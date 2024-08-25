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  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 20. Стадион: . Зрители: 5550 Главный судья: Хансен Торе
Хёугесунн
1:0
Конец матча
Фредрикстад
0'
1:0
85' Гол
Troy Nyhammer
90'+7

Ход матча

65'
Mikkel Hope
Фишер Миккель
 
65'
Sander Innvaer
Mathias Sauer
 
65'
 
Хельсруд-Юхансен Хенрик
Скогволд Хенрик
65'
 
Бьёрло Мортен
Ольсен Брандур
72'
 
Кьяер Йеппе
Траоре Маи
72'
 
Меткалф Патрик
Sondre Soerloekk
74'
Troy Nyhammer
Лисет Сёндре
 
74'
Конрадсен Мортен
Бизоза Парфе
 
83'
 
Simen Rafn
Daniel Eid
85'
Troy Nyhammer
(Sorry Diarra)
1:0
87'
Madiodio Dia
Тунекти Себастьян
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 524 Количество передач 319
  • 62 Владение мячом, % 38
1
Сельвик
Эгиль
5
Фишер
Миккель
4
Anders
Baertelsen
6
Фредриксен
Ульрик
3
Oscar
Krusnell
77
Бизоза
Парфе
21
Эскесен
Юлиус
7
Mathias
Sauer
9
Лисет
Сёндре
11
Тунекти
Себастьян
29
Sorry
Diarra
30
Jonathan
Fischer
3
Скарет
Браге
22
Воледзи
Максвелл
15
Фолл
Фаллу
16
Daniel
Eid
19
Магнуссон
Юлиус
7
Ольсен
Брандур
4
Stian
Stray
Molde
23
Скогволд
Хенрик
11
Траоре
Маи
13
Sondre
Soerloekk
Хёугесунн
4-2-3-1
Фредрикстад
3-4-3

История личных встреч

Хёугесунн
Фредрикстад

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

Э
1:0
Э
1:0
Э
0:0
Э
3:2
Э
1:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.2
0.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
225

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sorry Diarra 4 (1) 0.2
Тунекти Себастьян 3 0.15
Лейте Бруно 3 0.15
Эскесен Юлиус 2 (1) 0.1
Конрадсен Мортен 1 0.05
Mikkel Hope 1 0.05
Лисет Сёндре 1 0.05
Бизоза Парфе 1 0.05
Mathias Sauer 1 0.05
Troy Nyhammer 1 0.05
Claus Niyukuri 1 0.05
Ismael Seone 1 0.05
Oscar Krusnell 0 0
Фредрикстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьёрло Мортен 8 (2) 0.4
Stian Stray Molde 4 0.2
Sondre Soerloekk 2 0.1
Траоре Маи 2 0.1
Хельсруд-Юхансен Хенрик 2 0.1
Кьяер Йеппе 2 0.1
Ага Оскар 2 (1) 0.1
Магнуссон Юлиус 1 0.05
Квиле Сигур 1 0.05
Ludvig Begby 0 0
Меткалф Патрик 0 0
Ольсен Брандур 0 0
Скарет Браге 0 0

Карточки

Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лейте Бруно 5 0
Тунекти Себастьян 4 0
Бизоза Парфе 4 0
Sorry Diarra 4 0
Sancheev Manoharan 4 0
Лисет Сёндре 2 1
Troy Nyhammer 2 1
Anders Baertelsen 3 0
Claus Niyukuri 3 0
Mikkel Hope 3 0
Сельвик Эгиль 2 0
Эскесен Юлиус 2 0
Людвикссон Антон 2 0
Ismael Seone 2 0
Фредриксен Ульрик 1 0
Oscar Krusnell 1 0
Фредрикстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Philip Sandvik Aukland 5 0
Воледзи Максвелл 5 0
Stian Stray Molde 3 1
Квиле Сигур 4 0
Бьёрло Мортен 1 1
Mikkjal Thomassen 2 0
Траоре Маи 2 0
Ольсен Брандур 1 0
Ага Оскар 1 0
Магнуссон Юлиус 1 0
Скарет Браге 1 0
Меткалф Патрик 1 0
Jonathan Fischer 1 0

Результаты матчей

Хёугесунн
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Фредрикстад
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
4
Хёугесунн
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Фредрикстад
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
6

Упущенные победы

7
10
Хёугесунн
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (4)
55% (11)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
Фредрикстад
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

13
7

Упущенные победы

9
14

Голы по времени матча

Забито

7
16
0 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
0
0%
4
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
3
43%
1
6%
46-60
2
29%
2
13%
61-75
2
29%
5
31%
76-90

Пропущено

11
9
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
18%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
27%
3
33%
31-45
2
18%
2
22%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
2
22%
76-90

Забито

14
10
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
1
7%
3
30%
1-15
2
14%
1
10%
16-30
3
21%
2
20%
31-45
3
21%
1
10%
46-60
3
21%
1
10%
61-75
2
14%
2
20%
76-90

Пропущено

19
11
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
3
16%
3
27%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
16%
1
9%
31-45
3
16%
1
9%
46-60
5
26%
4
36%
61-75
3
16%
2
18%
76-90

Забито

21
26
6 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 10
6 Не забивали 7
1
5%
7
27%
1-15
2
10%
1
4%
16-30
3
14%
6
23%
31-45
6
29%
2
8%
46-60
5
24%
3
12%
61-75
4
19%
7
27%
76-90

Пропущено

30
20
13 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 11
5
17%
4
20%
1-15
2
7%
1
5%
16-30
6
20%
4
20%
31-45
5
17%
3
15%
46-60
6
20%
4
20%
61-75
6
20%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Хёугесунн
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:2 Фредрикстад - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Хам-Кам 0:1 Будё-Глимт - Хёугесунн 4:2
Саннефьёрд - Хёугесунн 4:3 Хёугесунн - Викинг 1:0 Бранн - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 1:2 Силькеборг - Хёугесунн 2:2 Виборг - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 0:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Мольде - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Русенборг 1:3 Тромсё - Хёугесунн 0:1 Торвастад - Хёугесунн 1:1
Фредрикстад
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Фредрикстад - Бранн 0:4 Фредрикстад - Хёугесунн 1:0 Фредрикстад - КФУМ Осло 0:0 Фредрикстад - Русенборг 2:2
Хам-Кам - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Мольде 0:0 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 3:1 Эльфсборг - Фредрикстад 0:0 Саннефьёрд - Фредрикстад 4:2 Русенборг - Фредрикстад 1:1 Тромсё - Фредрикстад 3:0 Фредрикстад - Тромсё 0:0 Лиллестрём - Фредрикстад 0:3 Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4 Рёуфосс - Фредрикстад 2:3 Одд - Фредрикстад 0:2 Фредрикстад - Русенборг 1:0 Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0 Эик-Тенсберг - Фредрикстад 2:5

Результаты матчей

Хёугесунн
Фредрикстад

Точный счет

0:1
3 раза 30%
1:0
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
0:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:1
4 раза 20%
1:0
4 раза 20%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
0:0
3 раза 15%
0:2
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 40%
0
6 раз 30%
2
5 раз 25%
3
1 раз 5%
0
7 раз 35%
1
6 раз 30%
2
4 раза 20%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Хёугесунн
Фредрикстад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
5
5
1
9
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
2
5
5
1.5
4
6
1
9
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
6
0.5
Больше Меньше
13
7
6
14
1.5
7
13
1
19
2.5
3
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 20 13 5 2 48 - 17 44
2.
Бранн
 19 10 6 3 32 - 22 36
3.
Викинг
 20 10 6 4 37 - 25 36
4.
Мольде
 19 10 4 5 37 - 21 34
5.
Фредрикстад
 20 8 7 5 25 - 21 31
6.
Русенборг
 1:1 20 8 4 8 30 - 32 28
7.
КФУМ Осло
 19 6 8 5 24 - 24 26
8.
Тромсё
 20 7 3 10 20 - 25 24
9.
Хам-Кам
 20 6 6 8 23 - 24 24
10.
Стрёмсгодсет
 20 6 5 9 25 - 34 23
11.
Сарпсборг-08
 20 6 5 9 29 - 42 23
12.
ФК Кристиансунн
 18 5 6 7 23 - 26 21
13.
Хёугесунн
 20 6 3 11 21 - 30 21
14.
Саннефьёрд
 19 5 5 9 28 - 32 20
15.
Лиллестрём
 20 6 2 12 24 - 38 20
16.
Одд
 1:1 20 4 7 9 20 - 33 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 10 7 3 0 28 - 8 24
2.
Викинг
 11 7 3 1 22 - 12 24
3.
Русенборг
 1:1 10 7 1 2 17 - 10 22
4.
Бранн
 9 5 2 2 12 - 8 17
5.
Мольде
 10 5 2 3 23 - 14 17
6.
Саннефьёрд
 10 5 1 4 18 - 16 16
7.
ФК Кристиансунн
 8 4 3 1 15 - 11 15
8.
Фредрикстад
 10 3 5 2 10 - 11 14
9.
Стрёмсгодсет
 9 3 3 3 12 - 11 12
10.
Хёугесунн
 10 4 0 6 7 - 11 12
11.
Сарпсборг-08
 10 3 2 5 13 - 20 11
12.
Одд
 1:1 11 2 5 4 14 - 19 11
13.
Тромсё
 10 3 1 6 14 - 16 10
14.
Хам-Кам
 9 2 3 4 8 - 10 9
15.
Лиллестрём
 10 2 2 6 11 - 21 8
16.
КФУМ Осло
 10 1 5 4 9 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 10 6 2 2 20 - 9 20
2.
Бранн
 10 5 4 1 20 - 14 19
3.
КФУМ Осло
 9 5 3 1 15 - 9 18
4.
Мольде
 9 5 2 2 14 - 7 17
5.
Фредрикстад
 10 5 2 3 15 - 10 17
6.
Хам-Кам
 11 4 3 4 15 - 14 15
7.
Тромсё
 10 4 2 4 6 - 9 14
8.
Викинг
 9 3 3 3 15 - 13 12
9.
Лиллестрём
 10 4 0 6 13 - 17 12
10.
Сарпсборг-08
 10 3 3 4 16 - 22 12
11.
Стрёмсгодсет
 11 3 2 6 13 - 23 11
12.
Хёугесунн
 10 2 3 5 14 - 19 9
13.
Одд
 1:1 9 2 2 5 6 - 14 8
14.
ФК Кристиансунн
 10 1 3 6 8 - 15 6
15.
Русенборг
 1:1 10 1 3 6 13 - 22 6
16.
Саннефьёрд
 9 0 4 5 10 - 16 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 10 (2)
Викинг Трипич Златко 9 (8)
Мольде Эриксен Кристиан I 9 (3)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 8 (4)
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Одд Миеттинен Тони 1 5
Одд Хуссейн Эцаз 6
Русенборг Йенссен Ульрик 6
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 4
Мольде Эриксен Кристиан I 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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