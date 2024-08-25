Тур: 20. Стадион: Акер. Главный судья: Нильсен Ола
Ход матча
22'
32'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 2
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
67 Владение мячом, % 33
19
Хауган
Эйрик
31
Ловик
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Бериша ВетонНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Марес ЛюкЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мава МозесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
24 Arne Odegard
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Мольде
Хам-Кам
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
11 матчей
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
3
1.67
Среднее время на гол
30
54
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
0.67
1.6
Среднее время на гол
135
56
Всего голов
19
18
Голов в среднем за матч
1.73
1.64
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
52
55
Бомбардиры внутри турнира
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эриксен Кристиан I
|9
|0.47
|Эйкрем Магнус
|8
|0.42
|Ловик Матиас
|4
|0.21
|Хестад Эйрик
|3
|0.16
|Стеневик Халлдор
|2
|0.11
|Гульбрандсен Фредрик
|2
|0.11
|Хёуген Кристоффер
|1
|0.05
|Оланаре Аарон
|1
|0.05
|Хауган Эйрик
|1
|0.05
|Хагельскьер Андерс
|1
|0.05
|Frederik Ihler
|1
|0.05
|Коса Маркус Андреас
|1 (1)
|0.05
|Линнес Мартин
|0
|0
|Дели Матс Мёллер
|0
|0
|Эйванн Каспер
|0
|0
|Брейвик Эмиль
|0
|0
|Амундсен Исак
|0
|0
|Бакке Йохан
|0
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|0
|0
|Sondre Granaas
|0
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gard Simenstad
|3
|0.15
|John Olav Norheim
|3
|0.15
|Мава Мозес
|3
|0.15
|Удаль Хенрик
|2 (1)
|0.1
|Йонссон Видар
|2
|0.1
|Kristian Loenstad Onsrud
|2
|0.1
|Эдегор Никлас
|2
|0.1
|Конгсро Вегар
|1
|0.05
|Tore Andre Soeraas
|1
|0.05
|Киркеволд Пол
|1
|0.05
|Бьярнасон Бриньяр Инги
|1
|0.05
|Марес Люк
|1 (1)
|0.05
|Куртович Виллиам
|0
|0
Карточки
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эриксен Кристиан I
|4
|0
|Амундсен Исак
|4
|0
|Гульбрандсен Фредрик
|3
|0
|Брейвик Эмиль
|3
|0
|Ловик Матиас
|3
|0
|Хёуген Кристоффер
|2
|0
|Дели Матс Мёллер
|2
|0
|Хагельскьер Андерс
|2
|0
|Albert Posiadala
|2
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|2
|0
|Линнес Мартин
|1
|0
|Хестад Эйрик
|1
|0
|Хауган Эйрик
|1
|0
|Стеневик Халлдор
|1
|0
|Коса Маркус Андреас
|1
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|John Olav Norheim
|3
|1
|Шельстад Фредрик
|1
|2
|Куртович Виллиам
|4
|0
|Kristian Loenstad Onsrud
|3
|0
|Марес Люк
|3
|0
|Мава Мозес
|3
|0
|Tore Andre Soeraas
|3
|0
|Йонссон Видар
|2
|0
|Кьяергор Оливер
|2
|0
|Эдегор Никлас
|2
|0
|Киркеволд Пол
|1
|0
|Gard Simenstad
|1
|0
|Конгсро Вегар
|1
|0
|Нилсен Снорре
|1
|0
|Бьярнасон Бриньяр Инги
|1
|0
Результаты матчей
Мольде
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Хам-Кам
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
11
3
Мольде
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Хам-Кам
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
13
6
Мольде
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
Хам-Кам
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
6
8
Упущенные победы
24
9
Голы по времени матча
Забито
21
15
11 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
9 Не забивали 12
4
19%
3
20%
1-15
5
24%
5
33%
16-30
2
10%
1
7%
31-45
3
14%
3
20%
46-60
5
24%
1
7%
61-75
2
10%
2
13%
76-90
Пропущено
13
11
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
4
36%
16-30
3
23%
3
27%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
1
9%
61-75
3
23%
3
27%
76-90
Забито
14
7
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
0
0%
1
14%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
5
36%
0
0%
31-45
2
14%
1
14%
46-60
4
29%
3
43%
61-75
2
14%
1
14%
76-90
Пропущено
7
11
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
29%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
1
14%
4
36%
61-75
2
29%
1
9%
76-90
Забито
35
22
17 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 9
2 Не забивали 7
4
11%
4
18%
1-15
6
17%
6
27%
16-30
7
20%
1
5%
31-45
5
14%
4
18%
46-60
9
26%
4
18%
61-75
4
11%
3
14%
76-90
Пропущено
20
22
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 15
3
15%
1
5%
1-15
2
10%
5
23%
16-30
4
20%
5
23%
31-45
3
15%
2
9%
46-60
3
15%
5
23%
61-75
5
25%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Мольде
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Мольде - Эльфсборг 0:1 Серкль Брюгге - Мольде 1:0 Лиллестрём - Мольде 1:2 Мольде - Серкль Брюгге 3:0
Силькеборг - Мольде 3:2 Викинг - Мольде 1:0 Мольде - Силькеборг 3:1 Мольде - КФУМ Осло 2:3 Фредрикстад - Мольде 0:0 Мольде - Лиллестрём 3:0 Тромсё - Мольде 0:2 Мольде - Одд 2:0 Мольде - Викинг 2:2 Бранн - Мольде 1:3 Мольде - Сарпсборг-08 2:4 Одд - Мольде 0:4 Мольде - Русенборг 2:2 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Саннефьёрд - Мольде 3:1 Хёдд - Мольде 1:3
Хам-Кам
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хам-Кам - Одд 1:0 Хёугесунн - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Викинг 3:3 Хам-Кам - Фредрикстад 0:1
Одд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - КФУМ Осло 3:2 Хам-Кам - Бранн 1:2 Викинг - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Будё-Глимт 1:0 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Волеренга - Хам-Кам 2:2 ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1 Эгерсунд - Хам-Кам 1:3 Лиллестрём - Хам-Кам 1:1 Эльверум - Хам-Кам 2:4 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1 Бранн - Хам-Кам 1:0
Результаты матчей
Мольде
Хам-Кам
Точный счет
2:2
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
2
6 раз 67%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:7
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
7
1 раз 10%
Точный счет
2:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:1
4 раза 21%
1:0
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:0
1 раз 5%
1:7
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 44%
1
4 раза 22%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
0
7 раз 37%
1
7 раз 37%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
7
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Мольде
Хам-Кам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
27
27
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
73
45
37
27
19
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
127
126
514
414
217
216
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|13
|5
|2
|48 - 17
|44
|2.
|19
|10
|6
|3
|32 - 22
|36
|3.
|2:1
|20
|10
|6
|4
|34 - 24
|36
|4.
|1:0
|19
|10
|4
|5
|35 - 21
|34
|5.
|0:0
|20
|8
|8
|4
|25 - 20
|32
|6.
|19
|8
|3
|8
|29 - 31
|27
|7.
|19
|6
|8
|5
|24 - 24
|26
|8.
|20
|7
|3
|10
|20 - 25
|24
|9.
|0:1
|20
|6
|6
|8
|23 - 22
|24
|10.
|1:2
|20
|6
|5
|9
|24 - 31
|23
|11.
|20
|6
|5
|9
|29 - 42
|23
|12.
|0:0
|18
|5
|7
|6
|23 - 25
|22
|13.
|20
|6
|2
|12
|24 - 38
|20
|14.
|0:0
|20
|5
|4
|11
|20 - 30
|19
|15.
|0:0
|19
|4
|6
|9
|27 - 32
|18
|16.
|19
|4
|6
|9
|19 - 32
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|3
|0
|28 - 8
|24
|2.
|2:1
|11
|7
|3
|1
|19 - 11
|24
|3.
|10
|7
|1
|2
|17 - 10
|22
|4.
|9
|5
|2
|2
|12 - 8
|17
|5.
|1:0
|10
|5
|2
|3
|21 - 14
|17
|6.
|0:0
|8
|4
|3
|1
|15 - 11
|15
|7.
|0:0
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|8.
|0:0
|10
|3
|5
|2
|10 - 11
|14
|9.
|1:2
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|10.
|10
|3
|2
|5
|13 - 20
|11
|11.
|10
|3
|1
|6
|14 - 16
|10
|12.
|0:0
|10
|3
|1
|6
|6 - 11
|10
|13.
|10
|2
|4
|4
|13 - 18
|10
|14.
|0:1
|9
|2
|3
|4
|8 - 10
|9
|15.
|10
|2
|2
|6
|11 - 21
|8
|16.
|10
|1
|5
|4
|9 - 15
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|2
|2
|20 - 9
|20
|2.
|10
|5
|4
|1
|20 - 14
|19
|3.
|9
|5
|3
|1
|15 - 9
|18
|4.
|0:0
|10
|5
|3
|2
|15 - 9
|18
|5.
|1:0
|9
|5
|2
|2
|14 - 7
|17
|6.
|0:1
|11
|4
|3
|4
|15 - 12
|15
|7.
|10
|4
|2
|4
|6 - 9
|14
|8.
|2:1
|9
|3
|3
|3
|15 - 13
|12
|9.
|10
|4
|0
|6
|13 - 17
|12
|10.
|10
|3
|3
|4
|16 - 22
|12
|11.
|1:2
|11
|3
|2
|6
|12 - 20
|11
|12.
|0:0
|10
|2
|3
|5
|14 - 19
|9
|13.
|9
|2
|2
|5
|6 - 14
|8
|14.
|0:0
|10
|1
|4
|5
|8 - 14
|7
|15.
|9
|1
|2
|6
|12 - 21
|5
|16.
|0:0
|9
|0
|4
|5
|10 - 16
|4
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Викинг
|Трипич Златко
|9 (7)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|9 (3)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|8 (4)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|8 (2)
|Будё-Глимт
|Грёнбек Альберт
|8 (2)
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 5
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|6
|Русенборг
|Йенссен Ульрик
|6
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 4
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|5