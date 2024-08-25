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  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Хьюстон Динамо
0:1
Конец матча
Торонто
0'
5' Желтая карточка
Осорио Джонатан
45' Желтая карточка
Флорес Дейби
0:1
54' Гол
Овусу Принс-Осеи
60' Желтая карточка
Бернардески Федерико
78' Желтая карточка
Ковальчик Себастьян
90'+6
12
Кларк
Стив
25
Дорси
Гриффин
28
Святченко
Эрик
31
Микаэль
2
Эскобар
Франко
16
Эррера
Эктор
6
Артур
Хосе
15
Блессинг
Латиф
8
Басси
Амине
18
Алию
Ибрахим
10
Понсе
Эсекель
1
Джонсон
Шон
27
О'Нил
Шейн
5
Лонг
Кевин
17
Рустед
Сигурд
10
Бернардески
Федерико
22
Ларьи
Ричи
8
Лонгстафф
Мэттью
20
Флорес
Дейби
11
Этьенн
Дерик
21
Осорио
Джонатан
99
Овусу
Принс-Осеи
Хьюстон Динамо
4-2-3-1
Торонто
3-4-2-1

История личных встреч

Хьюстон Динамо
Торонто

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
33.3%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед

21 матч

38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 4 победы

Первый тайм

47.6%
42.9%
9.5%
10 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

23.8%
52.4%
23.8%
5 побед 11 ничьих 5 побед

История матчей

М
1:3
М
5:1
М
2:0
М
1:1
М
1:2
М
0:1
М
2:2
М
4:2
М
0:0
М
1:1
М
1:1
М
0:2
М
3:3
М
2:0
М
2:1
М
1:2
М
1:1
М
1:1
М
3:0
М
1:1
М
3:1

Голы

Всего голов

18
18

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

17
8

Голов в среднем за матч

1.42
0.89

Среднее время на гол

63
101

Всего голов

35
26

Голов в среднем за матч

1.67
1.24

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
3
Больше 14%
Меньше 86%
18

Среднее время на гол

54
72

Бомбардиры внутри турнира

Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алию Ибрахим 6 0.24
Феррейра Карлос III 5 (1) 0.2
Блессинг Латиф 5 0.2
Ковальчик Себастьян 3 0.12
Басси Амине 2 0.08
Карраскилья Адальберто 2 0.08
Смит Брэд 2 0.08
Дорси Гриффин 2 0.08
Эскобар Франко 2 0.08
Сегал Габриэль 2 0.08
Эррера Эктор 1 0.04
Стирс Дэниэл 1 0.04
Святченко Эрик 0 0
Артур Хосе 0 0
Бартлоу Итан 0 0
Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бернардески Федерико 8 0.3
Овусу Принс-Осеи 7 0.26
Инсинье Лоренцо 4 (1) 0.15
Этьенн Дерик 3 0.11
Лонгстафф Мэттью 2 0.07
Спайсер Тайрис 2 0.07
Маршалл-Ратти Джакил 1 0.04
Петретта Рауль 1 0.04
Камареро Алонсо Коэльо 1 0.04
Осорио Джонатан 1 0.04
Флорес Дейби 1 0.04
Керр Деандре 1 0.04
Ларьи Ричи 1 0.04
Франклин Кобе 0 0

Карточки

Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дорси Гриффин 5 1
Эскобар Франко 6 0
Ковальчик Себастьян 6 0
Микаэль 4 0
Карраскилья Адальберто 4 0
Алию Ибрахим 4 0
Стирс Дэниэл 3 0
Артур Хосе 3 0
Басси Амине 3 0
Эррера Эктор 2 0
Феррейра Карлос III 2 0
Рейнс Бруклин 2 0
Святченко Эрик 1 0
Кларк Стив 1 0
Смит Брэд 1 0
Блессинг Латиф 1 0
Гейнс Маккинзи 1 0
Шмитт Тейт 1 0
Сегал Габриэль 1 0
Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бернардески Федерико 8 2
Лонг Кевин 8 1
Флорес Дейби 7 0
Осорио Джонатан 6 0
Петретта Рауль 6 0
Гомис Никесон 4 1
Лонгстафф Мэттью 5 0
О'Нил Шейн 4 0
Инсинье Лоренцо 4 0
Джонсон Шон 3 0
Рустед Сигурд 3 0
Камареро Алонсо Коэльо 3 0
Этьенн Дерик 2 0
Томпсон Коси 2 0
Спайсер Тайрис 2 0
Овусу Принс-Осеи 1 0
Ларьи Ричи 1 0
Акинола Айо 1 0
Франклин Кобе 1 0
Маршалл-Ратти Джакил 1 0

Результаты матчей

Хьюстон Динамо
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Торонто
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
8% (1)
58% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

6
7
Хьюстон Динамо
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Торонто
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

11
18

Упущенные победы

17
13
Хьюстон Динамо
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (8)
52% (13)
16% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
44% (11)
32% (8)
Торонто
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
22% (6)
33% (9)
44% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
26% (7)
52% (14)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

13
19

Упущенные победы

23
20

Голы по времени матча

Забито

13
12
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
2
15%
2
17%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
4
31%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
4
33%
76-90

Пропущено

11
26
2 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
1
9%
2
8%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
1
9%
4
15%
31-45
4
36%
4
15%
46-60
4
36%
3
12%
61-75
1
9%
10
38%
76-90

Забито

20
22
7 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 8
14 Не забивали 15
3
15%
3
14%
1-15
2
10%
2
9%
16-30
2
10%
5
23%
31-45
3
15%
4
18%
46-60
1
5%
2
9%
61-75
9
45%
6
27%
76-90

Пропущено

22
22
8 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
1
5%
0
0%
1-15
2
9%
2
9%
16-30
5
23%
3
14%
31-45
6
27%
5
23%
46-60
4
18%
5
23%
61-75
4
18%
7
32%
76-90

Забито

33
34
14 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 13
5 Не забивали 6
5
15%
5
15%
1-15
3
9%
3
9%
16-30
6
18%
7
21%
31-45
3
9%
7
21%
46-60
3
9%
2
6%
61-75
13
39%
10
29%
29%
76-90

Пропущено

33
48
10 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 34
10 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 19
2
6%
2
4%
1-15
2
6%
5
10%
16-30
6
18%
7
15%
31-45
10
30%
9
19%
46-60
8
24%
8
17%
61-75
5
15%
17
35%
76-90

Результаты последних матчей

Хьюстон Динамо
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Толука - Хьюстон Динамо 2:2 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:0 Хьюстон Динамо - Атлас 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 3:4
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:0 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:4 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:2 Атланта Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:2 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:2 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Даллас 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:2 Хьюстон Динамо - Детройт Сити 3:3 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 0:0 Даллас - Хьюстон Динамо 2:0
Торонто
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Интер Майами - Торонто 4:3 Пачука - Торонто 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 0:0 ФК Монреаль - Торонто 0:1
Интер Майами - Торонто 3:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Коламбус Крю - Торонто 4:0 Торонто - Орландо Сити 1:2 Атланта Юнайтед - Торонто 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 Торонто - Нэшвилл 1:2 Торонто - Чикаго Файр 1:4 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Филадельфия Юнион - Торонто 0:0 Торонто - Цинциннати 3:4 Торонто - ФК Монреаль 5:1 Нэшвилл - Торонто 2:0 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:3 Торонто - Даллас 3:1 Орландо Сити - Торонто 1:2

Результаты матчей

Хьюстон Динамо
Торонто

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%

Точный счет

0:1
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
0:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 40%
2
7 раз 28%
0
5 раз 20%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
1
12 раз 44%
0
6 раз 22%
2
6 раз 22%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Хьюстон Динамо
Торонто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
3
9
1.5
6
6
1
11
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
9
6
7
6
1.5
3
12
2
11
2.5
2
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
5
0.5
Больше Меньше
21
6
10
15
1.5
9
18
3
22
2.5
3
24
2
23
3.5
1
26

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 27 14 8 5 50 - 36 50
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 24 14 5 5 48 - 30 47
3.
Реал Солт-Лейк
 0:2 Заявка 26 12 8 6 51 - 36 44
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 26 12 5 9 50 - 43 41
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 26 11 7 8 37 - 31 40
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 24 11 5 8 43 - 35 38
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 25 10 7 8 35 - 31 37
8.
Портленд Тимберс
 0:2 Заявка 26 10 6 10 50 - 44 36
9.
Остин
 Заявка 26 9 7 10 30 - 37 34
10.
Даллас
 Заявка 26 9 6 11 42 - 42 33
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 26 9 6 11 42 - 44 33
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 27 7 6 14 44 - 52 27
13.
Сент-Луис Сити
 2:0 Заявка 26 5 11 10 34 - 46 26
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2:0 Заявка 26 5 2 19 33 - 61 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 26 17 5 4 58 - 39 56
2.
Цинциннати
 Заявка 26 15 3 8 44 - 35 48
3.
Коламбус Крю
 Заявка 23 12 7 4 47 - 22 43
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 26 10 12 4 43 - 32 42
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 26 11 6 9 38 - 32 39
6.
Шарлотт
 Заявка 26 10 8 8 31 - 28 38
7.
Орландо Сити
 Заявка 26 9 7 10 39 - 41 34
8.
Торонто
 Заявка 27 10 3 14 35 - 47 33
9.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 26 7 8 11 35 - 36 29
10.
Филадельфия Юнион
 Заявка 25 6 9 10 45 - 42 27
11.
ФК Монреаль
 Заявка 26 6 9 11 34 - 54 27
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 24 8 2 14 28 - 47 26
13.
Чикаго Файр
 Заявка 26 6 8 12 32 - 44 26
14.
Нэшвилл
 Заявка 26 6 8 12 26 - 41 26
15.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 26 6 8 12 38 - 54 26

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 14 9 4 1 31 - 20 31
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 9 3 1 31 - 14 30
3.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 13 8 3 2 28 - 17 27
4.
Даллас
 Заявка 13 8 2 3 26 - 17 26
5.
Реал Солт-Лейк
 0:2 Заявка 12 8 1 3 28 - 14 25
6.
Портленд Тимберс
 0:2 Заявка 13 7 3 3 30 - 20 24
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 6 5 2 19 - 11 23
8.
Остин
 Заявка 13 6 4 3 22 - 19 22
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 5 4 5 29 - 26 19
10.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 5 4 5 22 - 20 19
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 11 5 2 4 22 - 19 17
12.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 4 5 3 13 - 11 17
13.
Сент-Луис Сити
 2:0 Заявка 13 4 5 4 14 - 16 17
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2:0 Заявка 13 3 1 9 13 - 25 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 14 9 3 2 35 - 18 30
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 12 7 5 0 25 - 10 26
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 8 2 3 27 - 16 26
4.
Шарлотт
 Заявка 13 6 5 2 15 - 11 23
5.
Коламбус Крю
 Заявка 11 6 4 1 21 - 7 22
6.
Цинциннати
 Заявка 13 6 2 5 20 - 16 20
7.
Торонто
 Заявка 12 6 0 6 23 - 21 18
8.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 13 5 3 5 25 - 20 18
9.
ФК Монреаль
 Заявка 13 4 5 4 19 - 22 17
10.
Нэшвилл
 Заявка 14 4 5 5 18 - 19 17
11.
Чикаго Файр
 Заявка 12 4 3 5 15 - 20 15
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 3 7 23 - 30 15
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 4 2 7 13 - 24 14
14.
Орландо Сити
 Заявка 12 3 4 5 17 - 15 13
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 3 4 6 21 - 19 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 6 3 4 21 - 16 21
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 13 6 2 5 22 - 20 20
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 13 5 4 4 19 - 16 19
4.
Реал Солт-Лейк
 0:2 Заявка 14 4 7 3 23 - 22 19
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 5 2 4 17 - 16 17
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 5 2 6 18 - 20 17
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 12 4 2 6 20 - 24 14
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 13 4 2 7 22 - 26 14
9.
Портленд Тимберс
 0:2 Заявка 13 3 3 7 20 - 24 12
10.
Остин
 Заявка 13 3 3 7 8 - 18 12
11.
Сент-Луис Сити
 2:0 Заявка 13 1 6 6 20 - 30 9
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 2 2 9 15 - 26 8
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2:0 Заявка 13 2 1 10 20 - 36 7
14.
Даллас
 Заявка 13 1 4 8 16 - 25 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 13 9 1 3 24 - 19 28
2.
Интер Майами
 Заявка 12 8 2 2 23 - 21 26
3.
Коламбус Крю
 Заявка 12 6 3 3 26 - 15 21
4.
Орландо Сити
 Заявка 14 6 3 5 22 - 26 21
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 3 7 4 18 - 22 16
6.
Шарлотт
 Заявка 13 4 3 6 16 - 17 15
7.
Торонто
 Заявка 15 4 3 8 12 - 26 15
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 12 3 5 4 24 - 23 14
9.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 4 0 7 15 - 23 12
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 2 5 5 15 - 24 11
12.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 13 2 5 6 10 - 16 11
13.
Чикаго Файр
 Заявка 14 2 5 7 17 - 24 11
14.
ФК Монреаль
 Заявка 13 2 4 7 15 - 32 10
15.
Нэшвилл
 Заявка 12 2 3 7 8 - 22 9
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 16 (9)
Интер Майами Суарес Луис 14 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 14 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 10
Торонто Бернардески Федерико 2 8
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 8
Весь список
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    • 54'
      Г О О О О Л - Овусу Принс-Осеи бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Флорес Дейби получил желтую карточку от судьи
    • 5'
      Осорио Джонатан получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хьюстон Динамо 0:1 Торонто онлайн

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