Тур: 20. Стадион: SR-Bank Arena. Главный судья: Marius Hansen Groetta
3:1
Второй тайм: 59'
0'
1:0
6' ГолТрипич Златко
8' Желтая карточкаJesper Taaje
15' Желтая карточкаДансо Эммануэл
1:1
29' ГолМелькерсен Элиас Хофф
2:1
36' ПенальтиТрипич Златко
3:1
59' ГолСальвесен Ларс-Йорген
Ход матча
6'
1:0
8'
15'
29'
36'
2:1
59'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
5 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
264 Количество передач 165
-
63 Владение мячом, % 37
8
Белл
Джо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Аарсхайм Бьярте Лунде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Jesper TaajeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Стопл ФрэнкВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Викинг
Стрёмсгодсет
15 матчей
53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.3%
53.3%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
53.3%
9 побед 8 ничьих 0 побед
19 матчей
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед
34 матча
23.5%
29.4%
47.1%
8 побед 10 ничьих 16 побед
Первый тайм
23.5%
44.1%
32.4%
8 побед 15 ничьих 11 побед
Второй тайм
26.5%
44.1%
29.4%
9 побед 15 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
20
Голов в среднем за матч
1.18
1.18
Среднее время на гол
76
76
Всего голов
31
17
Голов в среднем за матч
1.82
1
Среднее время на гол
49
90
Всего голов
51
37
Голов в среднем за матч
1.5
1.09
Тотал матчей
2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
22
Больше 65%
Меньше 35%
12
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
12
Больше 35%
Меньше 65%
22
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
60
82
Бомбардиры внутри турнира
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трипич Златко
|9 (5)
|0.45
|Свеннсен Сандер
|5
|0.25
|Сальвесен Ларс-Йорген
|4
|0.2
|Edvin Austboe
|2
|0.1
|Кристиансен Петер
|2
|0.1
|Танген Харальд
|2
|0.1
|Simen Kvia-Egeskog
|2
|0.1
|Бьёрсхоль Сондре
|2
|0.1
|Эукленн Сондре
|2
|0.1
|Д'Агостино Николас
|1
|0.05
|Белл Джо
|0
|0
|Веватне Вильяр
|0
|0
|Урбанчич Йошт
|0
|0
|Хауген Херман
|0
|0
|Гуннарссон Патрик
|0
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мелькерсен Элиас Хофф
|6
|0.3
|Томассон Логи
|4
|0.2
|Стенгель Херман
|3
|0.15
|Валсвик Густав
|2
|0.1
|Андерсен Эйрик Улланд
|2
|0.1
|Jonas Torrissen Therkelsen
|2
|0.1
|Jesper Taaje
|1
|0.05
|Мёллер Николай
|1
|0.05
|Fredrik Pau Vilaseca Ardraa
|1
|0.05
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|0
|0
|Менерт Маркус
|0
|0
|Marko Lawk Farji
|0
|0
|Samuel Silalahi
|0
|0
Карточки
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Д'Агостино Николас
|4
|0
|Трипич Златко
|3
|0
|Сальвесен Ларс-Йорген
|3
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|2
|0
|Белл Джо
|2
|0
|Хауген Херман
|2
|0
|Эукленн Сондре
|2
|0
|Язбек Патрик
|2
|0
|Урбанчич Йошт
|2
|0
|Де Ланлай Янн-Эрик
|1
|0
|Bjarte L. Aarsheim
|1
|0
|Свеннсен Сандер
|1
|0
|Morten Jensen II
|1
|0
|Финнделл Хампус
|1
|0
|Кристиансен Петер
|1
|0
|Стенснесс Джанни
|1
|0
|Гуннарссон Патрик
|1
|0
|Sondre Klingen Langaas
|1
|0
|Диоп Джибрил
|1
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jesper Taaje
|3
|0
|Дансо Эммануэл
|3
|0
|Marko Lawk Farji
|3
|0
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|2
|0
|Андерсен Эйрик Улланд
|2
|0
|Менерт Маркус
|2
|0
|Красники Крешник
|2
|0
|Томассон Логи
|2
|0
|Fredrik Kristensen Dahl
|2
|0
|Мелькерсен Элиас Хофф
|2
|0
|Jonas Torrissen Therkelsen
|2
|0
|Стенгель Херман
|1
|0
|Сормо Бент
|1
|0
|Jostein Ekeland
|1
|0
|Sivert Westerlund
|1
|0
|Joergen Isnes
|1
|0
Результаты матчей
Викинг
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Стрёмсгодсет
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
4
5
Викинг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Стрёмсгодсет
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
13
9
Викинг
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
Стрёмсгодсет
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
17
14
Голы по времени матча
Забито
16
12
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 13
0
0%
3
25%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
2
13%
5
42%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
4
25%
2
17%
61-75
4
25%
2
17%
76-90
Пропущено
11
17
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
3
27%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
18%
3
18%
31-45
3
27%
2
12%
46-60
1
9%
6
35%
61-75
2
18%
1
6%
76-90
Забито
14
12
3 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 12
1
7%
2
17%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
2
14%
3
25%
61-75
6
43%
3
25%
76-90
Пропущено
14
11
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
7%
1
9%
1-15
4
29%
2
18%
16-30
2
14%
4
36%
31-45
2
14%
3
27%
46-60
2
14%
1
9%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Забито
30
24
8 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 7
4 Не забивали 6
1
3%
5
21%
1-15
5
17%
1
4%
16-30
2
7%
7
29%
29%
31-45
6
20%
1
4%
46-60
6
20%
5
21%
61-75
10
33%
5
21%
76-90
Пропущено
25
28
12 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 16
4
16%
4
14%
1-15
4
16%
4
14%
16-30
4
16%
7
25%
31-45
5
20%
5
18%
46-60
3
12%
7
25%
61-75
5
20%
1
4%
76-90
Результаты последних матчей
Викинг
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Русенборг - Викинг 2:1 Викинг - Будё-Глимт 1:1 Хам-Кам - Викинг 3:3 Викинг - Мольде 1:0
Хёугесунн - Викинг 1:0 Викинг - ФК Кристиансунн 2:0 КФУМ Осло - Викинг 1:2 Викинг - Русенборг 4:2 АИК - Викинг 1:2 Мольде - Викинг 2:2 Викинг - Хам-Кам 3:0 Саннефьёрд - Викинг 0:3 Викинг - Лиллестрём 1:4 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Левангер - Викинг 4:2 Викинг - Тромсё 2:1 Тромсдален - Викинг 0:4 Одд - Викинг 3:3 Торвастад - Викинг 3:4 Викинг - Фредрикстад 1:1
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:2 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Бранн 2:3 Одд - Стрёмсгодсет 2:0
Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 3:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:1 Бранн - Стрёмсгодсет 0:0 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:1 Стрёмсгодсет - Одд 1:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:3 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0 Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 2:2 Дьерв - Стрёмсгодсет 0:3 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1
Результаты матчей
Викинг
Стрёмсгодсет
Точный счет
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
3:3
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:0
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
2
4 раза 21%
3
4 раза 21%
0
2 раза 11%
4
1 раз 5%
0
6 раз 32%
1
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
3 раза 16%
Тоталы голов в матче
Викинг
Стрёмсгодсет
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
45
28
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
64
54
37
36
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
172
Больше Меньше
136
910
712
514
316
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|13
|5
|2
|48 - 17
|44
|2.
|19
|10
|6
|3
|32 - 22
|36
|3.
|3:1
|20
|10
|6
|4
|35 - 24
|36
|4.
|1:0
|19
|10
|4
|5
|35 - 21
|34
|5.
|0:0
|20
|8
|8
|4
|25 - 20
|32
|6.
|19
|8
|3
|8
|29 - 31
|27
|7.
|19
|6
|8
|5
|24 - 24
|26
|8.
|20
|7
|3
|10
|20 - 25
|24
|9.
|0:1
|20
|6
|6
|8
|23 - 22
|24
|10.
|1:3
|20
|6
|5
|9
|24 - 32
|23
|11.
|20
|6
|5
|9
|29 - 42
|23
|12.
|0:0
|18
|5
|7
|6
|23 - 25
|22
|13.
|20
|6
|2
|12
|24 - 38
|20
|14.
|0:0
|20
|5
|4
|11
|20 - 30
|19
|15.
|0:0
|19
|4
|6
|9
|27 - 32
|18
|16.
|19
|4
|6
|9
|19 - 32
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|3
|0
|28 - 8
|24
|2.
|3:1
|11
|7
|3
|1
|20 - 11
|24
|3.
|10
|7
|1
|2
|17 - 10
|22
|4.
|9
|5
|2
|2
|12 - 8
|17
|5.
|1:0
|10
|5
|2
|3
|21 - 14
|17
|6.
|0:0
|8
|4
|3
|1
|15 - 11
|15
|7.
|0:0
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|8.
|0:0
|10
|3
|5
|2
|10 - 11
|14
|9.
|1:3
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|10.
|10
|3
|2
|5
|13 - 20
|11
|11.
|10
|3
|1
|6
|14 - 16
|10
|12.
|0:0
|10
|3
|1
|6
|6 - 11
|10
|13.
|10
|2
|4
|4
|13 - 18
|10
|14.
|0:1
|9
|2
|3
|4
|8 - 10
|9
|15.
|10
|2
|2
|6
|11 - 21
|8
|16.
|10
|1
|5
|4
|9 - 15
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|2
|2
|20 - 9
|20
|2.
|10
|5
|4
|1
|20 - 14
|19
|3.
|9
|5
|3
|1
|15 - 9
|18
|4.
|0:0
|10
|5
|3
|2
|15 - 9
|18
|5.
|1:0
|9
|5
|2
|2
|14 - 7
|17
|6.
|0:1
|11
|4
|3
|4
|15 - 12
|15
|7.
|10
|4
|2
|4
|6 - 9
|14
|8.
|3:1
|9
|3
|3
|3
|15 - 13
|12
|9.
|10
|4
|0
|6
|13 - 17
|12
|10.
|10
|3
|3
|4
|16 - 22
|12
|11.
|1:3
|11
|3
|2
|6
|12 - 21
|11
|12.
|0:0
|10
|2
|3
|5
|14 - 19
|9
|13.
|9
|2
|2
|5
|6 - 14
|8
|14.
|0:0
|10
|1
|4
|5
|8 - 14
|7
|15.
|9
|1
|2
|6
|12 - 21
|5
|16.
|0:0
|9
|0
|4
|5
|10 - 16
|4
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Викинг
|Трипич Златко
|9 (7)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|9 (3)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|8 (4)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|8 (2)
|Будё-Глимт
|Грёнбек Альберт
|8 (2)
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 5
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|6
|Русенборг
|Йенссен Ульрик
|6
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 4
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|5