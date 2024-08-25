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  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
ФК Монреаль
0:5
Конец матча
Нью-Инглэнд Революшн
0'
0:1
7' Гол
Вуд Бобби
30' Желтая карточка
Кэй Марк-Энтони
0:2
37' Гол
Вуд Бобби
0:3
71' Гол
Лима Ник
0:4
79' Гол
Вриони Джакомо
82' Желтая карточка
Дюк Брайс
0:5
83' Гол
Luca Langoni
85' Желтая карточка
Эдвардс Рахим
90'+3
40
Сируа
Жонатан
24
Кэмпбелл
Джордж
16
Уотерман
Джоэл
3
Хоакин
Соса
11
Маршалл-Ратти
Джакил
46
Пирс
Том
6
Пьетт
Самюэль
19
Салиба
Натан
10
Дюк
Брайс
23
Кларк
Кейден
17
Мартинес
Хосеф
31
Ивачич
Альяз
15
Бай
Брэндон
3
Арреага
Хавьер
2
Ромни
Дейв
23
Сандс
Уилл
8
Полстер
Мэтт
28
Кэй
Марк-Энтони
47
Байрактаревич
Есмир
10
Хиль
Карлес
18
Боатенг
Эммануль
II
17
Вуд
Бобби
ФК Монреаль
3-4-2-1
Нью-Инглэнд Революшн
4-2-3-1

История личных встреч

ФК Монреаль
Нью-Инглэнд Революшн

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед

32 матча

40.6%
9.4%
50%
13 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

18.8%
43.8%
37.4%
6 побед 14 ничьих 12 побед

Второй тайм

34.4%
31.3%
34.3%
11 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

М
1:0
М
4:0
М
0:1
М
4:0
М
1:4
М
2:1
М
2:1
М
2:3
М
3:1
М
0:1
М
2:1
М
0:0
М
0:3
М
1:0
М
4:2
М
4:0
М
2:3
М
1:0
М
3:0
М
1:3
М
3:2
М
0:1
М
3:0
М
0:0
М
2:2
М
2:1
М
2:0
М
0:1
М
2:4
М
0:1
М
0:1
М
2:1

Голы

Всего голов

29
14

Голов в среднем за матч

1.71
0.93

Среднее время на гол

52
96

Всего голов

24
24

Голов в среднем за матч

1.6
1.41

Среднее время на гол

56
63

Всего голов

53
38

Голов в среднем за матч

1.66
1.19

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
30

Среднее время на гол

54
75

Бомбардиры внутри турнира

ФК Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сунуси Ибрахим 6 0.23
Мартинес Хосеф 5 (1) 0.19
Коккаро Матиас 4 (2) 0.15
Ласситер Ариэль 3 0.12
Тейшейра Руан 2 0.08
Вильсен Жюль-Антони 2 0.08
Янков Доминик 2 0.08
Дюк Брайс 2 0.08
Шуаньер Матьё 2 (1) 0.08
Пьетт Самюэль 1 0.04
Фернандо Алварез 1 0.04
Тойе Мейсон 1 0.04
Опоку Квадво 1 0.04
Эдвардс Рахим 0 0
Лаппалайнен Ласси 0 0
Корбо Габриэле 0 0
Кэмпбелл Джордж 0 0
Хоакин Соса 0 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вриони Джакомо 9 0.38
Хиль Карлес 5 0.21
Боатенг Эммануль II 2 0.08
Байрактаревич Есмир 2 0.08
Чанкалай Томас 2 0.08
Вуд Бобби 2 0.08
Хиль Начо 1 0.04
Бак Ноуэл 1 0.04
Luca Langoni 1 0.04
Харкс Иэн 1 0.04
Лима Ник 1 0.04
Борреро Дилан 0 0
Джонс Дехуан 0 0
Полстер Мэтт 0 0
Бай Брэндон 0 0

Карточки

ФК Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдвардс Рахим 6 1
Кэмпбелл Джордж 7 0
Ласситер Ариэль 5 1
Пьетт Самюэль 6 0
Салиба Натан 4 1
Шуаньер Матьё 5 0
Янков Доминик 4 0
Уотерман Джоэл 4 0
Хоакин Соса 3 0
Мартинес Хосеф 2 0
Тейшейра Руан 2 0
Коккаро Матиас 2 0
Зухир Рида 2 0
Ваньяма Виктор 1 0
Фернандо Алварез 1 0
Дюк Брайс 1 0
Сируа Жонатан 1 0
Вильсен Жюль-Антони 1 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Полстер Мэтт 8 0
Арреага Хавьер 6 0
Кесслер Генри 6 0
Вриони Джакомо 4 1
Харкс Иэн 5 0
Чанкалай Томас 4 0
Хиль Карлес 3 0
Ивачич Альяз 3 0
Хиль Начо 2 0
Борреро Дилан 2 0
Спаулдинг Райан 0 1
Вуд Бобби 1 0
Кэй Марк-Энтони 1 0
Лима Ник 1 0
Джонс Дехуан 1 0
Панайоту Джек 1 0

Результаты матчей

ФК Монреаль
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Нью-Инглэнд Революшн
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

8
5
ФК Монреаль
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Нью-Инглэнд Революшн
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
9% (1)
73% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

27
19

Упущенные победы

10
8
ФК Монреаль
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (9)
38% (10)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
31% (8)
23% (6)
Нью-Инглэнд Революшн
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (6)
38% (9)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
21% (5)
38% (9)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

32
21

Упущенные победы

18
13

Голы по времени матча

Забито

19
15
11 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
17 Не забивали 16
2
11%
1
7%
1-15
2
11%
3
20%
16-30
7
37%
2
13%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
4
21%
4
27%
76-90

Пропущено

22
23
12 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
1
5%
2
9%
1-15
5
23%
1
4%
16-30
6
27%
5
22%
31-45
3
14%
4
17%
46-60
2
9%
4
17%
61-75
5
23%
7
30%
76-90

Забито

14
12
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 7
20 Не забивали 15
4
29%
4
33%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
6
43%
1
8%
61-75
2
14%
1
8%
76-90

Пропущено

33
25
13 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
4
12%
1
4%
1-15
6
18%
3
12%
16-30
3
9%
4
16%
31-45
8
24%
5
20%
46-60
2
6%
3
12%
61-75
10
30%
9
36%
76-90

Забито

33
27
16 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 11
11 Не забивали 7
6
18%
5
19%
1-15
3
9%
5
19%
16-30
7
21%
6
22%
31-45
3
9%
2
7%
46-60
8
24%
4
15%
61-75
6
18%
5
19%
76-90

Пропущено

55
48
25 В 1-м тайме 16
30 Во 2-м тайме 32
12 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 20
5
9%
3
6%
1-15
11
20%
4
8%
16-30
9
16%
9
19%
31-45
11
20%
9
19%
46-60
4
7%
7
15%
61-75
15
27%
16
33%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Монреаль
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:0 Атлетико Сан-Луис - ФК Монреаль 2:3 Орландо Сити - ФК Монреаль 4:1 ФК Монреаль - Торонто 0:1
Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:2 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 1:0 ФК Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 ФК Монреаль - Филадельфия Юнион 4:2 Колорадо Рэпидс - ФК Монреаль 4:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 ФК Монреаль - Реал Солт-Лейк 0:0 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:2 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 4:2 ФК Монреаль - Нэшвилл 0:0 Торонто - ФК Монреаль 5:1 ФК Монреаль - Коламбус Крю 1:3 ФК Монреаль - Интер Майами 2:3 Нэшвилл - ФК Монреаль 4:1 Коламбус Крю - ФК Монреаль 0:0
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Мазатлан 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:1
Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 5:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Сиэтл Саундерс - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:5 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Ванкувер Уайткэпс 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 1:4 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0

Результаты матчей

ФК Монреаль
Нью-Инглэнд Революшн

Точный счет

0:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
4:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
2 раза 15%
1
8 раз 62%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
5
1 раз 9%

Точный счет

0:0
4 раза 15%
2:2
4 раза 15%
1:0
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 35%
2
7 раз 27%
1
6 раз 23%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
1
12 раз 50%
0
6 раз 25%
2
4 раза 17%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

ФК Монреаль
Нью-Инглэнд Революшн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
10
3
6
7
1.5
2
11
2
11
2.5
1
12
2
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
8
3
5
8
1.5
4
7
2
11
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
9
0.5
Больше Меньше
18
6
11
15
1.5
6
18
4
22
2.5
2
22
2
24
3.5
1
23

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 27 14 8 5 50 - 36 50
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 24 14 5 5 48 - 30 47
3.
Реал Солт-Лейк
 0:2 Заявка 26 12 8 6 51 - 36 44
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 26 12 5 9 50 - 43 41
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 26 11 7 8 37 - 31 40
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 24 11 5 8 43 - 35 38
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 25 10 7 8 35 - 31 37
8.
Портленд Тимберс
 0:2 Заявка 26 10 6 10 50 - 44 36
9.
Остин
 Заявка 26 9 7 10 30 - 37 34
10.
Даллас
 Заявка 26 9 6 11 42 - 42 33
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 26 9 6 11 42 - 44 33
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 27 7 6 14 44 - 52 27
13.
Сент-Луис Сити
 2:0 Заявка 26 5 11 10 34 - 46 26
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2:0 Заявка 26 5 2 19 33 - 61 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 26 17 5 4 58 - 39 56
2.
Цинциннати
 Заявка 26 15 3 8 44 - 35 48
3.
Коламбус Крю
 Заявка 23 12 7 4 47 - 22 43
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 26 10 12 4 43 - 32 42
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 26 11 6 9 38 - 32 39
6.
Шарлотт
 Заявка 26 10 8 8 31 - 28 38
7.
Орландо Сити
 Заявка 26 9 7 10 39 - 41 34
8.
Торонто
 Заявка 27 10 3 14 35 - 47 33
9.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 26 7 8 11 35 - 36 29
10.
Филадельфия Юнион
 Заявка 25 6 9 10 45 - 42 27
11.
ФК Монреаль
 Заявка 26 6 9 11 34 - 54 27
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 24 8 2 14 28 - 47 26
13.
Чикаго Файр
 Заявка 26 6 8 12 32 - 44 26
14.
Нэшвилл
 Заявка 26 6 8 12 26 - 41 26
15.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 26 6 8 12 38 - 54 26

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 14 9 4 1 31 - 20 31
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 9 3 1 31 - 14 30
3.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 13 8 3 2 28 - 17 27
4.
Даллас
 Заявка 13 8 2 3 26 - 17 26
5.
Реал Солт-Лейк
 0:2 Заявка 12 8 1 3 28 - 14 25
6.
Портленд Тимберс
 0:2 Заявка 13 7 3 3 30 - 20 24
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 6 5 2 19 - 11 23
8.
Остин
 Заявка 13 6 4 3 22 - 19 22
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 5 4 5 29 - 26 19
10.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 5 4 5 22 - 20 19
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 11 5 2 4 22 - 19 17
12.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 4 5 3 13 - 11 17
13.
Сент-Луис Сити
 2:0 Заявка 13 4 5 4 14 - 16 17
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2:0 Заявка 13 3 1 9 13 - 25 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 14 9 3 2 35 - 18 30
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 12 7 5 0 25 - 10 26
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 8 2 3 27 - 16 26
4.
Шарлотт
 Заявка 13 6 5 2 15 - 11 23
5.
Коламбус Крю
 Заявка 11 6 4 1 21 - 7 22
6.
Цинциннати
 Заявка 13 6 2 5 20 - 16 20
7.
Торонто
 Заявка 12 6 0 6 23 - 21 18
8.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 13 5 3 5 25 - 20 18
9.
ФК Монреаль
 Заявка 13 4 5 4 19 - 22 17
10.
Нэшвилл
 Заявка 14 4 5 5 18 - 19 17
11.
Чикаго Файр
 Заявка 12 4 3 5 15 - 20 15
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 3 7 23 - 30 15
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 4 2 7 13 - 24 14
14.
Орландо Сити
 Заявка 12 3 4 5 17 - 15 13
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 3 4 6 21 - 19 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 6 3 4 21 - 16 21
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 13 6 2 5 22 - 20 20
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 13 5 4 4 19 - 16 19
4.
Реал Солт-Лейк
 0:2 Заявка 14 4 7 3 23 - 22 19
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 5 2 4 17 - 16 17
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 5 2 6 18 - 20 17
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 12 4 2 6 20 - 24 14
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 13 4 2 7 22 - 26 14
9.
Портленд Тимберс
 0:2 Заявка 13 3 3 7 20 - 24 12
10.
Остин
 Заявка 13 3 3 7 8 - 18 12
11.
Сент-Луис Сити
 2:0 Заявка 13 1 6 6 20 - 30 9
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 2 2 9 15 - 26 8
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2:0 Заявка 13 2 1 10 20 - 36 7
14.
Даллас
 Заявка 13 1 4 8 16 - 25 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 13 9 1 3 24 - 19 28
2.
Интер Майами
 Заявка 12 8 2 2 23 - 21 26
3.
Коламбус Крю
 Заявка 12 6 3 3 26 - 15 21
4.
Орландо Сити
 Заявка 14 6 3 5 22 - 26 21
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 3 7 4 18 - 22 16
6.
Шарлотт
 Заявка 13 4 3 6 16 - 17 15
7.
Торонто
 Заявка 15 4 3 8 12 - 26 15
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 12 3 5 4 24 - 23 14
9.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 4 0 7 15 - 23 12
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 2 5 5 15 - 24 11
12.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 13 2 5 6 10 - 16 11
13.
Чикаго Файр
 Заявка 14 2 5 7 17 - 24 11
14.
ФК Монреаль
 Заявка 13 2 4 7 15 - 32 10
15.
Нэшвилл
 Заявка 12 2 3 7 8 - 22 9
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 16 (9)
Интер Майами Суарес Луис 14 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 14 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 10
Торонто Бернардески Федерико 2 8
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 8
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