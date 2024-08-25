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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 20. Стадион: . Главный судья: Svein Torre Sinnes
Одд
1:1
Второй тайм: 63'
Русенборг
0'
19' Желтая карточка
Рууд Эспен
0:1
26' Гол
Хольм Ноа
40' Желтая карточка
Перейра Адриан
1:1
51' Гол
Борвен Торгейр
60' Желтая карточка
Андерссон Адам

Ход матча

19'
Рууд Эспен
 
26'
0:1
Хольм Ноа
(Нипан Сверре Халсет)
40'
 
Перейра Адриан
46'
 
Андерссон Адам
Перейра Адриан
51'
Борвен Торгейр
1:1
60'
 
Андерссон Адам

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 5
  • 0 Угловые 4
  • 3 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 218 Количество передач 286
  • 46 Владение мячом, % 54
Лучшие коэффициенты
Одд
Ничья
Русенборг
4.60
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Все Коэффициенты
40
Кьетил
Хауг
21
Хаген
Стеффен
3
Баккай
Йосеф
Бриан
14
Синюан
Шерифф
2
Рууд
Эспен
7
Йоргенсен
Филип
8
Хуссейн
Эцаз
18
Аас
Сайвер
13
Samuel
Skree
Skjeldal
10
Ингебритсен
Микаэль
19
Борвен
Торгейр
1
Тангвик
Сандер
20
Тагсет
Эдвард
38
Конрадсен-Сейде
Миккель
21
Немчик
Томаш
19
Перейра
Адриан
6
Вяянянен
Сантери
10
Сельнес
Оле
41
Нипан
Сверре
Халсет
39
Брохолм
Мариус
18
Хольм
Ноа
45
Рейтан
Йеспер
Одд
3-5-2
Русенборг
4-3-3

История личных встреч

Одд
Русенборг

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед

22 матча

18.2%
22.7%
59.1%
4 победы 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

27.3%
36.4%
36.3%
6 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

22.7%
27.3%
50%
5 побед 6 ничьих 11 побед

История матчей

Э
2:1
Э
3:2
Э
0:0
Э
2:3
Э
1:0
Э
5:0
Э
2:2
Э
4:1
Э
2:1
ТМК
4:5
Э
1:1
Э
1:1
Э
3:1
К
2:2
Э
1:1
Э
1:0
Э
3:0
Э
1:2
Э
1:0
ТМК
1:0
Э
3:0
Э
1:2

Голы

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.5
0.83

Среднее время на гол

60
108

Всего голов

29
15

Голов в среднем за матч

2.42
1.5

Среднее время на гол

37
60

Всего голов

44
25

Голов в среднем за матч

2
1.14

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

45
79

Бомбардиры внутри турнира

Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингебритсен Микаэль 5 (1) 0.25
Свендсен Тобиас 3 0.15
Faniel Temesgen Tewelde 3 0.15
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 2 0.1
Samuel Skree Skjeldal 1 0.05
Мидтскуген Оле-Эрик 1 0.05
Нжи Билал 1 0.05
Йоргенсен Филип 1 0.05
Миеттинен Тони 1 0.05
Аас Сайвер 1 0.05
Рууд Эспен 0 0
Хуссейн Эцаз 0 0
Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сэтер Оле Кристиан 8 (2) 0.4
Нипан Сверре Халсет 5 (1) 0.25
Брохолм Мариус 4 (1) 0.2
Рейтан Йеспер 2 0.1
Хольм Ноа 2 0.1
Тагсет Эдвард 1 0.05
Хенриксен Маркус 1 0.05
Сельнес Оле 1 0.05
Фредериксен Эмиль 1 0.05
Нельсон Джейден 1 0.05
Йенссен Ульрик 1 0.05
Перейра Адриан 1 0.05
Вяянянен Сантери 1 0.05
Рейтан Эрленд 0 0
Конрадсен-Сейде Миккель 0 0

Карточки

Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миеттинен Тони 5 1
Хуссейн Эцаз 6 0
Mihajlo Ivancevic 3 1
Рууд Эспен 4 0
Баккай Йосеф Бриан 3 0
Йоргенсен Филип 3 0
Ингебритсен Микаэль 2 0
Свендсен Тобиас 2 0
Овусу Соломон 2 0
Юхансен Сондре 1 0
Мидтскуген Оле-Эрик 1 0
Jesper Svenungsen Skau 1 0
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 1 0
Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йенссен Ульрик 6 0
Перейра Адриан 5 0
Сельнес Оле 4 0
Хенриксен Маркус 3 0
Тагсет Эдвард 3 0
Нельсон Джейден 3 0
Немчик Томаш 3 0
Рейтан Эрленд 2 0
Вяянянен Сантери 2 0
Сэтер Оле Кристиан 2 0
Тангвик Сандер 2 0
Нипан Сверре Халсет 2 0
Рейтан Йеспер 2 0
Корник Лео 1 0
Конрадсен-Сейде Миккель 1 0
Брохолм Мариус 1 0

Результаты матчей

Одд
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Русенборг
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

9
9
Одд
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Русенборг
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

12
7

Упущенные победы

4
15
Одд
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
Русенборг
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
26% (5)
47% (9)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

13
8

Упущенные победы

13
24

Голы по времени матча

Забито

13
12
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
0
0%
3
25%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
3
23%
2
17%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
4
31%
4
33%
76-90

Пропущено

18
21
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
0
0%
3
14%
1-15
4
22%
2
10%
16-30
3
17%
3
14%
31-45
2
11%
5
24%
46-60
2
11%
5
24%
61-75
7
39%
3
14%
76-90

Забито

6
16
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 7
14 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
4
25%
16-30
2
33%
3
19%
31-45
1
17%
3
19%
46-60
1
17%
3
19%
61-75
1
17%
3
19%
76-90

Пропущено

14
11
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
14%
2
18%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
3
27%
31-45
3
21%
2
18%
46-60
4
29%
1
9%
61-75
1
7%
3
27%
76-90

Забито

19
28
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 10
6 Не забивали 4
0
0%
3
11%
1-15
5
26%
4
14%
16-30
5
26%
5
18%
31-45
2
11%
5
18%
46-60
2
11%
4
14%
61-75
5
26%
7
25%
76-90

Пропущено

32
32
13 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 15
2
6%
5
16%
1-15
6
19%
2
6%
16-30
5
16%
6
19%
31-45
5
16%
7
22%
46-60
6
19%
6
19%
61-75
8
25%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Одд
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Хам-Кам - Одд 1:0 Одд - Сарпсборг-08 1:1 Одд - Стрёмсгодсет 2:0 Будё-Глимт - Одд 3:1
Одд - Хам-Кам 1:2 Русенборг - Одд 2:1 Одд - ФК Кристиансунн 1:1 Мольде - Одд 2:0 Стрёмсгодсет - Одд 1:1 Одд - Лиллестрём 2:1 КФУМ Осло - Одд 0:0 Одд - Мольде 0:4 Тромсё - Одд 4:0 Одд - Фредрикстад 0:2 Санднес - Одд 5:4 Одд - Викинг 3:3 Порс Гренланд - Одд 0:1 Бранн - Одд 2:0 Мольде - Одд 1:2 Одд - Саннефьёрд 2:2
Русенборг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Русенборг - Лиллестрём 4:0 Русенборг - Викинг 2:1 КФУМ Осло - Русенборг 1:0 Русенборг - Тромсё 1:0
Фредрикстад - Русенборг 2:2 Русенборг - Манчестер Юнайтед 1:0 Сарпсборг-08 - Русенборг 4:1 Русенборг - Одд 2:1 Викинг - Русенборг 4:2 Русенборг - Фредрикстад 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 Тромсё - Русенборг 3:2 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 Мольде - Русенборг 2:2 Бранн - Русенборг 3:0 Фредрикстад - Русенборг 1:0 Русенборг - Будё-Глимт 1:3 Улленсакер-Киса - Русенборг 1:3 Хёугесунн - Русенборг 1:3 Русенборг - Хам-Кам 1:0

Результаты матчей

Одд
Русенборг

Точный счет

1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
5 раз 50%
2
4 раза 40%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:2
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
4 раза 21%
1:3
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
2:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
2
8 раз 42%
1
6 раз 32%
0
3 раза 16%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Одд
Русенборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
4
6
1.5
5
5
1
9
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
3
1
8
1.5
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
16
3
5
14
1.5
10
9
1
18
2.5
2
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 20 13 5 2 48 - 17 44
2.
Бранн
 19 10 6 3 32 - 22 36
3.
Викинг
 20 10 6 4 37 - 25 36
4.
Мольде
 19 10 4 5 37 - 21 34
5.
Фредрикстад
 20 8 7 5 25 - 21 31
6.
Русенборг
 1:1 20 8 4 8 30 - 32 28
7.
КФУМ Осло
 19 6 8 5 24 - 24 26
8.
Тромсё
 20 7 3 10 20 - 25 24
9.
Хам-Кам
 20 6 6 8 23 - 24 24
10.
Стрёмсгодсет
 20 6 5 9 25 - 34 23
11.
Сарпсборг-08
 20 6 5 9 29 - 42 23
12.
ФК Кристиансунн
 18 5 6 7 23 - 26 21
13.
Хёугесунн
 20 6 3 11 21 - 30 21
14.
Саннефьёрд
 19 5 5 9 28 - 32 20
15.
Лиллестрём
 20 6 2 12 24 - 38 20
16.
Одд
 1:1 20 4 7 9 20 - 33 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 10 7 3 0 28 - 8 24
2.
Викинг
 11 7 3 1 22 - 12 24
3.
Русенборг
 1:1 10 7 1 2 17 - 10 22
4.
Бранн
 9 5 2 2 12 - 8 17
5.
Мольде
 10 5 2 3 23 - 14 17
6.
Саннефьёрд
 10 5 1 4 18 - 16 16
7.
ФК Кристиансунн
 8 4 3 1 15 - 11 15
8.
Фредрикстад
 10 3 5 2 10 - 11 14
9.
Стрёмсгодсет
 9 3 3 3 12 - 11 12
10.
Хёугесунн
 10 4 0 6 7 - 11 12
11.
Сарпсборг-08
 10 3 2 5 13 - 20 11
12.
Одд
 1:1 11 2 5 4 14 - 19 11
13.
Тромсё
 10 3 1 6 14 - 16 10
14.
Хам-Кам
 9 2 3 4 8 - 10 9
15.
Лиллестрём
 10 2 2 6 11 - 21 8
16.
КФУМ Осло
 10 1 5 4 9 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 10 6 2 2 20 - 9 20
2.
Бранн
 10 5 4 1 20 - 14 19
3.
КФУМ Осло
 9 5 3 1 15 - 9 18
4.
Мольде
 9 5 2 2 14 - 7 17
5.
Фредрикстад
 10 5 2 3 15 - 10 17
6.
Хам-Кам
 11 4 3 4 15 - 14 15
7.
Тромсё
 10 4 2 4 6 - 9 14
8.
Викинг
 9 3 3 3 15 - 13 12
9.
Лиллестрём
 10 4 0 6 13 - 17 12
10.
Сарпсборг-08
 10 3 3 4 16 - 22 12
11.
Стрёмсгодсет
 11 3 2 6 13 - 23 11
12.
Хёугесунн
 10 2 3 5 14 - 19 9
13.
Одд
 1:1 9 2 2 5 6 - 14 8
14.
ФК Кристиансунн
 10 1 3 6 8 - 15 6
15.
Русенборг
 1:1 10 1 3 6 13 - 22 6
16.
Саннефьёрд
 9 0 4 5 10 - 16 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 10 (2)
Викинг Трипич Златко 9 (8)
Мольде Эриксен Кристиан I 9 (3)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 8 (4)
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Одд Миеттинен Тони 1 5
Одд Хуссейн Эцаз 6
Русенборг Йенссен Ульрик 6
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 4
Мольде Эриксен Кристиан I 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 60'
    Андерссон Адам получил желтую карточку от судьи
  • 51'
    Г О О О О Л - Борвен Торгейр первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!
  • 46'
    Тактическая замена. Перейра Адриан уходит с поля и его заменяет Андерссон Адам
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Перейра Адриан получил желтую карточку от судьи
  • 26'
    Нипан Сверре Халсет сделал результативную передачу.
Лучшие коэффициенты
Одд
Ничья
Русенборг
4.60
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5.46
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2.15
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