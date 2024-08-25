  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Нильсен Ола
Мольде
1:0
Второй тайм: 59'
Хам-Кам
0'
1:0
22' Гол
Хауган Эйрик
32' Желтая карточка
Albert Posiadala

Ход матча

22'
Хауган Эйрик
(Лунд Йенсен Вальдемар)
1:0
32'
Albert Posiadala
 
46'
 
Йонссон Видар
Нилсен Снорре

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 67 Владение мячом, % 33
Лучшие коэффициенты
Мольде
Ничья
Хам-Кам
1.45
Реклама, zenit.win
7.20
6.65
Реклама, melbet.ru
Все Коэффициенты
22
Albert
Posiadala
19
Хауган
Эйрик
3
Эйванн
Каспер
4
Лунд
Йенсен
Вальдемар
18
Стеневик
Халлдор
15
Коса
Маркус
Андреас
17
Дели
Матс
Мёллер
10
Энггаард
Мэдс
31
Ловик
Матиас
7
Эйкрем
Магнус
20
Эриксен
Кристиан
I
12
Сандберг
Маркус
26
Бьярнасон
Бриньяр
Инги
14
Марес
Люк
6
John
Olav
Norheim
22
Нилсен
Снорре
18
Gard
Simenstad
19
Куртович
Виллиам
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
2
Конгсро
Вегар
10
Мава
Мозес
77
Офкир
Мохамед
Мольде
3-5-2
Хам-Кам
3-5-2

История личных встреч

Мольде
Хам-Кам

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

11 матчей

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

Э
0:1
Э
1:1
Э
0:4
Э
5:0
Э
0:0
ТМК
5:0
ВД
2:2
ВД
2:3
ВД
2:4
ВД
0:0
КН
2:3

Голы

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

3
1.67

Среднее время на гол

30
54

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

0.67
1.6

Среднее время на гол

135
56

Всего голов

19
18

Голов в среднем за матч

1.73
1.64

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

52
55

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эриксен Кристиан I 9 0.47
Эйкрем Магнус 8 0.42
Ловик Матиас 4 0.21
Хестад Эйрик 3 0.16
Стеневик Халлдор 2 0.11
Гульбрандсен Фредрик 2 0.11
Хёуген Кристоффер 1 0.05
Оланаре Аарон 1 0.05
Хауган Эйрик 1 0.05
Хагельскьер Андерс 1 0.05
Frederik Ihler 1 0.05
Коса Маркус Андреас 1 (1) 0.05
Линнес Мартин 0 0
Дели Матс Мёллер 0 0
Эйванн Каспер 0 0
Брейвик Эмиль 0 0
Амундсен Исак 0 0
Бакке Йохан 0 0
Лунд Йенсен Вальдемар 0 0
Sondre Granaas 0 0
Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gard Simenstad 3 0.15
John Olav Norheim 3 0.15
Мава Мозес 3 0.15
Удаль Хенрик 2 (1) 0.1
Йонссон Видар 2 0.1
Kristian Loenstad Onsrud 2 0.1
Эдегор Никлас 2 0.1
Конгсро Вегар 1 0.05
Tore Andre Soeraas 1 0.05
Киркеволд Пол 1 0.05
Бьярнасон Бриньяр Инги 1 0.05
Марес Люк 1 (1) 0.05
Куртович Виллиам 0 0

Карточки

Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эриксен Кристиан I 4 0
Амундсен Исак 4 0
Гульбрандсен Фредрик 3 0
Брейвик Эмиль 3 0
Ловик Матиас 3 0
Хёуген Кристоффер 2 0
Дели Матс Мёллер 2 0
Хагельскьер Андерс 2 0
Albert Posiadala 2 0
Лунд Йенсен Вальдемар 2 0
Линнес Мартин 1 0
Хестад Эйрик 1 0
Хауган Эйрик 1 0
Стеневик Халлдор 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0
Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
John Olav Norheim 3 1
Шельстад Фредрик 1 2
Куртович Виллиам 4 0
Kristian Loenstad Onsrud 3 0
Марес Люк 3 0
Мава Мозес 3 0
Tore Andre Soeraas 3 0
Йонссон Видар 2 0
Кьяергор Оливер 2 0
Эдегор Никлас 2 0
Киркеволд Пол 1 0
Gard Simenstad 1 0
Конгсро Вегар 1 0
Нилсен Снорре 1 0
Бьярнасон Бриньяр Инги 1 0

Результаты матчей

Мольде
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Хам-Кам
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

11
3
Мольде
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Хам-Кам
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

13
6
Мольде
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
Хам-Кам
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

6
8

Упущенные победы

24
9

Голы по времени матча

Забито

21
15
11 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
9 Не забивали 12
4
19%
3
20%
1-15
5
24%
5
33%
16-30
2
10%
1
7%
31-45
3
14%
3
20%
46-60
5
24%
1
7%
61-75
2
10%
2
13%
76-90

Пропущено

13
11
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
4
36%
16-30
3
23%
3
27%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
1
9%
61-75
3
23%
3
27%
76-90

Забито

14
7
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
0
0%
1
14%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
5
36%
0
0%
31-45
2
14%
1
14%
46-60
4
29%
3
43%
61-75
2
14%
1
14%
76-90

Пропущено

7
11
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
29%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
1
14%
4
36%
61-75
2
29%
1
9%
76-90

Забито

35
22
17 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 9
2 Не забивали 7
4
11%
4
18%
1-15
6
17%
6
27%
16-30
7
20%
1
5%
31-45
5
14%
4
18%
46-60
9
26%
4
18%
61-75
4
11%
3
14%
76-90

Пропущено

20
22
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 15
3
15%
1
5%
1-15
2
10%
5
23%
16-30
4
20%
5
23%
31-45
3
15%
2
9%
46-60
3
15%
5
23%
61-75
5
25%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Мольде
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Мольде - Эльфсборг 0:1 Серкль Брюгге - Мольде 1:0 Лиллестрём - Мольде 1:2 Мольде - Серкль Брюгге 3:0
Силькеборг - Мольде 3:2 Викинг - Мольде 1:0 Мольде - Силькеборг 3:1 Мольде - КФУМ Осло 2:3 Фредрикстад - Мольде 0:0 Мольде - Лиллестрём 3:0 Тромсё - Мольде 0:2 Мольде - Одд 2:0 Мольде - Викинг 2:2 Бранн - Мольде 1:3 Мольде - Сарпсборг-08 2:4 Одд - Мольде 0:4 Мольде - Русенборг 2:2 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Саннефьёрд - Мольде 3:1 Хёдд - Мольде 1:3
Хам-Кам
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хам-Кам - Одд 1:0 Хёугесунн - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Викинг 3:3 Хам-Кам - Фредрикстад 0:1
Одд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - КФУМ Осло 3:2 Хам-Кам - Бранн 1:2 Викинг - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Будё-Глимт 1:0 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Волеренга - Хам-Кам 2:2 ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1 Эгерсунд - Хам-Кам 1:3 Лиллестрём - Хам-Кам 1:1 Эльверум - Хам-Кам 2:4 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1 Бранн - Хам-Кам 1:0

Результаты матчей

Мольде
Хам-Кам

Точный счет

2:2
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

2
6 раз 67%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:7
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
7
1 раз 10%

Точный счет

2:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:1
4 раза 21%
1:0
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:0
1 раз 5%
1:7
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 44%
1
4 раза 22%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
0
7 раз 37%
1
7 раз 37%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
7
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Мольде
Хам-Кам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
1.5
Больше Меньше
2
7
2
7
2.5
1
8
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
3
4
5
1.5
3
7
2
7
2.5
1
9
1
8
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
12
7
12
6
1.5
5
14
4
14
2.5
2
17
2
16
3.5
1
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 20 13 5 2 48 - 17 44
2.
Бранн
 19 10 6 3 32 - 22 36
3.
Викинг
 2:1 20 10 6 4 34 - 24 36
4.
Мольде
 1:0 19 10 4 5 35 - 21 34
5.
Фредрикстад
 0:0 20 8 8 4 25 - 20 32
6.
Русенборг
 19 8 3 8 29 - 31 27
7.
КФУМ Осло
 19 6 8 5 24 - 24 26
8.
Тромсё
 20 7 3 10 20 - 25 24
9.
Хам-Кам
 0:1 20 6 6 8 23 - 22 24
10.
Стрёмсгодсет
 1:2 20 6 5 9 24 - 31 23
11.
Сарпсборг-08
 20 6 5 9 29 - 42 23
12.
ФК Кристиансунн
 0:0 18 5 7 6 23 - 25 22
13.
Лиллестрём
 20 6 2 12 24 - 38 20
14.
Хёугесунн
 0:0 20 5 4 11 20 - 30 19
15.
Саннефьёрд
 0:0 19 4 6 9 27 - 32 18
16.
Одд
 19 4 6 9 19 - 32 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 10 7 3 0 28 - 8 24
2.
Викинг
 2:1 11 7 3 1 19 - 11 24
3.
Русенборг
 10 7 1 2 17 - 10 22
4.
Бранн
 9 5 2 2 12 - 8 17
5.
Мольде
 1:0 10 5 2 3 21 - 14 17
6.
ФК Кристиансунн
 0:0 8 4 3 1 15 - 11 15
7.
Саннефьёрд
 0:0 10 4 2 4 17 - 16 14
8.
Фредрикстад
 0:0 10 3 5 2 10 - 11 14
9.
Стрёмсгодсет
 1:2 9 3 3 3 12 - 11 12
10.
Сарпсборг-08
 10 3 2 5 13 - 20 11
11.
Тромсё
 10 3 1 6 14 - 16 10
12.
Хёугесунн
 0:0 10 3 1 6 6 - 11 10
13.
Одд
 10 2 4 4 13 - 18 10
14.
Хам-Кам
 0:1 9 2 3 4 8 - 10 9
15.
Лиллестрём
 10 2 2 6 11 - 21 8
16.
КФУМ Осло
 10 1 5 4 9 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 10 6 2 2 20 - 9 20
2.
Бранн
 10 5 4 1 20 - 14 19
3.
КФУМ Осло
 9 5 3 1 15 - 9 18
4.
Фредрикстад
 0:0 10 5 3 2 15 - 9 18
5.
Мольде
 1:0 9 5 2 2 14 - 7 17
6.
Хам-Кам
 0:1 11 4 3 4 15 - 12 15
7.
Тромсё
 10 4 2 4 6 - 9 14
8.
Викинг
 2:1 9 3 3 3 15 - 13 12
9.
Лиллестрём
 10 4 0 6 13 - 17 12
10.
Сарпсборг-08
 10 3 3 4 16 - 22 12
11.
Стрёмсгодсет
 1:2 11 3 2 6 12 - 20 11
12.
Хёугесунн
 0:0 10 2 3 5 14 - 19 9
13.
Одд
 9 2 2 5 6 - 14 8
14.
ФК Кристиансунн
 0:0 10 1 4 5 8 - 14 7
15.
Русенборг
 9 1 2 6 12 - 21 5
16.
Саннефьёрд
 0:0 9 0 4 5 10 - 16 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Викинг Трипич Златко 9 (7)
Мольде Эриксен Кристиан I 9 (3)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 8 (4)
Мольде Эйкрем Магнус 8 (2)
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Одд Миеттинен Тони 1 5
Одд Хуссейн Эцаз 6
Русенборг Йенссен Ульрик 6
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 4
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Тактическая замена. Нилсен Снорре уходит с поля и его заменяет Йонссон Видар
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 32'
    Albert Posiadala получил желтую карточку от судьи
  • 22'
    Лунд Йенсен Вальдемар сделал результативную передачу.
  • 22'
    Г О О О О Л - Хауган Эйрик забивает с правой ноги!
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 71% завершится победой Мольде.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.41. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.41 ПОСТАВИТЬ
Лучшие коэффициенты
Мольде
Ничья
Хам-Кам
1.45
Реклама, zenit.win
7.20
6.65
Реклама, melbet.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мольде 1:0 Хам-Кам онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Мольде
Хам-Кам
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный