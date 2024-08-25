Тур: 1. Стадион: Citi Field.
2:2
Конец матча
0'
1:0
15' ГолМартинес Алонсо
2:0
22' ГолМартинес Алонсо
50' Желтая карточкаГрей Тэйвон
65' Желтая карточкаХименес Гастон
2:1
78' ГолКейперс Уго
90' Желтая карточкаПаркс Китон
90' Желтая карточкаНаварро Федерико
90' Желтая карточкаФриз Мэтт
2:2
90' ПенальтиГутьеррес Брайан
90'+8
Ход матча
15'
22'
2:0
50'
65'
78'
2:1
90'
90'
90'
90'
2:2
49
Фриз
Мэтт
24
Грей
Тэйвон
55
Паркс
Китон
17
Вольф
Ханнес
34
Брэди
Крис
15
Гутман
Эндрю
- Основной состав
-
49 Фриз МэттВратарь
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
-
17 Вольф ХаннесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 О'Тул КевинЗащитник
-
35 Иленчич МитяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Хаак ДжастинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кашинг Ник
- Основной состав
-
34 Брэди КрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Гутман ЭндрюПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Ричи СпенсерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Дин ДжонатанПолузащитник
- Нападающий
-
12 Барлоу ТомНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клопас Фрэнк
История личных встреч
Нью-Йорк Сити
Чикаго Файр
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
21 матч
52.4%
33.3%
14.3%
11 побед 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
57.1%
9.6%
7 побед 12 ничьих 2 победы
Второй тайм
42.9%
38.1%
19%
9 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
15
Голов в среднем за матч
1.7
1.36
Среднее время на гол
52
66
Всего голов
15
5
Голов в среднем за матч
1.36
0.5
Среднее время на гол
66
180
Всего голов
32
20
Голов в среднем за матч
1.52
0.95
Тотал матчей
2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
Среднее время на гол
59
94
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Алонсо
|10
|0.38
|Родригес Сантьяго
|8 (2)
|0.31
|Вольф Ханнес
|5
|0.19
|Охеда Агустин
|3
|0.12
|Бакрар Монсеф
|3
|0.12
|Фернандес Джулиан
|2
|0.08
|Паркс Китон
|2
|0.08
|Перея Андрес
|2
|0.08
|О'Тул Кевин
|1
|0.04
|Джонс Малачи
|1
|0.04
|Магно Таллес
|1 (1)
|0.04
|Грей Тэйвон
|0
|0
|Моралес Максимильяно
|0
|0
|Мартинс Тьяго II
|0
|0
|Сэндс Джеймс
|0
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейперс Уго
|10
|0.38
|Гутьеррес Брайан
|6 (2)
|0.23
|Хайле-Селассие Марен
|5 (1)
|0.19
|Герберс Фабиан
|2
|0.08
|Шакири Джердан
|2 (2)
|0.08
|Акоста Келлин
|2
|0.08
|Хименес Гастон
|1
|0.04
|Кцихос Рафаэль
|1
|0.04
|Теран Карлос
|1
|0.04
|Аригони Аллан
|1
|0.04
|Пинеда Маурисио
|1
|0.04
|Суке Арно
|0
|0
|Мюллер Крис
|0
|0
|Гутман Эндрю
|0
|0
|Куциас Георгиос
|0
|0
|Брэди Крис
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сэндс Джеймс
|8
|1
|Паркс Китон
|5
|1
|Родригес Сантьяго
|5
|0
|Перея Андрес
|4
|0
|Хаак Джастин
|4
|0
|Иленчич Митя
|2
|1
|Мартинс Тьяго II
|3
|0
|Танасиевич Страхиня
|3
|0
|Фриз Мэтт
|3
|0
|Грей Тэйвон
|3
|0
|Бакрар Монсеф
|3
|0
|Джонс Малачи
|3
|0
|Вольф Ханнес
|2
|0
|Моралес Максимильяно
|1
|0
|Фернандес Джулиан
|1
|0
|Охеда Агустин
|1
|0
|Риса Бирк
|1
|0
|Мартинес Алонсо
|1
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Герберс Фабиан
|7
|0
|Аригони Аллан
|6
|0
|Кцихос Рафаэль
|5
|0
|Акоста Келлин
|5
|0
|Пинеда Маурисио
|5
|0
|Гутьеррес Брайан
|5
|0
|Теран Карлос
|3
|1
|Наварро Федерико
|3
|0
|Кейперс Уго
|2
|0
|Барлоу Том
|2
|0
|Омсберг Уайетт
|2
|0
|Куциас Георгиос
|2
|0
|Дин Джонатан
|2
|0
|Брэди Крис
|2
|0
|Шакири Джердан
|1
|0
|Хименес Гастон
|1
|0
|Сальквист Тобиас
|1
|0
|Гаспер Чейз
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Йорк Сити
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
0% (0)
46% (6)
Чикаго Файр
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
6
12
Нью-Йорк Сити
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Чикаго Файр
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
11
Упущенные победы
10
13
Нью-Йорк Сити
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
46% (12)
42% (11)
12% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (13)
19% (5)
31% (8)
Чикаго Файр
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (7)
46% (12)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
23% (6)
38% (10)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
15
12
Упущенные победы
16
25
Голы по времени матча
Забито
27
17
13 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
5
19%
0
0%
1-15
3
11%
2
12%
16-30
5
19%
2
12%
31-45
3
11%
5
29%
29%
46-60
2
7%
4
24%
61-75
9
33%
4
24%
76-90
Пропущено
16
24
4 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
2
13%
4
17%
1-15
1
6%
4
17%
16-30
1
6%
3
13%
31-45
3
19%
5
21%
46-60
3
19%
4
17%
61-75
6
38%
4
17%
76-90
Забито
11
15
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 2
19 Не забивали 19
2
18%
1
7%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
3
27%
3
20%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
3
27%
8
53%
76-90
Пропущено
16
20
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
3
19%
4
20%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
4
25%
5
25%
31-45
5
31%
3
15%
46-60
2
13%
4
20%
61-75
1
6%
2
10%
76-90
Забито
38
32
19 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 7
7 Не забивали 8
7
18%
1
3%
1-15
4
11%
3
9%
16-30
8
21%
5
16%
31-45
4
11%
5
16%
46-60
3
8%
6
19%
61-75
12
32%
12
38%
76-90
Пропущено
32
44
12 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 22
5
16%
8
18%
1-15
2
6%
6
14%
16-30
5
16%
8
18%
31-45
8
25%
8
18%
46-60
5
16%
8
18%
61-75
7
22%
6
14%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Тигрес - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:2
Нью-Йорк Сити - Керетаро 0:0 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0 Остин - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 4:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 2:3 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:3 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 0:2
Чикаго Файр
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Толука - Чикаго Файр 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 2:1 Интер Майами - Чикаго Файр 2:1 Цинциннати - Чикаго Файр 0:1
Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 4:3 Сиэтл Саундерс - Чикаго Файр 2:1 Орландо Сити - Чикаго Файр 4:2 Торонто - Чикаго Файр 1:4 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 1:1 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:3 Чикаго Файр - Шарлотт 0:1 Сент-Луис Сити - Чикаго Файр 3:1 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:0
Результаты матчей
Нью-Йорк Сити
Чикаго Файр
Точный счет
2:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
4:3
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
8 раз 62%
1
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:0
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:1
5 раз 19%
0:0
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
4:3
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
10 раз 38%
0
7 раз 27%
1
6 раз 23%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
10 раз 38%
0
8 раз 31%
2
5 раз 19%
4
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Нью-Йорк Сити
Чикаго Файр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
75
103
48
211
210
211
210
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
113
310
410
112
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
197
Больше Меньше
188
1313
818
323
323
224
323
125
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|27
|14
|8
|5
|50 - 36
|50
|2.
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|48 - 30
|47
|3.
|0:2 Заявка
|26
|12
|8
|6
|51 - 36
|44
|4.
|Заявка
|26
|12
|5
|9
|50 - 43
|41
|5.
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|37 - 31
|40
|6.
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|43 - 35
|38
|7.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|35 - 31
|37
|8.
|0:2 Заявка
|26
|10
|6
|10
|50 - 44
|36
|9.
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|30 - 37
|34
|10.
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|42 - 42
|33
|11.
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|42 - 44
|33
|12.
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|44 - 52
|27
|13.
|2:0 Заявка
|26
|5
|11
|10
|34 - 46
|26
|14.
|2:0 Заявка
|26
|5
|2
|19
|33 - 61
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|17
|5
|4
|58 - 39
|56
|2.
|Заявка
|26
|15
|3
|8
|44 - 35
|48
|3.
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|47 - 22
|43
|4.
|Заявка
|26
|10
|12
|4
|43 - 32
|42
|5.
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|38 - 32
|39
|6.
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|31 - 28
|38
|7.
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|39 - 41
|34
|8.
|Заявка
|27
|10
|3
|14
|35 - 47
|33
|9.
|0:0 Заявка
|26
|7
|8
|11
|35 - 36
|29
|10.
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|45 - 42
|27
|11.
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|34 - 54
|27
|12.
|Заявка
|24
|8
|2
|14
|28 - 47
|26
|13.
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|32 - 44
|26
|14.
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|26 - 41
|26
|15.
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|38 - 54
|26
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|14
|9
|4
|1
|31 - 20
|31
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 14
|30
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 17
|27
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|26 - 17
|26
|5.
|0:2 Заявка
|12
|8
|1
|3
|28 - 14
|25
|6.
|0:2 Заявка
|13
|7
|3
|3
|30 - 20
|24
|7.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 11
|23
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 19
|22
|9.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|29 - 26
|19
|10.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 20
|19
|11.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 19
|17
|12.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 11
|17
|13.
|2:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|14.
|2:0 Заявка
|13
|3
|1
|9
|13 - 25
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|35 - 18
|30
|2.
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|25 - 10
|26
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 16
|26
|4.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|15 - 11
|23
|5.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 7
|22
|6.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 16
|20
|7.
|Заявка
|12
|6
|0
|6
|23 - 21
|18
|8.
|0:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|25 - 20
|18
|9.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 22
|17
|10.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 19
|17
|11.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 20
|15
|12.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|23 - 30
|15
|13.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 24
|14
|14.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 15
|13
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|21 - 19
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 16
|21
|2.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|22 - 20
|20
|3.
|0:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 16
|19
|4.
|0:2 Заявка
|14
|4
|7
|3
|23 - 22
|19
|5.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 16
|17
|6.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 20
|17
|7.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 24
|14
|8.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|22 - 26
|14
|9.
|0:2 Заявка
|13
|3
|3
|7
|20 - 24
|12
|10.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|8 - 18
|12
|11.
|2:0 Заявка
|13
|1
|6
|6
|20 - 30
|9
|12.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|15 - 26
|8
|13.
|2:0 Заявка
|13
|2
|1
|10
|20 - 36
|7
|14.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|16 - 25
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|24 - 19
|28
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 21
|26
|3.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|26 - 15
|21
|4.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 26
|21
|5.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|18 - 22
|16
|6.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 17
|15
|7.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 26
|15
|8.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|24 - 23
|14
|9.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|10.
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|15 - 23
|12
|11.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 24
|11
|12.
|0:0 Заявка
|13
|2
|5
|6
|10 - 16
|11
|13.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 24
|11
|14.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 32
|10
|15.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 22
|9
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|17 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|16 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|14 (5)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|14 (1)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 10
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 8
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 8