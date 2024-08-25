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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Спортинг Канзас-Сити
0:0
Первый тайм: 12'
Орландо Сити
0'
Лучшие коэффициенты
Спортинг Канзас-Сити
Ничья
Орландо Сити
2.85
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3.65
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Все Коэффициенты
29
Мелия
Тим
11
Шелтон
Кири
4
Володер
Роберт
3
Фонтас
Андреу
14
Ляйбольд
Тим
17
Дэвис
Якоб
22
Бассонг
Зохран
30
Африфа
Стивен
26
Томми
Эрик
10
Саллой
Даниэль
23
Агада
Уильям
1
Гальесе
Педро
17
Тоурхалльссон
Дагюр
Дан
4
Брекало
Давид
6
Янссон
Робин
24
Смит
Кайл
5
Араухо
Сесар
16
Вильдер
Картахена
10
Торрес
Факундо
11
Охеда
Мартин
77
Ангуло
Иван
7
Энрике
Рамиро
Спортинг Канзас-Сити
4-2-3-1
Орландо Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Спортинг Канзас-Сити
Орландо Сити

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

9 матчей

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

М
1:1
М
1:2
М
1:0
М
1:0
М
2:2
М
2:1
М
3:1
ОК
0:1
ОК
3:2

Голы

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

2
1.17

Среднее время на гол

45
77

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.56
1.11

Тотал матчей

2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

57
81

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Канзас-Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агада Уильям 9 0.33
Томми Эрик 5 0.19
Расселл Джонни 4 0.15
Пулидо Алан 4 0.15
Африфа Стивен 3 0.11
Родригес Мемо 2 0.07
Дэвис Якоб 2 0.07
Варгас Аленис 2 0.07
Вальтер Реми 2 0.07
Росеро Даниэль 2 0.07
Саллой Даниэль 1 0.04
Радоя Неманья 1 0.04
Ляйбольд Тим 1 0.04
Кастелланос Роберт 1 0.04
Ционис Маринос 1 0.04
Шелтон Кири 0 0
Фонтас Андреу 0 0
Бассонг Зохран 0 0
Володер Роберт 0 0
Пьер Кэйден 0 0
Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Факундо 8 (1) 0.31
Макгуайр Данкан 7 0.27
Энрике Рамиро 4 0.15
Охеда Мартин 3 0.12
Ангуло Иван 3 0.12
Муриэль Луис 3 (1) 0.12
Тоурхалльссон Дагюр Дан 2 0.08
Линн Джек 2 0.08
Лодейро Николас 1 0.04
Араухо Сесар 1 0.04
Брекало Давид 1 0.04
Янссон Робин 1 0.04
Рафаэл Дос Сантос 0 0
Вильдер Картахена 0 0
Фриман Алекс 0 0

Карточки

Спортинг Канзас-Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дэвис Якоб 8 0
Родригес Мемо 6 0
Радоя Неманья 5 0
Расселл Джонни 4 0
Фонтас Андреу 4 0
Ляйбольд Тим 4 0
Росеро Даниэль 4 0
Бассонг Зохран 2 1
Томми Эрик 3 0
Шелтон Кири 3 0
Саллой Даниэль 2 0
Кастелланос Роберт 2 0
Пулидо Алан 1 0
Мелия Тим 1 0
Эрнандес Фелипе 1 0
Володер Роберт 1 0
Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Араухо Сесар 8 0
Янссон Робин 6 0
Вильдер Картахена 4 0
Макгуайр Данкан 4 0
Шлегель Родриго 2 1
Тоурхалльссон Дагюр Дан 3 0
Ангуло Иван 3 0
Фелипе 3 0
Торрес Факундо 2 0
Лодейро Николас 1 0
Холлидей Майкл 1 0
Муриэль Луис 1 0
Гальесе Педро 1 0
Брекало Давид 1 0
Смит Кайл 1 0
Энрике Рамиро 1 0

Результаты матчей

Спортинг Канзас-Сити
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Орландо Сити
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
8

Упущенные победы

16
7
Спортинг Канзас-Сити
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
54% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Орландо Сити
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

22
11

Упущенные победы

7
12
Спортинг Канзас-Сити
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
46% (12)
35% (9)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
38% (10)
23% (6)
Орландо Сити
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (9)
24% (6)
40% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
36% (9)
24% (6)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

25
19

Упущенные победы

23
19

Голы по времени матча

Забито

26
20
16 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
3
12%
1
5%
1-15
9
35%
5
25%
16-30
4
15%
1
5%
31-45
1
4%
3
15%
46-60
4
15%
2
10%
61-75
5
19%
8
40%
76-90

Пропущено

26
25
10 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
3
12%
8
32%
1-15
1
4%
3
12%
16-30
6
23%
5
20%
31-45
2
8%
1
4%
46-60
7
27%
5
20%
61-75
7
27%
3
12%
76-90

Забито

17
16
3 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
0
0%
2
13%
1-15
1
6%
4
25%
16-30
2
12%
3
19%
31-45
4
24%
2
13%
46-60
6
35%
3
19%
61-75
4
24%
2
13%
76-90

Пропущено

24
16
8 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
1
4%
2
13%
1-15
2
8%
1
6%
16-30
5
21%
3
19%
31-45
3
13%
2
13%
46-60
6
25%
2
13%
61-75
7
29%
29%
6
38%
76-90

Забито

43
36
19 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 9
3 Не забивали 8
3
7%
3
8%
1-15
10
23%
9
25%
16-30
6
14%
4
11%
31-45
5
12%
5
14%
46-60
10
23%
5
14%
61-75
9
21%
10
28%
76-90

Пропущено

50
41
18 В 1-м тайме 22
32 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 20
4
8%
10
24%
1-15
3
6%
4
10%
16-30
11
22%
8
20%
31-45
5
10%
3
7%
46-60
13
26%
7
17%
61-75
14
28%
9
22%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Толука - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 1:1
Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 3:2 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Остин 2:0 Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 3:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 4:2 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 2:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Талса 4:0 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:2
Орландо Сити
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Орландо Сити - Крус Асуль 0:0 Орландо Сити - Атлетико Сан-Луис 1:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 4:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1
Нэшвилл - Орландо Сити 0:3 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 5:0 Торонто - Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 4:2 Орландо Сити - Чикаго Файр 4:2 Шарлотт - Орландо Сити 2:2 Орландо Сити - Лос-Анджелес 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 1:0 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Цинциннати 0:1 Орландо Сити - Торонто 1:2

Результаты матчей

Спортинг Канзас-Сити
Орландо Сити

Точный счет

1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 31%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:3
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
2
4 раза 31%
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%

Точный счет

2:1
6 раз 23%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:3
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:3
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 38%
2
8 раз 31%
3
5 раз 19%
0
3 раза 12%
0
7 раз 28%
1
6 раз 24%
2
6 раз 24%
3
4 раза 16%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Спортинг Канзас-Сити
Орландо Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
1.5
Больше Меньше
4
8
4
9
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
3
4
9
1.5
8
5
1
12
2.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
3
0.5
Больше Меньше
18
7
13
13
1.5
12
13
5
21
2.5
6
19

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 26 14 7 5 50 - 36 49
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 24 14 5 5 48 - 30 47
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 25 12 8 5 51 - 34 44
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 26 12 5 9 50 - 43 41
5.
Сиэтл Саундерс
 3:2 Заявка 26 11 7 8 37 - 31 40
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 24 11 5 8 43 - 35 38
7.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 25 10 8 7 35 - 30 38
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 25 10 6 9 50 - 42 36
9.
Даллас
 4:3 Заявка 26 9 6 11 42 - 42 33
10.
Миннесота Юнайтед
 2:3 Заявка 26 9 6 11 42 - 44 33
11.
Остин
 0:0 Заявка 26 8 8 10 28 - 37 32
12.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 27 6 7 14 41 - 52 25
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 25 4 11 10 32 - 46 23
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 25 4 2 19 31 - 61 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 2:0 Заявка 26 17 5 4 58 - 39 56
2.
Цинциннати
 0:2 Заявка 26 15 3 8 44 - 35 48
3.
Коламбус Крю
 Заявка 23 12 7 4 47 - 22 43
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:1 Заявка 26 10 12 4 43 - 32 42
5.
Нью-Йорк Сити
 2:0 Заявка 26 12 5 9 38 - 30 41
6.
Шарлотт
 1:1 Заявка 26 10 8 8 31 - 28 38
7.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 26 9 8 9 39 - 38 35
8.
Торонто
 0:0 Заявка 27 9 4 14 34 - 47 31
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 25 7 7 11 35 - 36 28
10.
Филадельфия Юнион
 Заявка 25 6 9 10 45 - 42 27
11.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 26 6 9 11 26 - 39 27
12.
ФК Монреаль
 0:2 Заявка 26 6 9 11 34 - 51 27
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:0 Заявка 24 8 2 14 25 - 47 26
14.
Ди Си Юнайтед
 3:4 Заявка 26 6 8 12 38 - 54 26
15.
Чикаго Файр
 0:2 Заявка 26 6 7 13 30 - 44 25

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 9 3 1 31 - 14 30
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 9 3 1 31 - 20 30
3.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 13 8 3 2 28 - 17 27
4.
Даллас
 4:3 Заявка 13 8 2 3 26 - 17 26
5.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 11 8 1 2 28 - 12 25
6.
Портленд Тимберс
 Заявка 12 7 3 2 30 - 18 24
7.
Сиэтл Саундерс
 3:2 Заявка 13 6 5 2 19 - 11 23
8.
Остин
 0:0 Заявка 13 6 4 3 22 - 19 22
9.
Миннесота Юнайтед
 2:3 Заявка 14 5 4 5 22 - 20 19
10.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 12 4 6 2 13 - 10 18
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 11 5 2 4 22 - 19 17
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 4 5 4 14 - 16 17
13.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 14 4 5 5 26 - 26 17
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 3 1 9 13 - 25 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 2:0 Заявка 14 9 3 2 35 - 18 30
2.
Нью-Йорк Сити
 2:0 Заявка 13 9 1 3 27 - 14 28
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:1 Заявка 12 7 5 0 25 - 10 26
4.
Шарлотт
 1:1 Заявка 13 6 5 2 15 - 11 23
5.
Коламбус Крю
 Заявка 11 6 4 1 21 - 7 22
6.
Цинциннати
 0:2 Заявка 13 6 2 5 20 - 16 20
7.
Торонто
 0:0 Заявка 12 6 0 6 23 - 21 18
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 5 3 5 25 - 20 18
9.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 14 4 6 4 18 - 17 18
10.
ФК Монреаль
 0:2 Заявка 13 4 5 4 19 - 19 17
11.
Чикаго Файр
 0:2 Заявка 12 4 3 5 15 - 20 15
12.
Ди Си Юнайтед
 3:4 Заявка 14 4 3 7 23 - 30 15
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:0 Заявка 13 4 2 7 13 - 24 14
14.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 12 3 4 5 17 - 15 13
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 3 4 6 21 - 19 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 6 3 4 21 - 16 21
2.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 13 6 2 5 22 - 20 20
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 5 4 4 19 - 16 19
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 14 4 7 3 23 - 22 19
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 5 2 4 17 - 16 17
6.
Сиэтл Саундерс
 3:2 Заявка 13 5 2 6 18 - 20 17
7.
Миннесота Юнайтед
 2:3 Заявка 12 4 2 6 20 - 24 14
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 13 4 2 7 22 - 26 14
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 3 3 7 20 - 24 12
10.
Остин
 0:0 Заявка 13 2 4 7 6 - 18 10
11.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 13 2 2 9 15 - 26 8
12.
Даллас
 4:3 Заявка 13 1 4 8 16 - 25 7
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 0 6 6 18 - 30 6
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 12 1 1 10 18 - 36 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:2 Заявка 13 9 1 3 24 - 19 28
2.
Интер Майами
 2:0 Заявка 12 8 2 2 23 - 21 26
3.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 14 6 4 4 22 - 23 22
4.
Коламбус Крю
 Заявка 12 6 3 3 26 - 15 21
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:1 Заявка 14 3 7 4 18 - 22 16
6.
Шарлотт
 1:1 Заявка 13 4 3 6 16 - 17 15
7.
Филадельфия Юнион
 Заявка 12 3 5 4 24 - 23 14
8.
Нью-Йорк Сити
 2:0 Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
9.
Торонто
 0:0 Заявка 15 3 4 8 11 - 26 13
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 2:0 Заявка 11 4 0 7 12 - 23 12
11.
Ди Си Юнайтед
 3:4 Заявка 12 2 5 5 15 - 24 11
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 12 2 4 6 10 - 16 10
13.
ФК Монреаль
 0:2 Заявка 13 2 4 7 15 - 32 10
14.
Чикаго Файр
 0:2 Заявка 14 2 4 8 15 - 24 10
15.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 12 2 3 7 8 - 22 9
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 16 (9)
Интер Майами Суарес Луис 14 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 14 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 10
Торонто Бернардески Федерико 2 7
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Спортинг Канзас-Сити
Ничья
Орландо Сити
2.85
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3.65
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