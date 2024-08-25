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  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Ди Си Юнайтед
3:4
Второй тайм: 51'
Даллас
0'
1:0
2' Гол
Бентеке Кристиан
1:1
9' Гол
Берджесс Нкоси
1:2
21' Гол
Льетгет Себастьян
26' Желтая карточка
Клих Матеуш
35' Желтая карточка
Таканг Борис
1:3
40' Гол
Арриола Пол
2:3
42' Гол
Шнегг Давид
2:4
44' Гол
Нтсабеленг Тсики
45' Вторая желтая карточка
Таканг Борис
46' Желтая карточка
Фарфан Марко
46' Желтая карточка
3:4
49' Гол
Страуд Джаред
24
Боно
Александер
11
Дахоме
Кристиан
45
Акинмбони
Матаи
3
Бартлетт
Лукас
28
Шнегг
Давид
5
Таканг
Борис
8
Страуд
Джаред
43
Клих
Матеуш
21
Ку-Дипьетро
Теодор
20
Бентеке
Кристиан
23
Баджи
Доминик
30
Пас
Мартен
25
Ибеага
Себастьен
17
Берджесс
Нкоси
4
Фарфан
Марко
5
Тейшейра
Руан
7
Арриола
Пол
21
Кафумана
Шоу
14
Ильяраменди
Асьер
8
Льетгет
Себастьян
16
Нтсабеленг
Тсики
23
Фаррингтон
Логан
Ди Си Юнайтед
4-1-3-2
Даллас
3-4-2-1

История личных встреч

Ди Си Юнайтед
Даллас

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

20 матчей

35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

10%
55%
35%
2 победы 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 побед

История матчей

ТМК
0:2
М
0:1
М
2:0
М
1:0
М
4:2
М
0:3
М
2:1
М
4:1
М
2:1
М
4:1
М
0:0
М
0:0
М
1:3
М
1:0
ОК
4:2
М
2:2
М
2:1
ОК
2:0
М
3:0
М
2:2

Голы

Всего голов

20
7

Голов в среднем за матч

1.82
0.78

Среднее время на гол

49
115

Всего голов

16
15

Голов в среднем за матч

1.78
1.36

Среднее время на гол

50
66

Всего голов

36
22

Голов в среднем за матч

1.8
1.1

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

50
81

Бомбардиры внутри турнира

Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бентеке Кристиан 17 (2) 0.65
Страуд Джаред 3 0.12
Дахоме Кристиан 3 0.12
Сантуш Педру 2 0.08
Клих Матеуш 2 (2) 0.08
Ку-Дипьетро Теодор 2 0.08
Пирани Габриэл 2 0.08
Эррера Аарон 1 0.04
Бартлетт Лукас 1 0.04
Родригес Мартин IV 1 0.04
Маррелл Джейкоб 1 0.04
Маквей Кристофер 1 0.04
Шнегг Давид 1 0.04
Флетчер Кристиан 1 0.04
Бирнбом Стив 0 0
Антли Коннер 0 0
Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муса Петар 13 (1) 0.5
Арриола Пол 4 (1) 0.15
Феррейра Хесус 4 (1) 0.15
Дельгадо Патриксон 3 0.12
Берджесс Нкоси 3 0.12
Льетгет Себастьян 2 0.08
Ильяраменди Асьер 2 0.08
Фаррингтон Логан 2 0.08
Джункуа Сэм 1 0.04
Анса Юджин 1 0.04
Фрейзер Лиам 1 0.04
Фарфан Марко 1 0.04
Нтсабеленг Тсики 1 0.04
Ибеага Себастьен 1 0.04
Сили Данте 1 0.04
Камунго Бернард 0 0
Твумаси Эма 0 0

Карточки

Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дахоме Кристиан 8 1
Клих Матеуш 8 0
Бентеке Кристиан 6 1
Эррера Аарон 6 0
Сантуш Педру 4 1
Пелтола Матти 3 1
Бартлетт Лукас 3 1
Хопкинс Джексон 4 0
Акинмбони Матаи 2 1
Маквей Кристофер 3 0
Страуд Джаред 3 0
Родригес Мартин IV 3 0
Таканг Борис 1 1
Бирнбом Стив 2 0
Антли Коннер 2 0
Ку-Дипьетро Теодор 2 0
Пирани Габриэл 2 0
Маррелл Джейкоб 2 0
Миллер Тайлер 1 0
Саркис Хейден 1 0
Флетчер Кристиан 1 0
Таббс Гаррисон 1 0
Troy Lesesne 1 0
Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибеага Себастьен 6 0
Ильяраменди Асьер 5 0
Арриола Пол 5 0
Муса Петар 5 0
Берджесс Нкоси 3 1
Фрейзер Лиам 4 0
Пас Мартен 3 0
Сили Данте 3 0
Твумаси Эма 3 0
Норрис Нолан 3 0
Фаррингтон Логан 3 0
Фарфан Марко 2 0
Камунго Бернард 2 0
Дельгадо Патриксон 2 0
Льетгет Себастьян 1 0
Джункуа Сэм 1 0
Нтсабеленг Тсики 1 0
Tarik Scott 1 0

Результаты матчей

Ди Си Юнайтед
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Даллас
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

12
13
Ди Си Юнайтед
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Даллас
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
58% (7)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

13
6

Упущенные победы

14
23
Ди Си Юнайтед
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (10)
32% (8)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
24% (6)
36% (9)
Даллас
15.8%
84.2%
3 победы 16 поражений
Первый тайм
8% (2)
52% (13)
40% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
36% (9)
48% (12)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

16
6

Упущенные победы

26
36

Голы по времени матча

Забито

20
13
10 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
3
15%
1
8%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
5
25%
1
8%
31-45
2
10%
2
15%
46-60
4
20%
5
38%
61-75
4
20%
3
23%
76-90

Пропущено

26
21
10 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
3
12%
3
14%
1-15
3
12%
3
14%
16-30
4
15%
2
10%
31-45
5
19%
4
19%
46-60
3
12%
3
14%
61-75
8
31%
6
29%
76-90

Забито

16
25
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 7
18 Не забивали 14
2
13%
2
8%
1-15
3
19%
4
16%
16-30
4
25%
4
16%
31-45
2
13%
7
28%
46-60
2
13%
4
16%
61-75
3
19%
4
16%
76-90

Пропущено

23
18
13 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
1
4%
2
11%
1-15
7
30%
4
22%
16-30
5
22%
2
11%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
4
17%
3
17%
61-75
6
26%
4
22%
76-90

Забито

36
38
19 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 11
6 Не забивали 4
5
14%
3
8%
1-15
5
14%
5
13%
16-30
9
25%
5
13%
31-45
4
11%
9
24%
46-60
6
17%
9
24%
61-75
7
19%
7
18%
76-90

Пропущено

49
39
23 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 19
4
8%
5
13%
1-15
10
20%
7
18%
16-30
9
18%
4
10%
31-45
5
10%
7
18%
46-60
7
14%
6
15%
61-75
14
29%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ди Си Юнайтед - Мазатлан 1:2 Сантос Лагуна - Ди Си Юнайтед 0:3 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:3 Ди Си Юнайтед - Селтик 0:4
Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 2:1 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 5:0 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:4 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 4:2 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 1:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Ди Си Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1
Даллас
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Даллас - Хуарес 0:2 Сент-Луис Сити - Даллас 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:1 Даллас - Остин 3:1
Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 3:2 Даллас - Портленд Тимберс 3:2 Даллас - Цинциннати 0:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 3:2 Даллас - Миннесота Юнайтед 5:3 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 3:3 Тампа Бэй - Даллас 1:2 Хьюстон Динамо - Даллас 1:1 Даллас - Остин 2:1 Даллас - Мемфис-901 1:0

Результаты матчей

Ди Си Юнайтед
Даллас

Точный счет

1:4
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
1
5 раз 38%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
5 раз 38%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:2
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
1
1 раз 8%
1
8 раз 67%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%

Точный счет

2:2
5 раз 20%
2:3
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:1
5 раз 20%
2:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
3:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
10 раз 40%
0
6 раз 24%
1
6 раз 24%
3
3 раза 12%
1
10 раз 40%
2
7 раз 28%
0
4 раза 16%
3
3 раза 12%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ди Си Юнайтед
Даллас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
11
2
7
6
1.5
9
4
1
12
2.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
10
2
6
6
1.5
2
10
2
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
6
0.5
Больше Меньше
21
4
13
12
1.5
11
14
3
22
2.5
4
21

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 26 14 7 5 50 - 36 49
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 24 14 5 5 48 - 30 47
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 25 12 8 5 51 - 34 44
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 26 12 5 9 50 - 43 41
5.
Сиэтл Саундерс
 3:2 Заявка 26 11 7 8 37 - 31 40
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 24 11 5 8 43 - 35 38
7.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 25 10 8 7 35 - 30 38
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 25 10 6 9 50 - 42 36
9.
Даллас
 4:3 Заявка 26 9 6 11 42 - 42 33
10.
Миннесота Юнайтед
 2:3 Заявка 26 9 6 11 42 - 44 33
11.
Остин
 0:0 Заявка 26 8 8 10 28 - 37 32
12.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 27 6 7 14 41 - 52 25
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 25 4 11 10 32 - 46 23
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 25 4 2 19 31 - 61 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 2:0 Заявка 26 17 5 4 58 - 39 56
2.
Цинциннати
 0:2 Заявка 26 15 3 8 44 - 35 48
3.
Коламбус Крю
 Заявка 23 12 7 4 47 - 22 43
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:1 Заявка 26 10 12 4 43 - 32 42
5.
Нью-Йорк Сити
 2:0 Заявка 26 12 5 9 38 - 30 41
6.
Шарлотт
 1:1 Заявка 26 10 8 8 31 - 28 38
7.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 26 9 8 9 39 - 38 35
8.
Торонто
 0:0 Заявка 27 9 4 14 34 - 47 31
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 25 7 7 11 35 - 36 28
10.
Филадельфия Юнион
 Заявка 25 6 9 10 45 - 42 27
11.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 26 6 9 11 26 - 39 27
12.
ФК Монреаль
 0:2 Заявка 26 6 9 11 34 - 51 27
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:0 Заявка 24 8 2 14 25 - 47 26
14.
Ди Си Юнайтед
 3:4 Заявка 26 6 8 12 38 - 54 26
15.
Чикаго Файр
 0:2 Заявка 26 6 7 13 30 - 44 25

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 9 3 1 31 - 14 30
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 9 3 1 31 - 20 30
3.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 13 8 3 2 28 - 17 27
4.
Даллас
 4:3 Заявка 13 8 2 3 26 - 17 26
5.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 8 1 2 28 - 12 25
6.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 7 3 2 30 - 18 24
7.
Сиэтл Саундерс
 3:2 Заявка 13 6 5 2 19 - 11 23
8.
Остин
 0:0 Заявка 13 6 4 3 22 - 19 22
9.
Миннесота Юнайтед
 2:3 Заявка 14 5 4 5 22 - 20 19
10.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 12 4 6 2 13 - 10 18
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 11 5 2 4 22 - 19 17
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 4 5 4 14 - 16 17
13.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 14 4 5 5 26 - 26 17
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 3 1 9 13 - 25 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 2:0 Заявка 14 9 3 2 35 - 18 30
2.
Нью-Йорк Сити
 2:0 Заявка 13 9 1 3 27 - 14 28
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:1 Заявка 12 7 5 0 25 - 10 26
4.
Шарлотт
 1:1 Заявка 13 6 5 2 15 - 11 23
5.
Коламбус Крю
 Заявка 11 6 4 1 21 - 7 22
6.
Цинциннати
 0:2 Заявка 13 6 2 5 20 - 16 20
7.
Торонто
 0:0 Заявка 12 6 0 6 23 - 21 18
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 5 3 5 25 - 20 18
9.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 14 4 6 4 18 - 17 18
10.
ФК Монреаль
 0:2 Заявка 13 4 5 4 19 - 19 17
11.
Чикаго Файр
 0:2 Заявка 12 4 3 5 15 - 20 15
12.
Ди Си Юнайтед
 3:4 Заявка 14 4 3 7 23 - 30 15
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:0 Заявка 13 4 2 7 13 - 24 14
14.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 12 3 4 5 17 - 15 13
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 3 4 6 21 - 19 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 6 3 4 21 - 16 21
2.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 13 6 2 5 22 - 20 20
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 5 4 4 19 - 16 19
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 14 4 7 3 23 - 22 19
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 5 2 4 17 - 16 17
6.
Сиэтл Саундерс
 3:2 Заявка 13 5 2 6 18 - 20 17
7.
Миннесота Юнайтед
 2:3 Заявка 12 4 2 6 20 - 24 14
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 13 4 2 7 22 - 26 14
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 3 3 7 20 - 24 12
10.
Остин
 0:0 Заявка 13 2 4 7 6 - 18 10
11.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 13 2 2 9 15 - 26 8
12.
Даллас
 4:3 Заявка 13 1 4 8 16 - 25 7
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 0 6 6 18 - 30 6
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 1 1 10 18 - 36 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:2 Заявка 13 9 1 3 24 - 19 28
2.
Интер Майами
 2:0 Заявка 12 8 2 2 23 - 21 26
3.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 14 6 4 4 22 - 23 22
4.
Коламбус Крю
 Заявка 12 6 3 3 26 - 15 21
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:1 Заявка 14 3 7 4 18 - 22 16
6.
Шарлотт
 1:1 Заявка 13 4 3 6 16 - 17 15
7.
Филадельфия Юнион
 Заявка 12 3 5 4 24 - 23 14
8.
Нью-Йорк Сити
 2:0 Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
9.
Торонто
 0:0 Заявка 15 3 4 8 11 - 26 13
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:0 Заявка 11 4 0 7 12 - 23 12
11.
Ди Си Юнайтед
 3:4 Заявка 12 2 5 5 15 - 24 11
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 12 2 4 6 10 - 16 10
13.
ФК Монреаль
 0:2 Заявка 13 2 4 7 15 - 32 10
14.
Чикаго Файр
 0:2 Заявка 14 2 4 8 15 - 24 10
15.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 12 2 3 7 8 - 22 9
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 16 (9)
Интер Майами Суарес Луис 14 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 14 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 10
Торонто Бернардески Федерико 2 7
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Boris Enow получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 44'
    Льетгет Себастьян сделал результативную передачу.
  • 44'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 44'
    Г О О О О Л - Нтсабеленг Тсики бьет в цель!
  • 43'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 42'
    Бентеке Кристиан сделал результативную передачу.
  • 42'
    Г О О О О Л - Шнегг Давид бьет в цель!
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    • Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Ди Си Юнайтед
    Ничья
    Даллас
    26.00
    Реклама, bettery.ru
    8.57
    4.30
    Реклама, pari.ru
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