Тур: 1. Стадион: America First Field.
0:2
Второй тайм: 82'
Ход матча
20'
34'
0:2
37'
18
Макмат
Зак
19
Дэвис
Боде
15
Глэд
Джастин
14
Енели
Эмека
16
Чанг
Майкель
25
Крукс
Мэтт
26
Тоньяо
94
Коста
Витор
14
Юилл
Джексон
23
Hernan
Lopez
17
Боуда
Уссени
- Основной состав
-
18 Макмат ЗакВратарь
-
19 Дэвис БодеЗащитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Енели ЭмекаПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
-
25 Крукс МэттПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Биверс ГэвинВратарь
- Защитник
-
26 Кинтон ФилипЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Брук ЛакланНападающий
-
28 Мишель БенжиНападающий
-
Главный тренер: Мастроени Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 ТоньяоЗащитник
-
94 Коста ВиторЗащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Hernan LopezПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Боуда УссениНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
- Полузащитник
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
-
30 Цакирис НикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Ian Russell
История личных встреч
Реал Солт-Лейк
Сан-Хосе Эрткуэйкс
20 матчей
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
65%
40%
13 побед 8 ничьих 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
76.5%
23.5%
0 побед 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед
37 матчей
37.8%
27%
35.2%
14 побед 10 ничьих 13 побед
Первый тайм
24.3%
54.1%
21.6%
9 побед 20 ничьих 8 побед
Второй тайм
35.1%
37.8%
27.1%
13 побед 14 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
27
Голов в среднем за матч
1.82
1.35
Среднее время на гол
49
66
Всего голов
35
14
Голов в среднем за матч
1.75
0.82
Среднее время на гол
51
109
Всего голов
66
41
Голов в среднем за матч
1.78
1.11
Тотал матчей
2.5
34
Больше 92%
Меньше 8%
3
29
Больше 78%
Меньше 22%
8
20
Больше 54%
Меньше 46%
17
11
Больше 30%
Меньше 70%
26
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
Среднее время на гол
50
81
Бомбардиры внутри турнира
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аранго Кристиан
|17 (2)
|0.65
|Гомес Карлос III
|13
|0.5
|Джулио Андерсон
|6
|0.23
|Луна Диего
|5
|0.19
|Катранис Александрос
|3
|0.12
|Крукс Мэтт
|2
|0.08
|Охеда Брайан
|2
|0.08
|Вера Брайан
|1
|0.04
|Паласио Нельсон
|1
|0.04
|Енели Эмека
|1
|0.04
|Чанг Майкель
|0
|0
|Овьедо Брайан
|0
|0
|Барахас Фидель
|0
|0
|Броди Эндрю
|0
|0
|Дэвис Боде
|0
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|6
|0.23
|Эспиноса Кристиан
|4
|0.15
|Hernan Lopez
|4
|0.15
|Эбобисс Жереми
|4 (1)
|0.15
|Тоньяо
|3
|0.12
|Киканович Бенджамин
|3
|0.12
|Коста Витор
|2
|0.08
|Марье Поль
|2
|0.08
|Скахен Джек
|1
|0.04
|Вилсон Бруно
|1
|0.04
|Джадд Престон
|1
|0.04
|Юилл Джексон
|0
|0
|Цакирис Нико
|0
|0
Карточки
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вера Брайан
|8
|0
|Гомес Карлос III
|6
|0
|Крукс Мэтт
|6
|0
|Катранис Александрос
|5
|0
|Луна Диего
|5
|0
|Енели Эмека
|5
|0
|Аранго Кристиан
|4
|0
|Охеда Брайан
|4
|0
|Овьедо Брайан
|2
|0
|Макмат Зак
|2
|0
|Дэвис Боде
|2
|0
|Паласио Нельсон
|2
|0
|Руис Пабло
|1
|0
|Глэд Джастин
|1
|0
|Чанг Майкель
|1
|0
|Барахас Фидель
|1
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коста Витор
|9
|0
|Джадд Престон
|4
|1
|Груэсо Карлос
|5
|0
|Акапо Карлос
|5
|0
|Скахен Джек
|5
|0
|Вилсон Бруно
|3
|1
|Эспиноса Кристиан
|4
|0
|Юилл Джексон
|2
|1
|Hernan Lopez
|3
|0
|Марье Поль
|3
|0
|Моралес Альфредо
|2
|0
|Тоньяо
|2
|0
|Киканович Бенджамин
|2
|0
|Ярброуг Вильям
|1
|0
|Томпсон Томми
|1
|0
|Бисон Таннер
|1
|0
|Цакирис Нико
|1
|0
|Боуда Уссени
|1
|0
Результаты матчей
Реал Солт-Лейк
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
1
16
Реал Солт-Лейк
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
22
Упущенные победы
21
7
Реал Солт-Лейк
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
44% (11)
20% (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
20% (5)
36% (9)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
16
24
Упущенные победы
22
23
Голы по времени матча
Забито
29
19
14 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 14
1
3%
3
16%
1-15
7
24%
1
5%
16-30
6
21%
7
37%
31-45
3
10%
4
21%
46-60
4
14%
4
21%
61-75
8
28%
0
0%
76-90
Пропущено
11
35
6 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 20
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 12
3
27%
2
6%
1-15
1
9%
8
23%
16-30
2
18%
5
14%
31-45
1
9%
3
9%
46-60
2
18%
5
14%
61-75
2
18%
12
34%
76-90
Забито
23
11
11 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
14 Не забивали 18
2
9%
2
18%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
6
26%
2
18%
31-45
2
9%
4
36%
46-60
4
17%
2
18%
61-75
6
26%
1
9%
76-90
Пропущено
22
27
8 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
2
9%
1
4%
1-15
1
5%
2
7%
16-30
5
23%
3
11%
31-45
5
23%
6
22%
46-60
2
9%
5
19%
61-75
7
32%
10
37%
76-90
Забито
52
30
25 В 1-м тайме 15
27 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 10
5 Не забивали 7
3
6%
5
17%
1-15
10
19%
1
3%
16-30
12
23%
9
30%
31-45
5
10%
8
27%
46-60
8
15%
6
20%
61-75
14
27%
1
3%
76-90
Пропущено
33
62
14 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 41
10 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 24
5
15%
3
5%
1-15
2
6%
10
16%
16-30
7
21%
8
13%
31-45
6
18%
9
15%
46-60
4
12%
10
16%
61-75
9
27%
22
35%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Атлас 2:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 1:1
Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Атланта Юнайтед 5:2 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 3:4 ФК Монреаль - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Остин 5:1 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 3:3 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 5:3 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Нью-Мехико Юнайтед - Реал Солт-Лейк 4:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Реал Солт-Лейк 1:2 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:4
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Некакса 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Чивас Гвадалахара - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1
Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 1:0 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 6:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Цинциннати 2:4 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Сакраменто Репаблик - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Орландо Сити 0:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:2 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Окленд Рутс 1:0
Результаты матчей
Реал Солт-Лейк
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Точный счет
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
0:1
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
3
3 раза 27%
5
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
2:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
4:3
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
5 раз 42%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
Точный счет
1:1
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
2:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
4:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
6 раз 24%
0
5 раз 20%
2
5 раз 20%
3
4 раза 16%
5
3 раза 12%
4
2 раза 8%
1
10 раз 40%
0
7 раз 28%
3
5 раз 20%
2
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Реал Солт-Лейк
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
85
74
310
65
211
38
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
102
77
57
311
39
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
205
Больше Меньше
187
1411
817
916
520
520
322
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|27
|14
|8
|5
|50 - 36
|50
|2.
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|48 - 30
|47
|3.
|0:2 Заявка
|26
|12
|8
|6
|51 - 36
|44
|4.
|Заявка
|26
|12
|5
|9
|50 - 43
|41
|5.
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|37 - 31
|40
|6.
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|43 - 35
|38
|7.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|35 - 31
|37
|8.
|0:2 Заявка
|26
|10
|6
|10
|50 - 44
|36
|9.
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|30 - 37
|34
|10.
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|42 - 42
|33
|11.
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|42 - 44
|33
|12.
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|44 - 52
|27
|13.
|2:0 Заявка
|26
|5
|11
|10
|34 - 46
|26
|14.
|2:0 Заявка
|26
|5
|2
|19
|33 - 61
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|17
|5
|4
|58 - 39
|56
|2.
|Заявка
|26
|15
|3
|8
|44 - 35
|48
|3.
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|47 - 22
|43
|4.
|Заявка
|26
|10
|12
|4
|43 - 32
|42
|5.
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|38 - 32
|39
|6.
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|31 - 28
|38
|7.
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|39 - 41
|34
|8.
|Заявка
|27
|10
|3
|14
|35 - 47
|33
|9.
|0:0 Заявка
|26
|7
|8
|11
|35 - 36
|29
|10.
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|45 - 42
|27
|11.
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|34 - 54
|27
|12.
|Заявка
|24
|8
|2
|14
|28 - 47
|26
|13.
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|32 - 44
|26
|14.
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|26 - 41
|26
|15.
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|38 - 54
|26
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|14
|9
|4
|1
|31 - 20
|31
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 14
|30
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 17
|27
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|26 - 17
|26
|5.
|0:2 Заявка
|12
|8
|1
|3
|28 - 14
|25
|6.
|0:2 Заявка
|13
|7
|3
|3
|30 - 20
|24
|7.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 11
|23
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 19
|22
|9.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|29 - 26
|19
|10.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 20
|19
|11.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 19
|17
|12.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 11
|17
|13.
|2:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|14.
|2:0 Заявка
|13
|3
|1
|9
|13 - 25
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|35 - 18
|30
|2.
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|25 - 10
|26
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 16
|26
|4.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|15 - 11
|23
|5.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 7
|22
|6.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 16
|20
|7.
|Заявка
|12
|6
|0
|6
|23 - 21
|18
|8.
|0:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|25 - 20
|18
|9.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 22
|17
|10.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 19
|17
|11.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 20
|15
|12.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|23 - 30
|15
|13.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 24
|14
|14.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 15
|13
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|21 - 19
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 16
|21
|2.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|22 - 20
|20
|3.
|0:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 16
|19
|4.
|0:2 Заявка
|14
|4
|7
|3
|23 - 22
|19
|5.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 16
|17
|6.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 20
|17
|7.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 24
|14
|8.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|22 - 26
|14
|9.
|0:2 Заявка
|13
|3
|3
|7
|20 - 24
|12
|10.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|8 - 18
|12
|11.
|2:0 Заявка
|13
|1
|6
|6
|20 - 30
|9
|12.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|15 - 26
|8
|13.
|2:0 Заявка
|13
|2
|1
|10
|20 - 36
|7
|14.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|16 - 25
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|24 - 19
|28
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 21
|26
|3.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|26 - 15
|21
|4.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 26
|21
|5.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|18 - 22
|16
|6.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 17
|15
|7.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 26
|15
|8.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|24 - 23
|14
|9.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|10.
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|15 - 23
|12
|11.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 24
|11
|12.
|0:0 Заявка
|13
|2
|5
|6
|10 - 16
|11
|13.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 24
|11
|14.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 32
|10
|15.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 22
|9
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|17 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|16 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|14 (5)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|14 (1)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 10
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 8
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 8