Тур: 1. Стадион: Чейз.
2:0
Перерыв
0'
1:0
1' ГолСуарес Луис
2:0
6' ГолСуарес Луис
12' Желтая карточкаАвилес Томас
42' Вторая желтая карточкаАвилес Томас
42' Желтая карточкаЙедлин Деандре
45' Желтая карточкаАвазьем Чидозье
45' Желтая карточкаСуарес Луис
Ход матча
1'
1:0
6'
2:0
12'
42'
42'
45'
45'
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.53 Обе забьют — да
-
-
-
-
42
Брайт
Янник
18
Альба
Жорди
20
Гомес
Диего
7
Кубо
Юя
20
Буха
Павел
19
Келси
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Брайт ЯнникПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Альба ЖордиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Гомес ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Фрэй ЯнЗащитник
- Защитник
-
32 Аллен НоаЗащитник
-
33 Негри ФранкоЗащитник
- Полузащитник
-
41 Руис ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартино Херардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
7 Кубо ЮяЗащитник
- Полузащитник
-
20 Буха ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Келси КевинНападающий
- Запасные игроки
-
36 Лоуро ЭванВратарь
-
15 Хэлси БреттЗащитник
-
32 Мерфи ЯнЗащитник
- Защитник
-
14 Келлер КиппЗащитник
-
26 Пинту МаликПолузащитник
-
11 Бэрд КориПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Dominic Kinnear
История личных встреч
Интер Майами
Цинциннати
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 6 побед
10 матчей
50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
2.75
1.5
Среднее время на гол
32
60
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
2.5
1.75
Среднее время на гол
36
51
Всего голов
26
16
Голов в среднем за матч
2.6
1.6
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
34
56
Бомбардиры внутри турнира
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис
|14
|0.54
|Месси Лионель
|12 (1)
|0.46
|Кампана Леонардо
|5
|0.19
|Альба Жорди
|4
|0.15
|Тейлор Роберт
|4
|0.15
|Рохас Матиас
|4
|0.15
|Гомес Диего
|3
|0.12
|Кремаски Бенха
|3
|0.12
|Редондо Федерико
|2
|0.08
|Фрэй Ян
|2
|0.08
|Афонсо Лео
|2
|0.08
|Грессель Юлиан
|1
|0.04
|Бускетс Серхио
|1
|0.04
|Кривцов Сергей
|1
|0.04
|Руис Давид
|0
|0
|Негри Франко
|0
|0
|Вейгандт Марсело
|0
|0
|Сандерленд Лоусон
|0
|0
|Брайт Янник
|0
|0
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акоста Лусиано
|11 (2)
|0.42
|Кубо Юя
|9
|0.35
|Орельяно Лука
|5
|0.19
|Келси Кевин
|5
|0.19
|Буха Павел
|4
|0.15
|Асад Ямиль
|2
|0.08
|Бэрд Кори
|2
|0.08
|Бупендза Аарон
|2
|0.08
|Сантос Сержио II
|2
|0.08
|Валенсуэла Херардо
|1
|0.04
|Робинсон Майлз
|1
|0.04
|Йедлин Деандре
|0
|0
|Нвободо Обинна
|0
|0
Карточки
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Авилес Томас
|10
|2
|Бускетс Серхио
|5
|1
|Альба Жорди
|6
|0
|Гомес Диего
|5
|0
|Вейгандт Марсело
|5
|0
|Кривцов Сергей
|4
|0
|Кампана Леонардо
|4
|0
|Аллен Ноа
|4
|0
|Руис Давид
|2
|1
|Редондо Федерико
|3
|0
|Суарес Луис
|2
|0
|Грессель Юлиан
|2
|0
|Тейлор Роберт
|2
|0
|Фрэй Ян
|2
|0
|Кремаски Бенха
|2
|0
|Брайт Янник
|2
|0
|Фрейре Николас
|1
|0
|Рохас Матиас
|1
|0
|Негри Франко
|1
|0
|Сэйлор Райан
|1
|0
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нвободо Обинна
|6
|1
|Йедлин Деандре
|7
|0
|Кубо Юя
|6
|0
|Акоста Лусиано
|6
|0
|Мерфи Ян
|5
|0
|Пауэлл Альвас
|3
|1
|Робинсон Майлз
|3
|1
|Буха Павел
|4
|0
|Орельяно Лука
|4
|0
|Келси Кевин
|4
|0
|Миазга Мэтт
|3
|0
|Pat Noonan
|1
|1
|Хэлси Бретт
|1
|1
|Бупендза Аарон
|2
|0
|Челентано Роман
|2
|0
|Авазьем Чидозье
|1
|0
|Бэрд Кори
|1
|0
|Сантос Сержио II
|1
|0
|Келлер Кипп
|1
|0
|Валенсуэла Херардо
|1
|0
Результаты матчей
Интер Майами
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Цинциннати
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
10
Упущенные победы
10
3
Интер Майами
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Цинциннати
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
10
Упущенные победы
22
18
Интер Майами
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
32% (8)
28% (7)
Цинциннати
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (5)
52% (13)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
36% (9)
24% (6)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
15
20
Упущенные победы
32
21
Голы по времени матча
Забито
35
25
14 В 1-м тайме 4
21 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 7
12 Не забивали 13
7
20%
2
8%
1-15
3
9%
0
0%
16-30
4
11%
2
8%
31-45
7
20%
7
28%
46-60
8
23%
7
28%
61-75
6
17%
7
28%
76-90
Пропущено
16
16
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
2
13%
1
6%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
5
31%
2
13%
31-45
1
6%
5
31%
46-60
3
19%
4
25%
61-75
4
25%
2
13%
76-90
Забито
23
21
10 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
0
0%
3
14%
1-15
4
17%
2
10%
16-30
6
26%
5
24%
31-45
4
17%
6
29%
46-60
3
13%
3
14%
61-75
6
26%
2
10%
76-90
Пропущено
21
15
12 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
6
29%
0
0%
1-15
1
5%
7
47%
16-30
5
24%
2
13%
31-45
3
14%
2
13%
46-60
6
29%
3
20%
61-75
0
0%
1
7%
76-90
Забито
58
46
24 В 1-м тайме 14
34 Во 2-м тайме 32
11 Забивали первыми 14
2 Не забивали 4
7
12%
5
11%
1-15
7
12%
2
4%
16-30
10
17%
7
15%
31-45
11
19%
13
28%
46-60
11
19%
10
22%
61-75
12
21%
9
20%
76-90
Пропущено
37
31
20 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 18
8
22%
1
3%
1-15
2
5%
9
29%
29%
16-30
10
27%
4
13%
31-45
4
11%
7
23%
46-60
9
24%
7
23%
61-75
4
11%
3
10%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Майами
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Коламбус Крю - Интер Майами 3:2 Интер Майами - Торонто 4:3 Тигрес - Интер Майами 2:1 Пуэбла - Интер Майами 0:2
Интер Майами - Чикаго Файр 2:1 Интер Майами - Торонто 3:1 Цинциннати - Интер Майами 6:1 Шарлотт - Интер Майами 1:2 Нэшвилл - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Коламбус Крю 2:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Сент-Луис Сити 3:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:0 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 ФК Монреаль - Интер Майами 2:3 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 6:2 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 1:4 Интер Майами - Нэшвилл 3:1
Цинциннати
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Цинциннати - Филадельфия Юнион 2:4 Цинциннати - Сантос Лагуна 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:2 Цинциннати - Керетаро 1:0
Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 3:1 Цинциннати - Чикаго Файр 0:1 Цинциннати - Шарлотт 1:3 Цинциннати - Интер Майами 6:1 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 2:3 Даллас - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Цинциннати 2:4 Цинциннати - Нэшвилл 0:2 Торонто - Цинциннати 3:4 Цинциннати - Сент-Луис Сити 3:1 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:0 Коламбус Крю - Цинциннати 1:2 Орландо Сити - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Колорадо Рэпидс 2:1
Результаты матчей
Интер Майами
Цинциннати
Точный счет
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
1:2
4 раза 33%
2:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:2
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:2
4 раза 16%
2:3
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
1:2
6 раз 24%
0:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 36%
3
6 раз 24%
1
5 раз 20%
0
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
10 раз 40%
2
5 раз 20%
0
4 раза 16%
4
3 раза 12%
3
2 раза 8%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Интер Майами
Цинциннати
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
49
58
310
211
211
211
112
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
84
75
48
39
111
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
232
Больше Меньше
214
187
1114
916
619
322
421
223
124
124
124
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|50 - 36
|49
|2.
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|48 - 30
|47
|3.
|Заявка
|25
|12
|8
|5
|51 - 34
|44
|4.
|Заявка
|26
|12
|5
|9
|50 - 43
|41
|5.
|3:2 Заявка
|26
|11
|7
|8
|37 - 31
|40
|6.
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|43 - 35
|38
|7.
|0:0 Заявка
|25
|10
|8
|7
|35 - 30
|38
|8.
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|50 - 42
|36
|9.
|4:3 Заявка
|26
|9
|6
|11
|42 - 42
|33
|10.
|2:3 Заявка
|26
|9
|6
|11
|42 - 44
|33
|11.
|0:0 Заявка
|26
|8
|8
|10
|28 - 37
|32
|12.
|0:0 Заявка
|27
|6
|7
|14
|41 - 52
|25
|13.
|Заявка
|25
|4
|11
|10
|32 - 46
|23
|14.
|Заявка
|25
|4
|2
|19
|31 - 61
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|26
|17
|5
|4
|58 - 39
|56
|2.
|0:2 Заявка
|26
|15
|3
|8
|44 - 35
|48
|3.
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|47 - 22
|43
|4.
|1:1 Заявка
|26
|10
|12
|4
|43 - 32
|42
|5.
|2:0 Заявка
|26
|12
|5
|9
|38 - 30
|41
|6.
|1:1 Заявка
|26
|10
|8
|8
|31 - 28
|38
|7.
|0:0 Заявка
|26
|9
|8
|9
|39 - 38
|35
|8.
|0:0 Заявка
|27
|9
|4
|14
|34 - 47
|31
|9.
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|35 - 36
|28
|10.
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|45 - 42
|27
|11.
|0:0 Заявка
|26
|6
|9
|11
|26 - 39
|27
|12.
|0:2 Заявка
|26
|6
|9
|11
|34 - 51
|27
|13.
|2:0 Заявка
|24
|8
|2
|14
|25 - 47
|26
|14.
|3:4 Заявка
|26
|6
|8
|12
|38 - 54
|26
|15.
|0:2 Заявка
|26
|6
|7
|13
|30 - 44
|25
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 14
|30
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 20
|30
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 17
|27
|4.
|4:3 Заявка
|13
|8
|2
|3
|26 - 17
|26
|5.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|28 - 12
|25
|6.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|30 - 18
|24
|7.
|3:2 Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 11
|23
|8.
|0:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 19
|22
|9.
|2:3 Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 20
|19
|10.
|0:0 Заявка
|12
|4
|6
|2
|13 - 10
|18
|11.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 19
|17
|12.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|13.
|0:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|26 - 26
|17
|14.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|13 - 25
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|14
|9
|3
|2
|35 - 18
|30
|2.
|2:0 Заявка
|13
|9
|1
|3
|27 - 14
|28
|3.
|1:1 Заявка
|12
|7
|5
|0
|25 - 10
|26
|4.
|1:1 Заявка
|13
|6
|5
|2
|15 - 11
|23
|5.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 7
|22
|6.
|0:2 Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 16
|20
|7.
|0:0 Заявка
|12
|6
|0
|6
|23 - 21
|18
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|25 - 20
|18
|9.
|0:0 Заявка
|14
|4
|6
|4
|18 - 17
|18
|10.
|0:2 Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 19
|17
|11.
|0:2 Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 20
|15
|12.
|3:4 Заявка
|14
|4
|3
|7
|23 - 30
|15
|13.
|2:0 Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 24
|14
|14.
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 15
|13
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|21 - 19
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 16
|21
|2.
|0:0 Заявка
|13
|6
|2
|5
|22 - 20
|20
|3.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 16
|19
|4.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|23 - 22
|19
|5.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 16
|17
|6.
|3:2 Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 20
|17
|7.
|2:3 Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 24
|14
|8.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|22 - 26
|14
|9.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|20 - 24
|12
|10.
|0:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|6 - 18
|10
|11.
|0:0 Заявка
|13
|2
|2
|9
|15 - 26
|8
|12.
|4:3 Заявка
|13
|1
|4
|8
|16 - 25
|7
|13.
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|18 - 30
|6
|14.
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|18 - 36
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2 Заявка
|13
|9
|1
|3
|24 - 19
|28
|2.
|2:0 Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 21
|26
|3.
|0:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 23
|22
|4.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|26 - 15
|21
|5.
|1:1 Заявка
|14
|3
|7
|4
|18 - 22
|16
|6.
|1:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 17
|15
|7.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|24 - 23
|14
|8.
|2:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|9.
|0:0 Заявка
|15
|3
|4
|8
|11 - 26
|13
|10.
|2:0 Заявка
|11
|4
|0
|7
|12 - 23
|12
|11.
|3:4 Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 24
|11
|12.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 16
|10
|13.
|0:2 Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 32
|10
|14.
|0:2 Заявка
|14
|2
|4
|8
|15 - 24
|10
|15.
|0:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 22
|9
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|17 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|16 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|14 (5)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|14 (1)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 10
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 7
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.53 Обе забьют — да
-
-
-
-
Прогнозы на матч Интер Майами 2:0 Цинциннати
Исход игры
Интер Майами
92.5% (111)
Ничья
5% (6)
Цинциннати
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
76.85% (83)
Меньше
23.15% (25)
Обе команды забьют
Да
78.7% (85)
Нет
21.3% (23)
Популярный счёт
2:1 Интер Майами
46.7% (56)
3:1 Интер Майами
12.5% (15)
2:0 Интер Майами
10.8% (13)
1:0 Интер Майами
7.5% (9)
3:2 Интер Майами
5% (6)
2:2 Ничья
2.5% (3)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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