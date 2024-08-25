Тур: 1. Стадион: Геодис Парк.
Ход матча
8'
0:0
18
Мур
Шак
22
Бауэр
Джош
15
Язбек
Патрик
19
Мьюл
Алекс
10
Мухтар
Хани
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Мур ШакЗащитник
- Защитник
-
22 Бауэр ДжошЗащитник
- Защитник
-
15 Язбек ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
-
10 Мухтар ХаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Банбери ТилНападающий
- Нападающий
-
31 Bryan Dowd
-
Главный тренер: B. J. Callaghan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Вольфф ОуэнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
-
14 Рубио ДиегоНападающий
- Нападающий
-
11 Обриан ХадерНападающий
-
Главный тренер: Вольф Джош
История личных встреч
Нэшвилл
Остин
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.67
0.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
270
Бомбардиры внутри турнира
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарридж Сэм
|8
|0.31
|Мухтар Хани
|5 (3)
|0.19
|Банбери Тил
|3 (2)
|0.12
|Бойд Тайлер
|2
|0.08
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0.04
|Мур Шак
|1
|0.04
|Циммерман Уокер
|1
|0.04
|Мьюл Алекс
|1
|0.04
|Йервуд Дрю
|1
|0.04
|Годой Анибал
|1
|0.04
|Махер Джек
|1
|0.04
|Вашингтон Тейлор
|0
|0
|Гейнс Маккинзи
|0
|0
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Обриан Хадер
|5
|0.19
|Дриусси Себастьян
|5 (2)
|0.19
|Рубио Диего
|4
|0.15
|Зардес Гьяси
|3
|0.12
|Ринг Александр
|2 (1)
|0.08
|Галлахер Джон
|2
|0.08
|Касканте Хулио
|2
|0.08
|Гильерме дос Сантос
|2
|0.08
|Хеджес Мэтт
|1
|0.04
|Ригони Эмилиано
|1
|0.04
|Хайнс-Айк Брендан
|1
|0.04
|Даниэль Перейра
|0
|0
|Вольфф Оуэн
|0
|0
|Хименес Эктор
|0
|0
|Колманич Жан
|0
|0
|Фодри Си-Джей
|0
|0
Карточки
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годой Анибал
|5
|0
|Йервуд Дрю
|5
|0
|Бауэр Джош
|5
|0
|Мухтар Хани
|3
|0
|Мьюл Алекс
|3
|0
|Анунга Брайан
|1
|1
|Бойд Тайлер
|2
|0
|Ловитц Дэниел
|2
|0
|Сарридж Сэм
|2
|0
|Махер Джек
|2
|0
|Дэвис Шон II
|2
|0
|Уиллис Джо
|0
|1
|Мур Шак
|1
|0
|Коллман Брент
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|МакНотон Лукас
|1
|0
|Аджаго Форстер
|1
|0
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даниэль Перейра
|7
|0
|Касканте Хулио
|7
|0
|Валенсия Йохан
|6
|0
|Дриусси Себастьян
|4
|1
|Рубио Диего
|5
|0
|Гильерме дос Сантос
|4
|0
|Обриан Хадер
|4
|0
|Галлахер Джон
|4
|0
|Хайнс-Айк Брендан
|2
|1
|Ринг Александр
|3
|0
|Вольфф Оуэн
|3
|0
|Зардес Гьяси
|2
|0
|Колманич Жан
|2
|0
|Фодри Си-Джей
|2
|0
|Хименес Эктор
|1
|0
|Деслер Миккел
|1
|0
|Стувер Брэд
|1
|0
Результаты матчей
Нэшвилл
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Остин
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
10
4
Нэшвилл
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Остин
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
21
5
Упущенные победы
6
21
Нэшвилл
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
52% (13)
28% (7)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
36% (9)
28% (7)
Остин
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
20% (5)
44% (11)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
40% (10)
40% (10)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
22
5
Упущенные победы
16
25
Голы по времени матча
Забито
20
6
11 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 2
13 Не забивали 19
1
5%
0
0%
1-15
3
15%
1
17%
16-30
7
35%
2
33%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
4
20%
3
50%
76-90
Пропущено
15
18
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 8
0
0%
3
17%
1-15
3
20%
4
22%
16-30
3
20%
3
17%
31-45
2
13%
4
22%
46-60
3
20%
4
22%
61-75
4
27%
0
0%
76-90
Забито
8
22
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 5
20 Не забивали 14
0
0%
3
14%
1-15
3
38%
3
14%
16-30
0
0%
2
9%
31-45
1
13%
5
23%
46-60
1
13%
5
23%
61-75
3
38%
4
18%
76-90
Пропущено
22
19
13 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
4
18%
2
11%
1-15
6
27%
2
11%
16-30
3
14%
3
16%
31-45
4
18%
4
21%
46-60
2
9%
5
26%
61-75
3
14%
3
16%
76-90
Забито
28
28
14 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 7
8 Не забивали 8
1
4%
3
11%
1-15
6
21%
4
14%
16-30
7
25%
4
14%
31-45
4
14%
5
18%
46-60
3
11%
5
18%
61-75
7
25%
7
25%
76-90
Пропущено
37
37
19 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 16
17 Не пропускали 19
4
11%
5
14%
1-15
9
24%
6
16%
16-30
6
16%
6
16%
31-45
6
16%
8
22%
46-60
5
14%
9
24%
61-75
7
19%
3
8%
76-90
Результаты последних матчей
Нэшвилл
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Мазатлан 0:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 3:0 Нэшвилл - Орландо Сити 0:3
Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 2:1 Портленд Тимберс - Нэшвилл 4:1 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 Нэшвилл - Интер Майами 1:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 1:0 Торонто - Нэшвилл 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Цинциннати - Нэшвилл 0:2 ФК Монреаль - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 1:1 Нэшвилл - Торонто 2:0 Шарлотт - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - ФК Монреаль 4:1 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Интер Майами - Нэшвилл 3:1
Остин
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лос-Анджелес - Остин 2:0 Монтеррей - Остин 0:2 Пумас-УНАМ - Остин 2:3 Остин - Шарлотт 2:2
Даллас - Остин 3:1 Остин - Сиэтл Саундерс 0:1 Остин - Нью-Йорк Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Остин 2:0 Миннесота Юнайтед - Остин 0:1 Остин - Лос-Анджелес 1:1 Колорадо Рэпидс - Остин 2:0 Реал Солт-Лейк - Остин 5:1 Остин - Портленд Тимберс 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Остин - Хьюстон Динамо 1:0 Даллас - Остин 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Остин 0:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 0:1
Результаты матчей
Нэшвилл
Остин
Точный счет
1:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:2
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%
2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
0
6 раз 50%
1
6 раз 50%
Точный счет
1:2
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:0
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 40%
0
8 раз 32%
2
6 раз 24%
4
1 раз 4%
1
9 раз 36%
0
8 раз 32%
2
6 раз 24%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Нэшвилл
Остин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
112
58
85
112
211
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
66
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
178
Больше Меньше
178
718
817
124
223
124
124
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|50 - 36
|49
|2.
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|48 - 30
|47
|3.
|Заявка
|25
|12
|8
|5
|51 - 34
|44
|4.
|Заявка
|26
|12
|5
|9
|50 - 43
|41
|5.
|3:2 Заявка
|26
|11
|7
|8
|37 - 31
|40
|6.
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|43 - 35
|38
|7.
|0:0 Заявка
|25
|10
|8
|7
|35 - 30
|38
|8.
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|50 - 42
|36
|9.
|4:3 Заявка
|26
|9
|6
|11
|42 - 42
|33
|10.
|2:3 Заявка
|26
|9
|6
|11
|42 - 44
|33
|11.
|0:0 Заявка
|26
|8
|8
|10
|28 - 37
|32
|12.
|0:0 Заявка
|27
|6
|7
|14
|41 - 52
|25
|13.
|Заявка
|25
|4
|11
|10
|32 - 46
|23
|14.
|Заявка
|25
|4
|2
|19
|31 - 61
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|26
|17
|5
|4
|58 - 39
|56
|2.
|0:2 Заявка
|26
|15
|3
|8
|44 - 35
|48
|3.
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|47 - 22
|43
|4.
|1:1 Заявка
|26
|10
|12
|4
|43 - 32
|42
|5.
|2:0 Заявка
|26
|12
|5
|9
|38 - 30
|41
|6.
|1:1 Заявка
|26
|10
|8
|8
|31 - 28
|38
|7.
|0:0 Заявка
|26
|9
|8
|9
|39 - 38
|35
|8.
|0:0 Заявка
|27
|9
|4
|14
|34 - 47
|31
|9.
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|35 - 36
|28
|10.
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|45 - 42
|27
|11.
|0:0 Заявка
|26
|6
|9
|11
|26 - 39
|27
|12.
|0:2 Заявка
|26
|6
|9
|11
|34 - 51
|27
|13.
|2:0 Заявка
|24
|8
|2
|14
|25 - 47
|26
|14.
|3:4 Заявка
|26
|6
|8
|12
|38 - 54
|26
|15.
|0:2 Заявка
|26
|6
|7
|13
|30 - 44
|25
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 14
|30
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 20
|30
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 17
|27
|4.
|4:3 Заявка
|13
|8
|2
|3
|26 - 17
|26
|5.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|28 - 12
|25
|6.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|30 - 18
|24
|7.
|3:2 Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 11
|23
|8.
|0:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 19
|22
|9.
|2:3 Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 20
|19
|10.
|0:0 Заявка
|12
|4
|6
|2
|13 - 10
|18
|11.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 19
|17
|12.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|13.
|0:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|26 - 26
|17
|14.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|13 - 25
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|14
|9
|3
|2
|35 - 18
|30
|2.
|2:0 Заявка
|13
|9
|1
|3
|27 - 14
|28
|3.
|1:1 Заявка
|12
|7
|5
|0
|25 - 10
|26
|4.
|1:1 Заявка
|13
|6
|5
|2
|15 - 11
|23
|5.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 7
|22
|6.
|0:2 Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 16
|20
|7.
|0:0 Заявка
|12
|6
|0
|6
|23 - 21
|18
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|25 - 20
|18
|9.
|0:0 Заявка
|14
|4
|6
|4
|18 - 17
|18
|10.
|0:2 Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 19
|17
|11.
|0:2 Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 20
|15
|12.
|3:4 Заявка
|14
|4
|3
|7
|23 - 30
|15
|13.
|2:0 Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 24
|14
|14.
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 15
|13
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|21 - 19
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 16
|21
|2.
|0:0 Заявка
|13
|6
|2
|5
|22 - 20
|20
|3.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 16
|19
|4.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|23 - 22
|19
|5.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 16
|17
|6.
|3:2 Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 20
|17
|7.
|2:3 Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 24
|14
|8.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|22 - 26
|14
|9.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|20 - 24
|12
|10.
|0:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|6 - 18
|10
|11.
|0:0 Заявка
|13
|2
|2
|9
|15 - 26
|8
|12.
|4:3 Заявка
|13
|1
|4
|8
|16 - 25
|7
|13.
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|18 - 30
|6
|14.
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|18 - 36
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2 Заявка
|13
|9
|1
|3
|24 - 19
|28
|2.
|2:0 Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 21
|26
|3.
|0:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 23
|22
|4.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|26 - 15
|21
|5.
|1:1 Заявка
|14
|3
|7
|4
|18 - 22
|16
|6.
|1:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 17
|15
|7.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|24 - 23
|14
|8.
|2:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|9.
|0:0 Заявка
|15
|3
|4
|8
|11 - 26
|13
|10.
|2:0 Заявка
|11
|4
|0
|7
|12 - 23
|12
|11.
|3:4 Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 24
|11
|12.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 16
|10
|13.
|0:2 Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 32
|10
|14.
|0:2 Заявка
|14
|2
|4
|8
|15 - 24
|10
|15.
|0:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 22
|9
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|17 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|16 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|14 (5)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|14 (1)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 10
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 7
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 8