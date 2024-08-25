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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Реал Солт-Лейк
0:2
Конец матча
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0'
0:1
20' Гол
Эспиноса Кристиан
0:2
33' Гол
Пеллегрино Амаль
37' Желтая карточка
Груэсо Карлос
81' Желтая карточка
Брук Лаклан
84' Желтая карточка
Даниэль де Соуза Брито
90'+4
18
Макмат
Зак
19
Дэвис
Боде
15
Глэд
Джастин
4
Вера
Брайан
98
Катранис
Александрос
14
Енели
Эмека
6
Охеда
Брайан
16
Чанг
Майкель
25
Крукс
Мэтт
10
Гонсалвеш
Диогу
9
Аранго
Кристиан
42
Даниэль
де
Соуза
Брито
28
Киканович
Бенджамин
24
Мюнье
Даниэль
26
Тоньяо
94
Коста
Витор
14
Юилл
Джексон
7
Груэсо
Карлос
10
Эспиноса
Кристиан
23
Hernan
Lopez
9
Пеллегрино
Амаль
17
Боуда
Уссени
Реал Солт-Лейк
4-2-3-1
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-2-3-1

История личных встреч

Реал Солт-Лейк
Сан-Хосе Эрткуэйкс

20 матчей

70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

65%
40%
13 побед 8 ничьих 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

76.5%
23.5%
0 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед

37 матчей

37.8%
27%
35.2%
14 побед 10 ничьих 13 побед

Первый тайм

24.3%
54.1%
21.6%
9 побед 20 ничьих 8 побед

Второй тайм

35.1%
37.8%
27.1%
13 побед 14 ничьих 10 побед

История матчей

М
2:1
М
3:1
М
2:2
М
2:0
М
3:4
М
3:4
М
1:2
М
2:0
ЧМ
5:2
М
1:0
М
1:0
М
0:0
М
1:1
М
4:0
М
2:1
М
2:1
М
1:1
М
1:0
М
1:1
М
0:1
М
2:0
М
1:1
М
3:3
М
1:2
М
3:0
М
0:2
М
5:0
М
2:1
М
4:0
М
0:1
М
0:0
М
0:3
М
1:1
М
2:1
М
2:3
М
0:0
М
3:1

Голы

Всего голов

31
27

Голов в среднем за матч

1.82
1.35

Среднее время на гол

49
66

Всего голов

35
14

Голов в среднем за матч

1.75
0.82

Среднее время на гол

51
109

Всего голов

66
41

Голов в среднем за матч

1.78
1.11

Тотал матчей

2.5
34
Больше 92%
Меньше 8%
3
29
Больше 78%
Меньше 22%
8
20
Больше 54%
Меньше 46%
17
11
Больше 30%
Меньше 70%
26
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
3
Больше 8%
Меньше 92%
34

Среднее время на гол

50
81

Бомбардиры внутри турнира

Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аранго Кристиан 17 (2) 0.65
Гомес Карлос III 13 0.5
Джулио Андерсон 6 0.23
Луна Диего 5 0.19
Катранис Александрос 3 0.12
Крукс Мэтт 2 0.08
Охеда Брайан 2 0.08
Вера Брайан 1 0.04
Паласио Нельсон 1 0.04
Енели Эмека 1 0.04
Чанг Майкель 0 0
Овьедо Брайан 0 0
Барахас Фидель 0 0
Броди Эндрю 0 0
Дэвис Боде 0 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 6 0.23
Эспиноса Кристиан 4 0.15
Hernan Lopez 4 0.15
Эбобисс Жереми 4 (1) 0.15
Тоньяо 3 0.12
Киканович Бенджамин 3 0.12
Коста Витор 2 0.08
Марье Поль 2 0.08
Скахен Джек 1 0.04
Вилсон Бруно 1 0.04
Джадд Престон 1 0.04
Юилл Джексон 0 0
Цакирис Нико 0 0

Карточки

Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вера Брайан 8 0
Гомес Карлос III 6 0
Крукс Мэтт 6 0
Катранис Александрос 5 0
Луна Диего 5 0
Енели Эмека 5 0
Аранго Кристиан 4 0
Охеда Брайан 4 0
Овьедо Брайан 2 0
Макмат Зак 2 0
Дэвис Боде 2 0
Паласио Нельсон 2 0
Руис Пабло 1 0
Глэд Джастин 1 0
Чанг Майкель 1 0
Брук Лаклан 1 0
Барахас Фидель 1 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коста Витор 9 0
Джадд Престон 4 1
Груэсо Карлос 5 0
Акапо Карлос 5 0
Скахен Джек 5 0
Вилсон Бруно 3 1
Эспиноса Кристиан 4 0
Юилл Джексон 2 1
Hernan Lopez 3 0
Марье Поль 3 0
Моралес Альфредо 2 0
Тоньяо 2 0
Киканович Бенджамин 2 0
Ярброуг Вильям 1 0
Томпсон Томми 1 0
Бисон Таннер 1 0
Цакирис Нико 1 0
Боуда Уссени 1 0
Даниэль де Соуза Брито 1 0

Результаты матчей

Реал Солт-Лейк
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

1
16
Реал Солт-Лейк
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
22

Упущенные победы

21
7
Реал Солт-Лейк
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (9)
38% (10)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
46% (12)
19% (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
23% (6)
35% (9)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

16
24

Упущенные победы

22
23

Голы по времени матча

Забито

29
21
14 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
17 Не забивали 14
1
3%
3
14%
1-15
7
24%
2
10%
16-30
6
21%
8
38%
31-45
3
10%
4
19%
46-60
4
14%
4
19%
61-75
8
28%
0
0%
76-90

Пропущено

13
35
8 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 12
3
23%
2
6%
1-15
2
15%
8
23%
16-30
3
23%
5
14%
31-45
1
8%
3
9%
46-60
2
15%
5
14%
61-75
2
15%
12
34%
76-90

Забито

23
11
11 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
15 Не забивали 19
2
9%
2
18%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
6
26%
2
18%
31-45
2
9%
4
36%
46-60
4
17%
2
18%
61-75
6
26%
1
9%
76-90

Пропущено

22
27
8 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
2
9%
1
4%
1-15
1
5%
2
7%
16-30
5
23%
3
11%
31-45
5
23%
6
22%
46-60
2
9%
5
19%
61-75
7
32%
10
37%
76-90

Забито

52
32
25 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 11
6 Не забивали 7
3
6%
5
16%
1-15
10
19%
2
6%
16-30
12
23%
10
31%
31-45
5
10%
8
25%
46-60
8
15%
6
19%
61-75
14
27%
1
3%
76-90

Пропущено

35
62
16 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 41
11 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 24
5
14%
3
5%
1-15
3
9%
10
16%
16-30
8
23%
8
13%
31-45
6
17%
9
15%
46-60
4
11%
10
16%
61-75
9
26%
22
35%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Атлас 2:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 1:1
Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Атланта Юнайтед 5:2 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 3:4 ФК Монреаль - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Остин 5:1 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 3:3 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 5:3 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Нью-Мехико Юнайтед - Реал Солт-Лейк 4:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Реал Солт-Лейк 1:2 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:4
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Некакса 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Чивас Гвадалахара - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1
Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 1:0 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 6:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Цинциннати 2:4 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Сакраменто Репаблик - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Орландо Сити 0:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:2 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Окленд Рутс 1:0

Результаты матчей

Реал Солт-Лейк
Сан-Хосе Эрткуэйкс

Точный счет

0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
5
3 раза 25%
1
2 раза 17%
2
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
2:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
4:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%

Точный счет

1:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
5:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
2:1
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
4:3
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
6 раз 23%
1
6 раз 23%
2
5 раз 19%
3
4 раза 15%
5
3 раза 12%
4
2 раза 8%
1
10 раз 38%
0
7 раз 27%
3
5 раз 19%
2
4 раза 15%

Тоталы голов в матче

Реал Солт-Лейк
Сан-Хосе Эрткуэйкс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
8
5
7
5
1.5
3
10
6
6
2.5
2
11
3
9
3.5
3
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
2
7
7
1.5
6
7
3
11
2.5
3
10
2
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
6
0.5
Больше Меньше
19
7
14
12
1.5
9
17
9
17
2.5
5
21
5
21
3.5
3
23
4.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 27 15 7 5 52 - 36 52
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 24 14 5 5 48 - 30 47
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 26 12 8 6 51 - 36 44
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 26 12 5 9 50 - 43 41
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 26 11 7 8 37 - 31 40
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 24 11 5 8 43 - 35 38
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 25 10 7 8 35 - 31 37
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 26 10 7 9 54 - 46 37
9.
Остин
 Заявка 26 9 7 10 30 - 37 34
10.
Даллас
 Заявка 26 9 6 11 42 - 42 33
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 26 9 6 11 42 - 44 33
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 27 7 6 14 44 - 52 27
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 26 4 12 10 36 - 50 24
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 26 5 2 19 33 - 61 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 26 17 5 4 58 - 39 56
2.
Цинциннати
 Заявка 26 15 3 8 44 - 35 48
3.
Коламбус Крю
 Заявка 23 12 7 4 47 - 22 43
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 26 10 12 4 43 - 32 42
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 26 11 6 9 38 - 32 39
6.
Шарлотт
 Заявка 26 10 8 8 31 - 28 38
7.
Орландо Сити
 Заявка 26 9 7 10 39 - 41 34
8.
Торонто
 Заявка 27 10 3 14 35 - 47 33
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 26 7 7 12 35 - 38 28
10.
Филадельфия Юнион
 Заявка 25 6 9 10 45 - 42 27
11.
ФК Монреаль
 Заявка 26 6 9 11 34 - 54 27
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 24 8 2 14 28 - 47 26
13.
Чикаго Файр
 Заявка 26 6 8 12 32 - 44 26
14.
Нэшвилл
 Заявка 26 6 8 12 26 - 41 26
15.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 26 6 8 12 38 - 54 26

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 10 3 1 33 - 20 33
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 9 3 1 31 - 14 30
3.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 13 8 3 2 28 - 17 27
4.
Даллас
 Заявка 13 8 2 3 26 - 17 26
5.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 12 8 1 3 28 - 14 25
6.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 7 4 2 34 - 22 25
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 6 5 2 19 - 11 23
8.
Остин
 Заявка 13 6 4 3 22 - 19 22
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 5 4 5 29 - 26 19
10.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 5 4 5 22 - 20 19
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 11 5 2 4 22 - 19 17
12.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 4 5 3 13 - 11 17
13.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 4 5 4 14 - 16 17
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 3 1 9 13 - 25 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 14 9 3 2 35 - 18 30
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 12 7 5 0 25 - 10 26
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 8 2 3 27 - 16 26
4.
Шарлотт
 Заявка 13 6 5 2 15 - 11 23
5.
Коламбус Крю
 Заявка 11 6 4 1 21 - 7 22
6.
Цинциннати
 Заявка 13 6 2 5 20 - 16 20
7.
Торонто
 Заявка 12 6 0 6 23 - 21 18
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 5 3 5 25 - 20 18
9.
ФК Монреаль
 Заявка 13 4 5 4 19 - 22 17
10.
Нэшвилл
 Заявка 14 4 5 5 18 - 19 17
11.
Чикаго Файр
 Заявка 12 4 3 5 15 - 20 15
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 3 7 23 - 30 15
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 4 2 7 13 - 24 14
14.
Орландо Сити
 Заявка 12 3 4 5 17 - 15 13
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 3 4 6 21 - 19 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 6 3 4 21 - 16 21
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 13 6 2 5 22 - 20 20
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 5 4 4 19 - 16 19
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 14 4 7 3 23 - 22 19
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 5 2 4 17 - 16 17
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 5 2 6 18 - 20 17
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 12 4 2 6 20 - 24 14
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 13 4 2 7 22 - 26 14
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 3 3 7 20 - 24 12
10.
Остин
 Заявка 13 3 3 7 8 - 18 12
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 2 2 9 15 - 26 8
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 2 1 10 20 - 36 7
13.
Даллас
 Заявка 13 1 4 8 16 - 25 7
14.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 0 7 6 22 - 34 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 13 9 1 3 24 - 19 28
2.
Интер Майами
 Заявка 12 8 2 2 23 - 21 26
3.
Коламбус Крю
 Заявка 12 6 3 3 26 - 15 21
4.
Орландо Сити
 Заявка 14 6 3 5 22 - 26 21
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 3 7 4 18 - 22 16
6.
Шарлотт
 Заявка 13 4 3 6 16 - 17 15
7.
Торонто
 Заявка 15 4 3 8 12 - 26 15
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 12 3 5 4 24 - 23 14
9.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 4 0 7 15 - 23 12
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 2 5 5 15 - 24 11
12.
Чикаго Файр
 Заявка 14 2 5 7 17 - 24 11
13.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 2 4 7 10 - 18 10
14.
ФК Монреаль
 Заявка 13 2 4 7 15 - 32 10
15.
Нэшвилл
 Заявка 12 2 3 7 8 - 22 9
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 16 (9)
Интер Майами Суарес Луис 14 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 14 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 10
Торонто Бернардески Федерико 2 8
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 8
Весь список
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