пауза в игре.

14' Защитник "Интера" Томас Авилес получил жёлтую карточку за грубую игру против Бухи на половине поля соперника.

13' Кубо с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, Джоаккини под давлением соперника головой пробил в ближний угол ворот, мяч полетел точно в руки Коллендеру.

12' Кубо разогнал атаку по левому флангу и под давлением соперника заработал угловой для своей команды.

11' В Майами сегодня даже вечером под +29 градусов, а поэтому в высоком темпе "цапли" большую часть тайма играть точно не смогут.

10' Бускетса огрели по ногам в центре поля, игроки "Интера" конечно же не стали торопиться при розыгрыше мяча.

9' Пока что "Цинциннати" откровенно проваливается на старте матча, но в MLS всё может очень быстро меняться.

8' Рохас пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слабо и точно по центру, Челентано забрал его в руки без особого труда.

7' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0!!! Суарес!!! Игроки "Цинциннати" допустили грубую ошибку в центре поля и сразу же были за это наказаны. Суарес и Рохас убежали к штрафной площади, а затем уже Матиас выполнил заключительную передачу на правый угол штрафной, Суарес в свою очередь хорошо подстроился под мяч и сильно отправил мяч под ближнюю штангу.

6' Игроки "Цинциннати" попытались развить атаку по правому флангу, но футболисты "Интера" пока что очень хорошо держат оборону.

5' Из центра поля последовал заброс к левому углу штрафной площади "Цинциннати", Челентано ошибся при игре на выходе, но Альба простил соперника и с острого угла не попал в створ ворот.

4' Напомним, что Лионель Месси только начал заниматься по индивидуальной программа и постепенно набирать форму после травмы голеностопа, которую он получил на Кубке Америки.

3' Великолепное начало матча получается для команды Херардо Мартино, "Цинциннати" сразу же оказался в непростой ситуации.

2' ГО-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Суарес!!! Сразу же "Интер" отправился в атаку и нашёл свой гол. Вейгандт удачно развил атаку по правому флангу, а затем Марсело выполнил подачу в центр штрафной площади, Суарес выиграл позиционную борьбу у Авазьема и отправил мяч в левый угол ворот.