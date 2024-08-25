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  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 20. Стадион: . Зрители: 10211 Главный судья: Marius Hansen Groetta
Викинг
5:2
Конец матча
Стрёмсгодсет
0'
1:0
6' Гол
Трипич Златко
8' Желтая карточка
Jesper Taaje
15' Желтая карточка
Дансо Эммануэл
1:1
29' Гол
Мелькерсен Элиас Хофф
2:1
36' Пенальти
Трипич Златко
3:1
59' Гол
Сальвесен Ларс-Йорген
4:1
61' Гол
Свеннсен Сандер
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Томассон Логи
69' Желтая карточка
Jonas Torrissen Therkelsen
69' Желтая карточка
Вильсвик Ларс-Кристофер
4:2
74' Гол
Jonas Torrissen Therkelsen
81' Желтая карточка
Стенгель Херман
5:2
82' Гол
Стенснесс Джанни
84' Желтая карточка
Урбанчич Йошт
90'+6

Ход матча

6'
Трипич Златко
(Белл Джо)
1:0
8'
 
Jesper Taaje
15'
 
Дансо Эммануэл
29'
1:1
Мелькерсен Элиас Хофф
(Вильсвик Ларс-Кристофер)
36'
Трипич Златко
2:1
46'
 
Мёллер Николай
Менерт Маркус
46'
 
Красники Крешник
Дансо Эммануэл
59'
Сальвесен Ларс-Йорген
(Трипич Златко)
3:1
61'
Свеннсен Сандер
(Финнделл Хампус)
4:1
64'
 
Томассон Логи
65'
 
Jonas Torrissen Therkelsen
Андерсен Эйрик Улланд
67'
Хауген Херман
Бьёрсхоль Сондре
 
69'
 
Jonas Torrissen Therkelsen
69'
 
Вильсвик Ларс-Кристофер
74'
4:2
Jonas Torrissen Therkelsen
(Вильсвик Ларс-Кристофер)
77'
Де Ланлай Янн-Эрик
Свеннсен Сандер
 
77'
Каппис Кристиан
Финнделл Хампус
 
77'
Кристиансен Петер
Edvin Austboe
 
80'
 
Marko Lawk Farji
Томассон Логи
81'
 
Стенгель Херман
82'
Стенснесс Джанни
5:2
84'
Урбанчич Йошт
 
84'
Simen Kvia-Egeskog
Трипич Златко
 

Статистика матча

  • 5 Голы 2
  • 8 Удары по воротам 2
  • 11 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 1
  • 2 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 469 Количество передач 323
  • 60 Владение мячом, % 40
1
Эстбе
Арилд
18
Бьёрсхоль
Сондре
4
Sondre
Klingen
Langaas
6
Стенснесс
Джанни
23
Урбанчич
Йошт
13
Финнделл
Хампус
8
Белл
Джо
17
Edvin
Austboe
29
Свеннсен
Сандер
9
Сальвесен
Ларс-Йорген
10
Трипич
Златко
1
Бротвейт
Пер-Кристиан
25
Jesper
Taaje
71
Валсвик
Густав
27
Fredrik
Kristensen
Dahl
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
17
Томассон
Логи
10
Стенгель
Херман
20
Дансо
Эммануэл
77
Менерт
Маркус
23
Андерсен
Эйрик
Улланд
9
Мелькерсен
Элиас
Хофф
Викинг
4-3-3
Стрёмсгодсет
3-4-2-1

История личных встреч

Викинг
Стрёмсгодсет

15 матчей

53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.3%
53.3%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
53.3%
9 побед 8 ничьих 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед

34 матча

23.5%
29.4%
47.1%
8 побед 10 ничьих 16 побед

Первый тайм

23.5%
44.1%
32.4%
8 побед 15 ничьих 11 побед

Второй тайм

26.5%
44.1%
29.4%
9 побед 15 ничьих 10 побед

История матчей

Э
0:1
Э
1:0
Э
1:1
ТМК
2:3
Э
3:2
Э
0:0
Э
0:1
Э
1:1
Э
2:2
Э
0:2
Э
4:0
Э
0:0
Э
0:1
Э
4:2
Э
1:1
Э
0:1
Э
1:1
Э
4:1
Э
2:1
Э
0:0
Э
1:0
Э
3:1
Э
3:2
Э
1:0
Э
2:2
Э
0:1
Э
3:1
Э
2:1
Э
2:1
Э
1:1
ТМС
0:2
Э
3:2
КН
3:2
Э
1:0

Голы

Всего голов

20
20

Голов в среднем за матч

1.18
1.18

Среднее время на гол

76
76

Всего голов

31
17

Голов в среднем за матч

1.82
1

Среднее время на гол

49
90

Всего голов

51
37

Голов в среднем за матч

1.5
1.09

Тотал матчей

2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
22
Больше 65%
Меньше 35%
12
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
12
Больше 35%
Меньше 65%
22
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

60
82

Бомбардиры внутри турнира

Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трипич Златко 9 (5) 0.45
Свеннсен Сандер 6 0.3
Сальвесен Ларс-Йорген 5 0.25
Edvin Austboe 2 0.1
Кристиансен Петер 2 0.1
Танген Харальд 2 0.1
Simen Kvia-Egeskog 2 0.1
Бьёрсхоль Сондре 2 0.1
Эукленн Сондре 2 0.1
Д'Агостино Николас 1 0.05
Стенснесс Джанни 1 0.05
Белл Джо 0 0
Веватне Вильяр 0 0
Урбанчич Йошт 0 0
Финнделл Хампус 0 0
Хауген Херман 0 0
Гуннарссон Патрик 0 0
Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мелькерсен Элиас Хофф 6 0.3
Томассон Логи 4 0.2
Стенгель Херман 3 0.15
Jonas Torrissen Therkelsen 3 0.15
Валсвик Густав 2 0.1
Андерсен Эйрик Улланд 2 0.1
Jesper Taaje 1 0.05
Мёллер Николай 1 0.05
Fredrik Pau Vilaseca Ardraa 1 0.05
Вильсвик Ларс-Кристофер 0 0
Менерт Маркус 0 0
Marko Lawk Farji 0 0
Samuel Silalahi 0 0

Карточки

Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Д'Агостино Николас 4 0
Трипич Златко 3 0
Сальвесен Ларс-Йорген 3 0
Урбанчич Йошт 3 0
Бьёрсхоль Сондре 2 0
Белл Джо 2 0
Хауген Херман 2 0
Эукленн Сондре 2 0
Язбек Патрик 2 0
Де Ланлай Янн-Эрик 1 0
Bjarte L. Aarsheim 1 0
Свеннсен Сандер 1 0
Morten Jensen II 1 0
Финнделл Хампус 1 0
Кристиансен Петер 1 0
Стенснесс Джанни 1 0
Гуннарссон Патрик 1 0
Sondre Klingen Langaas 1 0
Диоп Джибрил 1 0
Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вильсвик Ларс-Кристофер 3 0
Jesper Taaje 3 0
Дансо Эммануэл 3 0
Marko Lawk Farji 3 0
Jonas Torrissen Therkelsen 3 0
Андерсен Эйрик Улланд 2 0
Стенгель Херман 2 0
Менерт Маркус 2 0
Красники Крешник 2 0
Томассон Логи 2 0
Fredrik Kristensen Dahl 2 0
Мелькерсен Элиас Хофф 2 0
Сормо Бент 1 0
Jostein Ekeland 1 0
Sivert Westerlund 1 0
Joergen Isnes 1 0

Результаты матчей

Викинг
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Стрёмсгодсет
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

4
7
Викинг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Стрёмсгодсет
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

13
9
Викинг
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (8)
45% (9)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
25% (5)
30% (6)
Стрёмсгодсет
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
30% (6)
50% (10)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

17
16

Голы по времени матча

Забито

21
14
7 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
10 Не забивали 13
1
5%
3
21%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
3
14%
5
36%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
5
24%
3
21%
61-75
5
24%
2
14%
76-90

Пропущено

13
22
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
3
23%
4
18%
1-15
1
8%
2
9%
16-30
2
15%
4
18%
31-45
3
23%
3
14%
46-60
2
15%
7
32%
61-75
2
15%
2
9%
76-90

Забито

14
12
3 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
14 Не забивали 13
1
7%
2
17%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
2
14%
3
25%
61-75
6
43%
3
25%
76-90

Пропущено

14
11
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
7%
1
9%
1-15
4
29%
2
18%
16-30
2
14%
4
36%
31-45
2
14%
3
27%
46-60
2
14%
1
9%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Забито

35
26
10 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 7
4 Не забивали 6
2
6%
5
19%
1-15
5
14%
2
8%
16-30
3
9%
7
27%
31-45
7
20%
1
4%
46-60
7
20%
6
23%
61-75
11
31%
5
19%
76-90

Пропущено

27
33
13 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 17
4
15%
5
15%
1-15
5
19%
4
12%
16-30
4
15%
8
24%
31-45
5
19%
6
18%
46-60
4
15%
8
24%
61-75
5
19%
2
6%
76-90

Результаты последних матчей

Викинг
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Русенборг - Викинг 2:1 Викинг - Будё-Глимт 1:1 Хам-Кам - Викинг 3:3 Викинг - Мольде 1:0
Хёугесунн - Викинг 1:0 Викинг - ФК Кристиансунн 2:0 КФУМ Осло - Викинг 1:2 Викинг - Русенборг 4:2 АИК - Викинг 1:2 Мольде - Викинг 2:2 Викинг - Хам-Кам 3:0 Саннефьёрд - Викинг 0:3 Викинг - Лиллестрём 1:4 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Левангер - Викинг 4:2 Викинг - Тромсё 2:1 Тромсдален - Викинг 0:4 Одд - Викинг 3:3 Торвастад - Викинг 3:4 Викинг - Фредрикстад 1:1
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:2 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Бранн 2:3 Одд - Стрёмсгодсет 2:0
Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 3:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:1 Бранн - Стрёмсгодсет 0:0 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:1 Стрёмсгодсет - Одд 1:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:3 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0 Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 2:2 Дьерв - Стрёмсгодсет 0:3 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1

Результаты матчей

Викинг
Стрёмсгодсет

Точный счет

1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

3:3
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%

Точное количество голов

3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

1:0
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
2:1
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
0:1
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 40%
2
4 раза 20%
3
4 раза 20%
0
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
6 раз 30%
1
6 раз 30%
2
5 раз 25%
3
3 раза 15%

Тоталы голов в матче

Викинг
Стрёмсгодсет

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
1.5
Больше Меньше
4
5
3
8
2.5
1
8
2
9
3.5
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
4
5
4
1.5
4
7
3
6
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
2
0.5
Больше Меньше
14
6
10
10
1.5
8
12
6
14
2.5
3
17
2
18
3.5
1
19
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 20 13 5 2 48 - 17 44
2.
Бранн
 19 10 6 3 32 - 22 36
3.
Викинг
 20 10 6 4 37 - 25 36
4.
Мольде
 19 10 4 5 37 - 21 34
5.
Фредрикстад
 20 8 7 5 25 - 21 31
6.
Русенборг
 1:1 20 8 4 8 30 - 32 28
7.
КФУМ Осло
 19 6 8 5 24 - 24 26
8.
Тромсё
 20 7 3 10 20 - 25 24
9.
Хам-Кам
 20 6 6 8 23 - 24 24
10.
Стрёмсгодсет
 20 6 5 9 25 - 34 23
11.
Сарпсборг-08
 20 6 5 9 29 - 42 23
12.
ФК Кристиансунн
 18 5 6 7 23 - 26 21
13.
Хёугесунн
 20 6 3 11 21 - 30 21
14.
Саннефьёрд
 19 5 5 9 28 - 32 20
15.
Лиллестрём
 20 6 2 12 24 - 38 20
16.
Одд
 1:1 20 4 7 9 20 - 33 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 10 7 3 0 28 - 8 24
2.
Викинг
 11 7 3 1 22 - 12 24
3.
Русенборг
 1:1 10 7 1 2 17 - 10 22
4.
Бранн
 9 5 2 2 12 - 8 17
5.
Мольде
 10 5 2 3 23 - 14 17
6.
Саннефьёрд
 10 5 1 4 18 - 16 16
7.
ФК Кристиансунн
 8 4 3 1 15 - 11 15
8.
Фредрикстад
 10 3 5 2 10 - 11 14
9.
Стрёмсгодсет
 9 3 3 3 12 - 11 12
10.
Хёугесунн
 10 4 0 6 7 - 11 12
11.
Сарпсборг-08
 10 3 2 5 13 - 20 11
12.
Одд
 1:1 11 2 5 4 14 - 19 11
13.
Тромсё
 10 3 1 6 14 - 16 10
14.
Хам-Кам
 9 2 3 4 8 - 10 9
15.
Лиллестрём
 10 2 2 6 11 - 21 8
16.
КФУМ Осло
 10 1 5 4 9 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 10 6 2 2 20 - 9 20
2.
Бранн
 10 5 4 1 20 - 14 19
3.
КФУМ Осло
 9 5 3 1 15 - 9 18
4.
Мольде
 9 5 2 2 14 - 7 17
5.
Фредрикстад
 10 5 2 3 15 - 10 17
6.
Хам-Кам
 11 4 3 4 15 - 14 15
7.
Тромсё
 10 4 2 4 6 - 9 14
8.
Викинг
 9 3 3 3 15 - 13 12
9.
Лиллестрём
 10 4 0 6 13 - 17 12
10.
Сарпсборг-08
 10 3 3 4 16 - 22 12
11.
Стрёмсгодсет
 11 3 2 6 13 - 23 11
12.
Хёугесунн
 10 2 3 5 14 - 19 9
13.
Одд
 1:1 9 2 2 5 6 - 14 8
14.
ФК Кристиансунн
 10 1 3 6 8 - 15 6
15.
Русенборг
 1:1 10 1 3 6 13 - 22 6
16.
Саннефьёрд
 9 0 4 5 10 - 16 4
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 10 (2)
Викинг Трипич Златко 9 (8)
Мольде Эриксен Кристиан I 9 (3)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 8 (4)
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Одд Миеттинен Тони 1 5
Одд Хуссейн Эцаз 6
Русенборг Йенссен Ульрик 6
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 4
Мольде Эриксен Кристиан I 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      'Г О О О О О Л - Трипич Златко из команды Викинг забивает с пенальти! Он пробил правой. Пер-Кристиан Бротвейт был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
    • 29'
      Вильсвик Ларс-Кристофер сделал результативную передачу.
    • 29'
      Г О О О О Л - Элиас Мелькерсен правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!
    • 15'
      Дансо Эммануэл получил желтую карточку от судьи
    • 8'
      Jesper Taaje совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 6'
      Белл Джо сделал результативную передачу.
    • 6'
      Г О О О О Л - Трипич Златко забивает с правой ноги!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Викинг 5:2 Стрёмсгодсет онлайн

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