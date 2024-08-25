Тур: 1. Стадион: Ауди Филд.
3:4
Второй тайм: 51'
0'
1:0
2' ГолБентеке Кристиан
1:1
9' ГолБерджесс Нкоси
1:2
21' ГолЛьетгет Себастьян
26' Желтая карточкаКлих Матеуш
35' Желтая карточкаТаканг Борис
1:3
40' ГолАрриола Пол
2:3
42' ГолШнегг Давид
2:4
44' ГолНтсабеленг Тсики
45' Вторая желтая карточкаТаканг Борис
46' Желтая карточкаФарфан Марко
3:4
49' ГолСтрауд Джаред
Ход матча
2'
9'
21'
26'
35'
40'
1:3
42'
2:3
44'
45'
46'
46'
49'
3:4
28
Шнегг
Давид
43
Клих
Матеуш
30
Пас
Мартен
21
Кафумана
Шоу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
56 Самудио ЛуисВратарь
-
22 Эррера АаронЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лесесне Трой
- Основной состав
-
30 Пас МартенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Кафумана ШоуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
-
29 Джункуа СэмЗащитник
- Защитник
-
20 Веласко АланПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Сент КарлПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Петер Люксен
История личных встреч
Ди Си Юнайтед
Даллас
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
20 матчей
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
10%
55%
35%
2 победы 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
7
Голов в среднем за матч
1.82
0.78
Среднее время на гол
49
115
Всего голов
16
15
Голов в среднем за матч
1.78
1.36
Среднее время на гол
50
66
Всего голов
36
22
Голов в среднем за матч
1.8
1.1
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
50
81
Бомбардиры внутри турнира
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бентеке Кристиан
|17 (2)
|0.65
|Страуд Джаред
|3
|0.12
|Дахоме Кристиан
|3
|0.12
|Сантуш Педру
|2
|0.08
|Клих Матеуш
|2 (2)
|0.08
|Ку-Дипьетро Теодор
|2
|0.08
|Пирани Габриэл
|2
|0.08
|Эррера Аарон
|1
|0.04
|Бартлетт Лукас
|1
|0.04
|Родригес Мартин IV
|1
|0.04
|Маррелл Джейкоб
|1
|0.04
|Маквей Кристофер
|1
|0.04
|Шнегг Давид
|1
|0.04
|Флетчер Кристиан
|1
|0.04
|Бирнбом Стив
|0
|0
|Антли Коннер
|0
|0
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муса Петар
|13 (1)
|0.5
|Арриола Пол
|4 (1)
|0.15
|Феррейра Хесус
|4 (1)
|0.15
|Дельгадо Патриксон
|3
|0.12
|Берджесс Нкоси
|3
|0.12
|Льетгет Себастьян
|2
|0.08
|Ильяраменди Асьер
|2
|0.08
|Фаррингтон Логан
|2
|0.08
|Джункуа Сэм
|1
|0.04
|Анса Юджин
|1
|0.04
|Фрейзер Лиам
|1
|0.04
|Фарфан Марко
|1
|0.04
|Нтсабеленг Тсики
|1
|0.04
|Ибеага Себастьен
|1
|0.04
|Сили Данте
|1
|0.04
|Камунго Бернард
|0
|0
|Твумаси Эма
|0
|0
Карточки
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дахоме Кристиан
|8
|1
|Клих Матеуш
|8
|0
|Бентеке Кристиан
|6
|1
|Эррера Аарон
|6
|0
|Сантуш Педру
|4
|1
|Пелтола Матти
|3
|1
|Бартлетт Лукас
|3
|1
|Хопкинс Джексон
|4
|0
|Акинмбони Матаи
|2
|1
|Маквей Кристофер
|3
|0
|Страуд Джаред
|3
|0
|Родригес Мартин IV
|3
|0
|Таканг Борис
|1
|1
|Бирнбом Стив
|2
|0
|Антли Коннер
|2
|0
|Ку-Дипьетро Теодор
|2
|0
|Пирани Габриэл
|2
|0
|Маррелл Джейкоб
|2
|0
|Миллер Тайлер
|1
|0
|Саркис Хейден
|1
|0
|Флетчер Кристиан
|1
|0
|Таббс Гаррисон
|1
|0
|Troy Lesesne
|1
|0
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибеага Себастьен
|6
|0
|Ильяраменди Асьер
|5
|0
|Арриола Пол
|5
|0
|Муса Петар
|5
|0
|Берджесс Нкоси
|3
|1
|Фрейзер Лиам
|4
|0
|Пас Мартен
|3
|0
|Сили Данте
|3
|0
|Твумаси Эма
|3
|0
|Норрис Нолан
|3
|0
|Фаррингтон Логан
|3
|0
|Фарфан Марко
|2
|0
|Камунго Бернард
|2
|0
|Дельгадо Патриксон
|2
|0
|Льетгет Себастьян
|1
|0
|Джункуа Сэм
|1
|0
|Нтсабеленг Тсики
|1
|0
|Tarik Scott
|1
|0
Результаты матчей
Ди Си Юнайтед
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Даллас
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
12
13
Ди Си Юнайтед
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Даллас
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
58% (7)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
13
6
Упущенные победы
14
23
Ди Си Юнайтед
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (10)
32% (8)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
24% (6)
36% (9)
Даллас
15.8%
84.2%
3 победы 16 поражений
Первый тайм
8% (2)
52% (13)
40% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
36% (9)
48% (12)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
16
6
Упущенные победы
26
36
Голы по времени матча
Забито
20
13
10 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
3
15%
1
8%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
5
25%
1
8%
31-45
2
10%
2
15%
46-60
4
20%
5
38%
61-75
4
20%
3
23%
76-90
Пропущено
26
21
10 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
3
12%
3
14%
1-15
3
12%
3
14%
16-30
4
15%
2
10%
31-45
5
19%
4
19%
46-60
3
12%
3
14%
61-75
8
31%
6
29%
76-90
Забито
16
25
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 7
18 Не забивали 14
2
13%
2
8%
1-15
3
19%
4
16%
16-30
4
25%
4
16%
31-45
2
13%
7
28%
46-60
2
13%
4
16%
61-75
3
19%
4
16%
76-90
Пропущено
23
18
13 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
1
4%
2
11%
1-15
7
30%
4
22%
16-30
5
22%
2
11%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
4
17%
3
17%
61-75
6
26%
4
22%
76-90
Забито
36
38
19 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 11
6 Не забивали 4
5
14%
3
8%
1-15
5
14%
5
13%
16-30
9
25%
5
13%
31-45
4
11%
9
24%
46-60
6
17%
9
24%
61-75
7
19%
7
18%
76-90
Пропущено
49
39
23 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 19
4
8%
5
13%
1-15
10
20%
7
18%
16-30
9
18%
4
10%
31-45
5
10%
7
18%
46-60
7
14%
6
15%
61-75
14
29%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ди Си Юнайтед - Мазатлан 1:2 Сантос Лагуна - Ди Си Юнайтед 0:3 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:3 Ди Си Юнайтед - Селтик 0:4
Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 2:1 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 5:0 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:4 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 4:2 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 1:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Ди Си Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1
Даллас
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Даллас - Хуарес 0:2 Сент-Луис Сити - Даллас 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:1 Даллас - Остин 3:1
Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 3:2 Даллас - Портленд Тимберс 3:2 Даллас - Цинциннати 0:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 3:2 Даллас - Миннесота Юнайтед 5:3 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 3:3 Тампа Бэй - Даллас 1:2 Хьюстон Динамо - Даллас 1:1 Даллас - Остин 2:1 Даллас - Мемфис-901 1:0
Результаты матчей
Ди Си Юнайтед
Даллас
Точный счет
1:4
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
1
5 раз 38%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
5 раз 38%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
5
1 раз 8%
Точный счет
2:2
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
1
1 раз 8%
1
8 раз 67%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
Точный счет
2:2
5 раз 20%
2:3
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:1
5 раз 20%
2:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
3:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
2
10 раз 40%
0
6 раз 24%
1
6 раз 24%
3
3 раза 12%
1
10 раз 40%
2
7 раз 28%
0
4 раза 16%
3
3 раза 12%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ди Си Юнайтед
Даллас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
112
76
94
112
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
102
66
210
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
196
Больше Меньше
214
1312
1114
322
421
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|50 - 36
|49
|2.
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|48 - 30
|47
|3.
|Заявка
|25
|12
|8
|5
|51 - 34
|44
|4.
|Заявка
|26
|12
|5
|9
|50 - 43
|41
|5.
|3:2 Заявка
|26
|11
|7
|8
|37 - 31
|40
|6.
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|43 - 35
|38
|7.
|0:0 Заявка
|25
|10
|8
|7
|35 - 30
|38
|8.
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|50 - 42
|36
|9.
|4:3 Заявка
|26
|9
|6
|11
|42 - 42
|33
|10.
|2:3 Заявка
|26
|9
|6
|11
|42 - 44
|33
|11.
|0:0 Заявка
|26
|8
|8
|10
|28 - 37
|32
|12.
|0:0 Заявка
|27
|6
|7
|14
|41 - 52
|25
|13.
|Заявка
|25
|4
|11
|10
|32 - 46
|23
|14.
|Заявка
|25
|4
|2
|19
|31 - 61
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|26
|17
|5
|4
|58 - 39
|56
|2.
|0:2 Заявка
|26
|15
|3
|8
|44 - 35
|48
|3.
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|47 - 22
|43
|4.
|1:1 Заявка
|26
|10
|12
|4
|43 - 32
|42
|5.
|2:0 Заявка
|26
|12
|5
|9
|38 - 30
|41
|6.
|1:1 Заявка
|26
|10
|8
|8
|31 - 28
|38
|7.
|0:0 Заявка
|26
|9
|8
|9
|39 - 38
|35
|8.
|0:0 Заявка
|27
|9
|4
|14
|34 - 47
|31
|9.
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|35 - 36
|28
|10.
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|45 - 42
|27
|11.
|0:0 Заявка
|26
|6
|9
|11
|26 - 39
|27
|12.
|0:2 Заявка
|26
|6
|9
|11
|34 - 51
|27
|13.
|2:0 Заявка
|24
|8
|2
|14
|25 - 47
|26
|14.
|3:4 Заявка
|26
|6
|8
|12
|38 - 54
|26
|15.
|0:2 Заявка
|26
|6
|7
|13
|30 - 44
|25
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 14
|30
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 20
|30
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 17
|27
|4.
|4:3 Заявка
|13
|8
|2
|3
|26 - 17
|26
|5.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|28 - 12
|25
|6.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|30 - 18
|24
|7.
|3:2 Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 11
|23
|8.
|0:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 19
|22
|9.
|2:3 Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 20
|19
|10.
|0:0 Заявка
|12
|4
|6
|2
|13 - 10
|18
|11.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 19
|17
|12.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|13.
|0:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|26 - 26
|17
|14.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|13 - 25
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|14
|9
|3
|2
|35 - 18
|30
|2.
|2:0 Заявка
|13
|9
|1
|3
|27 - 14
|28
|3.
|1:1 Заявка
|12
|7
|5
|0
|25 - 10
|26
|4.
|1:1 Заявка
|13
|6
|5
|2
|15 - 11
|23
|5.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 7
|22
|6.
|0:2 Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 16
|20
|7.
|0:0 Заявка
|12
|6
|0
|6
|23 - 21
|18
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|25 - 20
|18
|9.
|0:0 Заявка
|14
|4
|6
|4
|18 - 17
|18
|10.
|0:2 Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 19
|17
|11.
|0:2 Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 20
|15
|12.
|3:4 Заявка
|14
|4
|3
|7
|23 - 30
|15
|13.
|2:0 Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 24
|14
|14.
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 15
|13
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|21 - 19
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 16
|21
|2.
|0:0 Заявка
|13
|6
|2
|5
|22 - 20
|20
|3.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 16
|19
|4.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|23 - 22
|19
|5.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 16
|17
|6.
|3:2 Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 20
|17
|7.
|2:3 Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 24
|14
|8.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|22 - 26
|14
|9.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|20 - 24
|12
|10.
|0:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|6 - 18
|10
|11.
|0:0 Заявка
|13
|2
|2
|9
|15 - 26
|8
|12.
|4:3 Заявка
|13
|1
|4
|8
|16 - 25
|7
|13.
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|18 - 30
|6
|14.
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|18 - 36
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2 Заявка
|13
|9
|1
|3
|24 - 19
|28
|2.
|2:0 Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 21
|26
|3.
|0:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 23
|22
|4.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|26 - 15
|21
|5.
|1:1 Заявка
|14
|3
|7
|4
|18 - 22
|16
|6.
|1:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 17
|15
|7.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|24 - 23
|14
|8.
|2:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|9.
|0:0 Заявка
|15
|3
|4
|8
|11 - 26
|13
|10.
|2:0 Заявка
|11
|4
|0
|7
|12 - 23
|12
|11.
|3:4 Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 24
|11
|12.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 16
|10
|13.
|0:2 Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 32
|10
|14.
|0:2 Заявка
|14
|2
|4
|8
|15 - 24
|10
|15.
|0:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 22
|9
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|17 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|16 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|14 (5)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|14 (1)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 10
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 7
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 8