Тур: 20. Стадион: Скагерак Арена. Зрители: 5048 Главный судья: Svein Torre Sinnes
0'
19' Желтая карточкаРууд Эспен
0:1
26' ГолХольм Ноа
40' Желтая карточкаПерейра Адриан
1:1
50' ГолБорвен Торгейр
60' Желтая карточкаАндерссон Адам
1:2
65' ГолБрохолм Мариус
1:3
85' ГолБрохолм Мариус
90'+9
Ход матча
19'
26'
0:1
40'
50'
1:1
60'
63'
65'
85'
1:3
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
4 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 8
-
0 Угловые 8
-
3 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
450 Количество передач 491
-
47 Владение мячом, % 53
40
Кьетил
Хауг
18
Аас
Сайвер
21
Немчик
Томаш
10
Сельнес
Оле
18
Хольм
Ноа
- Основной состав
-
40 Кьетил ХаугВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Аас СайверПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Нжи БилалНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kenneth Dokken
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Немчик ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Сельнес ОлеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Хольм НоаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
44 Холте МагнусНападающий
-
Главный тренер: Юханссон Альфред
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Одд
Русенборг
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед
22 матча
18.2%
22.7%
59.1%
4 победы 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
27.3%
36.4%
36.3%
6 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
22.7%
27.3%
50%
5 побед 6 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.5
0.83
Среднее время на гол
60
108
Всего голов
29
15
Голов в среднем за матч
2.42
1.5
Среднее время на гол
37
60
Всего голов
44
25
Голов в среднем за матч
2
1.14
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
45
79
Бомбардиры внутри турнира
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингебритсен Микаэль
|5 (1)
|0.25
|Свендсен Тобиас
|3
|0.15
|Faniel Temesgen Tewelde
|3
|0.15
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|2
|0.1
|Samuel Skree Skjeldal
|1
|0.05
|Мидтскуген Оле-Эрик
|1
|0.05
|Нжи Билал
|1
|0.05
|Йоргенсен Филип
|1
|0.05
|Борвен Торгейр
|1
|0.05
|Миеттинен Тони
|1
|0.05
|Аас Сайвер
|1
|0.05
|Рууд Эспен
|0
|0
|Хуссейн Эцаз
|0
|0
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сэтер Оле Кристиан
|8 (2)
|0.4
|Брохолм Мариус
|6 (1)
|0.3
|Нипан Сверре Халсет
|5 (1)
|0.25
|Рейтан Йеспер
|2
|0.1
|Хольм Ноа
|2
|0.1
|Тагсет Эдвард
|1
|0.05
|Хенриксен Маркус
|1
|0.05
|Сельнес Оле
|1
|0.05
|Фредериксен Эмиль
|1
|0.05
|Нельсон Джейден
|1
|0.05
|Йенссен Ульрик
|1
|0.05
|Перейра Адриан
|1
|0.05
|Вяянянен Сантери
|1
|0.05
|Конрадсен-Сейде Миккель
|0
|0
|Рейтан Эрленд
|0
|0
Карточки
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Миеттинен Тони
|5
|1
|Хуссейн Эцаз
|6
|0
|Mihajlo Ivancevic
|3
|1
|Рууд Эспен
|4
|0
|Баккай Йосеф Бриан
|3
|0
|Йоргенсен Филип
|3
|0
|Ингебритсен Микаэль
|2
|0
|Свендсен Тобиас
|2
|0
|Овусу Соломон
|2
|0
|Юхансен Сондре
|1
|0
|Мидтскуген Оле-Эрик
|1
|0
|Jesper Svenungsen Skau
|1
|0
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|1
|0
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йенссен Ульрик
|6
|0
|Перейра Адриан
|5
|0
|Сельнес Оле
|4
|0
|Хенриксен Маркус
|3
|0
|Тагсет Эдвард
|3
|0
|Нельсон Джейден
|3
|0
|Немчик Томаш
|3
|0
|Рейтан Эрленд
|2
|0
|Вяянянен Сантери
|2
|0
|Сэтер Оле Кристиан
|2
|0
|Тангвик Сандер
|2
|0
|Нипан Сверре Халсет
|2
|0
|Рейтан Йеспер
|2
|0
|Андерссон Адам
|1
|0
|Корник Лео
|1
|0
|Конрадсен-Сейде Миккель
|1
|0
|Брохолм Мариус
|1
|0
Результаты матчей
Одд
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Русенборг
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
10
9
Одд
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Русенборг
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
12
7
Упущенные победы
4
15
Одд
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
25% (5)
45% (9)
Русенборг
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
25% (5)
30% (6)
45% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
25% (5)
45% (9)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
13
9
Упущенные победы
14
24
Голы по времени матча
Забито
14
15
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
0
0%
3
20%
1-15
4
29%
1
7%
16-30
3
21%
2
13%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
4
29%
5
33%
76-90
Пропущено
21
22
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
0
0%
3
14%
1-15
5
24%
2
9%
16-30
3
14%
3
14%
31-45
2
10%
6
27%
46-60
3
14%
5
23%
61-75
8
38%
3
14%
76-90
Забито
6
16
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 7
15 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
4
25%
16-30
2
33%
3
19%
31-45
1
17%
3
19%
46-60
1
17%
3
19%
61-75
1
17%
3
19%
76-90
Пропущено
14
11
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
14%
2
18%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
3
27%
31-45
3
21%
2
18%
46-60
4
29%
1
9%
61-75
1
7%
3
27%
76-90
Забито
20
31
10 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 11
6 Не забивали 4
0
0%
3
10%
1-15
5
25%
5
16%
16-30
5
25%
5
16%
31-45
3
15%
5
16%
46-60
2
10%
5
16%
61-75
5
25%
8
26%
76-90
Пропущено
35
33
14 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 16
2
6%
5
15%
1-15
7
20%
2
6%
16-30
5
14%
6
18%
31-45
5
14%
8
24%
46-60
7
20%
6
18%
61-75
9
26%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Одд
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Хам-Кам - Одд 1:0 Одд - Сарпсборг-08 1:1 Одд - Стрёмсгодсет 2:0 Будё-Глимт - Одд 3:1
Одд - Хам-Кам 1:2 Русенборг - Одд 2:1 Одд - ФК Кристиансунн 1:1 Мольде - Одд 2:0 Стрёмсгодсет - Одд 1:1 Одд - Лиллестрём 2:1 КФУМ Осло - Одд 0:0 Одд - Мольде 0:4 Тромсё - Одд 4:0 Одд - Фредрикстад 0:2 Санднес - Одд 5:4 Одд - Викинг 3:3 Порс Гренланд - Одд 0:1 Бранн - Одд 2:0 Мольде - Одд 1:2 Одд - Саннефьёрд 2:2
Русенборг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Русенборг - Лиллестрём 4:0 Русенборг - Викинг 2:1 КФУМ Осло - Русенборг 1:0 Русенборг - Тромсё 1:0
Фредрикстад - Русенборг 2:2 Русенборг - Манчестер Юнайтед 1:0 Сарпсборг-08 - Русенборг 4:1 Русенборг - Одд 2:1 Викинг - Русенборг 4:2 Русенборг - Фредрикстад 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 Тромсё - Русенборг 3:2 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 Мольде - Русенборг 2:2 Бранн - Русенборг 3:0 Фредрикстад - Русенборг 1:0 Русенборг - Будё-Глимт 1:3 Улленсакер-Киса - Русенборг 1:3 Хёугесунн - Русенборг 1:3 Русенборг - Хам-Кам 1:0
Результаты матчей
Одд
Русенборг
Точный счет
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
5 раз 50%
2
4 раза 40%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
Точный счет
1:2
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
4 раза 20%
1:3
4 раза 20%
2:1
3 раза 15%
2:2
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 45%
0
6 раз 30%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%
2
8 раз 40%
1
6 раз 30%
0
3 раза 15%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Одд
Русенборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
47
55
110
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
73
18
64
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
146
Больше Меньше
173
515
119
119
317
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|10 (2)
|Викинг
|Трипич Златко
|9 (8)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|9 (3)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|8 (4)
|Будё-Глимт
|Грёнбек Альберт
|8 (2)
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 5
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|6
|Русенборг
|Йенссен Ульрик
|6
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 4
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|5