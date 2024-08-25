Тур: 1. Стадион: Сапуто.
0:2
Второй тайм: 53'
Ход матча
7'
0:1
12'
30'
37'
0:2
46
Пирс
Том
19
Салиба
Натан
10
Дюк
Брайс
23
Кларк
Кейден
31
Ивачич
Альяз
15
Бай
Брэндон
23
Сандс
Уилл
10
Хиль
Карлес
17
Вуд
Бобби
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
46 Пирс ТомЗащитник
- Полузащитник
-
19 Салиба НатанПолузащитник
-
10 Дюк БрайсПолузащитник
-
23 Кларк КейденПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Бугай ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лоран Куртуа
- Основной состав
-
31 Ивачич АльязВратарь
-
15 Бай БрэндонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Сандс УиллЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хиль КарлесПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Вуд БоббиНападающий
- Запасные игроки
-
36 Эдвардс ЭрлВратарь
-
12 Лима НикЗащитник
- Защитник
-
27 Паркер ТимЗащитник
- Полузащитник
-
29 Бак НоуэлПолузащитник
-
14 Харкс ИэнПолузащитник
- Нападающий
-
41 Luca Langoni
-
Главный тренер: Caleb Porter
История личных встреч
ФК Монреаль
Нью-Инглэнд Революшн
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед
32 матча
40.6%
9.4%
50%
13 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
18.8%
43.8%
37.4%
6 побед 14 ничьих 12 побед
Второй тайм
34.4%
31.3%
34.3%
11 побед 10 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
14
Голов в среднем за матч
1.71
0.93
Среднее время на гол
52
96
Всего голов
24
24
Голов в среднем за матч
1.6
1.41
Среднее время на гол
56
63
Всего голов
53
38
Голов в среднем за матч
1.66
1.19
Тотал матчей
2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
Среднее время на гол
54
75
Бомбардиры внутри турнира
ФК Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сунуси Ибрахим
|6
|0.23
|Мартинес Хосеф
|5 (1)
|0.19
|Коккаро Матиас
|4 (2)
|0.15
|Ласситер Ариэль
|3
|0.12
|Тейшейра Руан
|2
|0.08
|Вильсен Жюль-Антони
|2
|0.08
|Янков Доминик
|2
|0.08
|Дюк Брайс
|2
|0.08
|Шуаньер Матьё
|2 (1)
|0.08
|Пьетт Самюэль
|1
|0.04
|Фернандо Алварез
|1
|0.04
|Тойе Мейсон
|1
|0.04
|Опоку Квадво
|1
|0.04
|Эдвардс Рахим
|0
|0
|Лаппалайнен Ласси
|0
|0
|Корбо Габриэле
|0
|0
|Кэмпбелл Джордж
|0
|0
|Хоакин Соса
|0
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вриони Джакомо
|8
|0.33
|Хиль Карлес
|5
|0.21
|Боатенг Эммануль II
|2
|0.08
|Байрактаревич Есмир
|2
|0.08
|Чанкалай Томас
|2
|0.08
|Вуд Бобби
|2
|0.08
|Хиль Начо
|1
|0.04
|Бак Ноуэл
|1
|0.04
|Харкс Иэн
|1
|0.04
|Джонс Дехуан
|0
|0
|Борреро Дилан
|0
|0
|Полстер Мэтт
|0
|0
|Бай Брэндон
|0
|0
Карточки
ФК Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кэмпбелл Джордж
|7
|0
|Ласситер Ариэль
|5
|1
|Эдвардс Рахим
|5
|1
|Пьетт Самюэль
|6
|0
|Салиба Натан
|4
|1
|Шуаньер Матьё
|5
|0
|Янков Доминик
|4
|0
|Уотерман Джоэл
|4
|0
|Хоакин Соса
|3
|0
|Мартинес Хосеф
|2
|0
|Тейшейра Руан
|2
|0
|Коккаро Матиас
|2
|0
|Зухир Рида
|2
|0
|Ваньяма Виктор
|1
|0
|Фернандо Алварез
|1
|0
|Сируа Жонатан
|1
|0
|Вильсен Жюль-Антони
|1
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Полстер Мэтт
|8
|0
|Арреага Хавьер
|6
|0
|Кесслер Генри
|6
|0
|Вриони Джакомо
|4
|1
|Харкс Иэн
|5
|0
|Чанкалай Томас
|4
|0
|Хиль Карлес
|3
|0
|Ивачич Альяз
|3
|0
|Хиль Начо
|2
|0
|Борреро Дилан
|2
|0
|Спаулдинг Райан
|0
|1
|Вуд Бобби
|1
|0
|Кэй Марк-Энтони
|1
|0
|Лима Ник
|1
|0
|Джонс Дехуан
|1
|0
|Панайоту Джек
|1
|0
Результаты матчей
ФК Монреаль
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Нью-Инглэнд Революшн
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
8
5
ФК Монреаль
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Нью-Инглэнд Революшн
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
10% (1)
80% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
27
19
Упущенные победы
10
8
ФК Монреаль
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
32% (8)
20% (5)
Нью-Инглэнд Революшн
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
22% (5)
39% (9)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
32
21
Упущенные победы
18
13
Голы по времени матча
Забито
19
10
11 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
16 Не забивали 16
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
3
30%
16-30
7
37%
1
10%
31-45
2
11%
2
20%
46-60
2
11%
2
20%
61-75
4
21%
2
20%
76-90
Пропущено
17
23
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
0
0%
2
9%
1-15
5
29%
29%
1
4%
16-30
5
29%
29%
5
22%
31-45
3
18%
4
17%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
3
18%
7
30%
76-90
Забито
14
12
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 7
19 Не забивали 14
4
29%
4
33%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
6
43%
1
8%
61-75
2
14%
1
8%
76-90
Пропущено
33
25
13 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
4
12%
1
4%
1-15
6
18%
3
12%
16-30
3
9%
4
16%
31-45
8
24%
5
20%
46-60
2
6%
3
12%
61-75
10
30%
9
36%
76-90
Забито
33
22
16 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 10
10 Не забивали 7
6
18%
4
18%
1-15
3
9%
5
23%
16-30
7
21%
5
23%
31-45
3
9%
2
9%
46-60
8
24%
3
14%
61-75
6
18%
3
14%
76-90
Пропущено
50
48
23 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 32
11 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 20
4
8%
3
6%
1-15
11
22%
4
8%
16-30
8
16%
9
19%
31-45
11
22%
9
19%
46-60
3
6%
7
15%
61-75
13
26%
16
33%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Монреаль
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:0 Атлетико Сан-Луис - ФК Монреаль 2:3 Орландо Сити - ФК Монреаль 4:1 ФК Монреаль - Торонто 0:1
Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:2 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 1:0 ФК Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 ФК Монреаль - Филадельфия Юнион 4:2 Колорадо Рэпидс - ФК Монреаль 4:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 ФК Монреаль - Реал Солт-Лейк 0:0 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:2 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 4:2 ФК Монреаль - Нэшвилл 0:0 Торонто - ФК Монреаль 5:1 ФК Монреаль - Коламбус Крю 1:3 ФК Монреаль - Интер Майами 2:3 Нэшвилл - ФК Монреаль 4:1 Коламбус Крю - ФК Монреаль 0:0
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Мазатлан 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:1
Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 5:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Сиэтл Саундерс - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:5 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Ванкувер Уайткэпс 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 1:4 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0
Результаты матчей
ФК Монреаль
Нью-Инглэнд Революшн
Точный счет
2:2
2 раза 17%
0:0
2 раза 17%
4:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
4
2 раза 17%
1
8 раз 62%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Точный счет
2:2
4 раза 16%
0:0
4 раза 16%
1:0
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 32%
2
7 раз 28%
1
6 раз 24%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
1
12 раз 52%
0
6 раз 26%
2
4 раза 17%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
ФК Монреаль
Нью-Инглэнд Революшн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
103
66
211
210
112
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
73
58
37
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
178
Больше Меньше
176
1114
518
421
122
223
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|50 - 36
|49
|2.
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|48 - 30
|47
|3.
|Заявка
|25
|12
|8
|5
|51 - 34
|44
|4.
|Заявка
|26
|12
|5
|9
|50 - 43
|41
|5.
|3:2 Заявка
|26
|11
|7
|8
|37 - 31
|40
|6.
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|43 - 35
|38
|7.
|0:0 Заявка
|25
|10
|8
|7
|35 - 30
|38
|8.
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|50 - 42
|36
|9.
|4:3 Заявка
|26
|9
|6
|11
|42 - 42
|33
|10.
|2:3 Заявка
|26
|9
|6
|11
|42 - 44
|33
|11.
|0:0 Заявка
|26
|8
|8
|10
|28 - 37
|32
|12.
|0:0 Заявка
|27
|6
|7
|14
|41 - 52
|25
|13.
|Заявка
|25
|4
|11
|10
|32 - 46
|23
|14.
|Заявка
|25
|4
|2
|19
|31 - 61
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|26
|17
|5
|4
|58 - 39
|56
|2.
|0:2 Заявка
|26
|15
|3
|8
|44 - 35
|48
|3.
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|47 - 22
|43
|4.
|1:1 Заявка
|26
|10
|12
|4
|43 - 32
|42
|5.
|2:0 Заявка
|26
|12
|5
|9
|38 - 30
|41
|6.
|1:1 Заявка
|26
|10
|8
|8
|31 - 28
|38
|7.
|0:0 Заявка
|26
|9
|8
|9
|39 - 38
|35
|8.
|0:0 Заявка
|27
|9
|4
|14
|34 - 47
|31
|9.
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|35 - 36
|28
|10.
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|45 - 42
|27
|11.
|0:0 Заявка
|26
|6
|9
|11
|26 - 39
|27
|12.
|0:2 Заявка
|26
|6
|9
|11
|34 - 51
|27
|13.
|2:0 Заявка
|24
|8
|2
|14
|25 - 47
|26
|14.
|3:4 Заявка
|26
|6
|8
|12
|38 - 54
|26
|15.
|0:2 Заявка
|26
|6
|7
|13
|30 - 44
|25
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 14
|30
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 20
|30
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 17
|27
|4.
|4:3 Заявка
|13
|8
|2
|3
|26 - 17
|26
|5.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|28 - 12
|25
|6.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|30 - 18
|24
|7.
|3:2 Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 11
|23
|8.
|0:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 19
|22
|9.
|2:3 Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 20
|19
|10.
|0:0 Заявка
|12
|4
|6
|2
|13 - 10
|18
|11.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 19
|17
|12.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|13.
|0:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|26 - 26
|17
|14.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|13 - 25
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|14
|9
|3
|2
|35 - 18
|30
|2.
|2:0 Заявка
|13
|9
|1
|3
|27 - 14
|28
|3.
|1:1 Заявка
|12
|7
|5
|0
|25 - 10
|26
|4.
|1:1 Заявка
|13
|6
|5
|2
|15 - 11
|23
|5.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 7
|22
|6.
|0:2 Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 16
|20
|7.
|0:0 Заявка
|12
|6
|0
|6
|23 - 21
|18
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|25 - 20
|18
|9.
|0:0 Заявка
|14
|4
|6
|4
|18 - 17
|18
|10.
|0:2 Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 19
|17
|11.
|0:2 Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 20
|15
|12.
|3:4 Заявка
|14
|4
|3
|7
|23 - 30
|15
|13.
|2:0 Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 24
|14
|14.
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 15
|13
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|21 - 19
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 16
|21
|2.
|0:0 Заявка
|13
|6
|2
|5
|22 - 20
|20
|3.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 16
|19
|4.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|23 - 22
|19
|5.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 16
|17
|6.
|3:2 Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 20
|17
|7.
|2:3 Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 24
|14
|8.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|22 - 26
|14
|9.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|20 - 24
|12
|10.
|0:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|6 - 18
|10
|11.
|0:0 Заявка
|13
|2
|2
|9
|15 - 26
|8
|12.
|4:3 Заявка
|13
|1
|4
|8
|16 - 25
|7
|13.
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|18 - 30
|6
|14.
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|18 - 36
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2 Заявка
|13
|9
|1
|3
|24 - 19
|28
|2.
|2:0 Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 21
|26
|3.
|0:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 23
|22
|4.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|26 - 15
|21
|5.
|1:1 Заявка
|14
|3
|7
|4
|18 - 22
|16
|6.
|1:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 17
|15
|7.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|24 - 23
|14
|8.
|2:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|9.
|0:0 Заявка
|15
|3
|4
|8
|11 - 26
|13
|10.
|2:0 Заявка
|11
|4
|0
|7
|12 - 23
|12
|11.
|3:4 Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 24
|11
|12.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 16
|10
|13.
|0:2 Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 32
|10
|14.
|0:2 Заявка
|14
|2
|4
|8
|15 - 24
|10
|15.
|0:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 22
|9
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|17 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|16 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|14 (5)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|14 (1)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 10
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 7
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 8