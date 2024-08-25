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  4. Элитсериен 2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Mathias Stoefringshaug
Саннефьёрд
0:0
Второй тайм: 60'
ФК Кристиансунн
0'
40' Желтая карточка
Filip Loftesnes-Bjune

Ход матча

40'
Filip Loftesnes-Bjune
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Лучшие коэффициенты
Саннефьёрд
Ничья
ФК Кристиансунн
2.10
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4.70
4.90
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Все Коэффициенты
1
Кето
Хуго
2
Fredrik
Tobias
Berglie
26
Filip
Loftesnes-Bjune
47
Кристиансен
Стиан
17
Ченг
Кристофер
10
Loris
Mettler
18
Оттоссон
Филип
20
Мельхиор
Маркус
27
Jakob
Masloe
Dunsby
23
Сигурдарсон
Стефан
Инги
7
Марковик
Эман
1
Лэнсинг
Майкл
15
Mikkel
Rakneberg
6
Хопмарк
Андреас
4
Marius
Olsen
22
Haakon
Sjaatil
14
Исаксен
Йеспер
7
Сегберг
Эрленд
8
Ruben
Kristensen
Alte
37
Сивертсен
Оскар
9
Hilmir
Mikaelsson
17
Kristian
Lien
Саннефьёрд
4-3-3
ФК Кристиансунн
3-5-2

История личных встреч

Саннефьёрд
ФК Кристиансунн

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

17 матчей

17.6%
23.5%
58.9%
3 победы 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед

История матчей

Э
3:1
Э
2:0
Э
3:2
Э
2:0
Э
0:2
Э
3:1
Э
3:2
Э
3:3
Э
3:2
Э
2:0
ТМК
1:0
ПД
3:2
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
1:0

Голы

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.38
1

Среднее время на гол

65
90

Всего голов

20
9

Голов в среднем за матч

2.22
1.13

Среднее время на гол

40
80

Всего голов

31
18

Голов в среднем за матч

1.82
1.06

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

49
85

Бомбардиры внутри турнира

Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марковик Эман 5 (1) 0.26
Тветер Александер Рууд 4 (1) 0.21
Loris Mettler 3 0.16
Кристиансен Стиан 3 0.16
Амин Симон 2 0.11
Jakob Masloe Dunsby 2 0.11
Оттоссон Филип 1 0.05
Рисан Сандер 1 0.05
Danilo Al-Saed 1 0.05
Fredrik Tobias Berglie 1 0.05
Нильссон Александер II 1 0.05
Сигурдарсон Стефан Инги 1 0.05
Sebastian Holm Mathisen 1 0.05
Ченг Кристофер 0 0
ФК Кристиансунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сивертсен Оскар 4 (4) 0.22
Гейе Папе Хабиб 4 0.22
Ruben Kristensen Alte 3 0.17
Брусет Хейне 2 0.11
Исаксен Йеспер 2 0.11
Hilmir Mikaelsson 2 (1) 0.11
Mikkel Rakneberg 1 0.06
Ульвестад Дан Петер 1 0.06
Ярл Себастиан 1 0.06
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 1 0.06
Kristian Lien 1 0.06

Карточки

Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристиансен Стиан 4 1
Амин Симон 5 0
Jakob Masloe Dunsby 3 0
Оттоссон Филип 3 0
Эгели Ветле Валле 3 0
Loris Mettler 3 0
Марковик Эман 2 0
Fredrik Tobias Berglie 2 0
Нильссон Александер II 2 0
Карсон-Педерсен Фредрик 2 0
Ченг Кристофер 2 0
Martin Gjone 2 0
Кето Хуго 1 0
Filip Loftesnes-Bjune 1 0
ФК Кристиансунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гейе Папе Хабиб 3 0
Ярл Себастиан 3 0
Ruben Kristensen Alte 3 0
Исаксен Йеспер 2 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 2 0
Сивертсен Оскар 2 0
Hilmir Mikaelsson 2 0
Mikkel Rakneberg 2 0
Marius Olsen 2 0
Амунд Скири 1 0
Ульвестад Дан Петер 1 0
Хопмарк Андреас 1 0
Осбак Кристоффер 1 0
Лэнсинг Майкл 1 0
Виллиамсен Макс 1 0
Брусет Хейне 1 0

Результаты матчей

Саннефьёрд
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
ФК Кристиансунн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

3
5
Саннефьёрд
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
ФК Кристиансунн
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

7
12
Саннефьёрд
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
ФК Кристиансунн
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
41% (7)
53% (9)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

15
6

Упущенные победы

10
17

Голы по времени матча

Забито

16
8
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
1
6%
1
13%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
3
19%
3
38%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
5
31%
2
25%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Пропущено

17
14
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
4
24%
0
0%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
3
18%
1
7%
31-45
5
29%
29%
5
36%
46-60
4
24%
3
21%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Забито

10
14
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
0
0%
2
14%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
2
20%
5
36%
31-45
3
30%
2
14%
46-60
2
20%
2
14%
61-75
2
20%
2
14%
76-90

Пропущено

16
12
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
1
6%
2
17%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
6
38%
1
8%
61-75
4
25%
4
33%
76-90

Забито

26
22
9 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
4 Не забивали 4
1
4%
3
14%
1-15
3
12%
2
9%
16-30
5
19%
8
36%
31-45
5
19%
3
14%
46-60
7
27%
4
18%
61-75
5
19%
2
9%
76-90

Пропущено

33
26
13 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 15
5
15%
2
8%
1-15
3
9%
3
12%
16-30
5
15%
3
12%
31-45
6
18%
6
23%
46-60
10
30%
4
15%
61-75
4
12%
8
31%
76-90

Результаты последних матчей

Саннефьёрд
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Хёугесунн 4:3 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:1
Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 1:2 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Саннефьёрд - Фредрикстад 4:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Викинг 0:3 Бранн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Саннефьёрд - Мольде 3:1 Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1 Одд - Саннефьёрд 2:2 Флеккерёй - Саннефьёрд 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0
ФК Кристиансунн
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ФК Кристиансунн - Лиллестрём 2:1 Тромсё - ФК Кристиансунн 0:0 ФК Кристиансунн - Олесунн 2:5 Викинг - ФК Кристиансунн 2:0
ФК Кристиансунн - Фредрикстад 3:1 Одд - ФК Кристиансунн 1:1 Бранн - ФК Кристиансунн 5:0 ФК Кристиансунн - Сарпсборг-08 3:1 Бранн - ФК Кристиансунн 2:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0 ФК Кристиансунн - Будё-Глимт 2:4 ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 2:2 Трефф - ФК Кристиансунн 1:2 ФК Кристиансунн - Тромсё 1:0 Мольде - ФК Кристиансунн 2:0 Браттвог - ФК Кристиансунн 1:2

Результаты матчей

Саннефьёрд
ФК Кристиансунн

Точный счет

1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%

Точный счет

2:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:1
4 раза 22%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%

Тоталы голов в матче

Саннефьёрд
ФК Кристиансунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
4
1.5
5
3
3
6
2.5
2
6
2
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
4
2
7
1.5
2
7
1
8
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
13
4
7
11
1.5
7
10
4
14
2.5
3
14
2
16
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 20 13 5 2 48 - 17 44
2.
Бранн
 19 10 6 3 32 - 22 36
3.
Викинг
 3:1 20 10 6 4 35 - 24 36
4.
Мольде
 1:0 19 10 4 5 35 - 21 34
5.
Фредрикстад
 0:0 20 8 8 4 25 - 20 32
6.
Русенборг
 19 8 3 8 29 - 31 27
7.
КФУМ Осло
 19 6 8 5 24 - 24 26
8.
Тромсё
 20 7 3 10 20 - 25 24
9.
Хам-Кам
 0:1 20 6 6 8 23 - 22 24
10.
Стрёмсгодсет
 1:3 20 6 5 9 24 - 32 23
11.
Сарпсборг-08
 20 6 5 9 29 - 42 23
12.
ФК Кристиансунн
 0:0 18 5 7 6 23 - 25 22
13.
Лиллестрём
 20 6 2 12 24 - 38 20
14.
Хёугесунн
 0:0 20 5 4 11 20 - 30 19
15.
Саннефьёрд
 0:0 19 4 6 9 27 - 32 18
16.
Одд
 19 4 6 9 19 - 32 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 10 7 3 0 28 - 8 24
2.
Викинг
 3:1 11 7 3 1 20 - 11 24
3.
Русенборг
 10 7 1 2 17 - 10 22
4.
Бранн
 9 5 2 2 12 - 8 17
5.
Мольде
 1:0 10 5 2 3 21 - 14 17
6.
ФК Кристиансунн
 0:0 8 4 3 1 15 - 11 15
7.
Саннефьёрд
 0:0 10 4 2 4 17 - 16 14
8.
Фредрикстад
 0:0 10 3 5 2 10 - 11 14
9.
Стрёмсгодсет
 1:3 9 3 3 3 12 - 11 12
10.
Сарпсборг-08
 10 3 2 5 13 - 20 11
11.
Тромсё
 10 3 1 6 14 - 16 10
12.
Хёугесунн
 0:0 10 3 1 6 6 - 11 10
13.
Одд
 10 2 4 4 13 - 18 10
14.
Хам-Кам
 0:1 9 2 3 4 8 - 10 9
15.
Лиллестрём
 10 2 2 6 11 - 21 8
16.
КФУМ Осло
 10 1 5 4 9 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 10 6 2 2 20 - 9 20
2.
Бранн
 10 5 4 1 20 - 14 19
3.
КФУМ Осло
 9 5 3 1 15 - 9 18
4.
Фредрикстад
 0:0 10 5 3 2 15 - 9 18
5.
Мольде
 1:0 9 5 2 2 14 - 7 17
6.
Хам-Кам
 0:1 11 4 3 4 15 - 12 15
7.
Тромсё
 10 4 2 4 6 - 9 14
8.
Викинг
 3:1 9 3 3 3 15 - 13 12
9.
Лиллестрём
 10 4 0 6 13 - 17 12
10.
Сарпсборг-08
 10 3 3 4 16 - 22 12
11.
Стрёмсгодсет
 1:3 11 3 2 6 12 - 21 11
12.
Хёугесунн
 0:0 10 2 3 5 14 - 19 9
13.
Одд
 9 2 2 5 6 - 14 8
14.
ФК Кристиансунн
 0:0 10 1 4 5 8 - 14 7
15.
Русенборг
 9 1 2 6 12 - 21 5
16.
Саннефьёрд
 0:0 9 0 4 5 10 - 16 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Викинг Трипич Златко 9 (7)
Мольде Эриксен Кристиан I 9 (3)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 8 (4)
Мольде Эйкрем Магнус 8 (2)
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Одд Миеттинен Тони 1 5
Одд Хуссейн Эцаз 6
Русенборг Йенссен Ульрик 6
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 4
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Filip Loftesnes-Bjune - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • 1'
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Саннефьёрд
Ничья
ФК Кристиансунн
2.10
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4.70
4.90
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ФК Кристиансунн
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