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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Интер Майами
 
Позже
Цинциннати
Прогнозы 40
Интер Майами 87.5% (35)
X 5% (2)
Цинциннати 7.5% (3)
Все прогнозы
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Интер Майами
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История личных встреч

Интер Майами
Цинциннати

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 6 побед

10 матчей

50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед

История матчей

М
6:1
М
0:1
ОК
3:3
М
1:0
М
4:4
М
3:1
М
5:1
М
0:1
М
2:3
М
2:1

Голы

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

2.75
1.5

Среднее время на гол

32
60

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

2.5
1.75

Среднее время на гол

36
51

Всего голов

26
16

Голов в среднем за матч

2.6
1.6

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

34
56

Бомбардиры внутри турнира

Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Месси Лионель 12 (1) 0.48
Суарес Луис 12 0.48
Кампана Леонардо 5 0.2
Альба Жорди 4 0.16
Тейлор Роберт 4 0.16
Рохас Матиас 4 0.16
Гомес Диего 3 0.12
Кремаски Бенха 3 0.12
Редондо Федерико 2 0.08
Фрэй Ян 2 0.08
Афонсо Лео 2 0.08
Грессель Юлиан 1 0.04
Бускетс Серхио 1 0.04
Кривцов Сергей 1 0.04
Руис Давид 0 0
Негри Франко 0 0
Сандерленд Лоусон 0 0
Брайт Янник 0 0
Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акоста Лусиано 11 (2) 0.44
Кубо Юя 9 0.36
Орельяно Лука 5 0.2
Келси Кевин 5 0.2
Буха Павел 4 0.16
Асад Ямиль 2 0.08
Бэрд Кори 2 0.08
Бупендза Аарон 2 0.08
Сантос Сержио II 2 0.08
Валенсуэла Херардо 1 0.04
Робинсон Майлз 1 0.04
Йедлин Деандре 0 0
Нвободо Обинна 0 0

Карточки

Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Авилес Томас 9 1
Бускетс Серхио 5 1
Альба Жорди 6 0
Гомес Диего 5 0
Вейгандт Марсело 5 0
Кривцов Сергей 4 0
Кампана Леонардо 4 0
Аллен Ноа 4 0
Руис Давид 2 1
Редондо Федерико 3 0
Суарес Луис 2 0
Грессель Юлиан 2 0
Тейлор Роберт 2 0
Фрэй Ян 2 0
Кремаски Бенха 2 0
Брайт Янник 2 0
Фрейре Николас 1 0
Рохас Матиас 1 0
Негри Франко 1 0
Сэйлор Райан 1 0
Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нвободо Обинна 6 1
Кубо Юя 6 0
Йедлин Деандре 6 0
Акоста Лусиано 6 0
Мерфи Ян 5 0
Пауэлл Альвас 3 1
Робинсон Майлз 3 1
Буха Павел 4 0
Орельяно Лука 4 0
Келси Кевин 4 0
Миазга Мэтт 3 0
Pat Noonan 1 1
Хэлси Бретт 1 1
Бупендза Аарон 2 0
Челентано Роман 2 0
Бэрд Кори 1 0
Сантос Сержио II 1 0
Келлер Кипп 1 0
Валенсуэла Херардо 1 0

Результаты матчей

Интер Майами
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Цинциннати
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
10

Упущенные победы

10
3
Интер Майами
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Цинциннати
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
10

Упущенные победы

22
18
Интер Майами
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
32% (8)
28% (7)
Цинциннати
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (5)
52% (13)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
36% (9)
24% (6)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

15
20

Упущенные победы

32
21

Голы по времени матча

Забито

35
25
14 В 1-м тайме 4
21 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 7
12 Не забивали 13
7
20%
2
8%
1-15
3
9%
0
0%
16-30
4
11%
2
8%
31-45
7
20%
7
28%
46-60
8
23%
7
28%
61-75
6
17%
7
28%
76-90

Пропущено

16
16
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
2
13%
1
6%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
5
31%
2
13%
31-45
1
6%
5
31%
46-60
3
19%
4
25%
61-75
4
25%
2
13%
76-90

Забито

23
21
10 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
0
0%
3
14%
1-15
4
17%
2
10%
16-30
6
26%
5
24%
31-45
4
17%
6
29%
46-60
3
13%
3
14%
61-75
6
26%
2
10%
76-90

Пропущено

21
15
12 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
6
29%
0
0%
1-15
1
5%
7
47%
16-30
5
24%
2
13%
31-45
3
14%
2
13%
46-60
6
29%
3
20%
61-75
0
0%
1
7%
76-90

Забито

58
46
24 В 1-м тайме 14
34 Во 2-м тайме 32
11 Забивали первыми 14
2 Не забивали 4
7
12%
5
11%
1-15
7
12%
2
4%
16-30
10
17%
7
15%
31-45
11
19%
13
28%
46-60
11
19%
10
22%
61-75
12
21%
9
20%
76-90

Пропущено

37
31
20 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 18
8
22%
1
3%
1-15
2
5%
9
29%
29%
16-30
10
27%
4
13%
31-45
4
11%
7
23%
46-60
9
24%
7
23%
61-75
4
11%
3
10%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Майами
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Коламбус Крю - Интер Майами 3:2 Интер Майами - Торонто 4:3 Тигрес - Интер Майами 2:1 Пуэбла - Интер Майами 0:2
Интер Майами - Чикаго Файр 2:1 Интер Майами - Торонто 3:1 Цинциннати - Интер Майами 6:1 Шарлотт - Интер Майами 1:2 Нэшвилл - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Коламбус Крю 2:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Сент-Луис Сити 3:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:0 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 ФК Монреаль - Интер Майами 2:3 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 6:2 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 1:4 Интер Майами - Нэшвилл 3:1
Цинциннати
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Цинциннати - Филадельфия Юнион 2:4 Цинциннати - Сантос Лагуна 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:2 Цинциннати - Керетаро 1:0
Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 3:1 Цинциннати - Чикаго Файр 0:1 Цинциннати - Шарлотт 1:3 Цинциннати - Интер Майами 6:1 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 2:3 Даллас - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Цинциннати 2:4 Цинциннати - Нэшвилл 0:2 Торонто - Цинциннати 3:4 Цинциннати - Сент-Луис Сити 3:1 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:0 Коламбус Крю - Цинциннати 1:2 Орландо Сити - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Колорадо Рэпидс 2:1

Результаты матчей

Интер Майами
Цинциннати

Точный счет

2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

1:2
4 раза 33%
2:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:2
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:2
4 раза 16%
2:3
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
1:2
6 раз 24%
0:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 36%
3
6 раз 24%
1
5 раз 20%
0
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
10 раз 40%
2
5 раз 20%
0
4 раза 16%
4
3 раза 12%
3
2 раза 8%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Интер Майами
Цинциннати

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
1.5
Больше Меньше
4
9
5
8
2.5
3
10
2
11
3.5
2
11
2
11
4.5
1
12
1
12
5.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
4
1.5
7
5
4
8
2.5
3
9
1
11
3.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
2
0.5
Больше Меньше
21
4
18
7
1.5
11
14
9
16
2.5
6
19
3
22
3.5
4
21
2
23
4.5
1
24
1
24
5.5
1
24

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 26 14 7 5 50 - 36 49
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 24 14 5 5 48 - 30 47
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 25 12 8 5 51 - 34 44
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 26 12 5 9 50 - 43 41
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 24 11 5 8 43 - 35 38
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 24 10 7 7 35 - 30 37
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 25 10 7 8 34 - 29 37
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 25 10 6 9 50 - 42 36
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 25 9 6 10 40 - 41 33
10.
Остин
 Заявка 25 8 7 10 28 - 37 31
11.
Даллас
 Заявка 25 8 6 11 38 - 39 30
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 26 6 6 14 41 - 52 24
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 25 4 11 10 32 - 46 23
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 25 4 2 19 31 - 61 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 25 16 5 4 56 - 39 53
2.
Цинциннати
 Заявка 25 15 3 7 44 - 33 48
3.
Коламбус Крю
 Заявка 23 12 7 4 47 - 22 43
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 25 10 11 4 42 - 31 41
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 25 11 5 9 36 - 30 38
6.
Шарлотт
 Заявка 25 10 7 8 30 - 27 37
7.
Орландо Сити
 Заявка 25 9 7 9 39 - 38 34
8.
Торонто
 Заявка 26 9 3 14 34 - 47 30
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 25 7 7 11 35 - 36 28
10.
Филадельфия Юнион
 Заявка 25 6 9 10 45 - 42 27
11.
ФК Монреаль
 Заявка 25 6 9 10 34 - 49 27
12.
Нэшвилл
 Заявка 25 6 8 11 26 - 39 26
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 25 6 8 11 35 - 50 26
14.
Чикаго Файр
 Заявка 25 6 7 12 30 - 42 25
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 23 7 2 14 23 - 47 23

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 9 3 1 31 - 14 30
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 9 3 1 31 - 20 30
3.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 13 8 3 2 28 - 17 27
4.
Даллас
 Заявка 13 8 2 3 26 - 17 26
5.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 8 1 2 28 - 12 25
6.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 7 3 2 30 - 18 24
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 6 5 2 19 - 11 23
8.
Остин
 Заявка 13 6 4 3 22 - 19 22
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 13 5 4 4 20 - 17 19
10.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 11 5 2 4 22 - 19 17
11.
Хьюстон Динамо
 Заявка 11 4 5 2 13 - 10 17
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 4 5 4 14 - 16 17
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 4 4 5 26 - 26 16
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 3 1 9 13 - 25 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 13 8 3 2 33 - 18 27
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 12 7 5 0 25 - 10 26
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
4.
Коламбус Крю
 Заявка 11 6 4 1 21 - 7 22
5.
Шарлотт
 Заявка 12 6 4 2 14 - 10 22
6.
Цинциннати
 Заявка 13 6 2 5 20 - 16 20
7.
Торонто
 Заявка 12 6 0 6 23 - 21 18
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 5 3 5 25 - 20 18
9.
ФК Монреаль
 Заявка 12 4 5 3 19 - 17 17
10.
Нэшвилл
 Заявка 13 4 5 4 18 - 17 17
11.
Чикаго Файр
 Заявка 12 4 3 5 15 - 20 15
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 13 4 3 6 20 - 26 15
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 4 2 7 13 - 24 14
14.
Орландо Сити
 Заявка 12 3 4 5 17 - 15 13
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 3 4 6 21 - 19 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 6 3 4 21 - 16 21
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 13 6 2 5 22 - 20 20
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 5 4 4 19 - 16 19
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 14 4 7 3 23 - 22 19
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 5 2 4 17 - 16 17
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 12 4 2 6 15 - 18 14
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 12 4 2 6 20 - 24 14
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 13 4 2 7 22 - 26 14
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 3 3 7 20 - 24 12
10.
Остин
 Заявка 12 2 3 7 6 - 18 9
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 2 2 9 15 - 26 8
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 0 6 6 18 - 30 6
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 1 1 10 18 - 36 4
14.
Даллас
 Заявка 12 0 4 8 12 - 22 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 12 9 1 2 24 - 17 28
2.
Интер Майами
 Заявка 12 8 2 2 23 - 21 26
3.
Коламбус Крю
 Заявка 12 6 3 3 26 - 15 21
4.
Орландо Сити
 Заявка 13 6 3 4 22 - 23 21
5.
Шарлотт
 Заявка 13 4 3 6 16 - 17 15
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 13 3 6 4 17 - 21 15
7.
Филадельфия Юнион
 Заявка 12 3 5 4 24 - 23 14
8.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
9.
Торонто
 Заявка 14 3 3 8 11 - 26 12
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 2 5 5 15 - 24 11
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 12 2 4 6 10 - 16 10
12.
Чикаго Файр
 Заявка 13 2 4 7 15 - 22 10
13.
ФК Монреаль
 Заявка 13 2 4 7 15 - 32 10
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 10 3 0 7 10 - 23 9
15.
Нэшвилл
 Заявка 12 2 3 7 8 - 22 9
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 16 (9)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 16 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 14 (1)
Реал Солт-Лейк Гомес Карлос III 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 1 9
Торонто Бернардески Федерико 2 7
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 8
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Интер Майами - Цинциннати от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 августа 2024, осталось 2 дня 18 часов 46 минут.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 50% завершится победой Интер Майами.
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    BetBoom
    2.02 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 40
    Интер Майами 87.5% (35)
    X 5% (2)
    Цинциннати 7.5% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Интер Майами
    Ничья
    Цинциннати
    2.12
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    3.95
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    3.75
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    Прогнозы на матч Интер Майами - Цинциннати

    Исход игры
    Интер Майами
    87.5% (35)
    Ничья
    5% (2)
    Цинциннати
    7.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.46% (22)
    Меньше
    40.54% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    62.16% (23)
    Нет
    37.84% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Интер Майами
    35% (14)
    2:0 Интер Майами
    20% (8)
    1:0 Интер Майами
    12.5% (5)
    3:2 Интер Майами
    7.5% (3)
    3:1 Интер Майами
    7.5% (3)
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