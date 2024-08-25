Тур: 1. Стадион: Чилдренс Мерси Парк.
3:0
Конец матча
0'
1:0
45' ГолДэвис Якоб
51' Желтая карточкаАгада Уильям
2:0
52' ГолСаллой Даниэль
70' Красная карточкаАгада Уильям
84' Желтая карточкаРафаэл Дос Сантос
90' Желтая карточкаЭнрике Рамиро
3:0
90' ГолВальтер Реми
90' Желтая карточкаРасселл Джонни
90'+13
Ход матча
45'
1:0
51'
52'
2:0
70'
90'
90'
3:0
90'
29
Мелия
Тим
11
Шелтон
Кири
14
Ляйбольд
Тим
17
Дэвис
Якоб
26
Томми
Эрик
23
Агада
Уильям
24
Смит
Кайл
11
Охеда
Мартин
77
Ангуло
Иван
- Основной состав
-
29 Мелия ТимВратарь
-
11 Шелтон КириЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Ляйбольд ТимЗащитник
-
17 Дэвис ЯкобПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Томми ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Агада УильямНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Риндов КрисЗащитник
-
18 Нденбе ЛоганЗащитник
-
31 Флорес ЛуисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
54 Вальтер РемиПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вермес Питер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Смит КайлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Охеда МартинПолузащитник
-
77 Ангуло ИванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
50 Отеро ХавьерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Цукада ЮтароНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
8 ФелипеНападающий
-
Главный тренер: Пареха Оскар
История личных встреч
Спортинг Канзас-Сити
Орландо Сити
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
9 матчей
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
2
1.17
Среднее время на гол
45
77
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
1.56
1.11
Тотал матчей
2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
57
81
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агада Уильям
|9
|0.33
|Томми Эрик
|5
|0.19
|Пулидо Алан
|4
|0.15
|Расселл Джонни
|4
|0.15
|Дэвис Якоб
|3
|0.11
|Африфа Стивен
|3
|0.11
|Вальтер Реми
|3
|0.11
|Родригес Мемо
|2
|0.07
|Саллой Даниэль
|2
|0.07
|Варгас Аленис
|2
|0.07
|Росеро Даниэль
|2
|0.07
|Радоя Неманья
|1
|0.04
|Ляйбольд Тим
|1
|0.04
|Кастелланос Роберт
|1
|0.04
|Ционис Маринос
|1
|0.04
|Шелтон Кири
|0
|0
|Фонтас Андреу
|0
|0
|Бассонг Зохран
|0
|0
|Володер Роберт
|0
|0
|Пьер Кэйден
|0
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Факундо
|8 (1)
|0.31
|Макгуайр Данкан
|7
|0.27
|Энрике Рамиро
|4
|0.15
|Охеда Мартин
|3
|0.12
|Ангуло Иван
|3
|0.12
|Муриэль Луис
|3 (1)
|0.12
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|2
|0.08
|Линн Джек
|2
|0.08
|Лодейро Николас
|1
|0.04
|Араухо Сесар
|1
|0.04
|Брекало Давид
|1
|0.04
|Янссон Робин
|1
|0.04
|Рафаэл Дос Сантос
|0
|0
|Вильдер Картахена
|0
|0
|Фриман Алекс
|0
|0
Карточки
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дэвис Якоб
|8
|0
|Родригес Мемо
|6
|0
|Расселл Джонни
|5
|0
|Радоя Неманья
|5
|0
|Фонтас Андреу
|4
|0
|Ляйбольд Тим
|4
|0
|Росеро Даниэль
|4
|0
|Бассонг Зохран
|2
|1
|Томми Эрик
|3
|0
|Шелтон Кири
|3
|0
|Агада Уильям
|1
|1
|Саллой Даниэль
|2
|0
|Кастелланос Роберт
|2
|0
|Пулидо Алан
|1
|0
|Мелия Тим
|1
|0
|Эрнандес Фелипе
|1
|0
|Володер Роберт
|1
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Араухо Сесар
|8
|0
|Янссон Робин
|6
|0
|Вильдер Картахена
|4
|0
|Макгуайр Данкан
|4
|0
|Шлегель Родриго
|2
|1
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|3
|0
|Ангуло Иван
|3
|0
|Фелипе
|3
|0
|Торрес Факундо
|2
|0
|Энрике Рамиро
|2
|0
|Лодейро Николас
|1
|0
|Холлидей Майкл
|1
|0
|Рафаэл Дос Сантос
|1
|0
|Муриэль Луис
|1
|0
|Гальесе Педро
|1
|0
|Брекало Давид
|1
|0
|Смит Кайл
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Канзас-Сити
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Орландо Сити
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
8
Упущенные победы
16
7
Спортинг Канзас-Сити
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
54% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Орландо Сити
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
22
11
Упущенные победы
7
12
Спортинг Канзас-Сити
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
48% (13)
33% (9)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
37% (10)
22% (6)
Орландо Сити
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (9)
23% (6)
42% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
35% (9)
27% (7)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
25
19
Упущенные победы
23
19
Голы по времени матча
Забито
29
20
17 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 3
13 Не забивали 16
3
10%
1
5%
1-15
9
31%
5
25%
16-30
5
17%
1
5%
31-45
2
7%
3
15%
46-60
4
14%
2
10%
61-75
6
21%
8
40%
76-90
Пропущено
26
28
10 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 13
3
12%
8
29%
1-15
1
4%
3
11%
16-30
6
23%
6
21%
31-45
2
8%
2
7%
46-60
7
27%
5
18%
61-75
7
27%
4
14%
76-90
Забито
17
16
3 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
0
0%
2
13%
1-15
1
6%
4
25%
16-30
2
12%
3
19%
31-45
4
24%
2
13%
46-60
6
35%
3
19%
61-75
4
24%
2
13%
76-90
Пропущено
24
16
8 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
1
4%
2
13%
1-15
2
8%
1
6%
16-30
5
21%
3
19%
31-45
3
13%
2
13%
46-60
6
25%
2
13%
61-75
7
29%
29%
6
38%
76-90
Забито
46
36
20 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 9
3 Не забивали 9
3
7%
3
8%
1-15
10
22%
9
25%
16-30
7
15%
4
11%
31-45
6
13%
5
14%
46-60
10
22%
5
14%
61-75
10
22%
10
28%
76-90
Пропущено
50
44
18 В 1-м тайме 23
32 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 21
4
8%
10
23%
1-15
3
6%
4
9%
16-30
11
22%
9
20%
31-45
5
10%
4
9%
46-60
13
26%
7
16%
61-75
14
28%
10
23%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Толука - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 1:1
Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 3:2 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Остин 2:0 Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 3:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 4:2 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 2:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Талса 4:0 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:2 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:2
Орландо Сити
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Орландо Сити - Крус Асуль 0:0 Орландо Сити - Атлетико Сан-Луис 1:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 4:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1
Нэшвилл - Орландо Сити 0:3 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 5:0 Торонто - Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 4:2 Орландо Сити - Чикаго Файр 4:2 Шарлотт - Орландо Сити 2:2 Орландо Сити - Лос-Анджелес 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 1:0 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Цинциннати 0:1 Орландо Сити - Торонто 1:2
Результаты матчей
Спортинг Канзас-Сити
Орландо Сити
Точный счет
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
3
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 31%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:3
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
1
2 раза 14%
Точный счет
2:1
6 раз 22%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:3
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 37%
2
8 раз 30%
3
6 раз 22%
0
3 раза 11%
0
8 раз 31%
1
6 раз 23%
2
6 раз 23%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Спортинг Канзас-Сити
Орландо Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
48
59
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
104
49
86
112
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
243
Больше Меньше
188
1413
1214
621
620
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|27
|14
|8
|5
|50 - 36
|50
|2.
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|48 - 30
|47
|3.
|0:2 Заявка
|26
|12
|8
|6
|51 - 36
|44
|4.
|Заявка
|26
|12
|5
|9
|50 - 43
|41
|5.
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|37 - 31
|40
|6.
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|43 - 35
|38
|7.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|35 - 31
|37
|8.
|0:2 Заявка
|26
|10
|6
|10
|50 - 44
|36
|9.
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|30 - 37
|34
|10.
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|42 - 42
|33
|11.
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|42 - 44
|33
|12.
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|44 - 52
|27
|13.
|2:0 Заявка
|26
|5
|11
|10
|34 - 46
|26
|14.
|2:0 Заявка
|26
|5
|2
|19
|33 - 61
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|17
|5
|4
|58 - 39
|56
|2.
|Заявка
|26
|15
|3
|8
|44 - 35
|48
|3.
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|47 - 22
|43
|4.
|Заявка
|26
|10
|12
|4
|43 - 32
|42
|5.
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|38 - 32
|39
|6.
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|31 - 28
|38
|7.
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|39 - 41
|34
|8.
|Заявка
|27
|10
|3
|14
|35 - 47
|33
|9.
|0:0 Заявка
|26
|7
|8
|11
|35 - 36
|29
|10.
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|45 - 42
|27
|11.
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|34 - 54
|27
|12.
|Заявка
|24
|8
|2
|14
|28 - 47
|26
|13.
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|32 - 44
|26
|14.
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|26 - 41
|26
|15.
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|38 - 54
|26
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|14
|9
|4
|1
|31 - 20
|31
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 14
|30
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 17
|27
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|26 - 17
|26
|5.
|0:2 Заявка
|12
|8
|1
|3
|28 - 14
|25
|6.
|0:2 Заявка
|13
|7
|3
|3
|30 - 20
|24
|7.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 11
|23
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 19
|22
|9.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|29 - 26
|19
|10.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 20
|19
|11.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 19
|17
|12.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 11
|17
|13.
|2:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|14.
|2:0 Заявка
|13
|3
|1
|9
|13 - 25
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|35 - 18
|30
|2.
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|25 - 10
|26
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 16
|26
|4.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|15 - 11
|23
|5.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 7
|22
|6.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 16
|20
|7.
|Заявка
|12
|6
|0
|6
|23 - 21
|18
|8.
|0:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|25 - 20
|18
|9.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 22
|17
|10.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 19
|17
|11.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 20
|15
|12.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|23 - 30
|15
|13.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 24
|14
|14.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 15
|13
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|21 - 19
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 16
|21
|2.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|22 - 20
|20
|3.
|0:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 16
|19
|4.
|0:2 Заявка
|14
|4
|7
|3
|23 - 22
|19
|5.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 16
|17
|6.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 20
|17
|7.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 24
|14
|8.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|22 - 26
|14
|9.
|0:2 Заявка
|13
|3
|3
|7
|20 - 24
|12
|10.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|8 - 18
|12
|11.
|2:0 Заявка
|13
|1
|6
|6
|20 - 30
|9
|12.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|15 - 26
|8
|13.
|2:0 Заявка
|13
|2
|1
|10
|20 - 36
|7
|14.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|16 - 25
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|24 - 19
|28
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 21
|26
|3.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|26 - 15
|21
|4.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 26
|21
|5.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|18 - 22
|16
|6.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 17
|15
|7.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 26
|15
|8.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|24 - 23
|14
|9.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|10.
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|15 - 23
|12
|11.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 24
|11
|12.
|0:0 Заявка
|13
|2
|5
|6
|10 - 16
|11
|13.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 24
|11
|14.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 32
|10
|15.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 22
|9
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|17 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|16 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|14 (5)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|14 (1)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 10
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 8
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 8