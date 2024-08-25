Тур: 20. Стадион: Haugesund Sparebank Arena. Главный судья: Хансен Торе
0:0
Второй тайм: 59'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 0
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 3
-
6 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
266 Количество передач 132
-
64 Владение мячом, % 36
77
Бизоза
Парфе
29
Sorry
Diarra
15
Фолл
Фаллу
16
Daniel
Eid
11
Траоре
Маи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Бизоза ПарфеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Sorry DiarraНападающий
- Запасные игроки
-
22 Фальк АслакВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ismael Seone
-
-
25 Mikkel Hope
-
-
-
55 Madiodio Dia
-
Главный тренер: Sancheev Manoharan
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Фолл ФаллуЗащитник
-
16 Daniel EidПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Траоре МаиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Кьяер ЙеппеНападающий
-
-
Главный тренер: Andreas Hagen
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Хёугесунн
Фредрикстад
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.2
0.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
75
225
Бомбардиры внутри турнира
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sorry Diarra
|4 (1)
|0.2
|Тунекти Себастьян
|3
|0.15
|Лейте Бруно
|3
|0.15
|Эскесен Юлиус
|2 (1)
|0.1
|Конрадсен Мортен
|1
|0.05
|Mikkel Hope
|1
|0.05
|Лисет Сёндре
|1
|0.05
|Бизоза Парфе
|1
|0.05
|Mathias Sauer
|1
|0.05
|Claus Niyukuri
|1
|0.05
|Ismael Seone
|1
|0.05
|Oscar Krusnell
|0
|0
Фредрикстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бьёрло Мортен
|8 (2)
|0.4
|Stian Stray Molde
|4
|0.2
|Sondre Soerloekk
|2
|0.1
|Траоре Маи
|2
|0.1
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|2
|0.1
|Кьяер Йеппе
|2
|0.1
|Ага Оскар
|2 (1)
|0.1
|Магнуссон Юлиус
|1
|0.05
|Квиле Сигур
|1
|0.05
|Ludvig Begby
|0
|0
|Меткалф Патрик
|0
|0
|Ольсен Брандур
|0
|0
|Скарет Браге
|0
|0
Карточки
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лейте Бруно
|5
|0
|Тунекти Себастьян
|4
|0
|Бизоза Парфе
|4
|0
|Sorry Diarra
|4
|0
|Sancheev Manoharan
|4
|0
|Лисет Сёндре
|2
|1
|Troy Nyhammer
|2
|1
|Anders Baertelsen
|3
|0
|Claus Niyukuri
|3
|0
|Mikkel Hope
|3
|0
|Сельвик Эгиль
|2
|0
|Эскесен Юлиус
|2
|0
|Людвикссон Антон
|2
|0
|Ismael Seone
|2
|0
|Фредриксен Ульрик
|1
|0
|Oscar Krusnell
|1
|0
Фредрикстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Philip Sandvik Aukland
|5
|0
|Воледзи Максвелл
|5
|0
|Stian Stray Molde
|3
|1
|Квиле Сигур
|4
|0
|Бьёрло Мортен
|1
|1
|Mikkjal Thomassen
|2
|0
|Траоре Маи
|2
|0
|Ольсен Брандур
|1
|0
|Ага Оскар
|1
|0
|Магнуссон Юлиус
|1
|0
|Скарет Браге
|1
|0
|Меткалф Патрик
|1
|0
|Jonathan Fischer
|1
|0
Результаты матчей
Хёугесунн
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Фредрикстад
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
4
Хёугесунн
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Фредрикстад
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
12
6
Упущенные победы
7
10
Хёугесунн
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Фредрикстад
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
13
7
Упущенные победы
9
14
Голы по времени матча
Забито
6
16
0 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
14 Не забивали 11
0
0%
4
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
3
50%
1
6%
46-60
2
33%
2
13%
61-75
1
17%
5
31%
76-90
Пропущено
11
8
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
18%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
27%
3
38%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
1
13%
76-90
Забито
14
10
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
1
7%
3
30%
1-15
2
14%
1
10%
16-30
3
21%
2
20%
31-45
3
21%
1
10%
46-60
3
21%
1
10%
61-75
2
14%
2
20%
76-90
Пропущено
19
11
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
3
16%
3
27%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
16%
1
9%
31-45
3
16%
1
9%
46-60
5
26%
4
36%
61-75
3
16%
2
18%
76-90
Забито
20
26
6 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 10
6 Не забивали 6
1
5%
7
27%
1-15
2
10%
1
4%
16-30
3
15%
6
23%
31-45
6
30%
2
8%
46-60
5
25%
3
12%
61-75
3
15%
7
27%
76-90
Пропущено
30
19
13 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 10
5
17%
4
21%
1-15
2
7%
1
5%
16-30
6
20%
4
21%
31-45
5
17%
3
16%
46-60
6
20%
4
21%
61-75
6
20%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Хёугесунн
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:2 Фредрикстад - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Хам-Кам 0:1 Будё-Глимт - Хёугесунн 4:2
Саннефьёрд - Хёугесунн 4:3 Хёугесунн - Викинг 1:0 Бранн - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 1:2 Силькеборг - Хёугесунн 2:2 Виборг - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 0:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Мольде - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Русенборг 1:3 Тромсё - Хёугесунн 0:1 Торвастад - Хёугесунн 1:1
Фредрикстад
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Фредрикстад - Бранн 0:4 Фредрикстад - Хёугесунн 1:0 Фредрикстад - КФУМ Осло 0:0 Фредрикстад - Русенборг 2:2
Хам-Кам - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Мольде 0:0 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 3:1 Эльфсборг - Фредрикстад 0:0 Саннефьёрд - Фредрикстад 4:2 Русенборг - Фредрикстад 1:1 Тромсё - Фредрикстад 3:0 Фредрикстад - Тромсё 0:0 Лиллестрём - Фредрикстад 0:3 Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4 Рёуфосс - Фредрикстад 2:3 Одд - Фредрикстад 0:2 Фредрикстад - Русенборг 1:0 Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0 Эик-Тенсберг - Фредрикстад 2:5
Результаты матчей
Хёугесунн
Фредрикстад
Точный счет
0:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
0:0
3 раза 16%
0:2
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 37%
0
6 раз 32%
2
5 раз 26%
3
1 раз 5%
0
6 раз 32%
1
6 раз 32%
2
4 раза 21%
4
2 раза 11%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Хёугесунн
Фредрикстад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
55
18
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
81
55
45
19
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
136
613
712
118
316
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|13
|5
|2
|48 - 17
|44
|2.
|19
|10
|6
|3
|32 - 22
|36
|3.
|3:1
|20
|10
|6
|4
|35 - 24
|36
|4.
|1:0
|19
|10
|4
|5
|35 - 21
|34
|5.
|0:0
|20
|8
|8
|4
|25 - 20
|32
|6.
|19
|8
|3
|8
|29 - 31
|27
|7.
|19
|6
|8
|5
|24 - 24
|26
|8.
|20
|7
|3
|10
|20 - 25
|24
|9.
|0:1
|20
|6
|6
|8
|23 - 22
|24
|10.
|1:3
|20
|6
|5
|9
|24 - 32
|23
|11.
|20
|6
|5
|9
|29 - 42
|23
|12.
|0:0
|18
|5
|7
|6
|23 - 25
|22
|13.
|20
|6
|2
|12
|24 - 38
|20
|14.
|0:0
|20
|5
|4
|11
|20 - 30
|19
|15.
|0:0
|19
|4
|6
|9
|27 - 32
|18
|16.
|19
|4
|6
|9
|19 - 32
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|3
|0
|28 - 8
|24
|2.
|3:1
|11
|7
|3
|1
|20 - 11
|24
|3.
|10
|7
|1
|2
|17 - 10
|22
|4.
|9
|5
|2
|2
|12 - 8
|17
|5.
|1:0
|10
|5
|2
|3
|21 - 14
|17
|6.
|0:0
|8
|4
|3
|1
|15 - 11
|15
|7.
|0:0
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|8.
|0:0
|10
|3
|5
|2
|10 - 11
|14
|9.
|1:3
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|10.
|10
|3
|2
|5
|13 - 20
|11
|11.
|10
|3
|1
|6
|14 - 16
|10
|12.
|0:0
|10
|3
|1
|6
|6 - 11
|10
|13.
|10
|2
|4
|4
|13 - 18
|10
|14.
|0:1
|9
|2
|3
|4
|8 - 10
|9
|15.
|10
|2
|2
|6
|11 - 21
|8
|16.
|10
|1
|5
|4
|9 - 15
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|2
|2
|20 - 9
|20
|2.
|10
|5
|4
|1
|20 - 14
|19
|3.
|9
|5
|3
|1
|15 - 9
|18
|4.
|0:0
|10
|5
|3
|2
|15 - 9
|18
|5.
|1:0
|9
|5
|2
|2
|14 - 7
|17
|6.
|0:1
|11
|4
|3
|4
|15 - 12
|15
|7.
|10
|4
|2
|4
|6 - 9
|14
|8.
|3:1
|9
|3
|3
|3
|15 - 13
|12
|9.
|10
|4
|0
|6
|13 - 17
|12
|10.
|10
|3
|3
|4
|16 - 22
|12
|11.
|1:3
|11
|3
|2
|6
|12 - 21
|11
|12.
|0:0
|10
|2
|3
|5
|14 - 19
|9
|13.
|9
|2
|2
|5
|6 - 14
|8
|14.
|0:0
|10
|1
|4
|5
|8 - 14
|7
|15.
|9
|1
|2
|6
|12 - 21
|5
|16.
|0:0
|9
|0
|4
|5
|10 - 16
|4
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Викинг
|Трипич Златко
|9 (7)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|9 (3)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|8 (4)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|8 (2)
|Будё-Глимт
|Грёнбек Альберт
|8 (2)
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 5
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|6
|Русенборг
|Йенссен Ульрик
|6
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 4
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|5