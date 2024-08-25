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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 20. Стадион: . Зрители: 6433 Главный судья: Нильсен Ола
Мольде
3:0
Конец матча
Хам-Кам
0'
1:0
22' Гол
Хауган Эйрик
32' Желтая карточка
Albert Posiadala
61' Желтая карточка
Эриксен Кристиан
2:0
68' Гол
Эйкрем Магнус
3:0
73' Гол
Эйкрем Магнус
90'+4

Ход матча

22'
Хауган Эйрик
(Лунд Йенсен Вальдемар)
1:0
32'
Albert Posiadala
 
46'
 
Йонссон Видар
Нилсен Снорре
61'
Эриксен Кристиан
 
63'
Брейвик Эмиль
Коса Маркус Андреас
 
63'
Frederik Ihler
Энггаард Мэдс
 
68'
Эйкрем Магнус
(Стеневик Халлдор)
2:0
71'
 
Киркеволд Пол
Мава Мозес
71'
 
Arne Odegard
Kristian Loenstad Onsrud
73'
Эйкрем Магнус
(Стеневик Халлдор)
3:0
75'
 
Удаль Хенрик
Офкир Мохамед
75'
 
Anton Ekeroth
Бьярнасон Бриньяр Инги
80'
Бериша Ветон
Эйкрем Магнус
 
80'
Эдегор Никлас
Стеневик Халлдор
 
85'
Хагельскьер Андерс
Лунд Йенсен Вальдемар
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 640 Количество передач 351
  • 64 Владение мячом, % 36
22
Albert
Posiadala
19
Хауган
Эйрик
3
Эйванн
Каспер
4
Лунд
Йенсен
Вальдемар
18
Стеневик
Халлдор
15
Коса
Маркус
Андреас
17
Дели
Матс
Мёллер
10
Энггаард
Мэдс
31
Ловик
Матиас
7
Эйкрем
Магнус
20
Эриксен
Кристиан
I
12
Сандберг
Маркус
26
Бьярнасон
Бриньяр
Инги
14
Марес
Люк
6
John
Olav
Norheim
22
Нилсен
Снорре
18
Gard
Simenstad
19
Куртович
Виллиам
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
2
Конгсро
Вегар
10
Мава
Мозес
77
Офкир
Мохамед
Мольде
3-5-2
Хам-Кам
3-5-2

История личных встреч

Мольде
Хам-Кам

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

11 матчей

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

Э
0:1
Э
1:1
Э
0:4
Э
5:0
Э
0:0
ТМК
5:0
ВД
2:2
ВД
2:3
ВД
2:4
ВД
0:0
КН
2:3

Голы

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

3
1.67

Среднее время на гол

30
54

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

0.67
1.6

Среднее время на гол

135
56

Всего голов

19
18

Голов в среднем за матч

1.73
1.64

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

52
55

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эйкрем Магнус 10 0.53
Эриксен Кристиан I 9 0.47
Ловик Матиас 4 0.21
Хестад Эйрик 3 0.16
Стеневик Халлдор 2 0.11
Гульбрандсен Фредрик 2 0.11
Хёуген Кристоффер 1 0.05
Оланаре Аарон 1 0.05
Хауган Эйрик 1 0.05
Хагельскьер Андерс 1 0.05
Frederik Ihler 1 0.05
Коса Маркус Андреас 1 (1) 0.05
Линнес Мартин 0 0
Дели Матс Мёллер 0 0
Эйванн Каспер 0 0
Брейвик Эмиль 0 0
Амундсен Исак 0 0
Бакке Йохан 0 0
Лунд Йенсен Вальдемар 0 0
Sondre Granaas 0 0
Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gard Simenstad 3 0.15
John Olav Norheim 3 0.15
Мава Мозес 3 0.15
Удаль Хенрик 2 (1) 0.1
Йонссон Видар 2 0.1
Kristian Loenstad Onsrud 2 0.1
Эдегор Никлас 2 0.1
Конгсро Вегар 1 0.05
Tore Andre Soeraas 1 0.05
Киркеволд Пол 1 0.05
Бьярнасон Бриньяр Инги 1 0.05
Марес Люк 1 (1) 0.05
Куртович Виллиам 0 0

Карточки

Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эриксен Кристиан I 5 0
Амундсен Исак 4 0
Гульбрандсен Фредрик 3 0
Брейвик Эмиль 3 0
Ловик Матиас 3 0
Хёуген Кристоффер 2 0
Дели Матс Мёллер 2 0
Хагельскьер Андерс 2 0
Albert Posiadala 2 0
Лунд Йенсен Вальдемар 2 0
Линнес Мартин 1 0
Хестад Эйрик 1 0
Хауган Эйрик 1 0
Стеневик Халлдор 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0
Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
John Olav Norheim 3 1
Шельстад Фредрик 1 2
Куртович Виллиам 4 0
Kristian Loenstad Onsrud 3 0
Марес Люк 3 0
Мава Мозес 3 0
Tore Andre Soeraas 3 0
Йонссон Видар 2 0
Кьяергор Оливер 2 0
Эдегор Никлас 2 0
Киркеволд Пол 1 0
Gard Simenstad 1 0
Конгсро Вегар 1 0
Нилсен Снорре 1 0
Бьярнасон Бриньяр Инги 1 0

Результаты матчей

Мольде
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Хам-Кам
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

11
3
Мольде
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Хам-Кам
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

13
6
Мольде
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
21% (4)
47% (9)
Хам-Кам
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

6
8

Упущенные победы

24
9

Голы по времени матча

Забито

24
15
12 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 6
9 Не забивали 13
4
17%
3
20%
1-15
6
25%
5
33%
16-30
2
8%
1
7%
31-45
3
13%
3
20%
46-60
7
29%
29%
1
7%
61-75
2
8%
2
13%
76-90

Пропущено

13
14
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 10
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
5
36%
16-30
3
23%
3
21%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
3
21%
61-75
3
23%
3
21%
76-90

Забито

14
7
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
0
0%
1
14%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
5
36%
0
0%
31-45
2
14%
1
14%
46-60
4
29%
3
43%
61-75
2
14%
1
14%
76-90

Пропущено

7
11
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
29%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
1
14%
4
36%
61-75
2
29%
1
9%
76-90

Забито

38
22
18 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 9
2 Не забивали 8
4
11%
4
18%
1-15
7
18%
6
27%
16-30
7
18%
1
5%
31-45
5
13%
4
18%
46-60
11
29%
4
18%
61-75
4
11%
3
14%
76-90

Пропущено

20
25
9 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 16
3
15%
1
4%
1-15
2
10%
6
24%
16-30
4
20%
5
20%
31-45
3
15%
2
8%
46-60
3
15%
7
28%
61-75
5
25%
4
16%
76-90

Результаты последних матчей

Мольде
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Мольде - Эльфсборг 0:1 Серкль Брюгге - Мольде 1:0 Лиллестрём - Мольде 1:2 Мольде - Серкль Брюгге 3:0
Силькеборг - Мольде 3:2 Викинг - Мольде 1:0 Мольде - Силькеборг 3:1 Мольде - КФУМ Осло 2:3 Фредрикстад - Мольде 0:0 Мольде - Лиллестрём 3:0 Тромсё - Мольде 0:2 Мольде - Одд 2:0 Мольде - Викинг 2:2 Бранн - Мольде 1:3 Мольде - Сарпсборг-08 2:4 Одд - Мольде 0:4 Мольде - Русенборг 2:2 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Саннефьёрд - Мольде 3:1 Хёдд - Мольде 1:3
Хам-Кам
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хам-Кам - Одд 1:0 Хёугесунн - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Викинг 3:3 Хам-Кам - Фредрикстад 0:1
Одд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - КФУМ Осло 3:2 Хам-Кам - Бранн 1:2 Викинг - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Будё-Глимт 1:0 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Волеренга - Хам-Кам 2:2 ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1 Эгерсунд - Хам-Кам 1:3 Лиллестрём - Хам-Кам 1:1 Эльверум - Хам-Кам 2:4 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1 Бранн - Хам-Кам 1:0

Результаты матчей

Мольде
Хам-Кам

Точный счет

3:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

2
6 раз 60%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:7
1 раз 9%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
7
1 раз 9%

Точный счет

2:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:1
4 раза 20%
1:0
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:7
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 42%
1
4 раза 21%
3
3 раза 16%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%
0
8 раз 40%
1
7 раз 35%
2
3 раза 15%
3
1 раз 5%
7
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Мольде
Хам-Кам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
1.5
Больше Меньше
2
7
3
7
2.5
1
8
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
4
4
5
1.5
3
8
2
7
2.5
1
10
1
8
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
2
0.5
Больше Меньше
12
8
13
6
1.5
5
15
5
14
2.5
2
18
2
17
3.5
1
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 20 13 5 2 48 - 17 44
2.
Бранн
 19 10 6 3 32 - 22 36
3.
Викинг
 20 10 6 4 37 - 25 36
4.
Мольде
 19 10 4 5 37 - 21 34
5.
Фредрикстад
 20 8 7 5 25 - 21 31
6.
Русенборг
 1:1 20 8 4 8 30 - 32 28
7.
КФУМ Осло
 19 6 8 5 24 - 24 26
8.
Тромсё
 20 7 3 10 20 - 25 24
9.
Хам-Кам
 20 6 6 8 23 - 24 24
10.
Стрёмсгодсет
 20 6 5 9 25 - 34 23
11.
Сарпсборг-08
 20 6 5 9 29 - 42 23
12.
ФК Кристиансунн
 18 5 6 7 23 - 26 21
13.
Хёугесунн
 20 6 3 11 21 - 30 21
14.
Саннефьёрд
 19 5 5 9 28 - 32 20
15.
Лиллестрём
 20 6 2 12 24 - 38 20
16.
Одд
 1:1 20 4 7 9 20 - 33 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 10 7 3 0 28 - 8 24
2.
Викинг
 11 7 3 1 22 - 12 24
3.
Русенборг
 1:1 10 7 1 2 17 - 10 22
4.
Бранн
 9 5 2 2 12 - 8 17
5.
Мольде
 10 5 2 3 23 - 14 17
6.
Саннефьёрд
 10 5 1 4 18 - 16 16
7.
ФК Кристиансунн
 8 4 3 1 15 - 11 15
8.
Фредрикстад
 10 3 5 2 10 - 11 14
9.
Стрёмсгодсет
 9 3 3 3 12 - 11 12
10.
Хёугесунн
 10 4 0 6 7 - 11 12
11.
Сарпсборг-08
 10 3 2 5 13 - 20 11
12.
Одд
 1:1 11 2 5 4 14 - 19 11
13.
Тромсё
 10 3 1 6 14 - 16 10
14.
Хам-Кам
 9 2 3 4 8 - 10 9
15.
Лиллестрём
 10 2 2 6 11 - 21 8
16.
КФУМ Осло
 10 1 5 4 9 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 10 6 2 2 20 - 9 20
2.
Бранн
 10 5 4 1 20 - 14 19
3.
КФУМ Осло
 9 5 3 1 15 - 9 18
4.
Мольде
 9 5 2 2 14 - 7 17
5.
Фредрикстад
 10 5 2 3 15 - 10 17
6.
Хам-Кам
 11 4 3 4 15 - 14 15
7.
Тромсё
 10 4 2 4 6 - 9 14
8.
Викинг
 9 3 3 3 15 - 13 12
9.
Лиллестрём
 10 4 0 6 13 - 17 12
10.
Сарпсборг-08
 10 3 3 4 16 - 22 12
11.
Стрёмсгодсет
 11 3 2 6 13 - 23 11
12.
Хёугесунн
 10 2 3 5 14 - 19 9
13.
Одд
 1:1 9 2 2 5 6 - 14 8
14.
ФК Кристиансунн
 10 1 3 6 8 - 15 6
15.
Русенборг
 1:1 10 1 3 6 13 - 22 6
16.
Саннефьёрд
 9 0 4 5 10 - 16 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 10 (2)
Викинг Трипич Златко 9 (8)
Мольде Эриксен Кристиан I 9 (3)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 8 (4)
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Одд Миеттинен Тони 1 5
Одд Хуссейн Эцаз 6
Русенборг Йенссен Ульрик 6
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 4
Мольде Эриксен Кристиан I 5
Весь список
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    • 46'
      Тактическая замена. Нилсен Снорре уходит с поля и его заменяет Йонссон Видар
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 32'
      Albert Posiadala получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Лунд Йенсен Вальдемар сделал результативную передачу.
    • 22'
      Г О О О О Л - Хауган Эйрик забивает с правой ноги!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Мольде 3:0 Хам-Кам онлайн

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