Тур: 20. Стадион: Jotun Arena. Главный судья: Mathias Stoefringshaug
0:0
Второй тайм: 60'
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
6 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 0
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Амин СимонПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
43 Elias Jemal
-
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Еличич ИгорЗащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Амунд Шири
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Саннефьёрд
ФК Кристиансунн
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
17 матчей
17.6%
23.5%
58.9%
3 победы 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.38
1
Среднее время на гол
65
90
Всего голов
20
9
Голов в среднем за матч
2.22
1.13
Среднее время на гол
40
80
Всего голов
31
18
Голов в среднем за матч
1.82
1.06
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
49
85
Бомбардиры внутри турнира
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марковик Эман
|5 (1)
|0.26
|Тветер Александер Рууд
|4 (1)
|0.21
|Loris Mettler
|3
|0.16
|Кристиансен Стиан
|3
|0.16
|Амин Симон
|2
|0.11
|Jakob Masloe Dunsby
|2
|0.11
|Оттоссон Филип
|1
|0.05
|Рисан Сандер
|1
|0.05
|Danilo Al-Saed
|1
|0.05
|Fredrik Tobias Berglie
|1
|0.05
|Нильссон Александер II
|1
|0.05
|Сигурдарсон Стефан Инги
|1
|0.05
|Sebastian Holm Mathisen
|1
|0.05
|Ченг Кристофер
|0
|0
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сивертсен Оскар
|4 (4)
|0.22
|Гейе Папе Хабиб
|4
|0.22
|Ruben Kristensen Alte
|3
|0.17
|Брусет Хейне
|2
|0.11
|Исаксен Йеспер
|2
|0.11
|Hilmir Mikaelsson
|2 (1)
|0.11
|Mikkel Rakneberg
|1
|0.06
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0.06
|Ярл Себастиан
|1
|0.06
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|1
|0.06
|Kristian Lien
|1
|0.06
Карточки
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристиансен Стиан
|4
|1
|Амин Симон
|5
|0
|Jakob Masloe Dunsby
|3
|0
|Оттоссон Филип
|3
|0
|Эгели Ветле Валле
|3
|0
|Loris Mettler
|3
|0
|Марковик Эман
|2
|0
|Fredrik Tobias Berglie
|2
|0
|Нильссон Александер II
|2
|0
|Карсон-Педерсен Фредрик
|2
|0
|Ченг Кристофер
|2
|0
|Martin Gjone
|2
|0
|Кето Хуго
|1
|0
|Filip Loftesnes-Bjune
|1
|0
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гейе Папе Хабиб
|3
|0
|Ярл Себастиан
|3
|0
|Ruben Kristensen Alte
|3
|0
|Исаксен Йеспер
|2
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|2
|0
|Сивертсен Оскар
|2
|0
|Hilmir Mikaelsson
|2
|0
|Mikkel Rakneberg
|2
|0
|Marius Olsen
|2
|0
|Амунд Скири
|1
|0
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0
|Хопмарк Андреас
|1
|0
|Осбак Кристоффер
|1
|0
|Лэнсинг Майкл
|1
|0
|Виллиамсен Макс
|1
|0
|Брусет Хейне
|1
|0
Результаты матчей
Саннефьёрд
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
ФК Кристиансунн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
3
5
Саннефьёрд
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
ФК Кристиансунн
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
7
12
Саннефьёрд
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
ФК Кристиансунн
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
41% (7)
53% (9)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
15
6
Упущенные победы
10
17
Голы по времени матча
Забито
16
8
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
1
6%
1
13%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
3
19%
3
38%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
5
31%
2
25%
61-75
3
19%
0
0%
76-90
Пропущено
17
14
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
4
24%
0
0%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
3
18%
1
7%
31-45
5
29%
29%
5
36%
46-60
4
24%
3
21%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Забито
10
14
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
0
0%
2
14%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
2
20%
5
36%
31-45
3
30%
2
14%
46-60
2
20%
2
14%
61-75
2
20%
2
14%
76-90
Пропущено
16
12
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
1
6%
2
17%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
6
38%
1
8%
61-75
4
25%
4
33%
76-90
Забито
26
22
9 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
4 Не забивали 4
1
4%
3
14%
1-15
3
12%
2
9%
16-30
5
19%
8
36%
31-45
5
19%
3
14%
46-60
7
27%
4
18%
61-75
5
19%
2
9%
76-90
Пропущено
33
26
13 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 15
5
15%
2
8%
1-15
3
9%
3
12%
16-30
5
15%
3
12%
31-45
6
18%
6
23%
46-60
10
30%
4
15%
61-75
4
12%
8
31%
76-90
Результаты последних матчей
Саннефьёрд
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Хёугесунн 4:3 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:1
Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 1:2 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Саннефьёрд - Фредрикстад 4:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Викинг 0:3 Бранн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Саннефьёрд - Мольде 3:1 Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1 Одд - Саннефьёрд 2:2 Флеккерёй - Саннефьёрд 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0
ФК Кристиансунн
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ФК Кристиансунн - Лиллестрём 2:1 Тромсё - ФК Кристиансунн 0:0 ФК Кристиансунн - Олесунн 2:5 Викинг - ФК Кристиансунн 2:0
ФК Кристиансунн - Фредрикстад 3:1 Одд - ФК Кристиансунн 1:1 Бранн - ФК Кристиансунн 5:0 ФК Кристиансунн - Сарпсборг-08 3:1 Бранн - ФК Кристиансунн 2:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0 ФК Кристиансунн - Будё-Глимт 2:4 ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 2:2 Трефф - ФК Кристиансунн 1:2 ФК Кристиансунн - Тромсё 1:0 Мольде - ФК Кристиансунн 2:0 Браттвог - ФК Кристиансунн 1:2
Результаты матчей
Саннефьёрд
ФК Кристиансунн
Точный счет
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
Точный счет
2:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:1
4 раза 22%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
Тоталы голов в матче
Саннефьёрд
ФК Кристиансунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
54
53
36
26
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
54
27
27
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
134
711
710
414
314
216
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|13
|5
|2
|48 - 17
|44
|2.
|19
|10
|6
|3
|32 - 22
|36
|3.
|3:1
|20
|10
|6
|4
|35 - 24
|36
|4.
|1:0
|19
|10
|4
|5
|35 - 21
|34
|5.
|0:0
|20
|8
|8
|4
|25 - 20
|32
|6.
|19
|8
|3
|8
|29 - 31
|27
|7.
|19
|6
|8
|5
|24 - 24
|26
|8.
|20
|7
|3
|10
|20 - 25
|24
|9.
|0:1
|20
|6
|6
|8
|23 - 22
|24
|10.
|1:3
|20
|6
|5
|9
|24 - 32
|23
|11.
|20
|6
|5
|9
|29 - 42
|23
|12.
|0:0
|18
|5
|7
|6
|23 - 25
|22
|13.
|20
|6
|2
|12
|24 - 38
|20
|14.
|0:0
|20
|5
|4
|11
|20 - 30
|19
|15.
|0:0
|19
|4
|6
|9
|27 - 32
|18
|16.
|19
|4
|6
|9
|19 - 32
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|3
|0
|28 - 8
|24
|2.
|3:1
|11
|7
|3
|1
|20 - 11
|24
|3.
|10
|7
|1
|2
|17 - 10
|22
|4.
|9
|5
|2
|2
|12 - 8
|17
|5.
|1:0
|10
|5
|2
|3
|21 - 14
|17
|6.
|0:0
|8
|4
|3
|1
|15 - 11
|15
|7.
|0:0
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|8.
|0:0
|10
|3
|5
|2
|10 - 11
|14
|9.
|1:3
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|10.
|10
|3
|2
|5
|13 - 20
|11
|11.
|10
|3
|1
|6
|14 - 16
|10
|12.
|0:0
|10
|3
|1
|6
|6 - 11
|10
|13.
|10
|2
|4
|4
|13 - 18
|10
|14.
|0:1
|9
|2
|3
|4
|8 - 10
|9
|15.
|10
|2
|2
|6
|11 - 21
|8
|16.
|10
|1
|5
|4
|9 - 15
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|2
|2
|20 - 9
|20
|2.
|10
|5
|4
|1
|20 - 14
|19
|3.
|9
|5
|3
|1
|15 - 9
|18
|4.
|0:0
|10
|5
|3
|2
|15 - 9
|18
|5.
|1:0
|9
|5
|2
|2
|14 - 7
|17
|6.
|0:1
|11
|4
|3
|4
|15 - 12
|15
|7.
|10
|4
|2
|4
|6 - 9
|14
|8.
|3:1
|9
|3
|3
|3
|15 - 13
|12
|9.
|10
|4
|0
|6
|13 - 17
|12
|10.
|10
|3
|3
|4
|16 - 22
|12
|11.
|1:3
|11
|3
|2
|6
|12 - 21
|11
|12.
|0:0
|10
|2
|3
|5
|14 - 19
|9
|13.
|9
|2
|2
|5
|6 - 14
|8
|14.
|0:0
|10
|1
|4
|5
|8 - 14
|7
|15.
|9
|1
|2
|6
|12 - 21
|5
|16.
|0:0
|9
|0
|4
|5
|10 - 16
|4
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Викинг
|Трипич Златко
|9 (7)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|9 (3)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|8 (4)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|8 (2)
|Будё-Глимт
|Грёнбек Альберт
|8 (2)
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 5
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|6
|Русенборг
|Йенссен Ульрик
|6
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 4
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|5