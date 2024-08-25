  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Хансен Торе
Хёугесунн
0:0
Второй тайм: 59'
Фредрикстад
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 266 Количество передач 132
  • 64 Владение мячом, % 36
Лучшие коэффициенты
Хёугесунн
Ничья
Фредрикстад
3.40
Реклама, fon.bet
3.25
Реклама, pari.ru
3.00
Все Коэффициенты
1
Сельвик
Эгиль
5
Фишер
Миккель
4
Anders
Baertelsen
6
Фредриксен
Ульрик
3
Oscar
Krusnell
77
Бизоза
Парфе
21
Эскесен
Юлиус
7
Mathias
Sauer
9
Лисет
Сёндре
11
Тунекти
Себастьян
29
Sorry
Diarra
30
Jonathan
Fischer
3
Скарет
Браге
22
Воледзи
Максвелл
15
Фолл
Фаллу
16
Daniel
Eid
19
Магнуссон
Юлиус
7
Ольсен
Брандур
4
Stian
Stray
Molde
23
Скогволд
Хенрик
11
Траоре
Маи
13
Sondre
Soerloekk
Хёугесунн
4-2-3-1
Фредрикстад
3-4-3

История личных встреч

Хёугесунн
Фредрикстад

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

Э
1:0
Э
1:0
Э
0:0
Э
3:2
Э
1:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.2
0.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
225

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sorry Diarra 4 (1) 0.2
Тунекти Себастьян 3 0.15
Лейте Бруно 3 0.15
Эскесен Юлиус 2 (1) 0.1
Конрадсен Мортен 1 0.05
Mikkel Hope 1 0.05
Лисет Сёндре 1 0.05
Бизоза Парфе 1 0.05
Mathias Sauer 1 0.05
Claus Niyukuri 1 0.05
Ismael Seone 1 0.05
Oscar Krusnell 0 0
Фредрикстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьёрло Мортен 8 (2) 0.4
Stian Stray Molde 4 0.2
Sondre Soerloekk 2 0.1
Траоре Маи 2 0.1
Хельсруд-Юхансен Хенрик 2 0.1
Кьяер Йеппе 2 0.1
Ага Оскар 2 (1) 0.1
Магнуссон Юлиус 1 0.05
Квиле Сигур 1 0.05
Ludvig Begby 0 0
Меткалф Патрик 0 0
Ольсен Брандур 0 0
Скарет Браге 0 0

Карточки

Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лейте Бруно 5 0
Тунекти Себастьян 4 0
Бизоза Парфе 4 0
Sorry Diarra 4 0
Sancheev Manoharan 4 0
Лисет Сёндре 2 1
Troy Nyhammer 2 1
Anders Baertelsen 3 0
Claus Niyukuri 3 0
Mikkel Hope 3 0
Сельвик Эгиль 2 0
Эскесен Юлиус 2 0
Людвикссон Антон 2 0
Ismael Seone 2 0
Фредриксен Ульрик 1 0
Oscar Krusnell 1 0
Фредрикстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Philip Sandvik Aukland 5 0
Воледзи Максвелл 5 0
Stian Stray Molde 3 1
Квиле Сигур 4 0
Бьёрло Мортен 1 1
Mikkjal Thomassen 2 0
Траоре Маи 2 0
Ольсен Брандур 1 0
Ага Оскар 1 0
Магнуссон Юлиус 1 0
Скарет Браге 1 0
Меткалф Патрик 1 0
Jonathan Fischer 1 0

Результаты матчей

Хёугесунн
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Фредрикстад
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
4
Хёугесунн
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Фредрикстад
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

12
6

Упущенные победы

7
10
Хёугесунн
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Фредрикстад
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

13
7

Упущенные победы

9
14

Голы по времени матча

Забито

6
16
0 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
14 Не забивали 11
0
0%
4
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
3
50%
1
6%
46-60
2
33%
2
13%
61-75
1
17%
5
31%
76-90

Пропущено

11
8
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
18%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
27%
3
38%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
1
13%
76-90

Забито

14
10
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
1
7%
3
30%
1-15
2
14%
1
10%
16-30
3
21%
2
20%
31-45
3
21%
1
10%
46-60
3
21%
1
10%
61-75
2
14%
2
20%
76-90

Пропущено

19
11
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
3
16%
3
27%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
16%
1
9%
31-45
3
16%
1
9%
46-60
5
26%
4
36%
61-75
3
16%
2
18%
76-90

Забито

20
26
6 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 10
6 Не забивали 6
1
5%
7
27%
1-15
2
10%
1
4%
16-30
3
15%
6
23%
31-45
6
30%
2
8%
46-60
5
25%
3
12%
61-75
3
15%
7
27%
76-90

Пропущено

30
19
13 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 10
5
17%
4
21%
1-15
2
7%
1
5%
16-30
6
20%
4
21%
31-45
5
17%
3
16%
46-60
6
20%
4
21%
61-75
6
20%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Хёугесунн
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:2 Фредрикстад - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Хам-Кам 0:1 Будё-Глимт - Хёугесунн 4:2
Саннефьёрд - Хёугесунн 4:3 Хёугесунн - Викинг 1:0 Бранн - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 1:2 Силькеборг - Хёугесунн 2:2 Виборг - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 0:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Мольде - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Русенборг 1:3 Тромсё - Хёугесунн 0:1 Торвастад - Хёугесунн 1:1
Фредрикстад
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Фредрикстад - Бранн 0:4 Фредрикстад - Хёугесунн 1:0 Фредрикстад - КФУМ Осло 0:0 Фредрикстад - Русенборг 2:2
Хам-Кам - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Мольде 0:0 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 3:1 Эльфсборг - Фредрикстад 0:0 Саннефьёрд - Фредрикстад 4:2 Русенборг - Фредрикстад 1:1 Тромсё - Фредрикстад 3:0 Фредрикстад - Тромсё 0:0 Лиллестрём - Фредрикстад 0:3 Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4 Рёуфосс - Фредрикстад 2:3 Одд - Фредрикстад 0:2 Фредрикстад - Русенборг 1:0 Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0 Эик-Тенсберг - Фредрикстад 2:5

Результаты матчей

Хёугесунн
Фредрикстад

Точный счет

0:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
0:0
3 раза 16%
0:2
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 37%
0
6 раз 32%
2
5 раз 26%
3
1 раз 5%
0
6 раз 32%
1
6 раз 32%
2
4 раза 21%
4
2 раза 11%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Хёугесунн
Фредрикстад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
5
5
1
8
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
1
5
5
1.5
4
5
1
9
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
13
6
6
13
1.5
7
12
1
18
2.5
3
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 20 13 5 2 48 - 17 44
2.
Бранн
 19 10 6 3 32 - 22 36
3.
Викинг
 3:1 20 10 6 4 35 - 24 36
4.
Мольде
 1:0 19 10 4 5 35 - 21 34
5.
Фредрикстад
 0:0 20 8 8 4 25 - 20 32
6.
Русенборг
 19 8 3 8 29 - 31 27
7.
КФУМ Осло
 19 6 8 5 24 - 24 26
8.
Тромсё
 20 7 3 10 20 - 25 24
9.
Хам-Кам
 0:1 20 6 6 8 23 - 22 24
10.
Стрёмсгодсет
 1:3 20 6 5 9 24 - 32 23
11.
Сарпсборг-08
 20 6 5 9 29 - 42 23
12.
ФК Кристиансунн
 0:0 18 5 7 6 23 - 25 22
13.
Лиллестрём
 20 6 2 12 24 - 38 20
14.
Хёугесунн
 0:0 20 5 4 11 20 - 30 19
15.
Саннефьёрд
 0:0 19 4 6 9 27 - 32 18
16.
Одд
 19 4 6 9 19 - 32 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 10 7 3 0 28 - 8 24
2.
Викинг
 3:1 11 7 3 1 20 - 11 24
3.
Русенборг
 10 7 1 2 17 - 10 22
4.
Бранн
 9 5 2 2 12 - 8 17
5.
Мольде
 1:0 10 5 2 3 21 - 14 17
6.
ФК Кристиансунн
 0:0 8 4 3 1 15 - 11 15
7.
Саннефьёрд
 0:0 10 4 2 4 17 - 16 14
8.
Фредрикстад
 0:0 10 3 5 2 10 - 11 14
9.
Стрёмсгодсет
 1:3 9 3 3 3 12 - 11 12
10.
Сарпсборг-08
 10 3 2 5 13 - 20 11
11.
Тромсё
 10 3 1 6 14 - 16 10
12.
Хёугесунн
 0:0 10 3 1 6 6 - 11 10
13.
Одд
 10 2 4 4 13 - 18 10
14.
Хам-Кам
 0:1 9 2 3 4 8 - 10 9
15.
Лиллестрём
 10 2 2 6 11 - 21 8
16.
КФУМ Осло
 10 1 5 4 9 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 10 6 2 2 20 - 9 20
2.
Бранн
 10 5 4 1 20 - 14 19
3.
КФУМ Осло
 9 5 3 1 15 - 9 18
4.
Фредрикстад
 0:0 10 5 3 2 15 - 9 18
5.
Мольде
 1:0 9 5 2 2 14 - 7 17
6.
Хам-Кам
 0:1 11 4 3 4 15 - 12 15
7.
Тромсё
 10 4 2 4 6 - 9 14
8.
Викинг
 3:1 9 3 3 3 15 - 13 12
9.
Лиллестрём
 10 4 0 6 13 - 17 12
10.
Сарпсборг-08
 10 3 3 4 16 - 22 12
11.
Стрёмсгодсет
 1:3 11 3 2 6 12 - 21 11
12.
Хёугесунн
 0:0 10 2 3 5 14 - 19 9
13.
Одд
 9 2 2 5 6 - 14 8
14.
ФК Кристиансунн
 0:0 10 1 4 5 8 - 14 7
15.
Русенборг
 9 1 2 6 12 - 21 5
16.
Саннефьёрд
 0:0 9 0 4 5 10 - 16 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Викинг Трипич Златко 9 (7)
Мольде Эриксен Кристиан I 9 (3)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 8 (4)
Мольде Эйкрем Магнус 8 (2)
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Одд Миеттинен Тони 1 5
Одд Хуссейн Эцаз 6
Русенборг Йенссен Ульрик 6
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 4
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 1'
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хёугесунн
Ничья
Фредрикстад
3.40
Реклама, fon.bet
3.25
Реклама, pari.ru
3.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хёугесунн 0:0 Фредрикстад онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Хёугесунн
Фредрикстад
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный