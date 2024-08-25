Тур: 20. Стадион: Скагерак Арена. Главный судья: Svein Torre Sinnes
0'
19' Желтая карточкаРууд Эспен
0:1
26' ГолХольм Ноа
40' Желтая карточкаПерейра Адриан
1:1
51' ГолБорвен Торгейр
60' Желтая карточкаАндерссон Адам
Ход матча
19'
26'
0:1
40'
51'
1:1
60'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 5
-
0 Угловые 4
-
3 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
218 Количество передач 286
-
46 Владение мячом, % 54
40
Кьетил
Хауг
18
Аас
Сайвер
21
Немчик
Томаш
10
Сельнес
Оле
18
Хольм
Ноа
- Основной состав
-
40 Кьетил ХаугВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Аас СайверПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Нжи БилалНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kenneth Dokken
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Немчик ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Сельнес ОлеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Хольм НоаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
44 Холте МагнусНападающий
-
Главный тренер: Юханссон Альфред
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Одд
Русенборг
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед
22 матча
18.2%
22.7%
59.1%
4 победы 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
27.3%
36.4%
36.3%
6 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
22.7%
27.3%
50%
5 побед 6 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.5
0.83
Среднее время на гол
60
108
Всего голов
29
15
Голов в среднем за матч
2.42
1.5
Среднее время на гол
37
60
Всего голов
44
25
Голов в среднем за матч
2
1.14
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
45
79
Бомбардиры внутри турнира
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингебритсен Микаэль
|5 (1)
|0.25
|Свендсен Тобиас
|3
|0.15
|Faniel Temesgen Tewelde
|3
|0.15
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|2
|0.1
|Samuel Skree Skjeldal
|1
|0.05
|Мидтскуген Оле-Эрик
|1
|0.05
|Нжи Билал
|1
|0.05
|Йоргенсен Филип
|1
|0.05
|Миеттинен Тони
|1
|0.05
|Аас Сайвер
|1
|0.05
|Рууд Эспен
|0
|0
|Хуссейн Эцаз
|0
|0
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сэтер Оле Кристиан
|8 (2)
|0.4
|Нипан Сверре Халсет
|5 (1)
|0.25
|Брохолм Мариус
|4 (1)
|0.2
|Рейтан Йеспер
|2
|0.1
|Хольм Ноа
|2
|0.1
|Тагсет Эдвард
|1
|0.05
|Хенриксен Маркус
|1
|0.05
|Сельнес Оле
|1
|0.05
|Фредериксен Эмиль
|1
|0.05
|Нельсон Джейден
|1
|0.05
|Йенссен Ульрик
|1
|0.05
|Перейра Адриан
|1
|0.05
|Вяянянен Сантери
|1
|0.05
|Рейтан Эрленд
|0
|0
|Конрадсен-Сейде Миккель
|0
|0
Карточки
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Миеттинен Тони
|5
|1
|Хуссейн Эцаз
|6
|0
|Mihajlo Ivancevic
|3
|1
|Рууд Эспен
|4
|0
|Баккай Йосеф Бриан
|3
|0
|Йоргенсен Филип
|3
|0
|Ингебритсен Микаэль
|2
|0
|Свендсен Тобиас
|2
|0
|Овусу Соломон
|2
|0
|Юхансен Сондре
|1
|0
|Мидтскуген Оле-Эрик
|1
|0
|Jesper Svenungsen Skau
|1
|0
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|1
|0
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йенссен Ульрик
|6
|0
|Перейра Адриан
|5
|0
|Сельнес Оле
|4
|0
|Хенриксен Маркус
|3
|0
|Тагсет Эдвард
|3
|0
|Нельсон Джейден
|3
|0
|Немчик Томаш
|3
|0
|Рейтан Эрленд
|2
|0
|Вяянянен Сантери
|2
|0
|Сэтер Оле Кристиан
|2
|0
|Тангвик Сандер
|2
|0
|Нипан Сверре Халсет
|2
|0
|Рейтан Йеспер
|2
|0
|Корник Лео
|1
|0
|Конрадсен-Сейде Миккель
|1
|0
|Брохолм Мариус
|1
|0
Результаты матчей
Одд
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Русенборг
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
9
9
Одд
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Русенборг
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
12
7
Упущенные победы
4
15
Одд
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
Русенборг
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
26% (5)
47% (9)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
13
8
Упущенные победы
13
24
Голы по времени матча
Забито
13
12
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
0
0%
3
25%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
3
23%
2
17%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
4
31%
4
33%
76-90
Пропущено
18
21
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
0
0%
3
14%
1-15
4
22%
2
10%
16-30
3
17%
3
14%
31-45
2
11%
5
24%
46-60
2
11%
5
24%
61-75
7
39%
3
14%
76-90
Забито
6
16
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 7
14 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
4
25%
16-30
2
33%
3
19%
31-45
1
17%
3
19%
46-60
1
17%
3
19%
61-75
1
17%
3
19%
76-90
Пропущено
14
11
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
14%
2
18%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
3
27%
31-45
3
21%
2
18%
46-60
4
29%
1
9%
61-75
1
7%
3
27%
76-90
Забито
19
28
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 10
6 Не забивали 4
0
0%
3
11%
1-15
5
26%
4
14%
16-30
5
26%
5
18%
31-45
2
11%
5
18%
46-60
2
11%
4
14%
61-75
5
26%
7
25%
76-90
Пропущено
32
32
13 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 15
2
6%
5
16%
1-15
6
19%
2
6%
16-30
5
16%
6
19%
31-45
5
16%
7
22%
46-60
6
19%
6
19%
61-75
8
25%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Одд
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Хам-Кам - Одд 1:0 Одд - Сарпсборг-08 1:1 Одд - Стрёмсгодсет 2:0 Будё-Глимт - Одд 3:1
Одд - Хам-Кам 1:2 Русенборг - Одд 2:1 Одд - ФК Кристиансунн 1:1 Мольде - Одд 2:0 Стрёмсгодсет - Одд 1:1 Одд - Лиллестрём 2:1 КФУМ Осло - Одд 0:0 Одд - Мольде 0:4 Тромсё - Одд 4:0 Одд - Фредрикстад 0:2 Санднес - Одд 5:4 Одд - Викинг 3:3 Порс Гренланд - Одд 0:1 Бранн - Одд 2:0 Мольде - Одд 1:2 Одд - Саннефьёрд 2:2
Русенборг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Русенборг - Лиллестрём 4:0 Русенборг - Викинг 2:1 КФУМ Осло - Русенборг 1:0 Русенборг - Тромсё 1:0
Фредрикстад - Русенборг 2:2 Русенборг - Манчестер Юнайтед 1:0 Сарпсборг-08 - Русенборг 4:1 Русенборг - Одд 2:1 Викинг - Русенборг 4:2 Русенборг - Фредрикстад 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 Тромсё - Русенборг 3:2 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 Мольде - Русенборг 2:2 Бранн - Русенборг 3:0 Фредрикстад - Русенборг 1:0 Русенборг - Будё-Глимт 1:3 Улленсакер-Киса - Русенборг 1:3 Хёугесунн - Русенборг 1:3 Русенборг - Хам-Кам 1:0
Результаты матчей
Одд
Русенборг
Точный счет
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
5 раз 50%
2
4 раза 40%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:2
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
4 раза 21%
1:3
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
2:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
2
8 раз 42%
1
6 раз 32%
0
3 раза 16%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Одд
Русенборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
46
55
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
63
18
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
163
514
109
118
217
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|13
|5
|2
|48 - 17
|44
|2.
|19
|10
|6
|3
|32 - 22
|36
|3.
|20
|10
|6
|4
|37 - 25
|36
|4.
|19
|10
|4
|5
|37 - 21
|34
|5.
|20
|8
|7
|5
|25 - 21
|31
|6.
|1:1
|20
|8
|4
|8
|30 - 32
|28
|7.
|19
|6
|8
|5
|24 - 24
|26
|8.
|20
|7
|3
|10
|20 - 25
|24
|9.
|20
|6
|6
|8
|23 - 24
|24
|10.
|20
|6
|5
|9
|25 - 34
|23
|11.
|20
|6
|5
|9
|29 - 42
|23
|12.
|18
|5
|6
|7
|23 - 26
|21
|13.
|20
|6
|3
|11
|21 - 30
|21
|14.
|19
|5
|5
|9
|28 - 32
|20
|15.
|20
|6
|2
|12
|24 - 38
|20
|16.
|1:1
|20
|4
|7
|9
|20 - 33
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|3
|0
|28 - 8
|24
|2.
|11
|7
|3
|1
|22 - 12
|24
|3.
|1:1
|10
|7
|1
|2
|17 - 10
|22
|4.
|9
|5
|2
|2
|12 - 8
|17
|5.
|10
|5
|2
|3
|23 - 14
|17
|6.
|10
|5
|1
|4
|18 - 16
|16
|7.
|8
|4
|3
|1
|15 - 11
|15
|8.
|10
|3
|5
|2
|10 - 11
|14
|9.
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|10.
|10
|4
|0
|6
|7 - 11
|12
|11.
|10
|3
|2
|5
|13 - 20
|11
|12.
|1:1
|11
|2
|5
|4
|14 - 19
|11
|13.
|10
|3
|1
|6
|14 - 16
|10
|14.
|9
|2
|3
|4
|8 - 10
|9
|15.
|10
|2
|2
|6
|11 - 21
|8
|16.
|10
|1
|5
|4
|9 - 15
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|2
|2
|20 - 9
|20
|2.
|10
|5
|4
|1
|20 - 14
|19
|3.
|9
|5
|3
|1
|15 - 9
|18
|4.
|9
|5
|2
|2
|14 - 7
|17
|5.
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|6.
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|7.
|10
|4
|2
|4
|6 - 9
|14
|8.
|9
|3
|3
|3
|15 - 13
|12
|9.
|10
|4
|0
|6
|13 - 17
|12
|10.
|10
|3
|3
|4
|16 - 22
|12
|11.
|11
|3
|2
|6
|13 - 23
|11
|12.
|10
|2
|3
|5
|14 - 19
|9
|13.
|1:1
|9
|2
|2
|5
|6 - 14
|8
|14.
|10
|1
|3
|6
|8 - 15
|6
|15.
|1:1
|10
|1
|3
|6
|13 - 22
|6
|16.
|9
|0
|4
|5
|10 - 16
|4
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|10 (2)
|Викинг
|Трипич Златко
|9 (8)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|9 (3)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|8 (4)
|Будё-Глимт
|Грёнбек Альберт
|8 (2)
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 5
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|6
|Русенборг
|Йенссен Ульрик
|6
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 4
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|5