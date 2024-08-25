Тур: 12.
1:1
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаLucas Arce
20' Желтая карточкаBraian Salvareschi
1:0
21' ГолБоу Вальтер
32' Желтая карточкаПерейра Элиас
68' Желтая карточкаFederico Rasmussen
80' Желтая карточкаПенья Фелипе
1:1
82' ГолАбрего Гонсало
90'+5
Ход матча
3'
21'
1:0
32'
80'
82'
1:1
22
Солер
Хулио
15
Raul
Loaiza
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Солер ХулиоЗащитник
- Полузащитник
-
15 Raul LoaizaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Касерес ХуанЗащитник
- Защитник
-
33 Ируста ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Зилински Рикардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Martin Pino
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Oldra
История личных встреч
Ланус
Годой Крус
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
26.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 8 побед
27 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
12 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
44.4%
37%
18.6%
12 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
22.2%
48.1%
29.7%
6 побед 13 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
18
Голов в среднем за матч
2
1.29
Среднее время на гол
45
70
Всего голов
18
20
Голов в среднем за матч
1.29
1.54
Среднее время на гол
70
58
Всего голов
44
38
Голов в среднем за матч
1.63
1.41
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
55
63
Бомбардиры внутри турнира
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боу Вальтер
|5
|0.42
|Морено Марселино
|3
|0.25
|Торрес Джонатан
|3
|0.25
|Сальвио Эдуардо
|2
|0.17
|Mateo Sanabria
|1
|0.08
|Каррера Рамиро
|1
|0.08
|Пенья Фелипе
|1
|0.08
|Родригес Агустин
|1
|0.08
|Акино Дилан
|0
|0
|Nicolas Morgantini
|0
|0
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vicente Poggi
|3
|0.27
|Salomon Rodriguez
|3 (1)
|0.27
|Daniel Barrea
|2
|0.18
|Facundo Altamira
|2
|0.18
|Silvio Ulariaga
|2 (1)
|0.18
|Абрего Гонсало
|1
|0.09
|Конечни Томас
|0
|0
|Nicolas Fernandez3
|0
|0
Карточки
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Raul Loaiza
|4
|0
|Торрес Джонатан
|2
|1
|Лусиатти Брайан
|2
|1
|Морено Марселино
|3
|0
|Гонсалес Максимилиано
|1
|1
|Акоста Лаутаро
|2
|0
|Каррера Рамиро
|2
|0
|Домингес Нери
|2
|0
|Пенья Фелипе
|2
|0
|Ricardo Zielinski
|2
|0
|Боу Вальтер
|0
|1
|Родригес Агустин
|0
|1
|Перес Гонсало
|1
|0
|Искиэрдос Карлос
|1
|0
|Альварес Фавио
|1
|0
|Агуэрре Алан
|1
|0
|Nicolas Morgantini
|1
|0
|Боджо Лусиано
|1
|0
|Касерес Хуан
|1
|0
|Клаа Николас
|1
|0
|Акино Дилан
|1
|0
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Federico Rasmussen
|4
|0
|Lucas Arce
|4
|0
|Pier Barrios
|2
|1
|Nicolas Fernandez3
|3
|0
|Перейра Элиас
|2
|0
|Лусиано Мартин
|2
|0
|Bruno Sosa
|2
|0
|Braian Salvareschi
|1
|0
|Vicente Poggi
|1
|0
|Абрего Гонсало
|1
|0
|Facundo Altamira
|1
|0
|Gaston Moreyra
|1
|0
|Daniel Barrea
|1
|0
Результаты матчей
Ланус
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Годой Крус
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
2
Ланус
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Годой Крус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
4
8
Ланус
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
8% (1)
25% (3)
Годой Крус
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
6
10
Голы по времени матча
Забито
13
4
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
25%
16-30
4
31%
1
25%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
1
25%
61-75
3
23%
1
25%
76-90
Пропущено
8
6
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
13%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
4
50%
1
17%
76-90
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
2
25%
1-15
2
40%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
9
4
0 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
2
50%
76-90
Забито
18
12
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
0
0%
2
17%
1-15
3
17%
3
25%
16-30
4
22%
4
33%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
2
11%
2
17%
61-75
5
28%
1
8%
76-90
Пропущено
17
10
2 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
1
6%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
6%
1
10%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
4
24%
1
10%
61-75
8
47%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Ланус
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ланус - ЛДУ Кито 3:1 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 ЛДУ Кито - Ланус 1:2 Депортиво Риестра - Ланус 3:1
Ланус - Тигре 3:2 Архентинос Хуниорс - Ланус 2:0 Ланус - Бельграно 3:2 Ривер Плейт - Ланус 2:2 Ланус - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Ланус 1:1 Ланус - Куяба 0:1 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 1:1 Ланус - Метрополитанос 5:0 Ланус - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Депортиво Гарсиласо - Ланус 0:2 Метрополитанос - Ланус 0:2 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Ланус - Депортиво Гарсиласо 2:1 Расинг Авельянеда - Ланус 2:0
Годой Крус
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Годой Крус - Депортиво Риестра 4:1 Тигре - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Годой Крус 1:0
Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Росарио Сентраль 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Годой Крус 1:1 Эль Порвенир - Годой Крус 0:4 Индепендьенте Ривадавия - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Барракас Сентраль 0:1 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:2 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Сармьенто 1:0 Платенсе - Годой Крус 1:2 Годой Крус - Сан-Мартин Сан-Хуан 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Тигре 1:0 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Годой Крус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2
Результаты матчей
Ланус
Годой Крус
Точный счет
1:1
2 раза 29%
3:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:1
4 раза 33%
2:0
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Ланус
Годой Крус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
41
43
23
25
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
33
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
74
57
38
210
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|6
|6
|0
|12 - 4
|24
|2.
|11
|6
|4
|1
|13 - 7
|22
|3.
|12
|6
|4
|2
|14 - 10
|22
|4.
|11
|6
|3
|2
|17 - 8
|21
|5.
|0:0
|12
|6
|3
|3
|18 - 9
|21
|6.
|12
|6
|3
|3
|17 - 9
|21
|7.
|12
|5
|5
|2
|17 - 14
|20
|8.
|12
|6
|0
|6
|14 - 15
|18
|9.
|11
|4
|5
|2
|15 - 10
|17
|10.
|12
|4
|5
|3
|17 - 18
|17
|11.
|11
|4
|4
|3
|15 - 10
|16
|12.
|11
|4
|4
|3
|13 - 11
|16
|13.
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|14.
|11
|4
|3
|4
|13 - 11
|15
|15.
|11
|4
|3
|4
|13 - 11
|15
|16.
|12
|4
|3
|5
|8 - 9
|15
|17.
|12
|4
|3
|5
|10 - 11
|15
|18.
|0:0
|12
|3
|6
|3
|8 - 9
|15
|19.
|11
|4
|2
|5
|13 - 13
|14
|20.
|12
|4
|2
|6
|8 - 15
|14
|21.
|12
|3
|4
|5
|9 - 11
|13
|22.
|12
|3
|4
|5
|15 - 18
|13
|23.
|11
|3
|2
|6
|6 - 12
|11
|24.
|11
|2
|4
|5
|10 - 12
|10
|25.
|11
|2
|4
|5
|9 - 15
|10
|26.
|11
|1
|5
|5
|5 - 12
|8
|27.
|12
|1
|5
|6
|9 - 21
|8
|28.
|11
|1
|2
|8
|10 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|11 - 4
|18
|2.
|6
|5
|1
|0
|9 - 1
|16
|3.
|6
|4
|2
|0
|13 - 4
|14
|4.
|6
|4
|2
|0
|12 - 4
|14
|5.
|6
|4
|2
|0
|6 - 1
|14
|6.
|6
|4
|2
|0
|8 - 3
|14
|7.
|6
|4
|2
|0
|11 - 7
|14
|8.
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|9.
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|10.
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|11.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|9 - 2
|13
|12.
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|13.
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|14.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|15.
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|16.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|5 - 5
|9
|17.
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|18.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|19.
|6
|2
|2
|2
|4 - 3
|8
|20.
|6
|2
|2
|2
|3 - 4
|8
|21.
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|22.
|5
|1
|4
|0
|7 - 5
|7
|23.
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|24.
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|25.
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|26.
|5
|1
|2
|2
|1 - 3
|5
|27.
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|28.
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|2
|4
|0
|6 - 3
|10
|2.
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|3.
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|5.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|7.
|6
|2
|1
|3
|5 - 5
|7
|8.
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|9.
|6
|2
|1
|3
|5 - 5
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|11.
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|12.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|13.
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|14.
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|15.
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|16.
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|17.
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|18.
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|19.
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|20.
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|21.
|5
|0
|3
|2
|5 - 9
|3
|22.
|6
|1
|0
|5
|2 - 10
|3
|23.
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|24.
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|25.
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|26.
|7
|0
|2
|5
|4 - 15
|2
|27.
|5
|0
|0
|5
|3 - 11
|0
|28.
|5
|0
|0
|5
|0 - 10
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|6 (2)
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|6 (1)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|6 (1)
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Ланус
|Боу Вальтер
|5 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|8
|Индепендьенте Ривадавия
|Tiago Palacios
|7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 5
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 5
|Депортиво Риестра
|Pablo Monje
|1 5