Тур: 1. Стадион: Провиденс.
1:2
Первый тайм: 40'
0'
0:1
11' ГолSimon Becher
34' Желтая карточкаАраухо Мигель
0:2
34' ПенальтиЛёвен Эдуард
1:2
39' ГолРодригес Джонатан
Ход матча
11'
0:1
34'
34'
0:2
39'
1:2
16
Крепо
Максим
29
Москера
Хуан
24
Айяла
Давид
21
Чара
Диего
22
Хиберт
Кайл
99
Рид
Джейден
10
Лёвен
Эдуард
11
Simon
Becher
- Основной состав
-
16 Крепо МаксимВратарь
-
29 Москера ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Айяла ДавидПолузащитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Мьюз ТрейВратарь
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
-
18 Макгро ЗакЗащитник
-
20 Сёрман ФиннЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 АнтониПолузащитник
-
23 Тойе МейсонНападающий
-
Главный тренер: Невилл Фил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Хиберт КайлЗащитник
-
99 Рид ДжейденЗащитник
- Полузащитник
-
10 Лёвен ЭдуардПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Simon BecherНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 Хорн ЯннесЗащитник
- Защитник
-
41 Кляйн ДжонниЗащитник
-
15 Яро ДжошуаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Уоттс АкилПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: John Hackworth
История личных встреч
Портленд Тимберс
Сент-Луис Сити
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
2
Среднее время на гол
67
45
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.25
1.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
72
Бомбардиры внутри турнира
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Джонатан
|13 (1)
|0.5
|Феррейра Эвандер
|11 (3)
|0.42
|Мора Фелипе
|11 (1)
|0.42
|Морено Сантьяго
|6
|0.23
|Антони
|4
|0.15
|Уильямсон Эрик
|2
|0.08
|Миллер Эрик
|1
|0.04
|Асприлья Дайрон
|1
|0.04
|Фогаса Натан
|1
|0.04
|Москера Хуан
|0
|0
|Паредес Кристиан
|0
|0
|Браво Клаудио III
|0
|0
|Айяла Давид
|0
|0
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клаусс Жоао
|5 (1)
|0.19
|Лёвен Эдуард
|4 (3)
|0.15
|Вассилев Индиана
|3
|0.12
|Помпеу Селио
|3
|0.12
|Ториссон Ноккви Тейр
|3
|0.12
|Тотлэнд Томас
|2
|0.08
|Адениран Сэмюэл
|2
|0.08
|Альм Расмус
|1
|0.04
|Дуркин Кристофер
|1
|0.04
|Кляйн Джонни
|1
|0.04
|Кидзима Хосэи
|1
|0.04
|Нильссон Йоаким
|1
|0.04
|Яро Джошуа
|1
|0.04
|Блом Нджабуло
|1
|0.04
|Острак Томаш
|1
|0.04
|Simon Becher
|1
|0.04
|Рид Джейден
|0
|0
|Марканич Энтони
|0
|0
Карточки
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чара Диего
|7
|1
|Феррейра Эвандер
|6
|0
|Родригес Джонатан
|5
|0
|Жупарич Дарио
|5
|0
|Миллер Камаль
|5
|0
|Паредес Кристиан
|4
|0
|Мора Фелипе
|3
|0
|Миллер Эрик
|3
|0
|Браво Клаудио III
|3
|0
|Уильямсон Эрик
|3
|0
|Крепо Максим
|1
|1
|Араухо Мигель
|2
|0
|Макгро Зак
|2
|0
|Асприлья Дайрон
|1
|0
|Фогаса Натан
|1
|0
|Морено Сантьяго
|1
|0
|Айяла Давид
|1
|0
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуркин Кристофер
|9
|0
|Марканич Энтони
|5
|1
|Паркер Тим
|6
|0
|Тотлэнд Томас
|6
|0
|Вассилев Индиана
|5
|0
|Помпеу Селио
|5
|0
|Нильссон Йоаким
|4
|0
|Блом Нджабуло
|4
|0
|Кидзима Хосэи
|4
|0
|Острак Томаш
|3
|0
|Рид Джейден
|3
|0
|Джексон Азиэл
|3
|0
|Альм Расмус
|2
|0
|Ториссон Ноккви Тейр
|2
|0
|Адениран Сэмюэл
|2
|0
|Уоттс Акил
|2
|0
|Карнелл Брэдли
|1
|0
|Яро Джошуа
|1
|0
|Лёвен Эдуард
|1
|0
|Нервински Джейк
|1
|0
|Клаусс Жоао
|1
|0
Результаты матчей
Портленд Тимберс
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Сент-Луис Сити
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
8
17
Портленд Тимберс
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сент-Луис Сити
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
15
10
Упущенные победы
11
12
Портленд Тимберс
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
48% (12)
20% (5)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
24% (6)
44% (11)
Сент-Луис Сити
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
32% (8)
48% (12)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
23
10
Упущенные победы
19
29
Голы по времени матча
Забито
29
17
16 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
13 Не забивали 16
5
17%
5
29%
29%
1-15
7
24%
2
12%
16-30
4
14%
4
24%
31-45
2
7%
2
12%
46-60
3
10%
1
6%
61-75
8
28%
3
18%
76-90
Пропущено
19
31
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 21
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
1
5%
3
10%
1-15
4
21%
4
13%
16-30
4
21%
3
10%
31-45
5
26%
6
19%
46-60
3
16%
4
13%
61-75
2
11%
11
35%
76-90
Забито
22
15
6 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
2
9%
1
7%
1-15
2
9%
3
20%
16-30
2
9%
2
13%
31-45
3
14%
3
20%
46-60
8
36%
4
27%
61-75
5
23%
2
13%
76-90
Пропущено
22
15
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
3
14%
2
13%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
5
23%
2
13%
31-45
6
27%
3
20%
46-60
3
14%
4
27%
61-75
4
18%
3
20%
76-90
Забито
51
32
22 В 1-м тайме 17
29 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 12
3 Не забивали 7
7
14%
6
19%
1-15
9
18%
5
16%
16-30
6
12%
6
19%
31-45
5
10%
5
16%
46-60
11
22%
5
16%
61-75
13
25%
5
16%
76-90
Пропущено
41
46
18 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 31
10 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 19
4
10%
5
11%
1-15
5
12%
5
11%
16-30
9
22%
5
11%
31-45
11
27%
9
20%
46-60
6
15%
8
17%
61-75
6
15%
14
30%
76-90
Результаты последних матчей
Портленд Тимберс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 3:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:0 Леон - Портленд Тимберс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:2
Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:0 Портленд Тимберс - Нэшвилл 4:1 Даллас - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:2 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 1:2 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:2 Остин - Портленд Тимберс 0:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:2 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:2 Шарлотт - Портленд Тимберс 2:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Коламбус Крю - Портленд Тимберс 2:2
Сент-Луис Сити
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Клуб Америка - Сент-Луис Сити 4:2 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 3:1 Сент-Луис Сити - Хуарес 1:1 Сент-Луис Сити - Даллас 2:1
Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 1:1 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 2:0 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:4 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 4:1 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 4:3 Сент-Луис Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 0:3 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 0:0 Интер Майами - Сент-Луис Сити 3:3 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Цинциннати - Сент-Луис Сити 3:1 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:2 Сент-Луис Сити - Чикаго Файр 3:1 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 0:0
Результаты матчей
Портленд Тимберс
Сент-Луис Сити
Точный счет
2:2
3 раза 25%
4:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
4
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Точный счет
3:2
4 раза 31%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:3
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
8 раз 62%
0
3 раза 23%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
4 раза 33%
3
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
Точный счет
3:2
5 раз 20%
2:2
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:0
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
3:3
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
2
13 раз 52%
0
3 раза 12%
1
3 раза 12%
3
3 раза 12%
4
3 раза 12%
1
9 раз 36%
0
7 раз 28%
3
5 раз 20%
2
4 раза 16%
Тоталы голов в матче
Портленд Тимберс
Сент-Луис Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
49
57
112
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
93
94
57
112
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
223
Больше Меньше
187
196
916
619
520
322
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|27
|14
|8
|5
|50 - 36
|50
|2.
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|48 - 30
|47
|3.
|0:2 Заявка
|26
|12
|8
|6
|51 - 36
|44
|4.
|Заявка
|26
|12
|5
|9
|50 - 43
|41
|5.
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|37 - 31
|40
|6.
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|43 - 35
|38
|7.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|35 - 31
|37
|8.
|1:2 Заявка
|26
|10
|6
|10
|51 - 44
|36
|9.
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|30 - 37
|34
|10.
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|42 - 42
|33
|11.
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|42 - 44
|33
|12.
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|44 - 52
|27
|13.
|2:1 Заявка
|26
|5
|11
|10
|34 - 47
|26
|14.
|2:0 Заявка
|26
|5
|2
|19
|33 - 61
|17
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|17
|5
|4
|58 - 39
|56
|2.
|Заявка
|26
|15
|3
|8
|44 - 35
|48
|3.
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|47 - 22
|43
|4.
|Заявка
|26
|10
|12
|4
|43 - 32
|42
|5.
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|38 - 32
|39
|6.
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|31 - 28
|38
|7.
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|39 - 41
|34
|8.
|Заявка
|27
|10
|3
|14
|35 - 47
|33
|9.
|0:0 Заявка
|26
|7
|8
|11
|35 - 36
|29
|10.
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|45 - 42
|27
|11.
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|34 - 54
|27
|12.
|Заявка
|24
|8
|2
|14
|28 - 47
|26
|13.
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|32 - 44
|26
|14.
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|26 - 41
|26
|15.
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|38 - 54
|26
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|14
|9
|4
|1
|31 - 20
|31
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 14
|30
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 17
|27
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|26 - 17
|26
|5.
|0:2 Заявка
|12
|8
|1
|3
|28 - 14
|25
|6.
|1:2 Заявка
|13
|7
|3
|3
|31 - 20
|24
|7.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 11
|23
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 19
|22
|9.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|29 - 26
|19
|10.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 20
|19
|11.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 19
|17
|12.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 11
|17
|13.
|2:1 Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|14.
|2:0 Заявка
|13
|3
|1
|9
|13 - 25
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|35 - 18
|30
|2.
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|25 - 10
|26
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 16
|26
|4.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|15 - 11
|23
|5.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 7
|22
|6.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 16
|20
|7.
|Заявка
|12
|6
|0
|6
|23 - 21
|18
|8.
|0:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|25 - 20
|18
|9.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 22
|17
|10.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 19
|17
|11.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 20
|15
|12.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|23 - 30
|15
|13.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 24
|14
|14.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 15
|13
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|21 - 19
|13
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 16
|21
|2.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|22 - 20
|20
|3.
|0:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 16
|19
|4.
|0:2 Заявка
|14
|4
|7
|3
|23 - 22
|19
|5.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 16
|17
|6.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 20
|17
|7.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|20 - 24
|14
|8.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|22 - 26
|14
|9.
|1:2 Заявка
|13
|3
|3
|7
|20 - 24
|12
|10.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|8 - 18
|12
|11.
|2:1 Заявка
|13
|1
|6
|6
|20 - 31
|9
|12.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|15 - 26
|8
|13.
|2:0 Заявка
|13
|2
|1
|10
|20 - 36
|7
|14.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|16 - 25
|7
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|24 - 19
|28
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|23 - 21
|26
|3.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|26 - 15
|21
|4.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 26
|21
|5.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|18 - 22
|16
|6.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 17
|15
|7.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 26
|15
|8.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|24 - 23
|14
|9.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|10.
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|15 - 23
|12
|11.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 24
|11
|12.
|0:0 Заявка
|13
|2
|5
|6
|10 - 16
|11
|13.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 24
|11
|14.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 32
|10
|15.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 22
|9
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|17 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (5)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|16 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|14 (5)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|14 (1)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 10
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 8
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 8
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 8
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 8