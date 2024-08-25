  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 12.
Ланус
1:0
Второй тайм: 50'
Годой Крус
0'
3' Желтая карточка
Lucas Arce
20' Желтая карточка
Braian Salvareschi
1:0
21' Гол
Боу Вальтер
32' Желтая карточка
Перейра Элиас

Ход матча

3'
 
Lucas Arce
20'
 
Braian Salvareschi
21'
Боу Вальтер
(Морено Марселино)
1:0
32'
 
Перейра Элиас
Лучшие коэффициенты
Ланус
Ничья
Годой Крус
2.15
Реклама, pari.ru
4.86
Реклама, olimp.bet
3.95
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
26
Лосада
Науэль
3
Nicolas
Morgantini
24
Искиэрдос
Карлос
2
Муньос
Эсекьель
22
Солер
Хулио
4
Перес
Гонсало
15
Raul
Loaiza
32
Каррера
Рамиро
14
Сальвио
Эдуардо
10
Морено
Марселино
9
Боу
Вальтер
1
Franco
Petroli
4
Lucas
Arce
15
Braian
Salvareschi
23
Federico
Rasmussen
21
Перейра
Элиас
5
Bruno
Sosa
25
Vicente
Poggi
13
Nicolas
Fernandez3
41
Facundo
Altamira
19
Salomon
Rodriguez
36
Daniel
Barrea
Ланус
4-3-3
Годой Крус
4-3-3

История личных встреч

Ланус
Годой Крус

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
26.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 8 побед

27 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
12 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

44.4%
37%
18.6%
12 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

22.2%
48.1%
29.7%
6 побед 13 ничьих 8 побед

История матчей

КПЛ
1:0
КПЛ
2:2
ЛП
4:4
ЛП
2:1
К
1:3
КПЛ
1:1
ЛП
3:1
С
2:0
С
0:2
С
4:1
П
3:0
П
1:5
П
3:3
П
1:0
П
0:1
П
0:1
П
2:0
П
0:1
ПА
2:1
КС
0:0
КС
2:2
ПА
2:0
ПА
1:4
ПА
2:1
ПА
1:0
ПА
0:1
ПА
4:3

Голы

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

2
1.29

Среднее время на гол

45
70

Всего голов

18
20

Голов в среднем за матч

1.29
1.54

Среднее время на гол

70
58

Всего голов

44
38

Голов в среднем за матч

1.63
1.41

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

55
63

Бомбардиры внутри турнира

Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боу Вальтер 5 0.42
Морено Марселино 3 0.25
Торрес Джонатан 3 0.25
Сальвио Эдуардо 2 0.17
Mateo Sanabria 1 0.08
Каррера Рамиро 1 0.08
Пенья Фелипе 1 0.08
Родригес Агустин 1 0.08
Акино Дилан 0 0
Nicolas Morgantini 0 0
Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vicente Poggi 3 0.27
Salomon Rodriguez 3 (1) 0.27
Daniel Barrea 2 0.18
Facundo Altamira 2 0.18
Silvio Ulariaga 2 (1) 0.18
Конечни Томас 0 0
Nicolas Fernandez3 0 0

Карточки

Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Raul Loaiza 4 0
Торрес Джонатан 2 1
Лусиатти Брайан 2 1
Морено Марселино 3 0
Гонсалес Максимилиано 1 1
Акоста Лаутаро 2 0
Каррера Рамиро 2 0
Домингес Нери 2 0
Ricardo Zielinski 2 0
Боу Вальтер 0 1
Родригес Агустин 0 1
Перес Гонсало 1 0
Искиэрдос Карлос 1 0
Альварес Фавио 1 0
Агуэрре Алан 1 0
Nicolas Morgantini 1 0
Боджо Лусиано 1 0
Касерес Хуан 1 0
Пенья Фелипе 1 0
Клаа Николас 1 0
Акино Дилан 1 0
Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Arce 4 0
Pier Barrios 2 1
Federico Rasmussen 3 0
Nicolas Fernandez3 3 0
Перейра Элиас 2 0
Лусиано Мартин 2 0
Bruno Sosa 2 0
Braian Salvareschi 1 0
Vicente Poggi 1 0
Абрего Гонсало 1 0
Facundo Altamira 1 0
Gaston Moreyra 1 0
Daniel Barrea 1 0

Результаты матчей

Ланус
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Годой Крус
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
1
Ланус
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Годой Крус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

4
8
Ланус
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
9% (1)
18% (2)
Годой Крус
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

5
9

Голы по времени матча

Забито

12
3
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
4
33%
1
33%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
1
33%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
14%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
3
43%
1
20%
76-90

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
2
25%
1-15
2
40%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

9
4
0 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
2
50%
76-90

Забито

17
11
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 2
8 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
0
0%
2
18%
1-15
2
12%
3
27%
16-30
4
24%
4
36%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
2
12%
2
18%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90

Пропущено

16
9
2 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
1
6%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
6%
1
11%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
4
25%
1
11%
61-75
7
44%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ланус
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ланус - ЛДУ Кито 3:1 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 ЛДУ Кито - Ланус 1:2 Депортиво Риестра - Ланус 3:1
Ланус - Тигре 3:2 Архентинос Хуниорс - Ланус 2:0 Ланус - Бельграно 3:2 Ривер Плейт - Ланус 2:2 Ланус - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Ланус 1:1 Ланус - Куяба 0:1 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 1:1 Ланус - Метрополитанос 5:0 Ланус - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Депортиво Гарсиласо - Ланус 0:2 Метрополитанос - Ланус 0:2 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Ланус - Депортиво Гарсиласо 2:1 Расинг Авельянеда - Ланус 2:0
Годой Крус
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Годой Крус - Депортиво Риестра 4:1 Тигре - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Годой Крус 1:0
Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Росарио Сентраль 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Годой Крус 1:1 Эль Порвенир - Годой Крус 0:4 Индепендьенте Ривадавия - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Барракас Сентраль 0:1 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:2 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Сармьенто 1:0 Платенсе - Годой Крус 1:2 Годой Крус - Сан-Мартин Сан-Хуан 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Тигре 1:0 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Годой Крус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2

Результаты матчей

Ланус
Годой Крус

Точный счет

3:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Ланус
Годой Крус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
4
2
1.5
2
3
2
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1
4
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
6
4
5
6
1.5
3
7
2
9
2.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 12 6 6 0 12 - 4 24
2.
Атлетико Тукуман
 11 6 4 1 13 - 7 22
3.
Унион Санта-Фе
 12 6 4 2 14 - 10 22
4.
Велес Сарсфилд
 11 6 3 2 17 - 8 21
5.
Институто Кордоба
 12 6 3 3 17 - 9 21
6.
Расинг Авельянеда
 11 6 2 3 18 - 9 20
7.
Тальерес Кордоба
 0:1 12 5 5 2 17 - 13 20
8.
Ланус
 1:0 12 5 4 3 17 - 17 19
9.
Депортиво Риестра
 12 6 0 6 14 - 15 18
10.
Бока Хуниорс
 11 4 5 2 15 - 10 17
11.
Ривер Плейт
 11 4 4 3 15 - 10 16
12.
Бельграно
 11 4 4 3 14 - 15 16
13.
Росарио Сентраль
 11 4 3 4 13 - 11 15
14.
Эстудиантес Ла-Плата
 11 4 3 4 13 - 11 15
15.
Годой Крус
 0:1 11 4 3 4 12 - 11 15
16.
Индепендьенте Ривадавия
 12 4 3 5 8 - 9 15
17.
Платенсе
 12 4 3 5 10 - 11 15
18.
Химнасия Ла-Плата
 11 4 2 5 13 - 13 14
19.
Индепендьенте Авельянеда
 11 3 5 3 8 - 9 14
20.
Архентинос Хуниорс
 12 4 2 6 8 - 15 14
21.
Сармьенто
 12 3 4 5 9 - 11 13
22.
Тигре
 12 3 4 5 15 - 18 13
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 3 2 6 6 - 12 11
24.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1:0 11 2 4 5 9 - 12 10
25.
Банфилд
 11 2 4 5 9 - 15 10
26.
Барракас Сентраль
 11 1 5 5 5 - 12 8
27.
Дефенса и Хустисия
 12 1 5 6 9 - 21 8
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 11 1 2 8 10 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 7 6 0 1 11 - 4 18
2.
Унион Санта-Фе
 6 5 1 0 9 - 1 16
3.
Ланус
 1:0 7 5 1 1 12 - 8 16
4.
Ривер Плейт
 6 4 2 0 13 - 4 14
5.
Институто Кордоба
 6 4 2 0 12 - 4 14
6.
Уракан
 6 4 2 0 6 - 1 14
7.
Атлетико Тукуман
 6 4 2 0 8 - 3 14
8.
Бельграно
 6 4 2 0 11 - 7 14
9.
Архентинос Хуниорс
 7 4 2 1 8 - 5 14
10.
Велес Сарсфилд
 5 4 1 0 9 - 1 13
11.
Расинг Авельянеда
 5 4 0 1 9 - 2 12
12.
Бока Хуниорс
 5 3 2 0 8 - 3 11
13.
Тальерес Кордоба
 0:1 5 3 2 0 8 - 4 11
14.
Годой Крус
 0:1 5 3 1 1 9 - 5 10
15.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 9 - 5 10
16.
Индепендьенте Авельянеда
 6 2 3 1 5 - 5 9
17.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 2 2 1 7 - 4 8
18.
Росарио Сентраль
 5 2 2 1 7 - 5 8
19.
Сармьенто
 6 2 2 2 4 - 3 8
20.
Индепендьенте Ривадавия
 6 2 2 2 3 - 4 8
21.
Тигре
 7 2 2 3 9 - 11 8
22.
Банфилд
 5 1 4 0 7 - 5 7
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 2 1 3 4 - 7 7
24.
Дефенса и Хустисия
 5 1 3 1 5 - 6 6
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1:0 6 1 3 2 4 - 5 6
26.
Платенсе
 5 1 2 2 1 - 3 5
27.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 1 0 4 6 - 12 3
28.
Барракас Сентраль
 5 0 2 3 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 6 2 4 0 6 - 3 10
2.
Платенсе
 7 3 1 3 9 - 8 10
3.
Тальерес Кордоба
 0:1 7 2 3 2 9 - 9 9
4.
Атлетико Тукуман
 5 2 2 1 5 - 4 8
5.
Расинг Авельянеда
 6 2 2 2 9 - 7 8
6.
Велес Сарсфилд
 6 2 2 2 8 - 7 8
7.
Институто Кордоба
 6 2 1 3 5 - 5 7
8.
Росарио Сентраль
 6 2 1 3 6 - 6 7
9.
Индепендьенте Ривадавия
 6 2 1 3 5 - 5 7
10.
Эстудиантес Ла-Плата
 6 2 1 3 6 - 7 7
11.
Бока Хуниорс
 6 1 3 2 7 - 7 6
12.
Барракас Сентраль
 6 1 3 2 3 - 5 6
13.
Унион Санта-Фе
 6 1 3 2 5 - 9 6
14.
Индепендьенте Авельянеда
 5 1 2 2 3 - 4 5
15.
Тигре
 5 1 2 2 6 - 7 5
16.
Годой Крус
 0:1 6 1 2 3 3 - 6 5
17.
Сармьенто
 6 1 2 3 5 - 8 5
18.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1:0 5 1 1 3 5 - 7 4
19.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 1 1 3 2 - 5 4
20.
Химнасия Ла-Плата
 5 1 1 3 4 - 8 4
21.
Ланус
 1:0 5 0 3 2 5 - 9 3
22.
Банфилд
 6 1 0 5 2 - 10 3
23.
Ривер Плейт
 5 0 2 3 2 - 6 2
24.
Бельграно
 5 0 2 3 3 - 8 2
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 6 0 2 4 4 - 10 2
26.
Дефенса и Хустисия
 7 0 2 5 4 - 15 2
27.
Депортиво Риестра
 5 0 0 5 3 - 11 0
28.
Архентинос Хуниорс
 5 0 0 5 0 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 6 (2)
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 6 (1)
Банфилд Milton Gimenez 6 (1)
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Ланус Боу Вальтер 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 8
Индепендьенте Ривадавия Tiago Palacios 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 5
Банфилд Alejandro Maciel 1 5
Депортиво Риестра Pablo Monje 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 32'
    Перейра Элиас получил желтую карточку от судьи
  • 21'
    Морено Марселино сделал результативную передачу.
  • 21'
    Г О О О О Л - Боу Вальтер бьет в цель!
  • 20'
    Брайан Сальварески получил желтую карточку от судьи
  • 3'
    Лукас Арсе получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ланус
Ничья
Годой Крус
2.15
Реклама, pari.ru
4.86
Реклама, olimp.bet
3.95
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ланус 1:0 Годой Крус онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Ланус
Годой Крус
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный