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  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Marius Hansen Groetta
Викинг
3:1
Второй тайм: 59'
Стрёмсгодсет
0'
1:0
6' Гол
Трипич Златко
8' Желтая карточка
Jesper Taaje
15' Желтая карточка
Дансо Эммануэл
1:1
29' Гол
Мелькерсен Элиас Хофф
2:1
36' Пенальти
Трипич Златко
3:1
59' Гол
Сальвесен Ларс-Йорген

Ход матча

6'
Трипич Златко
(Белл Джо)
1:0
8'
 
Jesper Taaje
15'
 
Дансо Эммануэл
29'
1:1
Мелькерсен Элиас Хофф
(Вильсвик Ларс-Кристофер)
36'
Трипич Златко
2:1
46'
 
Мёллер Николай
Менерт Маркус
46'
 
Красники Крешник
Дансо Эммануэл
59'
Сальвесен Ларс-Йорген
3:1

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 264 Количество передач 165
  • 63 Владение мячом, % 37
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Викинг
Ничья
Стрёмсгодсет
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Все Коэффициенты
1
Эстбе
Арилд
18
Бьёрсхоль
Сондре
4
Sondre
Klingen
Langaas
6
Стенснесс
Джанни
23
Урбанчич
Йошт
13
Финнделл
Хампус
8
Белл
Джо
17
Edvin
Austboe
29
Свеннсен
Сандер
9
Сальвесен
Ларс-Йорген
10
Трипич
Златко
1
Бротвейт
Пер-Кристиан
25
Jesper
Taaje
71
Валсвик
Густав
27
Fredrik
Kristensen
Dahl
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
17
Томассон
Логи
10
Стенгель
Херман
20
Дансо
Эммануэл
77
Менерт
Маркус
23
Андерсен
Эйрик
Улланд
9
Мелькерсен
Элиас
Хофф
Викинг
4-3-3
Стрёмсгодсет
3-4-2-1

История личных встреч

Викинг
Стрёмсгодсет

15 матчей

53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.3%
53.3%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
53.3%
9 побед 8 ничьих 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед

34 матча

23.5%
29.4%
47.1%
8 побед 10 ничьих 16 побед

Первый тайм

23.5%
44.1%
32.4%
8 побед 15 ничьих 11 побед

Второй тайм

26.5%
44.1%
29.4%
9 побед 15 ничьих 10 побед

История матчей

Э
0:1
Э
1:0
Э
1:1
ТМК
2:3
Э
3:2
Э
0:0
Э
0:1
Э
1:1
Э
2:2
Э
0:2
Э
4:0
Э
0:0
Э
0:1
Э
4:2
Э
1:1
Э
0:1
Э
1:1
Э
4:1
Э
2:1
Э
0:0
Э
1:0
Э
3:1
Э
3:2
Э
1:0
Э
2:2
Э
0:1
Э
3:1
Э
2:1
Э
2:1
Э
1:1
ТМС
0:2
Э
3:2
КН
3:2
Э
1:0

Голы

Всего голов

20
20

Голов в среднем за матч

1.18
1.18

Среднее время на гол

76
76

Всего голов

31
17

Голов в среднем за матч

1.82
1

Среднее время на гол

49
90

Всего голов

51
37

Голов в среднем за матч

1.5
1.09

Тотал матчей

2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
22
Больше 65%
Меньше 35%
12
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
12
Больше 35%
Меньше 65%
22
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

60
82

Бомбардиры внутри турнира

Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трипич Златко 9 (5) 0.45
Свеннсен Сандер 5 0.25
Сальвесен Ларс-Йорген 4 0.2
Edvin Austboe 2 0.1
Кристиансен Петер 2 0.1
Танген Харальд 2 0.1
Simen Kvia-Egeskog 2 0.1
Бьёрсхоль Сондре 2 0.1
Эукленн Сондре 2 0.1
Д'Агостино Николас 1 0.05
Белл Джо 0 0
Веватне Вильяр 0 0
Урбанчич Йошт 0 0
Хауген Херман 0 0
Гуннарссон Патрик 0 0
Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мелькерсен Элиас Хофф 6 0.3
Томассон Логи 4 0.2
Стенгель Херман 3 0.15
Валсвик Густав 2 0.1
Андерсен Эйрик Улланд 2 0.1
Jonas Torrissen Therkelsen 2 0.1
Jesper Taaje 1 0.05
Мёллер Николай 1 0.05
Fredrik Pau Vilaseca Ardraa 1 0.05
Вильсвик Ларс-Кристофер 0 0
Менерт Маркус 0 0
Marko Lawk Farji 0 0
Samuel Silalahi 0 0

Карточки

Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Д'Агостино Николас 4 0
Трипич Златко 3 0
Сальвесен Ларс-Йорген 3 0
Бьёрсхоль Сондре 2 0
Белл Джо 2 0
Хауген Херман 2 0
Эукленн Сондре 2 0
Язбек Патрик 2 0
Урбанчич Йошт 2 0
Де Ланлай Янн-Эрик 1 0
Bjarte L. Aarsheim 1 0
Свеннсен Сандер 1 0
Morten Jensen II 1 0
Финнделл Хампус 1 0
Кристиансен Петер 1 0
Стенснесс Джанни 1 0
Гуннарссон Патрик 1 0
Sondre Klingen Langaas 1 0
Диоп Джибрил 1 0
Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jesper Taaje 3 0
Дансо Эммануэл 3 0
Marko Lawk Farji 3 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 2 0
Андерсен Эйрик Улланд 2 0
Менерт Маркус 2 0
Красники Крешник 2 0
Томассон Логи 2 0
Fredrik Kristensen Dahl 2 0
Мелькерсен Элиас Хофф 2 0
Jonas Torrissen Therkelsen 2 0
Стенгель Херман 1 0
Сормо Бент 1 0
Jostein Ekeland 1 0
Sivert Westerlund 1 0
Joergen Isnes 1 0

Результаты матчей

Викинг
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Стрёмсгодсет
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

4
5
Викинг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Стрёмсгодсет
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

13
9
Викинг
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
Стрёмсгодсет
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

17
14

Голы по времени матча

Забито

16
12
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 13
0
0%
3
25%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
2
13%
5
42%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
4
25%
2
17%
61-75
4
25%
2
17%
76-90

Пропущено

11
17
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
3
27%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
18%
3
18%
31-45
3
27%
2
12%
46-60
1
9%
6
35%
61-75
2
18%
1
6%
76-90

Забито

14
12
3 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 12
1
7%
2
17%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
2
14%
3
25%
61-75
6
43%
3
25%
76-90

Пропущено

14
11
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
7%
1
9%
1-15
4
29%
2
18%
16-30
2
14%
4
36%
31-45
2
14%
3
27%
46-60
2
14%
1
9%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Забито

30
24
8 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 7
4 Не забивали 6
1
3%
5
21%
1-15
5
17%
1
4%
16-30
2
7%
7
29%
29%
31-45
6
20%
1
4%
46-60
6
20%
5
21%
61-75
10
33%
5
21%
76-90

Пропущено

25
28
12 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 16
4
16%
4
14%
1-15
4
16%
4
14%
16-30
4
16%
7
25%
31-45
5
20%
5
18%
46-60
3
12%
7
25%
61-75
5
20%
1
4%
76-90

Результаты последних матчей

Викинг
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Русенборг - Викинг 2:1 Викинг - Будё-Глимт 1:1 Хам-Кам - Викинг 3:3 Викинг - Мольде 1:0
Хёугесунн - Викинг 1:0 Викинг - ФК Кристиансунн 2:0 КФУМ Осло - Викинг 1:2 Викинг - Русенборг 4:2 АИК - Викинг 1:2 Мольде - Викинг 2:2 Викинг - Хам-Кам 3:0 Саннефьёрд - Викинг 0:3 Викинг - Лиллестрём 1:4 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Левангер - Викинг 4:2 Викинг - Тромсё 2:1 Тромсдален - Викинг 0:4 Одд - Викинг 3:3 Торвастад - Викинг 3:4 Викинг - Фредрикстад 1:1
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:2 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Бранн 2:3 Одд - Стрёмсгодсет 2:0
Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 3:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:1 Бранн - Стрёмсгодсет 0:0 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:1 Стрёмсгодсет - Одд 1:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:3 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0 Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 2:2 Дьерв - Стрёмсгодсет 0:3 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1

Результаты матчей

Викинг
Стрёмсгодсет

Точный счет

1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

3:3
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:0
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
2
4 раза 21%
3
4 раза 21%
0
2 раза 11%
4
1 раз 5%
0
6 раз 32%
1
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
3 раза 16%

Тоталы голов в матче

Викинг
Стрёмсгодсет

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
1.5
Больше Меньше
4
5
2
8
2.5
1
8
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
4
5
4
1.5
3
7
3
6
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
2
0.5
Больше Меньше
13
6
9
10
1.5
7
12
5
14
2.5
3
16
1
18
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 20 13 5 2 48 - 17 44
2.
Бранн
 19 10 6 3 32 - 22 36
3.
Викинг
 3:1 20 10 6 4 35 - 24 36
4.
Мольде
 1:0 19 10 4 5 35 - 21 34
5.
Фредрикстад
 0:0 20 8 8 4 25 - 20 32
6.
Русенборг
 19 8 3 8 29 - 31 27
7.
КФУМ Осло
 19 6 8 5 24 - 24 26
8.
Тромсё
 20 7 3 10 20 - 25 24
9.
Хам-Кам
 0:1 20 6 6 8 23 - 22 24
10.
Стрёмсгодсет
 1:3 20 6 5 9 24 - 32 23
11.
Сарпсборг-08
 20 6 5 9 29 - 42 23
12.
ФК Кристиансунн
 0:0 18 5 7 6 23 - 25 22
13.
Лиллестрём
 20 6 2 12 24 - 38 20
14.
Хёугесунн
 0:0 20 5 4 11 20 - 30 19
15.
Саннефьёрд
 0:0 19 4 6 9 27 - 32 18
16.
Одд
 19 4 6 9 19 - 32 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 10 7 3 0 28 - 8 24
2.
Викинг
 3:1 11 7 3 1 20 - 11 24
3.
Русенборг
 10 7 1 2 17 - 10 22
4.
Бранн
 9 5 2 2 12 - 8 17
5.
Мольде
 1:0 10 5 2 3 21 - 14 17
6.
ФК Кристиансунн
 0:0 8 4 3 1 15 - 11 15
7.
Саннефьёрд
 0:0 10 4 2 4 17 - 16 14
8.
Фредрикстад
 0:0 10 3 5 2 10 - 11 14
9.
Стрёмсгодсет
 1:3 9 3 3 3 12 - 11 12
10.
Сарпсборг-08
 10 3 2 5 13 - 20 11
11.
Тромсё
 10 3 1 6 14 - 16 10
12.
Хёугесунн
 0:0 10 3 1 6 6 - 11 10
13.
Одд
 10 2 4 4 13 - 18 10
14.
Хам-Кам
 0:1 9 2 3 4 8 - 10 9
15.
Лиллестрём
 10 2 2 6 11 - 21 8
16.
КФУМ Осло
 10 1 5 4 9 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 10 6 2 2 20 - 9 20
2.
Бранн
 10 5 4 1 20 - 14 19
3.
КФУМ Осло
 9 5 3 1 15 - 9 18
4.
Фредрикстад
 0:0 10 5 3 2 15 - 9 18
5.
Мольде
 1:0 9 5 2 2 14 - 7 17
6.
Хам-Кам
 0:1 11 4 3 4 15 - 12 15
7.
Тромсё
 10 4 2 4 6 - 9 14
8.
Викинг
 3:1 9 3 3 3 15 - 13 12
9.
Лиллестрём
 10 4 0 6 13 - 17 12
10.
Сарпсборг-08
 10 3 3 4 16 - 22 12
11.
Стрёмсгодсет
 1:3 11 3 2 6 12 - 21 11
12.
Хёугесунн
 0:0 10 2 3 5 14 - 19 9
13.
Одд
 9 2 2 5 6 - 14 8
14.
ФК Кристиансунн
 0:0 10 1 4 5 8 - 14 7
15.
Русенборг
 9 1 2 6 12 - 21 5
16.
Саннефьёрд
 0:0 9 0 4 5 10 - 16 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Викинг Трипич Златко 9 (7)
Мольде Эриксен Кристиан I 9 (3)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 8 (4)
Мольде Эйкрем Магнус 8 (2)
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Одд Миеттинен Тони 1 5
Одд Хуссейн Эцаз 6
Русенборг Йенссен Ульрик 6
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 4
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    'Г О О О О О Л - Трипич Златко из команды Викинг забивает с пенальти! Он пробил правой. Пер-Кристиан Бротвейт был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
  • 29'
    Вильсвик Ларс-Кристофер сделал результативную передачу.
  • 29'
    Г О О О О Л - Элиас Мелькерсен правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!
  • 15'
    Дансо Эммануэл получил желтую карточку от судьи
  • 8'
    Jesper Taaje совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 6'
    Белл Джо сделал результативную передачу.
  • 6'
    Г О О О О Л - Трипич Златко забивает с правой ноги!
  • 1'
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Викинг
Ничья
Стрёмсгодсет
1.65
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7.30
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4.70
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