Тур: 1. Стадион: Савон Саномат Ареена.
0'
21' Желтая карточкаОксанен Яакко
1:0
35' ГолOusmane Diawara
38' Желтая карточкаОйяла Матиас
2:0
51' ГолOusmane Diawara
76' Желтая карточкаСиссе Ибраим
3:0
86' ГолСааринен Сет
90'+4
Ход матча
21'
35'
38'
51'
76'
86'
15
Сиссе
Ибраим
10
Ойяла
Матиас
17
Сид
Робин
77
Hugo
Cardoso
11
Рид
Джейден
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Сиссе ИбраимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Хакала АатуВратарь
- Защитник
-
18 Сааринен СетЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Otto Ruoppi
-
-
Главный тренер: Jani Honkavaara
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ойяла МатиасПолузащитник
-
17 Сид РобинПолузащитник
-
77 Hugo CardosoНападающий
- Нападающий
-
11 Рид ДжейденНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Bruno Romao
История личных встреч
КуПС
Мариехамн
30 матчей
86.7%
13.3%
26 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.7%
36.7%
16.6%
14 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.3%
40%
19 побед 12 ничьих 0 побед
16 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 6 побед
46 матчей
56.5%
21.7%
21.8%
26 побед 10 ничьих 10 побед
Первый тайм
30.4%
47.8%
21.8%
14 побед 22 ничьи 10 побед
Второй тайм
41.3%
45.7%
13%
19 побед 21 ничья 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
45
Голов в среднем за матч
1.57
1.8
Среднее время на гол
57
50
Всего голов
32
18
Голов в среднем за матч
1.28
0.86
Среднее время на гол
70
105
Всего голов
65
63
Голов в среднем за матч
1.41
1.37
Тотал матчей
2.5
43
Больше 93%
Меньше 7%
3
37
Больше 80%
Меньше 20%
9
27
Больше 59%
Меньше 41%
19
13
Больше 28%
Меньше 72%
33
5
Больше 11%
Меньше 89%
41
2
Больше 4%
Меньше 96%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
45
Среднее время на гол
63
65
Бомбардиры внутри турнира
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеннанен Петтери
|5 (1)
|0.24
|Саволайнен Саку
|5
|0.24
|Joslyn Luyeye-Lutumba
|4
|0.19
|Видьеског Аксель
|3 (2)
|0.14
|Музинга Джонатан
|3
|0.14
|Оксанен Яакко
|3
|0.14
|Otto Ruoppi
|3
|0.14
|Хейнонен Артту
|3 (2)
|0.14
|Хямяляйнен Танели
|2
|0.1
|Ousmane Diawara
|2
|0.1
|Антви Клинтон
|1
|0.05
|Сааринен Сет
|1
|0.05
|Лампинен Пири
|1
|0.05
|Matias Siltanen
|1
|0.05
|Paul Ogunkoya
|1
|0.05
|Воутилайнен Джерри
|0
|0
|Крайдль Йоханнес
|0
|0
Мариехамн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларссон Адам
|6 (1)
|0.29
|Дальстрем Себастьян
|3
|0.14
|Саллинен Оскари
|3
|0.14
|Олавале Мухамед
|3
|0.14
|Daniel Enqvist
|1
|0.05
|Michael Fonsell
|1
|0.05
|Hugo Cardoso
|1
|0.05
|Ойяла Матиас
|0
|0
|Аувинен Ээро-Матти
|0
|0
|Ниссинен Йири
|0
|0
|Райтанен Патрик
|0
|0
Карточки
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссе Ибраим
|4
|1
|Оксанен Яакко
|5
|0
|Видьеског Аксель
|4
|0
|Миеттинен Самули
|3
|0
|Matias Siltanen
|3
|0
|Пеннанен Петтери
|2
|0
|Крайдль Йоханнес
|1
|0
|Антви Клинтон
|1
|0
|Хейнонен Артту
|1
|0
|Хямяляйнен Танели
|1
|0
|Музинга Джонатан
|1
|0
|Joslyn Luyeye-Lutumba
|1
|0
|Jani Honkavaara
|1
|0
|Mohammed Muritala Omotosho
|1
|0
Мариехамн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Райтанен Патрик
|5
|2
|Pedro Machado
|7
|0
|Дальстрем Себастьян
|5
|1
|Олавале Мухамед
|6
|0
|Emmanuel Patut
|6
|0
|Michael Fonsell
|3
|1
|Ойяла Матиас
|3
|0
|Аувинен Ээро-Матти
|3
|0
|Hugo Cardoso
|3
|0
|Ниссинен Йири
|2
|0
|Саллинен Оскари
|1
|0
|Рийконен Матиас
|1
|0
|Daniel Enqvist
|1
|0
Результаты матчей
КуПС
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
Мариехамн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
80% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
0
5
КуПС
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Мариехамн
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
4
9
Упущенные победы
15
9
КуПС
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (9)
33% (7)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
29% (6)
24% (5)
Мариехамн
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
14% (3)
48% (10)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
29% (6)
38% (8)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
10
10
Упущенные победы
15
14
Голы по времени матча
Забито
23
9
9 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
1
4%
1
11%
1-15
5
22%
0
0%
16-30
3
13%
1
11%
31-45
6
26%
3
33%
46-60
4
17%
1
11%
61-75
4
17%
3
33%
76-90
Пропущено
7
20
3 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
1
14%
2
10%
1-15
1
14%
3
15%
16-30
1
14%
5
25%
31-45
2
29%
5
25%
46-60
1
14%
2
10%
61-75
0
0%
3
15%
76-90
1
0%
0%
Забито
16
11
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 15
1
6%
2
18%
1-15
4
25%
3
27%
16-30
3
19%
1
9%
31-45
2
13%
3
27%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
31%
2
18%
76-90
Пропущено
12
15
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
1
8%
4
27%
16-30
3
25%
1
7%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
5
42%
4
27%
76-90
Забито
39
20
17 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 12
15 Забивали первыми 7
3 Не забивали 9
2
5%
3
15%
1-15
9
23%
3
15%
16-30
6
15%
2
10%
31-45
8
21%
6
30%
46-60
5
13%
1
5%
61-75
9
23%
5
25%
76-90
Пропущено
19
35
7 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 18
1
5%
4
11%
1-15
2
11%
7
20%
16-30
4
21%
6
17%
31-45
3
16%
7
20%
46-60
3
16%
4
11%
61-75
5
26%
7
20%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
КуПС
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
СЯК Сейнайоки - КуПС 2:2 КуПС - Ильвес 1:0 Хака - КуПС 2:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 2:1
Тромсё - КуПС 1:0 ЕИФ Экенас - КуПС 1:2 КуПС - Тромсё 0:1 КуПС - Лахти 1:0 КуПС - Страссен 5:0 Страссен - КуПС 0:0 КуПС - Гнистан 3:1 ЕИФ Экенас - КуПС 0:2 Оулу - КуПС 1:0 ПЕПО Лаппеэнранта - КуПС 1:5 ХИК - КуПС 3:1 Мариехамн - КуПС 1:3 КуПС - Хака 0:1 КуПС - Оулу 4:1 Ильвес - КуПС 1:2 КуПС - ЕИФ Экенас 4:1
Мариехамн
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Гнистан - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Лахти 0:0 Ильвес - Мариехамн 2:0 Интер Турку - Мариехамн 3:0
ВПС - Мариехамн 2:1 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:4 Мариехамн - Хака 0:3 Мариехамн - ХИК 1:2 ЕИФ Экенас - Мариехамн 1:2 Мариехамн - КуПС 1:3 Мариехамн - ВПС 0:0 Хака - Мариехамн 2:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Гнистан 1:1 Оулу - Мариехамн 1:1 Лахти - Мариехамн 3:0 ЛПС - Мариехамн 0:5 Мариехамн - Интер Турку 3:1 Мариехамн - Ильвес 0:1 ХИК - Мариехамн 2:1
Результаты матчей
КуПС
Мариехамн
Точный счет
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
4:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
3:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
Точный счет
1:0
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 29%
1
6 раз 29%
3
4 раза 19%
0
3 раза 14%
4
2 раза 10%
0
10 раз 48%
1
6 раз 29%
2
3 раза 14%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
КуПС
Мариехамн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
55
73
37
55
28
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
65
56
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
183
Больше Меньше
1110
129
516
615
219
219
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|13
|5
|3
|38 - 20
|44
|2.
|21
|12
|4
|5
|38 - 20
|40
|3.
|21
|11
|5
|5
|44 - 24
|38
|4.
|20
|10
|5
|5
|39 - 31
|35
|5.
|21
|10
|4
|7
|34 - 31
|34
|6.
|0:0
|21
|9
|5
|7
|33 - 33
|32
|7.
|21
|8
|4
|9
|36 - 28
|28
|8.
|20
|7
|5
|8
|30 - 33
|26
|9.
|21
|5
|6
|10
|25 - 34
|21
|10.
|0:0
|21
|3
|9
|9
|25 - 37
|18
|11.
|21
|4
|5
|12
|18 - 37
|17
|12.
|21
|3
|3
|15
|18 - 50
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|9
|0
|1
|23 - 7
|27
|2.
|11
|8
|2
|1
|22 - 6
|26
|3.
|11
|7
|2
|2
|31 - 14
|23
|4.
|10
|6
|3
|1
|23 - 16
|21
|5.
|11
|6
|3
|2
|23 - 12
|21
|6.
|0:0
|10
|5
|3
|2
|20 - 15
|18
|7.
|10
|5
|3
|2
|19 - 14
|18
|8.
|10
|5
|1
|4
|12 - 13
|16
|9.
|11
|4
|3
|4
|11 - 10
|15
|10.
|0:0
|11
|3
|4
|4
|16 - 16
|13
|11.
|10
|2
|4
|4
|10 - 16
|10
|12.
|10
|1
|2
|7
|7 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|4
|5
|2
|15 - 13
|17
|2.
|11
|5
|1
|5
|15 - 17
|16
|3.
|10
|4
|3
|3
|13 - 10
|15
|4.
|10
|4
|2
|4
|16 - 14
|14
|5.
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|6.
|0:0
|11
|4
|2
|5
|13 - 18
|14
|7.
|10
|2
|4
|4
|18 - 20
|10
|8.
|10
|2
|1
|7
|13 - 16
|7
|9.
|11
|2
|1
|8
|8 - 21
|7
|10.
|11
|2
|1
|8
|11 - 28
|7
|11.
|10
|1
|3
|6
|14 - 24
|6
|12.
|0:0
|10
|0
|5
|5
|9 - 21
|5
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|10 (4)
|ВПС
|Mads Borchers
|10 (3)
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|Лахти
|Лопес Майкл
|9 (3)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|9 (2)
|Оулу
|Коффей Эшли
|2 6
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 7
|ЕИФ Экенас
|Abdoulaye Kante
|2 5
|Мариехамн
|Райтанен Патрик
|2 5
|Гнистан
|Ояла Юхани
|8