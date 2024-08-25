Тур: 1. Стадион: Шелл Энерджи Стэдиум.
0:1
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаОсорио Джонатан
45' Желтая карточкаФлорес Дейби
0:1
54' ГолОвусу Принс-Осеи
60' Желтая карточкаБернардески Федерико
78' Желтая карточкаКовальчик Себастьян
90'+6
Ход матча
45'
54'
12
Кларк
Стив
31
Микаэль
16
Эррера
Эктор
18
Алию
Ибрахим
27
О'Нил
Шейн
22
Ларьи
Ричи
20
Флорес
Дейби
11
Этьенн
Дерик
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 МикаэльЗащитник
- Защитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Алию ИбрахимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Грегуш ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Олсен Бен
- Основной состав
- Вратарь
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Ларьи РичиЗащитник
- Полузащитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
-
11 Этьенн ДерикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Гавран ЛукаВратарь
-
30 Уинго ГенриЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
47 Томпсон КосиПолузащитник
-
29 Керр ДеандреНападающий
-
-
Главный тренер: Хердман Джон
История личных встреч
Хьюстон Динамо
Торонто
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
33.3%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед
21 матч
38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 4 победы
Первый тайм
47.6%
42.9%
9.5%
10 побед 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
23.8%
52.4%
23.8%
5 побед 11 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
18
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
17
8
Голов в среднем за матч
1.42
0.89
Среднее время на гол
63
101
Всего голов
35
26
Голов в среднем за матч
1.67
1.24
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
Среднее время на гол
54
72
Бомбардиры внутри турнира
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алию Ибрахим
|6
|0.24
|Феррейра Карлос III
|5 (1)
|0.2
|Блессинг Латиф
|5
|0.2
|Ковальчик Себастьян
|3
|0.12
|Басси Амине
|2
|0.08
|Карраскилья Адальберто
|2
|0.08
|Смит Брэд
|2
|0.08
|Дорси Гриффин
|2
|0.08
|Эскобар Франко
|2
|0.08
|Сегал Габриэль
|2
|0.08
|Эррера Эктор
|1
|0.04
|Стирс Дэниэл
|1
|0.04
|Святченко Эрик
|0
|0
|Артур Хосе
|0
|0
|Бартлоу Итан
|0
|0
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бернардески Федерико
|8
|0.3
|Овусу Принс-Осеи
|7
|0.26
|Инсинье Лоренцо
|4 (1)
|0.15
|Этьенн Дерик
|3
|0.11
|Лонгстафф Мэттью
|2
|0.07
|Спайсер Тайрис
|2
|0.07
|Маршалл-Ратти Джакил
|1
|0.04
|Петретта Рауль
|1
|0.04
|Камареро Алонсо Коэльо
|1
|0.04
|Осорио Джонатан
|1
|0.04
|Флорес Дейби
|1
|0.04
|Керр Деандре
|1
|0.04
|Ларьи Ричи
|1
|0.04
|Франклин Кобе
|0
|0
Карточки
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дорси Гриффин
|5
|1
|Эскобар Франко
|6
|0
|Ковальчик Себастьян
|6
|0
|Микаэль
|4
|0
|Карраскилья Адальберто
|4
|0
|Алию Ибрахим
|4
|0
|Стирс Дэниэл
|3
|0
|Артур Хосе
|3
|0
|Басси Амине
|3
|0
|Эррера Эктор
|2
|0
|Феррейра Карлос III
|2
|0
|Рейнс Бруклин
|2
|0
|Святченко Эрик
|1
|0
|Кларк Стив
|1
|0
|Смит Брэд
|1
|0
|Блессинг Латиф
|1
|0
|Гейнс Маккинзи
|1
|0
|Шмитт Тейт
|1
|0
|Сегал Габриэль
|1
|0
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бернардески Федерико
|8
|2
|Лонг Кевин
|8
|1
|Флорес Дейби
|7
|0
|Осорио Джонатан
|6
|0
|Петретта Рауль
|6
|0
|Гомис Никесон
|4
|1
|Лонгстафф Мэттью
|5
|0
|О'Нил Шейн
|4
|0
|Инсинье Лоренцо
|4
|0
|Джонсон Шон
|3
|0
|Рустед Сигурд
|3
|0
|Камареро Алонсо Коэльо
|3
|0
|Этьенн Дерик
|2
|0
|Томпсон Коси
|2
|0
|Спайсер Тайрис
|2
|0
|Овусу Принс-Осеи
|1
|0
|Ларьи Ричи
|1
|0
|Акинола Айо
|1
|0
|Франклин Кобе
|1
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|1
|0
Результаты матчей
Хьюстон Динамо
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Торонто
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
8% (1)
58% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
6
7
Хьюстон Динамо
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Торонто
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
11
18
Упущенные победы
17
13
Хьюстон Динамо
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (8)
52% (13)
16% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
44% (11)
32% (8)
Торонто
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
22% (6)
33% (9)
44% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
26% (7)
52% (14)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
13
19
Упущенные победы
23
20
Голы по времени матча
Забито
13
12
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
2
15%
2
17%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
4
31%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
4
33%
76-90
Пропущено
11
26
2 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
1
9%
2
8%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
1
9%
4
15%
31-45
4
36%
4
15%
46-60
4
36%
3
12%
61-75
1
9%
10
38%
76-90
Забито
20
22
7 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 8
14 Не забивали 15
3
15%
3
14%
1-15
2
10%
2
9%
16-30
2
10%
5
23%
31-45
3
15%
4
18%
46-60
1
5%
2
9%
61-75
9
45%
6
27%
76-90
Пропущено
22
22
8 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
1
5%
0
0%
1-15
2
9%
2
9%
16-30
5
23%
3
14%
31-45
6
27%
5
23%
46-60
4
18%
5
23%
61-75
4
18%
7
32%
76-90
Забито
33
34
14 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 13
5 Не забивали 6
5
15%
5
15%
1-15
3
9%
3
9%
16-30
6
18%
7
21%
31-45
3
9%
7
21%
46-60
3
9%
2
6%
61-75
13
39%
10
29%
29%
76-90
Пропущено
33
48
10 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 34
10 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 19
2
6%
2
4%
1-15
2
6%
5
10%
16-30
6
18%
7
15%
31-45
10
30%
9
19%
46-60
8
24%
8
17%
61-75
5
15%
17
35%
76-90
Результаты последних матчей
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Толука - Хьюстон Динамо 2:2 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:0 Хьюстон Динамо - Атлас 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 3:4
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:0 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:4 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:2 Атланта Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:2 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:2 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Даллас 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:2 Хьюстон Динамо - Детройт Сити 3:3 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 0:0 Даллас - Хьюстон Динамо 2:0
Торонто
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Интер Майами - Торонто 4:3 Пачука - Торонто 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 0:0 ФК Монреаль - Торонто 0:1
Интер Майами - Торонто 3:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Коламбус Крю - Торонто 4:0 Торонто - Орландо Сити 1:2 Атланта Юнайтед - Торонто 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 Торонто - Нэшвилл 1:2 Торонто - Чикаго Файр 1:4 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Филадельфия Юнион - Торонто 0:0 Торонто - Цинциннати 3:4 Торонто - ФК Монреаль 5:1 Нэшвилл - Торонто 2:0 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:3 Торонто - Даллас 3:1 Орландо Сити - Торонто 1:2
Результаты матчей
Хьюстон Динамо
Торонто
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
Точный счет
0:1
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
0:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 40%
2
7 раз 28%
0
5 раз 20%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
1
12 раз 44%
0
6 раз 22%
2
6 раз 22%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Хьюстон Динамо
Торонто
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
39
66
111
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
96
76
312
211
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
205
Больше Меньше
216
1015
918
322
324
223
126
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|27
|14
|8
|5
|50 - 36
|50
|2.
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|48 - 30
|47
|3.
|0:2 Заявка
|26
|12
|8
|6
|51 - 36
|44
|4.
|Заявка
|26
|12
|5
|9
|50 - 43
|41
|5.
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|37 - 31
|40
|6.
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|43 - 35
|38
|7.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|35 - 31
|37
|8.
|0:2 Заявка
|26
|10
|6
|10
|50 - 44
|36
|9.
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|30 - 37
|34
|10.
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|42 - 42
|33
|11.
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|42 - 44
|33
|12.
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|44 - 52
|27
|13.
|2:0 Заявка
|26
|5
|11
|10
|34 - 46
|26
|14.
|2:0 Заявка
|26
|5
|2
|19
|33 - 61
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|17
|5
|4
|58 - 39
|56
|2.
|Заявка
|26
|15
|3
|8
|44 - 35
|48
|3.
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|47 - 22
|43
|4.
|Заявка
|26
|10
|12
|4
|43 - 32
|42
|5.
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|38 - 32
|39
|6.
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|31 - 28
|38
|7.
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|39 - 41
|34
|8.
|Заявка
|27
|10
|3
|14
|35 - 47
|33
|9.
|0:0 Заявка
|26
|7
|8
|11
|35 - 36
|29
|10.
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|45 - 42
|27
|11.
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|34 - 54
|27
|12.
|Заявка
|24
|8
|2
|14
|28 - 47
|26
|13.
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|32 - 44
|26
|14.
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|26 - 41
|26
|15.
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|38 - 54
|26
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|14
|9
|4
|1
|31 - 20
|31
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 14
|30
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 17
|27
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|26 - 17
|26
|5.
|0:2 Заявка
|12
|8
|1
|3
|28 - 14
|25
|6.
|0:2 Заявка
|13
|7
|3
|3
|30 - 20
|24
|7.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 11
|23
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 19
|22
|9.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|29 - 26
|19
|10.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 20
|19
|11.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 19
|17
|12.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 11
|17
|13.
|2:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|14.
|2:0 Заявка
|13
|3
|1
|9
|13 - 25
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|35 - 18
|30
|2.
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|25 - 10
|26
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 16
|26
|4.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|15 - 11
|23
|5.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 7
|22
|6.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 16
|20
|7.
|Заявка
|12
|6
|0
|6
|23 - 21
|18
|8.
|0:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|25 - 20
|18
|9.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 22
|17
|10.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 19
|17
|11.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 20
|15
|12.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|23 - 30
|15
|13.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 24
|14
|14.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 15
|13
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|21 - 19
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 16
|21
|2.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|22 - 20
|20
|3.
|0:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 16
|19
|4.
|0:2 Заявка
|14
|4
|7
|3
|23 - 22
|19
|5.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 16
|17
|6.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 20
|17
|7.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 24
|14
|8.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|22 - 26
|14
|9.
|0:2 Заявка
|13
|3
|3
|7
|20 - 24
|12
|10.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|8 - 18
|12
|11.
|2:0 Заявка
|13
|1
|6
|6
|20 - 30
|9
|12.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|15 - 26
|8
|13.
|2:0 Заявка
|13
|2
|1
|10
|20 - 36
|7
|14.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|16 - 25
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|24 - 19
|28
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 21
|26
|3.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|26 - 15
|21
|4.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 26
|21
|5.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|18 - 22
|16
|6.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 17
|15
|7.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 26
|15
|8.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|24 - 23
|14
|9.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|10.
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|15 - 23
|12
|11.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 24
|11
|12.
|0:0 Заявка
|13
|2
|5
|6
|10 - 16
|11
|13.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 24
|11
|14.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 32
|10
|15.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 22
|9
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|17 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|16 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|14 (5)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|14 (1)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 10
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 8
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 8