Серрильо в центре поля нарушил правила против Слиша. Игроки "Атланты" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Слиш с правой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч полетел слишком высоко, а затем ушёл за лицевую линию поля.

Заканчивается у нас постепенно первый тайм, хоть команды и стали играть активнее в атаке, но с реализацией моментов у них пока что есть проблемы.

Пек в борьбе с соперником у радиуса штрафной площади "Атланты" оказался на газоне, Рубиэль Васкес показал, что нужно играть дальше.

Дельгадо с правого фланга от боковой линии штрафной площади дважды выполнил прострел в центр штрафной, но мяч до адресата так и не дошёл.

Нил в центре поля едва не подарил мяч Тьяре, но Пуч успел подстраховать своего партнёра по команде.

"Лос-Анджелес" и сам уже не особо стремится развивать атаки, обе команды перед перерывом больше играют с оглядкой на собственные ворота.

Слиш разогнал атаку по центру, а затем выполнил передачу чуть левее на Форчуна, Аджани сделал смещение к радиусу штрафной площади и пробил в правый угол ворот, мяч полетел выше цели.

Пуч из центра половины поля "Атланты" внешней стороной стопы выполнил передачу на правый угол штрафной площади, защитники "Атланты" вновь очень внимательно сыграли в обороне и перехватили мяч.

Дельгадо с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Уильямс неплохо сыграл в подкате и выбил мяч на угловой.

Игроки "Гэлакси" разыграли корнер между собой, далее Пуч от правого угла штрафной площади под давлением Маккарти пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл.

Силва разогнал атаку по левой половине поля, а затем выполнил передачу в центр к радиусу штрафной площади на Форчуна, Аджани удалось ворваться в центр штрафной, но его удар по воротам в подкате блокировал Йосида.

Лобжанидзе с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил под правый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

Пек, Пуч и Пэйнстил разыграли хорошую комбинацию на правой половине поля, в завершении эпизода Джозеф с правого угла штрафной площади выполнил передачу к линии вратарской, Габриэл в касание пробил в ближний угол ворот, Гузан отлично сократил дистанцию и спас свою команду.

Теперь уже "Атланта" провела атаку, которая завершилась голом, но после серии скидок Тьяре перед ударом по воротам вновь забрался в офсайд.

26' Яманэ при развитии атаки по правому фланг выполнил передачу к ближнему углу штрафной площади, Пек на этот раз не смог подстроиться под мяч.

25' Пек с правой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, Уильямс очень хорошо блокировал попытку.

24' В очень среднем темпе проходит наша игра, что позволяет футболистам обеих команд показывать свои индивидуальные качества.

23' Силва и Форчун хорошо развили атаку по левому флангу, далее последовала передача на ход Амадору на ближний угол штрафной площади, Педру в свою очередь в касание сделал передачу в центр вратарской на Тьяре, который уже не мог промахнуться по воротам, но при этом форвард "Атланты" забрался в офсайд. Пока что гости остались без гола.

22' Слиш с правой половины поля с приличной дистанции в касание пробил по воротам, мяч попал в защитника "Лос-Анджелеса" и улетел в аут.

21' Пуч из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади, Нельсон сделал неудачную скидку к центру штрафной площади, защитники "Атланты" без особого труда выбили мяч в аут.

20' Из центра поля последовал заброс к правому углу штрафной площади "Гэлакси" на ход Лобжанидзе, Йосида за счёт более грамотной позиции спокойно перехватил мяч.

19' Пуч совершил рывок по центру к радиусу штрафной площади, а затем Рикард пробил по воротам, Уильямс удачно сыграл в подкате, далее мяч полетел к левому углу вратарской, где его выловил Гузан.

18' Из центра поля последовал слишком сильный заброс в штрафную площадь "Атланты" на ход Пэйнтсилу, Гузан спокойно вышел из ворот и перехватил мяч.