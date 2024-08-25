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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Лос-Анджелес Гэлакси
0:0
Первый тайм: 41'
Атланта Юнайтед
0'
Прогнозы 114
Лос-Анджелес Гэлакси 81.6% (93)
X 6.1% (7)
Атланта Юнайтед 12.3% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Лос-Анджелес Гэлакси
Ничья
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77
Маккарти
Джон
2
Ямане
Мики
24
Нил
Джален
4
Ёсида
Мая
14
Нельсон
Джон
8
Дельгадо
Марко
20
Серрильо
Эдвин
11
Пек
Габриэл
10
Пуч
Рикард
7
Фагундес
Диего
28
Пейнтсил
Джозеф
1
Гузан
Брэд
11
Леннон
Брукс
5
Грегерсен
Стиан
3
Уильямс
Дэррик
18
Амадор
Педру
6
Слиш
Бартош
13
Маккарти
Дакс
9
Лобжанидзе
Саба
35
Фортьюн
Аджани
16
Силва
Алешандре
29
Тьяре
Джамал
Лос-Анджелес Гэлакси
4-2-3-1
Атланта Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Лос-Анджелес Гэлакси
Атланта Юнайтед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

М
2:0
М
3:0
М
0:2
М
4:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

3.5
1

Среднее время на гол

25
90

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

2.25
0.5

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

40
180

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йовелич Деян 12 0.44
Пек Габриэл 10 0.37
Пейнтсил Джозеф 8 (1) 0.3
Пуч Рикард 8 (1) 0.3
Фагундес Диего 4 0.15
Ёсида Мая 2 0.07
Берри Мигель 2 0.07
Дельгадо Марко 1 0.04
Ауде Хулиан 1 0.04
Куэвас Маурисио 1 0.04
Завалета Эрик 1 0.04
Ямане Мики 0 0
Бругман Гастон 0 0
Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лобжанидзе Саба 6 0.23
Риос Даниэль 6 0.23
Альмада Тьяго 6 (2) 0.23
Якумакис Георгиос 5 (1) 0.19
Тьяре Джамал 5 0.19
Грегерсен Стиан 2 0.08
Силва Алешандре 2 0.08
Уайли Калеб 1 0.04
Слиш Бартош 1 0.04
Леннон Брукс 0 0
Муюмба Тристан 0 0
Москера Эдвин 0 0
Фортьюн Аджани 0 0
Эрнандес Рональд 0 0

Карточки

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пуч Рикард 6 0
Дельгадо Марко 4 1
Серрильо Эдвин 5 0
Касерес Мартин 3 1
Пейнтсил Джозеф 4 0
Нил Джален 3 0
Ауде Хулиан 3 0
Ямане Мики 2 0
Нельсон Джон 2 0
Завалета Эрик 0 1
Ёсида Мая 1 0
Бругман Гастон 1 0
Фагундес Диего 1 0
Маккарти Джон 1 0
Йовелич Деян 1 0
Куэвас Маурисио 1 0
Берри Мигель 1 0
Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грегерсен Стиан 6 1
Леннон Брукс 5 0
Муюмба Тристан 5 0
Альмада Тьяго 5 0
Гузан Брэд 3 1
Якумакис Георгиос 3 0
Слиш Бартош 3 0
Фортьюн Аджани 3 0
Уильямс Дэррик 2 0
Силва Алешандре 2 0
Абрам Луис 2 0
Москера Эдвин 2 0
Уайли Калеб 2 0
Бреннан Люк 1 0
Кобб Ноа 1 0

Результаты матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Атланта Юнайтед
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

12
1

Упущенные победы

8
6
Лос-Анджелес Гэлакси
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Атланта Юнайтед
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

8
11

Упущенные победы

17
19
Лос-Анджелес Гэлакси
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
46% (12)
38% (10)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
46% (12)
23% (6)
Атланта Юнайтед
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
12% (3)
44% (11)
44% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
32% (8)
28% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

20
12

Упущенные победы

25
25

Голы по времени матча

Забито

32
10
14 В 1-м тайме 2
18 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 2
13 Не забивали 18
5
16%
0
0%
1-15
3
9%
0
0%
16-30
6
19%
2
20%
31-45
9
28%
2
20%
46-60
3
9%
3
30%
61-75
6
19%
3
30%
76-90

Пропущено

19
16
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 10
0
0%
3
19%
1-15
4
21%
1
6%
16-30
6
32%
4
25%
31-45
3
16%
3
19%
46-60
4
21%
3
19%
61-75
2
11%
2
13%
76-90

Забито

19
25
5 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 9
17 Не забивали 13
1
5%
2
8%
1-15
2
11%
2
8%
16-30
2
11%
6
24%
31-45
2
11%
6
24%
46-60
7
37%
4
16%
61-75
5
26%
5
20%
76-90

Пропущено

16
20
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 11
2
13%
1
5%
1-15
3
19%
1
5%
16-30
4
25%
2
10%
31-45
3
19%
6
30%
46-60
2
13%
6
30%
61-75
2
13%
4
20%
76-90

Забито

51
35
19 В 1-м тайме 12
32 Во 2-м тайме 23
15 Забивали первыми 11
4 Не забивали 6
6
12%
2
6%
1-15
5
10%
2
6%
16-30
8
16%
8
23%
31-45
11
22%
8
23%
46-60
10
20%
7
20%
61-75
11
22%
8
23%
76-90

Пропущено

35
36
19 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 24
9 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 21
2
6%
4
11%
1-15
7
20%
2
6%
16-30
10
29%
6
17%
31-45
6
17%
9
25%
46-60
6
17%
9
25%
61-75
4
11%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Чивас Гвадалахара - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:2
Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 3:2 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 4:2 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 2:1 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Атланта Юнайтед - Сантос Лагуна 0:0 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:3 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 2:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2
ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Инди Элевен 1:2 Реал Солт-Лейк - Атланта Юнайтед 5:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Торонто 2:1 Сент-Луис Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:2 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 1:3 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 0:1 Чарльстон Бэттери - Атланта Юнайтед 0:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 1:1 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Атланта Юнайтед - Шарлотт Индепенденс 3:0

Результаты матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
Атланта Юнайтед

Точный счет

2:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
2:2
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
2 раза 15%
2
8 раз 62%
1
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
3
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 15%
2:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:3
2 раза 8%
0:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

3
8 раз 31%
2
6 раз 23%
1
6 раз 23%
0
4 раза 15%
4
2 раза 8%
2
9 раз 36%
1
7 раз 28%
0
6 раз 24%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Лос-Анджелес Гэлакси
Атланта Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
1.5
Больше Меньше
10
3
6
7
2.5
2
11
2
11
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
7
5
6
7
1.5
2
10
4
9
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
4
0.5
Больше Меньше
19
6
16
10
1.5
12
13
10
16
2.5
3
22
2
24
3.5
1
24

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 27 14 8 5 50 - 36 50
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 24 14 5 5 48 - 30 47
3.
Реал Солт-Лейк
 0:2 Заявка 26 12 8 6 51 - 36 44
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 26 12 5 9 50 - 43 41
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 26 11 7 8 37 - 31 40
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 24 11 5 8 43 - 35 38
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 25 10 7 8 35 - 31 37
8.
Портленд Тимберс
 1:2 Заявка 26 10 6 10 51 - 44 36
9.
Остин
 Заявка 26 9 7 10 30 - 37 34
10.
Даллас
 Заявка 26 9 6 11 42 - 42 33
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 26 9 6 11 42 - 44 33
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 27 7 6 14 44 - 52 27
13.
Сент-Луис Сити
 2:1 Заявка 26 5 11 10 34 - 47 26
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2:0 Заявка 26 5 2 19 33 - 61 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 26 17 5 4 58 - 39 56
2.
Цинциннати
 Заявка 26 15 3 8 44 - 35 48
3.
Коламбус Крю
 Заявка 23 12 7 4 47 - 22 43
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 26 10 12 4 43 - 32 42
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 26 11 6 9 38 - 32 39
6.
Шарлотт
 Заявка 26 10 8 8 31 - 28 38
7.
Орландо Сити
 Заявка 26 9 7 10 39 - 41 34
8.
Торонто
 Заявка 27 10 3 14 35 - 47 33
9.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 26 7 8 11 35 - 36 29
10.
Филадельфия Юнион
 Заявка 25 6 9 10 45 - 42 27
11.
ФК Монреаль
 Заявка 26 6 9 11 34 - 54 27
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 24 8 2 14 28 - 47 26
13.
Чикаго Файр
 Заявка 26 6 8 12 32 - 44 26
14.
Нэшвилл
 Заявка 26 6 8 12 26 - 41 26
15.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 26 6 8 12 38 - 54 26

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 14 9 4 1 31 - 20 31
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 9 3 1 31 - 14 30
3.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 13 8 3 2 28 - 17 27
4.
Даллас
 Заявка 13 8 2 3 26 - 17 26
5.
Реал Солт-Лейк
 0:2 Заявка 12 8 1 3 28 - 14 25
6.
Портленд Тимберс
 1:2 Заявка 13 7 3 3 31 - 20 24
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 6 5 2 19 - 11 23
8.
Остин
 Заявка 13 6 4 3 22 - 19 22
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 5 4 5 29 - 26 19
10.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 5 4 5 22 - 20 19
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 11 5 2 4 22 - 19 17
12.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 4 5 3 13 - 11 17
13.
Сент-Луис Сити
 2:1 Заявка 13 4 5 4 14 - 16 17
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2:0 Заявка 13 3 1 9 13 - 25 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 14 9 3 2 35 - 18 30
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 12 7 5 0 25 - 10 26
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 8 2 3 27 - 16 26
4.
Шарлотт
 Заявка 13 6 5 2 15 - 11 23
5.
Коламбус Крю
 Заявка 11 6 4 1 21 - 7 22
6.
Цинциннати
 Заявка 13 6 2 5 20 - 16 20
7.
Торонто
 Заявка 12 6 0 6 23 - 21 18
8.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 13 5 3 5 25 - 20 18
9.
ФК Монреаль
 Заявка 13 4 5 4 19 - 22 17
10.
Нэшвилл
 Заявка 14 4 5 5 18 - 19 17
11.
Чикаго Файр
 Заявка 12 4 3 5 15 - 20 15
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 3 7 23 - 30 15
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 4 2 7 13 - 24 14
14.
Орландо Сити
 Заявка 12 3 4 5 17 - 15 13
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 3 4 6 21 - 19 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 6 3 4 21 - 16 21
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 13 6 2 5 22 - 20 20
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 13 5 4 4 19 - 16 19
4.
Реал Солт-Лейк
 0:2 Заявка 14 4 7 3 23 - 22 19
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 5 2 4 17 - 16 17
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 5 2 6 18 - 20 17
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 12 4 2 6 20 - 24 14
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 13 4 2 7 22 - 26 14
9.
Портленд Тимберс
 1:2 Заявка 13 3 3 7 20 - 24 12
10.
Остин
 Заявка 13 3 3 7 8 - 18 12
11.
Сент-Луис Сити
 2:1 Заявка 13 1 6 6 20 - 31 9
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 2 2 9 15 - 26 8
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2:0 Заявка 13 2 1 10 20 - 36 7
14.
Даллас
 Заявка 13 1 4 8 16 - 25 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 13 9 1 3 24 - 19 28
2.
Интер Майами
 Заявка 12 8 2 2 23 - 21 26
3.
Коламбус Крю
 Заявка 12 6 3 3 26 - 15 21
4.
Орландо Сити
 Заявка 14 6 3 5 22 - 26 21
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 3 7 4 18 - 22 16
6.
Шарлотт
 Заявка 13 4 3 6 16 - 17 15
7.
Торонто
 Заявка 15 4 3 8 12 - 26 15
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 12 3 5 4 24 - 23 14
9.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 4 0 7 15 - 23 12
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 2 5 5 15 - 24 11
12.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 13 2 5 6 10 - 16 11
13.
Чикаго Файр
 Заявка 14 2 5 7 17 - 24 11
14.
ФК Монреаль
 Заявка 13 2 4 7 15 - 32 10
15.
Нэшвилл
 Заявка 12 2 3 7 8 - 22 9
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 16 (9)
Интер Майами Суарес Луис 14 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 14 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 10
Торонто Бернардески Федерико 2 8
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 41'
    "Лос-Анджелес" и сам уже не особо стремится развивать атаки, обе команды перед перерывом больше играют с оглядкой на собственные ворота. 
  • 40'
    Нил в центре поля едва не подарил мяч Тьяре, но Пуч успел подстраховать своего партнёра по команде. 
  • 39'
    Дельгадо с правого фланга от боковой линии штрафной площади дважды выполнил прострел в центр штрафной, но мяч до адресата так и не дошёл. 
  • Судья
    38'
    Пек в борьбе с соперником у радиуса штрафной площади "Атланты" оказался на газоне, Рубиэль Васкес показал, что нужно играть дальше. 
  • 37'
    Заканчивается у нас постепенно первый тайм, хоть команды и стали играть активнее в атаке, но с реализацией моментов у них пока что есть проблемы. 
  • 36'
    Слиш с правой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч полетел слишком высоко, а затем ушёл за лицевую линию поля. 
  • Фол, нарушение
    35'
    Серрильо в центре поля нарушил правила против Слиша. Игроки "Атланты" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Офсайд
    34'
    Теперь уже "Атланта" провела атаку, которая завершилась голом, но после серии скидок Тьяре перед ударом по воротам вновь забрался в офсайд. 
  • Опасный момент
    33'
    Пек, Пуч и Пэйнстил разыграли хорошую комбинацию на правой половине поля, в завершении эпизода Джозеф с правого угла штрафной площади выполнил передачу к линии вратарской, Габриэл в касание пробил в ближний угол ворот, Гузан отлично сократил дистанцию и спас свою команду. 
  • Опасный момент
    32'
    Лобжанидзе с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил под правый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
  • Опасный момент
    31'
    Силва разогнал атаку по левой половине поля, а затем выполнил передачу в центр к радиусу штрафной площади на Форчуна, Аджани удалось ворваться в центр штрафной, но его удар по воротам в подкате блокировал Йосида. 
  • Угловой
    30'
    Игроки "Гэлакси" разыграли корнер между собой, далее Пуч от правого угла штрафной площади под давлением Маккарти пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл. 
  • 29'
    Дельгадо с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Уильямс неплохо сыграл в подкате и выбил мяч на угловой. 
  • 28'
    Пуч из центра половины поля "Атланты" внешней стороной стопы выполнил передачу на правый угол штрафной площади, защитники "Атланты" вновь очень внимательно сыграли в обороне и перехватили мяч. 
  • 27'
    Слиш разогнал атаку по центру, а затем выполнил передачу чуть левее на Форчуна, Аджани сделал смещение к радиусу штрафной площади и пробил в правый угол ворот, мяч полетел выше цели. 
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    • 26'
      Яманэ при развитии атаки по правому фланг выполнил передачу к ближнему углу штрафной площади, Пек на этот раз не смог подстроиться под мяч. 
    • 25'
      Пек с правой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, Уильямс очень хорошо блокировал попытку. 
    • 24'
      В очень среднем темпе проходит наша игра, что позволяет футболистам обеих команд показывать свои индивидуальные качества. 
    • Офсайд
      23'
      Силва и Форчун хорошо развили атаку по левому флангу, далее последовала передача на ход Амадору на ближний угол штрафной площади, Педру в свою очередь в касание сделал передачу в центр вратарской на Тьяре, который уже не мог промахнуться по воротам, но при этом форвард "Атланты" забрался в офсайд. Пока что гости остались без гола. 
    • 22'
      Слиш с правой половины поля с приличной дистанции в касание пробил по воротам, мяч попал в защитника "Лос-Анджелеса" и улетел в аут. 
    • 21'
      Пуч из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади, Нельсон сделал неудачную скидку к центру штрафной площади, защитники "Атланты" без особого труда выбили мяч в аут. 
    • 20'
      Из центра поля последовал заброс к правому углу штрафной площади "Гэлакси" на ход Лобжанидзе, Йосида за счёт более грамотной позиции спокойно перехватил мяч. 
    • 19'
      Пуч совершил рывок по центру к радиусу штрафной площади, а затем Рикард пробил по воротам, Уильямс удачно сыграл в подкате, далее мяч полетел к левому углу вратарской, где его выловил Гузан. 
    • 18'
      Из центра поля последовал слишком сильный заброс в штрафную площадь "Атланты" на ход Пэйнтсилу, Гузан спокойно вышел из ворот и перехватил мяч. 
    • Офсайд
      17'
      Форчун из центра поля выполнил заброс на ход Тьяре по правому флангу, форвард "Атланты" забрался в офсайд. 
    • 16'
      Серрильо с левой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • Фол, нарушение
      15'
      Силва в центре поля нарушил правила против Пуча. Рикард сам максимально быстро разыграл стандарт. 
    • 14'
      Амадор с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Нил грамотно сыграл по позиции и спокойно перехватил мяч. 
    • 13'
      Пуч ворвался в штрафную площадь по левой половине поля, а затем на исполнение пробил под правый угол ворот, Гузан поймал мяч без особого труда. 
    • 12'
      Пек с правой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл. 
    • 11'
      Форчун из центра поля выполнил хорошую передачу на ход Силве по левой половине поля, Алешандре убежал к линии штрафной площади и пробил по воротам, мяч после небольшого рикошета полетел точно в руки Маккарти. 
    • 10'
      Лобжанидзе получил мяч у радиуса штрафной площади от Амадора, подработал мяч и пробил в правый угол ворот, мяч полетел значительно выше цели. 
    • Фол, нарушение
      9'
      Дельгадо в центре поля нарушил правила против Форчуна. Игроки "Атланты" конечно же не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 8'
      Пуч при развитии атаки по правой половине поля выполнил передачу к ближнему углу штрафной площади, защитники "Атланты" прочитали момент и спокойно перехватили мяч. 
    • 7'
      Пока что "Атланта" решила играть исключительно от обороны, что в таком матче вполне оправдано. 
    • Фол, нарушение
      6'
      Форчун в центре поля нарушил правила против Пуча. Игроки "Гэлакси" не стали торопиться при розыгрыше мячаю 
    • 5'
      Фагундес со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Атланты" сыграли максимально внимательно и спокойно выбили мяч к центру поля. 
    • Фол, нарушение
      4'
      Из центра поля последовала передача на ход Пеку по правому флангу, Уильямс нарушил правила в борьбе за мяч. "Лос-Анджелес" сразу же заработал неплохой стандарт. 
    • 3'
      В Лос-Анджелесе вечером сегодня 22 градуса тепла, вполне комфортная температура для игры в футбол. 
    • 2'
      Алексей Миранчук сегодня остался на скамейке запасных, но во второй половине матча мы будем праве ожидать его появления на поле. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Атланту" ждёт очень непростой бой за очки в Лос-Анджелесе, но клуб оказался в очень непростой ситуации и должен стараться уже в каждом матче выкладываться по полной, чтобы забраться в зону плей-офф MLS. "Лос-Анджелес" в свою очередь ведёт борьбу за первое место в регулярном чемпионате, а поэтому "Гэлакси" также сделают всё возможное, чтобы при своих болельщиках набрать три очка. 
    • До матча
    • Напомним, что матч начнётся не ранее 5:40 по московскому времени. 
    • Главным арбитром на этот матч назначен Рубиэль Васкес. Помогать ему на бровках будут Кэмерон Бланчард и Адам Венковски. Резервным арбитром на этот матч назначен Брэндон Стевис. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче регулярного чемпионата MLS между "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Атлантой Юнайтед". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    Прогнозы 114
    Лос-Анджелес Гэлакси 81.6% (93)
    X 6.1% (7)
    Атланта Юнайтед 12.3% (14)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лос-Анджелес Гэлакси
    Ничья
    Атланта Юнайтед
    1.80
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    4.40
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Атланта Юнайтед

    Исход игры
    Лос-Анджелес Гэлакси
    81.6% (93)
    Ничья
    6.1% (7)
    Атланта Юнайтед
    12.3% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.82% (87)
    Меньше
    20.18% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    83.49% (91)
    Нет
    16.51% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Лос-Анджелес Гэлакси
    58.8% (67)
    2:0 Лос-Анджелес Гэлакси
    8.8% (10)
    1:2 Атланта Юнайтед
    8.8% (10)
    1:0 Лос-Анджелес Гэлакси
    5.3% (6)
    1:1 Ничья
    4.4% (5)
    3:1 Лос-Анджелес Гэлакси
    4.4% (5)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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    Лос-Анджелес Гэлакси
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