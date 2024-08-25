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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Mathias Stoefringshaug
Саннефьёрд
1:0
Конец матча
ФК Кристиансунн
0'
41' Желтая карточка
Filip Loftesnes-Bjune
89' Желтая карточка
Андреас Тегстрём
1:0
90' Гол
Elias Jemal
90'+7

Ход матча

41'
Filip Loftesnes-Bjune
 
64'
 
David Tufekcic
Сивертсен Оскар
64'
 
Wilfred George Igor
Ruben Kristensen Alte
75'
Тветер Александер Рууд
Сигурдарсон Стефан Инги
 
75'
Амин Симон
Мельхиор Маркус
 
75'
Elias Jemal
Jakob Masloe Dunsby
 
81'
 
Еличич Игор
Хопмарк Андреас
89'
 
Hilmir Mikaelsson
89'
Андреас Тегстрём
 
89'
 
Ньенету Франклин
Исаксен Йеспер
89'
 
Leander Alvheim
90'
Elias Jemal
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 12 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 0
  • 9 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 567 Количество передач 401
  • 59 Владение мячом, % 41
1
Кето
Хуго
2
Fredrik
Tobias
Berglie
26
Filip
Loftesnes-Bjune
47
Кристиансен
Стиан
17
Ченг
Кристофер
10
Loris
Mettler
18
Оттоссон
Филип
20
Мельхиор
Маркус
27
Jakob
Masloe
Dunsby
23
Сигурдарсон
Стефан
Инги
7
Марковик
Эман
1
Лэнсинг
Майкл
15
Mikkel
Rakneberg
6
Хопмарк
Андреас
4
Marius
Olsen
22
Haakon
Sjaatil
14
Исаксен
Йеспер
7
Сегберг
Эрленд
8
Ruben
Kristensen
Alte
37
Сивертсен
Оскар
9
Hilmir
Mikaelsson
17
Kristian
Lien
Саннефьёрд
4-3-3
ФК Кристиансунн
3-5-2

История личных встреч

Саннефьёрд
ФК Кристиансунн

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

17 матчей

17.6%
23.5%
58.9%
3 победы 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед

История матчей

Э
3:1
Э
2:0
Э
3:2
Э
2:0
Э
0:2
Э
3:1
Э
3:2
Э
3:3
Э
3:2
Э
2:0
ТМК
1:0
ПД
3:2
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
1:0

Голы

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.38
1

Среднее время на гол

65
90

Всего голов

20
9

Голов в среднем за матч

2.22
1.13

Среднее время на гол

40
80

Всего голов

31
18

Голов в среднем за матч

1.82
1.06

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

49
85

Бомбардиры внутри турнира

Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марковик Эман 5 (1) 0.26
Тветер Александер Рууд 4 (1) 0.21
Loris Mettler 3 0.16
Кристиансен Стиан 3 0.16
Амин Симон 2 0.11
Jakob Masloe Dunsby 2 0.11
Оттоссон Филип 1 0.05
Рисан Сандер 1 0.05
Danilo Al-Saed 1 0.05
Fredrik Tobias Berglie 1 0.05
Нильссон Александер II 1 0.05
Сигурдарсон Стефан Инги 1 0.05
Sebastian Holm Mathisen 1 0.05
Elias Jemal 1 0.05
Ченг Кристофер 0 0
ФК Кристиансунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сивертсен Оскар 4 (4) 0.22
Гейе Папе Хабиб 4 0.22
Ruben Kristensen Alte 3 0.17
Брусет Хейне 2 0.11
Исаксен Йеспер 2 0.11
Hilmir Mikaelsson 2 (1) 0.11
Mikkel Rakneberg 1 0.06
Ульвестад Дан Петер 1 0.06
Ярл Себастиан 1 0.06
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 1 0.06
Kristian Lien 1 0.06

Карточки

Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристиансен Стиан 4 1
Амин Симон 5 0
Jakob Masloe Dunsby 3 0
Оттоссон Филип 3 0
Эгели Ветле Валле 3 0
Loris Mettler 3 0
Марковик Эман 2 0
Fredrik Tobias Berglie 2 0
Нильссон Александер II 2 0
Карсон-Педерсен Фредрик 2 0
Ченг Кристофер 2 0
Martin Gjone 2 0
Кето Хуго 1 0
Filip Loftesnes-Bjune 1 0
Андреас Тегстрём 1 0
ФК Кристиансунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гейе Папе Хабиб 3 0
Ярл Себастиан 3 0
Ruben Kristensen Alte 3 0
Исаксен Йеспер 2 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 2 0
Сивертсен Оскар 2 0
Hilmir Mikaelsson 2 0
Mikkel Rakneberg 2 0
Marius Olsen 2 0
Амунд Скири 1 0
Ульвестад Дан Петер 1 0
Хопмарк Андреас 1 0
Осбак Кристоффер 1 0
Лэнсинг Майкл 1 0
Виллиамсен Макс 1 0
Брусет Хейне 1 0

Результаты матчей

Саннефьёрд
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
ФК Кристиансунн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

3
5
Саннефьёрд
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
ФК Кристиансунн
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

7
12
Саннефьёрд
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
ФК Кристиансунн
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
39% (7)
56% (10)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

15
6

Упущенные победы

10
17

Голы по времени матча

Забито

17
8
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
1
6%
1
13%
1-15
2
12%
1
13%
16-30
3
18%
3
38%
31-45
2
12%
1
13%
46-60
5
29%
29%
2
25%
61-75
4
24%
0
0%
76-90

Пропущено

17
15
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
4
24%
0
0%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
3
18%
1
7%
31-45
5
29%
29%
5
33%
46-60
4
24%
3
20%
61-75
0
0%
5
33%
76-90

Забито

10
14
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
0
0%
2
14%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
2
20%
5
36%
31-45
3
30%
2
14%
46-60
2
20%
2
14%
61-75
2
20%
2
14%
76-90

Пропущено

16
12
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
1
6%
2
17%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
6
38%
1
8%
61-75
4
25%
4
33%
76-90

Забито

27
22
9 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
4 Не забивали 5
1
4%
3
14%
1-15
3
11%
2
9%
16-30
5
19%
8
36%
31-45
5
19%
3
14%
46-60
7
26%
4
18%
61-75
6
22%
2
9%
76-90

Пропущено

33
27
13 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 16
5
15%
2
7%
1-15
3
9%
3
11%
16-30
5
15%
3
11%
31-45
6
18%
6
22%
46-60
10
30%
4
15%
61-75
4
12%
9
33%
76-90

Результаты последних матчей

Саннефьёрд
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Хёугесунн 4:3 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:1
Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 1:2 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Саннефьёрд - Фредрикстад 4:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Викинг 0:3 Бранн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Саннефьёрд - Мольде 3:1 Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1 Одд - Саннефьёрд 2:2 Флеккерёй - Саннефьёрд 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0
ФК Кристиансунн
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ФК Кристиансунн - Лиллестрём 2:1 Тромсё - ФК Кристиансунн 0:0 ФК Кристиансунн - Олесунн 2:5 Викинг - ФК Кристиансунн 2:0
ФК Кристиансунн - Фредрикстад 3:1 Одд - ФК Кристиансунн 1:1 Бранн - ФК Кристиансунн 5:0 ФК Кристиансунн - Сарпсборг-08 3:1 Бранн - ФК Кристиансунн 2:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0 ФК Кристиансунн - Будё-Глимт 2:4 ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 2:2 Трефф - ФК Кристиансунн 1:2 ФК Кристиансунн - Тромсё 1:0 Мольде - ФК Кристиансунн 2:0 Браттвог - ФК Кристиансунн 1:2

Результаты матчей

Саннефьёрд
ФК Кристиансунн

Точный счет

1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
1:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%

Точный счет

2:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:1
4 раза 21%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
0
4 раза 21%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%

Тоталы голов в матче

Саннефьёрд
ФК Кристиансунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
5
5
1.5
5
3
3
7
2.5
2
6
2
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
5
2
7
1.5
2
8
1
8
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
13
5
7
12
1.5
7
11
4
15
2.5
3
15
2
17
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 20 13 5 2 48 - 17 44
2.
Бранн
 19 10 6 3 32 - 22 36
3.
Викинг
 20 10 6 4 37 - 25 36
4.
Мольде
 19 10 4 5 37 - 21 34
5.
Фредрикстад
 20 8 7 5 25 - 21 31
6.
Русенборг
 1:1 20 8 4 8 30 - 32 28
7.
КФУМ Осло
 19 6 8 5 24 - 24 26
8.
Тромсё
 20 7 3 10 20 - 25 24
9.
Хам-Кам
 20 6 6 8 23 - 24 24
10.
Стрёмсгодсет
 20 6 5 9 25 - 34 23
11.
Сарпсборг-08
 20 6 5 9 29 - 42 23
12.
ФК Кристиансунн
 18 5 6 7 23 - 26 21
13.
Хёугесунн
 20 6 3 11 21 - 30 21
14.
Саннефьёрд
 19 5 5 9 28 - 32 20
15.
Лиллестрём
 20 6 2 12 24 - 38 20
16.
Одд
 1:1 20 4 7 9 20 - 33 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 10 7 3 0 28 - 8 24
2.
Викинг
 11 7 3 1 22 - 12 24
3.
Русенборг
 1:1 10 7 1 2 17 - 10 22
4.
Бранн
 9 5 2 2 12 - 8 17
5.
Мольде
 10 5 2 3 23 - 14 17
6.
Саннефьёрд
 10 5 1 4 18 - 16 16
7.
ФК Кристиансунн
 8 4 3 1 15 - 11 15
8.
Фредрикстад
 10 3 5 2 10 - 11 14
9.
Стрёмсгодсет
 9 3 3 3 12 - 11 12
10.
Хёугесунн
 10 4 0 6 7 - 11 12
11.
Сарпсборг-08
 10 3 2 5 13 - 20 11
12.
Одд
 1:1 11 2 5 4 14 - 19 11
13.
Тромсё
 10 3 1 6 14 - 16 10
14.
Хам-Кам
 9 2 3 4 8 - 10 9
15.
Лиллестрём
 10 2 2 6 11 - 21 8
16.
КФУМ Осло
 10 1 5 4 9 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 10 6 2 2 20 - 9 20
2.
Бранн
 10 5 4 1 20 - 14 19
3.
КФУМ Осло
 9 5 3 1 15 - 9 18
4.
Мольде
 9 5 2 2 14 - 7 17
5.
Фредрикстад
 10 5 2 3 15 - 10 17
6.
Хам-Кам
 11 4 3 4 15 - 14 15
7.
Тромсё
 10 4 2 4 6 - 9 14
8.
Викинг
 9 3 3 3 15 - 13 12
9.
Лиллестрём
 10 4 0 6 13 - 17 12
10.
Сарпсборг-08
 10 3 3 4 16 - 22 12
11.
Стрёмсгодсет
 11 3 2 6 13 - 23 11
12.
Хёугесунн
 10 2 3 5 14 - 19 9
13.
Одд
 1:1 9 2 2 5 6 - 14 8
14.
ФК Кристиансунн
 10 1 3 6 8 - 15 6
15.
Русенборг
 1:1 10 1 3 6 13 - 22 6
16.
Саннефьёрд
 9 0 4 5 10 - 16 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 10 (2)
Викинг Трипич Златко 9 (8)
Мольде Эриксен Кристиан I 9 (3)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 8 (4)
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Одд Миеттинен Тони 1 5
Одд Хуссейн Эцаз 6
Русенборг Йенссен Ульрик 6
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 4
Мольде Эриксен Кристиан I 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Filip Loftesnes-Bjune - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • 1'
    Судья начинает матч
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