  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
КуПС
1:0
Первый тайм: 43'
Мариехамн
0'
21' Желтая карточка
Оксанен Яакко
1:0
35' Гол
Ousmane Diawara
38' Желтая карточка
Ойяла Матиас

Ход матча

21'
Оксанен Яакко
 
35'
Ousmane Diawara
(Хямяляйнен Танели)
1:0
38'
 
Ойяла Матиас
Лучшие коэффициенты
КуПС
Ничья
Мариехамн
9.50
Реклама, zenit.win
9.80
Реклама, zenit.win
9.42
Реклама, olimp.bet
Все Коэффициенты
1
Крайдль
Йоханнес
33
Хямяляйнен
Танели
15
Сиссе
Ибраим
16
Миеттинен
Самули
25
Антви
Клинтон
6
Саволайнен
Саку
13
Оксанен
Яакко
28
Matias
Siltanen
8
Пеннанен
Петтери
7
Воутилайнен
Джерри
11
Ousmane
Diawara
32
Рийконен
Матиас
25
Kalle
Wallius
22
Pedro
Machado
14
Michael
Fonsell
4
Аувинен
Ээро-Матти
19
Moustapha
Amadou
Sabo
10
Ойяла
Матиас
17
Сид
Робин
77
Hugo
Cardoso
18
Олавале
Мухамед
11
Рид
Джейден
КуПС
Мариехамн

История личных встреч

КуПС
Мариехамн

30 матчей

86.7%
13.3%
26 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.7%
36.7%
16.6%
14 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.3%
40%
19 побед 12 ничьих 0 побед

16 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 6 побед

46 матчей

56.5%
21.7%
21.8%
26 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

30.4%
47.8%
21.8%
14 побед 22 ничьи 10 побед

Второй тайм

41.3%
45.7%
13%
19 побед 21 ничья 6 побед

История матчей

К
1:3
В
2:2
К
1:1
В
0:1
В
0:2
В
1:0
В
1:1
В
0:1
В
2:0
В
0:2
В
2:1
В
0:1
В
0:0
В
3:4
В
1:2
В
2:1
В
1:4
В
2:1
В
2:1
В
1:2
В
2:1
В
1:0
В
0:3
В
0:0
В
2:3
В
1:1
В
3:1
В
1:3
В
4:0
В
3:2
В
4:2
В
0:1
В
2:0
В
0:2
КС
3:0
В
1:1
В
2:1
В
2:2
К
0:3
В
2:1
В
1:2
В
0:0
В
2:2
В
3:0
В
3:1
В
1:1

Голы

Всего голов

33
45

Голов в среднем за матч

1.57
1.8

Среднее время на гол

57
50

Всего голов

32
18

Голов в среднем за матч

1.28
0.86

Среднее время на гол

70
105

Всего голов

65
63

Голов в среднем за матч

1.41
1.37

Тотал матчей

2.5
43
Больше 93%
Меньше 7%
3
37
Больше 80%
Меньше 20%
9
27
Больше 59%
Меньше 41%
19
13
Больше 28%
Меньше 72%
33
5
Больше 11%
Меньше 89%
41
2
Больше 4%
Меньше 96%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
45

Среднее время на гол

63
65

Бомбардиры внутри турнира

КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саволайнен Саку 5 0.24
Пеннанен Петтери 5 (1) 0.24
Joslyn Luyeye-Lutumba 4 0.19
Видьеског Аксель 3 (2) 0.14
Музинга Джонатан 3 0.14
Оксанен Яакко 3 0.14
Otto Ruoppi 3 0.14
Хейнонен Артту 3 (2) 0.14
Хямяляйнен Танели 2 0.1
Антви Клинтон 1 0.05
Лампинен Пири 1 0.05
Matias Siltanen 1 0.05
Paul Ogunkoya 1 0.05
Воутилайнен Джерри 0 0
Крайдль Йоханнес 0 0
Сааринен Сет 0 0
Мариехамн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларссон Адам 6 (1) 0.29
Дальстрем Себастьян 3 0.14
Саллинен Оскари 3 0.14
Олавале Мухамед 3 0.14
Daniel Enqvist 1 0.05
Michael Fonsell 1 0.05
Hugo Cardoso 1 0.05
Ойяла Матиас 0 0
Аувинен Ээро-Матти 0 0
Ниссинен Йири 0 0
Райтанен Патрик 0 0

Карточки

КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оксанен Яакко 5 0
Сиссе Ибраим 3 1
Видьеског Аксель 4 0
Миеттинен Самули 3 0
Matias Siltanen 3 0
Пеннанен Петтери 2 0
Крайдль Йоханнес 1 0
Антви Клинтон 1 0
Хейнонен Артту 1 0
Хямяляйнен Танели 1 0
Музинга Джонатан 1 0
Joslyn Luyeye-Lutumba 1 0
Jani Honkavaara 1 0
Mohammed Muritala Omotosho 1 0
Мариехамн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райтанен Патрик 5 2
Pedro Machado 7 0
Дальстрем Себастьян 5 1
Олавале Мухамед 6 0
Emmanuel Patut 6 0
Michael Fonsell 3 1
Аувинен Ээро-Матти 3 0
Hugo Cardoso 3 0
Ойяла Матиас 2 0
Ниссинен Йири 2 0
Саллинен Оскари 1 0
Рийконен Матиас 1 0
Daniel Enqvist 1 0

Результаты матчей

КуПС
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Мариехамн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
80% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

0
5
КуПС
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Мариехамн
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
9

Упущенные победы

15
9
КуПС
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
30% (6)
25% (5)
Мариехамн
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
15% (3)
50% (10)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

10
10

Упущенные победы

15
14

Голы по времени матча

Забито

20
9
8 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
1
5%
1
11%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
2
10%
1
11%
31-45
5
25%
3
33%
46-60
4
20%
1
11%
61-75
3
15%
3
33%
76-90

Пропущено

7
17
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
14%
2
12%
1-15
1
14%
3
18%
16-30
1
14%
4
24%
31-45
2
29%
4
24%
46-60
1
14%
2
12%
61-75
0
0%
2
12%
76-90
1
0%
0%

Забито

16
11
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
1
6%
2
18%
1-15
4
25%
3
27%
16-30
3
19%
1
9%
31-45
2
13%
3
27%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
31%
2
18%
76-90

Пропущено

12
15
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
1
8%
4
27%
16-30
3
25%
1
7%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
5
42%
4
27%
76-90

Забито

36
20
16 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 12
14 Забивали первыми 7
3 Не забивали 8
2
6%
3
15%
1-15
9
25%
3
15%
16-30
5
14%
2
10%
31-45
7
19%
6
30%
46-60
5
14%
1
5%
61-75
8
22%
5
25%
76-90

Пропущено

19
32
7 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 17
1
5%
4
13%
1-15
2
11%
7
22%
16-30
4
21%
5
16%
31-45
3
16%
6
19%
46-60
3
16%
4
13%
61-75
5
26%
6
19%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

КуПС
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
СЯК Сейнайоки - КуПС 2:2 КуПС - Ильвес 1:0 Хака - КуПС 2:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 2:1
Тромсё - КуПС 1:0 ЕИФ Экенас - КуПС 1:2 КуПС - Тромсё 0:1 КуПС - Лахти 1:0 КуПС - Страссен 5:0 Страссен - КуПС 0:0 КуПС - Гнистан 3:1 ЕИФ Экенас - КуПС 0:2 Оулу - КуПС 1:0 ПЕПО Лаппеэнранта - КуПС 1:5 ХИК - КуПС 3:1 Мариехамн - КуПС 1:3 КуПС - Хака 0:1 КуПС - Оулу 4:1 Ильвес - КуПС 1:2 КуПС - ЕИФ Экенас 4:1
Мариехамн
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Гнистан - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Лахти 0:0 Ильвес - Мариехамн 2:0 Интер Турку - Мариехамн 3:0
ВПС - Мариехамн 2:1 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:4 Мариехамн - Хака 0:3 Мариехамн - ХИК 1:2 ЕИФ Экенас - Мариехамн 1:2 Мариехамн - КуПС 1:3 Мариехамн - ВПС 0:0 Хака - Мариехамн 2:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Гнистан 1:1 Оулу - Мариехамн 1:1 Лахти - Мариехамн 3:0 ЛПС - Мариехамн 0:5 Мариехамн - Интер Турку 3:1 Мариехамн - Ильвес 0:1 ХИК - Мариехамн 2:1

Результаты матчей

КуПС
Мариехамн

Точный счет

2:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
4:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
2:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%

Точный счет

3:1
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 30%
1
6 раз 30%
0
3 раза 15%
3
3 раза 15%
4
2 раза 10%
0
9 раз 45%
1
6 раз 30%
2
3 раза 15%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

КуПС
Мариехамн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
5
6
3
1.5
3
7
4
5
2.5
2
8
2
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
6
4
5
6
1.5
2
8
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
3
0.5
Больше Меньше
11
9
11
9
1.5
5
15
5
15
2.5
2
18
2
18
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 1:0 21 13 5 3 36 - 20 44
2.
Ильвес
 21 11 5 5 44 - 24 38
3.
ХИК
 0:0 21 11 5 5 37 - 20 38
4.
СЯК Сейнайоки
 20 10 5 5 39 - 31 35
5.
Хака
 21 10 4 7 34 - 31 34
6.
ВПС
 20 9 4 7 33 - 33 31
7.
Интер Турку
 0:0 21 8 5 8 36 - 27 29
8.
Гнистан
 20 7 5 8 30 - 33 26
9.
Оулу
 21 5 6 10 25 - 34 21
10.
Лахти
 20 3 8 9 25 - 37 17
11.
Мариехамн
 0:1 21 4 5 12 18 - 35 17
12.
ЕИФ Экенас
 21 3 3 15 18 - 50 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 1:0 10 9 0 1 21 - 7 27
2.
ХИК
 0:0 11 7 3 1 21 - 6 24
3.
Ильвес
 11 7 2 2 31 - 14 23
4.
СЯК Сейнайоки
 10 6 3 1 23 - 16 21
5.
Интер Турку
 0:0 11 6 3 2 23 - 12 21
6.
ВПС
 10 5 3 2 20 - 15 18
7.
Хака
 10 5 3 2 19 - 14 18
8.
Гнистан
 10 5 1 4 12 - 13 16
9.
Оулу
 11 4 3 4 11 - 10 15
10.
Лахти
 10 3 3 4 16 - 16 12
11.
Мариехамн
 0:1 10 2 4 4 10 - 16 10
12.
ЕИФ Экенас
 10 1 2 7 7 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 1:0 11 4 5 2 15 - 13 17
2.
Хака
 11 5 1 5 15 - 17 16
3.
Ильвес
 10 4 3 3 13 - 10 15
4.
ХИК
 0:0 10 4 2 4 16 - 14 14
5.
СЯК Сейнайоки
 10 4 2 4 16 - 15 14
6.
ВПС
 10 4 1 5 13 - 18 13
7.
Гнистан
 10 2 4 4 18 - 20 10
8.
Интер Турку
 0:0 10 2 2 6 13 - 15 8
9.
Мариехамн
 0:1 11 2 1 8 8 - 19 7
10.
ЕИФ Экенас
 11 2 1 8 11 - 28 7
11.
Оулу
 10 1 3 6 14 - 24 6
12.
Лахти
 10 0 5 5 9 - 21 5
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Ильвес Хаарала Сантери 10 (4)
ВПС Mads Borchers 10 (3)
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
Лахти Лопес Майкл 9 (3)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оулу Коффей Эшли 2 6
Ильвес Арифи Дони 1 7
ЕИФ Экенас Abdoulaye Kante 2 5
Мариехамн Райтанен Патрик 2 5
Гнистан Ояла Юхани 8
Весь список
Лучшие коэффициенты
КуПС
Ничья
Мариехамн
9.50
Реклама, zenit.win
9.80
Реклама, zenit.win
9.42
Реклама, olimp.bet
Все Коэффициенты
Где смотреть матч КуПС 1:0 Мариехамн онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
КуПС
Мариехамн
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный