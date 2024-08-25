Тур: 20. Стадион: Акер. Зрители: 6433 Главный судья: Нильсен Ола
0'
1:0
22' ГолХауган Эйрик
32' Желтая карточкаAlbert Posiadala
61' Желтая карточкаЭриксен Кристиан
2:0
68' ГолЭйкрем Магнус
3:0
73' ГолЭйкрем Магнус
90'+4
Ход матча
22'
32'
61'
68'
73'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
4 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 3
-
3 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
640 Количество передач 351
-
64 Владение мячом, % 36
19
Хауган
Эйрик
31
Ловик
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Бериша ВетонНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Марес ЛюкЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мава МозесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
24 Arne Odegard
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Мольде
Хам-Кам
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
11 матчей
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
3
1.67
Среднее время на гол
30
54
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
0.67
1.6
Среднее время на гол
135
56
Всего голов
19
18
Голов в среднем за матч
1.73
1.64
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
52
55
Бомбардиры внутри турнира
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эйкрем Магнус
|10
|0.53
|Эриксен Кристиан I
|9
|0.47
|Ловик Матиас
|4
|0.21
|Хестад Эйрик
|3
|0.16
|Стеневик Халлдор
|2
|0.11
|Гульбрандсен Фредрик
|2
|0.11
|Хёуген Кристоффер
|1
|0.05
|Оланаре Аарон
|1
|0.05
|Хауган Эйрик
|1
|0.05
|Хагельскьер Андерс
|1
|0.05
|Frederik Ihler
|1
|0.05
|Коса Маркус Андреас
|1 (1)
|0.05
|Линнес Мартин
|0
|0
|Дели Матс Мёллер
|0
|0
|Эйванн Каспер
|0
|0
|Брейвик Эмиль
|0
|0
|Амундсен Исак
|0
|0
|Бакке Йохан
|0
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|0
|0
|Sondre Granaas
|0
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gard Simenstad
|3
|0.15
|John Olav Norheim
|3
|0.15
|Мава Мозес
|3
|0.15
|Удаль Хенрик
|2 (1)
|0.1
|Йонссон Видар
|2
|0.1
|Kristian Loenstad Onsrud
|2
|0.1
|Эдегор Никлас
|2
|0.1
|Конгсро Вегар
|1
|0.05
|Tore Andre Soeraas
|1
|0.05
|Киркеволд Пол
|1
|0.05
|Бьярнасон Бриньяр Инги
|1
|0.05
|Марес Люк
|1 (1)
|0.05
|Куртович Виллиам
|0
|0
Карточки
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эриксен Кристиан I
|5
|0
|Амундсен Исак
|4
|0
|Гульбрандсен Фредрик
|3
|0
|Брейвик Эмиль
|3
|0
|Ловик Матиас
|3
|0
|Хёуген Кристоффер
|2
|0
|Дели Матс Мёллер
|2
|0
|Хагельскьер Андерс
|2
|0
|Albert Posiadala
|2
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|2
|0
|Линнес Мартин
|1
|0
|Хестад Эйрик
|1
|0
|Хауган Эйрик
|1
|0
|Стеневик Халлдор
|1
|0
|Коса Маркус Андреас
|1
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|John Olav Norheim
|3
|1
|Шельстад Фредрик
|1
|2
|Куртович Виллиам
|4
|0
|Kristian Loenstad Onsrud
|3
|0
|Марес Люк
|3
|0
|Мава Мозес
|3
|0
|Tore Andre Soeraas
|3
|0
|Йонссон Видар
|2
|0
|Кьяергор Оливер
|2
|0
|Эдегор Никлас
|2
|0
|Киркеволд Пол
|1
|0
|Gard Simenstad
|1
|0
|Конгсро Вегар
|1
|0
|Нилсен Снорре
|1
|0
|Бьярнасон Бриньяр Инги
|1
|0
Результаты матчей
Мольде
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Хам-Кам
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
11
3
Мольде
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Хам-Кам
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
13
6
Мольде
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
21% (4)
47% (9)
Хам-Кам
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
6
8
Упущенные победы
24
9
Голы по времени матча
Забито
24
15
12 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 6
9 Не забивали 13
4
17%
3
20%
1-15
6
25%
5
33%
16-30
2
8%
1
7%
31-45
3
13%
3
20%
46-60
7
29%
29%
1
7%
61-75
2
8%
2
13%
76-90
Пропущено
13
14
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 10
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
5
36%
16-30
3
23%
3
21%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
3
21%
61-75
3
23%
3
21%
76-90
Забито
14
7
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
0
0%
1
14%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
5
36%
0
0%
31-45
2
14%
1
14%
46-60
4
29%
3
43%
61-75
2
14%
1
14%
76-90
Пропущено
7
11
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
29%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
1
14%
4
36%
61-75
2
29%
1
9%
76-90
Забито
38
22
18 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 9
2 Не забивали 8
4
11%
4
18%
1-15
7
18%
6
27%
16-30
7
18%
1
5%
31-45
5
13%
4
18%
46-60
11
29%
4
18%
61-75
4
11%
3
14%
76-90
Пропущено
20
25
9 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 16
3
15%
1
4%
1-15
2
10%
6
24%
16-30
4
20%
5
20%
31-45
3
15%
2
8%
46-60
3
15%
7
28%
61-75
5
25%
4
16%
76-90
Результаты последних матчей
Мольде
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Мольде - Эльфсборг 0:1 Серкль Брюгге - Мольде 1:0 Лиллестрём - Мольде 1:2 Мольде - Серкль Брюгге 3:0
Силькеборг - Мольде 3:2 Викинг - Мольде 1:0 Мольде - Силькеборг 3:1 Мольде - КФУМ Осло 2:3 Фредрикстад - Мольде 0:0 Мольде - Лиллестрём 3:0 Тромсё - Мольде 0:2 Мольде - Одд 2:0 Мольде - Викинг 2:2 Бранн - Мольде 1:3 Мольде - Сарпсборг-08 2:4 Одд - Мольде 0:4 Мольде - Русенборг 2:2 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Саннефьёрд - Мольде 3:1 Хёдд - Мольде 1:3
Хам-Кам
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хам-Кам - Одд 1:0 Хёугесунн - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Викинг 3:3 Хам-Кам - Фредрикстад 0:1
Одд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - КФУМ Осло 3:2 Хам-Кам - Бранн 1:2 Викинг - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Будё-Глимт 1:0 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Волеренга - Хам-Кам 2:2 ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1 Эгерсунд - Хам-Кам 1:3 Лиллестрём - Хам-Кам 1:1 Эльверум - Хам-Кам 2:4 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1 Бранн - Хам-Кам 1:0
Результаты матчей
Мольде
Хам-Кам
Точный счет
3:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
2
6 раз 60%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:7
1 раз 9%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
7
1 раз 9%
Точный счет
2:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:1
4 раза 20%
1:0
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:7
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 42%
1
4 раза 21%
3
3 раза 16%
0
2 раза 11%
4
2 раза 11%
0
8 раз 40%
1
7 раз 35%
2
3 раза 15%
3
1 раз 5%
7
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Мольде
Хам-Кам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
27
37
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
74
45
38
27
110
18
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
172
Больше Меньше
128
136
515
514
218
217
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|13
|5
|2
|48 - 17
|44
|2.
|19
|10
|6
|3
|32 - 22
|36
|3.
|20
|10
|6
|4
|37 - 25
|36
|4.
|19
|10
|4
|5
|37 - 21
|34
|5.
|20
|8
|7
|5
|25 - 21
|31
|6.
|1:1
|20
|8
|4
|8
|30 - 32
|28
|7.
|19
|6
|8
|5
|24 - 24
|26
|8.
|20
|7
|3
|10
|20 - 25
|24
|9.
|20
|6
|6
|8
|23 - 24
|24
|10.
|20
|6
|5
|9
|25 - 34
|23
|11.
|20
|6
|5
|9
|29 - 42
|23
|12.
|18
|5
|6
|7
|23 - 26
|21
|13.
|20
|6
|3
|11
|21 - 30
|21
|14.
|19
|5
|5
|9
|28 - 32
|20
|15.
|20
|6
|2
|12
|24 - 38
|20
|16.
|1:1
|20
|4
|7
|9
|20 - 33
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|3
|0
|28 - 8
|24
|2.
|11
|7
|3
|1
|22 - 12
|24
|3.
|1:1
|10
|7
|1
|2
|17 - 10
|22
|4.
|9
|5
|2
|2
|12 - 8
|17
|5.
|10
|5
|2
|3
|23 - 14
|17
|6.
|10
|5
|1
|4
|18 - 16
|16
|7.
|8
|4
|3
|1
|15 - 11
|15
|8.
|10
|3
|5
|2
|10 - 11
|14
|9.
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|10.
|10
|4
|0
|6
|7 - 11
|12
|11.
|10
|3
|2
|5
|13 - 20
|11
|12.
|1:1
|11
|2
|5
|4
|14 - 19
|11
|13.
|10
|3
|1
|6
|14 - 16
|10
|14.
|9
|2
|3
|4
|8 - 10
|9
|15.
|10
|2
|2
|6
|11 - 21
|8
|16.
|10
|1
|5
|4
|9 - 15
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|2
|2
|20 - 9
|20
|2.
|10
|5
|4
|1
|20 - 14
|19
|3.
|9
|5
|3
|1
|15 - 9
|18
|4.
|9
|5
|2
|2
|14 - 7
|17
|5.
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|6.
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|7.
|10
|4
|2
|4
|6 - 9
|14
|8.
|9
|3
|3
|3
|15 - 13
|12
|9.
|10
|4
|0
|6
|13 - 17
|12
|10.
|10
|3
|3
|4
|16 - 22
|12
|11.
|11
|3
|2
|6
|13 - 23
|11
|12.
|10
|2
|3
|5
|14 - 19
|9
|13.
|1:1
|9
|2
|2
|5
|6 - 14
|8
|14.
|10
|1
|3
|6
|8 - 15
|6
|15.
|1:1
|10
|1
|3
|6
|13 - 22
|6
|16.
|9
|0
|4
|5
|10 - 16
|4
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|10 (2)
|Викинг
|Трипич Златко
|9 (8)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|9 (3)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|8 (4)
|Будё-Глимт
|Грёнбек Альберт
|8 (2)
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 5
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|6
|Русенборг
|Йенссен Ульрик
|6
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 4
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|5