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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Нью-Йорк Сити
2:2
Конец матча
Чикаго Файр
0'
1:0
15' Гол
Мартинес Алонсо
2:0
22' Гол
Мартинес Алонсо
50' Желтая карточка
Грей Тэйвон
65' Желтая карточка
Хименес Гастон
2:1
78' Гол
Кейперс Уго
90' Желтая карточка
Паркс Китон
90' Желтая карточка
Наварро Федерико
90' Желтая карточка
Фриз Мэтт
2:2
90' Пенальти
Гутьеррес Брайан
90'+8
49
Фриз
Мэтт
24
Грей
Тэйвон
13
Мартинс
Тьяго
II
5
Риса
Бирк
18
Макфарлейн
Кристиан
6
Сэндс
Джеймс
55
Паркс
Китон
17
Вольф
Ханнес
27
Моралес
Максимильяно
10
Родригес
Сантьяго
16
Мартинес
Алонсо
34
Брэди
Крис
2
Суке
Арно
4
Теран
Карлос
5
Кцихос
Рафаэль
27
Аригони
Аллан
30
Хименес
Гастон
17
Гутьеррес
Брайан
23
Акоста
Келлин
15
Гутман
Эндрю
9
Кейперс
Уго
7
Хайле-Селассие
Марен
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1
Чикаго Файр
3-5-2

История личных встреч

Нью-Йорк Сити
Чикаго Файр

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

21 матч

52.4%
33.3%
14.3%
11 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
57.1%
9.6%
7 побед 12 ничьих 2 победы

Второй тайм

42.9%
38.1%
19%
9 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

М
0:0
М
1:0
М
1:1
М
0:2
М
1:0
М
1:0
М
2:0
М
0:0
М
3:4
М
3:1
М
1:1
М
1:0
М
2:0
М
3:2
М
1:1
М
2:1
М
4:1
М
0:0
М
3:4
М
2:2
М
1:0

Голы

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

1.7
1.36

Среднее время на гол

52
66

Всего голов

15
5

Голов в среднем за матч

1.36
0.5

Среднее время на гол

66
180

Всего голов

32
20

Голов в среднем за матч

1.52
0.95

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
2
Больше 10%
Меньше 90%
19

Среднее время на гол

59
94

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Алонсо 10 0.38
Родригес Сантьяго 8 (2) 0.31
Вольф Ханнес 5 0.19
Охеда Агустин 3 0.12
Бакрар Монсеф 3 0.12
Фернандес Джулиан 2 0.08
Паркс Китон 2 0.08
Перея Андрес 2 0.08
О'Тул Кевин 1 0.04
Джонс Малачи 1 0.04
Магно Таллес 1 (1) 0.04
Грей Тэйвон 0 0
Моралес Максимильяно 0 0
Мартинс Тьяго II 0 0
Сэндс Джеймс 0 0
Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейперс Уго 10 0.38
Гутьеррес Брайан 6 (2) 0.23
Хайле-Селассие Марен 5 (1) 0.19
Герберс Фабиан 2 0.08
Шакири Джердан 2 (2) 0.08
Акоста Келлин 2 0.08
Хименес Гастон 1 0.04
Кцихос Рафаэль 1 0.04
Теран Карлос 1 0.04
Аригони Аллан 1 0.04
Пинеда Маурисио 1 0.04
Суке Арно 0 0
Мюллер Крис 0 0
Гутман Эндрю 0 0
Куциас Георгиос 0 0
Брэди Крис 0 0

Карточки

Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сэндс Джеймс 8 1
Паркс Китон 5 1
Родригес Сантьяго 5 0
Перея Андрес 4 0
Хаак Джастин 4 0
Иленчич Митя 2 1
Мартинс Тьяго II 3 0
Танасиевич Страхиня 3 0
Фриз Мэтт 3 0
Грей Тэйвон 3 0
Бакрар Монсеф 3 0
Джонс Малачи 3 0
Вольф Ханнес 2 0
Моралес Максимильяно 1 0
Фернандес Джулиан 1 0
Охеда Агустин 1 0
Риса Бирк 1 0
Мартинес Алонсо 1 0
Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Герберс Фабиан 7 0
Аригони Аллан 6 0
Кцихос Рафаэль 5 0
Акоста Келлин 5 0
Пинеда Маурисио 5 0
Гутьеррес Брайан 5 0
Теран Карлос 3 1
Наварро Федерико 3 0
Кейперс Уго 2 0
Барлоу Том 2 0
Омсберг Уайетт 2 0
Куциас Георгиос 2 0
Дин Джонатан 2 0
Брэди Крис 2 0
Шакири Джердан 1 0
Хименес Гастон 1 0
Сальквист Тобиас 1 0
Гаспер Чейз 1 0

Результаты матчей

Нью-Йорк Сити
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
0% (0)
46% (6)
Чикаго Файр
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

6
12
Нью-Йорк Сити
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Чикаго Файр
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
11

Упущенные победы

10
13
Нью-Йорк Сити
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
46% (12)
42% (11)
12% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (13)
19% (5)
31% (8)
Чикаго Файр
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (7)
46% (12)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
23% (6)
38% (10)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

15
12

Упущенные победы

16
25

Голы по времени матча

Забито

27
17
13 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
5
19%
0
0%
1-15
3
11%
2
12%
16-30
5
19%
2
12%
31-45
3
11%
5
29%
29%
46-60
2
7%
4
24%
61-75
9
33%
4
24%
76-90

Пропущено

16
24
4 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
2
13%
4
17%
1-15
1
6%
4
17%
16-30
1
6%
3
13%
31-45
3
19%
5
21%
46-60
3
19%
4
17%
61-75
6
38%
4
17%
76-90

Забито

11
15
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 2
19 Не забивали 19
2
18%
1
7%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
3
27%
3
20%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
3
27%
8
53%
76-90

Пропущено

16
20
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
3
19%
4
20%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
4
25%
5
25%
31-45
5
31%
3
15%
46-60
2
13%
4
20%
61-75
1
6%
2
10%
76-90

Забито

38
32
19 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 7
7 Не забивали 8
7
18%
1
3%
1-15
4
11%
3
9%
16-30
8
21%
5
16%
31-45
4
11%
5
16%
46-60
3
8%
6
19%
61-75
12
32%
12
38%
76-90

Пропущено

32
44
12 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 22
5
16%
8
18%
1-15
2
6%
6
14%
16-30
5
16%
8
18%
31-45
8
25%
8
18%
46-60
5
16%
8
18%
61-75
7
22%
6
14%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Тигрес - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:2
Нью-Йорк Сити - Керетаро 0:0 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0 Остин - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 4:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 2:3 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:3 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 0:2
Чикаго Файр
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Толука - Чикаго Файр 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 2:1 Интер Майами - Чикаго Файр 2:1 Цинциннати - Чикаго Файр 0:1
Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 4:3 Сиэтл Саундерс - Чикаго Файр 2:1 Орландо Сити - Чикаго Файр 4:2 Торонто - Чикаго Файр 1:4 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 1:1 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:3 Чикаго Файр - Шарлотт 0:1 Сент-Луис Сити - Чикаго Файр 3:1 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:0

Результаты матчей

Нью-Йорк Сити
Чикаго Файр

Точный счет

2:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
4:3
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
8 раз 62%
1
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:0
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:1
5 раз 19%
0:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
4:3
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
10 раз 38%
0
7 раз 27%
1
6 раз 23%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
10 раз 38%
0
8 раз 31%
2
5 раз 19%
4
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Нью-Йорк Сити
Чикаго Файр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
7
5
10
3
1.5
4
8
2
11
2.5
2
10
2
11
3.5
2
10
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
11
3
3
10
1.5
4
10
1
12
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
7
0.5
Больше Меньше
18
8
13
13
1.5
8
18
3
23
2.5
3
23
2
24
3.5
3
23
1
25
4.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 27 14 8 5 50 - 36 50
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 24 14 5 5 48 - 30 47
3.
Реал Солт-Лейк
 0:2 Заявка 26 12 8 6 51 - 36 44
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 26 12 5 9 50 - 43 41
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 26 11 7 8 37 - 31 40
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 24 11 5 8 43 - 35 38
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 25 10 7 8 35 - 31 37
8.
Портленд Тимберс
 0:2 Заявка 26 10 6 10 50 - 44 36
9.
Остин
 Заявка 26 9 7 10 30 - 37 34
10.
Даллас
 Заявка 26 9 6 11 42 - 42 33
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 26 9 6 11 42 - 44 33
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 27 7 6 14 44 - 52 27
13.
Сент-Луис Сити
 2:0 Заявка 26 5 11 10 34 - 46 26
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2:0 Заявка 26 5 2 19 33 - 61 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 26 17 5 4 58 - 39 56
2.
Цинциннати
 Заявка 26 15 3 8 44 - 35 48
3.
Коламбус Крю
 Заявка 23 12 7 4 47 - 22 43
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 26 10 12 4 43 - 32 42
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 26 11 6 9 38 - 32 39
6.
Шарлотт
 Заявка 26 10 8 8 31 - 28 38
7.
Орландо Сити
 Заявка 26 9 7 10 39 - 41 34
8.
Торонто
 Заявка 27 10 3 14 35 - 47 33
9.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 26 7 8 11 35 - 36 29
10.
Филадельфия Юнион
 Заявка 25 6 9 10 45 - 42 27
11.
ФК Монреаль
 Заявка 26 6 9 11 34 - 54 27
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 24 8 2 14 28 - 47 26
13.
Чикаго Файр
 Заявка 26 6 8 12 32 - 44 26
14.
Нэшвилл
 Заявка 26 6 8 12 26 - 41 26
15.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 26 6 8 12 38 - 54 26

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 14 9 4 1 31 - 20 31
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 9 3 1 31 - 14 30
3.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 13 8 3 2 28 - 17 27
4.
Даллас
 Заявка 13 8 2 3 26 - 17 26
5.
Реал Солт-Лейк
 0:2 Заявка 12 8 1 3 28 - 14 25
6.
Портленд Тимберс
 0:2 Заявка 13 7 3 3 30 - 20 24
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 6 5 2 19 - 11 23
8.
Остин
 Заявка 13 6 4 3 22 - 19 22
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 5 4 5 29 - 26 19
10.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 5 4 5 22 - 20 19
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 11 5 2 4 22 - 19 17
12.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 4 5 3 13 - 11 17
13.
Сент-Луис Сити
 2:0 Заявка 13 4 5 4 14 - 16 17
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2:0 Заявка 13 3 1 9 13 - 25 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 14 9 3 2 35 - 18 30
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 12 7 5 0 25 - 10 26
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 8 2 3 27 - 16 26
4.
Шарлотт
 Заявка 13 6 5 2 15 - 11 23
5.
Коламбус Крю
 Заявка 11 6 4 1 21 - 7 22
6.
Цинциннати
 Заявка 13 6 2 5 20 - 16 20
7.
Торонто
 Заявка 12 6 0 6 23 - 21 18
8.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 13 5 3 5 25 - 20 18
9.
ФК Монреаль
 Заявка 13 4 5 4 19 - 22 17
10.
Нэшвилл
 Заявка 14 4 5 5 18 - 19 17
11.
Чикаго Файр
 Заявка 12 4 3 5 15 - 20 15
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 3 7 23 - 30 15
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 4 2 7 13 - 24 14
14.
Орландо Сити
 Заявка 12 3 4 5 17 - 15 13
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 3 4 6 21 - 19 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 6 3 4 21 - 16 21
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 13 6 2 5 22 - 20 20
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 13 5 4 4 19 - 16 19
4.
Реал Солт-Лейк
 0:2 Заявка 14 4 7 3 23 - 22 19
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 5 2 4 17 - 16 17
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 5 2 6 18 - 20 17
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 12 4 2 6 20 - 24 14
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 13 4 2 7 22 - 26 14
9.
Портленд Тимберс
 0:2 Заявка 13 3 3 7 20 - 24 12
10.
Остин
 Заявка 13 3 3 7 8 - 18 12
11.
Сент-Луис Сити
 2:0 Заявка 13 1 6 6 20 - 30 9
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 2 2 9 15 - 26 8
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2:0 Заявка 13 2 1 10 20 - 36 7
14.
Даллас
 Заявка 13 1 4 8 16 - 25 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 13 9 1 3 24 - 19 28
2.
Интер Майами
 Заявка 12 8 2 2 23 - 21 26
3.
Коламбус Крю
 Заявка 12 6 3 3 26 - 15 21
4.
Орландо Сити
 Заявка 14 6 3 5 22 - 26 21
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 3 7 4 18 - 22 16
6.
Шарлотт
 Заявка 13 4 3 6 16 - 17 15
7.
Торонто
 Заявка 15 4 3 8 12 - 26 15
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 12 3 5 4 24 - 23 14
9.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 4 0 7 15 - 23 12
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 2 5 5 15 - 24 11
12.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 13 2 5 6 10 - 16 11
13.
Чикаго Файр
 Заявка 14 2 5 7 17 - 24 11
14.
ФК Монреаль
 Заявка 13 2 4 7 15 - 32 10
15.
Нэшвилл
 Заявка 12 2 3 7 8 - 22 9
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 16 (9)
Интер Майами Суарес Луис 14 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 14 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 10
Торонто Бернардески Федерико 2 8
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Аригони Аллан уходит с поля. Мюллер Крис выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 22'
      Паркс Китон сделал результативную передачу.
    • 22'
      Г О О О О Л - Alonso Martinez бьет в цель!
    • 15'
      Моралес Максимильяно сделал результативную передачу.
    • 15'
      Г О О О О Л - Alonso Martinez бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Нью-Йорк Сити 2:2 Чикаго Файр онлайн

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