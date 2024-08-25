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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Портленд Тимберс
1:2
Первый тайм: 40'
Сент-Луис Сити
0'
0:1
11' Гол
Simon Becher
34' Желтая карточка
Араухо Мигель
0:2
34' Пенальти
Лёвен Эдуард
1:2
39' Гол
Родригес Джонатан

Ход матча

11'
0:1
Simon Becher
34'
Араухо Мигель
 
34'
0:2
Лёвен Эдуард
39'
Родригес Джонатан
(Мора Фелипе)
1:2
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Портленд Тимберс
Ничья
Сент-Луис Сити
2.75
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4.12
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Все Коэффициенты
16
Крепо
Максим
29
Москера
Хуан
2
Араухо
Мигель
13
Жупарич
Дарио
5
Браво
Клаудио
III
24
Айяла
Давид
21
Чара
Диего
30
Морено
Сантьяго
10
Феррейра
Эвандер
14
Родригес
Джонатан
9
Мора
Фелипе
1
Бюрки
Роман
14
Тотлэнд
Томас
5
Кесслер
Генри
22
Хиберт
Кайл
99
Рид
Джейден
8
Дуркин
Кристофер
10
Лёвен
Эдуард
29
Ториссон
Ноккви
Тейр
36
Тойхерт
Седрик
17
Хартель
Марсель
11
Simon
Becher
Портленд Тимберс
4-2-3-1
Сент-Луис Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Портленд Тимберс
Сент-Луис Сити

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

КЛ
3:1
М
0:0
М
1:2
М
1:2

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
2

Среднее время на гол

67
45

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.25
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
72

Бомбардиры внутри турнира

Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Джонатан 13 (1) 0.5
Феррейра Эвандер 11 (3) 0.42
Мора Фелипе 11 (1) 0.42
Морено Сантьяго 6 0.23
Антони 4 0.15
Уильямсон Эрик 2 0.08
Миллер Эрик 1 0.04
Асприлья Дайрон 1 0.04
Фогаса Натан 1 0.04
Москера Хуан 0 0
Паредес Кристиан 0 0
Браво Клаудио III 0 0
Айяла Давид 0 0
Сент-Луис Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клаусс Жоао 5 (1) 0.19
Лёвен Эдуард 4 (3) 0.15
Вассилев Индиана 3 0.12
Помпеу Селио 3 0.12
Ториссон Ноккви Тейр 3 0.12
Тотлэнд Томас 2 0.08
Адениран Сэмюэл 2 0.08
Альм Расмус 1 0.04
Дуркин Кристофер 1 0.04
Кляйн Джонни 1 0.04
Кидзима Хосэи 1 0.04
Нильссон Йоаким 1 0.04
Яро Джошуа 1 0.04
Блом Нджабуло 1 0.04
Острак Томаш 1 0.04
Simon Becher 1 0.04
Рид Джейден 0 0
Марканич Энтони 0 0

Карточки

Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чара Диего 7 1
Феррейра Эвандер 6 0
Родригес Джонатан 5 0
Жупарич Дарио 5 0
Миллер Камаль 5 0
Паредес Кристиан 4 0
Мора Фелипе 3 0
Миллер Эрик 3 0
Браво Клаудио III 3 0
Уильямсон Эрик 3 0
Крепо Максим 1 1
Араухо Мигель 2 0
Макгро Зак 2 0
Асприлья Дайрон 1 0
Фогаса Натан 1 0
Морено Сантьяго 1 0
Айяла Давид 1 0
Сент-Луис Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуркин Кристофер 9 0
Марканич Энтони 5 1
Паркер Тим 6 0
Тотлэнд Томас 6 0
Вассилев Индиана 5 0
Помпеу Селио 5 0
Нильссон Йоаким 4 0
Блом Нджабуло 4 0
Кидзима Хосэи 4 0
Острак Томаш 3 0
Рид Джейден 3 0
Джексон Азиэл 3 0
Альм Расмус 2 0
Ториссон Ноккви Тейр 2 0
Адениран Сэмюэл 2 0
Уоттс Акил 2 0
Карнелл Брэдли 1 0
Яро Джошуа 1 0
Лёвен Эдуард 1 0
Нервински Джейк 1 0
Клаусс Жоао 1 0

Результаты матчей

Портленд Тимберс
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Сент-Луис Сити
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

8
17
Портленд Тимберс
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сент-Луис Сити
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

15
10

Упущенные победы

11
12
Портленд Тимберс
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
48% (12)
20% (5)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
24% (6)
44% (11)
Сент-Луис Сити
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
32% (8)
48% (12)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

23
10

Упущенные победы

19
29

Голы по времени матча

Забито

29
17
16 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
13 Не забивали 16
5
17%
5
29%
29%
1-15
7
24%
2
12%
16-30
4
14%
4
24%
31-45
2
7%
2
12%
46-60
3
10%
1
6%
61-75
8
28%
3
18%
76-90

Пропущено

19
31
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 21
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
1
5%
3
10%
1-15
4
21%
4
13%
16-30
4
21%
3
10%
31-45
5
26%
6
19%
46-60
3
16%
4
13%
61-75
2
11%
11
35%
76-90

Забито

22
15
6 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
2
9%
1
7%
1-15
2
9%
3
20%
16-30
2
9%
2
13%
31-45
3
14%
3
20%
46-60
8
36%
4
27%
61-75
5
23%
2
13%
76-90

Пропущено

22
15
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
3
14%
2
13%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
5
23%
2
13%
31-45
6
27%
3
20%
46-60
3
14%
4
27%
61-75
4
18%
3
20%
76-90

Забито

51
32
22 В 1-м тайме 17
29 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 12
3 Не забивали 7
7
14%
6
19%
1-15
9
18%
5
16%
16-30
6
12%
6
19%
31-45
5
10%
5
16%
46-60
11
22%
5
16%
61-75
13
25%
5
16%
76-90

Пропущено

41
46
18 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 31
10 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 19
4
10%
5
11%
1-15
5
12%
5
11%
16-30
9
22%
5
11%
31-45
11
27%
9
20%
46-60
6
15%
8
17%
61-75
6
15%
14
30%
76-90

Результаты последних матчей

Портленд Тимберс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 3:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:0 Леон - Портленд Тимберс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:2
Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:0 Портленд Тимберс - Нэшвилл 4:1 Даллас - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:2 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 1:2 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:2 Остин - Портленд Тимберс 0:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Миннесота Юнайтед - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:2 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:2 Шарлотт - Портленд Тимберс 2:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Коламбус Крю - Портленд Тимберс 2:2
Сент-Луис Сити
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Клуб Америка - Сент-Луис Сити 4:2 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 3:1 Сент-Луис Сити - Хуарес 1:1 Сент-Луис Сити - Даллас 2:1
Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 1:1 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 2:0 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:4 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 4:1 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 4:3 Сент-Луис Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 0:3 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 0:0 Интер Майами - Сент-Луис Сити 3:3 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Цинциннати - Сент-Луис Сити 3:1 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:2 Сент-Луис Сити - Чикаго Файр 3:1 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 0:0

Результаты матчей

Портленд Тимберс
Сент-Луис Сити

Точный счет

2:2
3 раза 25%
4:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
4
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

3:2
4 раза 31%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:3
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
8 раз 62%
0
3 раза 23%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
4 раза 33%
3
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%

Точный счет

3:2
5 раз 20%
2:2
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:0
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
3:3
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
13 раз 52%
0
3 раза 12%
1
3 раза 12%
3
3 раза 12%
4
3 раза 12%
1
9 раз 36%
0
7 раз 28%
3
5 раз 20%
2
4 раза 16%

Тоталы голов в матче

Портленд Тимберс
Сент-Луис Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
1.5
Больше Меньше
4
9
5
7
2.5
1
12
3
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
3
9
4
1.5
5
7
1
12
2.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
3
0.5
Больше Меньше
18
7
19
6
1.5
9
16
6
19
2.5
5
20
3
22
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 27 14 8 5 50 - 36 50
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 24 14 5 5 48 - 30 47
3.
Реал Солт-Лейк
 0:2 Заявка 26 12 8 6 51 - 36 44
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 26 12 5 9 50 - 43 41
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 26 11 7 8 37 - 31 40
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 24 11 5 8 43 - 35 38
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 25 10 7 8 35 - 31 37
8.
Портленд Тимберс
 1:2 Заявка 26 10 6 10 51 - 44 36
9.
Остин
 Заявка 26 9 7 10 30 - 37 34
10.
Даллас
 Заявка 26 9 6 11 42 - 42 33
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 26 9 6 11 42 - 44 33
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 27 7 6 14 44 - 52 27
13.
Сент-Луис Сити
 2:1 Заявка 26 5 11 10 34 - 47 26
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2:0 Заявка 26 5 2 19 33 - 61 17

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 26 17 5 4 58 - 39 56
2.
Цинциннати
 Заявка 26 15 3 8 44 - 35 48
3.
Коламбус Крю
 Заявка 23 12 7 4 47 - 22 43
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 26 10 12 4 43 - 32 42
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 26 11 6 9 38 - 32 39
6.
Шарлотт
 Заявка 26 10 8 8 31 - 28 38
7.
Орландо Сити
 Заявка 26 9 7 10 39 - 41 34
8.
Торонто
 Заявка 27 10 3 14 35 - 47 33
9.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 26 7 8 11 35 - 36 29
10.
Филадельфия Юнион
 Заявка 25 6 9 10 45 - 42 27
11.
ФК Монреаль
 Заявка 26 6 9 11 34 - 54 27
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 24 8 2 14 28 - 47 26
13.
Чикаго Файр
 Заявка 26 6 8 12 32 - 44 26
14.
Нэшвилл
 Заявка 26 6 8 12 26 - 41 26
15.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 26 6 8 12 38 - 54 26

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 14 9 4 1 31 - 20 31
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 9 3 1 31 - 14 30
3.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 13 8 3 2 28 - 17 27
4.
Даллас
 Заявка 13 8 2 3 26 - 17 26
5.
Реал Солт-Лейк
 0:2 Заявка 12 8 1 3 28 - 14 25
6.
Портленд Тимберс
 1:2 Заявка 13 7 3 3 31 - 20 24
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 6 5 2 19 - 11 23
8.
Остин
 Заявка 13 6 4 3 22 - 19 22
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 14 5 4 5 29 - 26 19
10.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 14 5 4 5 22 - 20 19
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 11 5 2 4 22 - 19 17
12.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 4 5 3 13 - 11 17
13.
Сент-Луис Сити
 2:1 Заявка 13 4 5 4 14 - 16 17
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2:0 Заявка 13 3 1 9 13 - 25 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 14 9 3 2 35 - 18 30
2.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 12 7 5 0 25 - 10 26
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 8 2 3 27 - 16 26
4.
Шарлотт
 Заявка 13 6 5 2 15 - 11 23
5.
Коламбус Крю
 Заявка 11 6 4 1 21 - 7 22
6.
Цинциннати
 Заявка 13 6 2 5 20 - 16 20
7.
Торонто
 Заявка 12 6 0 6 23 - 21 18
8.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 13 5 3 5 25 - 20 18
9.
ФК Монреаль
 Заявка 13 4 5 4 19 - 22 17
10.
Нэшвилл
 Заявка 14 4 5 5 18 - 19 17
11.
Чикаго Файр
 Заявка 12 4 3 5 15 - 20 15
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 3 7 23 - 30 15
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 13 4 2 7 13 - 24 14
14.
Орландо Сити
 Заявка 12 3 4 5 17 - 15 13
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 3 4 6 21 - 19 13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 6 3 4 21 - 16 21
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 13 6 2 5 22 - 20 20
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 13 5 4 4 19 - 16 19
4.
Реал Солт-Лейк
 0:2 Заявка 14 4 7 3 23 - 22 19
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 11 5 2 4 17 - 16 17
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 5 2 6 18 - 20 17
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 12 4 2 6 20 - 24 14
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 13 4 2 7 22 - 26 14
9.
Портленд Тимберс
 1:2 Заявка 13 3 3 7 20 - 24 12
10.
Остин
 Заявка 13 3 3 7 8 - 18 12
11.
Сент-Луис Сити
 2:1 Заявка 13 1 6 6 20 - 31 9
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 2 2 9 15 - 26 8
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2:0 Заявка 13 2 1 10 20 - 36 7
14.
Даллас
 Заявка 13 1 4 8 16 - 25 7

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 13 9 1 3 24 - 19 28
2.
Интер Майами
 Заявка 12 8 2 2 23 - 21 26
3.
Коламбус Крю
 Заявка 12 6 3 3 26 - 15 21
4.
Орландо Сити
 Заявка 14 6 3 5 22 - 26 21
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 3 7 4 18 - 22 16
6.
Шарлотт
 Заявка 13 4 3 6 16 - 17 15
7.
Торонто
 Заявка 15 4 3 8 12 - 26 15
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 12 3 5 4 24 - 23 14
9.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
10.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 4 0 7 15 - 23 12
11.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 12 2 5 5 15 - 24 11
12.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 13 2 5 6 10 - 16 11
13.
Чикаго Файр
 Заявка 14 2 5 7 17 - 24 11
14.
ФК Монреаль
 Заявка 13 2 4 7 15 - 32 10
15.
Нэшвилл
 Заявка 12 2 3 7 8 - 22 9
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (5)
Лос-Анджелес Буанга Денис 16 (9)
Интер Майами Суарес Луис 14 (5)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 14 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 10
Торонто Бернардески Федерико 2 8
Торонто Лонг Кевин 1 8
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 8
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 8
Весь список
Лучшие коэффициенты
Портленд Тимберс
Ничья
Сент-Луис Сити
2.75
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4.60
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4.12
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