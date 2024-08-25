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  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Нэшвилл
0:2
Конец матча
Остин
0'
6' Желтая карточка
Хайнс-Айк Брендан
0:0
8' Не забитый пенальти
Мухтар Хани
0:1
43' Гол
Галлахер Джон
51' Желтая карточка
Мухтар Хани
65' Желтая карточка
Ринг Александр
0:2
84' Гол
Букари Осман
90' Желтая карточка
Валенсия Йохан
90'+8
1
Уиллис
Джо
18
Мур
Шак
25
Циммерман
Уокер
22
Бауэр
Джош
2
Ловитц
Дэниел
15
Язбек
Патрик
27
Анунга
Брайан
19
Мьюл
Алекс
10
Мухтар
Хани
14
Шаффельбург
Джейкоб
9
Сарридж
Сэм
1
Стувер
Брэд
3
Деслер
Миккел
2
Хеджес
Мэтт
4
Хайнс-Айк
Брендан
29
Гильерме
дос
Сантос
33
Вольфф
Оуэн
8
Ринг
Александр
6
Даниэль
Перейра
7
Букари
Осман
10
Дриусси
Себастьян
17
Галлахер
Джон
Нэшвилл
4-2-3-1
Остин
4-3-3

История личных встреч

Нэшвилл
Остин

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

М
1:1
М
3:0
М
1:0

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.67
0.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
270

Бомбардиры внутри турнира

Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарридж Сэм 8 0.31
Мухтар Хани 5 (3) 0.19
Банбери Тил 3 (2) 0.12
Бойд Тайлер 2 0.08
Шаффельбург Джейкоб 1 0.04
Мур Шак 1 0.04
Циммерман Уокер 1 0.04
Мьюл Алекс 1 0.04
Йервуд Дрю 1 0.04
Годой Анибал 1 0.04
Махер Джек 1 0.04
Вашингтон Тейлор 0 0
Гейнс Маккинзи 0 0
Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обриан Хадер 5 0.19
Дриусси Себастьян 5 (2) 0.19
Рубио Диего 4 0.15
Зардес Гьяси 3 0.12
Галлахер Джон 3 0.12
Ринг Александр 2 (1) 0.08
Касканте Хулио 2 0.08
Гильерме дос Сантос 2 0.08
Хеджес Мэтт 1 0.04
Ригони Эмилиано 1 0.04
Хайнс-Айк Брендан 1 0.04
Букари Осман 1 0.04
Даниэль Перейра 0 0
Вольфф Оуэн 0 0
Хименес Эктор 0 0
Колманич Жан 0 0
Фодри Си-Джей 0 0

Карточки

Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годой Анибал 5 0
Йервуд Дрю 5 0
Бауэр Джош 5 0
Мухтар Хани 4 0
Мьюл Алекс 3 0
Анунга Брайан 1 1
Бойд Тайлер 2 0
Ловитц Дэниел 2 0
Сарридж Сэм 2 0
Махер Джек 2 0
Дэвис Шон II 2 0
Уиллис Джо 0 1
Мур Шак 1 0
Коллман Брент 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
МакНотон Лукас 1 0
Аджаго Форстер 1 0
Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даниэль Перейра 7 0
Касканте Хулио 7 0
Валенсия Йохан 7 0
Дриусси Себастьян 4 1
Рубио Диего 5 0
Хайнс-Айк Брендан 3 1
Ринг Александр 4 0
Гильерме дос Сантос 4 0
Обриан Хадер 4 0
Галлахер Джон 4 0
Вольфф Оуэн 3 0
Зардес Гьяси 2 0
Колманич Жан 2 0
Фодри Си-Джей 2 0
Хименес Эктор 1 0
Деслер Миккел 1 0
Стувер Брэд 1 0

Результаты матчей

Нэшвилл
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Остин
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

10
4
Нэшвилл
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Остин
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

21
5

Упущенные победы

6
21
Нэшвилл
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (13)
27% (7)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
35% (9)
31% (8)
Остин
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (6)
42% (11)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
38% (10)
38% (10)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

22
5

Упущенные победы

16
25

Голы по времени матча

Забито

20
8
11 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 3
14 Не забивали 19
1
5%
0
0%
1-15
3
15%
1
13%
16-30
7
35%
3
38%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
4
20%
4
50%
76-90

Пропущено

17
18
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 8
0
0%
3
17%
1-15
3
18%
4
22%
16-30
4
24%
3
17%
31-45
2
12%
4
22%
46-60
3
18%
4
22%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90

Забито

8
22
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 5
21 Не забивали 15
0
0%
3
14%
1-15
3
38%
3
14%
16-30
0
0%
2
9%
31-45
1
13%
5
23%
46-60
1
13%
5
23%
61-75
3
38%
4
18%
76-90

Пропущено

22
19
13 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
4
18%
2
11%
1-15
6
27%
2
11%
16-30
3
14%
3
16%
31-45
4
18%
4
21%
46-60
2
9%
5
26%
61-75
3
14%
3
16%
76-90

Забито

28
30
14 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 8
9 Не забивали 8
1
4%
3
10%
1-15
6
21%
4
13%
16-30
7
25%
5
17%
31-45
4
14%
5
17%
46-60
3
11%
5
17%
61-75
7
25%
8
27%
76-90

Пропущено

39
37
20 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 16
18 Не пропускали 19
4
10%
5
14%
1-15
9
23%
6
16%
16-30
7
18%
6
16%
31-45
6
15%
8
22%
46-60
5
13%
9
24%
61-75
8
21%
3
8%
76-90

Результаты последних матчей

Нэшвилл
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Мазатлан 0:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 3:0 Нэшвилл - Орландо Сити 0:3
Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 2:1 Портленд Тимберс - Нэшвилл 4:1 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 Нэшвилл - Интер Майами 1:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 1:0 Торонто - Нэшвилл 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Цинциннати - Нэшвилл 0:2 ФК Монреаль - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 1:1 Нэшвилл - Торонто 2:0 Шарлотт - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - ФК Монреаль 4:1 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Интер Майами - Нэшвилл 3:1
Остин
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лос-Анджелес - Остин 2:0 Монтеррей - Остин 0:2 Пумас-УНАМ - Остин 2:3 Остин - Шарлотт 2:2
Даллас - Остин 3:1 Остин - Сиэтл Саундерс 0:1 Остин - Нью-Йорк Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Остин 2:0 Миннесота Юнайтед - Остин 0:1 Остин - Лос-Анджелес 1:1 Колорадо Рэпидс - Остин 2:0 Реал Солт-Лейк - Остин 5:1 Остин - Портленд Тимберс 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Остин - Хьюстон Динамо 1:0 Даллас - Остин 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Остин 0:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 0:1

Результаты матчей

Нэшвилл
Остин

Точный счет

1:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:2
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
1 раз 7%
2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:2
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 38%
0
9 раз 35%
2
6 раз 23%
4
1 раз 4%
1
9 раз 35%
0
8 раз 31%
2
7 раз 27%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Нэшвилл
Остин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
2
5
9
1.5
8
5
1
13
2.5
2
11
1
13
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
7
6
2
10
1.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
9
0.5
Больше Меньше
18
8
7
19
1.5
9
17
1
25
2.5
2
24
1
25
3.5
1
25

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 27 14 8 5 50 - 36 50
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 24 14 5 5 48 - 30 47
3.
Реал Солт-Лейк
 0:2 Заявка 26 12 8 6 51 - 36 44
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 26 12 5 9 50 - 43 41
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 26 11 7 8 37 - 31 40
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 24 11 5 8 43 - 35 38
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 25 10 7 8 35 - 31 37
8.
Портленд Тимберс
 0:2 Заявка 26 10 6 10 50 - 44 36
9.
Остин
 Заявка 26 9 7 10 30 - 37 34
10.
Даллас
 Заявка 26 9 6 11 42 - 42 33
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 26 9 6 11 42 - 44 33
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 27 7 6 14 44 - 52 27
13.
Сент-Луис Сити
 2:0 Заявка 26 5 11 10 34 - 46 26
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2:0 Заявка 26 5 2 19 33 - 61 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 26 17 5 4 58 - 39 56
2.
Цинциннати
 Заявка 26 15 3 8 44 - 35 48
3.
Коламбус Крю
 Заявка 23 12 7 4 47 - 22 43
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 26 10 12 4 43 - 32 42
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 26 11 6 9 38 - 32 39
6.
Шарлотт
 Заявка 26 10 8 8 31 - 28 38
7.
Орландо Сити
 Заявка 26 9 7 10 39 - 41 34
8.
Торонто
 Заявка 27 10 3 14 35 - 47 33
9.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 26 7 8 11 35 - 36 29
10.
Филадельфия Юнион
 Заявка 25 6 9 10 45 - 42 27
11.
ФК Монреаль
 Заявка 26 6 9 11 34 - 54 27
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 24 8 2 14 28 - 47 26
13.
Чикаго Файр
 Заявка 26 6 8 12 32 - 44 26
14.
Нэшвилл
 Заявка 26 6 8 12 26 - 41 26
15.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 26 6 8 12 38 - 54 26

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 14 9 4 1 31 - 20 31
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 9 3 1 31 - 14 30
3.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 13 8 3 2 28 - 17 27
4.
Даллас
 Заявка 13 8 2 3 26 - 17 26
5.
Реал Солт-Лейк
 0:2 Заявка 12 8 1 3 28 - 14 25
6.
Портленд Тимберс
 0:2 Заявка 13 7 3 3 30 - 20 24
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 6 5 2 19 - 11 23
8.
Остин
 Заявка 13 6 4 3 22 - 19 22
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 5 4 5 29 - 26 19
10.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 5 4 5 22 - 20 19
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 11 5 2 4 22 - 19 17
12.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 4 5 3 13 - 11 17
13.
Сент-Луис Сити
 2:0 Заявка 13 4 5 4 14 - 16 17
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2:0 Заявка 13 3 1 9 13 - 25 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 14 9 3 2 35 - 18 30
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 12 7 5 0 25 - 10 26
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 8 2 3 27 - 16 26
4.
Шарлотт
 Заявка 13 6 5 2 15 - 11 23
5.
Коламбус Крю
 Заявка 11 6 4 1 21 - 7 22
6.
Цинциннати
 Заявка 13 6 2 5 20 - 16 20
7.
Торонто
 Заявка 12 6 0 6 23 - 21 18
8.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 13 5 3 5 25 - 20 18
9.
ФК Монреаль
 Заявка 13 4 5 4 19 - 22 17
10.
Нэшвилл
 Заявка 14 4 5 5 18 - 19 17
11.
Чикаго Файр
 Заявка 12 4 3 5 15 - 20 15
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 3 7 23 - 30 15
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 4 2 7 13 - 24 14
14.
Орландо Сити
 Заявка 12 3 4 5 17 - 15 13
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 3 4 6 21 - 19 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 6 3 4 21 - 16 21
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 13 6 2 5 22 - 20 20
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 13 5 4 4 19 - 16 19
4.
Реал Солт-Лейк
 0:2 Заявка 14 4 7 3 23 - 22 19
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 5 2 4 17 - 16 17
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 5 2 6 18 - 20 17
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 12 4 2 6 20 - 24 14
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 13 4 2 7 22 - 26 14
9.
Портленд Тимберс
 0:2 Заявка 13 3 3 7 20 - 24 12
10.
Остин
 Заявка 13 3 3 7 8 - 18 12
11.
Сент-Луис Сити
 2:0 Заявка 13 1 6 6 20 - 30 9
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 2 2 9 15 - 26 8
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2:0 Заявка 13 2 1 10 20 - 36 7
14.
Даллас
 Заявка 13 1 4 8 16 - 25 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 13 9 1 3 24 - 19 28
2.
Интер Майами
 Заявка 12 8 2 2 23 - 21 26
3.
Коламбус Крю
 Заявка 12 6 3 3 26 - 15 21
4.
Орландо Сити
 Заявка 14 6 3 5 22 - 26 21
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 3 7 4 18 - 22 16
6.
Шарлотт
 Заявка 13 4 3 6 16 - 17 15
7.
Торонто
 Заявка 15 4 3 8 12 - 26 15
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 12 3 5 4 24 - 23 14
9.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 4 0 7 15 - 23 12
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 2 5 5 15 - 24 11
12.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 13 2 5 6 10 - 16 11
13.
Чикаго Файр
 Заявка 14 2 5 7 17 - 24 11
14.
ФК Монреаль
 Заявка 13 2 4 7 15 - 32 10
15.
Нэшвилл
 Заявка 12 2 3 7 8 - 22 9
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 16 (9)
Интер Майами Суарес Луис 14 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 14 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 10
Торонто Бернардески Федерико 2 8
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 59'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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