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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Интер Майами
2:0
Перерыв
Цинциннати
0'
1:0
1' Гол
Суарес Луис
2:0
6' Гол
Суарес Луис
12' Желтая карточка
Авилес Томас
42' Вторая желтая карточка
Авилес Томас
42' Желтая карточка
Йедлин Деандре
45' Желтая карточка
Авазьем Чидозье
45' Желтая карточка
Суарес Луис

Ход матча

1'
Суарес Луис
(Вейгандт Марсело)
1:0
6'
Суарес Луис
(Рохас Матиас)
2:0
12'
Авилес Томас
 
42'
Авилес Томас
 
42'
 
Йедлин Деандре
45'
 
Авазьем Чидозье
45'
Суарес Луис
 
Прогнозы 120
Интер Майами 92.5% (111)
X 5% (6)
Цинциннати 2.5% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Интер Майами
Ничья
Цинциннати
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Коллендер
Дрейк
6
Авилес
Томас
5
Бускетс
Серхио
14
Мартинес
Эктор
II
57
Вейгандт
Марсело
42
Брайт
Янник
55
Редондо
Федерико
18
Альба
Жорди
7
Рохас
Матиас
9
Суарес
Луис
20
Гомес
Диего
18
Челентано
Роман
91
Йедлин
Деандре
6
Авазьем
Чидозье
12
Робинсон
Майлз
23
Орельяно
Лука
7
Кубо
Юя
5
Нвободо
Обинна
20
Буха
Павел
9
Джоаккини
Николас
22
Валенсуэла
Херардо
19
Келси
Кевин
Интер Майами
3-4-3
Цинциннати
3-4-2-1

История личных встреч

Интер Майами
Цинциннати

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 6 побед

10 матчей

50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед

История матчей

М
6:1
М
0:1
ОК
3:3
М
1:0
М
4:4
М
3:1
М
5:1
М
0:1
М
2:3
М
2:1

Голы

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

2.75
1.5

Среднее время на гол

32
60

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

2.5
1.75

Среднее время на гол

36
51

Всего голов

26
16

Голов в среднем за матч

2.6
1.6

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

34
56

Бомбардиры внутри турнира

Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис 14 0.54
Месси Лионель 12 (1) 0.46
Кампана Леонардо 5 0.19
Альба Жорди 4 0.15
Тейлор Роберт 4 0.15
Рохас Матиас 4 0.15
Гомес Диего 3 0.12
Кремаски Бенха 3 0.12
Редондо Федерико 2 0.08
Фрэй Ян 2 0.08
Афонсо Лео 2 0.08
Грессель Юлиан 1 0.04
Бускетс Серхио 1 0.04
Кривцов Сергей 1 0.04
Руис Давид 0 0
Негри Франко 0 0
Вейгандт Марсело 0 0
Сандерленд Лоусон 0 0
Брайт Янник 0 0
Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акоста Лусиано 11 (2) 0.42
Кубо Юя 9 0.35
Орельяно Лука 5 0.19
Келси Кевин 5 0.19
Буха Павел 4 0.15
Асад Ямиль 2 0.08
Бэрд Кори 2 0.08
Бупендза Аарон 2 0.08
Сантос Сержио II 2 0.08
Валенсуэла Херардо 1 0.04
Робинсон Майлз 1 0.04
Йедлин Деандре 0 0
Нвободо Обинна 0 0

Карточки

Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Авилес Томас 10 2
Бускетс Серхио 5 1
Альба Жорди 6 0
Гомес Диего 5 0
Вейгандт Марсело 5 0
Кривцов Сергей 4 0
Кампана Леонардо 4 0
Аллен Ноа 4 0
Руис Давид 2 1
Редондо Федерико 3 0
Суарес Луис 2 0
Грессель Юлиан 2 0
Тейлор Роберт 2 0
Фрэй Ян 2 0
Кремаски Бенха 2 0
Брайт Янник 2 0
Фрейре Николас 1 0
Рохас Матиас 1 0
Негри Франко 1 0
Сэйлор Райан 1 0
Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нвободо Обинна 6 1
Йедлин Деандре 7 0
Кубо Юя 6 0
Акоста Лусиано 6 0
Мерфи Ян 5 0
Пауэлл Альвас 3 1
Робинсон Майлз 3 1
Буха Павел 4 0
Орельяно Лука 4 0
Келси Кевин 4 0
Миазга Мэтт 3 0
Pat Noonan 1 1
Хэлси Бретт 1 1
Бупендза Аарон 2 0
Челентано Роман 2 0
Авазьем Чидозье 1 0
Бэрд Кори 1 0
Сантос Сержио II 1 0
Келлер Кипп 1 0
Валенсуэла Херардо 1 0

Результаты матчей

Интер Майами
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Цинциннати
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
10

Упущенные победы

10
3
Интер Майами
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Цинциннати
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
10

Упущенные победы

22
18
Интер Майами
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
32% (8)
28% (7)
Цинциннати
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (5)
52% (13)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
36% (9)
24% (6)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

15
20

Упущенные победы

32
21

Голы по времени матча

Забито

35
25
14 В 1-м тайме 4
21 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 7
12 Не забивали 13
7
20%
2
8%
1-15
3
9%
0
0%
16-30
4
11%
2
8%
31-45
7
20%
7
28%
46-60
8
23%
7
28%
61-75
6
17%
7
28%
76-90

Пропущено

16
16
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
2
13%
1
6%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
5
31%
2
13%
31-45
1
6%
5
31%
46-60
3
19%
4
25%
61-75
4
25%
2
13%
76-90

Забито

23
21
10 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
0
0%
3
14%
1-15
4
17%
2
10%
16-30
6
26%
5
24%
31-45
4
17%
6
29%
46-60
3
13%
3
14%
61-75
6
26%
2
10%
76-90

Пропущено

21
15
12 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
6
29%
0
0%
1-15
1
5%
7
47%
16-30
5
24%
2
13%
31-45
3
14%
2
13%
46-60
6
29%
3
20%
61-75
0
0%
1
7%
76-90

Забито

58
46
24 В 1-м тайме 14
34 Во 2-м тайме 32
11 Забивали первыми 14
2 Не забивали 4
7
12%
5
11%
1-15
7
12%
2
4%
16-30
10
17%
7
15%
31-45
11
19%
13
28%
46-60
11
19%
10
22%
61-75
12
21%
9
20%
76-90

Пропущено

37
31
20 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 18
8
22%
1
3%
1-15
2
5%
9
29%
29%
16-30
10
27%
4
13%
31-45
4
11%
7
23%
46-60
9
24%
7
23%
61-75
4
11%
3
10%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Майами
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Коламбус Крю - Интер Майами 3:2 Интер Майами - Торонто 4:3 Тигрес - Интер Майами 2:1 Пуэбла - Интер Майами 0:2
Интер Майами - Чикаго Файр 2:1 Интер Майами - Торонто 3:1 Цинциннати - Интер Майами 6:1 Шарлотт - Интер Майами 1:2 Нэшвилл - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Коламбус Крю 2:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Сент-Луис Сити 3:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:0 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 ФК Монреаль - Интер Майами 2:3 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 6:2 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 1:4 Интер Майами - Нэшвилл 3:1
Цинциннати
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Цинциннати - Филадельфия Юнион 2:4 Цинциннати - Сантос Лагуна 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:2 Цинциннати - Керетаро 1:0
Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 3:1 Цинциннати - Чикаго Файр 0:1 Цинциннати - Шарлотт 1:3 Цинциннати - Интер Майами 6:1 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 2:3 Даллас - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Цинциннати 2:4 Цинциннати - Нэшвилл 0:2 Торонто - Цинциннати 3:4 Цинциннати - Сент-Луис Сити 3:1 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:0 Коламбус Крю - Цинциннати 1:2 Орландо Сити - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Колорадо Рэпидс 2:1

Результаты матчей

Интер Майами
Цинциннати

Точный счет

2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

1:2
4 раза 33%
2:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:2
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:2
4 раза 16%
2:3
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
1:2
6 раз 24%
0:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 36%
3
6 раз 24%
1
5 раз 20%
0
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
10 раз 40%
2
5 раз 20%
0
4 раза 16%
4
3 раза 12%
3
2 раза 8%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Интер Майами
Цинциннати

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
1.5
Больше Меньше
4
9
5
8
2.5
3
10
2
11
3.5
2
11
2
11
4.5
1
12
1
12
5.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
4
1.5
7
5
4
8
2.5
3
9
1
11
3.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
2
0.5
Больше Меньше
21
4
18
7
1.5
11
14
9
16
2.5
6
19
3
22
3.5
4
21
2
23
4.5
1
24
1
24
5.5
1
24

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 26 14 7 5 50 - 36 49
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 24 14 5 5 48 - 30 47
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 25 12 8 5 51 - 34 44
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 26 12 5 9 50 - 43 41
5.
Сиэтл Саундерс
 3:2 Заявка 26 11 7 8 37 - 31 40
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 24 11 5 8 43 - 35 38
7.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 25 10 8 7 35 - 30 38
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 25 10 6 9 50 - 42 36
9.
Даллас
 4:3 Заявка 26 9 6 11 42 - 42 33
10.
Миннесота Юнайтед
 2:3 Заявка 26 9 6 11 42 - 44 33
11.
Остин
 0:0 Заявка 26 8 8 10 28 - 37 32
12.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 27 6 7 14 41 - 52 25
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 25 4 11 10 32 - 46 23
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 25 4 2 19 31 - 61 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 2:0 Заявка 26 17 5 4 58 - 39 56
2.
Цинциннати
 0:2 Заявка 26 15 3 8 44 - 35 48
3.
Коламбус Крю
 Заявка 23 12 7 4 47 - 22 43
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:1 Заявка 26 10 12 4 43 - 32 42
5.
Нью-Йорк Сити
 2:0 Заявка 26 12 5 9 38 - 30 41
6.
Шарлотт
 1:1 Заявка 26 10 8 8 31 - 28 38
7.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 26 9 8 9 39 - 38 35
8.
Торонто
 0:0 Заявка 27 9 4 14 34 - 47 31
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 25 7 7 11 35 - 36 28
10.
Филадельфия Юнион
 Заявка 25 6 9 10 45 - 42 27
11.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 26 6 9 11 26 - 39 27
12.
ФК Монреаль
 0:2 Заявка 26 6 9 11 34 - 51 27
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:0 Заявка 24 8 2 14 25 - 47 26
14.
Ди Си Юнайтед
 3:4 Заявка 26 6 8 12 38 - 54 26
15.
Чикаго Файр
 0:2 Заявка 26 6 7 13 30 - 44 25

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 9 3 1 31 - 14 30
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 9 3 1 31 - 20 30
3.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 13 8 3 2 28 - 17 27
4.
Даллас
 4:3 Заявка 13 8 2 3 26 - 17 26
5.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 8 1 2 28 - 12 25
6.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 7 3 2 30 - 18 24
7.
Сиэтл Саундерс
 3:2 Заявка 13 6 5 2 19 - 11 23
8.
Остин
 0:0 Заявка 13 6 4 3 22 - 19 22
9.
Миннесота Юнайтед
 2:3 Заявка 14 5 4 5 22 - 20 19
10.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 12 4 6 2 13 - 10 18
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 11 5 2 4 22 - 19 17
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 4 5 4 14 - 16 17
13.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 14 4 5 5 26 - 26 17
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 3 1 9 13 - 25 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 2:0 Заявка 14 9 3 2 35 - 18 30
2.
Нью-Йорк Сити
 2:0 Заявка 13 9 1 3 27 - 14 28
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:1 Заявка 12 7 5 0 25 - 10 26
4.
Шарлотт
 1:1 Заявка 13 6 5 2 15 - 11 23
5.
Коламбус Крю
 Заявка 11 6 4 1 21 - 7 22
6.
Цинциннати
 0:2 Заявка 13 6 2 5 20 - 16 20
7.
Торонто
 0:0 Заявка 12 6 0 6 23 - 21 18
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 5 3 5 25 - 20 18
9.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 14 4 6 4 18 - 17 18
10.
ФК Монреаль
 0:2 Заявка 13 4 5 4 19 - 19 17
11.
Чикаго Файр
 0:2 Заявка 12 4 3 5 15 - 20 15
12.
Ди Си Юнайтед
 3:4 Заявка 14 4 3 7 23 - 30 15
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:0 Заявка 13 4 2 7 13 - 24 14
14.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 12 3 4 5 17 - 15 13
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 3 4 6 21 - 19 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 6 3 4 21 - 16 21
2.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 13 6 2 5 22 - 20 20
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 5 4 4 19 - 16 19
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 14 4 7 3 23 - 22 19
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 5 2 4 17 - 16 17
6.
Сиэтл Саундерс
 3:2 Заявка 13 5 2 6 18 - 20 17
7.
Миннесота Юнайтед
 2:3 Заявка 12 4 2 6 20 - 24 14
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 13 4 2 7 22 - 26 14
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 3 3 7 20 - 24 12
10.
Остин
 0:0 Заявка 13 2 4 7 6 - 18 10
11.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 13 2 2 9 15 - 26 8
12.
Даллас
 4:3 Заявка 13 1 4 8 16 - 25 7
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 0 6 6 18 - 30 6
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 1 1 10 18 - 36 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:2 Заявка 13 9 1 3 24 - 19 28
2.
Интер Майами
 2:0 Заявка 12 8 2 2 23 - 21 26
3.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 14 6 4 4 22 - 23 22
4.
Коламбус Крю
 Заявка 12 6 3 3 26 - 15 21
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:1 Заявка 14 3 7 4 18 - 22 16
6.
Шарлотт
 1:1 Заявка 13 4 3 6 16 - 17 15
7.
Филадельфия Юнион
 Заявка 12 3 5 4 24 - 23 14
8.
Нью-Йорк Сити
 2:0 Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
9.
Торонто
 0:0 Заявка 15 3 4 8 11 - 26 13
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:0 Заявка 11 4 0 7 12 - 23 12
11.
Ди Си Юнайтед
 3:4 Заявка 12 2 5 5 15 - 24 11
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 12 2 4 6 10 - 16 10
13.
ФК Монреаль
 0:2 Заявка 13 2 4 7 15 - 32 10
14.
Чикаго Файр
 0:2 Заявка 14 2 4 8 15 - 24 10
15.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 12 2 3 7 8 - 22 9
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 16 (9)
Интер Майами Суарес Луис 14 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 14 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 10
Торонто Бернардески Федерико 2 7
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 8
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, как сейчас будет действовать в меньшинстве "Интер" и сможет ли "Цинциннати" показать качественный футбол в атаке, чтобы попытаться забрать очки в Майами. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Интер" за счёт двух быстрых голов пока что уверенно переигрывает "Цинциннати" со счётом 2:0. Однако, "Интер" остался в меньшинстве и конечно же у "Цинциннати" будут неплохие шансы вытащить игру. 
  • Фол, нарушение
    45'
    Валенсуэла при входе в штрафную площадь с левого фланга отмахнулся от Бускетса, Армандо Вильярреал дал справедливый свисток в пользу "Интера". 
  • Желтая карточка
    45'
    Суарес в борьбе за мяч на левом фланге нарушил правила против Йедлина. После этого Луис стал активно спорить с Армандо Вильярреалом и в итоге получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
  • 45'
    Кубо совершил рывок по левой половине поля, Бускетс отлично сыграл в обороне и перехватил мяч. 
  • Угловой
    45'
    Угловой у ворот "Цинциннати". Рохас выполнил подачу в центр к линии вратарской, Авазьем хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч за пределы штрафной площади, подбор был за игроками гостей. 
  • Желтая карточка
    45'
    Защитник "Цинциннати" Чидозье Авазьем получил жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля против Суареса. 
  • Опасный момент
    45'
    Орельяно со входа в штрафную площадь по правой половине поля пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Судья
    45'
    Джоаккини при входе в штрафную площадь по левой половине поля наткнулся на Бускетса и оказался на газоне, Армандо Вильярреал справедливо показал, что нужно играть дальше. 
  • 45'
    Келси при развитии атаки по левой половине поля выполнил хорошую передачу на ближний угол штрафной площади на ход Кубо, но Коллендер прочитал момент и перехватил мяч выскочив из ворот. 
  • Дополнительное время
    45'
    Девять минут добавил Армандо Вильярреал к основному времени первого тайма. 
  • Угловой
    45'
    Угловой у ворот "Интера". Кубо выполнил подачу на дальний угол вратарской, мяч полетел высоковато, Авазьем не смог за него зацепиться. 
  • Желтая карточка
    45'
    Фланговый защитник "Цинциннати" Деандре Йедлин получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
  • Жёлтая и сразу красная
    45'
    Удаление в составе "Интера". Томас Авилес получил вторую жёлтую карточку за грубую игру против Келси и в итоге второй тайм "Цинциннати" проведёт в большинстве. 
  • Фол, нарушение
    44'
    Авилес в центральном круге влетел в Келси, оба футболиста в итоге получили повреждения. Авилес при этом пошёл в подкат, но быстро понял, что не успевает к мячу и убрал ногу до контакта с соперником. 
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    • 43'
      Гомес с правой половины поля выполнил подачу в штрафную площадь, защитники "Цинциннати" сыграли максимально внимательно и спокойно перехватили мяч. 
    • 42'
      Заканчивается у нас постепенно первый тайм, сейчас для "Интера" конечно же самое главное не пропустить до перерыва. 
    • 41'
      Орельяно с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, защитники "Интера" вновь сыграли внимательно и перехватили мяч. 
    • 40'
      Келси из центра поля выполнил хорошую передачу на ход Кубо по левому флангу, Юя ворвался в штрафную площадь, но под давлением соперника сделать прострел в центр штрафной ему уже не удалось. 
    • 39'
      Рохас из центра поля теперь уже выполнил слишком сильный заброс на ход Гомесу по левому флангу, вновь мяч улетел в аут. 
    • Фол, нарушение
      38'
      Бускетс в центре поля нарушил правила против Валенсуэлы. Игрокам "Цинциннати" не удалось быстро разыграть стандарт. 
    • 37'
      Брайт из центра поля выполнил слишком сильную передачу на ход Мартинесу по левому флангу, мяч в итоге улетел в аут. 
    • Угловой
      36'
      Орельяно с углового на этот раз выполнил подачу на дальний угол вратарской, мяч полетел слишком высоко и ушёл за лицевую линию поля. 
    • Угловой
      35'
      Орельяно с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Интера" не стали рисковать и выбили мяч на повторный корнер. 
    • Опасный момент
      34'
      Орельяно на правом фланге раскачал Альбу и затем выполнил прострел в центр к линии вратарской, Келси в касание пробил по воротам, Коллендер проявил отличную реакцию и перевёл мяч на угловой. 
    • Офсайд
      33'
      Авилес и Вейгандт попытались разогнать атаку по правому флангу, но Марсело забрался в офсайд при передаче на ход. 
    • Угловой
      32'
      Угловой у ворот "Интера". Орельяно выполнил подачу в центр к линии вратарской, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
    • 31'
      Бускетс из центра поля выполнил хороший заброс на ход Альбе к левому углу штрафной площади, Жорди от боковой линии штрафной в касание выполнил перевод на дальний угол вратарской, Челентано грамотно сыграл на выходе и перехватил мяч. 
    • Фол, нарушение
      30'
      Джоаккини в центре поля нарушил правила против Альбы. В очередной раз "Интер" максимально долго разыгрывал стандарт. 
    • 29'
      Удалось "Интеру" провести ещё одну атаку по правому флангу, Вейгандт с фланга сделал прострел к центру штрафной площади, Суарес на исполнение в касание пробил по воротам, Челентано спокойно выловил мяч. 
    • 28'
      Вернулся в игру Диего Гомес, но запасные игроки "Интера" уже на всякий случай стали разминаться. 
    • 27'
      Дэвид Бекхэм сегодня пригласил легендарного игрока в американский футбол Тома Бреди, пока что он вполне может быть доволен развитием событий на поле. 
    • Травма, повреждение
      26'
      Гомес почувствовал недомогание и присел на газон. Вышли на поле врачи "Интера", пауза в игре. 
    • Фол, нарушение
      25'
      Авазьем теперь уже нарушил правила в центре поля против Суареса. "Интер" не стал торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Фол, нарушение
      24'
      Валенсуэла слишком рьяно боролся за мяч на левом фланге у штрафной площади "Интера", правила в итоге были нарушены против Бускетса. 
    • 23'
      Кубо перехватил мяч на половине поля "Интера" и с левого фланга выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Джоаккини под давлением Мартинеса не смог завершить момент ударом по воротам. 
    • 22'
      "Интер" перестроился на игру от соперника в середине тайма и на данный момент ждёт, что способен предложить "Цинциннати". 
    • 21'
      Кубо, Валенсуэла и Буха разыграли  между собой неплохую комбинацию при развитии атаки по левой половине поля, в завершении эпизода Павел под давлением соперника с левого угла штрафной площади в касание пробил в ближний угол ворот, Коллендер хорошо сыграл по позиции и выловил мяч. 
    • Офсайд
      20'
      Из глубины поля последовал заброс на ход Гомесу по правой половине поля, Диего забрался в офсайд. 
    • Судья
      19'
      Валенсуэла в борьбе с Авилесом при развитии атаки по левой половине поля оказался на газоне, Армандо Вильярреал показал, что нужно играть дальше. 
    • Фол, нарушение
      18'
      Робинсон перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Рохаса. 
    • 17'
      Орельяно с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Интера" сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч. 
    • 16'
      Пауза порядком подзатянулась, но в итоге Буха поднялся и попытается вернуться в игру. 
    • Травма, повреждение
      15'
      Буха по итогам прошлого эпизода получил повреждение, вышли на поле врачи "Цинциннати", пауза в игре. 
    • Желтая карточка
      14'
      Защитник "Интера" Томас Авилес получил жёлтую карточку за грубую игру против Бухи на половине поля соперника. 
    • Угловой
      13'
      Кубо с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, Джоаккини под давлением соперника головой пробил в ближний угол ворот, мяч полетел точно в руки Коллендеру. 
    • 12'
      Кубо разогнал атаку по левому флангу и под давлением соперника заработал угловой для своей команды. 
    • 11'
      В Майами сегодня даже вечером под +29 градусов, а поэтому в высоком темпе "цапли" большую часть тайма играть точно не смогут. 
    • Фол, нарушение
      10'
      Бускетса огрели по ногам в центре поля, игроки "Интера" конечно же не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 9'
      Пока что "Цинциннати" откровенно проваливается на старте матча, но в MLS всё может очень быстро меняться. 
    • 8'
      Рохас пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слабо и точно по центру, Челентано забрал его в руки без особого труда. 
    • 2 гола - дубль!
      7'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0!!! Суарес!!! Игроки "Цинциннати" допустили грубую ошибку в центре поля и сразу же были за это наказаны. Суарес и Рохас убежали к штрафной площади, а затем уже Матиас выполнил заключительную передачу на правый угол штрафной, Суарес в свою очередь хорошо подстроился под мяч и сильно отправил мяч под ближнюю штангу. 
    • 6'
      Игроки "Цинциннати" попытались развить атаку по правому флангу, но футболисты "Интера" пока что очень хорошо держат оборону. 
    • Опасный момент
      5'
      Из центра поля последовал заброс к левому углу штрафной площади "Цинциннати", Челентано ошибся при игре на выходе, но Альба простил соперника и с острого угла не попал в створ ворот. 
    • 4'
      Напомним, что Лионель Месси только начал заниматься по индивидуальной программа и постепенно набирать форму после травмы голеностопа, которую он получил на Кубке Америки. 
    • 3'
      Великолепное начало матча получается для команды Херардо Мартино, "Цинциннати" сразу же оказался в непростой ситуации. 
    • Описание гола
      2'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Суарес!!! Сразу же "Интер" отправился в атаку и нашёл свой гол. Вейгандт удачно развил атаку по правому флангу, а затем Марсело выполнил подачу в центр штрафной площади, Суарес выиграл позиционную борьбу у Авазьема и отправил мяч в левый угол ворот. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва не только за лидерство на Востоке, но и продолжение битвы за первое место в регулярном чемпионате MLS. Пока что у команды Херардо Мартино есть небольшой запас по очкам, но это не значит, что на домашнем поле она может позволить себе проиграть в таком принципиальном матче. 
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    • Первый тайм
    • 56'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 53'
      Суарес Луис получил желтую карточку от судьи
    • 49'
      Авазьем Чидозье получил желтую карточку от судьи
    • 42'
      Йедлин Деандре получил желтую карточку от судьи
    • 42'
      Авилес Томас получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • 12'
      Авилес Томас получил желтую карточку от судьи
    • 6'
      Рохас Матиас сделал результативную передачу.
    • 6'
      Г О О О О Л - Суарес Луис бьет в цель!
    • 1'
      Вейгандт Марсело сделал результативную передачу.
    • 1'
      Г О О О О Л - Суарес Луис бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Интер Майами 2:0 Цинциннати

    Исход игры
    Интер Майами
    92.5% (111)
    Ничья
    5% (6)
    Цинциннати
    2.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.85% (83)
    Меньше
    23.15% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    78.7% (85)
    Нет
    21.3% (23)
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    2:1 Интер Майами
    46.7% (56)
    3:1 Интер Майами
    12.5% (15)
    2:0 Интер Майами
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    1:0 Интер Майами
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    3:2 Интер Майами
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    2:2 Ничья
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