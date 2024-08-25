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  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Ди Си Юнайтед
3:4
Конец матча
Даллас
0'
1:0
2' Гол
Бентеке Кристиан
1:1
9' Гол
Берджесс Нкоси
1:2
21' Гол
Льетгет Себастьян
25' Желтая карточка
Клих Матеуш
34' Желтая карточка
Таканг Борис
1:3
40' Гол
Арриола Пол
2:3
42' Гол
Шнегг Давид
43' Желтая карточка
Страуд Джаред
2:4
44' Гол
Нтсабеленг Тсики
45' Вторая желтая карточка
Таканг Борис
46' Желтая карточка
Фарфан Марко
3:4
48' Гол
Страуд Джаред
54' Желтая карточка
Арриола Пол
66' Желтая карточка
Эррера Аарон
80' Желтая карточка
Родригес Мартин IV
83' Желтая карточка
Ильяраменди Асьер
90' Желтая карточка
Бентеке Кристиан
90' Желтая карточка
Шнегг Давид
90'+6
24
Боно
Александер
11
Дахоме
Кристиан
45
Акинмбони
Матаи
3
Бартлетт
Лукас
28
Шнегг
Давид
5
Таканг
Борис
8
Страуд
Джаред
43
Клих
Матеуш
21
Ку-Дипьетро
Теодор
20
Бентеке
Кристиан
23
Баджи
Доминик
30
Пас
Мартен
25
Ибеага
Себастьен
17
Берджесс
Нкоси
4
Фарфан
Марко
5
Тейшейра
Руан
7
Арриола
Пол
21
Кафумана
Шоу
14
Ильяраменди
Асьер
8
Льетгет
Себастьян
16
Нтсабеленг
Тсики
23
Фаррингтон
Логан
Ди Си Юнайтед
4-1-3-2
Даллас
3-4-2-1

История личных встреч

Ди Си Юнайтед
Даллас

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

20 матчей

35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

10%
55%
35%
2 победы 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 побед

История матчей

ТМК
0:2
М
0:1
М
2:0
М
1:0
М
4:2
М
0:3
М
2:1
М
4:1
М
2:1
М
4:1
М
0:0
М
0:0
М
1:3
М
1:0
ОК
4:2
М
2:2
М
2:1
ОК
2:0
М
3:0
М
2:2

Голы

Всего голов

20
7

Голов в среднем за матч

1.82
0.78

Среднее время на гол

49
115

Всего голов

16
15

Голов в среднем за матч

1.78
1.36

Среднее время на гол

50
66

Всего голов

36
22

Голов в среднем за матч

1.8
1.1

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

50
81

Бомбардиры внутри турнира

Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бентеке Кристиан 17 (2) 0.65
Страуд Джаред 3 0.12
Дахоме Кристиан 3 0.12
Сантуш Педру 2 0.08
Клих Матеуш 2 (2) 0.08
Ку-Дипьетро Теодор 2 0.08
Пирани Габриэл 2 0.08
Эррера Аарон 1 0.04
Бартлетт Лукас 1 0.04
Родригес Мартин IV 1 0.04
Маррелл Джейкоб 1 0.04
Маквей Кристофер 1 0.04
Шнегг Давид 1 0.04
Флетчер Кристиан 1 0.04
Бирнбом Стив 0 0
Антли Коннер 0 0
Акинмбони Матаи 0 0
Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муса Петар 13 (1) 0.5
Арриола Пол 4 (1) 0.15
Феррейра Хесус 4 (1) 0.15
Дельгадо Патриксон 3 0.12
Берджесс Нкоси 3 0.12
Льетгет Себастьян 2 0.08
Ильяраменди Асьер 2 0.08
Фаррингтон Логан 2 0.08
Джункуа Сэм 1 0.04
Анса Юджин 1 0.04
Фрейзер Лиам 1 0.04
Фарфан Марко 1 0.04
Нтсабеленг Тсики 1 0.04
Ибеага Себастьен 1 0.04
Сили Данте 1 0.04
Камунго Бернард 0 0
Твумаси Эма 0 0

Карточки

Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дахоме Кристиан 8 1
Бентеке Кристиан 7 1
Клих Матеуш 8 0
Эррера Аарон 7 0
Сантуш Педру 4 1
Пелтола Матти 3 1
Бартлетт Лукас 3 1
Страуд Джаред 4 0
Родригес Мартин IV 4 0
Хопкинс Джексон 4 0
Акинмбони Матаи 2 1
Маквей Кристофер 3 0
Таканг Борис 1 1
Бирнбом Стив 2 0
Антли Коннер 2 0
Ку-Дипьетро Теодор 2 0
Пирани Габриэл 2 0
Маррелл Джейкоб 2 0
Миллер Тайлер 1 0
Шнегг Давид 1 0
Саркис Хейден 1 0
Флетчер Кристиан 1 0
Таббс Гаррисон 1 0
Troy Lesesne 1 0
Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ильяраменди Асьер 6 0
Арриола Пол 6 0
Ибеага Себастьен 6 0
Муса Петар 5 0
Берджесс Нкоси 3 1
Фрейзер Лиам 4 0
Пас Мартен 3 0
Сили Данте 3 0
Твумаси Эма 3 0
Норрис Нолан 3 0
Фаррингтон Логан 3 0
Фарфан Марко 2 0
Камунго Бернард 2 0
Дельгадо Патриксон 2 0
Льетгет Себастьян 1 0
Джункуа Сэм 1 0
Нтсабеленг Тсики 1 0
Tarik Scott 1 0

Результаты матчей

Ди Си Юнайтед
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Даллас
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

15
13
Ди Си Юнайтед
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Даллас
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

13
6

Упущенные победы

14
23
Ди Си Юнайтед
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (10)
31% (8)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
23% (6)
35% (9)
Даллас
20%
80%
4 победы 16 поражений
Первый тайм
12% (3)
50% (13)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
35% (9)
50% (13)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

16
9

Упущенные победы

29
36

Голы по времени матча

Забито

23
17
12 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
4
17%
2
12%
1-15
2
9%
2
12%
16-30
6
26%
3
18%
31-45
3
13%
2
12%
46-60
4
17%
5
29%
29%
61-75
4
17%
3
18%
76-90

Пропущено

30
24
14 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
4
13%
4
17%
1-15
4
13%
3
13%
16-30
6
20%
3
13%
31-45
5
17%
5
21%
46-60
3
10%
3
13%
61-75
8
27%
6
25%
76-90

Забито

16
25
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 7
19 Не забивали 15
2
13%
2
8%
1-15
3
19%
4
16%
16-30
4
25%
4
16%
31-45
2
13%
7
28%
46-60
2
13%
4
16%
61-75
3
19%
4
16%
76-90

Пропущено

23
18
13 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
1
4%
2
11%
1-15
7
30%
4
22%
16-30
5
22%
2
11%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
4
17%
3
17%
61-75
6
26%
4
22%
76-90

Забито

39
42
21 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 25
11 Забивали первыми 11
6 Не забивали 4
6
15%
4
10%
1-15
5
13%
6
14%
16-30
10
26%
7
17%
31-45
5
13%
9
21%
46-60
6
15%
9
21%
61-75
7
18%
7
17%
76-90

Пропущено

53
42
27 В 1-м тайме 18
26 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 20
5
9%
6
14%
1-15
11
21%
7
17%
16-30
11
21%
5
12%
31-45
5
9%
8
19%
46-60
7
13%
6
14%
61-75
14
26%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ди Си Юнайтед - Мазатлан 1:2 Сантос Лагуна - Ди Си Юнайтед 0:3 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:3 Ди Си Юнайтед - Селтик 0:4
Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 2:1 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 5:0 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:4 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 4:2 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 1:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Ди Си Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1
Даллас
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Даллас - Хуарес 0:2 Сент-Луис Сити - Даллас 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:1 Даллас - Остин 3:1
Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 3:2 Даллас - Портленд Тимберс 3:2 Даллас - Цинциннати 0:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 3:2 Даллас - Миннесота Юнайтед 5:3 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 3:3 Тампа Бэй - Даллас 1:2 Хьюстон Динамо - Даллас 1:1 Даллас - Остин 2:1 Даллас - Мемфис-901 1:0

Результаты матчей

Ди Си Юнайтед
Даллас

Точный счет

1:4
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
2:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
2
5 раз 38%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:2
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
3:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
1
1 раз 8%
1
8 раз 62%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:2
5 раз 19%
2:3
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:1
5 раз 19%
2:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
3:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
10 раз 38%
0
6 раз 23%
1
6 раз 23%
3
4 раза 15%
1
10 раз 38%
2
7 раз 27%
0
4 раза 15%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ди Си Юнайтед
Даллас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
11
2
8
6
1.5
9
4
2
12
2.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
11
2
6
6
1.5
3
10
2
10
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
6
0.5
Больше Меньше
22
4
14
12
1.5
12
14
4
22
2.5
5
21

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 27 14 8 5 50 - 36 50
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 24 14 5 5 48 - 30 47
3.
Реал Солт-Лейк
 0:2 Заявка 26 12 8 6 51 - 36 44
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 26 12 5 9 50 - 43 41
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 26 11 7 8 37 - 31 40
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 24 11 5 8 43 - 35 38
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 25 10 7 8 35 - 31 37
8.
Портленд Тимберс
 0:2 Заявка 26 10 6 10 50 - 44 36
9.
Остин
 Заявка 26 9 7 10 30 - 37 34
10.
Даллас
 Заявка 26 9 6 11 42 - 42 33
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 26 9 6 11 42 - 44 33
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 27 7 6 14 44 - 52 27
13.
Сент-Луис Сити
 2:0 Заявка 26 5 11 10 34 - 46 26
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2:0 Заявка 26 5 2 19 33 - 61 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 26 17 5 4 58 - 39 56
2.
Цинциннати
 Заявка 26 15 3 8 44 - 35 48
3.
Коламбус Крю
 Заявка 23 12 7 4 47 - 22 43
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 26 10 12 4 43 - 32 42
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 26 11 6 9 38 - 32 39
6.
Шарлотт
 Заявка 26 10 8 8 31 - 28 38
7.
Орландо Сити
 Заявка 26 9 7 10 39 - 41 34
8.
Торонто
 Заявка 27 10 3 14 35 - 47 33
9.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 26 7 8 11 35 - 36 29
10.
Филадельфия Юнион
 Заявка 25 6 9 10 45 - 42 27
11.
ФК Монреаль
 Заявка 26 6 9 11 34 - 54 27
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 24 8 2 14 28 - 47 26
13.
Чикаго Файр
 Заявка 26 6 8 12 32 - 44 26
14.
Нэшвилл
 Заявка 26 6 8 12 26 - 41 26
15.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 26 6 8 12 38 - 54 26

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 14 9 4 1 31 - 20 31
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 9 3 1 31 - 14 30
3.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 13 8 3 2 28 - 17 27
4.
Даллас
 Заявка 13 8 2 3 26 - 17 26
5.
Реал Солт-Лейк
 0:2 Заявка 12 8 1 3 28 - 14 25
6.
Портленд Тимберс
 0:2 Заявка 13 7 3 3 30 - 20 24
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 6 5 2 19 - 11 23
8.
Остин
 Заявка 13 6 4 3 22 - 19 22
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 5 4 5 29 - 26 19
10.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 5 4 5 22 - 20 19
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 11 5 2 4 22 - 19 17
12.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 4 5 3 13 - 11 17
13.
Сент-Луис Сити
 2:0 Заявка 13 4 5 4 14 - 16 17
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2:0 Заявка 13 3 1 9 13 - 25 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 14 9 3 2 35 - 18 30
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 12 7 5 0 25 - 10 26
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 8 2 3 27 - 16 26
4.
Шарлотт
 Заявка 13 6 5 2 15 - 11 23
5.
Коламбус Крю
 Заявка 11 6 4 1 21 - 7 22
6.
Цинциннати
 Заявка 13 6 2 5 20 - 16 20
7.
Торонто
 Заявка 12 6 0 6 23 - 21 18
8.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 13 5 3 5 25 - 20 18
9.
ФК Монреаль
 Заявка 13 4 5 4 19 - 22 17
10.
Нэшвилл
 Заявка 14 4 5 5 18 - 19 17
11.
Чикаго Файр
 Заявка 12 4 3 5 15 - 20 15
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 3 7 23 - 30 15
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 4 2 7 13 - 24 14
14.
Орландо Сити
 Заявка 12 3 4 5 17 - 15 13
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 3 4 6 21 - 19 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 6 3 4 21 - 16 21
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 13 6 2 5 22 - 20 20
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 13 5 4 4 19 - 16 19
4.
Реал Солт-Лейк
 0:2 Заявка 14 4 7 3 23 - 22 19
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 5 2 4 17 - 16 17
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 5 2 6 18 - 20 17
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 12 4 2 6 20 - 24 14
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 13 4 2 7 22 - 26 14
9.
Портленд Тимберс
 0:2 Заявка 13 3 3 7 20 - 24 12
10.
Остин
 Заявка 13 3 3 7 8 - 18 12
11.
Сент-Луис Сити
 2:0 Заявка 13 1 6 6 20 - 30 9
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 2 2 9 15 - 26 8
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2:0 Заявка 13 2 1 10 20 - 36 7
14.
Даллас
 Заявка 13 1 4 8 16 - 25 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 13 9 1 3 24 - 19 28
2.
Интер Майами
 Заявка 12 8 2 2 23 - 21 26
3.
Коламбус Крю
 Заявка 12 6 3 3 26 - 15 21
4.
Орландо Сити
 Заявка 14 6 3 5 22 - 26 21
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 3 7 4 18 - 22 16
6.
Шарлотт
 Заявка 13 4 3 6 16 - 17 15
7.
Торонто
 Заявка 15 4 3 8 12 - 26 15
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 12 3 5 4 24 - 23 14
9.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 4 0 7 15 - 23 12
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 2 5 5 15 - 24 11
12.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 13 2 5 6 10 - 16 11
13.
Чикаго Файр
 Заявка 14 2 5 7 17 - 24 11
14.
ФК Монреаль
 Заявка 13 2 4 7 15 - 32 10
15.
Нэшвилл
 Заявка 12 2 3 7 8 - 22 9
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 16 (9)
Интер Майами Суарес Луис 14 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 14 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 10
Торонто Бернардески Федерико 2 8
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Дахоме Кристиан уходит с поля. Эррера Аарон выходит вместо него
    • 46'
      Клих Матеуш уходит с поля. Матти Пелтола выходит вместо него
    • 46'
      Фарфан Марко получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Boris Enow получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • 44'
      Льетгет Себастьян сделал результативную передачу.
    • 44'
      Г О О О О Л - Нтсабеленг Тсики бьет в цель!
    • 44'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
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